I migliori modelli di sistemi magici per autori fantasy e game designer

Se ti è mai capitato di scrivere una scena fantasy e di chiederti improvvisamente: "Questo carattere può davvero farlo?", sei entrato direttamente nel territorio dei sistemi magici.

Un sistema magico è semplicemente l'insieme di regole che spiega come funziona la magia nel tuo mondo: cosa è possibile, cosa non lo è e quanto costa quando qualcuno supera i limiti.

Il problema? Devi costruire quel sistema da zero. È qui che i modelli di sistemi magici possono aiutarti.

Puoi usarli per dare forma alla logica alla base della tua magia, sia che tu voglia qualcosa di soft e misterioso o strutturato e basato su regole, insieme a liste di controllo per mantenere la coerenza da un capitolo all'altro o da una campagna all'altra. Vedrai anche esempi che illustrano come ogni abilità magica sia legata alla trama della storia.

Alla fine, avrai un riferimento chiaro e utilizzabile che ti consentirà di scrivere scene con sicurezza e farà sì che i tuoi lettori (o giocatori) pensino: "Sì, ha senso".

Quindi, sia che tu stia cercando di costruire un nuovo sistema magico o di risolvere un conflitto all'interno della storia, uno di questi modelli ha ciò che fa al caso tuo!

I 13 migliori modelli di sistemi magici in sintesi

Ecco una tabella di riepilogo/riassunto di tutti i modelli di pianificazione dei sistemi magici di ClickUp e della community:

Cosa sono i modelli di sistemi magici?

Un modello di sistema magico è una struttura che aiuta scrittori, progettisti di giochi di ruolo e autori di fantasy a definire e organizzare la funzione della magia nel loro mondo. Descrive la fonte di potere del sistema, le regole, i limiti, i costi e il modo in cui persone diverse vi accedono o lo controllano.

Nella scrittura fantasy, questo modello funge da schema per garantire la coerenza logica.

Questo garantisce che gli utenti della magia, dai maghi e dalle streghe agli incantatori elementali, operino entro confini chiari, in modo che il lettore comprenda cosa è possibile e cosa non lo è.

Cosa rende buono un modello di sistema magico?

Un modello di sistema magico ben progettato include in genere sezioni che descrivono incantesimi, abilità, fonti di energia e le conseguenze della violazione delle regole stabilite.

È anche in linea con le Leggi della Magia di Sanderson, aiutandoti a creare una connessione tra la tua storia, i tuoi caratteri e la tua trama attraverso cause ed effetti prevedibili.

Il modello di sistema magico ideale dovrebbe includere:

Sezioni chiare per fonte, regole, limiti e costi dell'uso della magia.

Prompt per definire incantesimi, abilità e fonti di energia con risultati logici.

Un framework per bilanciare sistemi magici soft e hard per un migliore controllo della narrazione.

Spazio per registrare conseguenze ed eccezioni in modo che i poteri rimangano coerenti.

Collegamenti al tuo modello di creazione del mondo, che crea una connessione tra gli utenti della magia, la società e la trama.

I 13 migliori modelli gratuiti di sistemi magici

La creazione di mondi può diventare rapidamente complicata.

Sembra una prima bozza in Docs, schede di scena in una bacheca, regole di incantesimi in un foglio di calcolo e feedback dei colleghi in un'email. È il Work Sprawl in azione, che uccide silenziosamente lo slancio.

ClickUp riunisce tutto in un unico spazio di lavoro AI convergente, in modo che i tuoi capitoli, la tradizione, le regole del sistema magico e le attività coesistano.

Inoltre, avrai a disposizione l'IA per riepilogare le note, mettere in evidenza il contesto e trasformare le idee in azioni concrete.

Con ClickUp, puoi concentrarti sulla progettazione di poteri, limiti e conseguenze, senza doverli cercare tra le varie schede. Ora scegliamo i modelli giusti per rendere il tuo sistema magico chiaro, coerente e divertente da scrivere. ✨

1. Modello di pianificazione del libro ClickUp

Visualizza i tuoi capitoli, le trame e gli archi narrativi dei personaggi a colpo d'occhio con il modello di pianificazione del libro ClickUp.

Bozze, appunti sulla tradizione, schede dei caratteri e un documento sul sistema magico in continua espansione non devono essere sparsi in fogli di calcolo disorganizzati. Il modello di pianificazione ClickUp Book mantiene capitoli, impostazioni, caratteri e tradizione del mondo organizzati in un unico posto.

Puoi anche archiviare il tuo modello di sistema magico all'interno di ClickUp Docs per mappare regole, limiti e costi e mostrare come persone diverse accedono alla magia, sia essa hard o soft, proprio accanto alle bozze della tua storia.

Il modello include stati chiari (pre-scrittura, modifica, revisione e pubblicazione), campi personalizzati per personaggi e trame e visualizzazioni multiple, come capitoli, priorità e processo di scrittura. Ti aiuta a suddividere obiettivi grandi in attività più piccole, effettuare il monitoraggio dei progressi e effettuare la condivisione degli aggiornamenti facilmente.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza capitoli, scene, caratteri, impostazioni e tradizioni in un'unica area di lavoro che si adatta alla tua bozza.

Archivia un modello di sistema magico strutturato (fonti, regole, limitazioni, conseguenze e accesso alla magia) proprio accanto al manoscritto.

Cambia visualizzazione per gestire ricerche, sequenze e priorità senza perdere il thread creativo.

Collabora con editori o autori e mantieni i feedback collegati alla pagina, alla scena o alla regola esatta.

✨ Ideale per: autori fantasy e progettisti di giochi di ruolo che desiderano definire regole magiche, effettuare il monitoraggio degli utenti della magia e garantire la sincronizzazione tra tradizione e trama del mondo.

💡 Suggerimento professionale: la creazione di un sistema magico coerente richiede dettagli, iterazioni e struttura, ed è qui che entra in gioco ClickUp Brain. Usalo per generare nuove sezioni per il tuo sistema (come regole, costi o fonti di potere), riepilogare la tradizione o suggerire modifiche di equilibrio tra i modelli. Puoi persino automatizzare le sezioni ricorrenti utilizzando i campi IA e mantenere le idee sincronizzate tra documenti, elenchi e bacheche. Con ClickUp Brain che apprende il contesto della tua area di lavoro, ogni perfezionamento diventa più veloce e intelligente, così puoi concentrarti sulla narrazione, non sulla configurazione. Genera nuove sezioni, perfeziona la tradizione e bilancia le regole del tuo sistema magico senza sforzo con gli strumenti di lavoro basati sull'IA di ClickUp Brain.

2. Modello di schema narrativo ClickUp

Definisci scene, trame e archi narrativi dei caratteri con il modello ClickUp Story Outline Template.

Le grandi storie seguono una struttura chiara. Il modello ClickUp Story Outline ti aiuta a pianificare le trame, dare forma ai caratteri e tenere traccia dei momenti chiave della storia con chiarezza. Puoi delineare atti, scene e punti di svolta, annotando come le regole magiche, i limiti o gli incantesimi influenzano ogni evento.

Il modello include stati semplici come "Idea", "Bozza", "Modifica" e "Completo", insieme a campi per capitoli e fasi. Tutto rimane ordinato e con visibilità, dagli archi dei caratteri ai dettagli della costruzione del mondo.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Mappa atti e scene in un'unica vista intuitiva.

Collega caratteri , trame e utilizzatori di magia in modo fluido.

Mantieni la logica magica coerente in tutti i capitoli.

Tieni traccia dello stato in modo chiaro, dall'idea alla completa realizzazione.

✨ Ideale per: scrittori e autori di giochi di ruolo che organizzano la struttura della storia, gli archi narrativi dei caratteri e i sistemi magici in un unico flusso di lavoro pulito.

📮 ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro familiare interfaccia chatbot e le loro versatili capacità, che consentono di generare contenuti, analizzare dati e molto altro, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati al fatto di attivare/disattivare il contesto e al passaggio da una scheda all'altra si sommano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. Vive proprio nell'area di lavoro, sa a cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Sperimenta un miglioramento della produttività pari al doppio con ClickUp!

3. Modello di storyboard ClickUp

Abbozza scene, dialoghi ed effetti in sequenza con il modello di storyboard ClickUp.

Ogni fantasia inizia con una visione, una singola scena che accende la scintilla. Il modello di storyboard ClickUp ti aiuta a catturare quella visione. Quindi puoi facilmente trasformarla in una sequenza chiara di momenti che danno forma al tuo mondo.

Immagina di mappare la prima volta che i tuoi utenti magici incanalano il potere. Ogni fotogramma può mostrare gli elementi, le emozioni e l'energia che attraversano il corpo dell'incantatore. Puoi inserire schizzi, screenshot o note per pianificare l'aspetto e l'evoluzione degli incantesimi.

La lavagna online pronta all'uso rende facile iniziare e ancora più facile la condivisione. Puoi pianificare le transizioni, regolare il ritmo e collaborare con coautori o artisti in tempo reale.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Visualizza magia, caratteri e scene in un'unica vista.

Mantieni tono e movimento coerenti in ogni fotogramma

Pianifica i momenti chiave con la facilità del drag-and-drop.

Collabora con gli altri per perfezionare l'aspetto e l'atmosfera della tua storia.

✨ Ideale per: autori fantasy, autori di giochi e registi che progettano sistemi magici visivi e sequenze narrative.

4. Modello di pianificazione della trama ClickUp

Visualizza i ruoli, i tratti e i poteri dei caratteri in un'unica vista con il modello di pianificazione della trama ClickUp.

Pianificare una storia significa destreggiarsi tra caratteri, impostazioni, scene e regole magiche. Il modello di pianificazione della storia di ClickUp riunisce tutto in un unico posto ordinato. Descrivi persone e luoghi, suddividi le scene in passaggi e mantieni le trame allineate al tuo sistema magico.

Questo modello è adatto ai principianti e veloce da configurare. Ottieni una cartella pronta all'uso con due viste principali, Elenco e Documento, in modo da poter delineare i punti salienti e tenere note più approfondite affiancate.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Memorizza le descrizioni dei caratteri e delle impostazioni accanto alle analisi delle scene.

Collega gli utenti della magia , gli incantesimi e le abilità direttamente agli eventi della trama.

Passa rapidamente dagli elenchi rapidi ai documenti dettagliati senza cambiare strumento.

Usa stati granulari per vedere i progressi a colpo d'occhio.

✨ Ideale per: scrittori e progettisti di giochi di ruolo che desiderano un unico hub per la creazione di mondi, la pianificazione di scene e le note sui modelli di sistemi magici.

💡 Suggerimento professionale: quando le tue idee e le tue note sono distribuite su più strumenti (Documenti, Drive, Figma o Notion), è difficile portare avanti la storia. E se invece potessi esprimere tutto questo in un unico strumento? Puoi abbozzare trame, effettuare ricerche tra le app, dettare nuovi concetti di incantesimi con Talk to Text di ClickUp Brain Max e richiamare rapidamente riferimenti per tradizioni, meccaniche o sistemi elementali senza mai interrompere il flusso. È come dotare il tuo processo creativo di un assistente basato sull'IA che mantiene l'intero universo magico a portata di comando.

5. Modello di documento di progettazione del gioco ClickUp

Delinea meccaniche, obiettivi e risorse in un unico posto con il modello di documento di progettazione del gioco ClickUp.

Per creare un gioco è necessaria un'unica fonte di verità. Il modello di documento di progettazione del gioco ClickUp ti offre un unico posto in cui definire meccaniche, regole, livelli, caratteri e il sistema magico che li alimenta.

Puoi fissare obiettivi, delineare i loop principali ed elencare le risorse in modo che i team procedano all'unisono dalla presentazione al lancio. Usa gli elenchi di attività per suddividere le funzionalità/funzioni in ticket. Aggiungi note su abilità, incantesimi, costi energetici e limitazioni in modo che l'accesso dei giocatori alla magia rimanga equilibrato e il sistema non comprometta la tua storia.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Documenta la visione del gioco , le meccaniche di base, l'interfaccia utente, l'audio e la tradizione in un unico hub.

Collega le regole magiche alle missioni, agli incontri e alle note di equilibrio.

Individua tempestivamente le lacune di progettazione con attività cardine e titolarità chiare.

Condividi rapidamente gli aggiornamenti in modo che i team possano vedere cosa è stato terminato e cosa resta da fare.

Tieni traccia dello stato con visualizzazioni come Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario.

✨ Ideale per: team di giochi da tavolo e videogiochi che definiscono sistemi magici, meccaniche e organizzano la produzione dall'ideazione al lancio.

👀 Curiosità: la magia " Vanciana " (il modello alla base dei primi D&D) prevede che gli incantatori memorizzino un incantesimo, lo lanciano e poi lo dimenticano: limiti integrati senza necessità di ulteriori registrazioni.

6. Modello di bacheca visiva ClickUp

Cattura simboli, obiettivi e temi in un'unica vista con il modello ClickUp Vision Board.

Il modello ClickUp Vision Board ti consente di raccogliere e visualizzare le tue idee in un unico spazio stimolante. Che tu stia definendo la struttura degli ordini magici, la natura delle fonti di potere o motivi visivi come sigilli ed elementi, questo modello ti aiuta a vedere il tuo mondo prendere vita.

Puoi aggiungere immagini, schizzi e note per creare connessioni visive tra incantesimi, abilità e il loro impatto emotivo o sociale. Le visualizzazioni "Vision Board" e "Priorità" ti aiutano a mantenere le idee ben focalizzate, mentre la visualizzazione "Start Here" ti offre un percorso chiaro da seguire.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Visualizza gerarchie magiche , simboli e flussi di energia.

Collega gli obiettivi creativi a elementi concreti della storia.

Lasciati ispirare da immagini che evolvono insieme alla tua bozza.

Dai priorità e effettua il monitoraggio delle idee man mano che il tuo sistema magico si sviluppa.

✨ Ideale per: autori e designer fantasy che desiderano visualizzare sistemi magici, simboli e ispirazioni creative in un unico hub visivo.

7. Modello di moodboard ClickUp

Raccogli immagini, colori e motivi in un unico spazio collaborativo con il modello Mood Board di ClickUp.

Il modello Mood Board di ClickUp offre uno spazio dedicato in cui raccogliere l'aspetto e l'atmosfera del tuo mondo prima di iniziare a definire scene, incantesimi o design dei caratteri.

Usalo per mappare gerarchie magiche, culture e ambienti: una sezione per i manufatti, un'altra per gli effetti degli incantesimi e un'altra ancora per le posizioni o le fazioni. Poiché è basato su ClickUp Whiteboards, puoi trascinare e ridimensionare gli elementi, raggrupparli e aggiungere note o commenti rapidi in modo che ogni elemento visivo abbia un contesto.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Raccogli immagini, screenshot e schizzi per incantesimi, artefatti, caratteri e posizioni in un unico spazio collaborativo.

Organizza le immagini in sezioni flessibili (ad esempio, elementi, fazioni, culture o fonti di potere) in modo che ogni gruppo racconti una storia chiara.

Aggiungi note, etichette e commenti accanto a ciascuna risorsa per catturare regole, atmosfera o tradizioni mentre le idee sono ancora fresche.

Condividi la bacheca con autori, artisti o playtester in modo che tutti possano reagire, suggerire modifiche e allinearsi sul tono in modo asincrono.

Collega le immagini chiave alle attività di ClickUp per concept art, capitoli, incontri o risorse di marketing, mantenendo l'esecuzione legata all'estetica.

✨ Ideale per: autori fantasy, team di giochi di ruolo e responsabili artistici alla ricerca di ispirazioni e riferimenti culturali per un sistema magico coerente.

💡 Suggerimento da esperto: blocca la tua atmosfera sulla Bacheca, quindi apri ClickUp lavagna online per mappare scuole, fonti, costi e limiti su una tela infinita. Costruisci il tuo mondo con promoti dettagliati tramite ClickUp Brain in ClickUp lavagne online. Ecco come puoi utilizzarli per creare mondi magici: Inserisci note adesive, forme e connettori per mostrare causa→effetto. Con un clic puoi convertire qualsiasi nota adesiva in un'attività (assegnatario, data di scadenza), in modo da bilanciare le modifiche.

Incorpora documenti per il tuo modello di sistema magico e collega le attività alle scene che si basano su ciascuna regola.

Chattare in linea con i commenti fissati per mantenere il contesto.

Chiedi a ClickUp Brain di riepilogare i cluster, individuare le lacune ed eseguire controlli del tipo "cosa succede se X?".

Riutilizza timbri/blocchi (Nome · Costo · Rischio · Contromisura) per garantire la coerenza, quindi presenta la modalità del tuo sistema agli autori o ai playtester.

8. Modello di brainstorming ClickUp

Cattura, ordina e sviluppa le idee in un unico posto con il modello di brainstorming ClickUp.

Il modello ClickUp Brainstorming ti aiuta a catturare, organizzare e perfezionare le idee per trasformarle in storie complete per il tuo sistema magico o il design del tuo gioco. Annota regole, incantesimi, fonti di energia o colpi di scena creativi, tutto in un unico spazio condiviso.

Usa gli elenchi per raggruppare le idee, contrassegnare le migliori e spostarle attraverso fasi come Da fare, In corso e Completato. Che tu stia scrivendo un romanzo fantasy, pianificando una campagna o progettando meccaniche magiche, questo modello mantiene ogni idea visibile e facile da espandere.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Raccogli e perfeziona le idee creative in un'unica visualizzazione.

Struttura il brainstorming attorno a regole , poteri o concetti del mondo .

Collabora facilmente con note, tag e commenti.

Trasforma le idee migliori in passaggi concreti da compiere

✨ Ideale per: scrittori, progettisti di giochi di ruolo e team creativi che collaborano alla creazione di sistemi magici, idee per trame o meccaniche fantasy.

9. Modello di scrittura dei contenuti ClickUp

Scrivi titoli, sottotitoli e testi rifiniti in un documento strutturato con il modello di scrittura dei contenuti ClickUp.

Scrivere una trama avvincente richiede tempo e concentrazione. Il modello di scrittura dei contenuti ClickUp aiuta gli autori fantasy e i team di giochi di ruolo a rimanere in carreggiata mentre redigono codici di incantesimi, regole di sistema, bestiari e articoli legati al mondo della magia. Crea un piano per le pubblicazioni, assegna le scadenze e gestisci le revisioni in un unico posto.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza argomenti, schemi e revisioni in un unico documento.

Tieni traccia dei progressi con stati e scadenze lungo tutta la tua pipeline di contenuti.

Collabora in tempo reale per modifiche e approvazioni.

Riutilizza la struttura per i registri di world-building o la documentazione sulla tradizione.

Le visualizzazioni Elenco, Calendario e vista Gantt consentono di passare dalla bozza alla pubblicazione di ogni voce.

✨ Ideale per: scrittori, editori e narratori che gestiscono più bozze, voci di saggistica o articoli relativi a sistemi magici o alla creazione di mondi.

👀 Curiosità: la parola " incantesimo " originariamente significava "storia" o "discorso" in inglese antico; solo in seguito ha assunto un significato magico. Prova a dare agli incantesimi nomi che richiamino queste origini.

10. Modello di bacheca Kanban ClickUp

Tieni traccia dello stato della creazione della magia con il modello Kanban Board di ClickUp.

Tieni traccia del tuo sistema magico sotto forma di produzione creativa. Il modello Kanban Board di ClickUp ti consente di ordinare incantesimi, abilità e attività relative alla tradizione in fasi chiare: Concept, Definito, Raffinato, In corso, Revisione e Terminato.

Sposta le schede man mano che le regole, i limiti e le conseguenze si consolidano. In questo modo, puoi suddividere le grandi idee e i grandi blocchi in piccoli passaggi.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Visualizza a colpo d'occhio lo stato relativo a incantesimi , poteri e documenti di sistema.

Usa gli stati (Aperto, In corso, In revisione, Bloccato, Chiuso) per mantenere il flusso di lavoro.

Aggiungi campi per elemento, scuola, costo o note accesso alla magia .

Individua tempestivamente gli ostacoli e mantieni una comunicazione stretta tra scrittori e designer.

✨ Ideale per: autori fantasy e team di giochi di ruolo che classificano i lavori magici per fase, mantengono regole di equilibrio e effettuano la sincronizzazione degli aggiornamenti tra capitoli, missioni e meccaniche.

Guarda: Vuoi progettare il tuo sistema magico, mappare la tradizione o costruire meccaniche di gioco in modo visivo? In questo video analizziamo i migliori strumenti di mappatura, confrontandone le funzionalità/funzioni e i punti di forza, in modo che tu possa scegliere quello più adatto al tuo gioco o al tuo sistema magico.

11. Prompt ChatGPT di ClickUp per la scrittura fantasy Modello

Dai il via a idee e scene con promoti già pronti all'interno del modello ClickUp ChatGPT Prompts for Fantasy Writing Template.

Il modello " " (Scopri il tuo mondo magico) di ClickUp ChatGPT Prompts for Fantasy Writing ti offre suggerimenti già pronti per stimolare aperture, colpi di scena, caratteri e dettagli del mondo. Genera ganci, missioni e ritmi della scena in pochi minuti.

Cattura le battute migliori, poi perfezionale per adattarle al tuo sistema magico, dai misteri della magia soft alle regole e ai limiti chiaramente definiti.

Puoi redigere, effettuare modifiche e salvare tutto in un unico posto, così l'ispirazione entra direttamente nel tuo flusso di lavoro.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Pacchetti di prompt per aperture, caratteri, colpi di scena e creazione di mondi .

Cattura rapidamente incantesimi , abilità e idee per la trama senza perdere il contesto.

Elenchi e visualizzazioni per ordinare le idee per capitolo, punto di vista o utenti della magia .

Passaggio fluido dal brainstorming alla stesura e alla revisione

Usa il documento nidificato per memorizzare 10 suggerimenti di genere più un database di suggerimenti più ampio.

✨ Ideale per: scrittori fantasy e autori di giochi di ruolo che desiderano prompt rapidi e strutturati per costruire mondi, dare forma ai caratteri e creare sistemi magici in modo efficiente.

12. Modello di sistema magico di Scribd

tramite Scribd

Dai un tocco di logica alla tua magia con il modello di sistema magico di Scribd. Questo framework guidato ti aiuta a definire le leggi magiche del tuo mondo: come funziona, chi la esercita e quanto costa. Perfetto per autori e game designer, trasforma idee vaghe in sistemi strutturati che sembrano reali e significativi.

Esplorerai origini, regole, fonti, utenti, meccaniche e conseguenze sociali. Questo assicura che la magia della tua storia si rafforzi gradualmente. Che tu stia creando magia elementale, potere divino o magia basata su artefatti, questa lista di controllo mantiene tutto coerente e uniforme.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Chiarisce come funziona la magia e cosa la governa.

Equilibra poteri, limiti e conseguenze .

Incoraggia una costruzione del mondo più approfondita e realistica .

Ideale per delineare sistemi di incantesimi unici o tradizioni RPG.

✨ Ideale per: scrittori e game designer che desiderano creare sistemi magici logici, stratificati e credibili.

13. Modello di sistema magico di Documenti Google

tramite Documenti Google

Il modello di sistema magico dei Documenti Google è uno strumento indispensabile per scrittori e game master che desiderano un modo strutturato per mappare la magia del loro mondo. Ti guida attraverso ogni elemento chiave, dalla definizione di chi può usare la magia al chiarimento delle sue origini, regole e conseguenze.

Basato su modelli di condivisione della community come "Magic System Template 1. 1", è perfetto per chiunque desideri flessibilità. Ogni sezione, come Fonte di energia, Aiuti all'incantesimo, Svantaggi e Percezione sociale, mantiene la tua magia coerente e credibile in tutta la tua storia o campagna.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Gratis, modificabile e adatto ai principianti.

Copre tutto, dalle meccaniche di potere all' impatto sul mondo .

Aiuta a mantenere coerenza ed equilibrio in tutta la tua storia.

Facile da copiare, compilare e consultare all'interno di Google Drive.

✨ Ideale per: scrittori e autori di giochi di ruolo che desiderano una guida leggera e strutturata per progettare i propri sistemi magici in modo collaborativo o individuale.

👀 Curiosità: il termine mana deriva dalle culture polinesiane/melanesiane e si riferisce al potere spirituale o all'autorità, non solo a una barra blu delle risorse. Considera come l'accesso alla magia potrebbe plasmare la società.

Crea mondi che funzionano come per magia con ClickUp

Le grandi storie vengono costruite, perfezionate e organizzate come i migliori sistemi di magia.

Abbiamo esaminato i migliori modelli per dare forma alla logica, alla tradizione e alle leggi del potere del tuo mondo. Ma se desideri uno spazio in cui le tue idee, bozze e progetti possano coesistere, ClickUp è il vero libro degli incantesimi.

Con ClickUp puoi pianificare i tuoi capitoli, organizzare i tuoi mondi, visualizzare storyboard e persino co-creare con l'IA.

Sia che tu propenda per un sistema magico soft che lasci spazio alla meraviglia, sia che tu voglia progettare un sistema magico unico con abilità magiche chiaramente quantificate, punta a scambi di pari valore: potere in cambio di prezzo, in modo che il tuo mondo risulti equo quando la magia elementale incontra il mondano.

Quando scrivi fantasy, fai in modo che le conseguenze tocchino sia l'anima che il corpo: cure che esauriscono letteralmente chi le lancia e regole che si confondono nella zona grigia, in modo che ogni scelta di incantesimo abbia un peso.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e inizia a creare mondi che funzionano alla perfezione, proprio come la tua immaginazione. ✨