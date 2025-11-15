I 10 migliori agenti vocali IA per il 2025 (con casi d'uso)

L'intelligenza artificiale sta influenzando le interazioni vocali in tutti i settori. Infatti, secondo una previsione, il mercato globale degli agenti vocali basati sull'IA crescerà fino a raggiungere l'enorme cifra di 47,5 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 34,8%.

Grazie alle capacità di deep learning, gli agenti vocali basati sull'IA sono andati oltre la semplice pianificazione degli appuntamenti per dedicarsi ad attività più complesse come la risoluzione di problemi tecnici utilizzando flussi di lavoro guidati, la risoluzione di conflitti e la valutazione delle intenzioni e del budget dei clienti per proporre prodotti e soluzioni pertinenti.

In questo articolo esploreremo i migliori agenti vocali basati sull'IA e vedremo come aiutano le aziende a prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati, migliorando al contempo l'esperienza dei clienti.

Gli agenti vocali IA in sintesi

Ecco una tabella comparativa di tutti gli strumenti che sono entrati nel nostro elenco 👇

Strumento Ideale per Caratteristiche migliori Prezzi ClickUp Team che danno priorità alla produttività e desiderano una gestione delle attività basata sulla voce Dimensione del team: qualsiasi Agenti AI, conversione da voce a testo, presa di appunti durante le riunioni, ricerca nell'area di lavoro Free Forever, piani a pagamento a partire da 7 $ al mese. ElevenLabs Clonazione vocale ultra-realistica e TTS Dimensione del team: Autori, team del supporto Clonazione vocale, RAG, variabili dinamiche, bassa latenza Piano Free, piani a pagamento a partire da 5 $ al mese Lindy Automazioni dei flussi di lavoro vocali senza codice Dimensione del team: PMI, team operativi Visual builder, flussi multi-agente, oltre 4000 integrazioni Piano Free, Pro a partire da 49,99 $ al mese Deepgram Sviluppatori che creano strumenti vocali IA personalizzati Dimensione del team: organizzazioni con un elevato utilizzo di tecnologia API ASR/TTS, intelligenza audio, controlli durante la chiamata Livello gratis, a pagamento a partire da 4.000 $/anno Synthflow Progettazione visiva del flusso dell'agente vocale Dimensione del team: agenzie, team di vendita Builder drag-and-drop, ottimizzazione vocale, trigger delle app Versione di prova, piani a partire da 450 $ al mese Vapi Creazione di un'infrastruttura vocale IA scalabile Dimensione del team: team di sviluppo, infrastruttura di chiamata Infrastruttura vocale in tempo reale, test Sandbox, Guardrails Gratis, Pay-as-you-go, Prezzi per le aziende Retell IA Esecuzione di chiamate in batch e monitoraggio delle chiamate Dimensione del team: BPO di azienda Chiamate in batch, ID chiamante personalizzato, analisi dei dati Gratis, a partire da 0,07 $/min, prezzi dell'azienda Cognigy Call center dell'azienda Dimensione del team: grandi operazioni di chiamata Instradamento delle chiamate, pagamento durante la chiamata, memoria a lungo termine Prezzi personalizzati Murf. ai Voce fuori campo IA di qualità professionale Dimensione del team: Autori, esperti di marketing Editor vocale, integrazione con Canva/Slides, sincronizzazione vocale Gratis, a pagamento a partire da 29 $ al mese Bland Campagne vocali in uscita scalabili Dimensione del team: Commerciale, operazioni sanitarie Visual builder, azioni CRM, infrastruttura con scalabilità automatica Prezzi personalizzati

Cosa dovresti cercare negli agenti vocali IA?

La scelta giusta dipende interamente dal tuo caso d'uso specifico e dai requisiti aziendali. Tuttavia, ci sono alcuni fattori imprescindibili da considerare:

Latenza e prestazioni in tempo reale: dai la priorità agli agenti vocali IA a bassa latenza. Se il tuo caso d'uso richiede conversazioni naturali, punta a un tempo di risposta inferiore a 800 millisecondi.

Precisione e affidabilità: cerca un agente vocale /IA in grado di trascrivere accuratamente il parlato umano, anche con lingue, accenti e rumori di fondo diversi.

Personalizzazione e controllo: determina il livello di controllo che desideri sulla tua voce IA, che si tratti di regolare le caratteristiche della voce, selezionare modelli IA o addestrarla sulla tua base di conoscenze interna per mantenere la coerenza del marchio.

Integrazioni: scegli uno strumento facile da collegare ai tuoi sistemi esistenti, inclusi CRM, helpdesk e altri database con connettori e API integrati.

Sicurezza e conformità: cerca funzionalità di sicurezza come la crittografia end-to-end e la redazione delle informazioni di identificazione personale (PII) e l'aderenza a standard come SOC 2 e GDPR.

I migliori agenti vocali basati sull'IA

ClickUp (ideale per i team che necessitano di produttività + integrazione vocale AI)

ClickUp, l'app tutto per il lavoro, riduce la dispersione delle attività e combina attività, progetti, documenti, obiettivi e chat in un'area di lavoro di ClickUp collaborativa.

ClickUp Brain è un assistente AI integrato in ClickUp per aumentare la produttività e integrare le funzionalità vocali nella project management.

Con ClickUp Brain puoi:

Brainstorming di idee, creazione di brief e delega di attività

Crea nota di riunione per gli sprint settimanali

Crea agenti IA personalizzati per qualsiasi attività senza codice

Effettua ricerche tra attività, documenti, chat e strumenti per ottenere risposte immediate con contesto completo.

Parla per portare le attività nel tuo spazio di lavoro terminate.

Consideralo come un'intelligenza centrale che garantisce la connessione con ogni aspetto del tuo lavoro. Il cuore di Brain sono gli agenti IA e le funzionalità/funzione Talk-to-Testo.

Gli agenti ClickUp AI sono assistenti autonomi e intelligenti in grado di ragionare, rispondere ed eseguire attività nel tuo spazio di lavoro. Puoi creare un agente per rispondere alle domande del team, automatizzare attività ripetitive o creare agenti personalizzati da zero per le tue esigenze aziendali specifiche.

Poiché i nostri agenti si affidano esclusivamente ad app interne, come ClickUp Documento e ClickUp AI Notetaker, come basi di conoscenza viventi, ogni azione è supportata da informazioni affidabili e aggiornate.

Crea e implementa agenti ClickUp AI in grado di ragionare, rispondere ed eseguire attività nel tuo spazio di lavoro.

Usa la funzionalità/funzione Talk-to-Testo di ClickUp per integrare le funzionalità vocali nel tuo spazio di lavoro.

Supponiamo che tu voglia un aggiornamento da un membro del team. Basta premere "fn" e parlare come se stessi parlando con il tuo assistente: "Puoi chiedere a Jamie di dare priorità al documento di pianificazione dello Sprint e di effettuare la condivisione con me entro domani alle 17:00", e ClickUp Brain collegherà automaticamente le persone, i documenti e le attività giuste.

Dì chi, quando e cosa vuoi comunicare, lascia che la funzionalità/funzione di conversione da voce a testo di ClickUp faccia una menzione di persone, colleghi documenti e pianifichi eventi.

Inoltre, puoi persino trasformare il parlato in testo dai tuoi dispositivi Android o iPhone. Dettate note, attività e documenti senza preoccuparvi di pause irregolari o errori. Con la funzione AI Auto-Edit, ClickUp perfeziona il testo in tempo reale. Il nostro strumento supporta oltre 50 lingue e comprende @mentions sensibili al contesto e link per collegare il lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

ClickUp AI Agents: crea e implementa agenti AI senza codice per automatizzare le attività, fornire risposte autonome e gestire i progetti. Utilizza agenti pronti all'uso, come AI Project Manager e Deadline Guardian, oppure crea agenti personalizzati da zero.

ClickUp Brain Talk-to-Text : parla per aggiungere note, attività e documenti nel tuo spazio di lavoro. Il nostro strumento comprende oltre 50 lingue e converte il parlato in testo in tempo reale con @mentions sensibili al contesto e li collega automaticamente. parla per aggiungere note, attività e documenti nel tuo spazio di lavoro. Il nostro strumento comprende oltre 50 lingue e converte il parlato in testo in tempo reale con @mentions sensibili al contesto e li collega automaticamente.

ClickUp AI Notetaker : Genera note e trascrizioni delle riunioni con l'IA da Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Cattura le discussioni, crea riepiloghi/riassunti ed estrai gli elementi da intraprendere.

Poni domande contestuali su attività di ClickUp e documenti: utilizza l'IA per ottenere risposte immediate e ricche di contesto dall'intera area di lavoro di ClickUp e dalle app di connessione come Google Drive e Salesforce.

Limiti di ClickUp

L'app rispecchia il design ricco di funzionalità/funzione della piattaforma web e a volte può risultare eccessiva.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.450 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione di G2:

Il nuovo Brain MAX ha notevolmente migliorato la mia produttività. La possibilità di utilizzare più modelli di IA, compresi modelli di ragionamento avanzati, a un prezzo accessibile rende facile centralizzare tutto in un'unica piattaforma. Funzionalità/funzione come la conversione da voce a testo, l'automazione delle attività e l'integrazione con altre app rendono il flusso di lavoro molto più fluido e intelligente.

2. Eleven Labs (il migliore per la sintesi di testo ultra-realistica e la clonazione)

tramite ElevenLabs

ElevenLabs Agents Platform ti consente di implementare agenti vocali IA su web, dispositivi mobili o telefoni in pochi minuti. Crea alcune delle voci IA più realistiche, diverse dalle interazioni robotiche di cui siamo tutti stanchi.

Puoi scegliere tra oltre mille voci IA in 32 lingue diverse oppure clonare la tua voce utilizzando un breve campione (1-2 minuti) per avere il pieno controllo sulla voce del tuo marchio.

Una volta impostata la voce di base, puoi sempre regolare il tono, l'accento e il ritmo delle voci IA per adattarle a diverse lingue, regioni o tipi di clienti.

In particolare, gli agenti vocali di ElevenLabs utilizzano un modello ottimizzato di turn-taking con latenza ultra bassa (~75 ms+). Ciò significa che sono in grado di comprendere pause, sovrapposizioni e interruzioni per riformulare le risposte in tempo reale. Quindi, quando i clienti interrompono o parlano sopra l'agente, questo risponde proprio come faresti in una conversazione reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di ElevenLabs

Utilizza la funzione integrata Retrieval-Augmented Generation (RAG) per fornire agli agenti documenti aziendali interni, domande frequenti e URL, in modo che possano recuperare e fornire risposte in linea con il marchio.

Aggiungi variabili dinamiche e sostituzioni per personalizzare le interazioni senza trasmettere dati sensibili personalizzati alla configurazione di base dell'agente.

Collega il tuo agente a strumenti interni e API per trigger azioni concrete come prenotare appuntamenti o aggiornare ordini.

Limiti di ElevenLabs

Sebbene la qualità vocale sia elevata, alcuni utenti ritengono che la funzionalità di doppiaggio vocale sia nella media e nota la mancanza di opzioni di personalizzazione avanzate.

Prezzi di ElevenLabs

Free

Starter: 5 $ al mese

Autore: 11 $ al mese

Pro: 99 $ al mese

Scala : 330 $ al mese

Aziendale : 1.320 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ElevenLabs

G2: 4,5/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Elevenlabs?

Ecco una recensione di G2:

Ciò che mi piace di più di ElevenLabs è l'incredibile qualità e realismo delle voci. Sono naturali, coinvolgenti e altamente versatili, rendendole perfette per progetti professionali.

3. Lindy (ideale per l'automazione di flussi di lavoro aziendali complessi)

tramite Lindy

Lindy è una piattaforma di assistenza AI senza codice che ti aiuta ad automatizzare i processi aziendali utilizzando potenti agenti. Lo strumento offre l'approccio più semplice per creare agenti vocali IA.

Puoi configurare i flussi di chiamata utilizzando un builder visivo in cui è possibile semplicemente trascinare e rilasciare i passaggi, creare la connessione tra essi utilizzando rami logici e decidere cosa serve a trigger un'azione.

In sostanza, avrai completa autonomia su come gli agenti interagiscono, chi avvisano e cosa fanno dopo. L'autonomia è efficace per le chiamate prevedibili, come i flussi di lavoro IVR, la pianificazione degli appuntamenti e altro ancora.

Oltre alle interazioni vocali, Lindy ti aiuta ad automatizzare le attività post-chiamata. Puoi aggiungere passaggi al flusso di lavoro per registrare le chiamate, aggiornare i record CRM, inviare riepiloghi delle conversazioni e trigger azioni su migliaia di app e servizi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lindy

Scegli tra modelli di agenti vocali IA pronti all'uso o descrivi il tuo flusso vocale a Lindy IA e lascia che lo crei per te in pochi minuti.

Progetta flussi di lavoro multi-agente che consentono a un agente di avviare conversazioni e inoltrare le chiamate a un altro agente.

Integra e collega i tuoi flussi di lavoro basati sull'IA con oltre 4000 app di terze parti, tra cui CRM, database, sistemi telefonici e altro ancora.

Limiti di Lindy

Non essendo un tipico agente vocale IA, manca delle sfumature e delle funzionalità/funzione necessarie per le interazioni vocali in tempo reale.

Prezzi di Lindy

Free

Pro: 49,99 $ al mese

Aziendale: 199,99 $ al mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lindy

G2: 4,9/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Lindy?

Ecco una recensione di G2:

Mi piace l'intuitività e la facilità d'uso di Lindy. I flussi di automazione sono facili da creare e l'assistenza AI rende la generazione di lead e il follow-up molto più veloci.

4. Deepgram (il migliore per gli agenti vocali IA API-first)

tramite Deepgram

Deepgram è una piattaforma di IA vocale creata per gli sviluppatori che desiderano avere il controllo completo sulla propria configurazione.

Fornisce un'unica API vocale plug-and-play che puoi integrare nel tuo sistema telefonico, sito web o app. L'API include i popolari modelli di riconoscimento vocale e sintesi vocale di Deepgram.

Puoi ricostruire il tuo stack API vocale e integrare i tuoi modelli LLM e text-to-speech per un controllo e una personalizzazione migliori.

Tuttavia, a differenza dei generatori di agenti senza codice, sono necessarie solide competenze di sviluppo backend per gestire la logica aziendale, i flussi di lavoro degli utenti e le funzioni specifiche delle app.

Le migliori funzionalità/funzioni di Deepgram

Trascrivi le telefonate con rumori di fondo, come uffici affollati o call center, con il modello di riconoscimento vocale umano.

Orchestra l'agente vocale utilizzando il rilevamento delle interruzioni, la previsione dei turni di parola, la chiamata di funzioni e il controllo durante la sessione per garantire chiamate telefoniche fluide.

Utilizza l'Audio Intelligence integrata per rilevare il sentiment, riconoscere l'intenzione di chi parla, riepilogare/riassumere le conversazioni e identificare gli argomenti chiave.

Limiti di Deepgram

Un discorso veloce o sovrapposto può compromettere la punteggiatura e la struttura dell'output, il che significa che gli utenti devono talvolta correggerlo manualmente.

Prezzi di Deepgram

Free

Crescita: oltre 4.000 dollari all'anno

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Deepgram

G2: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Deepgram?

Ecco una recensione di G2:

La qualità della trascrizione è ottima, anche quando l'audio non è perfettamente chiaro. Gestisce molto bene l'audio in tempo reale e l'API di streaming ha una latenza estremamente bassa, il che è un enorme vantaggio per le app live.

5. Synthflow (il migliore per la progettazione visiva del flusso di conversazione)

tramite Synthflow

Con Synthflow, puoi creare agenti IA utilizzando prompt in linguaggio naturale o passare al flusso designer drag-and-drop per avere il pieno controllo sul flusso e sulla logica delle chiamate.

Una volta impostate le impostazioni, lo strumento ti consente di personalizzare gli agenti in base al modello di IA che utilizzano e al modo in cui interagiscono con i clienti.

Con il supporto di oltre 30 lingue e la funzione di modifica vocale integrata, puoi configurare le voci IA per il gergo specifico del settore, il vocabolario personalizzato, la velocità di pronuncia, la gestione delle interruzioni e altro ancora.

Per le grandi agenzie o aziende che gestiscono più client, Synthflow consente di implementare agenti white label con diversi account secondari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Synthflow

Scegli tra modelli di agenti vocali IA pronti all'uso per chiamate in tempo reale, comprese chiamate di supporto in entrata e chiamate commerciali, oppure crea agenti vocali personalizzati utilizzando il flusso designer.

Trigger azioni su oltre 200 app, inclusi sistemi telefonici, CRM e calendari, aggiungendole come passaggi al flusso di lavoro dell'agente.

Implementa agenti vocali IA con protezioni che garantiscono che l'IA estragga i dati da origini dati approvate per risposte accurate e sicure per il marchio.

Limiti di Synthflow

Alcuni utenti segnalano un alto tasso di latenza e l'impossibilità di continuare le conversazioni se interrotte a metà frase.

Prezzi di Synthflow

Versione di prova gratis disponibile

Pro: 450 $ al mese

Crescita: 900 $ al mese

Agenzia: 1400 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Synthflow

G2: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Synthflow?

Ecco una recensione di G2:

Mi piace molto la rapidità con cui è possibile creare un flusso di chiamate IA che suona naturale e di conversazione. La possibilità di progettare una logica di ramificazione per diverse risposte dei lead dà la sensazione che sia un vero agente umano a gestire la chiamata. Inoltre, posso automatizzare azioni come la qualificazione dei lead, la prenotazione di appuntamenti e altro ancora.

6. Vapi (Il migliore per developer-first API per prodotti vocali)

tramite Vapi

Vapi è una piattaforma pensata per gli sviluppatori che consente di creare prodotti di intelligenza artificiale vocale programmabili e altamente configurabili su larga scala. Il suo approccio API-first permette ai team di definire come gestire le chiamate utilizzando codice personalizzato, con un controllo approfondito sulla logica e sui prompt.

L'infrastruttura audio in tempo reale dello strumento offre una latenza inferiore a 500 ms anche quando gestisce migliaia di chiamate simultanee ogni giorno. Inoltre, i sistemi di controllo delle conversazioni integrati prevengono le allucinazioni del modello, in modo che le conversazioni rimangano naturali e regolate allo stesso tempo.

Vapi lavora bene con motori TTS/ASR esterni, consentendoti di combinare provider come ElevenLabs per la voce e Deepgram per l'ASR. Per i team che desiderano avere il controllo sull'instradamento delle chiamate e una fatturazione precisa, Vapi è la soluzione ideale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vapi

Scegli tra migliaia di modelli di agenti vocali pronti all'uso o configura l'API vocale per controllare la voce, la logica e il comportamento dell'agente.

Utilizza la sandbox integrata per simulare o testare gli agenti IA con diverse varianti di prompt, voci e flussi prima di passare alla produzione.

Gestisci senza problemi le interruzioni durante le chiamate con strumenti come l'intervento durante la chiamata, le barriere di protezione e il passaggio del contesto.

Limiti di Vapi

Richiede il coinvolgimento degli sviluppatori per flussi di lavoro complessi e integrazioni di sistema.

Prezzi di Vapi

Free

Pay As You Go: basato sull'utilizzo

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Vapi

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

7. Retell IA (ideale per l'implementazione e il monitoraggio di chiamate in batch)

tramite Retell IA

Cerchi una piattaforma incentrata sulle aziende per creare, testare e monitorare agenti vocali IA scalabili? Retell AI è in grado di gestire volumi elevati di chiamate grazie a funzionalità integrate quali chiamate in batch, ID chiamante personalizzato e chiamate simultanee.

Puoi creare agenti utilizzando sia un generatore visivo di flussi di conversazione che funzionalità avanzate di sviluppo tramite la sua API.

Gli agenti vantano una sincronizzazione automatica con la tua base di conoscenze esistente, come siti web o documenti, e dispongono di un modello nativo di alternanza dei turni per gestire le interruzioni durante le conversazioni reali. Tuttavia, puoi aspettarti una latenza di circa 800 ms, superiore al benchmark del settore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Retell IA

Utilizza strumenti di chiamata in batch per eseguire campagne in uscita con ID chiamante personalizzato, monitoraggio delle conversioni e numeri di telefono verificati, in modo che le tue chiamate non vengano contrassegnate come spam.

Bypassa i sistemi IVR con agenti vocali in grado di comprendere il contesto e premere i tasti giusti nella giusta direzione.

Monitora le campagne di chiamata, effettua il monitoraggio dei tassi di esito positivo, analizza il sentiment degli utenti e la latenza complessiva delle chiamate con una dashboard centralizzata.

Limiti di Retell IA

La clonazione vocale non ha supporto nativo e le opzioni di personalizzazione dell'altoparlante hanno un limite.

Prezzi di Retell IA

Free

Pay-as-you-go: 0,07 $+ al minuto

piano Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Retell IA

G2: 4,8/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Retell IA?

Ecco una recensione di G2:

Ciò che ci piace di più di Retell AI è la sua capacità di offrire interazioni vocali incredibilmente naturali grazie ai suoi modelli di sintesi e trascrizione in tempo reale. Nei nostri progetti con agenti IA, in particolare con i client, è stata una soluzione chiave per ottenere esperienze di conversazione fluide, accurate e scalabili.

tramite Cognigy

Cognigy è una piattaforma di IA conversazionale di livello azienda, progettata per i contact center e le grandi aziende che gestiscono migliaia di chiamate ogni giorno.

Lo strumento va oltre il semplice flusso IVR e fornisce un builder visivo drag-and-drop per la creazione di agenti vocali con regole avanzate di routing, fallback ed escalation, tutte progettate per un utilizzo ad alto volume.

Puoi anche utilizzarlo per creare agenti per diversi scopi, come agenti vocali self-service, agenti di chat digitali e persino un "Agent Copilot" che assiste i tuoi rappresentanti umani in tempo reale.

L'analisi vocale è integrata. In questo modo puoi monitorare le prestazioni e ottimizzare l'esito positivo di ciascun agente in tempo reale. Ciò lo rende ideale per settori come quello bancario o delle telecomunicazioni, dove è necessaria una gestione complessa delle chiamate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cognigy

Consenti ai clienti di scattare foto, condividere posizioni, eseguire pagamenti, inviare firme e altro ancora durante le chiamate.

Integra l'IA vocale con i principali sistemi di telecomunicazione (Genesys, Avaya, ecc.), origini dati, CRM e strumenti ERP.

Gestisci chiamate prolungate senza perdere il contesto grazie all'analisi del sentiment in tempo reale e alla conservazione della memoria a lungo termine.

Limiti di Cognigy

Non dispone di un'interfaccia realmente senza codice e potrebbe richiedere competenze tecniche come API, JavaScript, HTTP, ecc. per la creazione di estensioni personalizzate.

Prezzi Cognigy

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cognigy

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

9. Murf. ai (Il migliore per i doppiaggi dei contenuti social)

Murf. ai si concentra su voci fuori campo IA di qualità professionale ed è progettato per gli autori di contenuto che necessitano di narrazioni realistiche per video, corsi, podcast o pubblicità di marketing.

Dispone di oltre 200 voci IA realistiche in più di 20 lingue e accenti, personalizzabili per tono, velocità ed enfasi. Inoltre, offre funzionalità/funzione per la clonazione vocale, il doppiaggio AI e un modificatore vocale.

Tuttavia, Murf non crea agenti vocali completi. Fornisce solo il componente di sintesi del testo che puoi integrare in altri flussi di lavoro o utilizzare come sistema IVR autonomo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Murf. ai

Usa l'editor vocale integrato per modificare la pronuncia, enfatizzare le parole, regolare la velocità o aggiungere pause, senza bisogno di strumenti audio aggiuntivi.

Aggiungi voci fuori campo ai tuoi progetti direttamente all'interno di piattaforme come Canva, PowerPoint e Google Slides.

Usa l'editor della Sequenza per ottenere la perfetta sincronizzazione dell'audio della voce fuori campo con le diapositive o i video.

Limite di Murf. ai

Alcuni toni di voce suonano leggermente robotici in determinate lingue o script complessi.

Prezzi di Murf. ai

Free

Autore: 29 $ al mese

Aziendale: 99 $ al mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Murf. ai

G2: 4,7/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Murf. ai?

Ecco una recensione di G2:

Crea voci IA dal suono naturale e personalizzabili in modo facile, offrendo molte lingue e stili perfetti per realizzare cover vocali professionali in modo semplice e veloce.

10. Bland (ideale per campagne di chiamate in uscita scalabili)

via Bland

Se stai cercando una piattaforma IA che ti consenta di automatizzare le chiamate in uscita con agenti vocali simili a quelli umani, Bland è una buona scelta. Puoi progettare flussi di chiamate in tempo reale utilizzando un builder visivo con percorsi, trigger e azioni personalizzati che garantiscono la connessione al tuo stack tecnologico esistente, come l'aggiornamento del tuo CRM o la prenotazione di appuntamenti nel calendario.

Grazie ai controlli di conversazione integrati, lo strumento impedisce agli agenti di discostarsi dal copione o di trattare argomenti al di fuori del loro ambito di competenza. È inoltre possibile utilizzare un approccio personalizzato nel modo in cui gli agenti interagiscono, fornendo campioni di dialoghi e il contesto del cliente.

Sebbene Bland sia in grado di gestire chiamate aperte, il processo non è trasparente, il che aumenta il rischio di non conformità. Detto questo, è perfetto per le chiamate di supporto in entrata, come la prenotazione di appuntamenti, la raccolta di informazioni, le chiamate di verifica, ecc.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bland

Utilizza un generatore di flussi visivo per creare e controllare i flussi di conversazione degli agenti, assicurandoti che rimangano in linea con il marchio.

Collega l'agente IA al tuo CRM o ad altri strumenti per eseguire azioni come prenotare appuntamenti o aggiornare i dati dei clienti in tempo reale.

Gestisci campagne di chiamate in uscita su larga scala con un'infrastruttura a scalabilità automatica in grado di gestire volumi elevati.

Limiti banali

Preoccupazioni relative all'etica e alla trasparenza dopo che test indipendenti hanno dimostrato che gli agenti potrebbero essere programmati per nascondere la loro natura /IA.

Prezzi poco interessanti

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni insipide

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Come lavora l'agente vocale IA?

Gli agenti vocali IA lavorano attraverso un processo avanzato in tempo reale che trasforma le parole pronunciate in azioni intelligenti e poi converte le risposte in un linguaggio naturale.

Il processo si articola in quattro fasi chiave:

Riconoscimento vocale automatico (ASR): è l'orecchio dell'agente. Quando un utente parla, il modello ASR cattura l'audio e lo trascrive in testo.

Elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e comprensione (NLU): una volta convertito il discorso in testo, gli algoritmi NLP ne analizzano il significato. Riconoscono l'intento, identificano gli obiettivi ed estraggono dettagli chiave come date o nomi per comprendere il contesto.

Generazione di risposte con modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM): dopo aver compreso la richiesta dell'utente, l'agente utilizza un LLM, come GPT-4, per formulare una risposta pertinente e contestualizzata.

Sintesi Text-to-Speech (TTS): La risposta al testo dell'LLM viene riconvertita in discorso udibile utilizzando un motore TTS. I moderni sistemi TTS sono altamente avanzati e gestiscono il ritmo, l'accento e l'intonazione del discorso per produrre un output naturale e simile a quello umano.

Vantaggi dell'utilizzo degli agenti vocali IA

L'integrazione degli agenti vocali basati sull'IA nelle operazioni aziendali offre numerosi vantaggi strategici:

Risparmio sui costi e maggiore efficienza: gestendo le chiamate ripetitive, un agente telefonico IA riduce il costo per chiamata e libera gli agenti umani che possono così concentrarsi su problemi complessi e di alto valore per i clienti.

Disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e copertura globale: a differenza degli agenti umani, gli agenti telefonici IA possono gestire più chiamate in diverse lingue senza stancarsi o perdere tempo a causa delle differenze di fuso orario.

Migliora la soddisfazione dei clienti (CSAT): elimina definitivamente i tempi di attesa frustranti. Fornendo risposte immediate e soluzioni istantanee alle domande più comuni, aumenti la soddisfazione dei clienti e ne fidelizzi.

Migliora la raccolta dei dati: gli agenti telefonici AI semplificano la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati. Alcuni strumenti consentono inoltre ai chiamanti di inviare firme, eseguire transazioni e scattare foto durante la chiamata.

Trascrizioni delle chiamate in tempo reale e approfondimenti: un agente vocale gestisce automaticamente le attività post-chiamata. Trascrive, registra e analizza le chiamate per individuare le opinioni dei clienti e i punti critici più comuni, fornendo un rapporto dettagliato per ogni chiamata.

Personalizzazione su larga scala: gli agenti vocali basati sull'IA possono accedere al tuo CRM e ad altri sistemi aziendali per personalizzare le interazioni. Possono salutare i clienti per nome, fare riferimento a interazioni passate e offrire consigli, creando un'esperienza più personalizzata.

I migliori casi d'uso per gli agenti vocali /IA

Ecco alcuni ambiti in cui gli agenti vocali basati sull'IA hanno una alta valutazione di adozione.

1. Servizio clienti

Gli agenti vocali IA possono rispondere istantaneamente alle domande dei clienti, fornire aggiornamenti sugli ordini, rispondere alle query di monitoraggio degli ordini ed elaborare le richieste di reso 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

2. Project management

Con gli strumenti di gestione dei progetti generici, occorrono circa 5-7 clic per ottenere un aggiornamento su un'attività. E se potessi usare la tua voce per dettare le attività e lasciare che l'IA lavori nel tuo spazio di lavoro?

La funzionalità/funzione Talk-to-testo di ClickUp elimina la necessità di software di trascrizione, aiuta con le trascrizioni delle riunioni interne e funge da assistente IA personale.

3. Settore alberghiero

Gli hotel e le agenzie di viaggio utilizzano ampiamente l'IA nel servizio clienti per fornire assistenza telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ai viaggiatori. Gli assistenti multilingue possono aiutare i clienti di tutto il mondo quando prenotano tour o confermano itinerari.

4. Pianificazione degli appuntamenti

Gli agenti vocali semplificano i flussi di lavoro relativi alla prenotazione degli appuntamenti confermando o modificando gli orari in base alla disponibilità. Possono anche integrarsi con strumenti CRM e calendari per evitare doppie prenotazioni.

Domande frequenti

Gli agenti vocali gestiscono conversazioni reali e rispondono alle domande durante le chiamate. I chatbot gestiscono le conversazioni tramite testo. Scegli la voce quando la latenza, la prosodia audio e l'integrazione telefonica sono importanti. Molti sistemi di produzione combinano entrambi per una copertura omnicanale.

ClickUp offre supporto alla traduzione e alla localizzazione in più lingue, come inglese, francese, tedesco, italiano, svedese, olandese, coreano e altre ancora. ElevenLabs e Murf forniscono TTS multilingue. Deepgram supporta molte lingue ASR.

Sì. Gli agenti possono essere ottimizzati per qualsiasi lingua parlata e implementati con elenchi di pronuncia o basi di conoscenza per gestire il gergo e i nomi dei prodotti.

Prevedi costi al minuto per la voce più costi separati per ASR e TTS. I livelli di orchestrazione potrebbero aggiungere costi di piattaforma. Esegui un progetto pilota, simula i minuti e la concorrenza previsti e crea un modello di costo prima di commit.

ClickUp è un'ottima scelta se desideri convertire i comandi vocali in flussi di lavoro e riepilogare, trascrivere e acquisire automaticamente gli elementi da intraprendere dalle riunioni.

La sicurezza dipende dai controlli dei fornitori: SOC 2, HIPAA, crittografia e opzioni VPC/on-prem. Scegli fornitori che pubblicano certificazioni e offrono modelli di implementazione adeguati per le informazioni sensibili.

Alcuni provider offrono implementazioni on-premise o edge per ASR o TTS. Gli stack offline completi sono complessi e costosi. Se hai bisogno di un funzionamento offline, dai la priorità ai provider che offrono opzioni on-premise o cloud privato.