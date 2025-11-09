Le 10 migliori alternative a Voicenotes per la conversione da voce a testo

La maggior parte delle persone che utilizzano Voicenotes ne sono piuttosto soddisfatte. È semplice, veloce e affidabile.

Non ci sono molte lamentele, anche se un utente di Voicenotes G2 ha riassunto bene la situazione:

Se dovessi dire qualcosa, chiederei un maggiore lavoro richiesto nei confronti di Ask IA. Sarebbe bello vederlo migliorare ancora.

Se dovessi dire qualcosa, chiederei un maggiore lavoro richiesto nei confronti di Ask IA. Sarebbe bello vederlo migliorare ancora.

Man mano che le esigenze degli utenti in materia di conversione da voce a testo evolvono, evolvono anche le loro aspettative. Molti sono ora alla ricerca di strumenti che vadano oltre la semplice trascrizione, strumenti in grado di riepilogare, organizzare e integrare le note direttamente nei loro flussi di lavoro.

Abbiamo raccolto le 10 migliori alternative a Voicenotes che prendono le basi della registrazione e della trascrizione e aggiungono un livello di intelligenza per rendere il processo più fluido. Abbiamo aggiunto uno strumento bonus che tiene a bada tutti gli strumenti superflui. Immergiamoci nell'argomento.

Le 10 migliori alternative a Voicenotes in sintesi

Ecco un rapido confronto tra le migliori alternative a Voicenotes per aiutarti a scegliere quella più adatta alle tue esigenze in base ad alcune funzionalità chiave, funzionalità aggiuntive, prezzi e valutazioni degli utenti.

Strumento Ideale per Funzionalità/Funzione principali Prezzi* ClickUp Produttività all-in-one + gestione delle noteDimensioni dei team: tutte le dimensioni (da 1 a oltre 1.000) Brain Max, Talk-to-Testo, IA Notetaker, Clip, SyncUps Piani gratis; personalizzazioni per le aziende. Note di Cleft Produttività all-in-one + gestione delle noteDimensioni del team: tutte le dimensioni (da 1 a 1.000+) Trascrizione vocale, trascrizione sul dispositivo, sincronizzazione Zapier + Obsidian, esportazione Markdown Gratis; a partire da 7 $ al mese per utente Coconote Studiare e imparare con l'IADimensione del team: studenti e piccoli gruppi di studio Registra/carica audio/video/documenti, quiz e flashcard, chat IA, oltre 100 lingue Free TalkNotes (Speechy. Tech) Trasformare i pensieri espressi a voce in attivitàDimensione del team: imprenditori individuali e autori Generazione di attività e nota, creazione di post per blog/social, flashcard, eventi del calendario 19 $ al mese per utente Audionotes. app Semplice sistema di note basato sull'IA Dimensione del team: Individui e liberi professionisti Trascrizione rapida, riepilogo/riassunto, modifica ed esportazione, sincronizzazione tra dispositivi A partire da 9,99 $ al mese per utente Dubnote Organizzazione delle idee musicaliDimensione del team: piccoli team, DJ preneuers Sessioni con divisione automatica, trascrizione dei testi, esportazione DAW, backup iCloud Free Dictanote Digitazione vocale multilingueDimensione del team: professionisti multilingue e piccoli team Oltre 50 lingue, comandi vocali, pulizia AudioScribe, quaderni illimitati Gratis; a partire da 8 $ al mese per utente Otter. ai Riunioni e collaborazione in teamDimensioni del team: team di piccole e medie dimensioni Trascrizione in tempo reale, identificazione dei parlanti, riepilogo/riassunto IA, integrazione con Zoom/Meet. Free; a partire da 20 $ al mese per utente SoundType IA Trascrizione audio + video accurataDimensione del team: autori, giornalisti e team Riepiloghi/riassunti, chat IA, esportazione in PDF/Word/SRT, oltre 30 lingue, identificazione dell'ID del parlante Gratis; a partire da 9,99 $ al mese per utente Easy Voice Recorder Registrazione semplice e quotidianaDimensione del team: Individui Audio di alta qualità, nessun limite di tempo, widget, microfono Bluetooth, salto dei silenzi Free

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, garantendo che i nostri consigli siano basati sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di intelligenza artificiale per prendere nota durante le riunioni

Cosa cercare nelle alternative a Voicenotes?

Questo è il consiglio che qualcuno ha dato su Reddit quando gli è stato chiesto come gestire le note vocali. Sebbene questo consiglio sia pratico, è solo la punta dell'iceberg.

Con l'IA, c'è spazio per andare molto oltre, creando strumenti che non si limitano a registrare, ma aiutano effettivamente a pensare, a fare un piano e a rimanere organizzati.

Se stai cercando un'alternativa a Voicenotes, ecco gli aspetti che contano davvero:

Garantite una maggiore precisione nella trascrizione, anche in ambienti rumorosi o con accenti diversi.

Organizza e cerca tra le note per trovare immediatamente i punti chiave.

Riepiloga le riunioni ed evidenzia gli elementi da intraprendere per risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Offri integrazioni intelligenti con calendari, attività e altri strumenti che già utilizzi.

Mantieni l'interfaccia intuitiva in modo che la registrazione, l'organizzazione e la revisione risultino semplici.

La scelta giusta non sarà tanto un'app di base, quanto piuttosto un partner che ti aiuterà a catturare idee, a monitorare gli elementi da intraprendere e ad aumentare la produttività in modi che non sapevi nemmeno di aver bisogno. 🌟

📖 Leggi anche: Come parlare al testo su Android

Le 10 migliori alternative a Voicenotes

Se Voicenotes ti sembra un po' troppo limite, la buona notizia è che esistono molte alternative valide che possono fare molto di più con le tue registrazioni.

Ecco dieci delle migliori alternative a Voicenotes che combinano precisione, funzionalità avanzate e design intuitivo per offrirti il massimo da ogni registrazione.

ClickUp (ideale per la produttività all-in-one e la gestione della nota)

Conserva tutte le note, le trascrizioni e le idee in un unico posto e rendile ricercabili con ClickUp

Quando si tratta di alternative a Voicenotes, ClickUp è molto più di un semplice strumento per acquisire note o registrare audio. Essendo il primo spazio di lavoro IA convergente al mondo, tutte le app, i dati e i flussi di lavoro necessari per ottenere l'eccellenza basata sulla voce sono disponibili in un unico posto!

Dimentica il passaggio da uno strumento di project management a un convertitore da voce a testo e poi di nuovo a uno strumento di IA per trasformare la tua trascrizione in un lavoro rifinito. App scollegate e contesti frammentati sono la definizione stessa di dispersione del lavoro e rappresentano uno spreco di tempo, produttività e costi di sottoscrizione.

Con ClickUp, ottieni il 100% del contesto e un unico luogo in cui persone, strumenti e agenti possono lavorare insieme.

Diamo un'occhiata a come ClickUp mantiene tutto collegato, dalle registrazioni vocali alle note delle riunioni, alle attività e ai progetti.

Trascrizione del testo che va oltre la semplice trascrizione con ClickUp Brain MAX

Il primo passaggio per sostituire un'app di base per prendere appunti è la trascrizione, e la funzionalità/funzione Brain MAX di ClickUp lo fa con una precisione superiore alla maggior parte delle altre.

La funzionalità/funzione Talk-to-Text di ClickUp Brain forma le tue parole in note chiare e raffinate.

Cattura idee, effettua condivisione di istruzioni e porta le attività terminate 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Ecco tutto ciò che offre:

Dettatura perfezionata dall'IA che lavora in qualsiasi app, personalizzata per te. Ti consente di scegliere il livello di miglioramento perfetto, da modifiche minime a rifiniture professionali.

Accedi alle conversazioni grezze insieme ai testi puliti con ClickUp Talk to Text

Puoi dettare senza interruzioni, con menzione di colleghi, attività o documenti, e Max collega automaticamente le persone giuste, con connessione dei link corretti.

Compila automaticamente con le parole, le espressioni, il gergo specifico del lavoro, i soprannomi e altro ancora che usi più spesso.

Assicurati che il tuo team disponga del contesto e delle informazioni giuste per lavorare in modo efficiente sui feedback con Talk to Text di ClickUp Brain

Parla nella tua lingua e scrivi fluentemente in oltre 50 lingue diverse.

Chattare con i più recenti modelli di IA per il codice, la scrittura, il ragionamento complesso e altro ancora, tra cui ChatGPT, Claude e Gemini, senza dover passare da un'app all'altra.

Invece di lasciarti con un blocco di testo come VoiceNotes, può riepilogare lunghe registrazioni, estrarre elementi da fare e persino trasformare parti del tuo discorso in elenchi da fare. Poiché digitare è spesso quattro volte più lento che parlare, questa funzionalità/funzione da sola può aiutarti a scrivere il 400% in più senza muovere un dito.

In media, gli utenti risparmiano circa un'ora al giorno lasciando che l'IA si occupi della digitazione e della rifinitura, lasciandoli liberi di concentrarsi sul lavoro che conta davvero. Ciò significa anche che puoi evitare la proliferazione dell'IA e fare tutto terminato sotto lo stesso tetto con ClickUp Brain Max e Brain.

🎥 Guarda questo breve tutorial su come utilizzare Talk to Testo su Brain MAX:

Da brevi note a riunioni complete con ClickUp AI Notetaker

Prendi note durante le riunioni per rimanere sempre aggiornato con ClickUp AI Notetaker

Mentre ClickUp Brain Max ti aiuta a catturare i pensieri individuali, ClickUp AI Notetaker fa un passo (passaggio) avanti gestendo intere riunioni.

Si collega automaticamente alle chiamate, registra l'audio, trascrive la conversazione e fornisce un riepilogo/riassunto conciso con gli elementi da intraprendere.

Il passaggio è naturale: una volta gestite le tue note personali, la sfida successiva è gestire le discussioni di gruppo. Con questo sistema di automazione di presa appunti basato sull'IA, avrai le idee chiare su ciò che devi fare dopo.

📖 Leggi anche: I migliori convertitori da audio a testo per una trascrizione veloce e accurata

📌 Consiglio utile: stai guidando e improvvisamente ti viene in mente un'idea per una campagna. Parlando in ClickUp Brain, il tuo memo vocale viene organizzato in punti elenco con scadenze e attività di follow-up. Quando parcheggi, l'idea è già in fase di realizzazione.

Condivisione di feedback in tempo reale tramite ClickUp Clips

Registra lo schermo con audio per un contesto cristallino con ClickUp Clips

Naturalmente, non tutte le idee possono essere espresse chiaramente a parole. Ecco perché esistono i ClickUp Clips, che registrano lo schermo con una narrazione audio. I ClickUp Clips sono ideali per fornire feedback, spiegare un flusso di lavoro o guidare un collega attraverso una segnalazione di bug.

Questa funzione deriva naturalmente dal testo e dalla trascrizione: quando la tua voce non è sufficiente, puoi aggiungere immagini e collegarle alle attività e ai documenti appropriati.

📌 Esempio: un product manager registra un video per mostrare un bug, lo allega all'attività del team di sviluppo e il problema viene risolto più rapidamente rispetto a quanto sarebbe avvenuto inviando screenshot ed email avanti e indietro.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Utilizza Brain MAX Talk-to-Text per trascrivere i memo vocali con maggiore precisione e organizzarli automaticamente in note strutturate.

Prendi note durante le riunioni con ClickUp AI Notetaker, che registra, trascrive e invia gli elementi da intraprendere direttamente nelle attività.

Converti memo vocali, brainstorming e lezioni in flussi di lavoro utilizzabili grazie all'automazione delle attività e ai riassunti basati sull'IA.

Registra clip con schermo e audio per fornire feedback ricchi di contesto e guide dettagliate archiviate direttamente nel tuo spazio di lavoro.

Cerca tra documenti, attività e file audio con query in linguaggio naturale per accedere immediatamente ai punti chiave.

Limiti di ClickUp

A causa dell'ampiezza delle funzionalità/funzione, i nuovi utenti potrebbero sentirsi sopraffatti.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp?

Questo utente G2 ha condiviso (condivisione):

Il blocco note integrato con IA è sorprendentemente utile, soprattutto per riepilogare/riassumere le riunioni e risparmiare tempo nei follow-up. Apprezziamo anche la possibilità di pubblicare note di rilascio chiare e strutturate direttamente all'interno della piattaforma, che ha contribuito ad allineare gli stakeholder interni ed esterni.

Il blocco note integrato con IA è sorprendentemente utile, soprattutto per riepilogare/riassumere le riunioni e risparmiare tempo nei follow-up. Apprezziamo anche la possibilità di pubblicare note di rilascio chiare e strutturate direttamente all'interno della piattaforma, che ha contribuito ad allineare gli stakeholder interni ed esterni.

2. Cleft Notes (ideale per scrivere rapidamente bozze vocali)

tramite Cleft Notes

Cleft Notes è uno di quegli strumenti che sembra capire come pensano le persone reali. Non sempre si parla con frasi ben strutturate, e va bene così. Invece di lasciarti con un miscuglio di parole, Cleft rimodella delicatamente i tuoi memo vocali in note chiare, schemi ordinati o anche semplici liste di controllo che puoi utilizzare immediatamente.

È particolarmente utile se i tuoi pensieri emergono rapidamente e senza filtri, perché l'app li cattura, li organizza e li restituisce in modo sensato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cleft Notes

Trasforma i memo vocali in note strutturate, schemi o liste di controllo con trascrizioni di alta qualità.

Utilizza la trascrizione sul dispositivo per registrazioni vocali che garantiscono sicurezza e privacy.

Sincronizzazione perfetta con app come Obsidian e automazione dei flussi di lavoro tramite Zapier.

Condivisione di link pubblici o esporta nota in markdown per una collaborazione flessibile.

Modifica le note direttamente con titoli, formattare e allegati di file o immagini.

Limiti di Cleft Notes

Il tempo di registrazione ha un limite nel piano Free (5 minuti)

Funzionalità avanzate come registrazioni più lunghe e integrazioni richiedono un upgrade a pagamento.

Prezzi di Cleft Notes

Free

In più: 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Cleft Notes

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Cleft?

Ecco cosa ha detto un utente di Reddit riguardo allo strumento:

Di solito uso Cleft per catturare i pensieri mentre cammino o sono in ufficio. Poi uso SuperWhisper o la dettatura Apple per dettare email o messaggi. Esiste una ricetta da usare con Cleft per catturare la dettatura in cui l'IA pulisce i "ehm" ecc. ma mantiene intatto il resto della dettatura?

Di solito uso Cleft per catturare i pensieri mentre cammino o sono in ufficio. Poi uso SuperWhisper o la dettatura Apple per dettare email o messaggi. Esiste una ricetta da usare con Cleft per catturare la dettatura in cui l'IA pulisce i "ehm" ecc. ma mantiene intatto il resto della dettatura?

📮 ClickUp Insight: Quasi 9 persone su 10 nel nostro sondaggio utilizzano già l'IA per rendere le attività quotidiane più facili e veloci. Immagina di poter usufruire dello stesso vantaggio anche al lavoro. Con ClickUp Brain, il tuo compagno di squadra IA integrato, puoi lavorare fino al 30% in modo più efficiente grazie a un minor numero di riunioni, riassunti istantanei e attività automatizzate.

3. Coconote (ideale per studiare e imparare con l'IA)

tramite Coconote

Coconote non si limita a trascrivere ciò che hai detto. Ti offre qualcosa di utile con cui lavorare quando la conversazione finisce. Puoi registrare direttamente nell'app o caricare quasi tutto: file audio, video, PDF e persino link YouTube.

In pochi secondi, Coco ti fornisce trascrizioni di alta qualità e note ben organizzate. Da lì, può creare quiz, flashcard o persino trasformare le tue note in un piccolo podcast che puoi ascoltare mentre sei in movimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coconote

Registra o carica audio, video o documenti e genera istantaneamente note e trascrizioni ricercabili.

Crea quiz, flashcard e giochi didattici direttamente dalle tue note.

Usa la chat IA per porre domande e chiarire i punti chiave nella tua nota.

Accedi da iPhone, iPad, Android, desktop e web per un'interfaccia intuitiva.

Supporto per oltre 100 lingue per acquisire e tradurre registrazioni vocali a livello globale.

Trasforma le tue note in podcast con narrazione integrata per poterle riascoltare ovunque ti trovi.

Aggiungi allegati di immagini o file per arricchire il tuo materiale di studio e la collaborazione.

Limiti di Coconote

Alcuni utenti notano che le lezioni lunghe possono produrre riaggiornamenti eccessivamente brevi, che richiedono prompt manuali per ottenere maggiori dettagli.

Può sembrare costoso rispetto ad altre alternative di note vocali che offrono funzionalità/funzione simili.

Prezzi di Coconote

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Coconote

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Coconote?

Ecco cosa ha detto un utente di Reddit riguardo allo strumento:

Crea quiz e flashcard davvero utili e, se ho bisogno di ricordare qualcosa di una lezione, posso semplicemente consultare la trascrizione e trovare ciò che ha detto l'insegnante.

Crea quiz e flashcard davvero utili e, se ho bisogno di ricordare qualcosa di una lezione, posso semplicemente consultare la trascrizione e trovare ciò che ha detto l'insegnante.

👀 Lo sapevate? Secondo uno studio di Forrester, le aziende che utilizzano ClickUp hanno registrato un ritorno sull'investimento del 384% in tre anni, risparmiando milioni grazie all'aumento della produttività, incrementando i ricavi di quasi 3,9 milioni di dollari e raggiungendo il punto di pareggio in soli sei mesi. Inoltre, molte organizzazioni riducono ulteriormente i costi consolidando più strumenti di lavoro in un'unica piattaforma unificata.

4. TalkNotes [ora Speechy. Tech] (ideale per trasformare i pensieri espressi a voce in attività)

tramite TalkNotes

I dipendenti coinvolti dimostrano di avere una produttività del 18% superiore. Quando le persone si sentono coinvolte nel proprio lavoro, apportano energia, affrontano rapidamente le sfide e ottengono maggiori risultati in meno tempo.

Uno dei fattori chiave della produttività è la velocità. Ma come è possibile lavorare più velocemente senza sacrificare la qualità? Un modo semplice è attraverso le note vocali. Con TalkNotes, puoi catturare istantaneamente i tuoi pensieri e trasformarli in attività e note organizzate, aiutandoti a svolgere le tue attività quotidiane con meno attrito. 🎙️

Le migliori funzionalità/funzioni di TalkNotes

Registra audio o carica file per generare istantaneamente nota strutturata, elenchi da fare e verbali di riunioni.

Trasforma i flussi di pensieri gratis in blog, newsletter, post sui social media o voci di diario.

Evidenzia i punti chiave e crea flashcard per aiutarti a memorizzare le informazioni delle lezioni o degli appunti delle riunioni.

Supporto per oltre 100 lingue per registrazioni vocali e trascrizioni

Semplice sistema di gestione delle cartelle per organizzare note e attività in base al contesto

Aggiungi eventi al calendario direttamente dalle trascrizioni e monitora gli elementi da intraprendere con livelli di priorità.

Limiti di TalkNotes

Alcuni utenti segnalano problemi di sincronizzazione tra le app desktop e quelle mobili.

Mancanza di integrazioni più approfondite con strumenti di produttività popolari come Outlook o OneNote.

Prezzi TalkNotes

Mensile: 19 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di TalkNotes

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di TalkNotes?

Questo commento su Reddit ha evidenziato:

Qualche mese fa ho iniziato a usare TalkNotes e, dopo alcune versioni di prova e qualche errore, ho finalmente trovato il flusso di lavoro perfetto. Ora non mi stressano più le note, non dimentico i dettagli importanti e riesco a rimanere concentrato durante le riunioni.

Qualche mese fa ho iniziato a usare TalkNotes e, dopo alcune versioni di prova e qualche errore, ho finalmente trovato il flusso di lavoro perfetto. Ora non mi stressano più le note, non dimentico i dettagli importanti e riesco a rimanere concentrato durante le riunioni.

5. Audionotes. app (Ideale per prendere note in modo semplice grazie all'IA)

tramite Audionotes

A volte gli strumenti più semplici fanno la differenza. L'app Audionotes è uno di quei silenziosi aiutanti che prende le tue parole e te le restituisce in un modo più leggero e facile da gestire.

Puoi parlare liberamente senza preoccuparti della struttura e, in un attimo, la tua voce si trasforma in note chiare che puoi leggere, condivisione o riascoltare in un secondo momento. È come avere un piccolo compagno che ascolta senza giudicare e ti aiuta a ricordare ciò che conta.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'app Audionotes.

Registra la tua voce e vedila immediatamente trasformata in note chiare.

Riepiloga registrazioni lunghe in brevi sintesi

Modifica, organizza ed esporta le tue note con pochi tocchi.

Utilizzabile su web, iOS e Android con sincronizzazione tra dispositivi.

Archivia le tue registrazioni in modo sicuro con le opzioni di privacy

Limiti dell'app Audionotes.

Il piano Free consente solo registrazioni brevi.

A volte trascura piccoli dettagli nelle conversazioni complesse.

Prezzi dell'app Audionotes.

Personale : 9,99 $ al mese per utente

Pro: 19,99 $ al mese per utente

Audionotes. Valutazioni e recensioni dell'app

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti dell'app Audionotes?

Questa recensione su G2 ha notato:

Anche per uno scrittore come me, che spesso ha molte idee al volo, AudioNotes è stato molto utile. Grazie all'intelligenza artificiale, sono riuscito a trascrivere le mie registrazioni vocali e le note di testo non strutturate e a convertirle in riepiloghi/riassunti.

Anche per uno scrittore come me, che spesso ha molte idee al volo, AudioNotes si è rivelato molto utile. Grazie all'intelligenza artificiale, sono riuscito a trascrivere le mie registrazioni vocali e le note di testo non strutturate e a convertirle in riepiloghi/riassunti.

👀 Curiosità: la voce umana è così distintiva che si può mappare in un'impronta vocale, proprio come un'impronta digitale. Piccole differenze di tonalità, timbro e ritmo rendono la voce di ogni persona unica. Ecco perché i moderni sistemi di sicurezza e le squadre forensi a volte si affidano al riconoscimento vocale come ulteriore livello di identificazione.

6. Dubnote (ideale per organizzare idee musicali)

tramite Dubnote

I musicisti conoscono bene la difficoltà di affogare in una miriade di memo vocali. Si cattura un riff, una melodia o un pattern di batteria al volo, ma poi si perde in un mare di registrazioni senza titolo. Dubnote è stato creato proprio per risolvere questo problema.

Invece di lasciarti con una pila di file audio disordinati, organizza le tue note vocali in cartelle ordinate, divide automaticamente le sessioni lunghe e tagga anche i momenti migliori in modo che tu possa ritrovarli senza frustrazione.

Ciò che distingue Dubnote è la sua attenzione al modo in cui i musicisti effettivamente lavorano. Puoi avviare una registrazione direttamente dalla schermata iniziale, ordinarla in un blocco note e successivamente perfezionarla con commenti, tag emoji o modifiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dubnote

Cattura le tue idee musicali direttamente in cartelle organizzate con copertine personalizzate.

Dividi automaticamente le registrazioni lunghe in sezioni in modo da poter passare rapidamente alle parti migliori.

Utilizza un software di conversione da voce a testo per trascrivere testi o note con maggiore precisione.

Evidenzia, unire o modifica sezioni per perfezionare i tuoi file audio.

Aggiungi commenti, emoji o immagini per contrassegnare i punti chiave delle tue sessioni.

Conserva le registrazioni in modo sicuro grazie all'elaborazione sul dispositivo e al backup su iCloud.

Esporta direttamente sul tuo DAW o effettua la condivisione immediata dei clip con i tuoi collaboratori.

Limiti di Dubnote

Disponibile solo su iOS, la versione Android è ancora in lista d'attesa.

Mancano alcune funzionalità avanzate di collaborazione per i team.

Ideale per i musicisti, meno flessibile per la presa di nota in generale.

Prezzi Dubnote

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Dubnote

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti dell'app Dubnote?

Peccato che sia solo per Mac. Ho appena controllato il Google Play Store e non c'è.

Peccato che sia solo per Mac. Ho appena controllato il Google Play Store e non c'è.

7. Dictanote (ideale per la digitazione vocale multilingue)

tramite Dictanote

Dictanote è pensato per chi pensa più velocemente di quanto digita. Invece di costringere i tuoi pensieri nella tastiera, ti basta parlare e Dictanote trasformerà le tue parole in testo con una precisione impressionante.

Ciò che rende Dictanote particolarmente utile è il suo ampio supporto linguistico. Con oltre 50 lingue e 80 dialetti, è una scelta ponderata se hai bisogno di un'alternativa a Voicenotes che lavori oltre i confini e gli accenti.

Scrittori, giornalisti e professionisti di tutto il mondo lo utilizzano quotidianamente per catturare pensieri confusi, redigere bozze di articoli o tenere traccia delle note delle riunioni senza perdere un colpo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dictanote

Digita in tempo reale con una precisione superiore al 90%.

Dettate in oltre 50 lingue e 80 dialetti, utile per gli utenti globali.

Utilizza i comandi vocali per aggiungere punteggiatura, simboli o termini tecnici.

Salva automaticamente le tue note su un numero illimitato di blocchi note per la massima tranquillità.

Pulisci le trascrizioni con AudioScribe, rimuovendo le parole di riempimento ed evidenziando i punti chiave.

Supporto per file audio, che semplifica la cattura delle idee e la loro conversione in testo

Limiti di Dictanote

Funziona meglio online; la modalità offline ha un limite.

Alcune funzionalità avanzate, come AudioScribe, richiedono un piano a pagamento.

Non si integra facilmente con strumenti di produttività di terze parti come altre app.

Prezzi di Dictanote

Free

Pro: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Dictanote

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Dictanote?

Questo commento su Reddit è stato apprezzato:

È davvero fantastico vedere gli aggiornamenti per ChatGPT, Claude e Gemini nei riassunti/riassunti di YouTube.

È davvero fantastico vedere gli aggiornamenti per ChatGPT, Claude e Gemini nei riassunti/riassunti di YouTube.

🧠 Lo sapevate? I team che utilizzano l'IA sono ora tre volte più produttivi rispetto ai team tradizionali. Lavorando più velocemente e automatizzando le attività ripetitive, l'IA aiuta le persone a concentrarsi sul lavoro che conta davvero.

8. Otter. ai (Ideale per riunioni e collaborazione in team)

Il 75% dei dipendenti dichiara oggi di utilizzare strumenti di IA nel proprio lavoro quotidiano. Quella che era iniziata come una tendenza è diventata rapidamente parte integrante del lavoro quotidiano. E se le riunioni fanno parte della tua routine quotidiana, sai bene quanto sia facile perdere dei dettagli mentre cerchi di prendere una nota. Otter. ai ti libera da questa pressione. I team utilizzano Otter perché si adatta al loro flusso di lavoro. Puoi collegarlo a Zoom, Google Meet o Microsoft Teams e si collegherà automaticamente, acquisirà le registrazioni vocali e fornirà una nota chiara della riunione con una precisione impressionante.

In seguito, potrai cercare i punti chiave, effettuare la condivisione delle trascrizioni o persino porre domande all'IA Chat di Otter su ciò che è stato detto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai

Trascrivi le riunioni in tempo reale con un'accuratezza fino al 95%.

Genera riepilogo/riassunto che evidenziano i punti chiave e i passaggi successivi.

Acquisisci e assegna automaticamente gli elementi da intraprendere dalle discussioni.

Sincronizzazione con Google Calendar per far partecipare Otter automaticamente alle riunioni in programma.

Integra strumenti come Zoom, Slack, Asana, Salesforce e Notion per una collaborazione senza soluzione di continuità.

Usa il chattaiare IA per porre domande ed estrarre informazioni utili da note e trascrizioni passate.

Limiti di Otter. ai

Con limite a sole tre lingue di supporto

Le opzioni di modifica e formattare sono basilari e spesso richiedono l'esportazione su Documenti Google.

Prezzi di Otter. ai

Base : gratis

Pro : 16,99 $ al mese per utente

Aziendale : 30 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter. ai

G2 : 4,3/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Otter. ai?

Questa recensione su G2 ha condiviso:

Mi piace il modo in cui Otter AI esamina l'intera trascrizione della riunione e riepiloga/riassume tutti i punti chiave della discussione; se c'è qualcosa che non è stato elencato, è possibile effettuare una modifica nella sezione del riepilogo/riassunto per aggiungerlo.

Mi piace il modo in cui Otter AI esamina l'intera trascrizione della riunione e riepiloga/riassume tutti i punti chiave della discussione; se c'è qualcosa che non è nell'elenco, è possibile effettuare una modifica nella sezione del riepilogo/riassunto per aggiungerlo.

9. SoundType IA (ideale per trascrizioni audio e video accurate)

tramite SoundType IA

A volte le idee arrivano quando meno te lo aspetti, magari durante una sessione di studio notturna, un brainstorming di team o mentre ascolti una lezione. SoundType IA è progettato per cogliere questi momenti e renderli più facili da rivisitare.

Ciò che lo rende diverso è che ti offre modi per organizzare, riepilogare/riassumere e per la condivisione di ciò che hai catturato, così non dovrai scorrere lunghe registrazioni alla ricerca di un singolo dettaglio.

Per gli studenti, può significare una maggiore concentrazione in classe. Per i professionisti, è un modo per portare avanti riunioni e progetti senza perdere il contesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di SoundType IA

Trascrivi file audio, video e contenuto YouTube con l'identificazione dei parlanti.

Epiloga le registrazioni in note facilmente comprensibili che catturino i punti più importanti.

Utilizza la chat IA per interagire con le tue trascrizioni ed estrarre approfondimenti o elementi da intraprendere.

Esporta le trascrizioni in diversi formati, tra cui PDF, Word e SRT.

Supporto per oltre 30 lingue e traduzioni per utenti globali

Personalizza i riassunti in base alle tue esigenze specifiche con opzioni personalizzabili.

Allega e effettua la condivisione delle trascrizioni in modo facile per garantire una collaborazione fluida.

Limiti di SoundType IA

Il piano Free limita le trascrizioni a 8 minuti ciascuna.

L'accuratezza può variare in presenza di rumori di fondo intensi.

Ideale per trascrizioni e riepiloghi/riassunti, meno adatto per funzionalità di produttività più ampie.

Prezzi di SoundType IA

Base : gratis

Pro : 9,99 $ al mese per utente

Aziendale: 29,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di SoundType IA

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di SoundType IA?

Questo commento su Reddit riportava la funzionalità/funzione:

L'unica app che ho trovato migliore di Braindump per la trascrizione è SoundType IA, pensata per usi più complessi rispetto alla semplice creazione di note personali.

L'unica app che ho trovato migliore di Braindump per la trascrizione è SoundType IA, pensata per usi più complessi rispetto alla semplice creazione di note personali.

📖 Leggi anche: I migliori riassuntori di riunioni basati sull'IA

10. Easy Voice Recorder (ideale per registrazioni semplici e quotidiane)

tramite Easy Voice Recorder

A volte tutto ciò che desideri è un registratore che funzioni e basta. Easy Voice Recorder è all'altezza del suo nome.

Gli studenti apprezzano la possibilità di gestire lezioni lunghe senza limiti. I professionisti apprezzano la possibilità di condividere rapidamente le registrazioni con i colleghi. I musicisti lo trovano utile per catturare idee musicali prima che svaniscano.

Non ti sommerge di funzioni extra, ma offre comunque opzioni utili come il taglio, i backup su cloud e la trascrizione, se ne hai bisogno.

Le migliori funzionalità/funzione di Easy Voice Recorder

Registra in formattati di alta qualità come PCM, MP4 e AAC.

Nessun limite di tempo per le registrazioni, ottimo per lezioni o riunioni lunghe.

Widget di avvio rapido e supporto per smartwatch per non perdere mai un momento.

Facile condivisione tramite email, app di messaggistica o archiviazione cloud

Il piano Pro usufruisce di extra come MP3/FLAC, microfoni Bluetooth, salto dei silenzi e strumenti di modifica.

Limiti di Easy Voice Recorder

La versione gratis contiene pubblicità.

Le funzionalità dell'organizzazione come le cartelle richiedono un aggiornamento

La trascrizione è disponibile, ma ha un limite maggiore rispetto alle app incentrate sull'IA.

Prezzi di Easy Voice Recorder

Free

Valutazioni e recensioni di Easy Voice Recorder

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Easy Voice Recorder?

Questo commento su Reddit ha messo in evidenza la funzionalità/funzione:

Easy Voice Recorder è fantastico, ti permette di riprendere la registrazione e di eseguire il backup di tutto su Google Drive, oltre a integrarsi con Tasker. *

Easy Voice Recorder è fantastico, ti permette di riprendere la registrazione e di eseguire il backup di tutto su Google Drive, oltre a integrarsi con Tasker. *

Se stai ancora esplorando, ecco altri tre strumenti per le note vocali che vale la pena provare, ognuno dei quali offre una propria versione della registrazione, trascrizione e organizzazione dell'audio:

Notta : trascrive riunioni dal vivo, audio e video con elevata precisione e consente di esportare le note in diversi formattare.

Sonix : aiuta con la trascrizione e la traduzione rapide, in particolare per interviste e podcast.

Rev Voice Recorder : abbina le registrazioni a servizi di trascrizione professionali per ottenere testo pulito e pronto all'uso.

Sfide comuni relative alle note vocali e come superarle

Le note vocali possono essere il modo più semplice per trasmettere i tuoi pensieri, finché non si verificano piccoli intoppi. Un messaggio viene interrotto, il suono è confuso o non riesci a trovare ciò che hai registrato la settimana scorsa.

Questi piccoli momenti possono essere sorprendentemente frustranti, ma la maggior parte di essi ha soluzioni semplici.

A volte la tua nota vocale si interrompe a metà e perdi il filo del discorso✅ Soluzione: svuota lo spazio di archiviazione o riavvia l'app per assicurarti che la registrazione completa venga salvata. Passare da un'app all'altra può causare la scomparsa di parti del tuo promemoria✅ Soluzione: salva o effettua la condivisione della nota subito dopo la registrazione, in modo che rimanga al sicuro Il rumore di fondo rende difficile riprodurre o trascrivere le tue note in un secondo momento✅ Soluzione: registra in un luogo più tranquillo o utilizza cuffie con microfono per ottenere un suono più chiaro. Le note non sempre vengono salvate correttamente o non possono essere riprodotte quando ne hai bisogno✅ Soluzione: aggiorna l'app o controlla le impostazioni di sincronizzazione per ripristinarle. Le registrazioni lunghe possono risultare opprimenti quando si rivisitano le idee✅ Soluzione: aggiungi un breve riepilogo/riassunto o dei punti salienti contrassegnati da un timestamp per facilitarne la consultazione.

Dai risalto a ogni nota con ClickUp

In fin dei conti, le note vocali non servono solo a registrare parole. Ti consentono di catturare idee prima che svaniscano. Gli strumenti giusti possono garantire che i pensieri fugaci si trasformino in qualcosa di utile, che si tratti di un'attività, un piano o un promemoria per il futuro.

È qui che ClickUp dà il meglio di sé. Riunisce note, attività e progetti in un unico posto, così la tua voce non viene solo salvata, ma anche messa in pratica.

Dal trasformare rapidi appunti in liste di controllo al creare connessioni di idee nel tuo spazio di lavoro, ClickUp rende facile dare slancio ai tuoi pensieri.

Se sei pronto a scoprire quanto può essere facile, registrati oggi stesso su ClickUp!