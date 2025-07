Modelli ed esempi di lettere di congedo gratuiti

Prendersi una pausa non dovrebbe sembrare un'altra attività da aggiungere alla lista delle cose da fare, ma spesso scrivere una lettera di richiesta di permesso lo è.

🧐 Lo sapevi? I team perdono fino al 36,6% della produttività solo a causa delle assenze non pianificate.

Questi modelli gratuiti di lettere di assenza ti aiutano a evitare congetture. Che tu stia prendendo un passaggio per motivi personali, medici o accademici, utilizzali per redigere una richiesta chiara e professionale che mantenga le cose in movimento mentre sei assente.

Cosa sono i modelli di lettera di congedo?

I modelli di lettere di congedo aiutano studenti e professionisti a richiedere formalmente un periodo di assenza dalla scuola o dal lavoro. Questi modelli forniscono un formato strutturato che include dettagli essenziali, come le date del congedo, i motivi e i piani di sostituzione, per garantire che la tua richiesta sia chiara e conforme alle politiche aziendali.

Ecco come si presenta un modello standard di lettera di congedo:

Data : la data di redazione della lettera

Dettagli del destinatario: nome, titolo, indirizzo e informazioni di contatto del destinatario

Oggetto: Il motivo del congedo, ad esempio motivi medici o altri motivi personali

Saluto: un saluto formale per mantenere professionalità e rispetto

Durata del congedo: includi le date di inizio e di ritorno

Piano di gestione del lavoro: spiega come saranno distribuite le responsabilità in tua assenza, indicando chi si occuperà di quali attività

Informazioni di contatto: Come contattarti in caso di necessità

Ringraziamento: esprimi gratitudine per aver preso in considerazione la richiesta di ferie

Chiusura: chiusura formale come "Cordiali saluti" insieme al tuo nome e alla tua firma

Allegati: qualsiasi documento di supporto che desideri condividere

Cosa rende efficace un modello di lettera di congedo?

Un modello di lettera di congedo ben strutturato ti aiuta a comunicare tutti i punti rilevanti e a garantire la trasparenza.

Pertanto, è necessario verificare i seguenti punti quando se ne sceglie uno:

Struttura chiara: rende il tuo messaggio facile da leggere e da rivedere

Sezioni personalizzabili: ti consentono di personalizzare la lettera in base alla tua situazione (ad es. congedo medico, familiare o ferie)

Tono professionale: aiuta a mantenere una comunicazione rispettosa senza sembrare troppo rigido

Adattabilità alla situazione: dai la priorità a un modello facilmente personalizzabile in base alle diverse assenze personali e ai motivi delle assenze, dalle assenze per motivi medici alle assenze sabbatiche

Spazio per aggiungere documenti: scegli quello che ti consente di allegare documenti giustificativi come certificati medici o approvazioni

15 modelli di lettere di congedo

Vuoi eliminare lo stress e rendere complete le tue lettere di richiesta di permesso? Ecco alcuni modelli di lettere di permesso da esplorare. Questi strumenti ti aiuteranno a redigere lettere formali con tutte le informazioni pertinenti:

1. Modello di lettera di giustificazione per assenza ClickUp

Ottieni il modello gratuito Scrivi una lettera di giustificazione professionale con il modello di lettera di giustificazione per assenza di ClickUp

Utilizza questo modello senza fornire spiegazioni eccessive se devi presentare una breve giustificazione scritta, ad esempio per un'assenza a lezione, un turno breve o un evento di lavoro occasionale. È ideale per giustificazioni rapide e formali. Il modello di lettera di giustificazione per assenza ClickUp semplifica il processo con un formato strutturato. Descrive in dettaglio i motivi e le informazioni di supporto.

Questo modello di lettera di giustificazione include campi per il motivo e la data, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro, conciso e facile da capire.

📌 Perché vale la pena salvarlo:

Personalizza il modello di lettera in base alle circostanze specifiche e alle politiche aziendali in materia di ferie

Includi i dettagli relativi alla delega del lavoro per dimostrare affidabilità e responsabilità

Aggiungi dettagli rilevanti come la posizione lavorativa e le informazioni di contatto

Crea una lettera chiara e concisa ed evita le parole superflue

🔑 Ideale per: Studenti e professionisti che desiderano comunicare i motivi per cui intendono assentarsi dal lavoro.

Ecco cosa Christian Gonzalez , coordinatore amministrativo presso la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, pensa dell'utilizzo di ClickUp:

La comunicazione tra clienti, dirigenti e manager è semplificata grazie all'uso di moduli e all'assegnazione di attività ed elenchi. ClickUp è perfetto per lavorare con team di grandi dimensioni e gestirli tutti con la funzionalità Teams.

💡 Suggerimento: prima di inviare la richiesta di ferie, dedica un minuto alla visione di questo video. Contiene trucchi intelligenti per il calendario che ti aiuteranno a stabilire dei limiti, evitare doppie prenotazioni e comunicare la tua disponibilità mentre sei assente.

2. Modello di lettera di preavviso di due settimane ClickUp

Ottieni il modello gratuito Compila la tua comunicazione in tono professionale con il modello di lettera di preavviso di due settimane di ClickUp

Dimettersi può essere stressante, soprattutto quando non si è sicuri di come formulare in modo professionale il preavviso di due settimane. Il modello di lettera di preavviso di due settimane di ClickUp è progettato per aiutarti a dimetterti in modo rispettoso.

Questo modello ti offre un punto di partenza composto e rispettoso, senza bisogno di riflettere troppo su ogni parola. Ha una struttura organizzata che copre il messaggio di preavviso di due settimane, il motivo dell'assenza, i dati di consegna e una chiusura cortese.

📌 Perché vale la pena salvarlo:

Includi i tuoi recapiti insieme all'indirizzo del responsabile e al nome dell'azienda

Copri tutto, dalla comunicazione alla gratitudine, per non perdere mai nessun dettaglio

Ringrazia spiegando come la tua uscita sarà fluida e ben gestita

Assicurati che le tue dimissioni siano documentate correttamente mentre avvii il processo di transizione con una nota rispettosa

🔑 Ideale per: Professionisti e dipendenti che intendono dimettersi e cercano un modo strutturato e ponderato per informare il proprio datore di lavoro.

3. Modello di richiesta di ferie ClickUp

Ottieni il modello gratuito Ottimizza il processo di richiesta delle ferie e tieni tutti informati con il modello di richiesta ferie di ClickUp

Il modello di richiesta di ferie ClickUp consente ai dipendenti di inserire dati quali date, motivi e informazioni di contatto di backup. Questo modello centralizzato rende il processo di ferie trasparente e tracciabile, con categorie di ferie flessibili (ad esempio, maternità, malattia, ferie).

Inoltre, anche i manager ne traggono vantaggio: le richieste sono centralizzate, lo stato di approvazione è visibile e gli arretrati sono ridotti al minimo. È una soluzione vantaggiosa per tutti i team che mirano a gestire le assenze in modo efficiente.

📌 Perché vale la pena salvarlo:

Gestisci e monitora senza problemi le richieste di ferie con stati quali approvato, nuova richiesta e rifiutato

Ottieni una panoramica della data di inizio, della data di fine e della durata delle assenze per pianificare in modo efficace

Organizza i motivi della richiesta e i motivi del rifiuto nel caso in cui la richiesta venga respinta

Conserva i dettagli del supervisore diretto per garantire una comunicazione fluida

🔑 Ideale per: Responsabili di team, professionisti delle risorse umane, datori di lavoro e manager che desiderano organizzare le richieste di ferie.

4. Modello di piano di copertura per assenze dal lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia delle assenze dall'ufficio e organizza le responsabilità da delegare con il modello di piano di copertura delle assenze dall'ufficio di ClickUp

Gestire il lavoro di un dipendente fuori sede diventa molto più semplice con il modello di piano di copertura per assenze dal lavoro di ClickUp.

Offre uno spazio strutturato per gestire i programmi delle assenze.

Ordina le assenze per reparto e tipo, ad esempio ferie, maternità, paternità, malattia, emergenza e lutto. Questo strumento ti aiuta anche a delegare attività, informare le parti interessate e preparare i colleghi senza creare confusione.

📌 Perché vale la pena salvarlo:

Garantisci il regolare svolgimento delle attività con sezioni dedicate alle attività critiche, ai backup assegnati e alle istruzioni di contatto

Automatizza il calcolo dei giorni di ferie aggiungendo una formula per evitare imprecisioni

Organizza i motivi delle assenze, le date e i giorni di ferie in un unico posto

Personalizza il modulo di richiesta di ferie in modo che rifletta le politiche e il flusso di lavoro della tua azienda

🔑 Ideale per: Team leader e manager che desiderano gestire le assenze dal lavoro e delegare le responsabilità.

5. Modello di calendario ferie ClickUp

Ottieni il modello gratuito Gestisci le assenze e organizza i programmi delle ferie con il modello di calendario ferie ClickUp

Il modello di calendario PTO di ClickUp offre una struttura chiara per gestire tutti i dettagli delle ferie in un'unica posizione centralizzata. Fornisce una visualizzazione condivisa dei programmi delle ferie, aiutandoti a evitare conflitti e a pianificare la copertura in modo più efficiente.

Con le assenze ordinate per tipo, puoi pianificare le attività in anticipo. Inoltre, questo modello aiuta i manager a pianificare la loro capacità in modo efficace visualizzando le assenze approvate in una vista calendario. Fornisce inoltre ai dipendenti visibilità sulle assenze imminenti.

📌 Perché vale la pena salvarlo:

Includi commenti e motivi delle ferie per aggiungere dettagli e identificare una tendenza

Crea un modulo PTO e personalizza le impostazioni per garantire l'allineamento con il tuo flusso di lavoro

Migliora la pianificazione con aggiornamenti in tempo reale sulla disponibilità e integra il monitoraggio delle assenze con l'assegnazione delle attività

Conserva i dati dell'assegnatario e dell'approvatore per garantire la responsabilità

🔑 Ideale per: Gestori di team, professionisti delle risorse umane e team leader che necessitano di visibilità sulle richieste di ferie sovrapposte per distribuire meglio i carichi di lavoro.

✅ Scopri come utilizzare la visualizzazione Calendario in ClickUp:

6. Modello di disponibilità personale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza le tue attività personali e professionali per pianificare il tuo programma con il modello di disponibilità personale di ClickUp

Devi destreggiarti tra piani personali e riunioni di lavoro? Questo modello ti aiuta a stabilire confini chiari. Il modello di disponibilità personale di ClickUp semplifica la comunicazione della tua disponibilità per riunioni, turni o lavori collaborativi. È ideale per liberi professionisti, lavoratori part-time o ibridi che hanno bisogno di condividere le loro ore di lavoro settimanali o mensili, soprattutto quando la disponibilità varia di giorno in giorno.

Puoi visualizzare la sequenza delle attività filtrate per giorno, settimana e mese. Utilizza i prompt integrati per creare rapidamente un modulo e mantenere il tuo programma strutturato e condivisibile.

📌 Perché vale la pena salvarlo:

Condividi modelli di disponibilità ricorrenti o eccezioni una tantum per mantenere l'allineamento del team

Contrassegna lo stato di disponibilità come occupato o libero, oppure aggiungi stati di disponibilità personalizzati

Imposta la data di inizio e la data di scadenza per ogni attività per garantire una pianificazione efficiente

Indica lo stato di priorità di ciascuna attività come bassa, normale, alta o urgente

🔑 Ideale per: studenti, professionisti, team ibridi, liberi professionisti e persone che gestiscono orari di lavoro variabili o parziali.

💡 Suggerimento: Se il tuo congedo coincide con scadenze chiave, includi una breve descrizione delle attività o menziona chi si occuperà di cosa utilizzando le attività secondarie. Questo dimostra lungimiranza e garantisce che tutto proceda senza intoppi. Puoi anche utilizzare ClickUp per allegare l'elenco delle attività direttamente nel modulo di richiesta di congedo.

7. Modello di lettera di congedo di PandaDoc

tramite PandaDoc

Il modello di lettera di congedo di PandaDoc ti aiuta a richiedere formalmente un periodo di assenza. Indica la durata e il motivo del tuo congedo. Questo modello ti consente di spiegare come garantirai il regolare svolgimento del lavoro durante la tua assenza. Inoltre, comunica informazioni su quando tornerai al lavoro.

Che si tratti di motivi medici, emergenze familiari o periodi sabbatici, garantisce che la richiesta sia formale e completa.

📌 Perché vale la pena salvarlo:

Includi campi per la durata, la data di rientro, il motivo e il referente

Verifica se potrebbe essere necessario ulteriore tempo libero e assicurati di comunicare tempestivamente eventuali modifiche alla durata

Includi i tuoi recapiti e quelli del tuo responsabile

Personalizza il modello in base al motivo e alle date del congedo

🔑 Ideale per: Dipendenti professionisti che cercano un formato strutturato per comunicare i motivi e le date delle assenze.

8. Modello di lettera di congedo di Template. Net

Non sai come redigere una lettera di assenza chiara e professionale? Il modello di lettera di assenza di Template.Net fornisce una struttura chiara per delineare in modo chiaro i motivi dell'assenza, che si tratti di gravi condizioni di salute che influiscono sul lavoro, di impegni come giurato o di motivi familiari. Inoltre, comunica come garantire un flusso di lavoro ininterrotto.

Il modello ti aiuta a includere tutti i dettagli relativi al congedo per tenere informato il tuo responsabile. Offre versioni personalizzate per diverse situazioni, consentendo di risparmiare tempo e migliorare la chiarezza. In questo modo risparmi tempo e migliori la comunicazione.

📌 Perché vale la pena salvarlo:

Scarica il modello in formato Word o PDF

Menziona chi si occuperà delle tue attività attuali mentre sei in ferie

Aggiungi le informazioni di contatto per poter essere contattato in caso di emergenza

Personalizza i campi mantenendo un linguaggio formale e utilizza frasi predefinite per risparmiare tempo

🔑 Ideale per: Professionisti che desiderano comunicare i motivi e le date delle assenze ai propri responsabili.

9. Modello di lettera di ferie di Template. Net

Il modello di lettera di ferie di Template.Net è perfetto per le ferie personali pianificate per le quali desideri dare un preavviso e allineare le aspettative prima di staccarti dal lavoro. Copre gli elementi essenziali (date, scopo e modalità di contatto) mantenendo un tono cortese.

Questo modello è particolarmente utile per pianificare, poiché consente sia ai dipendenti che ai manager di allinearsi sulle aspettative prima dell'inizio delle ferie.

📌 Perché vale la pena salvarlo:

Includi contatti alternativi e date di rientro previste

Mantieni un tono e una formulazione professionali

Modifica facilmente i modelli in base ai diversi livelli di lavoro o ai ruoli dei team

Fai sapere al tuo team come contattarti in caso di necessità urgenti, senza compromettere la tua disponibilità

🔑 Ideale per: Professionisti che cercano un formato strutturato per comunicare le ferie.

10. Modello di lettera per congedo di paternità di Template. Net

Il modello di lettera di congedo di paternità di Template.Net è progettato per i futuri padri che desiderano richiedere formalmente un periodo di assenza dal lavoro. Supporta il formato per congedi di breve durata e prolungati. Include inoltre uno spazio per annotare le date del parto e i piani di assistenza.

Ti guida nell'inserimento di tutte le informazioni essenziali: date delle ferie, chi ti sostituirà e come rimanere reperibile. Chiarire le sequenze temporali e le aspettative al rientro crea un'esperienza senza intoppi per dipendenti e datori di lavoro.

📌 Perché vale la pena salvarlo:

Comunica le esigenze relative al congedo di paternità con sensibilità e chiarezza

Allinea le aspettative sulla durata delle assenze e sulle date di rientro per pianificare facilmente il flusso di lavoro dei membri del team

Evidenzia gli accordi relativi all'assistenza all'infanzia e alla cura della casa

Usa un tono che bilancia professionalità ed empatia

🔑 Ideale per: Futuri padri che devono comunicare formalmente al proprio datore di lavoro il prossimo congedo parentale.

11. Modello di lettera per permesso di mezza giornata di Template. Net

Perfetto per appuntamenti personali, commissioni dell'ultimo minuto o visite scolastiche, questo breve modulo Modello di lettera di permesso di mezza giornata di Template.Net ti aiuta a informare il tuo responsabile di un permesso parziale mantenendo la professionalità.

Questo modello illustra i motivi per cui la situazione è inevitabile. Menziona come manterrai il flusso di lavoro durante la mezza giornata. Inoltre, questa breve lettera informa i manager e conserva una traccia delle richieste di permessi brevi.

📌 Perché vale la pena salvarlo:

Invia richieste di ferie brevi senza fornire spiegazioni eccessive e mantieni un tono formale

Menziona il tempo entro il quale completerai i progetti attuali

Evidenzia chi si occuperà delle tue responsabilità durante la tua assenza

Chiudi con un ringraziamento per concludere con una nota rispettosa e positiva

🔑 Ideale per: Dipendenti che richiedono alcune ore di permesso per commissioni personali o appuntamenti.

12. Modello di lettera di congedo professionale per motivi di studio di Template. Net

Il modello di lettera di congedo professionale per la scuola di Template.Net fornisce un formato chiaro per spiegare il motivo del congedo. Che si tratti di un problema di salute o di altri motivi personali, elenca i passaggi che hai intrapreso per evitare di perdere lezioni o compiti importanti.

Si tratta di uno strumento utile per mantenere standard professionali in ambito accademico. Mantiene informati studenti e personale.

📌 Perché vale la pena salvarlo:

Menziona il motivo dell'assenza e le date di inizio e fine del congedo

Evidenzia l'insegnante con cui hai concordato di recuperare il programma

Spiega come recupererai le lezioni e i compiti persi

Allega i documenti necessari come riferimento

🔑 Ideale per: Studenti e genitori che devono informare gli insegnanti e le autorità scolastiche in merito alle assenze.

13. Modello di lettera di permesso per emergenza di Template. Net

Alcune emergenze richiedono di richiedere un permesso con breve preavviso, il che può interrompere il flusso di lavoro. Utilizza il modello di lettera di permesso per emergenza di Template.Net quando devi assentarti con urgenza, ad esempio in caso di emergenza familiare o problema medico improvviso, e desideri informare il tuo team senza ritardi o confusione. Il modello enfatizza la brevità e la sincerità. Assicura che siano inclusi gli elementi essenziali, come i recapiti e la durata.

📌 Perché vale la pena salvarlo:

Comunica questioni importanti mantenendo un tono rispettoso e professionale

Menziona il motivo per cui hai bisogno di un permesso con così poco preavviso e le date del permesso

Menziona che hai lasciato le note di passaggio delle consegne per gestire il flusso di lavoro durante la tua assenza

Incoraggia il tuo responsabile a fornirti suggerimenti e accordi prima di partire

🔑 Ideale per: Professionisti che lavorano e prendono un permesso di emergenza e desiderano un formato chiaro e semplice da modificare per aggiornare i propri dettagli.

14. Modello professionale di lettera di ferie di Template. Net

Il modello di lettera di ferie professionale di Template.Net è ottimo per richiedere ferie durante i giorni festivi o le festività, specialmente quando la tua azienda rimane parzialmente operativa. Include le date previste, i piani di backup e i messaggi di ringraziamento facoltativi.

Questa struttura rende semplice comunicare il programma delle ferie. Descrivi i dettagli essenziali, ad esempio come hai ottimizzato il flusso di lavoro per garantire l'esito positivo del tuo team. Il tono è premuroso, professionale ma cordiale, perfetto per pianificare le ferie.

📌 Perché vale la pena salvarlo:

Assicurati che i tuoi progetti siano aggiornati e che qualcuno ti sostituisca durante la tua assenza

Menziona la tua disponibilità nel caso in cui dovesse sorgere una situazione di priorità elevata

Adattati facilmente alle diverse politiche aziendali o alle diverse regioni

Aggiungi la tua firma, la tua qualifica e il tuo indirizzo email alla fine

🔑 Ideale per: Professionisti che lavorano e cercano una struttura chiara per informare i propri responsabili in merito alle ferie.

15. Modello di lettera per congedo sabbatico di Template. Net

Quando pianifichi una pausa prolungata, il modello di lettera di congedo sabbatico di Template.Net comunica il tuo scopo, la durata e le tue intenzioni. Bilancia la trasparenza con una mentalità orientata al futuro, ideale per la pianificazione a lungo termine.

Utilizza i campi per gli obiettivi, i piani di emergenza e le strategie di rientro per comunicare ogni dettaglio relativo al congedo sabbatico, in modo che il tuo team possa prepararsi di conseguenza.

📌 Perché vale la pena salvarlo:

Elenca tutte le disposizioni che hai preso per gestire le tue responsabilità

Fornisci l'email e il numero di telefono dell'azienda per essere contattato in caso di emergenza

Indica chiaramente gli obiettivi del tuo periodo sabbatico e in che modo questa pausa supporta il tuo sviluppo personale o professionale

Crea fiducia attraverso una pianificazione e una comunicazione dettagliate

🔑 Ideale per: Dipendenti che richiedono l'approvazione formale per periodi sabbatici di lunga durata legati a obiettivi di sviluppo professionale o personale.

Rendi le richieste di ferie semplici (e professionali) con ClickUp

Scrivere una lettera di assenza dal lavoro chiara e completa può trigger il blocco dello scrittore. Tuttavia, con il modello di lettera di assenza dal lavoro giusto, diventa un gioco da ragazzi. Gli strumenti e i modelli giusti aiutano il reparto Risorse Umane a monitorare e gestire facilmente le richieste di ferie.

È qui che ClickUp, l'app per tutto il lavoro, ti aiuta a scrivere lettere di congedo che catturano accuratamente i dettagli chiave. Che tu sia un professionista, uno studente alla ricerca di un modello strutturato o un responsabile delle risorse umane alla ricerca di uno strumento per gestire le assenze, ClickUp ha ciò che fa per te. Non lasciare che una comunicazione vaga blocchi i tuoi piani.

Iscriviti a ClickUp per redigere lettere di ferie professionali, gestire le richieste di ferie e mantenere il tuo team sincronizzato, senza alcuno sforzo. 🚀