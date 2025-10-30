ClickUp 4.0: la fine della dispersione del lavoro

Per anni, i team sono rimasti bloccati in un labirinto.

Destreggiarsi tra strumenti sparsi, passare da una scheda all'altra, cercare il contesto e vedere scivolare via ore preziose.

Si tratta di una perdita di produttività pari a 2,5 trilioni di dollari a livello globale. E questo fa emergere un problema molto più profondo: la più grande minaccia alla produttività non è la mancanza di lavoro richiesto, ma il modo in cui viene gestito il lavoro.

Il 61% dei knowledge worker afferma di dedicare più tempo all'organizzazione delle attività che al loro completamento. Inoltre, un dipendente medio attiva/disattiva app 1.200 volte al giorno. Questo fenomeno, noto come "Work Sprawl", sta silenziosamente compromettendo la produttività da anni.

Noi di ClickUp abbiamo sempre saputo che esisteva un modo migliore. Fin dal primo giorno, la nostra missione è stata quella di rendere il mondo più produttivo.

Abbiamo quindi immaginato una piattaforma in cui le attività, i documenti, le chat, le riunioni e le conoscenze fossero riuniti in un unico sistema flessibile, non solo raggruppati, ma profondamente interconnessi: una convergenza di software, persone e IA.

Presentiamo il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo: ClickUp 4. 0.

Cos'è ClickUp 4.0?

ClickUp 4.0 è il luogo in cui si svolgono tutto il tuo lavoro e la tua collaborazione.

È ClickUp come lo conosci, ma più connesso, semplificato, performante e flessibile che mai.

Quando tutto il tuo lavoro converge in un unico spazio di lavoro basato sull'IA, tutto funziona alla perfezione. In pratica, ciò significa che:

Un calendario che finalmente capisce le tue priorità e imposta automaticamente i blocchi nel tuo programma di conseguenza

Un'IA in grado di richiamare istantaneamente gli elementi da intraprendere emersi dalla chiamata individuale della scorsa settimana.

Agenti che smistano le tue attività, impostano i progetti e fanno un passaggio per rispondere alle tue domande

Unico spazio di lavoro dal design accattivante che riunisce attività, documenti, obiettivi, chat e automazione basata sull'intelligenza artificiale.

ClickUp 4.0 si concentra sul problema specifico che ci eravamo prefissati di risolvere: la frammentazione causata da strumenti di lavoro scollegati e contesti dispersi.

Ecco i numeri che tengono svegli i leader aziendali:

2,5 ore perché i membri del team passano da una conversazione all'altra, cercano file e cercano di ritrovare la concentrazione. Contesto: ogni giorno si perdono quasiperché i membri del team passano da una conversazione all'altra, cercano file e cercano di ritrovare la concentrazione.

Diffusione dell'IA: ogni giorno, i team impiegano circa 60 minuti a destreggiarsi tra diversi strumenti di IA che non funzionano insieme, causando frustrazione e spreco di lavoro richiesto. ogni giorno, i team impiegano circache non funzionano insieme, causando frustrazione e spreco di lavoro richiesto.

App Sprawl: Altri 55 minuti sprecati mentre le persone passano continuamente da un'app all'altra, cercando di trovare ciò di cui hanno bisogno e tenendo il passo con flussi di lavoro frammentati. Altrimentre le persone passano continuamente da un'app all'altra, cercando di trovare ciò di cui hanno bisogno e tenendo il passo con flussi di lavoro frammentati.

È qui che le cose cambiano.

ClickUp 4.0 offre le funzionalità/funzioni e gli aggiornamenti più richiesti dalla nostra community.

Questi miglioramenti eliminano gli attriti, moltiplicano la tua produttività e ti restituiscono il controllo della tua giornata. Ecco le novità:

Navigazione personalizzata 4.0: tutto ciò che ti serve, esattamente dove ti serve

La barra laterale di ClickUp 4.0 è perfettamente integrata e personalizzabile.

Questo segna la fine della tassazione a interruttore: dove hai una scheda per chattare, un'altra scheda per quella procedura operativa standard e una finestra completamente nuova per la tua IA.

In ClickUp 4.0, la nuova barra laterale unificata offre una gerarchia convergente, riunendo attività, documenti, chat, lavagne, dashboard, calendario e altro ancora per un facile accesso.

Navigazione personalizzata: crea la tua barra laterale con sezioni personalizzate in modo da poter organizzare il tuo lavoro come preferisci.

Gerarchia convergente: accedi ad attività, documenti, chat, IA e altro ancora da un unico spazio unificato.

Elementi fissati: mantieni il tuo lavoro più importante in primo piano fissando spazi, elenchi o documenti alla barra laterale.

Filtraggio rapido: passa istantaneamente agli spazi, ai messaggi non letti o ai messaggi diretti con i nuovi filtri della barra laterale.

Esperienza più pulita e semplice: goditi un'interfaccia intuitiva e ordinata che migliora la tua concentrazione e il tuo controllo.

Collaborazione e chat IA: contesto, catturato proprio dove lavori

La maggior parte delle piattaforme si limita al bundling. ClickUp 4. 0 va oltre, rendendo ogni strumento sensibile al contesto e interconnesso.

Quando si chattata, riunioni, note delle riunioni, IA e attività sono riuniti in un'unica piattaforma, basta semplicemente chiedere alla propria IA di creare e assegnare gli elementi da fare emersi dalla riunione di venerdì scorso, e il gioco è fatto in pochi secondi!

L'area di lavoro di ClickUp ora funziona come un'unica fonte di verità e centro di collaborazione per la project management end-to-end.

Ecco come mantenere il flusso di lavoro perfettamente connesso in ClickUp:

Chat AI unificata: ClickUp Chat è sempre accessibile dalla barra laterale, potenziata dall'intelligenza artificiale per riepilogare/riassumere i thread di chat, creare elementi da intraprendere e trovare più rapidamente il contesto.

Riunioni istantanee: avvia una sincronizzazione (chiamata audio o videochiamata) direttamente dalla chat, per discussioni in tempo reale senza dover passare a un altro strumento.

AI Notetaker: registra e trascrivi le riunioni con registra e trascrivi le riunioni con AI Notetaker , in modo da catturare ogni dettaglio, completata con riepiloghi, punti chiave, azioni da intraprendere e altro ancora.

Note utilizzabili: trasforma istantaneamente gli appunti delle riunioni e i thread di chat in trasforma istantaneamente gli appunti delle riunioni e i thread di chat in attività di ClickUp , in modo che nessun elemento di azione venga trascurato.

Trascrizioni ricercabili: ogni conversazione e trascrizione è ricercabile tramite ogni conversazione e trascrizione è ricercabile tramite ClickUp Brain , attraverso prompt in linguaggio naturale.

Ottieni ClickUp AI Notetaker per trascrivere le riunioni, creare attività e elementi da intraprendere, e delegare il lavoro

Agenda personale: la tua giornata, perfettamente organizzata, automaticamente

Il Personal Planner di ClickUp 4.0 è il tuo superpotere per il lavoro concentrato e per tutto ciò che segue.

Prova un calendario personalizzato con tutte le tue riunioni e il lavoro organizzati con cura per te ogni giorno. Finalmente potrai dimenticarti di pianificare, riprogrammare o coordinare le cose manualmente.

Quando le cose cambiano, l'IA modifica il tuo calendario in base alla coda, così avrai sempre tempo per concentrarti e portare a termine le cose.

Pianificazione basata sull'IA: lascia che sia l'IA a gestire il caos della pianificazione, applicando automaticamente il blocco alle tue priorità principali e alle riunioni.

Calendario integrato: visualizza gli impegni dei tuoi colleghi, prenota riunioni con loro e visualizza il tuo calendario nel modo che preferisci.

Blocco temporale: trascina le attività sul calendario per pianificarle senza sforzo, assicurandoti di dedicare il tempo giusto a ciascuna attività senza sovraccaricarti.

Sessioni di concentrazione: dedica facilmente del tempo al lavoro approfondito e lascia che l'IA si occupi del resto man mano che cambiano le priorità.

Contesto all'interno delle riunioni: collega gli eventi alle attività e ai documenti, in modo che tutto sia collegato e utilizzabile.

Teams Hub: chiarezza end-to-end, senza continui follow-up

Il Teams Hub è un modo completamente nuovo per tenersi aggiornati sul lavoro svolto dal proprio team.

Analisi, priorità e capacità sono riunite in un unico posto, offrendo ai manager una visibilità immediata sul carico di lavoro del team. Non sarà più necessario cercare di indovinare su cosa stanno lavorando i dipendenti o se le scadenze sono realistiche.

Il tuo Teams Hub include:

Visualizzazione della struttura organizzativa: scopri chi fa parte di ciascun team e visualizza i profili individuali e di team per avere un quadro più completo.

Feed delle attività in tempo reale: ogni team ha un feed, quindi puoi vedere le ultime attività e gli aggiornamenti di qualsiasi team in ClickUp.

Priorità classificate in ordine di importanza: visualizza un elenco classificato in ordine di importanza delle attività su cui tutti si stanno concentrando nel tuo Teams Hub e scopri esattamente a che punto della lista di qualcuno si trova un'attività.

Capacità e analisi: visualizza immediatamente su cosa stanno lavorando tutti, visualizza le capacità del team e individua dove potrebbero esserci carenze di risorse.

Standup basati sull'IA: lascia che sia l'IA a riepilogare/riassumere gli aggiornamenti chiave, così sarai sempre informato.

Fogli presenze integrati: scopri esattamente quanto lavoro è fatturabile e quanto tempo richiedono realmente i progetti grazie ai fogli presenze integrati.

ClickUp Brain e Ambient IA Agents: la tua produttività, moltiplicata

Accedi a più LLM, esegui ricerche web in tempo reale, ottieni risposte altamente contestualizzate alle tue domande di lavoro e molto altro tramite ClickUp Brain.

Le funzionalità/funzione di ClickUp 4.0 ridefiniscono completamente il concetto di avere colleghi digitali.

ClickUp Brain funge da assistente di produttività sempre attivo, pronto a creare attività, redigere bozze di documenti, riepilogare conversazioni e rispondere a domande nel momento in cui ne hai bisogno.

Poi ci sono gli agenti AI ambientali: assistenti intelligenti che sanno quando aiutare senza che venga loro richiesto. Questi aiutanti personalizzabili e autonomi operano in background, inviando in modo proattivo aggiornamenti sui progetti, rispondendo alle domande in chat e gestendo il lavoro ripetitivo nel momento in cui è necessario, non quando ti ricordi di delegarlo.

Il risultato è uno spazio di lavoro in cui scompaiono le attività superflue, le informazioni circolano istantaneamente e il tuo team è libero di concentrarsi sul lavoro strategico e di grande impatto.

Assistente alla produttività: ClickUp Brain lavora al tuo fianco ed è in grado di eseguire oltre 500 diversi flussi di lavoro.

Barra dei comandi AI: basta digitare lo spazio per aprire la nuova barra dei comandi AI da qualsiasi commento e ottenere azioni contestualizzate come la generazione di un'attività con tutti i dettagli del thread, la stesura di una risposta pertinente o il riepilogo/riassunto di una lunga conversazione.

Modelli IA multipli: interagisci direttamente con ChatGPT, Claude, Gemini e altri, oltre ad accedere a modelli premium e ricerche web in tempo reale, il tutto da un'unica interfaccia.

Agente di risposta in tempo reale: quando qualcuno pone una domanda mentre si chatta con ClickUp, il tuo agente di risposta in tempo reale fa un passaggio automatico e fornisce una risposta, quindi non è necessario che intervenga una persona.

Agenti AI personalizzati per il lavoro: crea i tuoi agenti mappandoli a trigger personalizzati e fonti di conoscenza dall'area di lavoro di ClickUp o dalle app di connessione.

Aggiornamenti automatici dei progetti: configura gli agenti affinché si occupino degli aggiornamenti di stato al posto tuo e ricevi report dettagliati giornalieri o settimanali inviati a te o al tuo team per qualsiasi elenco, attività o chat.

💫 Porta il meglio di ClickUp sul tuo desktop/PC con Brain MAX, una super app AI autonoma! Il tuo centro di comando ClickUp : trova istantaneamente il contesto nascosto nelle attività, recupera i documenti e ottieni aggiornamenti in tempo reale sui progetti, ovunque ti trovi.

Chiedi qualsiasi cosa ai migliori modelli di IA : lavora con GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet e altri senza dover gestire più sottoscrizioni.

Ricerca tra le app connesse : individua la posizione dei file nascosti e trova rapidamente le risposte, senza più perdere tempo a cercare su Google Drive o nei thread.

Ricerca approfondita sul web : trasforma ore di ricerca in pochi minuti grazie all'analisi basata sull'IA e a citazioni chiare e affidabili.

Ottieni 4 volte più terminato con Talk to Text: tu parli, l'IA digita e fa la modifica! Usa la dettatura perfezionata dall'IA in qualsiasi app, personalizzata per te. tu parli, l'IA digita e fa la modifica! Usa la dettatura perfezionata dall'IA in qualsiasi app, personalizzata per te.

Elenco personale: il tuo elenco privato da fare, esattamente come ti serve

Gli elenchi personali in ClickUp 4.0 ti consentono di organizzare e monitorare le tue attività personali attraverso un elenco privato all'interno del tuo area di lavoro. Fungono da tela onnicomprensiva dove puoi centralizzare le tue priorità.

Visualizza il tuo elenco personale nel modo che preferisci: scegli la tua visualizzazione ClickUp preferita, ad esempio la visualizzazione elenco o la visualizzazione bacheca.

Organizza i tuoi progetti, le tue idee e le cose da fare: pianifica la tua giornata, monitora i tuoi obiettivi e gestisci il tuo carico di lavoro, tutto nel tuo spazio dedicato all'interno di ClickUp.

Importa attività da altri elenchi: importa rapidamente le attività nel tuo elenco personale per un facile accesso e una facile gestione.

Una nuova era per ClickUp: artigianalità, qualità e prestazioni

ClickUp 4.0 punta a rendere ogni interazione semplice e ogni flusso di lavoro velocissimo. Noterai la differenza appena inizi a cliccare. Ogni dettaglio è stato studiato con cura per permetterti di muoverti più velocemente, rimanere concentrato e non essere mai rallentato dai tuoi strumenti.

Visualizzare immediatamente le attività: il caching avanzato carica immediatamente le attività, consentendo di iniziare il tuo lavoro senza attese.

Esperienza fulminea: ovunque clicchi in 4.0, ti sembrerà tutto incredibilmente più veloce. Abbiamo apportato miglioramenti significativi alla vista Elenco, alla vista Bacheca, alla gerarchia e ai campi personalizzati per aumentarne la velocità.

Grafici Gantt fino al 300% più veloci: le tue funzionalità/funzione preferite sono più rapide e reattive che mai.

Notevoli miglioramenti nei tempi di caricamento: le visualizzazioni di grandi dimensioni con oltre 500 attività e automazioni ora elaborano le azioni fino a 30 volte più velocemente, passando da 30 secondi a solo un secondo.

Velocità complessiva superiore del 40%: l'intera esperienza 4.0 è più veloce di oltre il 40% rispetto alla versione 3.0.

Navigazione fluida: nonostante la maggiore potenza e le nuove funzionalità/funzione, l'interfaccia è pulita e gratis.

Cosa ci aspetta nella versione 4.0 di ClickUp?

Ecco a cosa stiamo lavorando e cosa stiamo preparando per le prossime settimane.

Sottocartelle (beta): organizzazione a livello granulare

Siamo lieti di soddisfare una delle richieste più gettonate della community: la possibilità di nidificare le cartelle l'una nell'altra! Ora puoi organizzare il tuo area di lavoro con cartelle all'interno di cartelle, complete di tutte le potenti funzionalità/funzione che ti aspetti dalle nostre cartelle. Pensa a reportistica top-down, visualizzare personalizzabili, autorizzazioni ereditate e altro ancora.

Campi personalizzati per tipo di attività (BETA): massima flessibilità, nessuna perdita di informazioni

Monitora esattamente ciò che conta per ogni tipo di lavoro. I campi personalizzati per tipo di attività ti consentono di adattare i campi dati a flussi di lavoro specifici, in modo che ogni team ottenga il contesto di cui ha bisogno, senza sovraccaricare gli altri con dettagli troppo specifici.

Il futuro del lavoro, già realtà oggi

ClickUp 4.0 è il luogo in cui il lavoro diventa finalmente semplice. Ogni attività, ogni flusso di lavoro, ogni conversazione ora risiede in un unico area di lavoro altamente intuitiva.

Noterai la differenza la prima volta che aprirai la barra laterale, la prima volta che porrai una domanda a Brain, la prima volta che il tuo team passerà dall'idea alla realizzazione senza perdere un colpo.

Questo è ciò che accade quando le prestazioni si riuniscono alle possibilità e l'intera azienda si muove all'unisono.

Il labirinto non c'è più. Benvenuti nell'era della convergenza. Benvenuti in ClickUp 4.0!