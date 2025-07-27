le 10 migliori alternative a Whisper IA per la trascrizione nel 2025

Hai provato Whisper IA e hai pensato: "Ehi, non male!"... finché non ha iniziato a confondere i nomi o a trasformare il tuo audio perfettamente chiaro in poesia interpretativa. E poi ti sei reso conto che mancavano le funzionalità/funzioni in tempo reale.

Lo capiamo. Whisper è ottimo; il suo modello open source ha conquistato molti fan grazie alla sua accuratezza multilingue. Ma se dai valore alla velocità, alla semplicità e alla collaborazione in team, è destinato a non soddisfarti.

Se ti sei mai chiesto: "C'è un modo migliore?", sei nel posto giusto. Il mare della trascrizione è pieno di pesci (infatti, esiste uno strumento che esegue le attività all'interno della tua area di lavoro, ma ne parleremo più avanti🧐 ).

Che tu sia uno sviluppatore, un giornalista o un autore di contenuti, meriti opzioni di riconoscimento vocale migliori.

In questa rassegna, mettiamo in evidenza solide alternative a Whisper IA che non solo sono ottime per la conversione da voce a testo, ma anche per semplificare l'intero flusso di lavoro.

Alternative a Whisper IA in breve

Ecco come si presentano i casi d'uso e le strutture dei prezzi per ciascuna alternativa a Whisper:

Strumenti Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende e team di qualsiasi dimensione che necessitano di trascrizione collaborativa, gestione delle attività e automazione del flusso di lavoro ClickUp Talk to Text in ClickUp Brain Documenti collaborativi MAX, chat integrata, gestione delle attività, correzione di bozze basata sull'IA e trascrizione delle riunioni Gratuito per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende Google Cloud Speech-to-Text Team multimediali, autori di contenuti, podcaster e editor video che necessitano di modifiche e trascrizioni di audio/video basati su testo Assistenza multilingue, modello Chirp, elaborazione del rumore di fondo, trascrizione in tempo reale e in batch Paghi solo quello che usi; i primi 60 minuti sono gratis Otter. ai Team ibridi/remoti, consulenti e team con molte riunioni che necessitano di trascrizioni collaborative in tempo reale e agenti IA Agenti IA, integrazione con Google Calendar, riepiloghi/riassunti delle riunioni, canali asincroni Piano Free disponibile; a partire da 16,99 $ al mese per utente Descript Team multimediali, autori di contenuti, podcaster ed editor video che necessitano di modifiche e trascrizioni di audio/video basati su testo Rimozione delle parole di riempimento, clonazione vocale con IA, modifica di file audio/video tramite trascrizione Piano Free; piani a pagamento a partire da 24 $ al mese per utente Deepgram Collaborazione in team, supporto multilingue, modifica nel browser e integrazioni Trascrizione in tempo reale, modelli personalizzabili, diarizzazione dei parlanti, integrazione API Gratis fino al limite di credito; piani a pagamento a partire da 4.000 $/anno AssemblyAI Sviluppatori, data scientist e team che necessitano di funzionalità avanzate di conversione da voce a testo con analisi del sentiment e approfondimenti basati sull'IA Assistenza multilingue, riassuntori video, diarizzazione dei parlanti, vocabolario personalizzato, analisi del sentiment Gratis fino al limite di credito; piani con pagamento a consumo a partire da $0,15/ora IBM Watson Speech to Text Aziende e settori altamente regolamentati (sanitario, finanziario, legale) per trascrizioni sicure, personalizzabili e conformi Modelli linguistici/acustici personalizzati, implementazione on-premise/cloud, dialetti multipli, diarizzazione dei parlanti Gratis fino al limite di credito; piani a pagamento a partire da 140 $ al mese Sonix. ai Podcaster, giornalisti e piccoli team che necessitano di trascrizioni veloci, collaborative e basate su browser Collaborazione in team, supporto multilingue, modifica nel browser, integrazioni Utilizzo gratuito della piattaforma; piani a pagamento a partire da 16,5 $ al mese per postazione Happy Scribe Autori di contenuti, educatori e piccoli team che necessitano di didascalie multilingue e di una facile sincronizzazione dei sottotitoli Sincronizzazione dei sottotitoli, supporto multilingue, rilevamento dei parlanti, formati di esportazione I piani a pagamento partono da 12 $ per 60 minuti Turbo Scribe Startup, studenti e piccole aziende che necessitano di una soluzione semplice e basata sul web per la trascrizione e la generazione di didascalie Editor di trascrizioni basato sul web, riconoscimento dei parlanti, assistenza multilingue Piano Free; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese

Cosa cercare nelle alternative a Whisper IA?

I dipendenti perdono oltre 258 ore all'anno a causa di lavori duplicati e riunioni inutili e, con un aumento del 50% delle attività collaborative, questo numero potrebbe aumentare ulteriormente.

Gli strumenti di trascrizione IA possono aiutarti a ridurre il tempo sprecato trasformando le conversazioni parlate in testo ricercabile e modificabile. Invece di riascoltare lunghe registrazioni, puoi cercare i punti chiave, condividere approfondimenti e andare avanti.

Se Whisper IA non soddisfa le tue esigenze, ecco cosa cercare in un'alternativa affidabile:

Facilità d'uso : interfaccia pulita, nessuna competenza tecnica richiesta

Elevata precisione : gestisce rumori di fondo, più interlocutori e accenti

Etichette dei parlanti : tag automatici per identificare chi ha detto cosa

Supporto linguistico : copre diversi dialetti e team globali

Riepiloghi/riassunti IA : estrae punti chiave, elementi di azione e follow-up

Modifica nel browser : cerca, evidenzia e pulisci rapidamente le trascrizioni

Collaborazione : rivedi e commenta in team

Integrazioni : si collega a Zoom, Notion, Google Drive e altro ancora

Sicurezza: include crittografia e conformità con GDPR/HIPAA

📮 ClickUp Insight: Il 13% degli intervistati nel nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per prendere decisioni difficili e risolvere problemi complessi. Tuttavia, solo il 28% dichiara di utilizzare regolarmente l'IA nel proprio lavoro. Una possibile ragione: preoccupazioni relative alla sicurezza! Gli utenti potrebbero non voler condividere dati sensibili relativi al processo decisionale con un'IA esterna. ClickUp risolve questo problema portando la risoluzione dei problemi basata sull'IA direttamente nella tua area di lavoro sicura. Dagli standard SOC 2 agli standard ISO, ClickUp è conforme ai più elevati standard di sicurezza dei dati e ti aiuta a utilizzare in modo sicuro la tecnologia IA generativa in tutta la tua area di lavoro.

Le migliori alternative a Whisper IA

Ora che sai come dovrebbe essere un'alternativa affidabile a Whisper IA, esploriamo le migliori opzioni che vale la pena prendere in considerazione:

1. ClickUp (Ideale per la trascrizione semplificata e il monitoraggio delle attività in un unico posto)

Prova ClickUp gratis Trascrivi le riunioni, riepiloga/riassumi le discussioni e gestisci facilmente tutte le tue conferenze con ClickUp

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro. Elimina le complessità di Whisper AI con funzionalità/funzioni semplici, potenti ed estese, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trascrizione.

Si tratta di una piattaforma all-in-one che si integra perfettamente con il tuo flusso di lavoro quotidiano, elabora automaticamente le tue riunioni e organizza tutte le discussioni, i punti salienti e gli elementi da agire in un unico posto.

ClickUp Da voce a testo

⭐️ Efficienza 10 volte superiore grazie all'IA nella tua azienda con la funzionalità "Da voce a testo" su ClickUp Brain MAX: un assistente IA desktop super potente che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro.

Usa Talk to Text per chiedere, dettare ed eseguire lavori con la voce, senza mani e ovunque ti trovi

Crea e assegna attività, @tagga i membri del tuo team, invia messaggi e molto altro utilizzando la tua voce e semplici comandi in linguaggio naturale

Scegli tra 40 lingue diverse per portare a termine il tuo lavoro con l'IA

Inoltre, con Brain MAX, puoi

Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app connesse + Internet

Sostituisci decine di strumenti di IA scollegati tra loro come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione contestualizzata e pronta per l'uso in azienda per la scrittura, la codifica, il project management e molto altro ancora

Sei curioso di sapere come funziona Talk to Text nella tua area di lavoro? Guarda il video qui sotto:

ClickUp AI Notetaker

Ora parliamo del super strumento per la trascrizione delle riunioni, ClickUp AI Notetaker.

Puoi aggiungerlo alle tue riunioni Zoom, Google Meet o Microsoft Teams e registrare audio e video per un massimo di un'ora. Trascrive la conversazione con il riconoscimento dei parlanti e i timestamp, generando una trascrizione ricercabile immediatamente disponibile.

Trascrivi automaticamente le riunioni con ClickUp AI Notetaker

Ma non è tutto. Notetaker crea anche riepiloghi intelligenti, evidenzia i punti chiave ed estrae i passaggi successivi, trasformandoli in liste di controllo e persino in attività complete tramite le attività di ClickUp.

Con questa funzionalità/funzione, puoi assegnare titolari, impostare priorità, regolare attributi e suddividere le attività in liste di controllo o attività secondarie per tenere tutto sotto controllo.

Trasforma gli elementi di azione in attività di ClickUp tracciabili

Tutti i tuoi contenuti (registrazioni, trascrizioni, riepiloghi/riassunti e attività) vengono salvati direttamente nei tuoi documenti privati di ClickUp, così nulla va perso e tutto è facile da trovare in seguito.

🎥 Guarda come l'AI Notetaker di ClickUp trasforma le riunioni:

Puoi anche utilizzare modelli di note per riunioni ricorrenti per strutturare programmi, monitorare i punti di discussione e controllare le attività assegnate e le date di scadenza.

Per i flussi di lavoro specifici per la trascrizione, ClickUp offre anche un modello dedicato denominato " Ambito di lavoro per la trascrizione audio". Questo modello consente di gestire i file, monitorare i dati dei relatori e passare da una vista all'altra, come Tabella, Calendario e Gantt.

ClickUp Brain

Oltre alla trascrizione, con ClickUp Brain puoi fare molto altro ancora. Questo motore IA è in grado di riepilogare/riassumere interi documenti o testi selezionati all'interno di Docs e generare rapidi aggiornamenti di stato, fornendo panoramiche istantanee di lunghe trascrizioni o note di riunioni.

In questo modo, Brain garantisce che tutti i team siano allineati sullo stato dei progetti senza lavoro manuale.

Riepiloga/riassumi le riunioni, ricava informazioni utili e trasforma gli elementi da agire in attività con ClickUp Brain

Vuoi preparare un follow-up o migliorare l'ordine del giorno di una riunione? ClickUp Brain può occuparsene anche di questo. Ti aiuta a riscrivere o ampliare le tue note, organizza i tuoi pensieri e garantisce che le tue trascrizioni diventino informazioni utili e condivisibili. Puoi anche chiedergli di estrarre parti specifiche da una riunione o suggerire miglioramenti al tuo programma.

Che tu sia un autore che lavora da solo o parte di un team dinamico, ClickUp ti aiuta a rimanere organizzato e responsabile.

Integrazioni ClickUp

Con oltre 1.000 integrazioni ClickUp, tra cui Zoom, Microsoft Teams e UpMeet, lo strumento si adatta perfettamente al tuo flusso di lavoro esistente.

Sincronizza i tuoi strumenti per riunioni con le integrazioni ClickUp per avere tutto ciò che riguarda le riunioni in un unico posto

Sincronizza la tua piattaforma di riunioni preferita e la trascrizione in tempo reale inizierà automaticamente. Puoi anche importare i dati delle riunioni tramite strumenti come MeetGeek, che sincronizza automaticamente registrazioni, punti salienti ed elementi di azione direttamente in ClickUp.

In breve, ClickUp prende tutto ciò che fa Whisper AI e lo migliora, automatizzando le parti noiose, integrandosi con i tuoi strumenti preferiti e trasformando le conversazioni in azioni. Trascrizione, gestione delle attività e produttività: tutto in un'unica potente piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Gestisci le attività delle riunioni, aggiungi assegnatari e monitora lo stato di avanzamento

Utilizza oltre 50 trigger di azione per automatizzare le attività ricorrenti delle riunioni

Mappa i programmi delle riunioni sul Calendario ClickUp AI

Collega le attività a documenti, chat e lavagne online per un flusso di lavoro unificato

Tieni traccia dello stato di avanzamento dei progetti con le dashboard in tempo reale di ClickUp

Modifica, riscrivi o amplia le note delle riunioni utilizzando ClickUp Brain, rendendo la documentazione più concisa e fruibile

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero trovare le numerose funzionalità/funzioni un po' eccessive all'inizio

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su TrustRadius recita:

Lo utilizziamo per facilitare e velocizzare le nostre riunioni quotidiane nell'ambito del nostro rituale Scrum. Mi aiuta a conoscere lo stato di avanzamento del mio sprint, lo stato delle mie attività e a mantenere un backlog organizzato per tutte le mie commissioni.

Lo utilizziamo per facilitare e velocizzare le nostre riunioni quotidiane nell'ambito del nostro rituale Scrum. Mi aiuta a conoscere lo stato di avanzamento del mio sprint, lo stato delle mie attività e a mantenere un backlog organizzato per tutte le mie commissioni.

2. Google Cloud Speech-to-Text (ideale per team globali che tengono riunioni frequenti)

Hai bisogno di una trascrizione veloce, accurata e scalabile senza costi tecnici aggiuntivi? Google Cloud Speech-to-Text potrebbe essere la soluzione giusta. Sebbene Whisper IA sia popolare per essere open source e gratuito, richiede configurazione manuale, potenza di elaborazione locale e manutenzione continua. Questo va bene per gli sviluppatori, ma non è l'ideale se hai un team che ha bisogno di affidabilità su larga scala.

L'API Google Speech-to-Text supporta la trascrizione in tempo reale e in batch, la diarizzazione dei parlanti e un'elevata precisione, anche in ambienti rumorosi. Inoltre, include l'infrastruttura, la sicurezza e i miglioramenti IA di Google.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Cloud Speech-to-Text

Accedi al riconoscimento vocale in oltre 125 lingue e varianti

Utilizza il modello avanzato Chirp di Google per una maggiore precisione

Trascrivi l'audio in tempo reale o in batch

Abilita la punteggiatura automatica per trascrizioni più chiare

Gestisci il rumore di fondo con la robustezza integrata contro il rumore

Separa più canali audio per conversazioni più chiare

Limiti di Google Cloud Speech-to-Text

Questa alternativa a Whisper IA limita le sessioni di streaming a cinque minuti con una dimensione dei messaggi di 25 KB

Supporta solo formati audio specifici, come PCM WAV a 16 bit

Prezzi di Google Cloud Speech-to-Text

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4,6/5 stelle (oltre 200 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: L'Americans with Disabilities Act (ADA) e la FCC richiedono alle emittenti televisive statunitensi di includere i sottotitoli chiusi per garantire l'accessibilità agli spettatori con disabilità uditive.

3. Otter. ai (Ideale per l'utilizzo di agenti di trascrizione IA per diversi casi d'uso)

tramite Otter IA

A differenza di Whisper IA, che consente di trascrivere un file registrato, Otter è progettato per riunioni collaborative dal vivo.

Si integra direttamente con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams e si unisce automaticamente alle chiamate, sincronizza il calendario e condivide le note delle riunioni con i membri del team. Questo lo rende perfetto per team ibridi, consulenti e chiunque debba destreggiarsi tra riunioni consecutive in cui la partecipazione non è sempre garantita.

Puoi anche utilizzare un agente IA attivato dalla voce per porre domande sulle tue conversazioni passate e ottenere riepiloghi delle riunioni. Inoltre, offre canali che si integrano con aggiornamenti asincroni, perfetti per team remoti che lavorano in fusi orari diversi.

Otter. ai migliori funzionalità/funzioni

Genera riepiloghi/riassunti automatici delle riunioni, inclusi punti chiave ed elementi da mettere in atto

Integrazione con Google Calendar per aggiungere automaticamente le note delle riunioni Otter agli eventi

Accedi a Otter.ai tramite web, app Android, iOS e un'estensione Chrome per una maggiore flessibilità

Utilizza quattro diversi agenti per le attività commerciali, di reclutamento, formazione e media

Trascrivi audio in inglese, francese o spagnolo, soddisfacendo un'ampia base di utenti

Limiti di Otter.ai

L'accuratezza della trascrizione può diminuire in caso di audio complesso, accenti marcati o più parlanti

Anche il piano Business ha un limite di 6000 minuti di trascrizione al mese e 4 ore per conversazione

Prezzi di Otter.ai

Base: Gratis per sempre

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Business: 30 $/utente al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4,3/5 stelle (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,4/5 stelle (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter.ai?

Una recensione su G2 dice:

Prima prendevo appunti a mano o ascoltavo le registrazioni delle riunioni per creare i verbali, ma ora non più. Recentemente ho scoperto Otter.ai tramite un mio collega e da allora il mio carico di lavoro relativo al MOM è diventato molto più semplice. Prende tutti i punti salienti e alla fine fornisce un breve riepilogo/riassunto dell'intera riunione. Inoltre, è stato molto facile da integrare e implementare nel mio team. Lo utilizziamo in tutte le riunioni per prendere appunti.

Prima prendevo appunti a mano o ascoltavo le registrazioni delle riunioni per creare i verbali, ma ora non più. Recentemente ho scoperto Otter.ai grazie a un mio collega e da allora il mio carico di lavoro relativo al MOM è diventato molto più semplice. Prende tutti i punti salienti e alla fine fornisce un breve riepilogo/riassunto dell'intera riunione. Inoltre, è stato molto facile da integrare e implementare nel mio team. Lo utilizziamo in tutte le riunioni per prendere appunti.

4. Descript (Ideale per il project management multimediale)

tramite Descript

Whisper AI è principalmente uno strumento open source per la trascrizione offline e viene in soccorso quando è necessaria una configurazione tecnica e una modifica manuale. Questo è un grosso ostacolo quando è necessario trascrivere file su larga scala. Descript, invece, consente di modificare audio e video direttamente sul sito semplicemente modificando la trascrizione del testo.

In questo modo, potrai ripulire sia la trascrizione che l'audio o il video senza lavoro richiesto o conoscenze tecniche di modifica.

Inoltre, la collaborazione in tempo reale e la rimozione delle parole di riempimento basata sull'IA rendono il software di trascrizione una scelta potente per gli autori e i team che desiderano un flusso di lavoro veloce e raffinato senza codici o strumenti aggiuntivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Modifica audio e video semplicemente modificando la trascrizione del testo

Usa la clonazione vocale IA con Overdub e migliora la qualità audio con Studio Sound

Rimuovi automaticamente le parole di riempimento

Modifica più tracce audio e video contemporaneamente

Registra lo schermo e la webcam direttamente dall'app

Sincronizzazione automatica delle trascrizioni con le sequenze dei video

Limiti di Descript

Questo strumento di trascrizione ha una curva di apprendimento ripida

Potresti riscontrare rallentamenti durante la trascrizione di file video di grandi dimensioni

Prezzi di Descript

Free

Hobbyist: 24 $/utente al mese

Autore: 35 $/utente al mese

Business: 65 $/utente al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4,6/5 stelle (oltre 770 recensioni)

Capterra: 4,8/5 stelle (oltre 170 recensioni)

👀 Lo sapevi? Uno sviluppatore su tre ha segnalato di aver riscontrato allucinazioni in quasi tutte le 26.000 trascrizioni generate utilizzando Whisper IA.

5. Deepgram (ideale per trascrivere file audio e video con accenti marcati)

tramite Deepgram

Deepgram combina modelli avanzati di deep learning con pipeline personalizzabili su misura per le sfide audio specifiche del tuo settore. A differenza di Whisper IA, che spesso richiede una configurazione manuale e ha difficoltà con audio rumorosi o specializzati, questo software offre una trascrizione rapidissima e altamente accurata.

Include funzionalità/funzioni integrate come la diarizzazione dei parlanti, l'elaborazione in tempo reale e la formattazione intelligente che mantengono i flussi di lavoro fluidi e privi di errori.

Deepgram offre un'infrastruttura scalabile e una latenza ridotta progettata per utenti con volumi elevati, rendendola una soluzione eccellente per le aziende. Mentre Whisper IA è ottimo per sviluppatori e ricercatori che sperimentano la trascrizione,

Le migliori funzionalità/funzioni di Deepgram

Assistenza per modelli personalizzabili per audio specifici del settore

Elabora con precisione audio rumorosi o con più interlocutori

Integrazione tramite API con più piattaforme e flussi di lavoro

Accedi all'intelligenza audio per generare riepiloghi/riassunti di riunioni e chiamate

Crea una chiave API per l'implementazione interna

Limiti di Deepgram

Su alcuni modelli è disponibile una concorrenza limitata

Alcune funzionalità/funzioni, come Aura-2, non sono disponibili per l'API di streaming

Prezzi Deepgram

Pay As You Go: Gratis fino a 200 $ di crediti, poi paghi in base al consumo

Crescita: 4.000 $/anno

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Deepgram

G2: 4,6/5 stelle (oltre 270 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione disponibile

6. AssemblyAI (Ideale per l'analisi del sentiment nelle trascrizioni)

tramite AssemblyAI

Se l'implementazione in più passaggi di Whisper AI è troppo complicata per il tuo piccolo team, AssemblyAI è una valida alternativa con un'eccellente API di sintesi vocale.

A differenza del modello open source di Whisper IA, AssemblyIA offre una piattaforma completamente gestita e basata su cloud che fornisce trascrizione e funzionalità avanzate come moderazione dei contenuti, analisi del sentiment, rilevamento degli argomenti e riepilogo/riassunto.

Puoi eseguire miglioramenti continui del modello, accedere a una scalabilità di livello aziendale e utilizzare ulteriori informazioni basate sull'IA oltre al riconoscimento vocale di base.

Le migliori funzionalità/funzioni di AssemblyAI

Assistenza in oltre 99 lingue con rilevamento automatico della lingua

Identifica ed etichetta diversi parlanti con la diarizzazione dei parlanti

Fornisci trascrizioni in streaming in tempo reale con bassa latenza

Accedi a strumenti di intelligenza artificiale come strumenti di riepilogo video IA , analisi del sentiment, rilevamento degli argomenti e redazione delle informazioni di identificazione personale (PII)

Consenti un vocabolario personalizzabile per migliorare l'accuratezza della trascrizione

Limiti di AssemblyAI

La trascrizione in streaming è disponibile solo per gli utenti a pagamento, con un massimo di 100 sessioni simultanee

Hai un limite di frequenza di 30 richieste LeMUR al minuto sui piani a pagamento

Prezzi di AssemblyAI

Gratis: Fino a 50 $ di credito

Paghi solo quello che consumi: A partire da $0,15/ora

Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AssemblyAI

G2: 4,6/5 stelle (oltre 50 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione disponibile

👀 Lo sapevi? Il 56% dei dirigenti non è sicuro o non sa se la propria azienda dispone di standard etici che regolano l'uso dell'IA.

7. IBM Watson Speech to Text (ideale per i settori altamente regolamentati)

tramite IBM Watson Speech to Text

Sei stanco degli strumenti generici di sintesi vocale che inciampano nel gergo tecnico o nei dati sensibili? IBM Watson Speech to Text è progettato per ambienti ad alto rischio in cui accuratezza, sicurezza dei dati e prestazioni specifiche del settore sono fondamentali.

Che tu stia trascrivendo dettati medici, chiamate finanziarie o procedimenti legali, questo strumento IBM si adatta al vocabolario specialistico, supporta la formattazione intelligente e si adatta alle esigenze aziendali.

A differenza di Whisper IA, IBM Watson supporta la personalizzazione del dominio, offre una maggiore conformità per i settori regolamentati e garantisce flessibilità di implementazione, sia su cloud che in locale. Se il tuo progetto richiede più di una trascrizione generica, Watson offre la profondità e il controllo che non ottieni con Whisper.

Funzionalità/funzioni principali di IBM Watson Speech to Text

Ottieni un vocabolario specifico per il tuo settore con modelli linguistici e acustici personalizzati

Accedi alla trascrizione in tempo reale e in batch per una maggiore flessibilità

Ottieni la diarizzazione dei parlanti per identificare ed etichettare i diversi parlanti

Abilita lo streaming a bassa latenza con elevata precisione

Implementazione on-premise o cloud per un controllo migliore

Limiti di IBM Watson Speech to Text

Lo strumento richiede una configurazione complessa e un addestramento per un utilizzo ottimale in settori di nicchia

Può essere più costoso rispetto ad altre alternative open source

Prezzi di IBM Watson Speech to Text

Piano Lite: Gratis per 500 minuti al mese

Piano Plus: A partire da 140 USD al mese

Premium: Prezzi personalizzati

Piano Deploy Anywhere: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di IBM Watson Speech to Text

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di IBM Watson Speech to Text?

Una recensione su G2 dice:

IBM Watson speech to text è un ottimo software per creare applicazioni che convertono il parlato umano in testo. IBM Watson non supporta solo la lingua inglese, ma anche molte altre lingue come giapponese, spagnolo, francese e molte altre. È molto facile da usare: basta registrare il parlato con un microfono e IBM Watson riconosce il parlato e utilizza il proprio algoritmo di apprendimento automatico per convertire il parlato in testo. Possiamo integrare facilmente il servizio Watson speech to text nella nostra applicazione utilizzando Mobile SDK e Rest API.

IBM Watson speech to text è un ottimo software per creare applicazioni che convertono il parlato umano in testo. IBM Watson non supporta solo la lingua inglese, ma anche molte altre lingue come giapponese, spagnolo, francese e molte altre. È molto facile da usare: basta registrare il parlato con un microfono e IBM Watson riconosce il parlato e utilizza il proprio algoritmo di apprendimento automatico per convertire il parlato in testo. Possiamo integrare facilmente il servizio Watson speech to text nella nostra applicazione utilizzando Mobile SDK e Rest API.

8. Sonix. ai (Ideale per podcaster, giornalisti e ricercatori)

tramite Sonix IA

Sonix. ai offre una piattaforma di trascrizione intuitiva e basata sul web che consente agli utenti di caricare file audio o video e ottenere trascrizioni di alta qualità in pochi minuti senza alcuna competenza tecnica.

Mentre Whisper IA è ottimo per gli sviluppatori che desiderano un motore di trascrizione open source, Sonix è progettato per i professionisti che hanno bisogno di risultati affidabili in tempi rapidi. La sua velocità, precisione e le potenti funzionalità di modifica e collaborazione integrate lo rendono uno strumento di trascrizione IA popolare e un'alternativa a Whisper.

Sonix. ai migliori funzionalità/funzioni

Trascrivi automaticamente file audio e video in oltre 40 lingue

Modifica le trascrizioni direttamente nel tuo browser con un'interfaccia intuitiva

Prendi note dai video ed etichetta i parlanti per distinguere le diverse voci

Cerca facilmente le trascrizioni utilizzando timestamp e parole chiave

Integrazione con strumenti come Zoom, Google Drive e Dropbox

Proteggi i tuoi dati con l'archiviazione cloud sicura e i controlli di accesso

Limiti di Sonix.ai

Non è possibile utilizzare Sonix offline, poiché richiede una connessione Internet per tutte le elaborazioni

Le opzioni di trascrizione in tempo reale sono limitate

Prezzi di Sonix.ai

Standard : utilizzo gratuito della piattaforma + 10 $ all'ora rispettivamente per la traduzione e la trascrizione

Premium : 16,5 $ al mese per postazione + 5 $ all'ora rispettivamente per la traduzione e la trascrizione

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sonix. ai

G2: 4,7/5 stelle (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,9/5 stelle (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sonix.ai?

Una recensione su G2 dice:

Una volta caricato un file audio/video, viene automaticamente convertito in testo, con un'elevata precisione. Questo strumento mi ha davvero fatto risparmiare un sacco di tempo nella trascrizione manuale di file audio e video. Inoltre, è anche possibile caricare direttamente i file da app di archiviazione cloud come Google Drive e Dropbox.

Una volta caricato un file audio/video, viene automaticamente convertito in testo, con un'accuratezza piuttosto elevata. Questo strumento mi ha davvero fatto risparmiare un sacco di tempo nella trascrizione manuale di file audio e video. Inoltre, è anche possibile caricare direttamente i file da app di archiviazione cloud come Google Drive e Dropbox.

9. Happy Scribe (ideale per generare sottotitoli multilingue per video sui social media)

tramite Happy Scribe

Happy Scribe è un'alternativa pronta all'uso a Whisper progettata per autori di contenuti, educatori e team di tutto il mondo. Offre la traduzione vocale in oltre 120 lingue e, a differenza di Whisper IA, offre un'interfaccia semplice, il rilevamento dei parlanti e la sincronizzazione automatica dei sottotitoli senza richiedere la codifica.

In breve, se stai cercando una soluzione di trascrizione plug-and-play con precisione, Happy Scribe è la scelta ideale per te.

Le migliori funzionalità/funzioni di Happy Scribe

Trascrivi automaticamente file audio e video in oltre 120 lingue

Utilizza l'IA per prendere note durante le riunioni e accedi al riconoscimento vocale per rilevare ed etichettare automaticamente più interlocutori

Genera e sincronizza sottotitoli e didascalie per i video

Scegli tra trascrizioni generate dall'IA e trascrizioni realizzate da esseri umani in base alle tue esigenze

Integrazione con piattaforme popolari come YouTube, Zoom e Dropbox

Esporta le trascrizioni in vari formati, tra cui Word, PDF, SRT e VTT

Limiti di Happy Scribe

La precisione potrebbe risultare ridotta in caso di scarsa qualità audio o accenti marcati.

Non è progettato per un'integrazione complessa da parte degli sviluppatori

Prezzi di Happy Scribe

Starter: A partire da 12 $ per 60 minuti

Lite: 9 $ al mese

Pro: 29 $ al mese

Business: 89 $/mese

Valutazioni e recensioni di Happy Scribe

G2: 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

🧠 Curiosità: un episodio di The French Chef with Julia Child trasmesso dalla PBS è il primo programma televisivo con sottotitoli chiusi.

10. TurboScribe (ideale per la trascrizione di riunioni quotidiane e la generazione di didascalie)

tramite TurboScribe

Whisper AI offre l'elaborazione locale, che può essere difficile per piccoli autori, studenti e startup. TurboScribe è un'alternativa più semplice che le aziende possono utilizzare per riepilogare/riassumere note con IA, gli autori per generare didascalie e gli studenti per trascrivere le lezioni.

Lo strumento offre trascrizione basata su cloud con funzionalità/funzioni di modifica avanzate, riconoscimento del parlante e supporto multilingue, il tutto accessibile tramite una semplice interfaccia web.

Le migliori funzionalità/funzioni di TurboScribe

Trascrivi rapidamente file audio e video con la precisione garantita dall'IA

Assistenza in più lingue per esigenze di trascrizione globali

Identifica ed etichetta automaticamente diversi parlanti

Modifica facilmente le trascrizioni con un editor intuitivo basato sul web

Genera timestamp per una facile navigazione all'interno delle trascrizioni

Esporta le trascrizioni in vari formati come TXT, PDF e DOCX

Limiti di TurboScribe

Mancano funzionalità avanzate di personalizzazione dei modelli IA

Le API e le integrazioni per sviluppatori sono meno numerose rispetto ad alcuni concorrenti, quindi i data scientist e gli sviluppatori dovrebbero cercare altre opzioni

Prezzi di Turbo Scribe

Trascrizioni gratuite fino a 3 al giorno

TurboScribe Unlimited: 20 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Turbo Scribe

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Alcuni strumenti offrono trascrizioni accurate ma non dispongono di funzionalità di collaborazione. Altri forniscono rapidi riepiloghi/riassunti ma non sono all'altezza quando si tratta di trasformare le informazioni in azioni concrete. Sebbene Whisper IA sia potente, è progettato principalmente per gli sviluppatori, non per i team che necessitano di risultati rapidi.

Se sei stanco di mettere insieme più strumenti, scegli semplicemente ClickUp. Qui puoi registrare riunioni, trascrivere automaticamente conversazioni, generare riepiloghi/riassunti basati sull'IA e trasformare istantaneamente le discussioni in attività, tutto in un unico posto.

Con ClickUp Brain Max, ottieni molto più di una semplice trascrizione. Ottieni un assistente intelligente che acquisisce gli elementi di azione, risponde alle domande di follow-up e mantiene il tuo team allineato. Abbinalo a ClickUp AI Notetaker e non perderai mai più un dettaglio, con ogni chiamata e ogni conversazione automaticamente documentate e pronte all'uso.

Iscriviti a ClickUp e porta la tua trascrizione, le tue note e il tuo lavoro di squadra a un livello superiore!