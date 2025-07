Hai creato il sito. Hai progettato l'app. Hai lanciato il prodotto. Ora arriva la parte che nessuno ama, ma che è assolutamente necessaria: l'informativa sulla privacy.

Con normative come il GDPR e il CCPA e una crescente consapevolezza globale in materia di privacy dei dati, i tuoi utenti si aspettano trasparenza e la legge lo richiede. Ma redigerne una da zero è il modo migliore per impiegare il tuo tempo?

Ecco perché fondatori, sviluppatori e autori intelligenti scelgono modelli di informativa sulla privacy già pronti. Consentono di risparmiare tempo, ridurre i rischi e offrire agli utenti esattamente ciò di cui hanno bisogno: chiarezza, fiducia e la certezza che i loro dati sono in buone mani.

Questa guida fornisce i migliori modelli di informativa sulla privacy per siti web, app e aziende online.

🧠 Curiosità: La prima legge sulla protezione dei dati è stata approvata in Assia, Germania, nel 1970, ponendo le basi per le leggi sulla privacy dei dati in tutto il mondo. La Svezia ha presto seguito l'esempio nel 1973, rafforzando le protezioni della privacy digitale.

Cosa sono i modelli di Informativa sulla privacy?

Un modello di informativa sulla privacy per siti web è un documento precompilato che consente a siti web, app e aziende online di creare informative sulla privacy chiare e conformi alla legge senza dover ricorrere a un linguaggio giuridico fluente.

Questi modelli aiutano a rispondere a tutte le domande più comuni che i tuoi visitatori e clienti potrebbero avere, come ad esempio:

Quali dati raccogli dai visitatori del sito web (come email o informazioni di pagamento)?

Come conservi e utilizzi i dati?

Condividi dati con terze parti e in che modo?

Che tipo di cookie e tecnologie di monitoraggio utilizzate?

Specificano inoltre i metodi di raccolta dei dati e le precauzioni per la sicurezza dei dati per garantire la completa trasparenza.

Invece di passare ore a cercare leggi sulla privacy dei dati o, peggio ancora, a copiare l'informativa sulla privacy di qualcun altro, ottieni un documento strutturato e personalizzabile che ti guida attraverso il processo.

I migliori modelli di Informativa sulla privacy

Sei pronto a scrivere la tua informativa sulla privacy? Ecco i migliori modelli gratuiti di informativa sulla privacy da utilizzare:

1. Modello di politica aziendale ClickUp

Ottieni un modello gratis Scrivi e condividi le politiche aziendali in modo efficace con il modello di politica aziendale di ClickUp

Il modello di politica aziendale di ClickUp è la tua scorciatoia per scrivere le politiche aziendali senza sentirti sopraffatto. Dai giorni di malattia alle regole sui dispositivi e al codice di condotta, tutto è organizzato in sezioni chiare e modificabili.

Il modello semplifica la creazione di un manuale con esempi di politiche chiare e leggibili. Basta inserire le tue politiche, modificare alcuni campi e avrai una solida struttura su cui tutto il tuo team potrà fare affidamento.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi pagine e intestazioni nidificate per mantenere tutto in ordine

Collega attività o richieste HR direttamente a politiche specifiche

Aggiorna e monitora le modifiche senza perdere il contenuto originale

🔑 Ideale per: Fondatori, team leader o addetti alle risorse umane pronti a trasformare "dovremmo davvero metterlo per iscritto" in "è già fatto, controlla il documento"

💡 Suggerimento: utilizza ClickUp Docs per migliorare la collaborazione sulle informative sulla privacy. Ti consente di: Crea, modifica e organizza le informative sulla privacy con la collaborazione in tempo reale

Utilizza pagine nidificate, formattazione avanzata e collegamenti interni per una navigazione semplice e chiara

Controlla la cronologia delle versioni per monitorare ogni modifica e ripristinare le versioni precedenti, se necessario

Proteggi le politiche contro accessi non autorizzati con il controllo degli accessi degli utenti e i collegamenti limitati

2. Modello di sicurezza IT ClickUp

Ottieni un modello gratuito Riduci al minimo i rischi e aumenta la sicurezza del sistema con il modello di sicurezza IT di ClickUp

La sicurezza informatica non è più un optional, ma è fondamentale. Il modello di sicurezza IT di ClickUp ti aiuta a strutturare, chiarire e rafforzare i tuoi protocolli di sicurezza interna con la potenza degli standard CIS.

Basato su framework affidabili del settore, trasforma attività complesse in cose da fare tracciabili e assegnabili. Questo modello aiuta a organizzare le misure di sicurezza per funzione, tipo di risorsa o livello di controllo, in modo che il tuo team sappia cosa è necessario correggere, proteggere o rafforzare.

Ecco perché ti piacerà:

Utilizza i campi personalizzati per monitorare i livelli di maturità (IG1-IG3) delle attività

Preparati in modo più intelligente alla conformità, alle verifiche del responsabile della protezione dei dati e ai test di penetrazione con una struttura integrata

Semplifica la reportistica con il monitoraggio visivo e in tempo reale delle attività

🔑 Ideale per: Team di sicurezza, amministratori di sistema o professionisti della conformità che desiderano un modello plug-and-play per difendere i sistemi.

💡 Suggerimento: utilizza la visualizzazione Standard per archiviare i tuoi benchmark di sicurezza CIS principali in un unico posto, quindi passa alle visualizzazioni Raggruppati per funzione di sicurezza o Tipo di risorsa per vedere esattamente dove si inserisce ciascuna attività nel tuo piano di sicurezza più ampio. Vuoi che tutto continui a muoversi? Ordina le attività in base allo stato Aperto e Chiuso, così saprai cosa rappresenta ancora una minaccia e cosa è già stato bloccato.

3. Modello di nota informativa ClickUp

Ottieni un modello gratuito Organizza e comunica rapidamente le nuove politiche con il modello di promemoria sulle politiche di ClickUp

Hai bisogno di proporre una modifica alla politica senza affogare nella burocrazia? Il modello di promemoria sulle politiche di ClickUp ti offre un modo chiaro e strategico per spiegare il "perché", il "cosa" e il "cosa fare ora" dietro le nuove operazioni aziendali o gli aggiornamenti.

Strutturato con intestazione, riepilogo/riassunto, informazioni generali, raccomandazioni e invito all'azione, questo modello garantisce che il tuo messaggio sia chiaro, mirato e facile da mettere in pratica.

Inoltre, dalle modifiche al codice di condotta alle iniziative a livello aziendale, mantiene il tuo messaggio chiaro, organizzato e attuabile.

Ecco perché ti piacerà:

Crea il tuo documento con sezioni come Riepilogo/Riassunto e Raccomandazioni

Correggi i tuoi punti con prove e contesto nella sezione Contesto

Trasforma i consigli in attività direttamente dal documento, con promemoria collegati in modo che tutti sappiano quando sono in arrivo le date chiave

🔑 Ideale per: Team leader, responsabili delle politiche o chiunque abbia bisogno di prendere decisioni ponderate e ben ragionate.

4. Modello di politica e procedure per i dipendenti ClickUp

Ottieni un modello gratis Fornisci linee guida chiare da seguire con il modello di politica e procedure per i dipendenti di ClickUp

Il modello di politica e procedure per i dipendenti di ClickUp riunisce tutte le politiche e le procedure chiave in un unico hub dinamico e facile da navigare.

Invece di un PDF dimenticato sepolto nella finestra In arrivo, il tuo team riceve un documento interattivo e aggiornato con collegamenti alle attività e sezioni ricercabili. È il tuo manuale di riferimento per creare una cultura della chiarezza e della coerenza.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza le sezioni in intestazioni comprimibili per una navigazione più semplice in questo modello di informativa

Usa le relazioni tra documenti per collegare le politiche a progetti e flussi di lavoro reali

Tutto è controllato in base alla versione e accessibile in un unico posto centrale

🔑 Ideale per: Responsabili delle risorse umane, team builder e chiunque desideri creare una cultura aziendale sicura e autosufficiente.

📮 ClickUp Insight: Il lavoro non dovrebbe essere un gioco d'ipotesi, ma troppo spesso lo è. Il nostro sondaggio sulla gestione delle conoscenze ha rilevato che i dipendenti spesso perdono tempo a cercare documenti interni (31%), basi di conoscenza aziendali (26%) o persino note personali e screenshot (17%) solo per trovare ciò di cui hanno bisogno. Con la ricerca connessa di ClickUp, ogni file, documento e conversazione è immediatamente accessibile dalla tua home page, così puoi trovare le risposte in pochi secondi, non in minuti.

5. Modello di piano di conformità ClickUp

Ottieni un modello gratuito Rimani al passo con la conformità grazie al modello di piano di conformità dei progetti di ClickUp

Il modello di piano di conformità ClickUp è perfetto per mantenere tutto pulito, chiaro e pronto per gli audit. Ti aiuta a identificare i requisiti di conformità, organizzarli per categoria e monitorare ogni attività dalla prima revisione all'approvazione finale.

Con moduli intelligenti e viste Bacheca Kanban, questo modello aiuta i team a gestire i dati personali, soddisfare i requisiti legali e garantire la conformità dei progetti senza stress.

Ecco perché ti piacerà:

Invia e monitora le attività di conformità con un modulo di richiesta pronto all'uso

Monitora le aree di rischio utilizzando elenchi a discesa come Categoria di minaccia e Grado di conformità

Memorizza le date delle revisioni, le metriche sulle prestazioni, le conseguenze e altri documenti legali in un'unica schermata

🔑 Ideale per: responsabili delle operazioni, team legali e gestori di progetti che sviluppano sistemi più intelligenti per garantire la conformità e anticipare gli audit.

6. Modello di Informativa sulla privacy di iubenda

via iubenda

Il modello di Informativa sulla privacy di iubenda elimina il mal di testa causato dal gergo legale. Ti consente di informare gli utenti su come tratti e raccogli le informazioni di identificazione personale.

Questo modello dettagliato di informativa sulla privacy di 31 pagine ti guida passo dopo passo nella compilazione dei tuoi dati. Puoi anche personalizzare i dettagli sulla raccolta dei dati per servizi come Google Analytics e moduli di contatto, e coprire le leggi sulla governance dei dati, tra cui il GDPR e altre.

Ecco perché ti piacerà:

Personalizza ogni sezione in base alle tue attività di trattamento dei dati personali

Rispetta diverse normative internazionali sulla privacy senza lavoro aggiuntivo

Aggiorna facilmente man mano che i tuoi servizi o i requisiti legali evolvono

🔑 Ideale per: Titolare di siti web, sviluppatori di app e aziende online che desiderano creare un documento legale e rimanere conformi.

🔍 Lo sapevi? Circa il 71% dei clienti si sente più a proprio agio nel condividere i propri dati personali con aziende che spiegano chiaramente come li utilizzano. La trasparenza crea fiducia!

7. Modello di informativa sulla privacy dei dati di GreytHR

via GreytHR

Il Modello di informativa sulla privacy dei dati di GreytHR ti aiuta a redigere un'informativa chiara e strutturata, che copre tutto, dalla data di inizio alla cronologia delle revisioni, in modo da garantire la conformità.

Scompone informazioni legali complesse in sezioni chiare e concise, come Obiettivi, Ambito di applicazione, Definizioni e Responsabilità. Questo ti aiuta a redigere un accordo completo sulla privacy e garantisce che tutti comprendano il proprio ruolo nel trattamento dei dati personali.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia degli aggiornamenti delle politiche in modo semplice con una tabella della cronologia delle revisioni

Organizza il tuo documento con un indice già pronto

Semplifica le complesse norme sulla privacy in sezioni di facile comprensione

🔑 Ideale per: team HR, responsabili della conformità e titolari di aziende che desiderano un'informativa sulla privacy pratica e completa per la propria organizzazione.

8. Modello di Informativa sulla privacy GDPR di GDPR. eu

Il modello di informativa sulla privacy GDPR di GDPR. eu semplifica la spiegazione delle pratiche della tua azienda in materia di dati. Ti aiuta a informare chiaramente gli utenti sui dati personali che raccogli automaticamente, sul motivo per cui raccogli i dati degli utenti e su come li proteggi.

Semplifica il gergo legale in un linguaggio quotidiano, in modo che tutti possano comprendere i dati personali, i diritti di accesso e l'informativa sulla privacy della tua azienda.

Ecco perché ti piacerà:

Scomponi le complesse norme del GDPR in sezioni semplici e di facile comprensione

Copri argomenti essenziali come i diritti degli utenti, la conservazione dei dati e la sicurezza, informando gli utenti delle varie pratiche di protezione dei dati

Personalizzala in base alle pratiche aziendali specifiche della tua azienda

🔑 Ideale per: Aziende e titolari di siti web che desiderano un'informativa sulla privacy chiara ma completa, che soddisfi tutti i requisiti del GDPR.

9. Modello di Informativa sulla privacy per app di Termly

via Termly

Il prossimo nella nostra lista è questo modello di informativa sulla privacy per app mobili. Il Modello di informativa sulla privacy di Termly è come avere un esperto legale che parla la tua lingua in modo chiaro, semplice e cordiale.

Che si tratti di marketing diretto, raccolta di dati necessari o portabilità dei dati, questo modello ti aiuta a coprire tutto senza sembrare robotico. Puoi modificarlo per adattarlo perfettamente al tuo sito web o all'atmosfera della tua app, rispettando i requisiti legali.

Ecco perché ti piacerà:

Copri tutto, dai cookie ai diritti sui dati, senza confusione

Mantieni aggiornata la tua informativa con semplici aggiornamenti man mano che le leggi evolvono

Scaricali in formato Word, PDF e Documenti Google

🔑 Ideale per: Startup, blogger e piccole imprese che desiderano un'informativa sulla privacy chiara e personalizzata.

10. Modello di protezione dei dati di Template.net

Con il Modello di protezione dei dati di Template.net, le aziende possono dimostrare un forte impegno nella salvaguardia dei dati personali. Questo modello modificabile ti consente di spiegare chiaramente come l'azienda utilizza, protegge e raccoglie le informazioni personali.

L'informativa include sezioni che specificano tutte le terze parti e i partner che trattano i dati personali. Inoltre, evidenzia i diritti degli utenti sui propri dati e sottolinea come l'azienda sia preparata ad affrontare eventuali violazioni dei dati impreviste.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi il tuo logo, personalizza il testo e assicurati che la tua informativa rifletta la voce del tuo marchio

Sii sempre preparato con passaggi chiari per la gestione delle violazioni dei dati

Tieni aggiornato tutto il tuo team con corsi di formazione e aggiornamenti regolari delle politiche

🔑 Ideale per: Organizzazioni che desiderano garantire una gestione dei dati trasparente e responsabile.

11. Modello di informativa sulla privacy dei dati personali di Template.net

Il Modello di informativa sulla privacy dei dati personali di Template.net è semplice e affidabile. Raggruppa chiaramente i dati raccolti durante la registrazione dell'account e altre attività (come i dettagli di contatto, le informazioni di pagamento e l'utilizzo del sito web) e spiega per quanto tempo ogni tipo di dato viene conservato.

Spiega come raccogli e condividi i dati personali per garantire transazioni fluide, migliorare l'esperienza degli utenti e rispettare i requisiti legali.

Inoltre, questo modello delinea quando le informazioni personali potrebbero essere condivise, tenendo tutti informati. Se stai cercando modelli gratuiti di informativa sulla privacy per piccole imprese, questo potrebbe soddisfare le tue esigenze.

Ecco perché ti piacerà:

Condividi le tue politiche sulla protezione e sull'utilizzo dei dati per migliorare l'esperienza degli utenti

Mantieni la trasparenza con semplici sequenze di conservazione per diversi tipi di dati

Includi regole di condivisione trasparenti solo con partner di fiducia

🔑 Ideale per: Aziende che desiderano un'informativa sulla privacy chiara e concreta, in grado di creare fiducia e mantenere un tono amichevole.

💡 Suggerimento: redigere politiche legali non significa necessariamente passare ore a fissare un documento vuoto. Con ClickUp Brain, ottieni un'IA in tempo reale che redige, modifica e perfeziona istantaneamente il contenuto delle politiche, direttamente all'interno del tuo flusso di lavoro. Usalo per generare automaticamente bozze e chiarire immediatamente testi complessi. Inoltre, gli agenti IA predefiniti sono pronti a rispondere alle domande del team sulla tua politica in qualsiasi canale. Crea politiche legali con ClickUp Brain

12. Modello di informativa sulla privacy per l'e-commerce di Template.net

Cerchi modelli di informativa sulla privacy su misura per le aziende di e-commerce? Il Modello di informativa sulla privacy per l'e-commerce di Template.net è la soluzione ideale per spiegare chiaramente come il tuo negozio online gestisce con cura le informazioni personali.

Questo modello spiega i dati raccolti (nomi, informazioni di pagamento, abitudini di navigazione) e come questi migliorano l'esperienza di acquisto. La parte migliore? Copre i requisiti legali per garantire la conformità alle normative sulla privacy.

Ecco perché ti piacerà:

Spiega l'uso dei cookie in modo comprensibile per i clienti

Personalizza facilmente dettagli come informazioni aziendali, date e contatti

Conquista la fiducia degli acquirenti dimostrando che prendi sul serio la privacy e creando documenti legalmente vincolanti

🔑 Ideale per: negozi di e-commerce che desiderano essere trasparenti, affidabili e legalmente competenti in materia di dati dei clienti.

13. Modello di informativa sulla privacy HIPAA di Template.net

Il modello di Informativa sulla privacy HIPAA di Template.net è ideale per i provider e le organizzazioni sanitarie che desiderano proteggere efficacemente le informazioni dei pazienti.

Spiega come il tuo team gestirà le informazioni sanitarie protette (PHI) per l'assistenza, l'assicurazione o l'uso amministrativo. Inoltre, i suoi protocolli chiari in caso di violazione e le liste di controllo della conformità rendono più facile soddisfare i requisiti legali.

Ecco perché ti piacerà:

Definisci regole chiare su come possono e non possono essere utilizzate le informazioni sanitarie protette, come la storia clinica

Mantieni il tuo team aggiornato e pronto con informazioni sulla formazione HIPAA programmata

Segui semplici passaggi di risposta alle violazioni per proteggere i pazienti e garantire la conformità

🔑 Ideale per: Provider sanitari, cliniche e organizzazioni che necessitano di un'informativa sulla privacy HIPAA solida e di facile comprensione.

Come scegliere un modello di informativa sulla privacy

Un'informativa sulla privacy non è solo una formalità legale, ma è anche uno strumento per creare fiducia. I tuoi utenti vogliono sapere come vengono utilizzati e protetti i loro dati. È qui che entra in gioco un modello di informativa sulla privacy ben strutturato. Ma cosa rende un modello "buono"?

Analizziamo gli ingredienti chiave che rendono un'informativa sulla privacy chiara, conforme e di facile utilizzo.

Definizione dei dati raccolti: i migliori modelli descrivono tutto, dai nomi e numeri di telefono ai dettagli di pagamento e ai dati sulla posizione, in modo che gli utenti sappiano esattamente quali sono i dati personali raccolti e perché vengono raccolti

Spiega i metodi di raccolta dei dati: che utilizzi moduli di registrazione, cookie o altri mezzi di raccolta dei dati, un modello generico di informativa sulla privacy dovrebbe chiarire lo scopo di ciascun metodo

Copre le leggi e le normative sulla privacy: il miglior modello di informativa sulla privacy copre leggi specifiche come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) per gli utenti dell'Unione europea, il California Consumer Privacy Act (CCPA) per gli utenti della California e altri obblighi legali che regolano la raccolta, l'elaborazione e il miglior modello di informativa sulla privacy copre leggi specifiche come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) per gli utenti dell'Unione europea, il California Consumer Privacy Act (CCPA) per gli utenti della California e altri obblighi legali che regolano la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati personali

Specifica i diritti degli utenti: Il modello deve descrivere in dettaglio come gli utenti possono richiedere l'accesso, aggiornare o eliminare i propri dati, disattivare il monitoraggio o limitare il trattamento dei dati. Deve inoltre includere il tuo indirizzo postale in modo che gli utenti possano contattarti per questioni relative alla privacy e tutelare i propri interessi legittimi

Divulgazione di strumenti di terze parti: Il quadro normativo dovrebbe chiarire i requisiti dei servizi di terze parti, quali gateway di pagamento, strumenti di analisi o piattaforme di marketing che possono accedere o elaborare informazioni personali sensibili per tuo conto, nonché le misure di sicurezza adottate per proteggere i dati

Utilizza un linguaggio chiaro: Il documento relativo all'informativa sulla privacy del sito web deve essere redatto in un linguaggio accessibile, aiutandoti a creare trasparenza e fiducia. Gli utenti non dovrebbero aver bisogno di una laurea in giurisprudenza per comprendere le tue attività di trattamento dei dati

➡️ Per saperne di più: Lista di controllo per la conformità al GDPR: passaggi e strumenti per garantire la privacy dei dati

Semplifica la gestione dell'Informativa sulla privacy con ClickUp

I modelli di informativa sulla privacy ti offrono un solido punto di partenza, così non dovrai più fissare una pagina vuota. Semplificano e velocizzano la stesura di informative chiare e affidabili che informano gli utenti sulle modalità di raccolta e utilizzo dei loro dati.

Con ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, la tua informativa sulla privacy non è solo un documento, ma una risorsa dinamica e collaborativa. Trasforma la gestione dell'informativa sulla privacy da un'attività statica e una tantum in un processo continuo e guidato dal team, in modo che la tua azienda rimanga conforme e i tuoi utenti continuino ad avere fiducia.

Con la modifica in tempo reale, il controllo delle versioni, la ricerca basata sull'IA e le revisioni automatizzate, la gestione delle politiche diventa semplice e senza problemi.

