10 modelli di allenamento Notion gratuiti per monitorare i tuoi obiettivi di fitness

Sogna. Pianifica. Raggiungi i tuoi obiettivi. Ci saranno ostacoli. Ci saranno scettici. Ci saranno errori. Ma con il duro lavoro, con la convinzione, con la fiducia in te stesso e in chi ti circonda, non ci sono limiti.

Se sei stanco di passare da un'app all'altra e di riempire quaderni per registrare i tuoi allenamenti, potresti non essere l'unico. Come risolvere questo problema? Che tu stia seguendo un semplice programma di 3 giorni o un mix di allenamenti di forza, cardio e mobilità durante la settimana, il modello giusto ti aiuta a organizzarti e a monitorare i tuoi progressi senza sforzo.

Entra nel modello di allenamento Notion, che organizza tutto - esercizi, ripetizioni, giorni di riposo e monitoraggio dello stato - in un unico spazio pulito.

I principianti potrebbero trarre beneficio dalla "regola del 3-3-3", mentre i sollevatori più esperti possono optare per allenamenti upper/lower o push-pull-leg. In entrambi i casi, i tuoi obiettivi di fitness non devono essere sepolti sotto il disordine.

Continua a leggere per saperne di più sui modelli di allenamento gratuiti di Notion, progettati per supportarti durante tutto il tuo percorso di fitness. Inoltre, scopri i fantastici modelli di allenamento alternativi di ClickUp, l'app per tutto il lavoro!

🔎 Lo sapevi? Una delle prime app di monitoraggio fitness sull'App Store di Apple si chiamava "Fit Phone"!

Cosa rende un modello di allenamento Notion un buon modello?

Un buon modello di allenamento Notion ti aiuta a registrare gli esercizi, monitorare i progressi e rimanere costante con il tuo allenamento. Dovrebbe coprire tutte le aree principali della tua routine di fitness in modo chiaro e facile da aggiornare.

Layout del programma settimanale: Cerca modelli che mappino gli allenamenti durante la settimana in modo da poter seguire una routine strutturata 💪

Tag dei gruppi muscolari: Seleziona i modelli di allenamento Notion che classificano gli esercizi per gruppi muscolari per mantenere un allenamento equilibrato 🏋️

Libreria di esercizi : cerca un modello che contenga un elenco di movimenti con istruzioni e indicazioni sul modulo 💪

Monitoraggio dell'allenamento: scegli modelli che registrano serie, ripetizioni e peso per ogni sessione per monitorare i progressi nel tempo 🏋️

Controllo dello stato di avanzamento: scegli i modelli di allenamento Notion che aggiungono sezioni per le misurazioni del corpo, i record personali o le foto per monitorare i cambiamenti 💪

Monitoraggio dei giorni di riposo: scegli un modello di allenamento Notion che ti aiuti a pianificare i giorni di recupero in modo da non allenarti troppo o perdere slancio 🏋️

Sezione pianificazione dei pasti: Scegli i modelli che organizzano la tua alimentazione per supportare i tuoi obiettivi di allenamento 💪

Blocchi di modelli copiabili: utilizza modelli che duplicano facilmente le routine senza dover reinserire i dati ogni settimana 🏋️

Integrazione con il tracker delle abitudini: Dai priorità ai modelli di allenamento Notion che sincronizzano gli allenamenti con le abitudini quotidiane per rimanere costante 💪

🧠 Curiosità: Si prevede che il mercato dei "braccialetti intelligenti" crescerà di ben 2,4 miliardi di dollari tra il 2024 e il 2029, con un aumento del fatturato globale di quasi il 28%.

10 modelli di allenamento Notion gratis per i tuoi obiettivi di fitness

Notion ti aiuta a strutturare la tua routine di fitness, se utilizzi il modello giusto. Ecco 10 modelli di allenamento Notion che coprono tutto, dagli allenamenti per la forza ai registri nutrizionali.

1. Modello Notion per la sfida dei 21 giorni di pasti sani

tramite Notion

Il modello Notion 21-Day Healthy Meal Challenge si concentra su un'alimentazione strutturata e sul monitoraggio dell'idratazione per aiutare a migliorare l'energia, la lucidità mentale e i risultati fisici. Questo modello di pianificatore di allenamenti Notion non riguarda solo gli allenamenti, ma anche ciò che li alimenta.

Il modello ti guida attraverso un processo di registrazione dei pasti di 3 settimane, incorporando il monitoraggio dell'umore e dello stato di avanzamento per un supporto aggiuntivo. I grafici rispondono al tuo comportamento, rendendo facile monitorare i progressi senza ossessionarti con i numeri.

Perché ti piacerà questo modello:

Registra i pasti quotidiani e l'idratazione in un dashboard chiaro

Monitora l'assunzione di zuccheri raffinati attraverso grafici dinamici

Rifletti sulle tue abitudini alimentari utilizzando i prompt integrati nel diario

Collega l'alimentazione ai modelli energetici e dell'umore

Ideale per: chiunque desideri migliorare la propria routine di fitness prendendo sul serio l'alimentazione e la pianificazione dei pasti all'interno di Notion.

💡 Suggerimento pro: Ma se ti capita di rimanere bloccato a pensare "Su cosa dovrei concentrarmi oggi?", entra in gioco ClickUp Brain. Puoi utilizzare Brain per generare il tuo piano giornaliero in base ai tuoi obiettivi di fitness più ampi. Ad esempio, puoi chiedergli di creare un allenamento suddiviso in 4 giorni o di suddividere i tuoi esercizi di mobilità in attività secondarie giornaliere.

2. Modello Notion per il monitoraggio della salute e delle calorie (CICO)

tramite Notion

Il modello Notion per il monitoraggio della salute e delle calorie (CICO) ti aiuta a organizzare tutto con un semplice sistema di registrazione giornaliera e settimanale che mostra come il tuo apporto calorico sia in linea con i tuoi obiettivi.

Non ci sono database alimentari integrati, il che lo rende più veloce se conosci già i tuoi macronutrienti o utilizzi un calcolatore esterno. È pulito, basato sulla matematica e progettato per l'efficienza. Il dashboard si aggiorna automaticamente utilizzando formule, così saprai sempre a che punto sei alla fine della giornata.

Perché ti piacerà questo modello:

Registra i pasti e le calorie ogni giorno senza ingombrare il tuo spazio

Imposta obiettivi settimanali e osserva i cambiamenti delle tue tendenze

Monitora le variazioni di peso utilizzando un registro settimanale

Utilizza un sistema basato su formule per ridurre il tempo di monitoraggio

Ideale per: persone che cercano un tracker calorico minimalista che si concentri sulla perdita o sull'aumento di peso, senza distrazioni inutili.

📮 Approfondimento ClickUp: La salute e il fitness sono gli obiettivi personali principali per i partecipanti al nostro sondaggio; tuttavia, il 38% ammette di non monitorare costantemente i propri progressi. 🤦 C'è un grande divario tra l'intenzione e l'azione! ClickUp può aiutarti a migliorare il tuo allenamento con i suoi modelli dedicati per il monitoraggio delle abitudini e le attività ricorrenti. Immagina di costruire senza sforzo quelle routine, registrando ogni allenamento e mantenendo una forte serie di meditazioni. 💫 Risultati reali: gli utenti di ClickUp segnalano un aumento della produttività pari al doppio, perché per rimanere in carreggiata è necessario prima vedere la carreggiata.

3. Modello Notion 75 Soft Challenge

Il modello Notion 75 Soft Challenge è pensato per chi cerca la coerenza nel caos. Progettato per la 75 Soft Challenge, offre un layout strutturato ma flessibile per aiutarti a stabilire una disciplina quotidiana nell'allenamento, nell'idratazione, nella lettura e nell'alimentazione.

La dashboard è pulita, personalizzabile e progettata per aiutarti a mantenerti responsabile con liste di controllo giornaliere e riflessioni settimanali. Non si tratta solo di allenarsi, ma di costruire abitudini che supportano il tuo percorso di fitness.

Perché ti piacerà questo modello:

Registra gli allenamenti quotidiani, i pasti, l'idratazione e le abitudini di lettura

Tieni traccia del peso, dei passaggi e del completamento degli obiettivi in un'unica dashboard

Rifletti settimanalmente con i prompt per migliorare la mentalità e la motivazione

Rimani costante con un tracker di allenamento minimalista e visivo

Ideale per: chiunque si impegni in un piano strutturato per sviluppare abitudini che combinano fitness, alimentazione e concentrazione mentale, il tutto all'interno di Notion.

4. Notion Weight Loss Tracker – Modello per la trasformazione del corpo

tramite Notion

Progettato appositamente per la perdita di peso, Notion Weight Loss Tracker – Body Transformation Template offre una dashboard pulita per impostare obiettivi, registrare il peso giornaliero, monitorare visivamente i cambiamenti e mantenere lo slancio attraverso foto dello stato di avanzamento e statistiche settimanali.

Utilizza i grafici integrati di Notion per convertire i tuoi dati in motivazione visiva, aiutandoti a rimanere in carreggiata senza dover controllare ogni minimo dettaglio.

Perché ti piacerà questo modello:

Suddividi il tuo obiettivo di perdita di peso in traguardi giornalieri e settimanali

Registra le misure del corpo, il peso e le foto dei tuoi progressi in un unico posto

Visualizza immediatamente le tendenze con i grafici generati automaticamente da Notion

Riduci il sovraccarico utilizzando la registrazione con un solo clic grazie ai pulsanti Notion

Ideale per: utenti seriamente intenzionati a monitorare i propri progressi con un formato visivo, in particolare coloro che desiderano perdere peso e modificare la propria composizione corporea.

5. Notion Workout → Modello di pianificatore + tracker

tramite Notion

Il Notion Workout → Planner + Tracker Template è il tipo di modello di allenamento Notion che sostituisce tre diverse app. Combina il monitoraggio dei gruppi muscolari, la registrazione dello stato e la pianificazione suddivisa in un'unica dashboard.

Che tu stia facendo push/pull/gambe o un ibrido personalizzato, questo layout ti offre il pieno controllo senza complicare le cose. Include anche sezioni per registrare le misurazioni del corpo, analizzare le statistiche e perfezionare la struttura dell'allenamento nel tempo.

Perché ti piacerà questo modello:

Organizza i tuoi allenamenti per divisione, giorno e gruppi muscolari mirati

Registra serie, ripetizioni e peso in un tracker dettagliato degli allenamenti

Registra le misure del tuo corpo per confrontare le statistiche prima e dopo

Analizza la frequenza e il volume dell'allenamento nel tempo

Ideale per: Sollevatori che desiderano un pianificatore di allenamenti basato sui dati che copra ogni aspetto, dalla suddivisione dell'allenamento al monitoraggio dei gruppi muscolari e alle statistiche fisiche.

🧠 Curiosità: Il mercato dei dispositivi da polso per il monitoraggio dell'attività fisica varrà 22,8 miliardi di dollari nel 2024 e molti di questi utenti si affidano a modelli o app sincronizzati per registrare manualmente allenamenti, pasti e stati di avanzamento.

6. Modello Notion per monitorare il peso

tramite Notion

Il modello Notion Weight Tracker è semplice: monitora il tuo peso, registra le tue misurazioni e osserva i cambiamenti del tuo corpo nel tempo. Raggiungi il tuo pieno potenziale attraverso foto dello stato di avanzamento e inserimento delle misurazioni, rendendolo utile oltre il semplice numero sulla bilancia.

Se non hai bisogno di un pianificatore di allenamento completo e vuoi vedere risultati chiari, questo è quello che fa per te.

Perché ti piacerà questo modello:

Inserisci il peso giornaliero o settimanale in chilogrammi o libbre

Carica le foto dei progressi del tuo corpo in un'unica dashboard

Registra misurazioni come girovita, torace e fianchi

Confronta i cambiamenti nel tempo con semplici immagini

Ideale per: chiunque sia concentrato sul monitoraggio del peso, sia che si tratti di dimagrire o aumentare la massa muscolare, e desideri un sistema semplice all'interno di Notion.

💡 Suggerimento: Usa emoji o codici colore per indicare l'intensità dell'allenamento. Contrassegna i giorni di allenamento leggero, moderato e intenso con simboli o tag di colori distinti. In questo modo avrai un riferimento visivo immediato e il modello sembrerà meno simile a un foglio di calcolo.

7. Notion Modello per monitorare il tuo percorso di dimagrimento

tramite Notion

Il modello Notion Track Your Weight Loss Journey si concentra solo sull'essenziale: peso, calorie, allenamenti e monitoraggio dei progressi, organizzati in modo gestibile e motivante.

È pensato per chi vuole seguire la propria routine senza perdersi nelle metriche. Il layout è pulito e minimale, il che rende l'aggiornamento dei tuoi registri un'abitudine, non un lavoro di routine.

Perché ti piacerà questo modello:

Registra il tuo peso giornaliero e l'apporto calorico

Fissa obiettivi semplici e monitora le abitudini che ti aiutano a raggiungerli

Visualizza la costanza dell'allenamento a colpo d'occhio

Tieni traccia dello stato generale con indicatori visivi

Ideale per: chiunque desideri un fitness tracker semplice ed efficace che supporti la perdita di peso a lungo termine senza ingombri.

📚 Leggi anche: Come impostare obiettivi giornalieri per la produttività personale

8. Notion Diet & Meal Planner | Modello per il monitoraggio dei macronutrienti

tramite Notion

Il Notion Diet & Meal Planner | Macro Tracker Template ti consente di impostare obiettivi specifici in termini di calorie e macronutrienti, quindi di creare pasti a partire dagli ingredienti inseriti, che vengono automaticamente calcolati.

È un calcolatore macro pulito combinato con uno strumento per pianificare i pasti. Aggiungi un pasto, visualizza immediatamente l'aggiornamento delle statistiche e regola le porzioni in tempo reale. C'è anche una vista dedicata alla lista della spesa per mantenere la spesa in linea con il tuo piano.

Perché ti piacerà questo modello:

Crea pasti utilizzando un database di ingredienti personalizzato con macro

Tieni traccia di proteine, carboidrati, grassi e calorie totali assunti ogni giorno

Genera una lista della spesa dinamica collegata al tuo piano

Monitora i tuoi obiettivi nutrizionali e modifica i pasti mentre sei in movimento

Ideale per: chiunque desideri semplificare la pianificazione dei pasti rimanendo concentrato sui propri traguardi in termini di macronutrienti e calorie.

🧠 Curiosità: I fitness tracker come Fitbit hanno venduto 6,6 milioni di unità nel 2023, ma richiedono ancora un'app o un modello di accompagnamento per trasformare i dati grezzi in piani di fitness attuabili.

9. Modello Notion per monitorare salute e abitudini

tramite Notion

Il modello Notion Health & Habit Tracker è progettato per aiutarti a registrare le routine quotidiane, i farmaci e i sintomi, monitorando nel tempo ciò che funziona. Mette le tue abitudini di salute in primo piano senza sommergerti di extra.

Il modello è semplice, quindi è facile da aggiornare con regolarità. È particolarmente utile se stai cercando di conciliare routine di salute mentale e fisica e desideri capire chiaramente in che modo le abitudini contribuiscono al benessere generale.

Perché ti piacerà questo modello:

Monitora le abitudini quotidiane relative alla salute con una visualizzazione dello stato

Tieni traccia dei farmaci e dei sintomi nel corso delle settimane

Osserva la costanza delle tue abitudini grazie alle statistiche integrate

Allinea le routine quotidiane con obiettivi di salute più ampi

Ideale per: persone che gestiscono una routine di fitness insieme a obiettivi di benessere o medici e che desiderano un sistema che richieda poco lavoro per il monitoraggio delle abitudini all'interno di Notion.

📚 Leggi anche: Come creare un tracker delle abitudini per un esito positivo personale

10. Modello Notion per il monitoraggio del peso

tramite Notion

Il modello Notion per il monitoraggio del peso riduce il monitoraggio all'essenziale: registrazioni settimanali, visualizzazioni mensili e grafici chiari. Basta inserire il peso settimanale e il layout ti aiuta a individuare le tendenze e a mantenerti responsabile.

Il modello è ideale per un uso a lungo termine, sia che tu stia cercando di dimagrire, aumentare la massa muscolare o mantenerti in forma. Inoltre, la struttura è chiara, ripetibile e pensata per incoraggiare la formazione di abitudini.

Perché ti piacerà questo modello:

Registra il tuo peso ogni settimana per garantire la coerenza a lungo termine

Tieni traccia dei tuoi progressi mese per mese con voci organizzate

Individua le fluttuazioni con un formato visivo chiaro

Rimani concentrato sui tuoi obiettivi grazie al design semplificato

Ideale per: utenti che desiderano un tracker del peso strutturato e di facile manutenzione per supportare una registrazione coerente e lo stato reale all'interno di Notion.

➡️ Per saperne di più: Modelli Notion gratuiti per note, attività e altro ancora

Limiti dei modelli di allenamento Notion

Sebbene i modelli di allenamento Notion siano versatili, alcune limitazioni influiscono sulla loro funzione come tracker di allenamento dedicato o pianificatore di fitness:

Nessun timer automatico per l'allenamento: puoi registrare le serie e i periodi di riposo, ma non c'è un timer integrato che ti avvisa quando è il momento di passare alla serie successiva, quindi avrai bisogno di un'app separata per questo

L'esperienza mobile può subire rallentamenti durante gli allenamenti: sui telefoni, i database più grandi e i pulsanti di attivazione/disattivazione potrebbero caricarsi lentamente o bloccarsi durante la sessione

Nessuna integrazione fitness nativa: Notion non si sincronizza con Apple Health, Google Fit o dispositivi indossabili, quindi il conteggio dei passi, le calorie bruciate o i dati sulla frequenza cardiaca non possono essere importati automaticamente

I grafici richiedono una configurazione o una modifica manuale: Sebbene il monitoraggio visivo sia possibile, spesso richiede formule personalizzate e database collegati, che non sono adatti ai principianti e possono causare piccoli errori

Funzionalità offline limitata: se ti trovi in una palestra con segnale debole, le modifiche potrebbero non sincronizzarsi correttamente o non essere visualizzate in tempo reale, compromettendo la tua routine di registrazione

7 modelli alternativi di Notion per aiutarti nel tuo percorso di fitness

Se la mancanza di automazione, integrazioni o prestazioni mobili di Notion ti frenano, questi modelli di allenamento alternativi di ClickUp offrono funzionalità/funzioni più personalizzate per supportare i tuoi obiettivi di fitness senza il lavoro manuale extra.

1. Modello di registro degli esercizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Registra gli allenamenti, le ripetizioni e lo stato di avanzamento con il modello di registro degli esercizi ClickUp

Il monitoraggio degli allenamenti in Notion spesso comporta la creazione e la formattazione manuale di nuovi database. Il modello di registro degli esercizi di ClickUp è una soluzione più snella e interattiva, in cui ogni voce relativa a un esercizio viene automaticamente convertita in un'attività con campi personalizzati quali ripetizioni, serie, peso e durata. Ciò consente un filtraggio avanzato, il monitoraggio dello stato di avanzamento e riepiloghi settimanali, il tutto in un'unica dashboard centralizzata.

Gli utenti possono organizzare le voci in base al tipo di allenamento (ad esempio, forza, cardio, flessibilità), taggare le sessioni in base all'obiettivo (ad esempio, resistenza, perdita di grasso) e monitorare la costanza con le visualizzazioni del calendario integrato. A differenza dei modelli statici, questo modello di registro degli esercizi è completamente dinamico e supporta allenamenti ricorrenti, caricamento di moduli e registrazione di note sulle prestazioni.

Perché ti piacerà questo modello:

Imposta promemoria e attività ricorrenti per abitudini di allenamento costanti

Registra i singoli esercizi con metriche quali serie, peso e durata

Organizza gli allenamenti utilizzando tag di stato come Completato, Mancante e Da fare

Passa da una vista all'altra, come calendario, bacheca o elenco, a seconda del tuo flusso di lavoro

Ideale per: Appassionati di fitness e allenatori che monitorano gli allenamenti quotidiani e lo stato di avanzamento nel tempo.

Ecco cosa ha detto Siobhan Wheelan, entità e ClickUp Consultant presso SDW Consulting, sull'utilizzo dei modelli ClickUp:

ClickUp ha trasformato il modo in cui lavora il nostro team, fornendo un'unica fonte di verità che allinea il nostro team e ci assicura di rimanere concentrati sui nostri obiettivi. L'utilizzo di modelli, automazioni e la corretta configurazione dei nostri flussi di lavoro hanno cambiato le regole del gioco in termini di efficienza e comunicazione.

ClickUp ha trasformato il modo in cui lavora il nostro team, fornendo un'unica fonte di verità che allinea il nostro team e ci assicura di rimanere concentrati sui nostri obiettivi. L'utilizzo di modelli, automazioni e la corretta configurazione dei nostri flussi di lavoro hanno cambiato le regole del gioco in termini di efficienza e comunicazione.

2. Modello ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Ottieni il modello gratis Sviluppa costanza e forza mentale con la sfida benessere ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Completare la sfida 75 Hard richiede una grande costanza e ClickUp ti aiuta a raggiungerla. Il modello ClickUp 75 Hard Wellness include liste di controllo giornaliere per tutti i criteri della sfida: due allenamenti, lettura, assunzione di acqua, aderenza alla dieta e foto dello stato di avanzamento. A differenza delle rigide tabelle di Notion, questa configurazione consente automazioni, notifiche e monitoraggio ottimizzato per dispositivi mobili.

Ogni giorno è strutturato come un'attività con attività secondarie integrate, monitoraggio delle abitudini e contatori visivi delle serie consecutive. I campi personalizzati ti consentono di registrare riflessioni, alimentazione e vittorie personali, mentre gli stati facilitano la visualizzazione delle serie consecutive e delle lacune. Tutto è organizzato per farti andare avanti senza perdere di vista l'obiettivo.

Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia dei tassi di completamento, dei registri temporali e delle note di riflessione, aiutandoti a mantenere la disciplina nei 75 giorni

Visualizza le statistiche delle sfide e lo stato di completamento in un dashboard in tempo reale

Imposta attività quotidiane relative ad allenamenti, dieta e obiettivi mentali e utilizza bacheche visive e grafici Gantt per monitorare i tuoi progressi

Usa le notifiche dell'app mobile per tenere traccia dei tuoi obiettivi ovunque ti trovi

Ideale per: persone che intraprendono il programma 75 Hard o sfide di fitness olistiche simili che richiedono costanza quotidiana nelle abitudini.

📮 Approfondimento ClickUp: il 63% dei partecipanti al nostro sondaggio classifica i propri obiettivi personali in base all'urgenza e all'importanza, ma solo il 25% li organizza in base alle tempistiche. Cosa significa? Sai cosa è importante, ma non necessariamente quando è importante. ⏳ ClickUp Goals, potenziato dall'assistenza IA di ClickUp Brain, porta chiarezza in questo processo. Ti aiuta a suddividere gli obiettivi più grandi in passaggi concreti e con scadenze precise. ClickUp Brain fornisce suggerimenti intelligenti per le sequenze temporali e ti mantiene in carreggiata con aggiornamenti di stato in tempo reale e modifiche automatiche dello stato man mano che completi le attività. 💫 Risultati reali: gli utenti segnalano un aumento della produttività pari al doppio dopo essere passati a ClickUp

3. Modello di piano d'azione giornaliero ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani motivato e raggiungi i tuoi obiettivi con il piano d'azione giornaliero di ClickUp

Il modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp non è solo per la gestione delle attività, ma è uno strumento pratico per chiunque desideri dare una struttura alla propria routine di fitness quotidiana. Sebbene non sia specifico per l'allenamento, combina il monitoraggio delle abitudini con la pianificazione a blocchi di tempo, creando un quadro ripetibile per l'allenamento, i pasti, il recupero e le pratiche di mentalità.

Perché ti piacerà questo modello:

Pianifica la tua giornata per segmenti: allenamenti, pasti, blocchi di concentrazione e recupero

Monitora i risultati quotidiani e le routine di salute ricorrenti in un'unica dashboard

Ricevi avvisi per attività come stretching, diario o assunzione di proteine

Sviluppa una disciplina a lungo termine con controlli strutturati e punteggi delle abitudini

Ideale per: Persone che desiderano seguire una routine quotidiana strutturata per il benessere o migliorare la propria forma fisica.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti per piani di cura personale

4. Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Fissa gli obiettivi e monitora i progressi con il piano di sviluppo personale ClickUp

Il modello di piano di sviluppo personale ClickUp è ideale per il monitoraggio delle abitudini di salute a lungo termine, degli obiettivi di rendimento e delle attività cardine della resilienza mentale. Mentre gli utenti di Notion possono destreggiarsi tra diversi database scollegati, gli utenti di ClickUp possono monitorare la forma fisica, la mentalità, l'apprendimento e lo stato di avanzamento degli obiettivi in un unico posto.

Con campi come "Vittorie e risultati" e "Obiettivi di apprendimento", ottieni una visione completa dello stato di avanzamento che va oltre il fisico. Questo modello include sezioni per la visione a lungo termine, obiettivi a 30, 60 e 90 giorni, nonché la formazione delle abitudini.

Perché ti piacerà questo modello:

Organizza le tue riflessioni sul benessere e sulla mentalità insieme ai registri di allenamento

Usa i cicli di revisione per rivedere e perfezionare le routine nel tempo

Imposta obiettivi personali di fitness, alimentazione o crescita mentale e monitora lo stato di avanzamento utilizzando attività cardine e visualizzazioni trimestrali

Usa gli aggiornamenti di stato come "In linea" o "Fuori linea" per modificare i tuoi piani

🔑 Ideale per: utenti attenti al fitness che desiderano abbinare l'allenamento fisico alla creazione di abitudini, alla riflessione e alla pianificazione degli obiettivi.

💡 Suggerimento: Tieni traccia del recupero e del sonno insieme agli allenamenti. Il recupero è importante quanto le ripetizioni. Aggiungi una semplice sezione per registrare le ore di sonno o i livelli di indolenzimento, in modo da poter individuare quando rallentare o quando sei pronto per spingere di più.

5. Modello ClickUp per il monitoraggio delle abitudini personali

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle tue routine quotidiane con ClickUp Personal Habit Tracker

Il modello ClickUp Personal Habit Tracker è ideale per creare routine salutari sostenibili, che si tratti di stretching quotidiano, monitoraggio dei passi, idratazione o pratica della consapevolezza. Trasforma il tuo piano di allenamento in una dashboard ludica, dove le abitudini sono codificate con colori, programmate e riportate ogni settimana.

Il modello utilizza immagini chiare, campi personalizzati (come "10.000 passi" e "Bevi 64 once") e semplici stati aperti e completi per aiutarti a monitorare la costanza delle abitudini senza complicare eccessivamente il processo. A differenza dei modelli Notion, ClickUp ti consente di assegnare ogni abitudine come attività ricorrente, creare automazioni (ad esempio, attività di ricompensa o trigger di attività cardine) e valutare l'aderenza con grafici di avanzamento.

Perché ti piacerà questo modello:

Crea un tracker della disciplina completamente personalizzato con tag e punteggi

Imposta e monitora le tue abitudini quotidiane in materia di salute o produttività con semplici pulsanti di attivazione/disattivazione

Visualizza lo stato di avanzamento utilizzando campi strutturati come il conteggio dei passaggi o l'assunzione di acqua

Crea e organizza micro abitudini in base alla priorità o alla categoria utilizzando etichette personalizzate

Ideale per: utenti alla ricerca di un tracker delle abitudini minimalista e flessibile per mantenere visibili e responsabili le proprie routine di salute e benessere.

6. Modello Obiettivi annuali ClickUp

Ottieni il modello gratis Fissa obiettivi di fitness a lungo termine con il modello Obiettivi annuali di ClickUp

Il modello Obiettivi annuali di ClickUp è progettato per la pianificazione di grandi progetti. Sebbene sia stato creato per il monitoraggio degli obiettivi generali, funziona bene anche per gli obiettivi di fitness a lungo termine, come completare una maratona, raggiungere un peso target o padroneggiare un programma di allenamento complesso.

Questo modello ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi annuali suddividendoli in attività gestibili, impostando attività cardine e monitorando lo stato di avanzamento in più viste, tra cui Gantt e Calendario. Non ti limiti a registrare gli allenamenti, ma pianifichi l'anno con uno scopo preciso.

Perché ti piacerà questo modello:

Fissa obiettivi annuali di fitness o benessere con risultati misurabili

Suddividi gli obiettivi in attività settimanali o mensili realizzabili

Tieni traccia delle attività cardine e delle scadenze con le viste Calendario e Gantt

Monitora lo stato e apporta modifiche utilizzando i dashboard integrati

Ideale per: chi si pone degli obiettivi e preferisce una pianificazione strutturata su base trimestrale per rimanere commit al proprio percorso di fitness durante tutto l'anno.

➡️ Per saperne di più: Le migliori app per monitorare le abitudini

7. Modello Obiettivi giornalieri ClickUp

Ottieni il modello gratis Porta a termine le attività di fitness a breve termine con il modello Obiettivo giornaliero di ClickUp

Perfetto per strutturare la tua giornata intorno a micro obiettivi di fitness, il modello ClickUp Daily Goal ti fornisce gli strumenti per rimanere concentrato e monitorare ciò che conta davvero, che si tratti di inserire un allenamento di 20 minuti, monitorare l'idratazione o raggiungere un obiettivo di passaggi.

Puoi suddividere gli obiettivi di salute più grandi in azioni quotidiane, monitorare ciò che è stato fatto e rivedere le attività alla fine della giornata utilizzando gli stati integrati, come "Da fare", "Riveduto" e "Completato". Si tratta di rendere visibili le piccole vittorie con ogni voce incentrata sugli obiettivi di allenamento di un singolo giorno, le vittorie mentali, gli obiettivi nutrizionali e i registri dei movimenti.

Perché ti piacerà questo modello:

Fissa obiettivi quotidiani misurabili relativi al fitness, alle routine o al benessere

Segui i progressi in tempo reale utilizzando i campi personalizzati e gli stati

Organizza attività e idee in viste come Elenco note e Note giornaliere

Rivedi e modifica rapidamente le priorità tramite le viste Bacheca o Elenco

Ideale per: Persone che lavorano quotidianamente sul proprio slancio, sulla disciplina e sul rinforzo positivo nel proprio percorso di allenamento.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti per monitorare gli allenamenti e pianificare e monitorare i tuoi obiettivi di fitness

Dai una struttura alla tua routine di fitness con ClickUp

I modelli di Notion sono un ottimo punto di partenza, soprattutto se desideri avere tutto in un unico posto, ma se cerchi maggiore automazione, migliori prestazioni su dispositivi mobili e controllo a livello di attività, ClickUp è l'aggiornamento di cui la tua routine ha bisogno.

Che tu stia registrando le serie, creando un piano nutrizionale o monitorando i tuoi progressi giorno dopo giorno, ClickUp offre modelli pronti all'uso che eliminano le congetture dalla pianificazione. Dal monitoraggio delle abitudini all'impostazione di obiettivi a lungo termine, è progettato per aiutarti a muoverti con intenzione, non solo con slancio.

Se il tuo obiettivo è rimanere costante, concentrato e pienamente in linea con il tuo piano di fitness, ClickUp ha gli strumenti per aiutarti a raggiungerlo.

