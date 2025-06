Modelli gratuiti di pipeline di reclutamento per team HR e reclutatori

Avere la pipeline di reclutamento sparpagliata tra fogli di calcolo, email e note è più problematico di quanto pensi. Perdi tempo a setacciare i dati e a riconciliare le informazioni, a volte fino al 60% della tua giornata!

La posta in gioco è alta: ogni ritardo significa perdere i migliori talenti a vantaggio dei concorrenti più reattivi. E il peggio? Il tuo team inizia a esaurirsi a causa del caos.

👀 Lo sapevi? Il tempo medio necessario per ricoprire un ruolo è di 47,5 giorni, e questo numero aumenta vertiginosamente quando non si dispone di un processo chiaro o di strumenti per visualizzare lo stato di avanzamento dei candidati nelle varie fasi.

L'utilizzo di un modello di pipeline di reclutamento ti consente di concentrarti meno sull'amministrazione e più sulla creazione di un team eccezionale.

In questo post ti mostreremo i modelli esatti utilizzati dai migliori team HR e dai migliori reclutatori per velocizzare le assunzioni, rimanere organizzati e creare un'esperienza più fluida per tutti i soggetti coinvolti, dal reclutatore al candidato.

Cosa sono i modelli di pipeline di reclutamento?

I modelli di pipeline di reclutamento sono strumenti strutturati progettati per aiutare i team delle risorse umane, i responsabili delle assunzioni e i reclutatori a visualizzare e gestire ogni fase del processo di assunzione. Fungono da unica fonte di verità, mappando il percorso del candidato dalla candidatura all'offerta, attraverso fasi chiare e definite come la selezione, il colloquio e la selezione.

Considerali come flussi di lavoro plug-and-play: ottieni un framework predefinito con campi personalizzabili per ruoli lavorativi, stati dei candidati, passaggi dei colloqui, note di valutazione e altro ancora. Ti aiutano a ridurre il monitoraggio manuale, allineare i team e garantire che nessun candidato venga trascurato.

I modelli di pipeline di reclutamento sono spesso utilizzati all'interno di un ATS (Applicant Tracking System) o di una piattaforma di project management come ClickUp per semplificare la collaborazione e il processo decisionale del team. Che tu stia assumendo una persona per un ruolo o ampliando un reparto, questi modelli aiutano a standardizzare il processo in modo da non dover reinventare la ruota ogni volta che apri una richiesta.

Cosa rende efficace un modello di pipeline di reclutamento?

Un buon modello di pipeline di reclutamento rispecchia il tuo processo di assunzione e si adatta alle complessità del mondo reale. Ecco alcune funzionalità/funzioni indispensabili:

Include fasi chiaramente etichettate (come Ricerca, Selezione, Colloquio, Assunzione), monitoraggio dello stato e automazioni integrate o avvisi per garantire il corretto svolgimento delle attività

Visibilità delle offerte : chi è in pipeline? Qual è il loro stato? Dove sono i colli di bottiglia?

Funziona bene con gli strumenti già utilizzati dal tuo team , che si tratti del calendario, dei moduli di feedback o delle schede di valutazione dei colloqui, evitando così di duplicare il lavoro richiesto

Supporta la collaborazione, come thread di commenti o assegnazione di attività, in modo che tutti rimangano sincronizzati

Ma soprattutto, il tuo modello di pipeline di reclutamento deve essere facile da usare e personalizzare, in modo da poter gestire i migliori talenti attraverso la tua pipeline di assunzioni in modo efficiente e sicuro. Non esistono due processi di assunzione identici e il tuo team merita un modello che funzioni nel modo in cui tu lavori.

20 modelli di pipeline di reclutamento per un processo di assunzione senza intoppi

Un buon modello di pipeline di reclutamento suddivide il processo di reclutamento in fasi logiche, come la revisione delle candidature, i colloqui, le valutazioni e la selezione finale, semplificando il monitoraggio della posizione di ciascun candidato. Inoltre, facilita la valutazione dei candidati grazie a criteri di punteggio e confronto integrati.

Ecco alcuni modelli che offrono queste funzionalità/funzioni per semplificare il processo di reclutamento:

1. Modello per il reclutamento e l'assunzione di ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica l'intero flusso di lavoro di reclutamento della tua organizzazione in un unico posto con il modello ClickUp per il reclutamento e l'assunzione

Il modello per il reclutamento e l'assunzione di ClickUp è il tuo sistema end-to-end per gestire le offerte di lavoro, le fasi dei candidati e la collaborazione del team di assunzione, tutto in un unico posto

Ma soprattutto, si integra perfettamente con le viste Documenti, Moduli e Calendario di ClickUp, così puoi creare descrizioni dei lavori, raccogliere candidature e programmare colloqui senza uscire dalla piattaforma.

Ecco perché ti piacerà:

È progettato con stati delle attività strutturati come "In attesa di feedback", "In corso" e "Chiuso", che facilitano il monitoraggio dei candidati dal primo contatto fino all'assunzione finale

Troverai campi personalizzati per archiviare link a curriculum, note sui colloqui e feedback dei responsabili delle assunzioni accanto ai nomi dei candidati

Le funzionalità/funzioni di automazione integrate aiutano ad assegnare le attività, inviare aggiornamenti e mantenere tutto in movimento

👉🏼 Ideale per: team HR e responsabili dell'acquisizione dei talenti che desiderano consolidare il proprio processo di reclutamento in un unico flusso di lavoro scalabile e ripetibile

2. Modello di processo di colloquio ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottimizza il processo di colloquio e valuta i candidati in modo rapido e accurato con il modello di processo di colloquio di ClickUp

Il modello di processo di colloquio ClickUp ti aiuta a progettare un flusso di colloqui coerente e ripetibile per ogni ruolo e reparto. Crea allineamento tra i colloquisti e garantisce che nessun passaggio venga tralasciato.

Ecco perché ti piacerà:

Descrive ogni fase del processo di colloquio, dalle chiamate di screening iniziali ai colloqui finali con la commissione

Ti consente di assegnare intervistatori, pianificare riunioni e acquisire feedback in tempo reale

Il modello supporta diversi formati di colloquio (telefonico, video o di persona), così potrai adattarlo alle esigenze della tua organizzazione

Ogni fase include modelli di attività che indicano cosa preparare, quali domande porre e come raccogliere feedback. Puoi anche incorporare moduli di valutazione direttamente nel flusso di lavoro, in modo che le valutazioni siano archiviate in un unico posto e siano facili da confrontare.

👉🏼 Ideale per: aziende in rapida espansione o che assumono in più team, dove la dispersione dei colloqui è un problema comune

3. Modello di lista di controllo per le assunzioni ClickUp

Ottieni il modello gratuito Utilizza questa semplice lista di controllo per assicurarti di toccare tutti i punti o le domande importanti durante il colloquio di lavoro

Assumere comporta una serie di passaggi, tra cui pubblicare annunci di lavoro, approvare candidature, condurre colloqui e compilare documenti, e saltare anche solo uno di questi passaggi può costarti i migliori talenti. Il modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp è uno strumento semplice ma potente per mantenere l'intero processo efficiente e responsabile.

Ecco perché ti piacerà:

È dotato di un elenco di attività personalizzabile in cui è possibile includere elementi come "Finalizza la descrizione del lavoro", "Pubblica sulle bacheche di lavoro", "Pianifica il colloquio con la commissione" e "Invia la lettera di offerta", ciascuno con date di scadenza e assegnatari

Poiché è in ClickUp, l'app per il lavoro che fa tutto, ottieni monitoraggio in tempo reale, aggiornamenti di stato e promemoria che assicurano che tutto venga fatto in tempo

👉🏼 Ideale per: professionisti delle risorse umane e responsabili delle assunzioni che desiderano un processo infallibile e ripetibile per mantenere ogni reclutamento sulla strada giusta

Ottieni il modello gratuito Semplifica la valutazione e la selezione dei candidati per assumere più rapidamente con il modello ClickUp per l'assunzione dei candidati

Il modello ClickUp per l'assunzione dei candidati fornisce una bacheca visiva per gestire i candidati attivi in più ruoli. Ti aiuta a vedere immediatamente chi si trova in quale fase e cosa richiede la tua attenzione.

Realizzato come una bacheca in stile Kanban, è facile trascinare i candidati da una fase all'altra (ad esempio, "Selezione telefonica" → "Colloquio 1" → "Decisione in sospeso") mantenendo i loro curriculum, le note e i feedback allegati a ciascuna scheda.

Ecco perché ti piacerà:

Ordina i candidati in base al ruolo o al reclutatore e utilizza tag personalizzati come "Fast-Track" o "Referral interno" per stabilire le priorità

Trasforma le assunzioni in un processo collaborativo e trasparente, riducendo le riunioni sullo stato di avanzamento e le catene di email

👉🏼 Ideale per: Reclutatori e team di assunzione che gestiscono più ruoli aperti e hanno bisogno di un modo visivo e basato sui dati per confrontare i candidati e accelerare il processo decisionale

5. Modello di matrice per la selezione delle assunzioni di ClickUp

Ottieni il modello gratis Classifica oggettivamente i candidati e assumi i migliori talenti con decisioni basate sui dati grazie al modello di matrice di selezione per le assunzioni di ClickUp

Il modello di matrice di selezione delle assunzioni di ClickUp apporta obiettività e trasparenza al processo di valutazione dei candidati. Questo modello ti consente di confrontare i candidati fianco a fianco utilizzando criteri personalizzabili, in modo da poter prendere decisioni di assunzione basate sui dati con sicurezza.

Ecco perché ti piacerà:

Valuta i candidati in base alle competenze, all'esperienza e all'adattamento culturale con criteri ponderati

Utilizza la matrice visiva per confrontare facilmente tutti i candidati

I commenti consentono di ricevere feedback collaborativi da più parti interessate

I report esportabili semplificano la condivisione con la dirigenza o per esigenze di conformità

👉🏼 Ideale per: Teams che desiderano eliminare i pregiudizi e garantire valutazioni dei candidati eque e coerenti

6. Modello di pianificatore calendario ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci e organizza le attività di reclutamento, le riunioni e gli eventi in un unico posto con il modello di pianificatore di calendario di ClickUp

Il modello di pianificatore di calendario ClickUp è lo strumento ideale per programmare colloqui, sessioni di onboarding ed eventi di reclutamento, tutto in un unico posto. Il calendario intuitivo di ClickUp si sincronizza con Google Calendar e Outlook, aiutandoti a evitare doppie prenotazioni e a mantenere tutti sulla stessa pagina.

Ecco perché ti piacerà:

Mappa visivamente l'intero programma di reclutamento in modo che nulla venga trascurato

Riprogramma e assegna le priorità con facilità trascinando e rilasciando attività come colloqui, scadenze per i feedback o approvazioni delle offerte nel Calendario

Imposta promemoria e dipendenze tra le attività (ad es. colloquio prima del feedback)

Assegna un codice colore agli eventi di reclutamento in base al reparto, al reclutatore o al ruolo

👉🏼 Ideale per: Reclutatori e team di assunzione che hanno bisogno di allineare più parti in movimento lungo le sequenze temporali

7. Modello per riunioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza discussioni produttive con il modello ClickUp Meetings, mantenendo le riunioni strutturate e orientate ai risultati

Le riunioni di assunzione sono famose per essere vaghe o fuori tema. Il modello ClickUp Meetings ti aiuta a condurre briefing più rapidi e produttivi, che si tratti della sincronizzazione della valutazione dei candidati o della revisione settimanale della pipeline.

Ecco perché ti piacerà:

Sezioni del programma predefinite per conversazioni strutturate

Promemoria di follow-up per garantire la responsabilità

Cartella centralizzata con un registro di tutte le riunioni per riferimento futuro

👉🏼 Ideale per: team di assunzioni che desiderano organizzare riunioni di reclutamento efficienti e produttive e non perdere mai di vista i passaggi successivi

💡 Suggerimento Pro: vuoi automatizzare le trascrizioni e le note delle riunioni di reclutamento? Usa ClickUp AI Notetaker. Invia un riepilogo della riunione con discussioni chiaramente etichettate ed elementi di azione ben definiti direttamente alla tua finestra In arrivo di ClickUp. Registra, trascrivi e riepiloga/riassumi le tue riunioni con ClickUp AI Notetaker

8. Modello di note per riunioni di colloquio ClickUp

Ottieni il modello gratis Cattura e condividi immediatamente le informazioni cruciali dei colloqui con il modello di note per riunioni di colloquio di ClickUp

Il modello di note per riunioni di colloquio di ClickUp è progettato per acquisire feedback dettagliati e coerenti durante i colloqui con i candidati. Niente più note sparse o impressioni dimenticate: tutto è organizzato e accessibile.

Ecco perché ti piacerà:

Standardizza le domande dei colloqui e i criteri di valutazione

Registra le impressioni degli intervistatori e le risposte dei candidati in tempo reale

Condividi istantaneamente le note con il team di assunzione per prendere decisioni collaborative

Conserva un archivio ricercabile di tutte le note relative ai colloqui

👉🏼 Ideale per: commissioni di selezione e responsabili delle assunzioni che desiderano un feedback rapido e chiaro che contribuisca a prendere decisioni migliori

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi in sospeso, con conseguenti decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione perfetta delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.

9. Modello di modulo di valutazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Raccogli feedback sulle prestazioni dei candidati con il modello di modulo di valutazione ClickUp

Il modello di modulo di valutazione di ClickUp standardizza il modo in cui il tuo team valuta i candidati, in modo che ogni decisione sia basata sugli stessi criteri, indipendentemente da chi conduce i colloqui.

Ecco perché ti piacerà:

Puoi personalizzare completamente il modulo con:

Competenze specifiche per ruolo e scale di valutazione

Campi obbligatori per ridurre gli invii incompleti

Menu a tendina, caselle di testo e opzioni a scelta multipla per un inserimento strutturato dei dati

Perfetta integrazione con le attività di ClickUp per monitorare la pipeline dei colloqui e velocizzare il follow-up

👉🏼 Ideale per: commissioni di selezione e responsabili delle assunzioni che desiderano un feedback rapido e chiaro che contribuisca a prendere decisioni migliori

👀 Lo sapevi? Puoi convertire gli invii dei moduli in attività tracciabili in ClickUp! Ciò significa che ogni volta che un candidato compila un modulo di candidatura o invia i propri dati durante il processo di assunzione, ClickUp può creare istantaneamente un'attività con tutte le informazioni precompilate: nome, curriculum, ruolo richiesto, dettagli di contatto e altro ancora. Puoi assegnare l'attività a un reclutatore, impostare date di scadenza e persino attivare automazioni come l'invio di email di follow-up o lo spostamento dell'attività allo stato "Screening".

10. Modello per la gestione dei colloqui e dei report di ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei candidati, organizza e pianifica i colloqui con facilità e compila rapidamente i feedback con il modello per la gestione dei colloqui e la reportistica di ClickUp

Hai mai perso traccia di chi ha intervistato chi o quali feedback sono stati condivisi? Il modello di gestione delle interviste e dei report di ClickUp è stato creato per eliminare il caos.

Ecco perché ti piacerà:

Registra ogni fase del colloquio, ogni intervistatore e ogni candidato in un unico dashboard

Allega note relative ai colloqui, curriculum e schede di valutazione direttamente al record di ciascun candidato

Genera report istantanei per confrontare le prestazioni dei candidati in più fasi

Utilizza stati personalizzati delle attività come "Pianificato", "In corso" e "Feedback in attesa" per mantenere tutti allineati

👉🏼 Ideale per: team di acquisizione talenti che gestiscono assunzioni su larga scala e necessitano di un registro trasparente e facilmente verificabile di ogni colloquio

Ottieni il modello gratis Crea profili completi dei candidati per garantire decisioni di assunzione informate con il modello di report di valutazione dei potenziali dipendenti di ClickUp

I candidati migliori non sono sempre quelli più evidenti. Come garantire che ogni candidato riceva una valutazione equa e imparziale? Il modello di report di valutazione dei candidati potenziali di ClickUp ti aiuta ad approfondire la tua analisi combinando informazioni qualitative e quantitative in un unico documento in formato report.

Ecco perché ti piacerà:

Raccogli i punti di forza, i punti deboli e le metriche relative all'idoneità al ruolo in una vista Tabella semplificata in ClickUp

Genera visualizzazioni e approfondimenti basati su metriche con i dashboard integrati di ClickUp

Utilizza i campi personalizzati per monitorare tutto, dall'idoneità del team ai benchmark tecnici

👉🏼 Ideale per: responsabili delle assunzioni e manager che desiderano report formali e trasparenti che giustifichino le decisioni di assunzione con dati concreti

12. Modello di email di follow-up ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci e monitora le conversazioni con i candidati in un unico posto con il modello di email di follow-up di ClickUp

Quante volte i candidati scompaiono dopo i colloqui semplicemente perché non ricevono alcuna risposta? Il modello di email di follow-up di ClickUp garantisce follow-up rapidi e personalizzati per tenere informati i candidati, senza alcuno sforzo aggiuntivo.

Ecco perché ti piacerà:

Frammenti di email modificabili su misura per diversi scopi: ringraziamenti, passaggi successivi o rifiuti

Campi personalizzati che estraggono automaticamente i nomi dei candidati, i ruoli e le tempistiche

Promemoria delle attività integrati e automazioni di ClickUp, ad esempio trigger di un'email di follow-up se non si riceve risposta entro tre giorni

👉🏼 Ideale per: piccoli team HR o reclutatori che lavorano da soli e desiderano rimanere reattivi e rispettosi senza perdere tempo

💡 Suggerimento pro: che tu stia inviando un "grazie", delineando i passaggi successivi o comunicando un rifiuto, con ClickUp Brain, l'assistente IA nativo di ClickUp, puoi generare messaggi di follow-up personalizzati direttamente all'interno dell'attività del candidato. Basta aggiungere alcune indicazioni contestuali, come la fase del colloquio, l'esito e eventuali feedback nel prompt. Puoi anche salvare queste bozze come modelli per un utilizzo più rapido nella tua pipeline. Crea email di follow-up personalizzate in pochi secondi con ClickUp Brain

Ecco alcuni altri modi per utilizzare l'IA per rendere il reclutamento più veloce e intelligente:

13. Modello ClickUp per l'inserimento dei nuovi assunti

Ottieni il modello gratis Metti subito al lavoro i nuovi assunti con questo modello di onboarding e copri tutti gli aspetti essenziali per garantire un esito positivo del loro percorso in azienda

L'onboarding è il momento in cui le prime impressioni diventano durature. Il modello ClickUp per l'onboarding dei nuovi assunti garantisce che ogni nuovo membro del team si senta ben accolto, informato e produttivo fin dal primo giorno.

Ecco perché ti piacerà:

Offri ai candidati liste di controllo dettagliate per l'inserimento in azienda, personalizzate in base ai diversi ruoli o reparti

Automatizza l'assegnazione delle attività per la configurazione IT, le pratiche HR e le presentazioni dei team

Utilizza il monitoraggio dello stato integrato per consentire ai manager di vedere a che punto è ogni nuovo assunto

Crea una sezione della libreria delle risorse dedicata alle politiche aziendali, ai video di formazione e alle domande frequenti

👉🏼 Ideale per: team HR che desiderano offrire un'esperienza di onboarding fluida e scalabile che prepari i nuovi assunti a un esito positivo

14. Modello di lista di controllo per l'onboarding di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Aiuta i manager e i professionisti delle risorse umane ad accogliere adeguatamente i nuovi dipendenti in azienda con il modello di lista di controllo per l'inserimento di ClickUp

Ti sei mai preoccupato che le attività di inserimento di un nuovo dipendente (o team) possano sfuggirti? Il modello di lista di controllo per l'inserimento di ClickUp è la tua rete di sicurezza per un'esperienza di inserimento impeccabile.

Ecco perché ti piacerà:

Copre gli elementi essenziali come la configurazione delle attrezzature, le autorizzazioni di accesso e la presentazione iniziale del team

Utilizza nove campi personalizzati (titolo di lavoro, data di inizio, reparto) per semplificare l'acquisizione delle informazioni

Compatibile con le viste Elenco, Gantt, Calendario e Carico di lavoro: visualizza le sequenze o le attività per persona

Avvisi di dipendenza integrati, monitoraggio del tempo e tag assicurano che ogni passaggio dell'onboarding sia completato, ogni volta

👉🏼 Ideale per: team e manager delle risorse umane che desiderano un modo infallibile per offrire esperienze di inserimento coerenti e professionali

15. Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni

Ottieni il modello gratis Accogli i nuovi assunti e assicurati che si ambientino bene nei primi tre mesi con il modello di piano 30-60-90 giorni di ClickUp

Vuoi che i nuovi assunti superino le aspettative entro 90 giorni? Suddividi i primi tre mesi in obiettivi gestibili con il modello di piano 30-60-90 giorni di ClickUp.

Ecco perché ti piacerà:

Suddividi obiettivi e attività cardine in segmenti di 30, 60 e 90 giorni

Assegna attività e obiettivi di apprendimento per ogni fase

Feedback integrato e punti di controllo per manager e dipendenti

Personalizzabile per qualsiasi ruolo, dal livello base a quello dirigenziale

👉🏼 Ideale per: manager e responsabili delle risorse umane che desiderano accelerare la produttività dei nuovi assunti e misurarne lo stato fin dal primo giorno

16. Modello di piano d'azione per i dipendenti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Aiuta i dipendenti a crescere attraverso feedback mirati e iniziative con il modello di piano d'azione per i dipendenti di ClickUp

Quando le valutazioni delle prestazioni o lo sviluppo dei dipendenti richiedono chiarezza, il modello di piano d'azione per i dipendenti di ClickUp ti aiuta a trasformare il feedback in passaggi concreti.

Ecco perché ti piacerà:

Aiuta i manager a definire obiettivi chiari e misurabili legati alla missione dell'azienda

Monitora lo stato in tempo reale: scopri cosa è stato completato e cosa è in sospeso

Perfetto per colloqui individuali, check-in di sviluppo o piani di miglioramento

👉🏼 Ideale per: professionisti delle risorse umane e team leader che gestiscono piani di miglioramento delle prestazioni o di crescita professionale

17. Modello di onboarding remoto ClickUp

Ottieni il modello gratis Rendi più fluido il tuo processo di onboarding remoto con il modello ClickUp Remote Onboarding

I dipendenti assunti da remoto possono sentirsi isolati, soprattutto nella prima settimana. Il modello ClickUp Remote Onboarding è stato creato appositamente per i team distribuiti, garantendo a ogni dipendente remoto un inizio connesso e completo.

Ecco perché ti piacerà:

Gli stati personalizzati (In corso, Completato, Aperto) consentono di monitorare chiaramente le attività di onboarding

I campi personalizzati come Categoria e Richiedente aiutano a dare priorità alle richieste di lavoro relative alla consegna delle attrezzature, alla conformità e altro ancora

Le viste predefinite, come il Manuale del dipendente, la Vista Elenco e la Guida introduttiva, facilitano la ricerca delle risorse

👉🏼 Ideale per: team distribuiti che desiderano standardizzare l'onboarding remoto e creare un'esperienza virtuale accogliente

18. Elenco dei corsi di formazione ClickUp per il modello di onboarding

Ottieni il modello gratuito Utilizza il modello di elenco di formazione ClickUp per l'inserimento dei nuovi assunti per un programma di formazione pratico che aumenta la produttività dei nuovi assunti

Non c'è bisogno di ripetere che l'onboarding richiede una formazione approfondita. Il modello Elenco di formazione per l'onboarding di ClickUp suddivide tutto per ogni nuovo membro del team:

Ecco perché ti piacerà:

Organizza moduli di formazione, risorse e scadenze in un unico elenco centralizzato

Assegna attività di formazione ai nuovi assunti e monitora lo stato di completamento in tempo reale

Aggiungi link a video, documenti e quiz per un'esperienza di apprendimento mista

I promemoria integrati consentono a formatori e tirocinanti di rispettare il programma

👉🏼 Ideale per: coordinatori dell'onboarding che desiderano un programma di formazione trasparente e basato sulla responsabilità che porti rapidamente i nuovi assunti alla produttività

19. Modello di lavagna online per il piano di reclutamento di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Valuta le esigenze di personale e la capacità per i progetti attuali o futuri utilizzando il modello di lavagna online "Piano di personale" di ClickUp

Stai ampliando il tuo team o pianificando assunzioni stagionali? Il modello di lavagna online ClickUp Staffing Plan ti offre uno spazio visivo e collaborativo per mappare l'intera strategia di reclutamento.

Ecco perché ti piacerà:

Utilizza un'interfaccia semplice e drag-and-drop nelle lavagne online ClickUp per creare organigrammi e visualizzare le posizioni aperte

Aggiungi note, scadenze e priorità di assunzione direttamente sulla lavagna online

Collabora in tempo reale con le risorse umane, la finanza e i responsabili di reparto

Integra le attività nella tua pipeline di reclutamento per un'esecuzione senza intoppi

👉🏼 Ideale per: responsabili delle risorse umane e capi reparto che devono allineare i piani di assunzione agli obiettivi aziendali e al budget

20. Modello di pianificazione della successione ClickUp

Ottieni il modello gratuito Gestisci le transizioni dei talenti nei ruoli di leadership o identifica le posizioni chiave in un nuovo piano di successione attraverso il modello di pianificazione della successione di ClickUp

Il modello di pianificazione della successione di ClickUp fornisce un sistema centralizzato per identificare i ruoli chiave e preparare i futuri leader, con chiarezza e struttura. Creato per combinare una pianificazione pronta per il futuro con un'esecuzione in tempo reale, questo modello garantisce che nessuna mancanza di leadership ti sorprenda.

Ecco perché ti piacerà:

Le viste Bacheca ed Elenco ti consentono di mappare le posizioni critiche e i potenziali successori a colpo d'occhio

Gli stati personalizzati (Aperto, In corso, Chiuso) ti aiutano a monitorare il livello di preparazione di ciascun ruolo

I campi personalizzati acquisiscono dettagli quali posizione attuale, punteggio di preparazione, lacune nelle competenze e attività cardine per lo sviluppo

👉🏼 Ideale per: responsabili delle risorse umane e capi reparto che desiderano creare una riserva affidabile e garantire la continuità delle operazioni in caso di cambiamenti

Da "selezionato" a "firmato" più velocemente con i modelli gratuiti per la pipeline di reclutamento di ClickUp

Che tu stia espandendo rapidamente la tua attività, assumendo personale per ruoli specializzati o semplicemente desideri eliminare i colli di bottiglia, i modelli di reclutamento e quelli correlati di ClickUp ti offrono la chiarezza e il controllo di cui hai bisogno nelle varie fasi.

Ogni modello ha i suoi punti di forza:

Chiarezza e allineamento per candidati e team di assunzione grazie alla vista Bacheca Kanban e agli strumenti di reportistica

Coerenza e riduzione dei pregiudizi grazie a schede di valutazione, liste di controllo e matrici di valutazione

Efficienza e follow-up con automazioni, promemoria e flussi di lavoro strutturati

Scalabilità e adattabilità in contesti di assunzione remoti, ibridi o globali

Combinandoli insieme (pipeline, formazione, analisi del personale e inserimento), non creerai solo un processo di assunzione, ma un motore di talenti coeso.

Ecco il potere della scelta: registrati su ClickUp, scegli i modelli organizzati in modo tipico che meglio rispondono alle attuali debolezze della pipeline del tuo team, implementali e misura l'impatto. Nel tempo, il tuo processo di assunzione si evolverà da reattivo a proattivo, da frammentato a raffinato: sì, è proprio così che si vince la guerra per i talenti.