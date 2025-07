I 10 migliori strumenti SSO per un accesso sicuro nel 2025

La tua password deve contenere lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri, simboli, un haiku e il cognome da nubile del tuo animale domestico d'infanzia.

Tutti abbiamo visto quei fastidiosi avvisi rossi e, per molti utenti, l'unica soluzione è semplicemente riutilizzare le password. Infatti, il 48% delle persone lo fa. Ma per i team IT non si tratta solo di pigrizia, bensì di un grave rischio per la sicurezza.

È qui che il Single Sign-On (SSO) diventa un vero salvagente. Pensalo come una chiave digitale sicura: un unico login per accedere a tutte le app e gli strumenti approvati di cui il tuo team ha bisogno. Semplifica la gestione degli accessi, protegge le identità degli utenti ed elimina la fatica di ricordare le password in tutta l'organizzazione.

Ma il panorama SSO non è esattamente un terreno pianeggiante. Quindi, come sapere quale scegliere?

In questa guida analizzeremo i 10 migliori strumenti SSO per aiutarti a trovare quello più adatto alle tue esigenze, semplificare l'accesso degli utenti e rafforzare la tua strategia di sicurezza.

Cosa cercare in uno strumento SSO?

Uno strumento SSO non è solo un buttafuori alla porta d'ingresso digitale che chiede la carta d'identità. Influisce anche sull'esperienza di accesso e deve rispettare le linee guida di conformità, il tutto a una velocità incredibile.

È molto importante scegliere lo strumento giusto, vero? Ecco perché ogni soluzione che inserisci nella tua lista deve avere queste funzionalità/funzioni:

Architettura di sicurezza solida: cerca opzioni con solide basi di sicurezza, come opzioni di accesso multifattoriale, credenziali di accesso crittografate e trasferimento sicuro dei dati. Ciò include anche cerca opzioni con solide basi di sicurezza, come opzioni di accesso multifattoriale, credenziali di accesso crittografate e trasferimento sicuro dei dati. Ciò include anche certificazioni SOC 2, GDPR/HIPAA e ISO aggiornate per promuovere la fiducia e l'allineamento normativo

Integrazioni diverse: Seleziona strumenti SSO con una solida gestione degli accessi e protocolli, come il routing DNS geografico e la configurazione personalizzabile. Verifica attentamente la sua capacità di gestire elevati volumi di accesso e l'integrazione con app popolari come Gmail e Apple

Controlli amministrativi versatili: Scegli uno strumento che ti consenta di controllare rapidamente l'identità degli utenti e la gestione degli accessi. Funzionalità/funzioni amministrative quali regole basate sulla posizione, linguaggio di marcatura per l'asserzione della sicurezza, controlli dei dispositivi, rimozione rapida degli utenti e Scegli uno strumento che ti consenta di controllare rapidamente l'identità degli utenti e la gestione degli accessi. Funzionalità/funzioni amministrative quali regole basate sulla posizione, linguaggio di marcatura per l'asserzione della sicurezza, controlli dei dispositivi, rimozione rapida degli utenti e strumenti di audit SOC 2 integrati impediscono l'accesso non autorizzato da un unico centro di comando

Disaster recovery integrato: dai la priorità alle soluzioni che ti proteggono anche in caso di downtime o perdita di dati. La memorizzazione locale a lungo termine delle credenziali, i protocolli di bypass di emergenza e l'autenticazione parallela sono fondamentali per ridurre al minimo le interruzioni

💡 Suggerimento: cerca strumenti SSO che dispongano di moduli di gestione delle password o che possano integrarsi facilmente con essi.

Ora che sai cosa cercare nel tuo strumento SSO fondamentale, non ti resta che immergerti nelle recensioni. Ecco le dieci migliori opzioni disponibili sul mercato.

1. Okta (Ideale per la gestione scalabile delle identità aziendali)

tramite Okta

Il primo della lista è Okta, uno dei principali attori nel settore della gestione delle identità e dell'accesso senza interruzioni. Questa piattaforma è la scelta ideale per le aziende di tutto il mondo, grazie a un mix ben bilanciato di funzionalità/funzioni che includono Single Sign-On sicuro, autenticazione multifattoriale (MFA) intelligente e integrazioni con le app.

Noto per le sue solide capacità di integrazione, Okta offre un supporto completo per i protocolli SAML, OAuth e OIDC. Completa l'esperienza con un'interfaccia pulita e senza codice e un dashboard di amministrazione intuitivo. Okta è ideale per i team che cercano una gestione degli utenti agile e scalabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Okta

Inizia a creare piattaforme con l'integrazione potente ed estensibile di Okta Integration Network

Ottimizza i livelli di sicurezza in base all'ora, alla posizione e al dispositivo con un processo di autenticazione dinamico

Automatizza i processi IT per i nuovi assunti e anche per i trasferimenti interni con una solida gestione del ciclo di vita

Migliora la sicurezza monitorando i modelli di accesso degli utenti con la sua suite API completa e le funzionalità di monitoraggio del comportamento

Limiti di Okta

I costi sono troppo elevati per le startup

Limita il numero di dispositivi che possono essere collegati a un singolo account

Non tutte le app sono facili da integrare e configurare

Prezzi Okta

Starter: 6 $ al mese per utente

Essenziale: 17 $ al mese per utente

Professionale: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Okta

G2: 4,5/5 (oltre 890 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 850 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Okta?

Una recensione G2 dice:

Non solo è facile da usare grazie alla sua interfaccia moderna, ma vanta anche elevati standard di sicurezza e supporta il lavoro simultaneo di migliaia di utenti.

Non solo è facile da usare grazie alla sua interfaccia moderna, ma vanta anche elevati standard di sicurezza e supporta il lavoro simultaneo di migliaia di utenti.

👀 Lo sapevate? Se la conformità SOC 2 è già nel vostro radar, vale la pena notare che l'implementazione dell'SSO può supportare direttamente diversi criteri di servizio di fiducia e facilitare gli audit di terze parti quando è necessario.

2. OneLogin (Ideale per la gestione unificata delle identità nel cloud)

tramite OneLogin

Devi destreggiarti tra diversi ambienti cloud? OneLogin semplifica tutto questo con le sue soluzioni di gestione delle identità intuitive. L'accesso alle app con un solo clic semplifica il processo di login, riducendo la fatica di ricordare le password e migliorando la produttività. L'autenticazione multifattoriale adattiva (MFA) della piattaforma e le versatili automazioni del flusso di lavoro delle risorse umane e delle risorse rafforzano ulteriormente il suo appeal.

L'autenticazione SmartFactor della piattaforma aggiunge un ulteriore livello di sicurezza valutando i rischi contestuali di accesso. Inoltre, il suo toolkit per sviluppatori è in grado di gestire tutte le personalizzazioni dell'interfaccia e i protocolli di emergenza, soddisfacendo le diverse esigenze delle varie organizzazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di OneLogin

Sfrutta i profili sicuri di laptop e desktop con OneLogin Cloud Directory

Avvio di app da email, notifiche di condivisione di documenti o inviti a riunioni tramite link con deep linking integrato

Localizza le esperienze di accesso e adatta le impostazioni del browser o del portale con il supporto per oltre 21 lingue

Ottieni l'accesso a più applicazioni e riduci la fatica di ricordare le password

Limiti di OneLogin

Occasionali rallentamenti delle app potrebbero richiedere una risoluzione dei problemi

Mancanza di personalizzazioni per la soluzione desktop

La sua interfaccia può sembrare un po' obsoleta ed essenziale

Prezzi OneLogin

Single Sign-On (SSO): 2 $ al mese per utente

Workforce Identity Advanced: 6 $ al mese per utente

Workforce Identity Professional: 12 $ al mese per utente

Workforce Identity Expert: 21 $ al mese per utente

Identità B2B, clienti e istruzione: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OneLogin

G2: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di OneLogin?

Una recensione di Capterra afferma:

È un ottimo software per ottenere l'autenticazione a doppio fattore. L'interfaccia è molto intuitiva. In questo modo, le grandi organizzazioni possono impostare requisiti di password complessi.

È un ottimo software per ottenere l'autenticazione a doppio fattore. L'interfaccia è molto intuitiva. In questo modo, le grandi organizzazioni possono impostare requisiti di password complessi.

📖 Leggi anche: Abbiamo testato le migliori alternative a MatterMost

3. Ping Identity (ideale per l'orchestrazione delle identità)

tramite Ping Identity

Il prossimo è Ping Identity, una soluzione SSO che si distingue per la gestione automatizzata delle identità. È ampiamente riconosciuto per l'ampia disponibilità di plugin, che consentono l'integrazione con vari linguaggi di programmazione. Progettato per connettere più sistemi di identità, questo strumento semplifica istantaneamente i flussi di lavoro IAM complessi.

La soluzione guida l'utente dal login al controllo degli accessi con un'interfaccia minimalista e intuitiva. In breve, le aziende offrono agli utenti un'esperienza fluida e senza interruzioni in ogni punto di contatto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ping Identity

Abilita l'autenticazione basata sul rischio e contestuale con politiche di accesso utente intelligenti

Modernizza tutti gli standard di autenticazione con opzioni di accesso senza password e biometriche

Combina l'orchestrazione delle identità con configurazioni IT ibride grazie a integrazioni flessibili nel cloud e on-premise

Limiti di Ping Identity

Il prezzo è piuttosto elevato, soprattutto perché tutti i contratti sono fatturati annualmente senza opzioni mensili

Nonostante l'interfaccia minimalista, navigare fino alla funzionalità/funzione giusta può rivelarsi sorprendentemente noioso

Ping Identity prezzi

Essential: a partire da 35.000 $ all'anno (per i clienti) e 3 $ al mese per utente (per i dipendenti)

In più: A partire da 50.000 $ all'anno (per i clienti) e 6 $ al mese per utente (per i dipendenti)

(Il prezzo per la forza lavoro si basa su un contratto annuale per un minimo di 5.000 utenti)

Valutazioni e recensioni di Ping Identity

G2: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

🧠 Promemoria rapido: SOC 2 è disponibile in due versioni. Il Tipo 1 valuta la progettazione dei controlli, mentre il Tipo 2 dimostra che tali controlli resistono nel tempo. Quando si valutano gli strumenti SSO, è il SOC 2 Tipo 2 che dimostra realmente la maturità operativa a lungo termine.

4. Auth0 (ideale per gli sviluppatori che creano flussi di lavoro di autenticazione)

tramite Auth0

Auth0 è il sogno di ogni sviluppatore quando si tratta di creare flussi di lavoro di autenticazione personalizzati. Con il suo approccio API-first, si integra facilmente in app web, mobili o persino IoT.

Supporta inoltre più provider di identità e offre una dashboard amministrativa per gestire in modo efficiente l'accesso degli utenti e la logica di sicurezza. La sua perfetta integrazione con le pipeline CI/CD e il supporto per vari provider di identità migliorano l'efficienza dello sviluppo. In conclusione? Auth0 è la soluzione perfetta per le aziende che realizzano app moderne.

Le migliori funzionalità/funzioni di Auth0

Esegui audit e debug senza sforzo con registri delle modifiche dettagliati e automatizzati

Crea percorsi di accesso utente unici e flessibili con un editor visivo senza codice e pro-code

Proteggi le credenziali degli utenti con controlli rigorosi e avvisi proattivi in caso di violazioni

Limiti di Auth0

Il piano Free ha limiti rigorosi e tende a risultare restrittivo

Prezzi elevati rispetto alle alternative

Prezzi di Auth0

Free

Essentials: 35 $/mese (B2C) e 150 $/mese (B2B)

Professional: 240 $/mese (B2C) e 800 $/mese (B2B)

Enterprise: Prezzi personalizzati (sia per uso B2B che B2C)

(Tutti i piani partono da un minimo di 500 utenti)

Valutazioni e recensioni di Auth0

G2: 4,3/5 (200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 120 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Auth0?

Una recensione su G2 dice:

Auth0 ci ha fatto risparmiare molto tempo per quanto riguarda i flussi di accesso e registrazione e abbiamo semplificato la nostra informativa sulla privacy e il processo di accettazione dei Termini di servizio grazie alla funzionalità/funzione Auth0 Actions

Auth0 ci ha fatto risparmiare molto tempo per quanto riguarda i flussi di accesso e registrazione e abbiamo semplificato la nostra informativa sulla privacy e il processo di accettazione dei Termini di servizio grazie alla funzionalità/funzione Azioni di Auth0

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di LastPass per proteggere le tue password

5. Frontegg (ideale per la gestione degli utenti SaaS B2B)

via Frontegg

Vuoi creare un prodotto SaaS B2B senza dover reinventare la gestione degli utenti? Frontegg è progettato per te. Ti consente di integrare facilmente login, SSO, ruoli, sottoscrizioni e misurazione dell'utilizzo, praticamente senza alcun codice.

Progettato per garantire velocità e scalabilità, aiuta i team di prodotto a lanciare rapidamente esperienze sicure e pronte per le aziende. Inoltre, gestisce elementi essenziali del B2B come il multi-tenancy, i portali amministrativi e il controllo granulare degli accessi fin da subito.

Le migliori funzionalità/funzioni di Frontegg

Offri rapidamente esperienze utente sicure con l'autenticazione predefinita e i portali utente

Controlla l'accesso con precisione grazie alla gestione dettagliata dei ruoli e delle autorizzazioni

Monitora l'utilizzo e organizza i clienti in modo efficiente con strumenti integrati di misurazione e gestione dei tenant

Accelerate l'integrazione delle funzionalità/funzioni SSO nelle applicazioni con componenti predefiniti

Limiti di Frontegg

Le impostazioni di notifica e webhook per gli avvisi relativi agli eventi non sono completamente personalizzabili

Gli utenti segnalano ritardi durante la connessione a database esterni e link a pagine web

Prezzi Frontegg

Lancio: Free

Scala: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Frontegg

G2: 4,9/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: un dipendente medio deve gestire 191 password. SSO aiuta a ridurre questo numero a una sola, pur continuando a soddisfare i requisiti di sicurezza della tua organizzazione.

6. WorkOS (Ideale per implementare rapidamente funzionalità/funzioni aziendali)

tramite WorkOS

WorkOS è la scorciatoia a cui i team si rivolgono per creare rapidamente app moderne con SSO di livello aziendale e sincronizzazione delle directory. Attraverso un'unica API e componenti predefiniti, aiuta i team di sviluppo software a implementare funzionalità IT complesse senza mesi di sviluppo.

La funzionalità Directory Sync sincronizza istantaneamente le informazioni quando i dipendenti entrano o escono dall'azienda. In questo modo, nessun dato viene utilizzato in modo improprio e non ci sono ID utente fantasma.

Le migliori funzionalità/funzioni di WorkOS

Gestisci il provisioning e il deprovisioning degli utenti senza problemi grazie alla solida integrazione SCIM

Aggiungi l'autenticazione senza password con Passkeys, migliorando la sicurezza e riducendo la dipendenza dalle password tradizionali

Utilizza il portale di amministrazione per consentire ai team IT di configurare autonomamente le impostazioni SSO, riducendo le richieste di assistenza

Inserisci componenti React già pronti e perfettamente integrati con i widget WorkOS

Limiti di WorkOS

Opzioni di personalizzazione limitate per i componenti dell'interfaccia utente ospitati

Richiede competenze di sviluppo superiori alla media per un'implementazione efficace

Prezzo leggermente superiore rispetto alla concorrenza, meno adatto alle startup in fase iniziale

Prezzi di WorkOS

AuthKit: Gratis (fino a 1 milione di utenti) e 2.500 $/mese (per ogni milione)

Dominio personalizzato: 99 $/mese (tariffa fissa)

Single Sign-On: 125 $/mese per connessione (prezzo basato sul volume)

Sincronizzazione directory: 125 $/mese per connessione (prezzo basato sul volume)

Registri di audit: a partire da 5 $ al mese per organizzazione

Valutazioni e recensioni di WorkOS

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di WorkOS?

Una recensione su Reddit recita:

WorkOS semplifica notevolmente la gestione degli utenti/organizzazioni: sul lato client, è possibile ottenere l'organizzazione a cui un utente accede con la risposta autenticata e nelle richieste sul JWT emesso per la sessione.

WorkOS semplifica notevolmente la gestione degli utenti/organizzazioni: sul lato client, è possibile ottenere l'organizzazione a cui un utente accede con la risposta autenticata e nelle richieste sul JWT emesso per la sessione.

📮 Approfondimento ClickUp: il 13% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per prendere decisioni difficili e risolvere problemi complessi. Tuttavia, solo il 28% dichiara di utilizzare regolarmente l'IA sul lavoro. Una possibile ragione: problemi di sicurezza! Gli utenti potrebbero non voler condividere dati sensibili relativi al processo decisionale con un'IA esterna. ClickUp risolve questo problema portando la risoluzione dei problemi basata sull'IA direttamente nella tua area di lavoro sicura. Dagli standard SOC 2 a quelli ISO, ClickUp è conforme ai più elevati standard di sicurezza dei dati e ti aiuta a utilizzare in modo sicuro la tecnologia IA generativa in tutta la tua area di lavoro.

7. SecureAuth (ideale per MFA e SSO personalizzabili)

tramite SecureAuth

SecureAuth offre un controllo accurato sull'autenticazione a più fattori (MFA) e SSO. È specializzato nella flessibilità per creare una combinazione più approfondita di metodi di autenticazione, come la verifica delle impronte digitali per la finanza o gli OTP per il marketing.

Pone l'accento sull'autenticazione adattiva, regolando le misure di sicurezza in base al comportamento dell'utente e al contesto. Questo approccio dinamico migliora la protezione contro gli accessi non autorizzati. ​

Inoltre, il suo motore adattivo reagisce ai segnali in tempo reale, regolando la sicurezza al volo. SecureAuth supporta anche standard di settore come SAML 2. 0, OAuth e OpenID Connect, rendendo l'utilizzo su cloud o in locale facile e conforme a SOC 2.

Le migliori funzionalità/funzioni di SecureAuth

Continua a proteggere i dati sensibili senza intoppi con l'autenticazione utente avanzata che si attiva solo per le azioni ad alto rischio

Aggiungi l'integrazione basata su agenti per le app legacy in esecuzione su server IIS, Apache Tomcat o JBoss senza modificare il loro codice

Visualizza informazioni dettagliate sugli accessi non autenticati, sui metodi di autenticazione a più fattori (MFA) e altro ancora grazie alle informazioni accessibili dalla dashboard

Limiti di SecureAuth

La sicurezza delle sessioni e i controlli dei rischi occasionalmente si interrompono dopo il login, a meno che non vengano aggiunti controlli aggiuntivi alle API

Data la sua complessità, richiede una formazione specifica per gli amministratori affinché possa essere utilizzato in modo efficace

Prezzi SecureAuth

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SecureAuth

G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

8. LoginRadius (Ideale per la gestione delle identità e degli accessi dei clienti)

tramite LoginRadius

LoginRadius è il tuo pass per un accesso sicuro e senza interruzioni, indipendentemente dal numero di accessi. Oltre a gestire milioni di identità nel cloud, combina una sicurezza avanzata con un'esperienza utente straordinariamente fluida. Supporta anche l'autenticazione senza password e l'accesso tramite social network.

La piattaforma di gestione degli accessi offre agli utenti numerose opzioni ed esegue un'autenticazione approfondita solo quando qualcosa appare sospetto. Inoltre, è conforme alle leggi sulla privacy, aiutandoti a rimanere in regola con il GDPR e il CCPA senza alcuno sforzo.

Le migliori funzionalità/funzioni di LoginRadius

Riduci gli attriti di registrazione con connessioni a oltre 30 provider di accesso social

Traccia i modelli di comportamento degli utenti e regola automaticamente le misure di sicurezza con l'analisi CIAM e i segnali contestuali

Crea moduli di registrazione personalizzati e campi di profilo per raccogliere esattamente i dati degli utenti di cui la tua azienda ha bisogno

Limiti di LoginRadius

La struttura dei prezzi è complessa e difficile da comprendere

La personalizzazione richiede spesso la codifica, che potrebbe non essere adatta a team non tecnici

Prezzi di LoginRadius

Free

Professionale: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LoginRadius

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di LoginRadius?

Una recensione su G2 recita:

Questo modello self-service ha ridotto di un terzo i ticket di assistenza più urgenti, con il risultato di ottimizzare le nostre risorse IT.

Questo modello self-service ha ridotto di un terzo i ticket di assistenza più urgenti, con il risultato di ottimizzare le nostre risorse IT.

9. Keycloak (ideale per la gestione delle identità open source)

tramite Keycloak

Keycloak è una soluzione di sicurezza open source che offre una potente gestione degli utenti senza alcun vincolo di fornitura. Offre funzionalità/funzioni di gestione flessibile delle identità, una directory attiva dedicata e database personalizzati. Oltre al supporto per la federazione degli utenti, si integra perfettamente con il tuo stack esistente e lo potenzia.

Supporta Single Sign-On, integrazione LDAP e accesso tramite social network. Che tu stia proteggendo strumenti interni o piattaforme rivolte ai clienti, Keycloak rende l'autenticazione semplice, scalabile ed economica.

Funzionalità/funzioni principali di Keycloak

Configura criteri di accesso granulari con controlli basati sui ruoli e attributi utente nella console di amministrazione

Implementa database relazionali e archivi utenti esterni con il pieno controllo sull'implementazione dei provider di identità

Riduci al minimo i passaggi di configurazione delle nuove installazioni con una comunicazione cluster sicura

Limiti di Keycloak

L'implementazione iniziale può essere complessa per i team che non hanno familiarità con la gestione delle identità

Interfaccia utente minimale o di base

Prezzi di Keycloak

Gratis (spazio di archiviazione e infrastruttura non inclusi)

Valutazioni e recensioni di Keycloak

G2: 4,2/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

👀 Lo sapevate? Circa 95 milioni di account Active Directory sono oggetto di attacchi ogni giorno. Con oltre il 90% delle organizzazioni che si affida ad AD per l'autenticazione, non sorprende che sia un obiettivo primario per gli hacker. La centralizzazione degli accessi tramite SSO non solo semplifica gli accessi, ma aiuta anche a ridurre la superficie di attacco e a rafforzare i punti di controllo.

10. Azure Active Directory (Azure AD) (Ideale per l'integrazione nell'ecosistema Microsoft)

tramite Microsoft

Cerchi una soluzione di identità che si integri perfettamente con il tuo stack Microsoft? Azure Active Directory, ora Microsoft Entra ID, è la soluzione ideale. È basata sul cloud, perfettamente integrata con Microsoft 365 e Azure e consente agli utenti di accedere a migliaia di app con un unico accesso.

Il suo punto di forza? La sicurezza. Ottieni il rilevamento intelligente dei rischi di accesso, l'accesso just-in-time degli amministratori con PIM e un tempo di attività del 99,9% in 28 data center globali. Inoltre, gli utenti possono reimpostare le proprie password e gli amministratori possono automatizzare le operazioni più complesse con PowerShell.

Funzionalità/funzioni principali di Azure AD

Valuta fattori quali la posizione dell'utente, lo stato del dispositivo e il livello di rischio prima di concedere l'accesso al sistema con l'accesso condizionale

Individua e blocca potenziali appropriazioni di account con gli algoritmi di apprendimento automatico di Identity Protection

Garantite gli stessi controlli, la stessa gestione e lo stesso accesso alla reportistica degli utenti interni per una collaborazione esterna sicura con la gestione degli accessi degli ospiti

Approfitta delle politiche di accesso condizionale e delle funzionalità/funzioni di protezione dell'identità, migliorando la sicurezza negli ambienti cloud e on-premise.

Limiti di Azure AD

Funzionalità/funzioni di sicurezza premium richiedono piani di livello superiore

La configurazione è complessa per i team che non utilizzano l'ecosistema Microsoft

Prezzi di Azure AD

Free

Microsoft Entra ID P1: 6 $ al mese per utente

Microsoft Entra ID P2: 9 $ al mese per utente

Microsoft Entra Suite: 12 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Azure AD

G2: 4,5/5 (oltre 750 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Azure AD?

Una recensione su G2 recita:

Le funzionalità/funzioni che apprezzo di più sono tre: autenticazione a più fattori con l'app Microsoft Authenticator, gestione delle identità per ogni dispositivo e integrazione con BitLocker, che fornisce la crittografia completa del disco per le risorse

Le funzionalità/funzioni che apprezzo di più sono tre: autenticazione a più fattori con l'app Microsoft Authenticator, gestione delle identità per ogni dispositivo e integrazione con BitLocker, che fornisce la crittografia completa del disco per le risorse

Immagina quanto sarebbe efficace non aver bisogno di app separate per la gestione SSO e la consegna dei progetti. Una piattaforma unica su cui tutti i tuoi team possono lavorare e collaborare in modo sicuro. Beh, una piattaforma può farlo.

Scopri ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

Gestisci le sessioni degli utenti, unifica il processo di accesso e configura un'autenticazione robusta con ClickUp SSO

Il SSO Single Sign-On di ClickUp si distingue per le sue integrazioni Single Sign-On (SSO) senza soluzione di continuità con i principali provider di identità come Okta, Azure Active Directory, Google Workspace e qualsiasi servizio conforme a SAML 2. 0.

Ad esempio, puoi collegare facilmente ClickUp a Okta seguendo una semplice procedura di configurazione. Il sistema consente agli amministratori di gestire l'autenticazione a livello centrale e semplificare il provisioning e il deprovisioning degli utenti. Gli utenti devono semplicemente effettuare il login una volta con le loro credenziali aziendali per accedere immediatamente alla suite completa di funzionalità/funzioni di ClickUp. Non dovrai più destreggiarti tra password multiple o gestire login separati. Le funzionalità SSO di ClickUp sono supportate da credenziali di sicurezza robuste, tra cui la conformità SOC 2 Tipo 2, diverse certificazioni ISO (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018) e il supporto dei requisiti HIPAA, CCPA e GDPR.

Noi di ClickUp prendiamo molto sul serio la sicurezza dei dati. I dati sono crittografati sia in transito che in riposo e ClickUp è sottoposto a controlli indipendenti per garantire i più elevati standard di privacy e protezione.

Questa protezione non serve solo per garantire un accesso sicuro. La sicurezza e il controllo degli accessi sono integrati in ogni livello. Le funzionalità/funzioni di controllo degli accessi basate sui ruoli (RBAC) di ClickUp consentono agli amministratori di assegnare autorizzazioni granulari a livello di area di lavoro, progetto e persino attività.

I ruoli e le autorizzazioni utente di ClickUp ti consentono di utilizzare la matrice di controllo degli accessi basata sui ruoli per definire chi può visualizzare, modificare o amministrare le diverse risorse.

Aggiorna i ruoli personalizzati degli ospiti, invita collaboratori e stabilisci autorizzazioni dettagliate per gli utenti con i ruoli e le autorizzazioni utente di ClickUp

Puoi anche invitare facilmente ospiti, impostare autorizzazioni temporanee e ottimizzare l'accesso per i collaboratori interni ed esterni. Per garantire la trasparenza, monitora e controlla regolarmente gli accessi con promemoria automatici e registri di controllo chiari.

Inoltre, ClickUp combina SSO sicuro e gestione avanzata degli accessi con funzionalità di collaborazione approfondite. Immagina di godere di una protezione di livello aziendale per potenziare realmente la produttività del tuo team.

ClickUp offre un'area di lavoro collaborativa in cui i team possono:

Crea, assegna e gestisci attività e attività secondarie con campi personalizzati e più assegnatari

Collabora in tempo reale utilizzando documenti, commenti contestuali e chat integrata, conservando tutte le comunicazioni e la documentazione in un unico posto

Visualizza il lavoro in oltre 15 viste personalizzabili, tra cui bacheche Kanban, grafici Gantt, calendari e dashboard

Invia ping, commenta o assegna attività senza mai uscire dalla tua area di lavoro con la chat di ClickUp

Automatizza i flussi di lavoro con modelli pronti all'uso, processi di approvazione e automazioni personalizzate

Se stai cercando una soluzione all-in-one che unisca un accesso sicuro a una potente produttività di team, ClickUp è quello che fa per te. È una scelta convincente per le organizzazioni che danno valore sia alla sicurezza che alla collaborazione.

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione G2 dice:

È davvero personalizzabile per ogni persona e per un gruppo, e mi piace molto la possibilità di aggiungere facilmente persone con un livello di accesso ospite per visualizzare i contenuti.

È davvero personalizzabile per ogni singolo utente e per l'utilizzo da parte di un gruppo, e apprezzo molto la possibilità di aggiungere facilmente persone con un livello di accesso ospite per visualizzare i contenuti.

Porta a termine il lavoro con la massima sicurezza con ClickUp

Gli strumenti SSO sono la prima linea di difesa per le aziende in termini di gestione sicura degli accessi e delle credenziali dei clienti. Scegliere lo strumento giusto fa un'enorme differenza nella protezione dei server interni e nella gestione delle identità degli utenti.

Il nostro elenco ti aiuta a trovare l'opzione migliore, ma è fondamentale evitare di dare priorità alla sicurezza a scapito dell'usabilità della piattaforma e della produttività del team.

ClickUp combina la sicurezza con la possibilità per i team di lavorare insieme senza soluzione di continuità, assegnare attività, condividere documenti e comunicare, il tutto senza uscire dalla piattaforma.

Sei pronto a unificare efficienza operativa e sicurezza? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!