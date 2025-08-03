Modelli gratuiti di lettere di raccomandazione per lavoro, stage e altro ancora

Ti dispiacerebbe scrivermi una breve lettera di raccomandazione?

Se hai già sentito questa frase, probabilmente sai che non è affatto facile. Ogni lettera di raccomandazione (LOR) deve trovare il giusto equilibrio tra professionalità, personalità e concisione.

E ricominciare ogni volta da una pagina vuota? Non è l'ideale.

I modelli di lettere di raccomandazione rendono tutto più semplice. Con la struttura giusta, puoi concentrarti sull'aggiunta di dettagli significativi piuttosto che sul capire come iniziare o cosa includere.

In questo post del blog, esamineremo modelli di lettere di raccomandazione gratuiti e facili da usare di ClickUp e non solo. Cominciamo! ⏭️

Cosa sono i modelli di lettere di raccomandazione?

I modelli di lettere di raccomandazione sono schemi strutturati che ti aiutano a scrivere lettere di raccomandazione chiare, mirate e ben organizzate. La maggior parte dei modelli include sezioni standard come un'introduzione, i punti di forza o i risultati raggiunti dalla persona, esempi a sostegno e una dichiarazione conclusiva.

Sono fondamentali quando hai poco tempo a disposizione o devi scrivere più lettere.

Con un modello, avrai un formato già pronto, così potrai concentrarti sui dettagli essenziali, come le competenze e le esperienze uniche della persona, senza preoccuparti di come strutturare la lettera.

Questi modelli rendono più facile la creazione di lettere professionali e ben ponderate per candidature di lavoro, stage, programmi accademici e altro ancora.

🧠 Curiosità: Il concetto di raccomandare qualcuno per iscritto non è nuovo. Anche gli antichi egizi scrivevano lettere di referenze: un esempio giunto fino a noi raccomanda un buon lavoratore a un altro funzionario!

Cosa rende un modello di lettera di raccomandazione efficace?

Un modello di lettera di raccomandazione solido semplifica il processo di scrittura, garantendo che la tua raccomandazione abbia un forte impatto. Dovrebbe guidarti nell'evidenziare chiaramente i punti di forza del candidato, pur rimanendo adattabile a diversi ruoli.

Ecco cosa cercare in un modello eccellente:

Struttura chiara: Organizza il contenuto in sezioni distinte per introduzione, qualifiche e considerazioni finali

Campi personalizzabili: Consente di adattare il testo a ruoli, settori o risultati specifici dei candidati per Consente di adattare il testo a ruoli, settori o risultati specifici dei candidati per le referenze di lavoro

Tono professionale: mantiene un tono raffinato ma autentico per aumentare la credibilità

Prompt specifici: Guida gli autori a includere esempi dettagliati di competenze e risultati raggiunti

Struttura concisa: mantiene la lettera focalizzata e idealmente ha almeno una pagina per ottenere il massimo impatto

Formato versatile: Si adatta alle esigenze di raccomandazioni accademiche, professionali o basate sul carattere

Design modificabile: Consente facili modifiche in formato Word, Documenti Google o PDF

Linguaggio guidato: Suggerisce frasi di forte impatto per esprimere il valore unico del candidato

🔍 Lo sapevi? Una lettera di raccomandazione scritta dallo stesso Albert Einstein, a supporto della domanda di visto di un collega scienziato, è ora conservata negli archivi dell'Università Ebraica.

16 modelli di lettere di raccomandazione

Scrivere una lettera di raccomandazione non è sempre così semplice come sembra. Anche quando sai esattamente cosa vuoi dire, trovare le parole giuste e organizzare tutto può diventare rapidamente un compito arduo.

Diamo un'occhiata ad alcuni modelli di lettere di raccomandazione pronti all'uso con cui puoi iniziare. 📃

1. Modello di lettera di presentazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea lettere di raccomandazione di grande impatto con il modello di lettera di presentazione ClickUp

Il modello di lettera di presentazione ClickUp ti aiuta a redigere lettere di raccomandazione convincenti e personalizzate che mettono in risalto i risultati reali e la crescita professionale.

Utilizza una struttura organizzata per guidarti da un'introduzione efficace alle qualifiche del candidato e agli esempi a sostegno, fino a una conclusione persuasiva. Che tu stia raccomandando qualcuno per un lavoro, uno stage o un'opportunità accademica, questo modello ti aiuta a scrivere in modo mirato, personale e incisivo.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Inizia alla grande con un'introduzione chiara e il contesto della relazione

Allinea i risultati ottenuti al ruolo o al programma utilizzando esempi reali

Affronta i limiti dei candidati come opportunità di crescita

Evita elogi vaghi con i prompt integrati per garantire maggiore specificità

📌 Ideale per: Raccomandare candidati con una lettera personalizzata e basata su una storia che metta in evidenza i risultati reali e la crescita.

💡 Suggerimento: Concentra la tua lettera su un unico racconto avvincente. Una storia ben scelta, con contesto e risultato, spesso vale più di un elenco di caratteristiche. Pensa a come hanno portato a termine con esito positivo un progetto fallimentare, piuttosto che al fatto che sono organizzati e motivati

2. Modello di proposta di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratis Dai forma a una raccomandazione che si distingua con il modello di proposta di lavoro ClickUp

Il modello di proposta di lavoro ClickUp ti consente di dare facilmente forma a raccomandazioni autentiche e persuasive che risultano personali ma professionali.

Il modello ti guida nell'aprire la lettera con la tua connessione al candidato, condividere esempi vividi dell'impatto e mettere in evidenza risultati misurabili. Puoi anche incorporare immagini come sequenze per supportare il tuo caso, ottimo per candidati con risultati basati su progetti.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Unisci la narrazione personale con un tocco professionale

Evidenzia risultati come l'impatto sul team o l'esito positivo di un progetto

Possibilità di includere immagini per rafforzare il messaggio nelle tue proposte di lavoro

Perfetto per raccomandazioni personalizzate specifiche per il lavoro

📌 Ideale per: Creare raccomandazioni persuasive per titoli di lavoro che combinano connessioni personali, esempi eccellenti e una struttura raffinata.

🧠 Curiosità: Nel XVIII e XIX secolo, le lettere di raccomandazione venivano talvolta utilizzate per presentare potenziali coniugi nei circoli aristocratici. "Caro Duca, questo gentiluomo ha ottime prospettive e denti perfetti"

💡 Suggerimento: non perdere tempo passando da uno strumento all'altro o ricominciando da zero. Con ClickUp, puoi redigere, organizzare e perfezionare tutte le tue lettere di raccomandazione in un'unica area di lavoro semplificata, così puoi concentrarti su ciò che conta: scrivere raccomandazioni significative e memorabili.

3. Modello di lettera di raccomandazione di Canva

tramite Canva

Il modello di lettera di raccomandazione di Canva offre un layout pulito e professionale con tocchi di design delicati che lo rendono accogliente senza essere informale.

Con uno spazio dedicato ai dettagli del mittente e del destinatario, un corpo flessibile per il tuo messaggio e una chiusura in stile pulito, questo modello mantiene il tutto elegante e facile da personalizzare.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Layout visivamente accattivante con delicati accenti color pesca

Struttura facile da seguire per una rapida personalizzazione

Equilibra cordialità e professionalità con una formattazione pulita

Ottimo per raccomandazioni accademiche o lavorative che necessitano di un tocco visivo

📌 Ideale per: Progettare una lettera che sia visivamente impressionante quanto la raccomandazione che contiene.

💡 Suggerimento: Evita i superlativi a meno che tu non possa sostenerli. Parole come "migliore", "più" o "eccezionale" possono sembrare vuote senza specificazioni. Quando possibile, quantifica o contestualizza i risultati raggiunti. Con ClickUp Brain, puoi evidenziare una frase vaga nella tua lettera e chiedere all'IA di riscriverla con esempi o dati concreti. 📌 Prova questo prompt in ClickUp Brain: Sostituisci "È il dipendente più affidabile del nostro team" con un esempio specifico o un risultato misurabile che dimostri la sua affidabilità.

4. Modello di raccomandazione per la scuola superiore di Adobe

tramite Adobe

Il modello di raccomandazione per la scuola superiore di Adobe offre un layout accogliente e ben strutturato, perfetto per le raccomandazioni degli studenti.

Dal nome della scuola in verticale sul margine al delicato disegno di foglie, le immagini creano un equilibrio tra creatività e credibilità. Il formato mette in risalto i risultati accademici aggiungendo un tocco personale e di sostegno.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Design accogliente ma professionale con un tocco moderno

Ideale per raccomandazioni di studenti in contesti accademici

Layout pulito che semplifica la personalizzazione

Gli elementi visivi aggiungono calore senza distrarre l'attenzione

📌 Ideale per: Aiutare gli studenti a presentarsi al meglio con una raccomandazione eccellente.

🔍 Lo sapevi? Quelle raccomandazioni e conferme delle competenze su LinkedIn? Sono l'evoluzione digitale delle tradizionali lettere di raccomandazione, solo con meno lavoro richiesto e più emoji.

5. Modello di lettera di referenze sul carattere di AIHR

tramite AIHR

Il modello di lettera di referenze personali di AIHR mantiene il tono genuino e diretto, guidandoti nella stesura di una raccomandazione personale ponderata.

Con prompt chiari per le qualità, esempi e commenti finali, questo formato flessibile funziona in diversi casi d'uso, che si tratti di lavori, ruoli accademici o programmi di volontariato.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Struttura facile da seguire per raccomandazioni non professionali

Incoraggia un tono genuino e personale senza sembrare informale

Ottimo per referenze sul carattere in contesti diversi

I prompt ti aiutano a rimanere concentrato e specifico

📌 Ideale per: Scrivere una raccomandazione sincera sul carattere di una persona, che risulti genuina e memorabile.

🧠 Curiosità: C'è una tendenza virale su Internet in cui le persone scrivono lettere di raccomandazione false per personaggi famosi, pensate ad esempio a raccomandazioni entusiastiche per personaggi come Darth Vader o Voldemort. Una lettera ha persino elogiato Darth Vader come un "leader forte con una capacità di risoluzione dei conflitti affilata come un laser". 😅 È un promemoria divertente che, con il tono e il formato giusti, puoi rendere impressionante quasi chiunque. Ma nella vita reale? L'autenticità, i dettagli e la sincerità sono ciò che rende davvero speciale una lettera di raccomandazione.

6. Modello di lettera di referenze professionali di AIHR

tramite AIHR

Il modello di lettera di referenze professionali offre una struttura raffinata per supportare con sicurezza il percorso professionale di un collega.

Ti guida nella stesura di un'introduzione efficace, dei dettagli sui punti di forza del candidato e di una conclusione che invita a dare seguito alla candidatura, perfetta per supportare transizioni lavorative o promozioni.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Design elegante e moderno con sottili accenti di colore

Ideale per cambiamenti di carriera, promozioni o candidature formali

Incoraggia sia le opinioni personali che gli esempi professionali

Lascia spazio per una chiusura credibile e rispettosa

📌 Ideale per: Sostenere il prossimo grande passo o il cambiamento di carriera di un collega con una raccomandazione forte e professionale con feedback positivi.

💡 Suggerimento: Inserisci nella lettera un linguaggio orientato al futuro, riprendendo la descrizione del lavoro. Passa da "cosa ha fatto" a "cosa è in grado di fare". Esempio: "La sua capacità di adattarsi rapidamente e di lavorare sotto pressione la rende perfetta per ruoli dinamici a contatto con i client"

7. Modello di lettera di referenze per promozione di AIHR

tramite AIHR

Il modello di lettera di referenze per promozione di AIHR è progettato per raccomandare un dipendente per il passaggio successivo della sua carriera senza sembrare eccessivamente formale o generico.

Ti aiuta a mettere in evidenza le competenze del candidato, i suoi contributi chiave e la sua predisposizione alla leadership, con spazio per supportare la tua raccomandazione con esempi reali e una conclusione efficace.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Formato mirato su misura per promozioni interne

Incoraggia l'uso di esempi specifici a supporto dell'avanzamento professionale

Mantiene un tono chiaro e professionale in tutto il testo

Facile da personalizzare per qualsiasi settore o ruolo

📌 Ideale per: Raccomandare qualcuno che ritieni pronto per passare con sicurezza a un ruolo più importante.

⚙️ Bonus: dai un'occhiata a questi modelli di mappe di carriera per pianificare la tua crescita.

8. Modello di lettera di raccomandazione per borsa di studio di Template.net

Il modello di lettera di raccomandazione per borse di studio consente di mettere in evidenza i risultati accademici, le qualità di leadership e l'impatto sulla comunità in modo strutturato e significativo.

Dallo stabilire la tua relazione all'evidenziare l'allineamento con gli obiettivi della borsa di studio, questo modello ti aiuta a costruire un caso solido, senza complicare eccessivamente la lettera.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Copre chiaramente i risultati accademici ed extracurriculari

Aiuta ad allineare i valori degli studenti con la missione della borsa di studio

Include spazio per esempi reali come iniziative comunitarie

Ottimo per gli studenti che fanno domanda per programmi basati sul merito o sul servizio

📌 Ideale per: Aiutare uno studente meritevole ad assicurarsi quella borsa di studio con una raccomandazione di grande impatto.

💡 Suggerimento: Evita elogi abusati come "va oltre le aspettative". Descrivi invece esattamente ciò che la persona ha fatto e cosa l'ha resa degna di nota. Azione > parole alla moda.

9. Modello di lettera di raccomandazione per un collega di Template.net

Questo modello di lettera di raccomandazione ti aiuta a scrivere una raccomandazione sincera e professionale di un collega senza sembrare generico.

Il layout mantiene uno stile colloquiale ma strutturato, con segnaposto che ti guidano nell'evidenziare punti di forza specifici, come competenze tecniche, leadership o capacità di collaborazione, in base al contesto.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Struttura chiara che rende la modifica semplice e veloce

I prompt ti aiutano a concentrarti sui risultati e sulle caratteristiche reali

Equilibrio tra professionalità e tocco personale

Ideale per raccomandazioni di colleghi e referenze interne

📌 Ideale per: Mettere in risalto i risultati di un collega con una raccomandazione sincera e ponderata.

📮 Approfondimento ClickUp: In media, un professionista trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, ovvero oltre 120 ore all'anno perse a scavare tra email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nella tua area di lavoro può cambiare questa situazione. Entra in ClickUp Brain. Fornisce informazioni e risposte immediate, individuando i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati reali: Team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

10. Modello di layout per lettere di referenze di Template.net

Il modello di layout per lettere di referenze offre un formato versatile per raccomandazioni professionali. Dispone di spazio per mettere in evidenza i punti di forza chiave e aggiungere credibilità attraverso esempi reali.

Passa in modo efficiente dall'introduzione alla raccomandazione, incoraggiando una narrazione concisa supportata da aneddoti brevi e pertinenti.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Versatile e adatto a diversi contesti professionali

Ti aiuta a evitare elogi vaghi con prompt guidati

Il flusso semplificato mantiene le lettere mirate ed efficaci

Utile per bozze iniziali o raccomandazioni con tempi di consegna rapidi

📌 Ideale per: Iniziare a scrivere qualsiasi lettera di raccomandazione con un layout chiaro e facile da seguire e linee guida specifiche.

11. Lettera di raccomandazione per richiesta di visto da Template.net

Il modello di lettera di raccomandazione per il visto ti aiuta a redigere una lettera rispettosa e concisa a supporto della richiesta di visto o del processo di immigrazione di qualcuno.

Ti guida nell'indirizzarti direttamente al funzionario dell'immigrazione, stabilendo la tua autorità ed evidenziando il merito accademico o professionale del candidato in modo strutturato e di supporto.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Tono formale adatto a contesti legali e di immigrazione

La struttura integrata garantisce chiarezza e credibilità

Spazio per mettere in evidenza istruzione, etica del lavoro e risultati raggiunti

Formattazione pulita con dettagli precisi sul mittente per il follow-up

📌 Ideale per: Supportare la richiesta di visto di qualcuno con una lettera di raccomandazione ben scritta.

💡 Suggerimento: se scrivi per qualcuno all'inizio della carriera, sottolinea l'atteggiamento e la capacità di adattamento piuttosto che l'esperienza. Nel contesto giusto, la curiosità, la capacità di apprendere e la perseveranza possono superare le competenze tecniche.

12. Modello di lettera di raccomandazione per tirocinio di Template.net

Il modello di lettera di raccomandazione per tirocini semplifica il processo di raccomandazione di studenti o professionisti all'inizio della carriera per ruoli di tirocinio.

Il layout semplice ti aiuta a presentare rapidamente il candidato, evidenziare alcuni punti di forza e condividere un aneddoto specifico, il tutto in un formato facile da personalizzare.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Struttura concisa, perfetta per raccomandazioni rapide e ponderate

Incoraggia l'uso di esempi reali che dimostrano il potenziale

Il tono equilibrato lo rende adatto a impostazioni formali o informali

Facile da personalizzare per vari programmi di tirocinio

📌 Ideale per: Aiutare uno studente o un giovane professionista a ottenere uno stage con una raccomandazione eccellente per potenziali datori di lavoro.

13. Modello di lettera di raccomandazione per liberi professionisti di Template.net

Il modello di lettera di raccomandazione per liberi professionisti è progettato per mettere in evidenza le competenze, l'affidabilità e i contributi di un libero professionista in tono personale ma professionale.

Include spazio per discutere della collaborazione, dei risultati del progetto e dell'esperienza complessiva: ottimo per aiutare i liberi professionisti ad assicurarsi futuri clienti o ruoli.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Layout semplice che mette in risalto competenze, affidabilità e risultati

Incoraggia storie personalizzate piuttosto che feedback generici

Chiudi con una chiara raccomandazione e le informazioni di contatto

Ideale per sviluppatori freelance, designer, scrittori e consulenti

📌 Ideale per: Raccomandare le competenze e l'affidabilità di un libero professionista in modo da aprirgli nuove porte.

14. Modello di lettera di raccomandazione da parte di un collega infermiere di Template.net

Il modello di lettera di raccomandazione tra colleghi infermieri ti aiuta a scrivere una raccomandazione ponderata e credibile per un collega infermiere, concentrandoti sui suoi punti di forza clinici e interpersonali.

Il prompt ti chiede di descrivere il lavoro di squadra, l'assistenza ai pazienti, la comunicazione e la leadership, rendendola una lettera completa per candidature di lavoro, programmi di formazione o premi.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Copre aree critiche come le competenze cliniche e la collaborazione

Mantiene un tono professionale ma cordiale in tutto il testo

Utile per raccomandazioni tra pari in ambito sanitario

Include una conclusione efficace per l'approvazione finale

📌 Ideale per: Riconoscere la dedizione di un collega infermiere e raccomandarlo come candidato ideale per la sua prossima opportunità.

15. Modello di lettera di raccomandazione per il servizio pubblico di Template.net

Il modello di lettera di raccomandazione per il servizio pubblico ti aiuta a raccomandare qualcuno che sta avendo un impatto nel settore pubblico, nelle organizzazioni no profit o in ruoli civici.

Ti guida nell'evidenziare lo stile di leadership, le capacità relazionali e l'impatto sulla comunità con esempi specifici, perfetti per ruoli che richiedono professionalità e cuore.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Layout pulito con sezioni su misura per i ruoli nel settore pubblico

Aiuta a mettere in evidenza le qualità orientate alla missione e i punti di forza interpersonali

Funziona per candidature di lavoro, appuntamenti o candidature a premi

Una chiusura forte lascia spazio a un follow-up o a un contatto

📌 Ideale per: Scrivere una raccomandazione significativa per qualcuno che sta facendo la differenza nel servizio pubblico.

16. Modello di lettera di raccomandazione dell'insegnante di Template. Net

Il modello di lettera di raccomandazione dell'insegnante mantiene il tono professionale e sincero, ideale per raccomandare educatori o studenti in contesti accademici.

Ti incoraggia a condividere storie specifiche relative all'apprendimento, alla leadership e al contributo in classe, aggiungendo profondità alla raccomandazione e mantenendo la struttura chiara.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Progettato per raccomandazioni di studenti o insegnanti

Include spazio per storie personali e risultati accademici

Facile da adattare alle impostazioni dell'istruzione primaria, secondaria e superiore

Mantieni un tono rispettoso, credibile e incoraggiante

📌 Ideale per: Supportare il percorso di un collega educatore con una raccomandazione che metta in evidenza la sua passione e le sue competenze.

💡 Suggerimento: Cita progetti, partner, risultati o nomi di aziende quando appropriato. Questo conferisce credibilità alla tua lettera e posiziona la persona come qualcuno che ha operato in ambienti reali e complessi.

Crea, perfeziona e invia lettere di raccomandazione più velocemente con ClickUp

Le lettere di raccomandazione devono essere ponderate, strutturate e facili da redigere, soprattutto quando il tempo è limitato o si ricevono più richieste contemporaneamente. I modelli aiutano a semplificare il processo, ma il vero vantaggio sta nell'avere un'area di lavoro che riunisce tutto.

ClickUp è l'app completa per la gestione del lavoro e delle competenze, progettata per rendere più fluida ogni parte del tuo flusso di lavoro, compresa la scrittura, la formattazione e la gestione delle lettere di raccomandazione.

Documenti ClickUp

Crea, organizza e personalizza lettere di raccomandazione con ClickUp Docs

Inizia con ClickUp Docs.

Si tratta di un editor di documenti integrato che consente di creare, formattare e organizzare documenti completi senza uscire dall'area di lavoro.

Ad esempio, supponiamo che tu stia conducendo un programma di mentoring professionale e debba inviare lettere di raccomandazione per 10 allievi. Potresti creare un documento master chiamato "Lettere di raccomandazione per il programma di mentoring 2025", con una sottopagina per ogni allievo e personalizzare ogni lettera con i punti salienti del loro percorso di mentoring. Quindi, tagga il coordinatore del programma affinché li riveda e li finalizzi.

ClickUp Brain

Ma c'è di più: ClickUp Brain, un assistente IA intelligente, è integrato direttamente in Docs.

Ti aiuta a redigere, riscrivere o perfezionare i contenuti direttamente all'interno del tuo documento. Puoi evidenziare un paragrafo approssimativo, chiedere a Brain di perfezionarlo o generare una sezione completamente nuova senza uscire dalla pagina.

Redigi e perfeziona le lettere di raccomandazione direttamente all'interno di ClickUp Docs con ClickUp Brain

Supponiamo che tu stia raccomandando un project manager e che tu abbia difficoltà a descrivere il suo impatto in termini di leadership. Potresti evidenziare alcune note approssimative sui suoi risultati, inserire nel prompt di ClickUp Brain "Trasforma questo in un paragrafo di raccomandazione efficace per un project manager che ha guidato con esito positivo un'iniziativa cross-team" e ottenere immediatamente una versione rifinita.

Supera la pagina bianca: fai colpo con ogni lettera di raccomandazione

Che tu stia scrivendo una sola lettera o gestendone decine, il modello e l'area di lavoro giusti possono farti risparmiare ore e aiutarti a fornire raccomandazioni che si distinguono davvero.

Sei pronto a semplificare il processo e creare lettere di presentazione di grande impatto?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scopri un modo più intelligente per scrivere, organizzare e inviare le tue lettere di raccomandazione!