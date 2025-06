Le 11 migliori alternative a Veed.io nel 2025

Stanco di incontrare ostacoli con Veed. io? Forse il prezzo è troppo alto, il piano Free scade troppo in fretta o desideri funzionalità che semplicemente non offre. Qualunque sia il motivo, una cosa è chiara: è ora di passare a un modo più intelligente e fluido per modificare i video.

La buona notizia? Non mancano le alternative a Veed.io e molti di questi strumenti di editing video vanno oltre ciò a cui sei abituato. Pensa a funzionalità di editing video basate sull'IA, strumenti di livello professionale senza il prezzo di uno studio e interfacce che rendono la modifica di nuovo divertente.

Dalla creazione di video per YouTube e contenuti di marketing alla ricerca di un editor online che non ti limiti, queste scelte migliori sono pensate per adattarsi al tuo flusso di lavoro. Dimentica i grattacapi legati alla modifica: questi strumenti ti restituiscono la creatività, senza attriti.

Le migliori alternative a Veed. io in sintesi

Ecco una rapida panoramica delle migliori opzioni disponibili se stai passando da Veed. io.

Nome dello strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Creazione di video basata su IA e automazione del flusso di lavoro per team di tutte le dimensioni Script e riepiloghi basati su IA; gestione della produzione video; registrazione video integrata (Clip); collaborazione in tempo reale Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende HeyGen Generazione di video scalabile con IA per startup e autori di contenuti Avatar IA personalizzabili; voci fuori campo automatizzate; supporto multilingue Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Descript Modifica e trascrizione basate sull'IA per le agenzie Modifica i video come se fossero testo; clonazione vocale con IA; trascrizione automatica; modifica multitraccia; strumenti per podcast Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende InVideo Creazione di video online facile e veloce per piccoli team Testo in video; media e modelli stock; proporzioni multiple Piano Free disponibile Synthesia Avatar simili a esseri umani generati dall'IA per aziende di tutte le dimensioni Avatar personalizzati; oltre 120 lingue; trascrizioni e didascalie automatiche Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Camtasia Registrazione video e tutorial per professionisti Registrazione dello schermo e della webcam; modifica drag-and-drop; annotazioni e didascalie Piano Free disponibile DeepBrain IA Presentatori video realistici con IA per piccole e medie imprese Avatar emotivamente reattivi; assistenza multilingue; acquisizione delle espressioni facciali; integrazione della voce fuori campo Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Colossyan Video aziendali e di formazione basati sull'IA per le aziende Creazione automatizzata di video di formazione; avatar personalizzati; risorse e colori del marchio; voci fuori campo Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Canva Modifica video semplice con drag-and-drop per privati Enorme libreria di modelli e stock; collaborazione in team; strumenti di progettazione IA intuitivi Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Adobe Premiere Pro Modifica video di livello professionale per aziende e grandi agenzie Strumenti standard del settore; sincronizzazione multi-camera; effetti avanzati e gradazione del colore; integrazione con l'ecosistema Adobe Prezzo a partire da 37,99 $/mese (abbonamento annuale) Vimeo Hosting e condivisione di video di alta qualità per autori e marketer Hosting video HD; analisi; live streaming; didascalie basate su IA e SEO; condivisione privata Piano Free disponibile

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Veed.io?

La migliore alternativa a Veed. io dipende da ciò che conta di più per te oltre alle funzionalità di modifica di base: automazione IA, convenienza, strumenti professionali per video professionali o un'esperienza più fluida. Detto questo, ecco alcuni fattori chiave da considerare:

Funzionalità di modifica : scopri se hai bisogno di un semplice editor drag-and-drop o di strumenti di livello professionale per la modifica multitraccia, l'animazione dei fotogrammi chiave e le transizioni avanzate

Funzionalità basate sull'IA : alcuni strumenti offrono sottotitoli automatici, avatar generati dall'IA e modifica video intelligente per velocizzare il flusso di lavoro. Se l'automazione è una priorità, cerca piattaforme basate sull'IA

Facilità d'uso : se desideri un'esperienza di modifica rapida e senza problemi, scegli una piattaforma con un'interfaccia pulita e strumenti intuitivi. Per un maggiore controllo, prendi in considerazione un software con personalizzazione avanzata

Strumenti di collaborazione : se lavori con un team, funzionalità come i commenti in tempo reale, la condivisione basata su cloud e l'accesso multiutente possono fare la differenza

Esporta qualità e formati : hai bisogno di video 4K? Vuoi esportare senza filigrane? Assicurati che la piattaforma offra la risoluzione e le opzioni di formattazione di cui hai bisogno

Limiti dei prezzi e dei piani gratuiti : alcune alternative offrono versioni gratuite, ma potrebbero avere restrizioni di esportazione, filigrane o funzionalità limitate. Verifica se i piani a pagamento sono adatti al tuo budget

Integrazione con altri strumenti: se utilizzi piattaforme come Canva, Adobe o strumenti di project management, cerca un software che si integri perfettamente con il tuo flusso di lavoro

👀 Lo sapevi? Una persona media guarda oltre 7,2 ore di contenuti video al giorno!

Le 11 migliori alternative a Veed. io

Ecco una panoramica delle migliori alternative a Veed. io: cosa fanno bene, dove non sono all'altezza, quanto costano e cosa ne pensano gli utenti.

1. ClickUp (Ideale per la creazione di video basati sull'IA e l'automazione del flusso di lavoro)

Sebbene Veed.io sia una scelta popolare per la modifica dei video, uno strumento che combina funzionalità simili con funzionalità aggiuntive può aiutarti a semplificare ulteriormente il tuo flusso di lavoro.

ClickUp è l'app per tutto il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

La piattaforma offre strumenti per aiutare autori, esperti di marketing e aziende a gestire la produzione video, collaborare in tempo reale e automatizzare attività noiose.

Gestisci la tua produzione video con la piattaforma di project management di ClickUp con la sua funzione di registrazione dello schermo integrata

Con ClickUp per il project management, attività, documenti e collaborazione video possono essere combinati in un'unica piattaforma. Dopo tutto, mantenere il tuo progetto in carreggiata richiede una chiara panoramica delle scadenze, delle priorità e dello stato di avanzamento del team. E ClickUp fa proprio questo.

Condividi rapidamente clip video, feedback e approvazioni con ClickUp Clips.

Una delle funzionalità/funzioni distintive di ClickUp per gli autori di video è ClickUp Clips, uno strumento video integrato che consente di registrare, annotare e condividere frammenti video direttamente all'interno delle attività.

Invece di affidarti a software di registrazione di terze parti o di destreggiarti tra più app, Clips ti consente di creare facilmente video tutorial, guide passo passo o aggiornamenti per il tuo team.

Puoi evidenziare sezioni importanti, aggiungere commenti o contrassegnare timestamp per un rapido riferimento. Con Clip, puoi registrare video esplicativi, documentare feedback e acquisire approfondimenti dalle riunioni all'interno di ClickUp, mantenendo il flusso di lavoro organizzato e accessibile.

Blocco dello scrittore? Elimina il lavoro manuale dalla produzione video automatizzando la sceneggiatura, riepilogando/riassumendo lunghi video e generando file audio e trascrizioni in pochi secondi con ClickUp. Basta avviare ClickUp Brain, l'assistente IA integrato, per fare il lavoro al posto tuo.

Fai brainstorming e pianifica la tua prossima campagna video virale utilizzando ClickUp Brain

Che tu stia creando un tutorial YouTube, un annuncio pubblicitario o un video esplicativo, ClickUp Brain può generare script strutturati e di alta qualità su misura per le tue esigenze.

Per gli autori di contenuti e le aziende di produzione video, ciò significa meno lavoro manuale, produzione video più veloce e migliore organizzazione, consentendo di concentrarsi sulla creatività piuttosto che su attività noiose.

📮ClickUp Insight: quasi l'88% dei partecipanti al nostro sondaggio ora si affida a strumenti di IA per semplificare e velocizzare le attività personali. Vuoi ottenere gli stessi vantaggi anche al lavoro? ClickUp è qui per aiutarti! ClickUp Brain, l'assistente IA integrato in ClickUp, può aiutarti a migliorare la produttività del 30% con meno riunioni, riepiloghi/riassunti rapidi generati dall'IA e attività automatizzate.

ClickUp non è solo un ottimo strumento per la creazione di contenuti, ma è anche progettato per gestire l'intero processo di produzione video dall'inizio alla fine.

Ottieni modelli gratuiti Avvia rapidamente i tuoi progetti video con il modello di produzione video ClickUp

Con il modello di produzione video ClickUp, i team possono organizzare i progetti in flussi di lavoro strutturati, garantendo che ogni fase della produzione si svolga senza intoppi.

Questo modello ti consente di pianificare idee video, creare script e assegnare ruoli utilizzando ClickUp Docs e script generati dall'IA. Puoi anche pianificare le date di rilascio, monitorare le prestazioni della piattaforma e gestire le risorse di marketing video.

👀 Lo sapevi? I video con didascalie ottengono l'80% di visualizzazioni in più sui social media.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Collabora in modalità di modifica live, lascia commenti e monitora le revisioni degli script in ClickUp Docs

Crea dashboard per monitorare lo stato di avanzamento del team in tempo reale

Misura i costi e ottimizza i flussi di lavoro monitorando il tempo dedicato alla produzione

Utilizza campi personalizzati per monitorare formati video, risoluzioni e tipi di contenuto

Imposta obiettivi misurabili per aumentare il coinvolgimento e semplificare la produzione

Integra strumenti di modifica video con IA come Premiere Pro e Final Cut Pro

Limiti di ClickUp

La piattaforma potrebbe sembrare complessa agli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore G2 dice:

Abbiamo un processo complesso per la produzione video che coinvolge più persone in varie fasi della pipeline, diversi cicli di revisione, con ogni risultato finale che richiede una propria scadenza. Sono in grado di semplificare tutto questo utilizzando le automazioni disponibili in ClickUp, mantenendo tutto in carreggiata.

Abbiamo un processo complesso per la produzione di video che coinvolge più persone in varie fasi della pipeline, diversi cicli di revisione, con ogni risultato finale che richiede una propria scadenza. Sono in grado di semplificare tutto questo utilizzando le automazioni disponibili in ClickUp, mantenendo tutto in carreggiata.

2. HeyGen (ideale per ridimensionare video generati dall'IA)

tramite HeyGen

La creazione di video non deve essere complicata: HeyGen cerca di semplificarla. La piattaforma rende facile la creazione di video: nessuna telecamera, nessuna troupe, solo IA. Che tu stia localizzando contenuti, personalizzando la divulgazione o automatizzando la produzione, ha gli strumenti per aiutarti.

I suoi avatar IA ti consentono di creare una versione digitale di te stesso che parla in modo naturale e segue il tuo copione. Usa la tua webcam per generarne uno o scegli tra le opzioni predefinite. Puoi anche modificare voci, abiti e sfondi con pochi clic.

Le migliori funzionalità/funzioni di HeyGen

Sfrutta modelli personalizzabili di video e calendari dei contenuti per vari stili

Genera video in oltre 40 lingue con vari accenti regionali. Inoltre, supporta la clonazione vocale, così puoi aggiungere la tua voce.

Genera script video da prompt o brevi schemi

Suddividi il tuo video in scene, modifica facilmente il testo, i media e il posizionamento degli avatar

Limiti di HeyGen

Funzionalità/funzioni avanzate di modifica video limitate per contenuti altamente personalizzati

Le opzioni di esportazione video potrebbero richiedere tempi di elaborazione aggiuntivi per contenuti più lunghi

Prezzi HeyGen

Free

Autore: 29 $/mese

Team: 89 $/mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HeyGen

G2: 4,8/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HeyGen?

Una recensione G2 condivisa:

Sto usando HeyGen per creare contenuti per il mio canale YouTube e l'uso degli avatar sta dando un nuovo livello ai miei video. Ho già utilizzato tre diversi avatar solo con il piano Free ed è stato fantastico. Tutto il mio team ha apprezzato il nuovo formato e il mio canale YouTube sta crescendo in numero.

Sto usando HeyGen per creare contenuti per il mio canale YouTube e l'uso degli avatar sta dando una nuova dimensione ai miei video. Ho già utilizzato tre diversi avatar solo con il piano Free ed è stato fantastico. Tutto il mio team ha apprezzato il nuovo formato e il mio canale YouTube sta crescendo in termini di numeri.

3. Descript (Ideale per la modifica e la trascrizione basate sull'IA)

tramite Descript

Uno degli strumenti più vecchi nell'elenco delle alternative a Veed è Descript. Se hai bisogno di efficienza e strumenti basati sull'IA, Descript offre ciò che gli editor tradizionali semplicemente non possono. Invece di scorrere le sequenze, puoi modificare i video come un documento di testo, tagliando parole ed errori in pochi secondi. Inoltre, puoi vedere le versioni precedenti e ripristinare qualsiasi bozza.

La funzionalità Overdub ti consente di creare un clone della tua voce generato dall'IA per correggere gli errori senza dover registrare nuovamente. Puoi anche registrare lo schermo, la webcam o entrambi contemporaneamente. È estremamente utile per tutorial, corsi di formazione o video dimostrativi e si integra istantaneamente con la sequenza di modifica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Sfrutta la trascrizione automatica con IA ad alta precisione

Utilizza gli strumenti di registrazione dello schermo e di modifica dei podcast basati sull'IA

Utilizza la modifica multitraccia per una produzione senza interruzioni

Limiti di Descript

Funzionalità/funzioni di modifica video avanzate limitate rispetto agli strumenti professionali

Le voci generate dall'IA possono sembrare robotiche in alcuni casi

Prezzi Descript

Free

Hobbyist: 24 $ al mese a persona

Autore: 35 $/mese a persona

Business: 50 $ al mese per persona

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4,6/5 (oltre 770 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Un recensore su Reddit dice:

Il mio modo di modificare i video è completamente cambiato. Avevo già sentito parlare di Descript, ma pensavo fosse solo un programma per trascrivere l'audio (cosa che non mi interessa particolarmente). Tuttavia, ora che offrono altri servizi nella loro suite, ho deciso di provarlo! Sono davvero contento di averlo fatto, la possibilità di sovraincidere con la propria voce, semplicemente cancellando una o più parole per modificare il podcast (per non parlare di un semplice clic per rimuovere le parole di riempimento).

Il mio modo di modificare i video è completamente cambiato. Avevo già sentito parlare di Descript, ma pensavo fosse solo per trascrivere l'audio (cosa che non mi interessa particolarmente). Tuttavia, ora che offrono altri servizi nella loro suite, ho deciso di provarlo! Sono davvero contento di averlo fatto, la possibilità di sovraincidere con la propria voce, semplicemente cancellando una o più parole per modificare il podcast (per non parlare di un semplice clic per rimuovere le parole di riempimento).

👀 Lo sapevi? YouTube è il secondo motore di ricerca più grande al mondo.

4. InVideo (Il migliore per la creazione di video online facile e veloce)

tramite InVideo

Per i marketer, i social media manager e le piccole imprese, InVideo elimina la complessità dei tradizionali software di modifica. Il suo flusso di lavoro basato su modelli rende la creazione di video facile come compilare gli spazi vuoti.

Con migliaia di modelli personalizzabili e l'accesso a oltre 16 milioni di contenuti multimediali, InVideo semplifica la creazione di video dall'aspetto professionale, senza bisogno di passare ore a imparare software complicati.

Le migliori funzionalità/funzioni di InVideo

Trasforma il testo in immagini accattivanti per annunci pubblicitari, promozioni o contenuti YouTube

Genera video digitando la tua idea e personalizzando la durata e la voce fuori campo

Ottimizza per diverse piattaforme con più proporzioni

Limiti di InVideo

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto agli editor avanzati

I tempi di esportazione possono essere lenti per i video più lunghi

Prezzi di InVideo

Free

Plus : 35 $ al mese

Massimo : 60 $/mese

Generativo: 120 $/mese

Valutazioni e recensioni di InVideo

G2: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 390 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di InVideo?

Una recensione di Capterra dice:

Rispetto alle app di modifica video più complicate, grazie alle sue funzionalità e caratteristiche, potrai realizzare video sul sito piuttosto rapidamente. Trattandosi di una piattaforma basata sul web, puoi utilizzarla ovunque tu disponga di una connessione Internet per visualizzare e modificare i filmati.

Rispetto alle app di modifica video più complicate, grazie alle sue funzionalità e caratteristiche, potrai realizzare video sul sito piuttosto rapidamente. Trattandosi di una piattaforma basata sul web, puoi utilizzarla ovunque tu disponga di una connessione Internet per visualizzare e modificare i filmati.

5. Synthesia (Il migliore per avatar simili a esseri umani generati dall'IA)

tramite Synthesia

Invece di assumere attori o allestire uno studio, Synthesia ti consente di scegliere tra un'ampia gamma di avatar IA, digitare il tuo copione e lasciare che la piattaforma generi un video raffinato e dall'aspetto professionale.

Gli avatar in questa alternativa a Veed sincronizzano realisticamente i movimenti delle labbra al testo. Con il supporto di oltre 120 lingue, è uno strumento potente per le aziende globali che necessitano di video di alta qualità senza i costi aggiuntivi dei team di produzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Synthesia

Sfrutta gli avatar personalizzati per il branding

Genera contenuti inclusivi con diverse opzioni di avatar

Genera automaticamente trascrizioni, didascalie e voci fuori campo

Approfitta dei modelli video predefiniti per un utilizzo semplice

Limiti di Synthesia

Animazione limitata e flessibilità di modifica rispetto ad altre alternative IA di Synthesia

Gli avatar di alta qualità possono ancora sembrare leggermente artificiali

Prezzi di Synthesia

Free

Starter: 29 $/mese

Autore : 89 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Synthesia

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 270 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Synthesia?

Una recensione su G2 dice:

Interfaccia semplice per creare video con avatar IA; facile da capire, veloce e reattiva, con opzione di anteprima; ottima anche la connessione a database di immagini e video disponibili gratuitamente che possono essere utilizzati nei video generati.

Interfaccia semplice per creare video con avatar IA; facile da capire, veloce e reattiva, con opzione di anteprima; ottima anche la connessione a database di immagini e video disponibili gratuitamente che possono essere utilizzati nei video generati.

🧠 Curiosità: il primo video caricato su YouTube era un breve clip intitolato " Me at the Zoo " (Io allo zoo)

6. Camtasia (Ideale per registrazioni video e tutorial)

tramite Camtasia

Camtasia è uno dei preferiti da educatori, formatori e aziende che hanno bisogno di registrazioni dello schermo di livello professionale senza grattacapi. Ti consente di catturare lo schermo, la webcam e l'audio in un unico passaggio, perfetto per tutorial e presentazioni.

Ma non si tratta solo di registrare: puoi rendere il tutto più interessante con effetti, annotazioni, didascalie e persino quiz per coinvolgere gli spettatori. I modelli, le transizioni e le animazioni integrati rendono la modifica un gioco da ragazzi.

Inoltre, funziona sia su Windows che su Mac, quindi nessuno è escluso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Camtasia

Cattura registrazioni dello schermo di alta qualità con strumenti di modifica integrati

Crea facilmente video utilizzando un'interfaccia drag-and-drop

Aggiungi annotazioni e didascalie per migliorare il coinvolgimento

Limiti di Camtasia

Il rendering può essere lento per progetti complessi

Effetti video avanzati limitati

Prezzi di Camtasia

Camtasia Starter: Gratis

Camtasia Essentials: 179,88 $, fatturato annualmente

Camtasia Create: 249 $, fatturato annualmente

Camtasia Pro: 599 $, fatturato annualmente

Valutazioni e recensioni di Camtasia

G2: 4,6/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 430 recensioni)

7. DeepBrain IA (ideale per presentatori video IA realistici)

tramite DeepBrain IA

Il prossimo nella nostra lista di alternative a Veed è DeepBrain. Supponiamo che tu ti occupi della creazione di presentazioni aziendali coinvolgenti o di video di formazione rivolti ai clienti. In tal caso, DeepBrain IA ti consente di dare un "volto" ai tuoi contenuti senza assumere un presentatore umano.

Ciò che colpisce di questo strumento è la sua capacità di regolare la risposta emotiva di un avatar in base al contesto dello script, che si tratti di un messaggio aziendale serio o di un video promozionale informale.

Le migliori funzionalità/funzioni di DeepBrain IA

Assicurati il supporto per più lingue per raggiungere un pubblico più ampio

Cattura le espressioni facciali e il tono emotivo per presentatori IA più naturali

Integra facilmente le voci fuori campo per presentazioni dinamiche e coinvolgenti

Limiti di DeepBrain IA

Strumenti di modifica video limitati oltre le interazioni con gli avatar

Requisiti di sistema elevati per un rendering fluido degli avatar

Le funzionalità/funzioni premium sono disponibili solo con piani più costosi

Prezzi di DeepBrain IA

Free

Personale: 29 $/mese

Team: 69 $/mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di DeepBrain IA

G2 : 4,2/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

🧠 Curiosità: Hai sentito dire che un'immagine vale più di mille parole. Ma il dottor James McQuivey della Forrester Research afferma che un solo minuto di video vale 1,8 milioni di parole! Le aziende possono comunicare in modo più efficace tramite i video rispetto alle immagini statiche.

8. Colossyan Creator (Ideale per video aziendali e di formazione basati sull'IA)

tramite Colossyan Autore

Creare video di formazione da zero può richiedere molto tempo, ma l'IA semplifica il processo. Colossyan automatizza il processo, aiutando i team delle risorse umane, i formatori e i responsabili della conformità a produrre contenuti formativi professionali su larga scala. Eliminando la necessità di costose risorse di produzione, riduce sia i costi che il lavoro richiesto.

Ciò che distingue Colossyan dalle altre alternative a Veed è la sua capacità di automatizzare la creazione di video di formazione dei dipendenti utilizzando l'IA. Offre un modo per ridurre i costi generali della creazione di video, mantenendo standard professionali.

Colossyan Creator migliori funzionalità/funzioni

Crea moduli di formazione, video di conformità e tutorial per tenere informati i team

Aggiungi risorse aziendali, voci fuori campo, colori personalizzati e immagini del marchio per un look raffinato

Usa avatar IA di serie o crea un avatar istantaneo basato sulla tua registrazione video

Limiti dell'autore di Colossyan

Flessibilità limitata per la modifica avanzata dei video

Problemi occasionali con la sincronizzazione della voce fuori campo nei video più lunghi

Prezzi di Colossyan Creator

Starter: 27 $/mese

Business: 88 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli autori di Colossyan

G2: 4,6/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

9. Canva (Ideale per la modifica semplice dei video con il drag-and-drop)

tramite Canva

Il punto di forza di Canva è la sua semplicità: è uno strumento progettato per garantire velocità e facilità d'uso ai designer e a chiunque abbia bisogno di creare contenuti rapidi e raffinati. È una delle alternative a Veed più popolari oggi disponibili.

La sua interfaccia drag-and-drop rende possibile la produzione di video straordinari in pochi minuti, il che è utile per chi ha poco tempo a disposizione ma esigenze elevate in termini di contenuti.

Tuttavia, Canva è più popolare per l'accessibilità degli utenti. Non è necessario essere un editor video per creare un annuncio social accattivante o una presentazione di team con questo strumento. E con Canva IA, puoi anche generare progetti utilizzando semplici prompt di testo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva

Sfrutta una vasta libreria di modelli video, musica e filmati di repertorio

Utilizza le funzionalità di collaborazione per i team che lavorano su progetti condivisi

Integrazione perfetta con altri strumenti di progettazione, come foto e presentazioni

Limiti di Canva

Mancano strumenti di modifica avanzati per progetti video più complessi

Rendering lento per file video grandi o complessi

Prezzi di Canva

Free

Pro: 15 $/utente al mese

Teams: 10 $/utente al mese (minimo tre utenti richiesti)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4,7/5 (oltre 4.450 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.600 recensioni)

10. Adobe Premiere Pro (ideale per la modifica di video di livello professionale)

tramite Adobe Premiere Pro

Per chi desidera un editing di livello professionale, Adobe Premiere Pro offre un'ampia personalizzazione con funzionalità avanzate. Plugin e strumenti di terze parti ne ampliano ulteriormente le funzionalità.

La sua integrazione nel più ampio ecosistema Adobe è un vantaggio per lo strumento. Ciò consente agli utenti di passare facilmente da strumenti come After Effects e Audition. Premiere Pro è progettato per coloro che danno priorità alla flessibilità, al controllo e alla precisione nel loro flusso di lavoro di modifica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adobe Premiere Pro

Modifica con strumenti standard del settore per audio, gradazione del colore ed effetti visivi

Sincronizza più angolazioni di ripresa e integra facilmente altre app Adobe

Renderizza video di alta qualità con opzioni di esportazione avanzate

Estendi i tuoi clip e aggiungi didascalie tradotte automaticamente con IA generativa

Limiti di Adobe Premiere Pro

Curva di apprendimento ripida per i principianti

Requisiti di sistema elevati e possibile utilizzo intensivo delle risorse

Prezzi di Adobe Premiere Pro

Premiere Pro: 37,99 $/mese, pagamento annuale

Valutazioni e recensioni di Adobe Premiere Pro

G2: 4,5/5 (oltre 1.600 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 540 recensioni)

11. Vimeo (ideale per l'hosting e la condivisione di video di alta qualità)

tramite Vimeo

Vimeo è stato un punto di riferimento per registi, artisti e professionisti che desiderano che i loro video abbiano un aspetto impeccabile.

A differenza di YouTube, dà la priorità alla qualità ad alta definizione, offrendo una riproduzione nitida adatta ai grandi schermi e alle presentazioni professionali. Più che un semplice sito di hosting, Vimeo consente agli autori di mostrare il proprio lavoro, condividere contenuti privati con i client o trasmettere eventi in diretta streaming.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vimeo

Traduci audio e didascalie e aggiungi titoli e descrizioni ottimizzati per la SEO con Vimeo IA

Monitora il coinvolgimento degli spettatori con analisi dettagliate

Trasmetti eventi live e webinar con assistenza integrata

Limiti di Vimeo

Spazio di archiviazione e larghezza di banda limitati nei piani di livello inferiore

Alcune opzioni di personalizzazione avanzate sono disponibili solo sui piani di livello superiore

Prezzi di Vimeo

Free

Starter: 20 $/mese

Standard: 41 $/mese

Avanzato: 125 $/mese

Valutazioni e recensioni di Vimeo

G2: 4,3/5 (oltre 650 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.040 recensioni)

Crea video professionali in modo efficiente con ClickUp

Ciascuna di queste alternative a Veed offre qualcosa di unico, dalla facile creazione di video per i social media a strumenti di modifica avanzati.

Ma per i team che necessitano di qualcosa in più della semplice modifica di video online, ClickUp si distingue combinando il processo di creazione video con il project management, la collaborazione e il monitoraggio delle attività. Mantenendo tutto in un unico posto, aiuta i team a rimanere organizzati dall'inizio alla fine.

ClickUp non si limita alla modifica, ma semplifica l'intero processo di creazione dei contenuti.

Pronto a provarlo? Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratuito!