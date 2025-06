Come utilizzare in modo efficace le combinazioni di colori di Google Calendar

Vuoi dare un tocco personale al tuo calendario online? Se utilizzi Google Calendar, puoi farlo.

Una delle app di calendario più popolari, Google Calendar, è utilizzata da oltre 500 milioni di persone per gestire i propri programmi personali e professionali. Tuttavia, la maggior parte degli utenti non sa che può essere personalizzata.

L'interfaccia predefinita di Google Calendar presenta una tavolozza di colori azzurri. Se hai un programma frenetico, questa combinazione di colori può rendere difficile l'organizzazione di più eventi. E, ammettiamolo, è anche piuttosto noiosa.

Leggi questo blog per scoprire come creare il tuo tema Google Calendar personalizzato con colori e tonalità personalizzati.

Prima di iniziare, guarda questo video per scoprire alcuni trucchi per gestire più calendari come un professionista! 👇🏻

Perché utilizzare gli schemi di colori di Google Calendar?

L'utilizzo di temi colore personalizzati in Google Calendar offre diversi vantaggi:

Migliora l'organizzazione: l'utilizzo di combinazioni di colori personalizzate per il calendario ti aiuta a organizzare gli eventi di Google Calendar in modo più ordinato. Ad esempio, puoi ordinarli in base al tipo, come eventi urgenti, eventi ricorrenti, ecc. , per una maggiore visibilità

Riduci al minimo i conflitti di pianificazione: l'utilizzo di un colore unico per ogni tipo di evento riduce al minimo il rischio di sovrapposizioni. Soprattutto se gestisci più calendari, questa strategia può avvisarti di eventuali conflitti in modo da poter apportare modifiche tempestive e ottimizzare il tuo programma

Migliora la gestione del tempo: l'assegnazione di un codice colore a tutti gli eventi ti aiuta a identificare quelli con priorità elevata e quelli che possono essere posticipati. Ciò consente di ridurre il disordine e migliorare la gestione del tempo

Aumenta la produttività: un calendario organizzato, con eventi Google unici e ricorrenti contrassegnati, riduce lo stress mentale e migliora la chiarezza. Questo ti aiuta a concentrarti sul tuo lavoro in modo più efficiente

Migliora l'estetica: l'uso di una tavolozza di colori personalizzata per ogni calendario Google Calendar ne migliora l'estetica e lo rende più intuitivo rispetto al passato

🧠 Curiosità: a differenza di molte app di calendario, Google Calendar ti consente di rispondere "Forse" agli eventi quando non sei sicuro. 🤔

40 idee di combinazioni di colori popolari per Google Calendar

Sbarazzati dell'interfaccia di base di Google Calendar: dai un'occhiata a questo elenco di codici esadecimali di Google Calendar per creare colori personalizzati e calendari che riflettono le tue preferenze personali:

1. Combinazione di colori dei campi Lavanda

Combinazione di colori campi lavanda

Entra in un paesaggio da sogno profumato di lavanda, dove morbidi toni di viola e freschi toni di verde creano un tema rilassante per il tuo programma.

Combinazione di emoji nei campi lavanda

💜 🌿 🕊️ ☁️ 🍇

Codici esadecimali dei colori dei campi Lavanda

#6A0572

#A4508B

#DDA0DD

#E6E6FA

#98FB98

2. Combinazione di colori retrò anni '80

Combinazione di colori retrò anni '80

Luci da sala giochi, ritmi sintetizzati e bagliori al neon: questo mix retrò anni '80 di rosa shocking e azzurro baby alimenta la nostalgia.

Combinazione di emoji retrò anni '80

🎧 🕶️ 🎮 📼 💾

Codici colore esadecimali retrò anni '80

#FF0080

#FFD700

#00FFFF

#8A2BE2

#FF4500

3. Combinazione di colori minimalista in scala di grigi

Metti ordine nel tuo programma con una personalizzazione chiara e minimalista

Metti ordine nel tuo programma con una personalizzazione chiara e minimalista. Il grigio ardesia, il nero e il bianco creano un'estetica elegante e priva di distrazioni per Google Calendar.

Combinazione minimalista di emoji in scala di grigi

⚫ ⚪ 🎩 🏙️ 🖋️

Codici esadecimali minimalisti in scala di grigi

#000000

#333333

#808080

#C0C0C0

#FFFFFF

4. Combinazione di colori Limonata alla fragola

Combinazione di colori Limonata alla fragola

Fresco, fruttato e divertente! Rosa brillante e giallo vivace trasformano il tuo calendario condiviso in un sogno estivo.

Combinazione di emoji limonata alla fragola

🍓 🍋 🍹 🌞 🍉

Codici esadecimali dei colori della limonata alla fragola

#FF6384

#FFCD56

#FF5733

#FF9A76

#FFA07A

5. Combinazione di colori Nebulosa Galaxy

Schema di colori Nebulosa galattica

L'universo è a portata di mano. I viola cosmici, i blu profondi e i tocchi di marrone rendono ogni piano senza limiti.

Combinazione di emoji nebulosa galattica

🌌 🌠 🛸 🔭 🪐

Codici esadecimali dei colori della nebulosa Galaxy

#2C003E

#5D0E41

#8E24AA

#4A00E0

#1E88E5

6. Combinazione di colori "Prato muschioso"

Schema di colori Prato muschioso

Amanti della natura, gioite! I toni del verde terra portano il fascino sereno di una radura nel bosco sul tuo planner.

Combinazione di emoji prato muschioso

🌿 🍃 🐸 🏡 🦔

Codici colore esadecimali Mossy Meadow

#4B6F44

#739E82

#A4C3B2

#D2E3C8

#EEF4D4

7. Combinazione di colori "Cabina accogliente"

Combinazione di colori "Cabina accogliente"

Niente batte il calore di una cabina accogliente. I rossi rustici e i marroni intensi avvolgono il tuo programma in un abbraccio autunnale.

Combinazione di emoji "cabina accogliente"

🔥 🍂 🏡 ☕ 📖

Codici colore esadecimali Cozy cabin

#8B4513

#CD853F

#D2691E

#F4A460

#FFDAB9

8. Combinazione di colori "Candy shop"

Rendi il tuo calendario colorato con vivaci colori rosa, blu pastello e giallo allegro.

Il tuo calendario, ma con un tocco di dolcezza! Colori vivaci come il rosa giocoso, il blu pastello e il giallo allegro rendono il lavoro più divertente.

Combinazione di emoji di caramelle

🍬 🍭 🎠 🍩 🍪

Codici esadecimali dei colori del negozio di caramelle

#FF69B4

#FFD700

#FF7F50

#87CEFA

#98FB98

9. Combinazione di colori Midnight luxe

Rendi il tuo calendario raffinato, suggestivo e lussuoso con una combinazione di colori midnight luxe.

Raffinata, malinconica e lussuosa, questa palette combina il blu navy intenso, il prugna intenso e un tocco di giallo per elevare le riunioni di lavoro con una raffinatezza di prima classe.

Combinazione di emoji Midnight Luxe

🌙 🌌 🕶️ 🎩 🏛️

Codici colore esadecimali Midnight Luxe

#0A043C

#03506F

#3E065F

#5D0E41

#FFD700

10. Combinazione di colori Citrus burst

Schema di colori "Esplosione di agrumi"

Luminoso, vivace e pieno di energia! Una spruzzata di arancione e verde ispirati agli agrumi assicura che il tuo programma rimanga nitido come una limonata appena spremuta.

Combinazione di emoji agrumate

🍊 🍋 🥭 🍏 🌿

Codici esadecimali dei colori Citrus burst

#FFA500

#FFEC40

#FFD700

#32CD32

#228B22

11. Combinazione di colori Gelateria

Rendi il tuo calendario perfetto con una combinazione di colori pastello ispirata a una gelateria.

Lasciati trasportare dalla nostalgia con un tocco di perfezione pastello. I toni delicati del rosa, del blu e del giallo cremoso rendono ogni attività più piacevole.

Combo di emoji gelateria

🍦 🍧 🍨 🍒 🍫

Codici esadecimali dei colori della gelateria

#FFB6C1

#FDD9B5

#FFFACD

#ADD8E6

#C3E8CB

12. Combinazione di colori tema Supereroi

Schema colori tema Supereroi

Potenzia il tuo programma con energia eroica. I rossi intensi, i blu profondi e i gialli dorati danno un tocco fumettistico alle tue attività quotidiane.

Combinazione di emoji a tema supereroi

🦸‍♂️ 🦸‍♀️ 💥 ⚡ 🏆

Codici esadecimali dei colori del tema Supereroi

#FF0000

#0000FF

#FFD700

#000000

#808080

🔍 Lo sapevi? Se lavori in fusi orari diversi, attiva l'Orologio mondiale nelle impostazioni di Google Calendar per visualizzare più fusi orari contemporaneamente. 🌍

13. Combinazione di colori Royal Jewel

Combinazione di colori tonalità gioiello reale

Pianifica come un re con l'eleganza dei toni dei gioielli. Il verde smeraldo, il rosso rubino e il blu zaffiro arricchiscono la tua giornata.

Combinazione di emoji con tonalità gioiello reali

👑 💎 🎭 🎻 🏛️

Codici esadecimali dei colori dei toni dei gioielli reali

#2E4374

#A72056

#5E239D

#01796F

#E0115F

14. Combinazione di colori Sakura blossom

Schema di colori Sakura

Goditi la bellezza effimera dei fiori di ciliegio. Delicati toni di rosa e morbidi bianchi infondono serenità primaverile ai tuoi piani.

Combinazione di emoji con fiori di ciliegio

🌸 🎎 🍵 🏯 🐦

Codici esadecimali dei colori dei fiori di ciliegio

#FADADD

#FFB6C1

#F8C8DC

#F5E1DA

#FFD1DC

15. Combinazione di colori Ocean deep

Combinazione di colori blu oceano profondo

Lasciati trasportare nelle profondità dell'oceano con i toni tranquilli del blu. Una miscela pacifica di turchese, blu navy intenso e verde acqua freddo allontana lo stress.

Combinazione di emoji "oceano profondo"

🌊 🐳 🏝️ ⚓ 🐠

Codici esadecimali dei colori dell'oceano profondo

#013A63

#0077B6

#0096C7

#00B4D8

#90E0EF

16. Combinazione di colori Autumn harvest

Combinazione di colori Autumn harvest

L'aria frizzante dell'autunno incontra le tonalità dorate. Arancioni bruciati, marroni intensi e rossi profondi danno al tuo calendario un'accogliente atmosfera autunnale.

Combo di emoji autunnali

🍁 🎃 🦃 🍂 🏕️

Codici esadecimali dei colori dell'autunno

#D2691E

#FF8C00

#B22222

#FFD700

#8B4513

17. Combinazione di colori Coffee house

Combinazione di colori Coffee house

Un espresso caldo, un elenco di cose da fare fresco. I marroni terrosi, i beige cremosi e i toni caramellati danno al tuo calendario quella confortevole atmosfera da caffetteria.

Combinazione di emoji caffetteria

☕ 🍂 🍫 🥐 📖

Codici esadecimali dei colori Coffee House

#6F4E37

#8B5A2B

#C19A6B

#F5DEB3

#EEDFCC

18. Combinazione di colori neon cyberpunk

Combinazione di colori neon cyberpunk

Le luci al neon lampeggiano in uno skyline futuristico. L'energia cyberpunk incontra il rosa elettrico, il viola intenso e il blu ad alto contrasto.

Combinazione di emoji neon cyberpunk

🔮 🕶️ 🌃 💾 🚥

Codici esadecimali dei colori neon cyberpunk

#FF00FF

#00FFFF

#8A2BE2

#00FF7F

#FFD700

19. Combinazione di colori neutri tenui

Combinazione di colori neutri tenui

Si tratta di una tavolozza delicata e raffinata per la pianificazione personale. I toni neutri tenui, i caldi colori tortora e i grigi smorzati creano un Google Calendar sottile ma estetico.

Combinazione di emoji neutre e delicate

🤍 ☁️ 🕊️ 🏡 📖

Codici esadecimali di colori neutri tenui

#F8F1F1

#EDEADE

#C8C6C6

#A8A7A7

#7E7D7D

20. Combinazione di colori fuoco e ghiaccio

Schema di colori fuoco e ghiaccio

Un equilibrio sorprendente tra gli estremi. I rossi accesi e i blu ghiaccio si scontrano in un contrasto audace che armonizza perfettamente ogni attività.

Combinazione di emoji fuoco e ghiaccio

🔥 ❄️ 🔵 🔴 🌊

Codici colore esadecimali fuoco e ghiaccio

#D7263D

#F46036

#2E86AB

#33658A

#0A043C

21. Combinazione di colori spazio profondo

Combinazione di colori Spazio profondo

Il tuo programma, ma con il mistero dello spazio profondo. Il blu notte e l'indaco scuro creano un effetto ultraterreno per il calendario dei tuoi progetti.

Combinazione di emoji dello spazio profondo

🌌 🚀 🪐 ✨ 🛸

Codici esadecimali dei colori dello spazio profondo

#0C1446

#1C2951

#2D437A

#4A5AA3

#8293D6

22. Combinazione di colori "Fioritura primaverile"

Schema di colori "Fioritura primaverile"

La primavera si risveglia con un'esplosione di fiori. Rosa, verde e giallo vivaci danno ai tuoi piani un tocco fresco e rigenerante.

Combinazione di emoji primaverili

🌸 🌷 🌿 ☀️ 🐝

Codici esadecimali dei colori della primavera

#FFB6C1

#FFD700

#98FB98

#8A2BE2

#FFA07A

23. Combinazione di colori vintage

Schema di colori vintage

Questa è una combinazione di colori Google Calendar in stile vintage per anime antiche. I marroni sbiaditi, il morbido seppia e il beige tenue conferiscono un fascino cinematografico al tuo programma.

Combinazione di emoji vintage

📽️ 🎞️ 📷 🛤️ 🌅

Codici esadecimali dei colori vintage

#6B4226

#A67C52

#C4A484

#D6B89C

#E6CBA8

24. Combinazione di colori Ice queen

Schema di colori Ice Queen

Questo è un tocco gelido e regale per il tuo planner. I blu ghiaccio e gli argenti scintillanti trasformano la pianificazione in un paese delle meraviglie invernale.

Combinazione di emoji Ice Queen

❄️ 🧊 🏔️ 👑 💎

Codici colore esadecimali Ice Queen

#5DADE2

#AED6F1

#D6EAF8

#EBF5FB

#FFFFFF

25. Combinazione di colori fiabeschi

Schema di colori Fiaba

Entra in un libro di fiabe. Tenui colori pastello e romantici toni lavanda fanno da sfondo a questo calendario stravagante e ispirato alle fiabe.

Combinazione di emoji fiabesche

🦄 ✨ 🌸 🧚 🌙

Codici colore esadecimali delle fiabe

#F4C2C2

#D8BFD8

#ADD8E6

#FFF0F5

#E6E6FA

26. Combinazione di colori vivaci arcobaleno

Combinazione di colori vivaci arcobaleno

Un'esplosione arcobaleno di entusiasmo. Tutti i colori immaginabili si uniscono per rendere i tuoi piani il più vivaci possibile.

Combinazione di emoji arcobaleno

🌈 🟣 🔴 🟠 🟡 🟢 🔵

Codici colore esadecimali arcobaleno

#FF0000

#FF7F00

#FFFF00

#00FF00

#0000FF

27. Combinazione di colori Miraggio nel deserto

Combinazione di colori Miraggio nel deserto

La sabbia si muove sotto un sole dorato. Il caldo terracotta, il beige sabbia e l'arancione del tramonto catturano la bellezza di un miraggio nel deserto.

Combinazione di emoji miraggio nel deserto

🏜️ 🌅 🏺 🐪 ☀️

Codici esadecimali dei colori Mirage del deserto

#E29578

#E07A5F

#F4A261

#FFBA08

#B5838D

28. Combinazione di colori Cosmic dreams

Schema colori Sogni cosmici

L'osservazione delle stelle è in programma! Rosa celeste, blu intenso e viola sognante danno vita a sogni cosmici.

Combinazione di emoji Cosmic Dreams

🚀 🌠 🔭 🌌 🪐

Codici colore esadecimali Cosmic dreams

#4A00E0

#8E2DE2

#D16BA5

#FF8C42

#FCE38A

29. Combinazione di colori menta fresca

Combinazione di colori menta fresca

Rinfrescante, nitido e fresco. Il verde menta e il verde acqua aggiungono una ventata di freschezza ai tuoi piani.

Combinazione di emoji menta fresca

🌿 🍃 🍏 🧊 🌱

Codici colore esadecimali Fresh Mint

#A7E9AF

#3AAFA9

#DEFDE0

#B8E994

#75B79E

30. Combinazione di colori Midnight Mystery

Combinazione di colori Mistero di mezzanotte

L'oscurità incontra l'intrigo. Il prugna intenso e il nero fumé aggiungono mistero, mantenendo il tuo calendario elegante senza sforzo.

Combinazione di emoji misteriose di mezzanotte

🌙 🔮 🖤 🎭 ✨

Codici esadecimali dei colori Midnight Mystery

#0A043C

#1B1A55

#535C91

#9A348E

#FDEBED

31. Combinazione di colori Serenità costiera

Schema di colori Serenità costiera

Lascia che le onde guidino i tuoi piani. Il blu dell'oceano e i toni neutri della sabbia rendono ogni attività piacevole come una giornata al mare.

Combinazione di emoji "Serenità costiera"

🏖️ 🌊 🐚 ☀️ 🏝️

Codici colore esadecimali Serenità costiera

#0077B6

#00B4D8

#90E0EF

#CAF0F8

#FFD166

32. Combinazione di colori Candy pop

Combinazione di colori Candy pop

Dolce, divertente e giocoso! Rosa brillante e giallo caramella infondono allegria in ogni scadenza.

Combinazione di emoji caramelle pop

🍭 🍬 🎀 🌈 💖

Codici esadecimali dei colori Candy Pop

#FF69B4

#FFD700

#87CEFA

#FFA07A

#F0E68C

33. Combinazione di colori Galaxy night

Schema di colori Galaxy night

Il cielo notturno è sempre abbagliante. Il blu della mezzanotte e il viola scintillante aggiungono un bagliore celeste al tuo calendario.

Combinazione di emoji Galaxy night

🌌 ✨ 🌠 🔮 🌙

Codici esadecimali dei colori Galaxy night

#1E1E50

#512888

#7D5BA6

#D4A5A5

#FCE38A

34. Combinazione di colori neon pop

Schema di colori neon pop

Un tocco di energia elettrica! Il rosa neon e il verde acceso rendono il tuo programma dinamico e accattivante.

Combinazione di emoji neon pop

💚 💖 💙 💛 💜

Codici colore esadecimali neon pop

#39FF14

#FF0099

#0096FF

#FFD700

#9400D3

35. Combinazione di colori "Rifugio nella foresta"

Combinazione di colori "Rifugio nella foresta"

La fuga nella natura è ora nella tua agenda. I verdi intensi e i marroni ricchi trasmettono l'essenza di un tranquillo rifugio nella foresta.

Combinazione di emoji "Ritiro nella foresta"

🌲 🍃 🦌 🍂 🏕️ 🌳

Codici colore esadecimali Forest retreat

#0B6623

#1D5C3A

#B49A67

#D9BF77

#845422

36. Combinazione di colori Tramonto

Combinazione di colori Tramonto

Le tonalità dorate incontrano i cieli rosa tenue. Gli arancioni ispirati al tramonto e i rossi intensi donano calore al tuo calendario.

Combinazione di emoji tramonto

🌅 🔥 🍂 🧡 🏜️ 🌄

Codici esadecimali dei colori del tramonto

#FF4500

#FF6B6B

#FFA07A

#FFD166

#A53860

🧠 Curiosità: alcuni studi dimostrano che l'uso di colori specifici per attività diverse migliora la memoria. Quindi, quella riunione URGENTE in rosso brillante? Il tuo cervello la prende sul serio.

37. Combinazione di colori "Serata cinema"

Schema di colori "Serata cinema"

Abbassa le luci: che lo spettacolo abbia inizio! I toni del rosso scuro e il classico nero creano un'esperienza di pianificazione ispirata alle serate al cinema.

Combinazione di emoji per la serata cinema

🎬 🍿 🎥 🎭 🏆

Codici esadecimali dei colori per la serata cinema

#8B0000

#B22222

#FFD700

#2F4F4F

#000000

38. Combinazione di colori Foresta incantata

Schema di colori Foresta incantata

Vagare in un bosco incantato. Le sfumature dell'arancio e del verde muschio intrecciano un'atmosfera fiabesca nei tuoi piani quotidiani.

Combinazione di emoji della foresta incantata

🌲 🧙‍♂️ 🔮 🦉 🍄

Codici colore esadecimali della foresta incantata

#264653

#2A9D8F

#E9C46A

#F4A261

#E76F51

39. Combinazione di colori Giardino di fiori selvatici

Schema di colori Giardino di fiori selvatici

Il tuo programma è in piena fioritura. Le vivaci tonalità floreali diffondono gioia in ogni evento, rendendo le attività fresche e vivaci.

Combinazione di emoji giardino di fiori selvatici

🌻 🌺 🐝 🦋 🌸

Codici colore esadecimali del giardino di fiori selvatici

#FFA07A

#FF4500

#FFD700

#8A2BE2

#98FB98

40. Combinazione di colori "Mattina gelida"

Combinazione di colori Mattina gelida

Un po' di freddo nell'aria, una nuova giornata frizzante. I blu gelidi e i grigi tenui portano la quieta bellezza di una tavolozza di colori diversa sul tuo calendario.

Combinazione di emoji mattutine gelide

❄️ ☃️ 🧣 🍵 🌨️

Codici colore esadecimali Frosty morning

#D8E3E7

#A6C0D6

#7BAFD4

#426B8C

#1C3D5A

Come creare e applicare palette personalizzate in Google Calendar

Creare e applicare palette di colori personalizzate in Google Calendar è semplicissimo. Questo tutorial estetico su Google Calendar spiega come farlo su desktop, iPhone e dispositivi Android.

1. Su desktop

Apri Google Calendar sull'estensione del tuo browser

Vai su I miei calendari e seleziona il calendario specifico di cui desideri modificare il tema

Una volta selezionato, clicca sui tre puntini accanto al nome del calendario

Modifica Google Calendar

Apparirà un menu a tendina. Da lì, scegli il colore che desideri utilizzare nel calendario

Google Calendar

Tocca l'icona + per esplorare altri colori o inserisci un codice esadecimale

2. Su iPhone

Apri l'app Google Calendar sul tuo iPhone

Clicca sulle tre linee orizzontali in alto a sinistra dello schermo

L'app Google Calendar su iPhone*

Clicca su Impostazioni e seleziona il nome del calendario a cui desideri assegnare i colori

Impostazioni di Google Calendar su iPhone

Tocca il nome del colore nella parte superiore

*Impostazioni dei colori nelle impostazioni di Google Calendar

Scegli la tonalità che preferisci

Impostazioni di Google Calendar

3. Su Android

Apri Google Calendar sul tuo telefono Android

Tocca le tre linee orizzontali nell'angolo in alto a sinistra dello schermo

Google Calendar su un telefono Android

Fai clic su Impostazioni e seleziona il calendario a cui desideri assegnare un codice colore agli eventi

Impostazioni Android per Google Calendar

Tocca Colore e scegli l'etichetta del colore che preferisci tra quelle disponibili

Impostazioni colore: Google Calendar su Android

💡 Suggerimento: attiva la funzione Riunioni veloci nelle impostazioni per ridurre automaticamente le riunioni di 60 minuti a 50 minuti e quelle di 30 minuti a 25 minuti, concedendoti un po' di respiro. 😌

Limiti dell'utilizzo di Google Calendar e delle combinazioni di colori

Sebbene Google Calendar ti consenta di personalizzare i colori del calendario, presenta alcune peculiarità. È bene tenere a mente questi piccoli limiti per evitare frustrazioni in futuro!

Opzioni di colore predefinite limitate: la tavolozza dei colori predefinita di Google Calendar offre solo 24 colori predefiniti. Quindi, a meno che tu non sappia come utilizzare i codici esadecimali o creare tonalità personalizzate, questo può essere un ostacolo quando si personalizzano più calendari

Problemi di visibilità dei colori : alcuni colori potrebbero essere difficili da distinguere, specialmente su schermi più piccoli o per persone affette da daltonismo, rendendo meno efficace l'organizzazione

Nessuna creazione di colori personalizzati : a differenza di altre app di calendario, Google Calendar non consente di creare colori personalizzati. Sei vincolato alle opzioni predefinite, che potrebbero non soddisfare sempre le tue preferenze

Incoerenze nella sincronizzazione dei colori : le combinazioni di colori potrebbero non apparire identiche su dispositivi o piattaforme diversi, causando potenziale confusione quando si passa da un dispositivo all'altro, come telefono, laptop o tablet

Separazione limitata dei calendari: sebbene sia possibile assegnare colori diversi a calendari diversi, non è possibile applicare combinazioni di colori a tipi di eventi specifici all'interno dello stesso calendario, limitando così la possibilità di categorizzare ulteriormente all'interno di un singolo calendario

ClickUp come alternativa a Google Calendar

Le funzionalità di personalizzazione di Google Calendar sono ideali per gli utenti occasionali. Tuttavia, potrebbero non essere sufficienti se gestisci più calendari e desideri personalizzare ciascuno di essi in base alle tue preferenze. Ma non preoccuparti: ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ti copre le spalle!

Ad esempio, la visualizzazione Calendario di ClickUp ti consente di personalizzare ogni aspetto del tuo programma.

Ecco cosa dice questo utente TrustRadius:

L'uso dei calendari per completare le attività prima delle scadenze è sempre fondamentale. Con ClickUp, questo è molto facile poiché le scadenze sono visibili sui calendari insieme alle attività, quindi pianificare la larghezza di banda giornaliera/settimanale è semplicissimo e veloce.

L'uso dei calendari per completare le attività prima delle scadenze è sempre fondamentale. Con ClickUp, questo è molto facile poiché le scadenze sono visibili sui calendari insieme alle attività, quindi pianificare la tua giornata/settimana è semplicissimo e veloce.

Con ClickUp, non puoi solo cambiare l'aspetto del tuo calendario, ma puoi rinnovare l'aspetto dell'intera area di lavoro. Da obiettivi, attività e mappe mentali a moduli, pulsanti e collegamenti: seleziona un colore tema e personalizza ogni elemento.

Ma non è tutto: puoi anche selezionare e modificare i colori delle cartelle per migliorare l'organizzazione e aumentare la produttività.

📮 Approfondimento ClickUp: il 18% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita tramite calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo. Per farlo, un'IA deve comprendere i livelli di priorità di ciascuna attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare o modificare le attività e impostare flussi di lavoro automatizzati. La maggior parte degli strumenti ha uno o due di questi passaggi già risolti. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a più di 5 app utilizzando la nostra piattaforma! Prova la pianificazione basata sull'IA, dove le attività e le riunioni possono essere facilmente assegnate agli slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro frenetico!

A differenza di Google Calendar, ClickUp ti consente di personalizzare gli eventi e le attività del calendario in base al colore. Tutto quello che devi fare è selezionare un colore per l'evento dalle opzioni di colore personalizzate e il gioco è fatto.

Con categorie di colori ben definite, puoi contrassegnare facilmente eventi specifici, eventi ricorrenti e persino promemoria per tenere sotto controllo il tuo programma.

Calendario ClickUp Evento

Puoi anche personalizzare la visualizzazione del tuo Calendario in altri modi:

Mostra le attività secondarie come eventi separati nel Calendario

Scegli il formato di data e ora che preferisci

Mostra o nascondi i fine settimana, i numeri delle settimane e le linee orarie

Filtra le attività e mostra o nascondi campi e date specifici

Aggiungi le festività nazionali al calendario

E non è tutto! Il Calendario ClickUp basato sull'IA ti offre funzionalità che vanno oltre la tua solita app di calendario. Ecco come:

Visualizza e classifica tutte le tue attività con il Calendario di ClickUp

Visualizza le attività con priorità, scadute e in arretrato in un'unica vista compatta. Le modifiche apportate in ClickUp vengono sincronizzate con il Calendario e viceversa!

Ricevi suggerimenti generati dall'IA sulle attività da svolgere in base alle priorità

Pianifica le attività utilizzando l'IA e la durata stimata

Cerca e poni domande sul tuo programma da qualsiasi luogo in ClickUp

Partecipa e pianifica riunioni con un solo clic, ovunque ti trovi in ClickUp

✨ Suggerimento bonus: a differenza delle tradizionali app di calendario, ClickUp ti consente di passare dalla vista Elenco, Bacheca, Gantt e Calendario per pianificare ciò che funziona meglio per te. Ma non è tutto: puoi anche visualizzarle affiancate per una panoramica completa!

Passa dalla versione base di Google Calendar: usa ClickUp per gestire il tuo programma

Google Calendar è uno strumento eccellente per gestire un'agenda fitta di impegni: sincronizza i dispositivi, invia promemoria e conserva tutto in un unico posto. Inoltre, puoi personalizzare i colori per organizzare meglio gli eventi.

Ma ha anche i suoi lati negativi. Le opzioni di colore predefinite sono limitate, le modifiche al calendario condiviso possono essere complicate e le impostazioni di visibilità degli eventi non sono sempre flessibili.

È qui che entra in gioco ClickUp. Offre funzionalità avanzate di pianificazione, integrazione delle attività e personalizzazione a colori per aiutarti a pianificare in modo più intelligente e collaborare meglio.

E, naturalmente, consente la gestione dei documenti, la chat, la collaborazione in team e il project management, il tutto in un'unica piattaforma intuitiva. Perché usare qualcos'altro?

Cerchi un calendario che faccia di più? Prova ClickUp oggi stesso: registrati per una versione di prova gratuita!