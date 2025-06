10 modelli gratuiti di analisi SWOT di marketing per la pianificazione strategica 2025

L'analisi SWOT è uno strumento per valutare le influenze interne ed esterne sul tuo esito positivo. La mancata considerazione di questi fattori influisce negativamente sulla crescita della tua azienda e la espone a rischi.

Senza un'analisi SWOT (punti di forza, punti deboli, opportunità e minacce) di marketing, le tue campagne di marketing procedono alla cieca, con il rischio di decisioni sbagliate, spreco di risorse e opportunità perse.

È qui che entra in gioco un modello di analisi SWOT di marketing. Semplifica il processo fornendo una matrice SWOT strutturata per valutare le aree chiave.

Questa guida esplora modelli SWOT gratuiti e personalizzabili per aiutarti a sviluppare strategie di impatto, cogliere opportunità e stare al passo con la concorrenza.

🔍 Lo sapevi? SWOT non è sempre stato SWOT. In passato era chiamato SOFT, analisi di "Soddisfacente", "Opportunità", "Difficoltà" e "Minaccia". 🤯

Cosa sono i modelli di analisi SWOT di marketing?

I modelli di analisi SWOT di marketing sono strutture che aiutano ad analizzare i punti di forza interni, i punti deboli dell'azienda, le opportunità esterne e le potenziali minacce.

Questi modelli semplificano la valutazione della posizione di mercato, l'individuazione delle aree di crescita e dei potenziali rischi, senza dover ricominciare da zero ogni volta che si esegue l'analisi. Sono particolarmente utili per la pianificazione delle campagne, l'analisi della concorrenza e il processo decisionale strategico.

Sfruttando un modello di analisi SWOT di marketing, puoi:

Identifica le tendenze di mercato e i concorrenti emergenti

Migliora i processi interni e potenzia la pianificazione aziendale

Prendi decisioni informate

Ottieni un vantaggio competitivo

L'utilizzo di un modello SWOT per la pianificazione aziendale è l'ideale per i team di marketing, i product manager e le piccole imprese. Che tu stia lanciando una nuova linea di prodotti, esplorando nuovi mercati o conducendo una sessione di brainstorming, un framework SWOT offre al tuo team un punto di partenza strategico per il successo.

➡️ Per saperne di più: Come condurre un'analisi SWOT di prodotto per ottenere informazioni strategiche

Cosa rende efficace un modello di analisi SWOT di marketing?

Un modello di analisi SWOT di marketing ben progettato dovrebbe essere facile da usare, con una struttura chiara e intuitiva e adattabile a diversi tipi e dimensioni di aziende.

Ecco le funzionalità/funzioni chiave da ricercare in un modello di analisi SWOT ideale:

Layout chiaro della matrice SWOT: organizza i punti di forza, i punti deboli, le opportunità e le minacce dell'azienda in un diagramma SWOT strutturato per una facile analisi

Esempi completi e precompilati di analisi SWOT: Condivide esempi e campioni di analisi SWOT in grafici di marketing per aiutarti a creare più rapidamente la tua analisi SWOT

Focus sui fattori interni ed esterni: Copre sia i fattori interni (come le competenze tecniche) che le influenze esterne tipiche (come i concorrenti emergenti)

Design accattivante: utilizza etichette e colori ben visibili per evidenziare diverse sezioni come punti di forza e di debolezza, tabelle per raggruppare separatamente fattori interni ed esterni o un diagramma di analisi SWOT basato su una matrice per una panoramica completa che semplifica il processo decisionale

Formato che favorisce la collaborazione: rende più facile per l'intero team contribuire, sia in una sessione di brainstorming dal vivo o in una riunione di pianificazione aziendale, o anche in modo asincrono con pratici strumenti di modifica e impostazioni di controllo degli accessi

Integrazione con altri framework: si allinea con l'analisi PEST (politica, economica, sociale e tecnologica) o altri strumenti di analisi delle tendenze di mercato per un approccio completo

Scalabilità per esigenze diverse: Funziona per piccole imprese, analisi SWOT personali o valutazioni competitive su larga scala

➡️ Per saperne di più: Come creare un'analisi SWOT nel marketing (modello ed esempi)

I 10 migliori modelli di analisi SWOT di marketing da esplorare

Sulla base della lista di controllo dei criteri essenziali, ecco i migliori modelli di analisi SWOT gratuiti e personalizzabili per aiutarti a semplificare il lavoro richiesto:

1. Modello di analisi SWOT personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Identifica le aree di crescita per raggiungere più rapidamente le attività cardine pianificate con il modello di analisi SWOT personale di ClickUp

Il modello di analisi SWOT personale di ClickUp ti aiuta a valutare i tuoi punti di forza e di debolezza come marketer e a identificare le opportunità e le minacce per il tuo sviluppo professionale. Queste informazioni ti aiutano a prendere decisioni strategiche sulla tua carriera e sulla tua crescita personale.

Utilizza le informazioni ottenute per creare una roadmap personalizzata per il successo e suddividi i tuoi obiettivi in attività e attività secondarie gestibili. I campi personalizzati, le visualizzazioni e gli strumenti di monitoraggio integrati semplificano l'autovalutazione, rendendo il processo più organizzato e orientato agli obiettivi.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Struttura i tuoi punti di forza, i punti deboli, le opportunità e le minacce in un grafico SWOT di facile comprensione

Utilizza gli stati personalizzati per monitorare lo stato di avanzamento in ciascuna area di miglioramento, che si tratti di migliorare l'analisi dei dati o sviluppare le tue competenze in materia di CRO

Utilizza le viste Tabella, Gantt e Calendario per analizzare i modelli e impostare sequenze di miglioramento

🔑 Ideale per: Professionisti, imprenditori e studenti che desiderano valutare i propri punti di forza, superare le debolezze e cogliere nuove opportunità di crescita professionale e personale.

➡️ Per saperne di più: I migliori modelli gratuiti di analisi SWOT per Excel

📮 Approfondimento ClickUp: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e monitorare le decisioni, le informazioni aziendali critiche vanno perse nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti alle attività, documenti ed email con un solo clic!

2. Modello di analisi SOAR di ClickUp

Ottieni il modello gratis Raggiungi gli obiettivi e migliora i risultati dei progetti con il modello di analisi SOAR di ClickUp

Il modello di analisi SOAR di ClickUp aiuta gli individui e i team a valutare i propri punti di forza, le opportunità, le aspirazioni e i risultati in modo strutturato. A differenza della tradizionale analisi SWOT, che si concentra sui punti deboli e sulle minacce, SOAR enfatizza la crescita positiva e i risultati orientati agli obiettivi.

Un layout di lavagna online pronto all'uso semplifica il brainstorming, la pianificazione strategica e l'allineamento del team, garantendo un processo decisionale senza intoppi e il monitoraggio dello stato di avanzamento.

📌 Esempio: Un team di marketing utilizza il modello di analisi SOAR di ClickUp per perfezionare la strategia di lancio del prossimo prodotto. Punti di forza: Forte riconoscimento del marchio e un seguito molto attivo sui social media

Opportunità: Crescente domanda in un nuovo segmento di mercato e partnership con influencer non ancora sfruttate

Aspirazioni: Diventare il marchio di riferimento per i consumatori della Generazione Z entro 12 mesi

Risultati: Aumento del traffico sul sito web del 40% e aumento delle conversioni delle campagne del 25% Questo approccio aiuta il team a rimanere concentrato su ciò che funziona e allinea il lavoro richiesto a obiettivi ambiziosi e misurabili.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Mappa i punti di forza, identifica le opportunità, definisci le aspirazioni e stabilisci risultati misurabili per i tuoi processi di marketing tramite l'analisi SOAR

Utilizza le lavagne online ClickUp per il brainstorming in tempo reale e la pianificazione delle strategie di marketing, con utili contributi da più parti interessate

Integra i flussi di lavoro dei progetti collegando le informazioni SOAR direttamente alle attività , alle sequenze e alle dashboard di ClickUp

Guarda questo video per scoprire come le lavagne online ClickUp ottimizzano i flussi di lavoro di marketing sia per i team interni che per le agenzie:

🔑 Ideale per: Project manager, team di marketing e risorse umane e pianificatori strategici che necessitano di un approccio orientato agli obiettivi per la crescita, l'innovazione e l'ottimizzazione delle prestazioni.

💡 Suggerimento professionale: utilizza la sezione "Aspirazioni" nel modello per alimentare lo storytelling delle campagne a lungo termine. Ad esempio, se aspiri a diventare leader nella sostenibilità, inizia oggi stesso a inserire questo aspetto nella narrativa del tuo marchio.

3. Modello di analisi competitiva ClickUp

Ottieni il modello gratuito Fai ricerche sui tuoi concorrenti per stare al passo con i tempi grazie al modello di analisi competitiva di ClickUp

Il modello di analisi competitiva di ClickUp ti consente di scoprire le opportunità di mercato conservando tutte le informazioni sulla concorrenza in un unico posto, sia che tu stia lanciando un nuovo prodotto o che miri ad aumentare la tua quota in un mercato spietato.

Il modello gratuito di analisi SWOT include strumenti integrati per la ricerca della concorrenza, il confronto e lo sviluppo di strategie. Semplificando il processo di analisi della concorrenza, i team collaborano in modo efficace e prendono decisioni basate sui dati per superare i concorrenti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza la ricerca sulla concorrenza, visualizza gli approfondimenti e monitora le tendenze di mercato per anticipare i cambiamenti e reagire tempestivamente

Assicurati che tutte le informazioni sulla concorrenza siano centralizzate e facilmente consultabili da tutto il team

Automatizza il monitoraggio della concorrenza impostando avvisi per aggiornamenti sui prezzi, lanci di prodotti o altri cambiamenti chiave

🔑 Ideale per: Professionisti del marketing, product manager e strateghi aziendali per monitorare e superare la concorrenza.

🧠 Curiosità: l'analisi SWOT è stata inventata negli anni '60 da un consulente di gestione di nome Albert Humphrey presso lo Stanford Research Institute (SRI). Rimane uno di quegli strumenti analitici classici che sono ancora rilevanti a distanza di decenni! ✨

4. Modello di analisi competitiva dei prezzi ClickUp

Ottieni il modello gratis Raccogli e analizza i dati sui prezzi della concorrenza con il modello di analisi competitiva dei prezzi di ClickUp

Il modello di analisi competitiva dei prezzi di ClickUp aiuta le aziende a ricercare, confrontare e ottimizzare le loro strategie di prezzo sulla base delle informazioni di mercato. Con questo modello, puoi monitorare i prezzi della concorrenza, valutare le tendenze dei prezzi e adeguare le tue tariffe per rimanere competitivo mantenendo la redditività.

Che tu sia una startup che sta definendo il proprio modello di pricing o un'azienda consolidata che sta perfezionando le proprie strategie, questo modello offre un approccio strutturato per entrambe le esigenze.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dei prezzi della concorrenza utilizzando una visualizzazione strutturata dell'analisi competitiva per confronti in tempo reale

Analizza facilmente le tendenze dei prezzi con campi personalizzabili per classificare modelli e schemi di prezzo

Monitora le fluttuazioni dei prezzi impostando promemoria automatici per controlli regolari dei prezzi della concorrenza

🔑 Ideale per: Titolari di aziende, analisti dei prezzi e team di marketing per confrontare i prezzi della concorrenza, perfezionare i modelli di determinazione dei prezzi e sviluppare strategie competitive per una crescita sostenibile.

➡️ Per saperne di più: Come scrivere un'analisi situazionale con esempi.

5. Modello di analisi NOISE di ClickUp

Ottieni il modello gratis Promuovi una crescita strategica e affronta le sfide in modo efficace con il modello di analisi NOISE di ClickUp

Il modello di analisi NOISE di ClickUp aiuta le organizzazioni di marketing a valutare e perfezionare la loro direzione strategica suddividendo i fattori aziendali chiave in Esigenze, Opportunità, Miglioramenti, Punti di forza ed Eccezioni (NOISE).

Valuta i fattori interni ed esterni e aiuta i team a identificare cosa funziona, cosa deve essere migliorato e come ottimizzare le risorse per un esito positivo duraturo.

Con questo modello, le aziende possono analizzare le lacune, sfruttare i punti di forza e mitigare i rischi in un'unica area di lavoro visiva.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Identifica le esigenze critiche del tuo prodotto, individua nuove opportunità di campagna, monitora le aree di miglioramento delle prestazioni delle campagne, sfrutta i punti di forza esistenti e affronta le eccezioni in modo efficace

Utilizza viste personalizzabili e collaborative come lavagne online e tabelle in ClickUp per pianificare in modo semplificato le iniziative strategiche

🔑 Ideale per: leader aziendali, gestori di progetti di marketing e team strategici per analizzare le prestazioni, identificare le opportunità di crescita e perfezionare il processo decisionale.

💡 Suggerimento professionale: la "E" in NOISE è oro. Guarda i valori anomali: esiti positivi inaspettati o momenti in cui le cose hanno funzionato senza intoppi. Analizza il perché, quindi riproduci quelle condizioni.

6. Modello di framework di analisi ClickUp

Ottieni il modello gratis Fai brainstorming e organizza le idee con il modello di framework di analisi ClickUp

Il modello ClickUp Analysis Framework offre uno spazio interattivo in cui i team possono scambiarsi idee, classificare le intuizioni e confrontare in modo efficiente diversi fattori aziendali.

Con sezioni predefinite per documentare piattaforme, mercati di riferimento, opzioni di consegna e altro ancora, semplifica il processo decisionale e migliora la collaborazione.

Utilizzando questo modello, gli utenti analizzano sistematicamente i concorrenti, identificano le opportunità di mercato e perfezionano le strategie aziendali.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza e confronta i concorrenti in base a vari fattori in un formato chiaro e strutturato

Fai brainstorming e collabora sulle idee in tempo reale con i membri del team per un migliore allineamento strategico

Modifica le sezioni per concentrarti sui fattori competitivi rilevanti, dai prezzi ai dati demografici dei clienti

🔑 Ideale per: Analisti di mercato, strateghi aziendali, product manager e imprenditori per valutare la concorrenza, ottimizzare le strategie aziendali e prendere decisioni basate sui dati.

💡 Suggerimento professionale: hai difficoltà a valutare i rischi e le opportunità di un progetto? Scopri come condurre un'analisi SWOT nel project management e analizzare punti di forza, punti deboli, opportunità e minacce per garantire un'esecuzione senza intoppi.

7. Modello di analisi benchmark ClickUp

Ottieni il modello gratuito Confronta le metriche delle prestazioni e identifica gli standard di settore con il modello di analisi benchmark di ClickUp

Il modello di analisi benchmark di ClickUp aiuta i team a confrontare le metriche delle prestazioni dei prodotti, identificare le tendenze del settore e prendere decisioni di ottimizzazione basate sui dati. Le aziende semplificano la loro analisi competitiva visualizzando indicatori finanziari chiave come prezzo unitario, vendite, ricavi e margini di profitto direttamente rispetto ai concorrenti del settore.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Confronta le metriche finanziarie chiave dei prodotti in un layout strutturato

Visualizza le prestazioni finanziarie con sezioni chiare e codificate a colori per identificare punti di forza e di debolezza

Standardizza il benchmarking utilizzando categorie predefinite per garantire la coerenza dell'analisi

🔑 Ideale per: analisti aziendali, product manager e dirigenti che desiderano confrontare le prestazioni dei prodotti, analizzare la concorrenza e prendere decisioni strategiche sui prezzi.

8. Modello di matrice TOWS ClickUp

Ottieni il modello gratis Analizza i fattori interni ed esterni che contribuiscono alla redditività, alla crescita e all'esito positivo della tua organizzazione con il modello di matrice TOWS di ClickUp

Il modello di matrice TOWS di ClickUp aiuta le aziende a scoprire informazioni utili per operare in modo da massimizzare i propri punti di forza, rendere superflui i punti deboli, sfruttare le opportunità e neutralizzare le minacce. Favorisce la collaborazione, migliora la gestione dei rischi e aumenta l'efficienza del processo decisionale.

Che tu stia lanciando una nuova iniziativa o perfezionando le operazioni attuali, questo modello ti consente di usufruire di una pianificazione più intelligente per ottenere risultati efficaci.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza visivamente le informazioni SWOT utilizzando una lavagna online ClickUp per facilitare il brainstorming

Monitora lo stato di avanzamento con gli stati personalizzati delle attività, come Aperta e Completata

Personalizza i flussi di lavoro con campi su misura per classificare punti di forza, punti deboli, opportunità e minacce

🔑 Ideale per: Strategisti aziendali, project manager e dirigenti che necessitano di un approccio strutturato al processo decisionale strategico.

🔎 Lo sapevi? L'utilizzo di citazioni reali dei clienti o dei dati NPS può confermare (o mettere in discussione) quelli che ritieni essere i tuoi punti di forza e di debolezza. A volte il divario più grande è quello tra percezione e realtà.

9. Modello di analisi SWOT minimalista di Canva

tramite Canva

Il modello di analisi SWOT minimalista di Canva è stato creato per aiutare le aziende, gli imprenditori e gli strateghi a valutare efficacemente il proprio SWOT. Il suo design pulito garantisce chiarezza, rendendo facile presentare le intuizioni in modo professionale.

Che tu stia sviluppando una nuova linea di prodotti per la tua azienda o valutando i rischi di mercato, questo modello ti consente di analizzare chiaramente e comunicare facilmente i punti chiave al tuo team o agli stakeholder.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Visualizza informazioni critiche in un formato a quattro quadranti dal design accurato

Personalizza testo, font e colori in base al tuo marchio e alle tue preferenze

Organizza le informazioni in modo efficiente con sezioni dedicate a punti di forza, punti deboli, opportunità e minacce

🔑 Ideale per: Imprenditori, analisti aziendali, project manager e team di marketing per analizzare strategie aziendali, condizioni di mercato e panoramiche competitive.

➡️ Per saperne di più: Modelli e strutture di pianificazione strategica per la tua azienda

10. Modello di analisi SWOT per startup di Template.net

Il modello di analisi SWOT per startup di Template.net offre un modo strutturato per valutare punti di forza, punti deboli, opportunità e minacce. Questo modello visivamente accattivante e facile da modificare aiuta gli imprenditori e i team aziendali a ottenere chiarezza sui fattori interni ed esterni che influenzano le loro startup.

Grazie al suo design intuitivo, questo modello consente agli utenti di personalizzare le sezioni, collaborare in modo efficiente e prendere decisioni basate sui dati.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza le informazioni utilizzando una matrice SWOT strutturata per classificare in modo efficiente i punti di forza e le sfide aziendali

Collabora senza interruzioni condividendo il modello con i membri del team per ottenere input e idee in tempo reale

Esporta e condividi in diversi formati, tra cui PDF, PNG e PowerPoint, per una facile distribuzione

🔑 Ideale per: Imprenditori, fondatori di startup e team di marketing che desiderano valutare il posizionamento sul mercato, identificare opportunità di crescita e mitigare i rischi in modo efficace.

➡️ Per saperne di più: Come eseguire un'analisi SWOT delle risorse umane (modello ed esempi)

Potenzia la tua analisi SWOT con ClickUp

L'analisi SWOT è essenziale per i professionisti del marketing, i leader aziendali e i titolari di startup. Fornisce informazioni preziose per i quadri di pianificazione strategica, il posizionamento competitivo e la mitigazione dei rischi, aiutando le aziende a rimanere all'avanguardia.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ti aiuta a semplificare l'analisi SWOT di marketing con potenti funzionalità/funzioni come la collaborazione in tempo reale, approfondimenti basati sull'IA e dashboard personalizzabili.

Consente di monitorare facilmente i risultati chiave, assegnare elementi di azione e integrare dati provenienti da più fonti per un'analisi completa.

Inoltre, con oltre 1.000 modelli personalizzabili, aumenta l'efficienza e la produttività della forza lavoro. Con ClickUp, le tue strategie di marketing diventano basate sui dati, agili e di grande impatto allo stesso tempo.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp.