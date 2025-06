15 modelli pre-mortem gratuiti per una migliore pianificazione dei progetti

La maggior parte dei fallimenti dei progetti non si verifica all'improvviso: sono presenti fin dall'inizio, in attesa di essere notati.

Senza gli strumenti giusti, potresti non notare questi segnali di allarme fino a quando non si trasformano in problemi più gravi, causando costosi contrattempi e frustrazione nei team.

Ma cosa succederebbe se potessi identificare questi rischi prima che diventino problemi? I modelli pre-mortem ti aiutano proprio in questo, rendendo più facile valutare i rischi, incoraggiare i membri del team a lavorare in modo strategico e pianificare in modo più efficace fin dall'inizio.

In questo post del blog condivideremo 15 dei migliori modelli pre-mortem che cambieranno il tuo approccio alla pianificazione dei progetti.

Cosa sono i modelli pre-mortem?

Un modello pre-mortem è uno strumento utile per identificare i potenziali rischi prima dell'inizio di un progetto. Questi modelli guidano il team nella valutazione delle possibili sfide, consentendo di affrontarle nella fase di pianificazione ed evitare i rischi critici che spesso portano al fallimento dei progetti.

L'idea è semplice: invece di reagire ai rischi quando si presentano, valuta in modo proattivo cosa potrebbe andare storto per prevenire i problemi in una fase iniziale.

Ad esempio, quando lanci un nuovo prodotto, potresti utilizzare un modello pre-mortem per considerare rischi quali ritardi nella catena di fornitura o strategie di marketing poco chiare. Ti guida nella creazione di piani di emergenza, come trovare fornitori di backup o chiarire gli obiettivi di marketing, prima dell'inizio del progetto.

Cosa rende efficace un modello di pre-mortem?

Per essere davvero efficace, un modello pre-mortem deve guidare il tuo team attraverso un processo che affronti i potenziali rischi del progetto prima che diventino problemi reali.

Ecco cosa dovrebbe includere un modello di pre-mortem efficace:

Identificazione e valutazione dei rischi: un buon modello guiderà il tuo team nell'identificazione e nella valutazione dei potenziali rischi, consentendo un approccio proattivo alla loro gestione

Collaborazione in team: coinvolgere tutti durante la valutazione dei rischi garantisce che vengano prese in considerazione tutte le diverse prospettive, rendendo il processo completo e approfondito

Stati e campi personalizzati: la personalizzazione degli stati e dei campi consente al team di monitorare i rischi in modo adeguato al progetto specifico, assicurando che nessun dettaglio critico venga trascurato

Viste personalizzate: come le bacheche Kanban o i grafici Gantt, le viste personalizzate aiutano i team a visualizzare chiaramente i rischi, semplificando il monitoraggio e la pianificazione delle risposte

Piani di emergenza attuabili: oltre a identificare i rischi, un ottimo modello pre-mortem aiuta il team a delineare i passaggi successivi per la mitigazione, preparandolo ad agire rapidamente in caso di problemi.

🧠 Lo sapevate? Oltre il 70% dei progetti fallisce o deve affrontare sfide importanti. Uno dei motivi principali potrebbe essere la mancata individuazione dei rischi nelle fasi iniziali. Con la combinazione di modelli pre-mortem e software di gestione dei rischi, potete fare molto di più che individuare i rischi. Mentre i modelli pre-mortem aiutano a identificare potenziali problemi, un buon software di gestione dei rischi monitora questi rischi in tempo reale, consentendoti di adeguarti rapidamente, ad esempio riallocando le risorse o modificando le sequenze, prima che i rischi si aggravino.

15 modelli di pre-mortem

Non è possibile prevedere tutte le sfide, ma è possibile essere preparati. Questi modelli pre-mortem gratuiti offrono la chiarezza e la struttura necessarie per prendere decisioni più intelligenti, pianificare in modo efficace ed evitare costosi contrattempi.

1. Modello pre-mortem ClickUp

Ottieni il modello gratuito Identifica le aree di rischio e sviluppa piani di mitigazione con il modello pre-mortem di ClickUp

Il modello pre-mortem di ClickUp aiuta i team a individuare potenziali fallimenti dei progetti prima che diventino problemi reali. È stato creato per semplificare la valutazione dei rischi e garantire che tutti siano allineati e preparati.

Il modello consente un prompt pensiero critico per garantire una mitigazione dei rischi con esito positivo e incoraggia la risoluzione creativa dei problemi.

Con questo modello puoi:

Tieni traccia dello stato di avanzamento del progetto utilizzando la vista Elenco attività

Collabora con i membri del team sui rischi utilizzando la vista Bacheca

Pianifica e struttura le tue riunioni pre-mortem con il Modulo di riunione pre-mortem Visualizza

Monitora e analizza le attività per ottenere la massima produttività

🌟 Ideale per: Teams che desiderano anticipare potenziali problemi, mantenere i progetti in linea con gli obiettivi e migliorare la collaborazione, il tutto mantenendo un piano di progetto chiaro e strutturato dall'inizio alla fine.

2. Modello di tracciamento dei problemi ClickUp

Ottieni il modello gratis Segnalate, monitorate e date priorità a bug, errori e altri problemi con il modello Issue Tracker di ClickUp

Il modello ClickUp Issue Tracker è progettato per aiutare i team a gestire e risolvere in modo efficiente i problemi dei progetti. Centralizza tutto il monitoraggio dei problemi, consentendoti di dare priorità ai bug, assegnare responsabilità e mantenere tutto organizzato.

Con questo modello puoi:

Crea un database centralizzato per tutti i problemi relativi ai progetti

Ottieni maggiore visibilità sul processo di sviluppo

Migliora la garanzia di qualità ed esegui il progetto senza intoppi

Assicurati che tutti i membri del team siano a conoscenza dei problemi prioritari da affrontare

🌟 Ideale per: Project manager e team di sviluppo che necessitano di un modo organizzato ed efficiente per monitorare, dare priorità e risolvere i problemi, mantenendo il team allineato e rispettando le scadenze.

3. Modello di analisi dei rischi per il project management di ClickUp

Ottieni il modello gratis Analizza la probabilità che si verifichi ciascun rischio con il modello di analisi dei rischi per il project management di ClickUp

La gestione dei rischi è fondamentale per mantenere i progetti in carreggiata, soprattutto quando la posta in gioco è alta. Il modello di analisi dei rischi per il project management di ClickUp ti aiuta a identificare in modo proattivo i rischi prima che si aggravino. È progettato per offrire ai team una visione chiara dei potenziali ostacoli, inclusi i rischi relativi ai costi del progetto, la carenza di risorse o i ritardi, in modo che possano affrontarli a testa alta.

Questo modello semplifica il processo di analisi dei rischi, consentendoti di valutare la probabilità dei rischi, sviluppare strategie di mitigazione e allocare le risorse in modo più efficace.

Con questo modello puoi:

Identifica e valuta i rischi del progetto a colpo d'occhio con la vista Panoramica

Ottieni visibilità sui rischi del progetto e scopri come influiscono sul progetto stesso

Assegna una priorità ai rischi del progetto in base alla gravità

Crea un piano di gestione dei rischi efficace per portare a termine i progetti con successo

🌟 Ideale per: Project manager alla ricerca di un modo completo e organizzato per valutare, monitorare e mitigare i rischi, in particolare quelli relativi ai costi dei progetti.

Scopri come dare priorità alle attività di un progetto 👇

4. Modello di matrice dei rischi di valore ClickUp

Ottieni il modello gratuito Valuta il valore e il rischio delle attività in modo rapido e accurato con il modello Matrice valore-rischio di ClickUp

Uno dei modi più comuni per valutare se un rischio vale la pena è analizzare il valore del progetto. Il modello di matrice di rischio/valore di ClickUp è utile in questo caso. Ti aiuta a visualizzare, valutare e dare priorità alle attività in base al loro valore e al loro rischio.

Questo modello offre al tuo team la chiarezza necessaria per concentrarsi sulle attività di alto valore e a basso rischio, garantendo che il lavoro richiesto sia in linea con gli obiettivi del progetto.

Con questo modello puoi:

Valuta quali attività devono essere affrontate per prime e come devono essere allocate le risorse utilizzando la vista Elenco ad alto valore

Assegna valori e valutazioni di rischio a ciascuna attività

Confronta e contrapponi diversi progetti e i rischi associati

Prendi decisioni più informate per aumentare il fatturato aziendale

🌟 Ideale per: Team che devono prendere decisioni informate che bilancino rischio e valore e project manager che desiderano concentrare il lavoro richiesto sulle attività ad alta priorità per ottenere il massimo impatto.

5. Modello di registro dei rischi ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le valutazioni dei rischi in un formato facile da comprendere con il modello Registro dei rischi di ClickUp

Il modello di registro dei rischi ClickUp offre un modo strutturato per identificare, valutare e monitorare i rischi durante tutto il ciclo di vita del progetto. Con questo modello, puoi garantire che tutti i potenziali rischi siano valutati e che vengano implementate strategie di mitigazione appropriate, in modo da poterti concentrare sull'esecuzione del tuo progetto con fiducia.

Questo modello aiuta a organizzare i rischi in base alla gravità, all'impatto e alla probabilità, in modo da poter monitorare lo stato di avanzamento, adeguare le strategie di mitigazione e tenere informati gli stakeholder.

Con questo modello puoi:

Calcola il potenziale impatto di ciascun rischio sul tuo progetto con la visualizzazione dei costi dei rischi

Tieni traccia dei rischi e del loro stato attuale con la vista Elenco dei rischi

Ottieni informazioni dettagliate sulle risposte ai rischi utilizzando la visualizzazione dei rischi per risposta

Comprendi la gravità di ogni rischio con la visualizzazione dei rischi per livello

🌟 Ideale per: Risk manager e team di progetto che necessitano di un modo strutturato e trasparente per valutare e monitorare i rischi, dare priorità al lavoro richiesto per la mitigazione e garantire che i progetti rispettino le scadenze e il budget.

🧠 Lo sapevi? Il 64% dei project manager gestisce i rischi, ma molti hanno ancora difficoltà a tenerli sotto controllo durante tutto il progetto.

6. Modello di analisi dei rischi e dei benefici di ClickUp

Ottieni il modello gratis Identifica e analizza i rischi in qualsiasi situazione con il modello di analisi dei rischi e dei benefici di ClickUp

Un processo decisionale efficace consiste nel bilanciare i rischi e i benefici. Il modello di analisi dei rischi e dei benefici di ClickUp offre al tuo team un modo strutturato per valutare e confrontare le opzioni mappando i potenziali rischi e benefici.

È possibile visualizzare i rischi e i vantaggi di ciascuna opzione. In questo modo il team può prendere decisioni informate e obiettive sulle strategie aziendali o sulle priorità dei progetti.

Con questo modello puoi:

Crea un progetto per ogni obiettivo di analisi

Assegna attività ai membri del team e imposta sequenze per ciascuna opzione

Organizza le attività in categorie per monitorare lo stato di avanzamento e confrontare rischi e vantaggi

Imposta notifiche per rimanere aggiornato sullo stato di ogni attività

🌟 Ideale per: Titolari e dirigenti aziendali alla ricerca di un metodo strutturato e basato sui dati per valutare rischi e vantaggi.

📮 Approfondimento ClickUp: Circa il 43% dei lavoratori invia da 0 a 10 messaggi al giorno. Sebbene ciò suggerisca conversazioni più mirate o deliberate, potrebbe anche indicare una mancanza di collaborazione fluida, con discussioni importanti che avvengono altrove (come le email). Per evitare inutili passaggi da una piattaforma all'altra e cambi di contesto, è necessaria un'app che faccia tutto per il lavoro, come ClickUp, che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più efficiente.

7. Modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp

Ottieni il modello gratis Determina le misure preventive per ridurre l'esposizione al rischio con il modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp

Il modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp offre una piattaforma potente e interattiva che consente al tuo team di valutare i rischi e il loro impatto. Con questo modello, il tuo team può riflettere sui potenziali rischi e sviluppare piani concreti per affrontarli. Ciò offre una comprensione più chiara delle priorità e garantisce che nessun rischio passi inosservato o venga ignorato.

Con questo modello puoi:

Identifica e assegna priorità ai rischi e crea un piano di mitigazione con la Visualizzazione valutazione dei rischi

Tieni traccia dello stato delle attività di gestione dei rischi e assicurati che tutte le azioni siano completate in tempo

Evidenzia i rischi che richiedono maggiore attenzione

Collabora con gli stakeholder chiave per tenere tutti informati e adeguare le strategie secondo necessità

🌟 Ideale per: Analisti del rischio e project manager alla ricerca di un modo strutturato e visivo per monitorare e mitigare i rischi, garantendo che i potenziali problemi vengano affrontati prima che possano compromettere il progetto.

💡Suggerimento per professionisti: Utilizza ClickUp Brain per migliorare ulteriormente la gestione dei rischi. Grazie alle sue funzionalità di IA, puoi generare valutazioni dei rischi, riepilogare/riassumere le discussioni e creare piani completi di mitigazione dei rischi, il tutto all'interno dell'area di lavoro di ClickUp.

8. Modello di lavagna online per l'analisi dei rischi di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Ottieni visibilità sul processo di gestione dei rischi del tuo team con il modello di lavagna online per l'analisi dei rischi di ClickUp

Il modello di lavagna online per l'analisi dei rischi di ClickUp aiuta ad analizzare i rischi in base a due fattori: gravità e probabilità. In questo modo, puoi vedere come i rischi influenzano un progetto da diverse angolazioni, rendendo più facile affrontarli prima che si aggravino.

Documentando i rischi, il loro impatto e i piani di mitigazione, il tuo team potrà affrontare ogni sfida con un approccio proattivo.

Con questo modello puoi:

Crea attività per ogni rischio e valutale nella vista Analisi dei rischi

Determina la probabilità e l'entità di un evento di rischio

Visualizza il processo di analisi dei rischi per idee simili

🌟 Ideale per: Project manager, analisti del rischio e team alla ricerca di un metodo visivo e interattivo per identificare, valutare e gestire i rischi, mantenendo il progetto in carreggiata e riducendo al minimo le potenziali interruzioni.

📖 Per saperne di più: Modelli di report post-azione per valutazioni complete

9. Modello di pianificazione sprint SCRUM di ClickUp

Ottieni il modello gratis Imposta gli obiettivi degli sprint e monitora lo stato di avanzamento lungo il percorso con il modello di pianificazione sprint SCRUM di ClickUp

I team spesso hanno difficoltà a gestire gli sprint e a rimanere in linea con i progetti Agile. Il modello di pianificazione sprint SCRUM di ClickUp offre al tuo team uno spazio strutturato per pianificare, eseguire e monitorare ogni fase dello sprint dall'inizio alla fine.

Questo modello offre chiarezza e focalizzazione al processo SCRUM, aiutandoti a suddividere gli obiettivi degli sprint in attività concrete, monitorare lo stato di avanzamento e risolvere i problemi non appena si presentano.

Con questo modello puoi:

Aggiungi attività allo sprint e gestisci gli invii con la Visualizzazione modulo di invio ticket

Definisci i criteri di completamento con la Visualizzazione della definizione di terminato per garantire gli standard di qualità

Ottieni una panoramica degli obiettivi dello sprint e monitora i componenti di grandi progetti con la vista Epica

Organizza e monitora gli sprint in tempo reale con la Visualizzazione Sprint

🌟 Ideale per: Team di progetto Agile e SCRUM master alla ricerca di modelli Scrum completi e facili da usare che semplifichino la pianificazione degli sprint, la gestione delle attività e il monitoraggio dello stato di avanzamento.

10. Modello di bacheca per la pianificazione agile degli sprint di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica gli sprint con facilità, indipendentemente dalla complessità del progetto, con il modello di bacheca per la pianificazione agile degli sprint di ClickUp

Gestire gli sprint Agile non è un'impresa facile, soprattutto quando si hanno più attività, scadenze e membri del team da coordinare. Il modello di bacheca per la pianificazione degli sprint Agile di ClickUp semplifica l'organizzazione e il monitoraggio delle attività degli sprint in un formato chiaro e visivo. Fornisce al tuo team tutto ciò di cui ha bisogno per pianificare, assegnare e monitorare le funzioni in tempo reale.

Questo modello ti consente di visualizzare facilmente le dipendenze delle attività, impostare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento. Con tutte le informazioni in un unico posto, puoi apportare rapidamente modifiche e garantire che gli obiettivi dello sprint vengano raggiunti in tempo e nel rispetto degli obiettivi.

Con questo modello puoi:

Organizza le attività in base alle priorità e monitora lo stato di avanzamento utilizzando la vista Elementi del backlog di sprint

Monitora gli aggiornamenti delle attività in tempo reale con la Visualizzazione dello stato di sviluppo

Accedi alle risorse necessarie per completare le attività con la Visualizzazione risorse

Imposta scadenze realistiche per ogni attività utilizzando la Visualizzazione Calendario e monitora le scadenze per mantenere lo sprint in linea con gli obiettivi

🌟 Ideale per: Team SCRUM, project manager e professionisti agili che desiderano un modo chiaro e organizzato per gestire le attività degli sprint, visualizzare lo stato di avanzamento e garantire che il proprio team lavori in modo efficace per raggiungere gli obiettivi degli sprint.

✨ Curiosità: il Manifesto Agile, firmato nel 2001, contiene meno di 500 parole, ma ha rivoluzionato il project management e lo sviluppo software. Questa semplicità rispecchia la potenza della pianificazione agile degli sprint: chiara, mirata e di grande impatto.

11. Modello di documento di pianificazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Suddividi le attività in parti più gestibili per una consegna più rapida con il modello di documento di pianificazione di ClickUp

Un piano ben strutturato è essenziale per l'esecuzione di un progetto di successo, ma organizzare dettagli complessi può essere opprimente. Il modello di documento di pianificazione ClickUp semplifica questo processo fornendo un quadro chiaro che consente ai team di definire gli obiettivi, suddividere le attività e garantire che tutti rimangano allineati agli obiettivi del progetto.

Questo modello organizza le attività con stati personalizzati, date di scadenza e priorità, facilitando il monitoraggio dello stato di avanzamento e la modifica delle sequenze in base alle esigenze. Con tutti gli obiettivi chiave, gli elementi di azione e le scadenze in un unico posto, il team può rimanere concentrato, collaborare in modo più efficace ed eseguire il progetto senza intoppi.

Con questo modello puoi:

Definisci obiettivi chiari per il progetto e suddividili in attività gestibili

Crea una sequenza visiva con la vista Grafico di Gantt per mappare il tuo progetto

Tieni traccia dello stato delle attività utilizzando la vista Bacheca e apporta le modifiche necessarie

Organizza riunioni regolari per discutere gli aggiornamenti e le modifiche al progetto, comprese riunioni post mortem per analizzare i risultati e migliorare la pianificazione futura

🌟 Ideale per: Project manager, team e stakeholder che necessitano di uno strumento strutturato e facile da usare per organizzare i documenti di pianificazione, assegnare attività, monitorare lo stato di avanzamento e allineare gli obiettivi all'interno del team.

12. Modello di documento per il processo decisionale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Analizza ogni potenziale scelta con un quadro chiaro grazie al modello di documento ClickUp Decision Making Framework

Il modello di documento ClickUp Decision Making Framework ti aiuta a prendere decisioni informate sui progetti, consentendoti di valutare i pro e i contro di ogni decisione. Puoi valutare oggettivamente ogni potenziale risultato e finalizzare gli elementi di azione ad alta priorità. Il modello rende anche più facile per i team allinearsi sugli obiettivi e andare avanti con sicurezza.

Con questo modello puoi:

Raccogli tutte le informazioni rilevanti e i contributi delle parti interessate per prendere decisioni informate

Genera ed elenca le potenziali soluzioni per confrontare i pro e i contro

Valuta in modo obiettivo i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna soluzione con la vista Tabella

Assegna le attività per garantire l'implementazione della soluzione scelta, con sequenze e responsabilità chiare

🌟 Ideale per: Dirigenti aziendali, project manager e team che necessitano di un framework strutturato ed efficiente per prendere decisioni critiche relative ai progetti.

📖 Per saperne di più: Modelli di post-mortem di progetto

13. Modello di gestione dei problemi di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza i problemi in categorie o tag con il modello di gestione dei problemi di ClickUp

Il modello di gestione dei problemi ClickUp va oltre il semplice monitoraggio dei problemi di progetto: incoraggia i team a stabilire priorità strategiche, assegnare la titolarità e risolvere attivamente i problemi per evitare ritardi nei progetti e sprechi di risorse.

Questo modello fornisce un quadro completo per affrontare i problemi classificandoli, impostando sequenze temporali attuabili e assicurando che il team sappia esattamente chi si sta occupando di cosa.

Con questo modello puoi:

Registra e monitora i nuovi problemi con la Visualizzazione registrazione problemi

Monitora lo stato in tempo reale utilizzando la Visualizzazione dello stato dei problemi

Assegna i titolari e imposta le scadenze con la vista Grafico di Gantt

Assicurati che tutti i problemi siano chiusi e documentati correttamente una volta risolti

🌟 Ideale per: Project manager, team di supporto e squadre di sviluppo che necessitano di uno strumento integrato per identificare, dare priorità e risolvere rapidamente i problemi senza perdere di vista gli obiettivi più importanti del progetto.

14. Modello pre-mortem per progetti di Miro

via Miro

Pianificare in anticipo è essenziale per il buon esito di un progetto e il modello pre-mortem di Miro semplifica questo processo. Immaginando cosa potrebbe andare storto, sarai in grado di affrontare le sfide a testa alta, garantendo un'esecuzione più fluida del progetto.

Con questo modello puoi:

Prevedi il tasso di esito positivo o negativo dei progetti

Allinea gli stakeholder sugli obiettivi e sulle strategie del progetto

Guida il progetto verso risultati favorevoli

🌟 Ideale per: Project manager e team leader che devono prevedere il tasso di esito positivo dei progetti.

15. Modello pre-mortem di Figma

via Figma

Il modello Pre-Mortem di Figma aiuta i team a prepararsi per potenziali contrattempi prima dell'inizio di un progetto. Il modello guida i team nell'analisi dei fattori di rischio, nella discussione delle soluzioni e nella creazione di un piano d'azione dettagliato. Incoraggia inoltre il brainstorming collaborativo identificando in modo proattivo potenziali fallimenti, problemi critici e strategie per affrontarli.

Con questo modello puoi:

Visualizza i potenziali ostacoli e adotta misure preventive per un'esecuzione più fluida del progetto

Elenca le possibili strategie per affrontare i problemi critici

Crea un piano d'azione per l'implementazione del progetto

🌟 Ideale per: Project manager che desiderano visualizzare i potenziali ostacoli e la gravità del loro impatto.

Previeni gli ostacoli al progetto fin dal primo giorno con ClickUp

Avviare il tuo progetto con ClickUp significa impostare le basi per un esito positivo fin dall'inizio.

ClickUp offre una soluzione all-in-one per gestire ogni aspetto del tuo progetto. Dagli stati personalizzati e dalla collaborazione in tempo reale ai flussi di lavoro automatizzati e alle dipendenze delle attività, ti aiuta a eliminare i rischi in anticipo, offrendo al tuo team visibilità e controllo chiari fin dall'inizio.

I modelli pre-mortem di ClickUp aiutano i tuoi progetti a rimanere in carreggiata, nessun problema viene trascurato e il tuo team rimane allineato in ogni passaggio. Cosa aspetti?

Iscriviti a ClickUp per semplificare il project management, prevenire i rischi e ottenere sempre risultati positivi.