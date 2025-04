I 10 migliori corsi di IA per product manager per essere all'avanguardia nel 2025

Dicono: "Una qualifica è una strada vuota senza certificazione"

E quando si parla di gestione dei prodotti nell'era dell'intelligenza artificiale, avere la giusta certificazione può essere la chiave per un esito positivo.

Secondo una ricerca di IBM, i product manager sono tra i principali gruppi di utenti che adottano l'IA nelle organizzazioni.

Se stai pensando a come migliorare le tue competenze, un corso di IA progettato per i product manager potrebbe essere il passaggio perfetto. Che tu stia guidando progetti basati sull'IA o che tu voglia semplicemente affinare la tua comprensione dell'impatto dell'IA sulla strategia di prodotto, c'è un corso che fa per te.

Diamo un'occhiata ad alcuni dei migliori!

Panoramica dei corsi di IA

Ecco una tabella comparativa con i corsi in base al provider, ai risultati di apprendimento, alla durata e ai collegamenti.

Nome del corso Provider A chi è rivolto Cosa imparerai Durata Link Specializzazione in gestione dei prodotti IA Duke University Responsabili di prodotto, titolari di prodotto, responsabili tecnici, dirigenti e analisti Applicare l'apprendimento automatico, progettare esperienze di prodotto IA, gestire progetti di apprendimento automatico 4 mesi (5 ore/settimana) Coursera Certificato professionale IBM per manager di prodotti IA IBM Responsabili di prodotto, leader aziendali e professionisti Gestire gli stakeholder, applicare le metodologie Agile, analizzare casi di studio reali di IA 3 mesi (10 ore/settimana) Coursera Intelligenza artificiale per la certificazione dei prodotti (AIPC)™ Scuola di prodotto Professionisti interessati alla creazione di prodotti di IA Applicare l'IA nell'intero ciclo di vita del prodotto, sviluppare prototipi basati sull'IA, misurare l'esito positivo dei prodotti basati sull'IA 3-4 settimane (2-3 ore/settimana) Scuola di prodotto Padroneggiare l'IA generativa per l'innovazione di prodotto Università di Stanford Professionisti e innovatori interessati all'innovazione guidata dall'IA Integrare l'IA nelle roadmap dei prodotti, migliorare la produttività con strumenti di IA generativa, applicare l'IA nella progettazione dei prodotti 11 ore Stanford Online Nanodegree Product Manager IA Udacity Responsabili di prodotto che desiderano incorporare l'IA nello sviluppo dei prodotti Costruisci strategie basate sull'IA, sviluppa roadmap di prodotto, applica tecnologie di IA generativa 1 mese Udacity Formazione sull'IA per i professionisti del prodotto Pragmatic Institute Professionisti del prodotto che mirano ad applicare l'IA generativa per un processo decisionale più intelligente Utilizza l'IA generativa per il processo decisionale, sviluppa casi d'uso dell'IA, crea prompt efficaci per contenuti di impatto 6 ore Pragmatic Institute AI Product Management 101 & Certification Dott.ssa Marily Nika Aspiranti product manager IA, ingegneri del software, data scientist e product manager all'inizio della carriera Gestire i team di prodotto IA, comprendere i concetti di IA, applicare tecnologie come NLP e IA generativa 2-3 settimane Maven Learning Corso di IA per la gestione dei prodotti Pendo.io Professionisti che cercano di sfruttare l'IA nello sviluppo dei prodotti Utilizzare l'IA durante lo sviluppo del prodotto, creare funzionalità/funzioni basate sull'IA, migliorare le strategie di prodotto 2 ore Pendo.io Corso di formazione sulla gestione dei prodotti IA Productside Responsabili di prodotto e leader che desiderano valutare e implementare soluzioni di IA Sfruttare l'IA per prodotti orientati al cliente, creare coach di prodotto IA, implementare l'IA per il processo decisionale 2 mesi Productside Bootcamp sulla gestione dei prodotti con IA Acceleratore PM Sia per i product manager esperti che per quelli aspiranti IA prompt engineering, strategie GTM, creazione di roadmap di prodotto con IA 11 settimane Acceleratore PM

Applicazioni chiave dell'IA nella gestione dei prodotti

L'IA sta lasciando un segno evidente nella gestione dei prodotti. È qui per aiutarti a lavorare in modo più intelligente, a prendere decisioni migliori e a concentrarti su ciò che conta davvero. Curioso di sapere come funziona il project management basato sull'IA? Scopriamolo.

1. Analisi di mercato e intelligence competitiva

L'IA può scansionare enormi quantità di dati di mercato per scoprire tendenze e attività della concorrenza. Identifica rapidamente i cambiamenti nel comportamento dei consumatori e le opportunità emergenti, aiutandoti a prendere decisioni informate più velocemente.

🤖 Come usare l'IA:

Monitoraggio dei lanci di prodotti della concorrenza, dei prezzi e del sentiment dei clienti

Analizza le tendenze di mercato dalla reportistica di settore e dai dati dei social media

Ottieni informazioni dettagliate sulle esigenze dei clienti e sull'evoluzione della domanda di mercato

Condurre analisi di mercato, del settore e della concorrenza utilizzando ClickUp Brain

2. Analisi predittiva per il processo decisionale

L'analisi predittiva basata sull'IA può prevedere l'andamento di prodotti, funzionalità/funzioni o variazioni di prezzo. Grazie alla capacità di analizzare dati storici e rilevare modelli, l'IA fornisce informazioni utili per ridurre l'incertezza nel processo decisionale.

🤖 Come usare l'IA:

Prevedere l'adozione di funzionalità/funzioni, la crescita commerciale e il tasso di abbandono dei clienti

Ottimizzare i test A/B prevedendo il risultato di diverse varianti

Analizza le recensioni dei clienti, le risposte ai sondaggi o i ticket di supporto per individuare temi emergenti o tendenze di sentiment

📖 Per saperne di più: Come l'IA come servizio può trasformare le operazioni aziendali

3. Ottimizzazione continua del prodotto

L'IA può monitorare continuamente il comportamento dell'utente e le prestazioni del prodotto, segnalare i problemi ed evidenziare le opportunità in tempo reale. Ciò consente di ottimizzare le funzionalità/funzioni del prodotto, migliorare l'esperienza dell'utente e perfezionare le strategie di prezzo senza attendere le revisioni trimestrali.

🤖 Come usare l'IA:

Scoprire i punti di attrito degli utenti attraverso l'analisi dei dati comportamentali

Ottieni suggerimenti per aggiornamenti di funzionalità/funzioni o modifiche di design

Analizzare le variazioni dei prezzi per massimizzare i ricavi e il coinvolgimento

4. Gestione delle risorse e delle capacità

L'IA aiuta ad allocare le risorse in modo più efficace attraverso la previsione delle sequenze dei progetti, la determinazione dei potenziali rischi e la proposta di adeguamenti delle risorse. Assicura che i team interfunzionali lavorino in modo efficiente senza sovraccaricare le risorse.

🤖 Come usare l'IA:

Sequenza di completamento dei progetti basata su dati storici

Identificare i limiti di capacità e suggerire assegnazioni ottimali ai team

Monitorare lo stato delle attività per evitare ritardi

5. Supporto clienti e analisi dei feedback

L'IA analizza il feedback dei clienti proveniente da sondaggi, recensioni e ticket di supporto per scoprire i punti deboli comuni e i problemi emergenti. Inoltre, monitora il sentiment per valutare la soddisfazione dei clienti, rendendo più facile stabilire le priorità per il miglioramento dei prodotti.

🤖 Come usare l'IA:

Trova i problemi ricorrenti attraverso più canali di feedback

Analizzare il sentiment dei clienti per misurare i livelli di soddisfazione

Dare priorità agli aggiornamenti dei prodotti in base all'impatto dei problemi riportati

Analizza i ticket di supporto per capire il sentiment generale dei clienti sul tuo prodotto

6. Sperimentazione automatizzata e test A/B

L'IA semplifica il processo di sperimentazione eseguendo e analizzando simultaneamente più test A/B. Identifica più rapidamente le variazioni più efficaci, riducendo il tempo dedicato all'analisi manuale.

🤖 Come usare l'IA:

Automazione della configurazione e del monitoraggio dei test A/B

Analizza i risultati in tempo reale per imparare le varianti vincenti

Previsione della variante che potrebbe funzionare meglio per specifici gruppi di utenti sulla base di dati storici

📮ClickUp Insight: Il 33% degli intervistati indica lo sviluppo delle competenze come uno dei casi d'uso dell'IA a cui è più interessato. Ad esempio, i lavoratori non tecnici potrebbero voler imparare a creare frammenti di codice per una pagina web utilizzando uno strumento di IA. In questi casi, più contesto l'IA ha del tuo lavoro, migliori saranno le sue risposte. Come app per il lavoro che fa tutto, l'IA di ClickUp eccelle in questo. Sa a quale progetto stai lavorando e può consigliare passaggi specifici o persino eseguire attività come la creazione di frammenti di codice con facilità.

Come l'IA migliora l'efficienza della gestione dei prodotti

L'IA ha lentamente ma inesorabilmente scosso la gestione dei prodotti, rendendo le cose più veloci e intelligenti. Condivideremo alcuni esempi di come l'intelligenza artificiale stia già semplificando la vita dei product manager.

1. Sviluppare una strategia e una visione di prodotto

Elaborare una strategia di prodotto è un processo lungo ed estenuante. Si passano settimane sommerse nella reportistica di mercato, cercando di prevedere le tendenze e superare in astuzia i concorrenti. Per individuare le opportunità è necessario analizzare i sondaggi, condurre interviste e mettere insieme manualmente le intuizioni. Oltre a richiedere molto tempo, è facile perdere modelli preziosi.

✨ Come aiuta l'IA:

L'IA fa il lavoro pesante scansionando enormi quantità di dati in pochi minuti. Individua le tendenze, prevede i cambiamenti del mercato e mette in evidenza opportunità che potresti non aver nemmeno considerato. Sei ancora tu a prendere le decisioni importanti, ma l'IA garantisce che tali decisioni siano supportate da dati solidi.

🌻 Esempio: PepsiCo ha utilizzato l'IA generativa per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e ha prodotto nuovi gusti e forme per Cheetos, con il risultato di un aumento del 15% della penetrazione nel mercato.

Siamo riusciti a ridurre il numero di cicli di innovazione e sviluppo per i nuovi prodotti Cheetos a sei settimane. L'IA generativa ci permette di ottimizzare le caratteristiche dei prodotti in un modo che prima era inimmaginabile.

Siamo riusciti a ridurre il numero di cicli di innovazione e sviluppo per i nuovi prodotti Cheetos a sei settimane. L'IA generativa ci permette di ottimizzare le caratteristiche dei prodotti in un modo che prima era inimmaginabile.

2. Impostazione degli obiettivi

La scelta dei giusti obiettivi di prodotto richiede l'analisi dei dati storici, il benchmarking rispetto alla concorrenza e ore di discussione su quali metriche siano più importanti. Creare dashboard e report da zero non fa che aumentare il carico di lavoro.

✨ Come aiuta l'IA:

L'IA nella gestione dei prodotti elimina le congetture. Analizza le prestazioni passate, suggerisce obiettivi realistici e prevede persino ciò che è realizzabile in base alle tendenze attuali. In questo modo si evita di rimanere bloccati nella paralisi dell'analisi.

3. Fornire feedback su prodotti e design

La revisione di progetti e prototipi spesso significa affidarsi all'istinto e all'esperienza personale. I product manager esaminano manualmente i modelli, individuano le incongruenze e raccolgono i feedback dal team. Funziona, ma non è sempre efficiente.

✨ Come aiuta l'IA: L'IA interviene come un utile secondo paio di occhi. Analizza i progetti per individuare eventuali problemi di usabilità, segnala le aree che potrebbero confondere gli utenti e suggerisce anche miglioramenti. Anche se l'ultima parola spetta a te, l'IA si assicura che nulla sfugga.

📖 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per la produttività (casi d'uso e strumenti)

Come scegliere il corso di gestione dei prodotti IA giusto

Scegliere il corso giusto di gestione dei prodotti IA può fare una grande differenza nella tua carriera. Un buon corso dovrebbe adattarsi ai tuoi impegni, offrire una certificazione che aggiunga valore al tuo curriculum e darti le conoscenze pratiche che puoi applicare immediatamente.

Ma con così tante opzioni disponibili per padroneggiare i fondamenti dell'IA, come si fa a sapere quale vale la pena seguire? Ecco alcune cose da considerare quando si fa la propria scelta.

1. Scopri cosa vuoi imparare

Pensa ai tuoi obiettivi. Stai cercando di capire le basi dell'IA? Vuoi imparare a costruire prodotti basati sull'IA? O forse vuoi migliorare nella gestione di progetti di IA? Una volta che sai quali sono le competenze che stai cercando, è molto più facile filtrare le opzioni e trovare un corso che soddisfi le tue esigenze.

2. Prova prima di committare

Molte piattaforme offrono anteprime gratis, moduli introduttivi o periodi di prova. È un ottimo modo per capire se lo stile di insegnamento e i contenuti del corso sono adatti a te. Inoltre, ti permetterà anche di verificare se il materiale è al livello giusto per la tua esperienza.

3. Ascolta cosa hanno da dire gli altri

Recensioni e testimonianze possono essere incredibilmente utili. Gli studenti passati spesso condividono le loro opinioni su ciò che hanno amato, ciò che non hanno amato e se il corso li ha aiutati a raggiungere i loro obiettivi. Piattaforme come Coursera, Udemy e LinkedIn Learning di solito hanno molte recensioni da sfogliare.

4. Dai un'occhiata al programma

Esamina il programma del corso per vedere cosa viene trattato. Un buon corso di gestione dei prodotti di IA ti guiderà attraverso i fondamenti dell'IA, il ciclo di vita della gestione dei prodotti, l'analisi dei dati e persino le considerazioni etiche. E non saltare i progetti pratici; sono il modo migliore per applicare ciò che hai imparato in scenari reali.

5. Scopri chi insegna

Controlla il background dell'istruttore del corso. Ha lavorato su prodotti di IA? Ha esperienza pratica nel campo? I corsi tenuti da leader del settore o da accademici esperti spesso offrono approfondimenti più pratici e consigli utili.

📖 Per saperne di più: Il glossario definitivo sull'IA: 50 termini per familiarizzare con l'intelligenza artificiale

I migliori corsi di IA per i product manager

Per rimanere al passo con le attuali tendenze nella gestione dei prodotti, è necessario capire come sfruttare efficacemente l'IA. Per aiutarti a sviluppare le giuste competenze e ad orientarti con sicurezza nel panorama tecnologico in evoluzione, abbiamo curato un elenco dei migliori corsi di IA.

Questi corsi di IA offrono preziose informazioni, conoscenze pratiche, competenze necessarie ed esperienza pratica per accelerare la tua carriera nella gestione dei prodotti.

1. Specializzazione in gestione dei prodotti IA – Duke University

tramite Coursera

Questa certificazione di gestione dei prodotti IA è pensata per i product manager e i professionisti desiderosi di applicare l'IA ai loro prodotti. Copre argomenti essenziali come la strategia di prodotto IA, l'analisi dei dati, l'esperienza utente e le considerazioni etiche. Con la guida di istruttori esperti della Duke University, acquisirai esperienza pratica e costruirai un portfolio di prodotti IA per mostrare le tue capacità.

🌟 A chi è rivolto: responsabili di prodotto, titolari di prodotto, responsabili di ingegneria, dirigenti e analisti che mirano a gestire efficacemente i progetti di IA

💡Cosa imparerai:

Riconoscere quando e come applicare l'apprendimento automatico per risolvere i problemi

Progettare esperienze di prodotto di IA utilizzando pratiche incentrate sull'uomo che danno priorità alla privacy e all'etica

Gestire progetti di apprendimento automatico utilizzando il processo di scienza dei dati e le best practice del settore

🕓 Durata: 4 mesi (5 ore a settimana)

🎯 Partecipa al corso: Coursera

2. Corso di certificazione professionale per Product Manager IA IBM

tramite Coursera

Questo corso ti fornisce le competenze essenziali per guidare progetti basati sull'IA, gestire gli stakeholder e portare sul mercato prodotti innovativi. Alla fine del programma, avrai le conoscenze pratiche e la sicurezza necessarie per eccellere come product manager.

🌟 A chi è rivolto: Responsabili di prodotto, leader aziendali e professionisti desiderosi di migliorare le proprie competenze di gestione dei prodotti IA

💡Cosa imparerai:

Applicare strumenti e tecniche chiave di gestione del prodotto per gestire in modo efficace gli stakeholder e i client

Sviluppare una solida conoscenza delle metodologie Agile e adattive per accelerare la consegna dei prodotti

Analizza casi di studio reali che dimostrano l'integrazione di IA di esito positivo nella gestione dei prodotti

🕓 Durata: 3 mesi (10 ore a settimana)

🎯 Partecipa al corso: Coursera

3. Intelligenza artificiale per la certificazione dei prodotti (AIPC)™ – Scuola di prodotto

tramite Scuola di prodotto

AIPC™ è un corso per Product Manager di IA progettato per fornirti le competenze necessarie per eccellere nella gestione dei prodotti di IA. Il corso è sviluppato e tenuto da esperti di IA di primo piano. Esplorerai anche come l'IA può migliorare l'esperienza degli utenti, personalizzare i prodotti e semplificare i flussi di lavoro. Offre approfondimenti pratici ed esperienza nel mondo reale, rendendolo la tua porta d'accesso a una carriera di successo in questo campo in crescita.

🌟 A chi è rivolto: Professionisti interessati alla creazione di prodotti di IA e all'applicazione dell'IA nel ciclo di vita della gestione dei prodotti

💡Cosa imparerai:

Scopri come applicare l'IA durante il ciclo di vita del prodotto per promuovere l'innovazione e prendere decisioni più intelligenti

Acquisisci esperienza pratica nello sviluppo di prototipi di prodotti basati sull'IA e nell'esplorazione delle loro applicazioni nel mondo reale

Comprendere come misurare l'esito positivo dei prodotti basati sull'IA utilizzando metriche e indicatori di prestazione pertinenti

🕓 Durata: 3-4 settimane (2-3 ore a settimana)

🎯 Segui il corso: Product School

4. Padroneggiare l'IA generativa per l'innovazione di prodotto - Università di Stanford

tramite Stanford Online

L'esperto di machine learning Aditya Challapally e il professore di Stanford Edison Tse ti guidano nel mondo dell'IA generativa, dall'identificazione delle opportunità all'implementazione con esito positivo. Questo corso fornisce strategie pratiche per applicare l'IA in modo efficace senza bisogno di un background tecnico. Acquisirai la sicurezza necessaria per selezionare i modelli di IA giusti, valutare i rischi e creare prodotti di impatto basati sull'IA.

🌟 A chi è rivolto: Professionisti e innovatori interessati all'innovazione guidata dall'IA

💡Cosa imparerai:

Sviluppare un quadro strategico per integrare l'IA nella roadmap dei prodotti

Migliorare la produttività e promuovere la creatività: strumenti di IA generativa

Applicare l'IA in modo efficace nei processi di progettazione e sviluppo dei prodotti

🕓 Durata: 11 ore

🎯 Partecipa al corso: Stanford Online

5. Nanodegree per Product Manager IA – Udacity

tramite Udacity

Il programma Nanodegree fornisce una comprensione pratica dell'IA e dell'apprendimento automatico per il business. Insegna come sfruttare i dati, creare set di dati personalizzati e applicare le tecnologie di IA generativa. Con progetti pratici, lavorerai su strategie di prodotto per l'IA, scriverai documenti sui requisiti di prodotto (PRD) e svilupperai roadmap per l'IA, comprese quelle che utilizzano modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).

🌟 A chi è rivolto: ai responsabili di prodotto che desiderano incorporare l'IA nel loro processo di sviluppo del prodotto e vogliono sapere come funziona l'apprendimento automatico

💡 Cosa imparerai

Sviluppare strategie di prodotto basate sull'IA utilizzando dati e apprendimento automatico

Sviluppare roadmap di prodotto e gestire progetti di IA che richiedono set di dati personalizzati

Applicare le tecnologie di IA generativa affrontando al contempo le prestazioni e i pregiudizi del modello

🕓 Durata: 1 mese

🎯 Partecipa al corso: Udacity

6. Formazione sull'IA per i professionisti del prodotto – Pragmatic Institute

tramite Pragmatic Institute

Questo corso fornisce ai professionisti del prodotto le conoscenze necessarie per applicare l'IA generativa alla gestione del prodotto. Spiega come l'IA può accelerare la progettazione del prodotto, creare contenuti di marketing personalizzati, fornire preziose informazioni sui clienti e migliorare il supporto clienti. La formazione esplora anche il ruolo dell'IA nella ricerca di mercato, nella gestione del rischio e nella formazione interna, aiutando i professionisti a guidare l'innovazione e a prendere decisioni basate sui dati.

🌟 A chi è rivolto: Professionisti del prodotto che intendono applicare l'IA generativa per un processo decisionale e un'innovazione più intelligenti

💡Cosa imparerai:

Utilizza l'IA generativa e le tecniche di ingegneria prompt per ottimizzare il processo decisionale relativo ai prodotti e migliorare l'efficienza operativa

Sviluppare una solida conoscenza dei casi d'uso e delle applicazioni dell'IA per rimanere competitivi e sfruttare le tecnologie emergenti

Creare prompt efficaci che promuovano la creatività, coinvolgano i clienti e siano in linea con la strategia del marchio per contenuti di impatto

🕓 Durata: 6 ore

🎯 Partecipa al corso: Pragmatic Institute

7. Gestione dei prodotti IA 101 e certificazione – Dr. Marily Nika

tramite Maven Learning

Progettato per aspiranti Product Manager di IA, questo corso ti guida attraverso l'intero processo di creazione di prodotti di IA, anche senza alcuna esperienza di codice. È la Fase 1 del completo AI Product Bootcamp di 12 settimane offerto dalla Marily's Academy. Puoi seguirlo come corso a sé stante o come parte del programma completo. Ti aiuterà ad acquisire le competenze e la sicurezza necessarie per gestire progetti di IA e creare prodotti di grande impatto basati sull'IA nella tua azienda tecnologica dei sogni.

🌟 A chi è rivolto: Aspiranti product manager IA, ingegneri del software, data scientist e product manager all'inizio della carriera o studenti desiderosi di apprendere il ciclo di vita dello sviluppo di prodotti IA e lanciare funzionalità/funzioni IA

💡Cosa imparerai:

Sviluppare capacità di leadership per gestire efficacemente i team di prodotto IA, anche senza un background di codice

Acquisire una solida conoscenza dei concetti chiave di IA e apprendimento automatico per prendere decisioni informate sui prodotti

Come vengono applicate tecnologie come l'elaborazione del linguaggio naturale e l'IA generativa nello sviluppo dei prodotti

Comprendere l'uso della visione artificiale e dei sistemi autonomi nella creazione di prodotti all'avanguardia basati sull'IA

🕓 Durata: 2-3 settimane

🎯 Partecipa al corso: Maven Learning

8. Corso di IA per la gestione dei prodotti – Pendo. io

Il corso AI for Product Management ti aiuta a capire come l'IA si inserisce nella gestione del prodotto e come applicarla durante tutto il ciclo di sviluppo del prodotto. Esplorerai le best practice per la creazione di funzionalità/funzioni basate sull'IA e imparerai perché l'IA dovrebbe essere vista come un vantaggio strategico piuttosto che una sfida.

🌟 A chi è rivolto: Professionisti del prodotto che cercano di sfruttare l'IA nello sviluppo del prodotto e creare funzionalità/funzioni basate sull'IA

💡Cosa imparerai:

Come utilizzare efficacemente l'IA e gli strumenti basati sull'IA durante il processo di sviluppo del prodotto

Best practice per la creazione di funzionalità/funzioni basate sull'IA e per la definizione dei principi dell'IA

Come l'IA può favorire risultati trasformazionali e migliorare le strategie guidate dal prodotto con automazione e personalizzazione

🕓 Durata: 2 ore

🎯 Segui il corso: Pendo.io

📖 Per saperne di più: Utilizzare l'IA in modo responsabile: una guida rapida alla governance dell'IA

9. Corso di formazione sulla gestione dei prodotti IA – Productside

via Productside

Questo corso dal vivo fornisce ai responsabili di prodotto e ai leader aziendali un solido quadro di riferimento per valutare e implementare soluzioni di IA. Esplorerai gli ultimi progressi dell'IA, esaminerai esempi reali di adozione dell'IA da parte di aziende leader e acquisirai informazioni pratiche su come l'IA può risolvere i problemi dei clienti. Il corso tratta anche come comunicare efficacemente i consigli sull'IA alla dirigenza utilizzando informazioni basate sui dati.

🌟 A chi è rivolto: Responsabili di prodotto e leader che desiderano valutare e implementare soluzioni di IA in modo efficace

💡Cosa imparerai:

Sfruttare l'IA per creare prodotti in linea con gli obiettivi dei clienti

Creare un coach di prodotto IA con tecniche di prompt intelligenti

Implementare l'IA per un processo decisionale di esito positivo nella gestione dei prodotti

🕓 Durata: 2 mesi

🎯 Segui il corso: Productside

📖 Per saperne di più: Podcast sull'IA per saperne di più sull'intelligenza artificiale

10. Bootcamp sulla gestione dei prodotti IA – Acceleratore PM

tramite PM Accelerator

Il Bootcamp di gestione dei prodotti con IA è un corso completo che copre tutti i fondamenti dell'uso dell'IA per ottimizzare i flussi di lavoro dei prodotti. Insegna le basi dell'IA insieme al ciclo di vita dei prodotti con IA, ai metodi di raccolta dei dati e ai processi per costruire e addestrare i modelli. Imparerai anche a creare una strategia di roadmap di prodotto con l'IA.

🌟 A chi è rivolto: Sia ai product manager esperti che a quelli aspiranti

💡Cosa imparerai:

IA prompt engineering per la gestione dei prodotti

Strategie GTM per aumentare l'adozione del prodotto

Uso dell'IA per creare roadmap di prodotto

🕓 Durata: 11 settimane

🎯 Partecipa al corso: PM Accelerator

Implementare l'IA nella gestione dei prodotti

L'IA può cambiare completamente il modo in cui gestite i prodotti. Va oltre l'automazione delle attività per aiutarvi a prendere decisioni più intelligenti, risparmiare tempo e concentrarvi su ciò che conta di più.

Ma non basta conoscere l'IA. Per ottenere i reali benefici, sono necessari gli strumenti giusti che si integrano perfettamente nel flusso di lavoro e migliorano il processo decisionale.

ClickUp, l'app Tutto per il lavoro, può aiutarti a utilizzare l'IA per la gestione dei prodotti e a dare vita alle tue idee in modo più rapido ed efficiente. È progettata per semplificare la pianificazione, la collaborazione e l'esecuzione, indipendentemente dalla complessità della roadmap del prodotto.

Con il software ClickUp Product Management, puoi visualizzare il ciclo di vita del prodotto, creare roadmap di prodotto e facilitare l'innovazione.

ClickUp semplifica la gestione dei prodotti con il monitoraggio delle attività, la collaborazione e la reportistica

ClickUp Brain, il potente assistente IA di ClickUp, ti aiuta in ogni aspetto della gestione del prodotto, tra cui: ricerche di mercato, analisi delle strategie di prodotto della concorrenza, creazione di documentazione di prodotto e molto altro ancora. Vediamo i suoi casi d'uso per la gestione del prodotto.

Condurre ricerche di mercato

Puoi usare ClickUp Brain per comprendere le dimensioni e le opportunità del mercato, riepilogare/riassumere i report della ricerca di mercato, fare analisi della concorrenza, ottenere informazioni sui prezzi e conoscere i punti deboli del tuo pubblico di riferimento.

Scopri le tendenze del settore e le informazioni di mercato con ClickUp Brain

💡 Suggerimento: Una volta terminata la ricerca di mercato, fai un brainstorming e visualizza la strategia di prodotto con le lavagne online di ClickUp. Converti gli elementi di azione in attività direttamente dalla lavagna online.

Generare specifiche di prodotto

La stesura dei documenti sui requisiti di prodotto (PRD) è una di quelle attività che nessuno aspetta con impazienza. Richiede la raccolta di input da più parti interessate, la traduzione di idee vaghe in specifiche chiare e poi continue revisioni. Il processo può essere noioso e richiedere molto tempo.

ClickUp Brain può creare una prima bozza basata sui tuoi input. Tu gli dai la tua visione del prodotto e lui la trasforma in un documento strutturato. Tu aggiungi ancora gli ultimi ritocchi, ma invece di partire da zero, stai perfezionando e migliorando.

Analizzare gli obiettivi e le specifiche delle funzionalità/funzioni dei prodotti con ClickUp Brain

💡 Suggerimento: Dai il via al lancio del tuo prodotto allineando il tuo team in ClickUp Chat. Imposta canali dedicati per ogni prodotto o funzionalità/funzione, mantenendo le discussioni organizzate e collegate direttamente alle attività e alle sequenze temporali. Man mano che le idee fluiscono, ClickUp Brain può generare automaticamente attività dalle conversazioni e collegarle alla roadmap del prodotto. In questo modo si garantisce che ogni chat contribuisca al progresso del progetto.

Creare la documentazione di prodotto

Hai difficoltà con annunci di prodotti, reportistica o email? ClickUp AI, l'assistente di scrittura basato sull'IA, ti aiuta a redigere, perfezionare e rifinire i contenuti. Comprende il tuo tono e i tuoi obiettivi, rendendo ogni testo chiaro e professionale.

Puoi utilizzare ClickUp Brain direttamente in ClickUp Docs per generare contenuti relativi ai prodotti.

Crea reportistica di prodotto, questionari e articoli di aiuto con ClickUp Brain

I nostri ingegneri e product manager erano oberati di aggiornamenti manuali sullo stato tra Jira e altri strumenti. Con ClickUp, abbiamo recuperato ore di tempo sprecate in attività ridondanti. Ancora meglio, abbiamo accelerato il rilascio dei prodotti migliorando il passaggio del lavoro tra QA, scrittura tecnica e marketing.

I nostri ingegneri e product manager erano oberati di aggiornamenti manuali sullo stato tra Jira e altri strumenti. Con ClickUp, abbiamo recuperato ore di tempo perso in attività ridondanti. Ancora meglio, abbiamo accelerato il rilascio dei prodotti migliorando il passaggio del lavoro tra QA, scrittura tecnica e marketing.

Scopri come utilizzare l'IA per la documentazione👇

Prendere decisioni basate sui dati

ClickUp Brain funziona alla grande anche per analizzare i dati dei prodotti. Invece di scavare manualmente tra grafici o fogli di calcolo, puoi semplicemente chiedergli di riepilogare/riassumere cosa sta succedendo, evidenziare le tendenze o persino individuare le anomalie.

Ad esempio, è possibile condividere i numeri di adozione del prodotto, le risposte NPS e i commenti degli utenti, e questo vi darà una rapida lettura su ciò che funziona, ciò che non funziona e dove scavare più a fondo.

Ottieni informazioni sull'adozione del prodotto con ClickUp Brain

📖 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA nel project management (casi d'uso e strumenti)

Automazione dei flussi di lavoro

ClickUp Brain lavora anche come costruttore di automazioni IA. Basta scrivere quali sono i trigger e gli elementi dell'azione e ClickUp Automations provvederà all'impostazione.

Ad esempio, quando un'attività viene spostata su "Pronta per lo sviluppo", verrà automaticamente assegnata allo sviluppatore.

Assegna automaticamente le attività al tuo team con ClickUp Automazioni

Vuoi ritrovare quella vecchia ma brillante idea della riunione sulla roadmap del prodotto di 6 mesi fa? ClickUp Brain può aiutarti anche in questo! Basta chiedere ciò di cui hai bisogno

Monitoraggio dello stato delle attività

Il successo del lancio di un prodotto richiede un monitoraggio efficiente dei progressi e anche in questo caso ClickUp Brain può essere d'aiuto. Fornisce un resoconto giornaliero dei compiti, riassume lo stato di avanzamento generale del progetto e mostra a cosa stanno lavorando i membri del team.

In questo modo, non dovrai cercare aggiornamenti o scavare tra le attività. Inoltre, potrai individuare tempestivamente eventuali ostacoli o dipendenze.

Aggiornamenti istantanei sulle attività con ClickUp Brain

Gestione dei prodotti basata sull'IA: ottenere di più con ClickUp

Implementare l'IA nella gestione dei prodotti significa ottenere un vantaggio competitivo. Il giusto corso di gestione dei prodotti con IA può fornirti le conoscenze e le competenze per guidare con sicurezza progetti basati sull'IA e prendere decisioni più intelligenti sui prodotti.

Potrai automatizzare le attività, acquisire preziose informazioni e creare prodotti innovativi che si distinguono sul mercato. Piattaforme come Coursera e Udemy offrono corsi flessibili e pratici che si adattano ai tuoi impegni.

E quando sarai pronto per applicare ciò che hai imparato, ClickUp sarà qui per aiutarti. Fornisce strumenti basati sull'IA per semplificare il flusso di lavoro, fornire informazioni utili e far progredire i progetti. Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scopri come l'IA può farti progredire nel product management!