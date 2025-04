Milanote vs. Notion: quale strumento per la produttività è giusto per te?

Cresci guardando film su artisti che sono curvi in una stanza poco illuminata, che scarabocchiano furiosamente su un blocco note, per poi accartocciare la pagina per la frustrazione e lanciarla verso un bidone della spazzatura traboccante.

Per quanto possa sembrare drammatico, in realtà gli autori dei contenuti, i project manager e i designer non se la passano meglio senza aree di lavoro organizzate.

È qui che entrano in gioco strumenti per la produttività come Milanote e Notion. Le loro aree di lavoro visive e le funzionalità di collaborazione in tempo reale integrano in modo intuitivo attività, note e progetti in un hub centralizzato di conoscenze che aiuta a migliorare la produttività complessiva.

Ma quale tra Milanote e Notion è la scelta migliore per il tuo flusso di lavoro? In questo articolo esamineremo e confronteremo le loro funzionalità/funzioni e i prezzi.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Esplora i punti di forza e di debolezza di Milanote e Notion e scopri come ClickUp colma le lacune riscontrate in entrambi gli strumenti: Creativi e professionisti hanno bisogno di un'area di lavoro che mantenga organizzate idee, progetti e note

Milanote è perfetto per i pensatori visivi con brainstorming a mano libera , mood board e organizzazione drag-and-drop

Notion è un concentrato di potenza per flussi di lavoro strutturati , che offre database, strumenti di scrittura IA e integrazioni profonde

Entrambi gli strumenti presentano delle lacune: Milanote manca di integrazioni profonde , mentre Notion richiede un lavoro manuale per connettere le idee con l'esecuzione

ClickUp combina il meglio di entrambi i mondi integrando lavagne online, mappe mentali, documenti e automazioni basate sull'IA in un'unica piattaforma

ClickUp Brain migliora la produttività automatizzando le attività ripetitive, riepilogando/riassumendo gli aggiornamenti e fornendo informazioni basate sull'IA, riducendo il lavoro manuale

Cos'è Milanote?

Milanote è diventato il nostro modo digitale di cercare ispirazione, vedere i processi e criticare il lavoro.

Milanote è diventato il nostro modo digitale di cercare ispirazione, vedere i processi e criticare il lavoro.

È così che Jeremy Perez-Cruz, Brand Design Manager di Uber, descrive Milanote, e stiamo per analizzare questo commento.

Milanote offre un'area di lavoro visiva che consente di visualizzare i progetti a 360 gradi. È possibile perfezionare le idee aggiungendo riferimenti, campioni e risorse creative su un'unica tela. In questo modo, si ottiene una panoramica collaborativa che aiuta a individuare i difetti prima che diventino irreversibili.

tramite Milanote

Dal punto di vista funzionale, Milanote è un'app per prendere appunti creata per il brainstorming, per pianificare ed eseguire progetti. Il sistema drag-and-drop di Milanote ti consente di organizzare tutto, dagli elenchi di cose da fare e le scadenze alle risorse multimediali e ai link di ricerca, senza interrompere il flusso.

Che tu sia un designer, uno scrittore, un regista, un fotografo, un imprenditore o un pensatore visivo, è un potente software di collaborazione visiva che si adatta alle tue esigenze specifiche.

💡 Suggerimento professionale: Puoi inserire le bacheche di Milanote una dentro l'altra, categorizzando tutto, dal lavoro del cliente ai progetti personali, in un modo che abbia senso per te e il tuo team.

Funzionalità/funzioni di Milanote

Gli utenti di Milanote spesso sottolineano una cosa: è uno strumento semplice con funzionalità straordinarie. Ecco cosa intendono.

1. Bacheche visive per dare vita alle idee

tramite Milanote

Pensa alle bacheche di Milanote come a un mix tra Pinterest, una lavagna online e un taccuino di schizzi ispirati di un artista. Puoi trascinare e rilasciare note, immagini, collegamenti, schizzi e risorse multimediali in un layout completamente personalizzabile.

Che tu stia creando una bacheca delle tendenze, mappando mappe mentali o pianificando un progetto, la flessibilità di queste bacheche ti consente di strutturare le idee a modo tuo, non come ti impongono alcuni strumenti rigidi per amministratori.

📖 Leggi anche: Esempi di mappe mentali strabilianti

2. Prendere appunti in modo intuitivo per i pensatori visivi

tramite Milanote

Se le app standard per prendere appunti ti annoiano, Milanote è una boccata d'aria fresca.

Invece di un editor di testo noioso e lineare, Milanote ti consente di scrivere note liberamente e collegarle con frecce, colori ed elementi visivi. Queste sono le migliori circostanze per il brainstorming visivo.

3. Facile collaborazione tra team

tramite Milanote

Milanote offre collaborazione in tempo reale, facilitando la condivisione delle bacheche, l'invio di feedback e il monitoraggio dello stato.

Hai bisogno di un input dal tuo team? Commenta un'idea e tutti saranno aggiornati.

4. Gestione delle attività con trascinamento della selezione

Milanote funge anche da strumento di gestione delle attività. Grazie ai suoi semplici elenchi di cose da fare, al monitoraggio della cronologia delle versioni e all'organizzazione del flusso di lavoro, è possibile passare dal brainstorming all'esecuzione senza passare da un'app all'altra.

5. Ispirazione a portata di mano

tramite Milanote

Le menti creative sono sempre alla ricerca e alla connessione tra idee apparentemente non correlate, ma il monitoraggio di immagini, video di YouTube, articoli e ispirazioni di design può essere un incubo. Web Clipper di Milanote ti consente di catturare qualsiasi cosa da Internet e salvarla direttamente nelle tue bacheche, in modo da non perdere mai più quella grande idea.

Prezzi Milanote

Free

Pagamento a persona : 9,99 $/mese

Piano team : 49 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Psst... se Milanote non è proprio la soluzione giusta, non preoccuparti: molte alternative a Milanote offrono potenti funzionalità per organizzare progetti creativi. Dai un'occhiata a questo post del blog!

📮 ClickUp Insight: I tuoi dipendenti sono alla disperata ricerca di informazioni. Il lavoratore della conoscenza medio si affida al contributo di sei persone diverse per completare le proprie attività. Si tratta di sei punti di contatto giornalieri solo per raccogliere il contesto, allineare le priorità e portare avanti i progetti. La sfida? Seguiti infiniti, confusione tra le versioni e lacune nella visibilità che rallentano tutto. La ricerca connessa e l'AI Knowledge Manager di ClickUp risolvono questo problema centralizzando le informazioni e garantendo l'accesso immediato al contesto giusto, senza bisogno di ricerche.

Cos'è Notion?

In sostanza, Notion è un'app per prendere appunti, ma offre un'area di lavoro all-in-one, che consente di collegare idee, organizzare risorse creative e costruire un sistema di gestione delle attività che funzioni per te.

Che tu abbia bisogno di un CRM, di un software di project management o di un diario personale, Notion si adatta alle tue esigenze specifiche. E con Notion IA, l'app ti aiuta persino a scrivere, fare brainstorming e strutturare i contenuti: in pratica, un cervello in più per quando il tuo è fritto per troppe schede aperte.

💡 Consiglio dell'esperto: Notion è ottimo per le note, ma quando si tratta di più progetti, ci sono molti aspetti da considerare: questa guida a Notion per il project management ne analizza i punti di forza, i limiti e le alternative più intelligenti.

Funzionalità/funzioni di Notion

Notion si adatta al tuo flusso di lavoro, non viceversa. Ecco una rapida panoramica di come le funzionalità di Notion possono aiutarti:

1. Sistema basato su blocchi per una personalizzazione ottimale

tramite Notion

Dimenticate i modelli rigidi: Notion offre un sistema basato su blocchi in cui tutto è modulare.

Vuoi un elenco di cose da fare accanto a un hub di conoscenza? Terminato. Hai bisogno di bacheche Kanban, database e video YouTube incorporati da visualizzare tutti insieme? Facile.

Notion ti consente di creare la tua area di lavoro esattamente come ti serve, rendendola perfetta per la gestione dei team, la gestione del flusso di lavoro, la creazione di contenuti e persino l'organizzazione personale.

2. Un potente strumento di project management

Notion non è solo per prendere appunti, ma è anche uno strumento di project management con funzionalità come bacheche Kanban, sequenze temporali e visualizzazioni calendario. Puoi usarlo per assegnare compiti, impostare scadenze e monitorare lo stato, tutto in un unico posto.

3. Una collaborazione che funziona davvero

tramite Notion

Gli aggiornamenti del team fanno parte dello stesso ecosistema in Notion poiché la piattaforma consente la collaborazione in tempo reale. I membri del team possono modificare, commentare e monitorare le modifiche su attività, documenti e wiki condivisi senza annegare in infiniti messaggi Slack.

4. Notion IA per automazioni intelligenti

tramite Notion

Notion IA scrive riepiloghi/riassunti, genera elementi di azione e traduce anche i contenuti. Immagina la maggiore produttività che puoi ottenere quando l'IA aiuta a ridurre il lavoro richiesto dal brainstorming e dalla stesura!

Notion funziona bene con gli altri. Da Google Calendar a Zapier, si connette con altre app per la sincronizzazione dei programmi, l'automazione dei flussi di lavoro e il miglioramento della produttività. Se avete bisogno di uno strumento generico che si adatti perfettamente al vostro flusso di lavoro esistente, Notion fa al caso vostro.

Prezzi di Notion

Free

In più : 10 $ per postazione/mese

Business : 15 dollari per postazione/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

📖 Leggi anche: Che cos'è il project management sulla lavagna online?

Milanote vs. Notion: funzionalità/funzioni a confronto

La sfida con le aree di lavoro è che creativi, designer e project manager hanno bisogno di uno strumento che ragioni come loro. Quindi Milanote si integra meglio nei flussi di lavoro quotidiani rispetto a Notion? Scopriamolo.

Funzionalità/funzione Milanote Notion Interfaccia utente Area di lavoro libera, trascina e rilascia per un'organizzazione visiva Sistema modulare basato su blocchi per flussi di lavoro strutturati Gestione delle attività Elenchi di cose da fare di base, semplice organizzazione del flusso di lavoro Bacheche Kanban, monitoraggio dello stato, automazioni, dipendenze Collaborazione Collaborazione in tempo reale con bacheche e commenti condivisi Collaborazione incentrata sui documenti con modifiche, menzioni e commenti in tempo reale Funzionalità IA Mancanza di funzionalità/funzioni IA Notion IA aiuta a generare riepiloghi/riassunti, elementi di azione, traduzioni Integrazioni Integrazioni di terze parti limitate Ampie integrazioni con Google Calendar, Slack, Zapier e altro ancora

Funzionalità/Funzione n. 1: Brainstorming visivo vs. organizzazione strutturata

Immagina di poter riversare ogni idea, riferimento e risorsa su una gigantesca lavagna online, per poi spostarli, raggrupparli e collegarli visivamente. Questo è Milanote. È perfetto per sessioni di brainstorming, mood board o mappe mentali, per sviluppare le idee in modo naturale, invece di inserirle forzatamente in una struttura rigida e modellata.

Notion, invece, è pensato per un'organizzazione strutturata. Tutto è memorizzato in pagine, sottopagine e database. Se ti piace creare tabelle, tag, filtri e modelli, Notion sarà il tuo migliore amico. Tuttavia, può sembrare eccessivamente strutturato se vuoi solo buttare giù le idee su una pagina e organizzarle in seguito.

🏆 Vincitore: Milanote, per i creativi che hanno bisogno di un'area di lavoro visiva e libera

Funzionalità/Funzione n. 2: Gestione delle attività per i team creativi

Milanote e Notion gestiscono entrambe le attività, ma in modi molto diversi.

Notion offre bacheche Kanban, monitoraggio dello stato di avanzamento e funzionalità di automazione. Se gestisci un calendario dei contenuti o lo sviluppo di software, Notion ti offre un maggiore controllo su scadenze, dipendenze e monitoraggio dei progressi.

Milanote mantiene le cose visive. Funziona alla grande quando le attività fanno parte di un processo creativo più ampio, come la progettazione di una nuova identità di marca, in cui tutto si evolve visivamente nel tempo.

🏆 Vincitore: Notion, se hai bisogno di uno strumento completo per il project management con monitoraggio dettagliato delle attività

Funzionalità/Funzione n. 3: collaborazione e feedback

Ottenere feedback da parte dei client o del team è spesso doloroso, con infinite catene di email, commenti fuori luogo e incubi per il controllo delle versioni.

Con Milanote, è possibile condividere una bacheca con i client, aggiungere commenti direttamente alle immagini e monitorare le modifiche senza perdere il quadro generale. Questo è ciò che i team che lavorano sulla strategia del marchio, sulle campagne pubblicitarie o sul design UX sognano.

Notion offre ottimi strumenti di collaborazione, ma è principalmente incentrato sui documenti. È possibile assegnare attività, lasciare commenti, monitorare le modifiche e archiviare la condivisione delle conoscenze, il che lo rende ottimo per i team che gestiscono report, procedure operative standard e database. Tuttavia, se si lavora su progetti visivi, Notion risulta limitato rispetto a Milanote.

🏆 Vincitore: È un pareggio! Milanote per la collaborazione visiva in tempo reale. Notion vince per i team con molti documenti che necessitano di una knowledge base centralizzata

Milanote è incredibilmente autosufficiente, ma non offre integrazioni profonde con app di terze parti. Questo potrebbe essere un limite se si fa affidamento su Google Calendar, Slack o strumenti di automazione come Zapier.

Notion consente di automatizzare i flussi di lavoro integrandosi con Google Calendar, Slack, Trello e Zapier. È un ecosistema connesso che può sostituire più app nel tuo stack.

🏆 Vincitore: Notion, per un project management dettagliato

📖 Leggi anche: I migliori modelli di flusso di lavoro gratis in Excel e ClickUp

Milanote vs. Notion su Reddit

Non c'è modo migliore per testare l'efficienza di uno strumento che ascoltare le recensioni, positive e critiche, direttamente dai suoi utenti. Gli utenti di Reddit hanno molto da dire su Milanote vs. Notion, e il dibattito di solito si riduce a creatività vs. struttura.

Milanote tende ad attrarre designer, scrittori e pensatori visivi che amano il suo layout a forma libera, simile a una mood board. È ottimo per il brainstorming, per organizzare le idee e per mappare i concetti senza sentirsi in gabbia.

Un utente di Reddit ha condiviso la sua esperienza con Milanote, dicendo

Milanote lavora come pensiamo. A differenza di altri strumenti, posso connettere e organizzare le informazioni istintivamente.

Milanote lavora come pensiamo. A differenza di altri strumenti, posso connettere e organizzare le informazioni istintivamente.

Tuttavia, alcuni ne sottolineano i limiti nella gestione dei dati strutturati e anche nei livelli di prezzo:

Magari suggerisci un modello di prezzo che ritieni decente, sono sicuro che se un numero sufficiente di persone dicesse un numero simile, cercherebbero di aggirarlo.

Magari suggerire un modello di prezzo che ritieni decente, sono sicuro che se un numero sufficiente di persone dicesse un numero simile, cercherebbero di aggirarlo.

La flessibilità di Notion è un'attrattiva importante per gli utenti che hanno bisogno di un equilibrio tra scrittura, pianificazione e gestione dei flussi di lavoro. Molti utenti di Reddit apprezzano i suoi modelli personalizzabili, i database interconnessi e le funzionalità di collaborazione.

Un utente di Reddit ha sottolineato come Notion consenta di personalizzare l'area di lavoro in qualsiasi misura:

Devi renderlo estetico. Una volta che ho reso carino il mio, ho iniziato a usarlo tutti i giorni.

Devi renderlo estetico. Una volta che ho reso carino il mio, ho iniziato a usarlo tutti i giorni.

Nonostante le sue funzionalità/funzioni avanzate, Notion può non essere in grado di supportare gli utenti con attività e follow-up:

Un utente di Reddit ha scritto:

Notion può essere un eccellente project manager, per esempio, ma non è un buon task manager.

Notion può essere un eccellente project manager, per esempio, ma non è un buon task manager.

💡 Suggerimento professionale: se Notion non è proprio all'altezza delle tue esigenze di prendere appunti, questo blog riassume le migliori alternative a Notion per aiutarti a trovare la soluzione perfetta per catturare e organizzare le idee.

Vi presentiamo ClickUp: la migliore alternativa a Milanote e Notion

Milanote è ottimo per i pensatori visivi e per le rappresentazioni visive delle idee più complesse. Notion, con la sua interfaccia intuitiva, è spesso preferito per la personalizzazione dei progetti. Ma ClickUp sostituisce entrambi in una volta sola.

Man mano che la tua azienda cresce e si espande, ti renderai conto che la frammentazione delle informazioni tra i vari strumenti è dannosa per la produttività. Ecco perché non è mai consigliabile affidarsi a più strumenti.

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro: combina project management, organizzazione delle conoscenze e collaborazione in tempo reale in un'unica piattaforma basata sull'IA.

📮ClickUp Insight: Il cambio di contesto sta intaccando silenziosamente la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal destreggiarsi tra le piattaforme, gestire le email e saltare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp unisce i flussi di lavoro (e la chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

1. One Up #1 di ClickUp: lavagne online ClickUp

Trasforma le sessioni di brainstorming in attività realizzabili senza cambiare strumento utilizzando le lavagne online di ClickUp

Prendiamo ad esempio le lavagne online di ClickUp. A differenza di Milanote, dove le idee spesso rimangono isolate e scollegate dall'esecuzione, le lavagne online di ClickUp sono completamente integrate con le attività, i documenti e i flussi di lavoro.

In questo modo, le lavagne online di ClickUp ti consentono di fare molto di più che un semplice brainstorming: puoi costruire, perfezionare ed eseguire idee in un unico posto. Annota i concetti, collegali a attività reali e assegna elementi di azione direttamente all'interno della tua area di lavoro.

Poiché ClickUp offre un'area di lavoro centralizzata e strutturata, non è nemmeno necessario ricorrere ad altre app per archiviare e organizzare le idee. È possibile incorporare documenti, collegare attività correlate e persino generare immagini basate sull'IA senza uscire dalla bacheca.

Hai bisogno di un rapido vantaggio? ClickUp Whiteboards ti consente di scegliere tra oltre 1000 modelli di lavagna online per pianificare progetti, collaborare in team e mappare strategie.

2. ClickUp One Up #2: ClickUp Mappe mentali

Visualizza chiaramente idee complesse e interconnesse utilizzando le Mappe mentali di ClickUp

Trasforma rapidamente il brainstorming in azione utilizzando le mappe mentali di ClickUp: nessun passaggio aggiuntivo, nessun flusso di lavoro frammentato. Mappando idee complesse e interconnesse, converti qualsiasi nodo in un'attività tracciabile e assegnala al giusto compagno di squadra.

Le Mappe Mentali sono ideali per creare grafici dei flussi di lavoro dei progetti, delineare strategie per i contenuti, organizzare le strutture dei team e persino visualizzare le dipendenze tra attività connesse.

Mentre le lavagne online ClickUp sono aperte e collaborative, ideali per discussioni a mano libera e per visualizzare i flussi di lavoro, le Mappe Mentali sono strutturate e gerarchiche, perfette per scomporre le idee in modo sistematico.

💡 Suggerimento: con l'opzione Re-Layout, le mappe mentali disordinate vengono automaticamente riallineate in flussi di lavoro strutturati, facilitando il monitoraggio delle priorità e l'esecuzione.

3. One Up #3 di ClickUp: ClickUp Docs e ClickUp Brain

Collaborare e gestire documenti senza sforzo utilizzando ClickUp Docs

Per chi si affida a Notion per la documentazione, ClickUp Docs offre un'alternativa più intelligente.

ClickUp Docs elimina il problema comune delle informazioni nascoste consentendo agli utenti di collegare i documenti direttamente alle attività, incorporare elementi di azione e persino utilizzare la ricerca basata sull'IA per far emergere immediatamente le informazioni giuste.

Poni qualsiasi domanda a ClickUp Brain e ti fornirà informazioni analizzando le informazioni esistenti nella tua area di lavoro

💡 Suggerimento professionale: se stai rinnovando il tuo marchio, non lasciare che i documenti sparsi ti rallentino. Il modello della Knowledge Base di ClickUp conserva tutte le linee guida del marchio, le domande frequenti e le risorse in un unico posto, in modo che tutti rimangano sulla stessa pagina fin dal primo giorno.

Ma l'IA di ClickUp non è nota solo per la sua abilità di ricerca: ClickUp Brain contribuisce notevolmente anche al processo creativo.

Immagina un team di progettazione che fa brainstorming per rinnovare un marchio. In Milanote, potrebbero creare una bacheca visivamente stimolante con tavolozze di colori, tipografia e riferimenti.

Ma poi cosa succede? Qualcuno deve tradurre manualmente queste idee in un piano di progetto. Notion potrebbe aiutare con la documentazione strutturata del progetto, ma si basa ancora sull'inserimento manuale per collegare le idee alle attività reali.

Ma ClickUp Brain automatizza l'intero processo:

Genera automaticamente attività, assegna titolari e fissa scadenze tramite semplici prompt

Suggerisce miglioramenti ai contenuti, riepiloga il feedback e genera bozze rifinite

Infine, raccoglie informazioni da ricerche passate, genera confronti competitivi e suggerisce modifiche di posizione

Condensa rapidamente gli aggiornamenti chiave da commenti, modifiche di stato, nuove attività secondarie e aggiornamenti importanti del progetto utilizzando ClickUp Brain

4. One Up #4 di ClickUp: ClickUp Blocco note

Trasforma le note in attività attuabili con istruzioni, scadenze e priorità utilizzando il blocco note di ClickUp

Poi c'è ClickUp Notepad, uno strumento semplice ma potente per annotare pensieri e cose da fare.

A differenza delle app autonome per prendere appunti, si integra direttamente con la gestione delle attività. Ciò significa che gli utenti possono convertire una nota veloce in un'attività a tutti gli effetti con scadenze e assegnatari in pochi secondi.

💡 Suggerimento professionale: se sei sommerso da note disordinate, imparare a usare l'IA per prendere appunti può aiutarti a ottenere un'organizzazione visiva istantanea, riepiloghi/riassunti intelligenti e nessun dettaglio perso.

5. One Up n. 5 di ClickUp: attività di ClickUp

ClickUp Views ti aiuta a visualizzare il carico di lavoro del team, impostare limiti di capacità e allocare le risorse in modo efficiente

Parlando di gestione delle attività, ClickUp supera Notion grazie alla possibilità di visualizzare le attività in modo specifico.

Mentre Notion richiede agli utenti di creare manualmente database di attività, le attività di ClickUp possono essere visualizzate in modo predefinito nelle viste Kanban, Elenco, Gantt e Calendario, consentendo ai team di passare da una prospettiva all'altra senza tempi di configurazione e complicazioni aggiuntivi.

📖 Leggi anche: Modelli gratis di lavagna online per Zoom e ClickUp

6. One Up n. 6 di ClickUp: ClickUp AI Notetaker

Trascrivi istantaneamente le riunioni con l'IA utilizzando ClickUp AI Notetaker

Notion e Milanote sono ottimi per la documentazione, ma quando si tratta di riunioni, AI Notetaker di ClickUp non ha rivali.

Se passi la giornata saltando da una chiamata all'altra, conosci fin troppo bene la confusione, i dettagli persi e le email di follow-up che richiedono più tempo della riunione stessa. Potresti aver provato altri strumenti, ma spesso non sono all'altezza.

A differenza di strumenti come Otter.ai e Fireflies, ClickUp AI Notetaker non si limita a registrare le riunioni, ma collega le note al resto del lavoro.

Grazie all'IA integrata, puoi cercare trascrizioni, estrarre elementi di azione e sincronizzarli direttamente ai progetti, mantenendo il tuo team allineato senza ulteriori sforzi. Ottieni:

Trascrizioni e riepiloghi/riassunti automatici

Creazione istantanea delle attività

Perfetta integrazione con i documenti

E la parte migliore è che non è necessario passare da un'app all'altra: ClickUp si integra con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, consentendo di conservare note, attività e discussioni delle riunioni in un'unica area di lavoro centralizzata.

📮 ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per il monitoraggio degli elementi di azione, ma il 36% si affida ancora ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per l'acquisizione delle decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero rimanere sepolte in chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività pratiche in tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla vada perso.

Le idee hanno bisogno di qualcosa di più di una semplice idea: ClickUp le rende reali

Abbiamo esplorato a fondo la creatività visiva di Milanote e l'organizzazione strutturata di Notion, ma quando si tratta di fondere entrambe senza soluzione di continuità, ClickUp è il migliore.

ClickUp combina lavagne online per il brainstorming, mappe mentali per la pianificazione strategica, documenti per la condivisione delle conoscenze e automazioni basate sull'IA per dare vita alle idee, il tutto all'interno di un'unica piattaforma unificata.

ClickUp dispone di strumenti per visualizzare il processo, gli obiettivi, ecc. È il massimo del lavoro collaborativo e ha continuato a migliorare in tal senso, soprattutto con l'aggiunta della visualizzazione lavagna online.

ClickUp dispone di strumenti per visualizzare i processi, gli obiettivi, ecc. È il massimo del lavoro collaborativo e ha continuato a migliorare in tal senso, soprattutto con l'aggiunta della lavagna online.

Perché passare da uno strumento all'altro? Iscriviti gratis a ClickUp e scopri un modo più intelligente di lavorare!