i 10 migliori software CRM per call center per un supporto clienti ottimizzato

Con l'86% degli acquirenti disposti a pagare di più per un'ottima esperienza del cliente, la posta in gioco è alta.

La selezione del miglior software CRM per call center è fondamentale per offrire ai clienti un'esperienza eccezionale e rimanere competitivi.

Abbiamo terminato il lavoro per voi: ecco un elenco dei 10 migliori software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) utilizzati nelle operazioni dei call center. Queste soluzioni software per contact center aiutano i call center a ottimizzare i flussi di lavoro e a scalare senza problemi un team di supporto clienti.

Che tu stia valutando un'opzione a pagamento completa o un CRM gratis, questi strumenti sono progettati per aiutarti a ottenere risultati eccezionali.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco una rapida panoramica dei migliori software CRM per call center e dei loro casi d'uso! : la soluzione migliore per ottimizzare le soluzioni CRM dei call center ClickUp: la soluzione migliore per ottimizzare le soluzioni CRM dei call center Zendesk Talk: la migliore soluzione CRM basata su cloud RingCentral Contact Center: il miglior sistema di comunicazione all-in-one Freshdesk Contact Center: il migliore per i ticket di supporto Aircall: la migliore piattaforma di comunicazione e coinvolgimento dei clienti Five9: miglior provider di call & contact center as a service (CCaaS) Dialpad: la migliore piattaforma di comunicazione con i clienti basata sull'IA Convoso: La migliore soluzione di call center in uscita per incrementare le vendite e l'efficienza Bitrix24: Il migliore per ottimizzare le interazioni con i clienti basate sul cloud HubSpot CRM: Il migliore per le funzioni CRM di base gratis

Cosa dovresti cercare in un software CRM per call center?

La selezione del software CRM per contact center giusto è più importante che mai. Con così tante opzioni disponibili, è essenziale valutare attentamente le proprie esigenze.

Ecco i fattori chiave da considerare nella scelta del miglior CRM per la tua attività di assistenza:

Funzionalità/funzioni di gestione delle chiamate : cerca il routing delle chiamate, la gestione delle code, l'IVR e il click-to-call per ridurre i tempi di attesa dei clienti

Facilità d'uso : Scegliete un CRM con un'interfaccia intuitiva e unificata per ridurre al minimo il passaggio da un sistema all'altro e aumentare la produttività degli agenti

*opzioni self-service: strumenti di supporto come knowledge base e FAQ interattive per aiutare i clienti a risolvere autonomamente i problemi minori, riducendo il volume delle chiamate

Strumenti di ottimizzazione della forza lavoro : assicurarsi che il CRM integri funzionalità di gestione della forza lavoro per il monitoraggio della disponibilità degli agenti, delle prestazioni e del rispetto della pianificazione

Scalabilità : Scegli un software che cresca insieme alla tua azienda, adattandosi ai cambiamenti della tua base clienti, dei canali di servizio e delle dimensioni del team

Integrazioni CRM : Connettere i dati dei clienti tra i vari reparti, eliminando gli ostacoli per gli agenti che gestiscono processi complessi

Analisi e reportistica : cercare metriche come il volume delle chiamate, i tempi di attesa e i punteggi di soddisfazione dei clienti per monitorare le prestazioni e individuare le aree di miglioramento

Conformità: assicurati che il CRM rispetti le normative sulla privacy dei dati come il GDPR o l'HIPAA per la gestione delle informazioni sensibili

Infine, considera la reputazione del fornitore e la qualità complessiva del servizio, le funzionalità/funzioni di IA, le opzioni di automazione, il supporto clienti e i prezzi. Un processo CRM completo può trasformare l'efficienza del tuo contact center e migliorare l'esperienza complessiva sia per gli agenti che per i clienti.

🧠 Nota: Gli operatori dei call center gestiscono in media 50-100 chiamate al giorno, per cui è fondamentale che possano accedere rapidamente ai dati dei clienti tramite strumenti CRM.

Leggi di più: Come il supporto clienti ClickUp utilizza ClickUp

I 10 migliori software CRM per call center

Lo sapevi che? I clienti che hanno le migliori esperienze con un marchio spendono il 140% in più all'anno rispetto a quelli che hanno un'esperienza scarsa o mediocre. Ecco perché scegliere il giusto software per call center con funzionalità CRM è fondamentale per fornire un servizio clienti eccezionale.

Ecco le nostre scelte migliori!

1. ClickUp (la migliore per soluzioni CRM ottimizzate per call center)

Gestisci e monitora tutte le interazioni con i clienti senza sforzo in un unico posto con ClickUp CRM

Quando si pianifica di ampliare i call center, una cosa è chiara: un'ottima esperienza del cliente si basa sugli strumenti giusti. Per risolvere le query dei clienti in modo più rapido ed efficiente, è necessario un potente software CRM che aiuti a gestire le interazioni senza soluzione di continuità.

ClickUp, l'app per il lavoro che fa tutto, combina CRM, area di lavoro di gruppo, operazioni di assistenza clienti e funzionalità/funzioni di scrivania. È progettata per aiutare i team di supporto a rimanere organizzati e reattivi.

Analizziamo come funziona il CRM ClickUp.

Il CRM di ClickUp consolida i ticket dei clienti, le interazioni e i dettagli in un unico posto, creando un processo di supporto fluido ed efficiente. È uno strumento aziendale che mette tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno a portata di mano.

È possibile visualizzare account, pipeline di vendita e ticket in formati come Elenchi, Bacheche e Tabelle. I manager possono visualizzare sia una panoramica di alto livello che i dettagli granulari dei ticket attivi.

Visualizza il ciclo di vita del cliente in dettaglio e ottieni una panoramica della risoluzione delle query con le dashboard di ClickUp

ClickUp Dashboards consente di assegnare priorità ai ticket tramite il monitoraggio di urgenza, tempo di attesa, soddisfazione del cliente e metriche delle prestazioni degli agenti. Tutti questi dati sono visibili su un'unica dashboard senza alcun aggiornamento manuale.

Imposta la tua dashboard, inserisci i tuoi obiettivi e sei pronto.

Scegli tra oltre 100 automazioni in ClickUp per semplificare flussi di lavoro, attività, consegne di progetti e altro ancora

Con ClickUp Automations, puoi semplificare le attività ripetitive. Ad esempio, puoi assegnare automaticamente le attività in base a criteri specifici o attivare risposte via email quando un cliente invia un report di bug.

ClickUp offre oltre 1.000 integrazioni con strumenti come Zendesk, Intercom e SupportBee. Queste integrazioni consentono di automatizzare i flussi di lavoro e spostare i dati tra il CRM e altre app nel proprio stack tecnologico.

Creare automaticamente attività con l'integrazione di ClickUp e Intercom

ClickUp Brain, l'IA integrata nella piattaforma, aiuta il team del call center a gestire le interazioni con i clienti in modo più efficiente.

Grazie a questa rete neurale, i tuoi agenti possono generare rapidamente risposte per ticket di supporto, email dei clienti e richieste provenienti da altre piattaforme.

Risparmia tempo nella stesura delle risposte, assicurati standard di comunicazione coerenti e aumenta la soddisfazione dei clienti con ClickUp AI

L'AI Knowledge Manager estrae rapidamente le risposte dal database per rispondere alle query più comuni dei clienti. Allo stesso tempo, l'AI Writer aiuta gli agenti a creare email e contenuti con il tono e lo stile giusti.

Devi iniziare subito? Utilizza i modelli del software CRM per call center ClickUp per gestire le relazioni con i clienti in modo più efficiente.

Ad esempio, il modello ClickUp CRM include tutto ciò che serve per il monitoraggio di lead, account, offerte e contatti.

Modello CRM ClickUp Monitoraggio di lead, offerte, account e interazioni con i clienti in un unico luogo utilizzando il modello CRM di ClickUp

Utilizzando il modello CRM, puoi anche:

Organizza tutti i dati dei tuoi clienti in un unico posto per un facile accesso

Automazione delle attività ripetitive, per avere più tempo da dedicare ad attività più importanti

Monitoraggio delle metriche chiave del servizio clienti per individuare le aree di crescita

Fornire informazioni dettagliate dai dati dei clienti che supportano un migliore processo decisionale

Con ClickUp, i tuoi team del supporto clienti possono offrire un'esperienza più fluida, veloce ed efficace.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Personalizza l'area di lavoro di ClickUp visualizzando i dati in modo flessibile

Integrare le email per migliorare la comunicazione ed eliminare i silos

Accedi a ClickUp su qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi

Utilizzare modelli CRM per flussi di lavoro e risultati commerciali organizzati

Creare previsioni commerciali utilizzando dati storici per prevedere le tendenze

Limiti di ClickUp

Le opzioni di personalizzazione possono sembrare eccessive per alcuni utenti

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mese per utente

Business : 12 dollari al mese per utente

Enterprise : Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4. 7/5 (più di 9.900 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.300 recensioni)

"Il nostro team è molto soddisfatto di ClickUp perché nella piattaforma può trovare tutto ciò di cui ha bisogno per terminare il proprio lavoro ed è estremamente facile da usare rispetto ad altri strumenti."

2. Zendesk Talk (migliore soluzione CRM basata su cloud)

tramite Zendesk Talk

Zendesk Talk è una soluzione CRM basata su cloud integrata nella piattaforma Zendesk Support. Consente ai team di gestire le telefonate insieme ad altri canali di supporto. Per iniziare, confermare la disponibilità del numero, seguire le linee guida normative, comprendere i costi associati e preparare la rete e l'hardware per prestazioni ottimali.

Una volta attivato Talk e configurate le impostazioni, il team può iniziare immediatamente a effettuare e ricevere chiamate. Zendesk Talk si integra perfettamente con varie piattaforme software, consentendo alle aziende di fornire un supporto unificato su più canali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zendesk Talk

Integrare i canali voce, email e testo in un'unica piattaforma

Automazione dell'instradamento delle chiamate, delle risposte e della trascrizione con strumenti basati sull'IA

Personalizza le interazioni con i clienti grazie a profili completi

Raccogliere informazioni sui clienti e instradare le chiamate in modo efficace utilizzando il sistema IVR

Monitoraggio delle operazioni di chiamata e acquisizione di informazioni utili con analisi in tempo reale

Limiti di Zendesk Talk

Si basa su componenti aggiuntivi per accedere a determinate funzionalità/funzioni

Il costo può essere una sfida per i team più piccoli

Prezzi di Zendesk Talk

Team del supporto : 25 $ al mese per agente

Suite Team : 69 dollari al mese per agente

Suite Professional: 149 dollari al mese per agente

Suite Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zendesk Talk

G2 : 4. 3/5 (oltre 6.900 recensioni)

Capterra: 4. 9/5 (oltre 4.000 recensioni)

tramite RingCentral Contact Center

RingCentral Contact Center combina videochiamate, messaggistica e servizi telefonici per call center inbound in un'unica piattaforma unificata. Si integra perfettamente con strumenti come Slack e Microsoft Teams, rendendolo un'opzione flessibile per i call center.

La piattaforma offre analisi approfondite per il monitoraggio delle prestazioni del call center e della qualità del servizio, dell'attività degli utenti e del coinvolgimento. Queste informazioni aiutano i team a identificare i problemi e a migliorare i processi.

Per i call center, RingCentral include funzionalità/funzioni critiche come la distribuzione automatica delle chiamate, la risposta vocale interattiva (IVR) e analisi avanzate per aumentare l'efficienza operativa e migliorare l'esperienza del cliente.

Creare trascrizioni e didascalie per riepiloghi/riassunti dettagliati post riunione

Accedi alle riunioni su desktop, browser mobile o app

Collaborare in tempo reale con lavagne online interattive e note condivise

Utilizza controlli host, sale d'attesa e crittografia end-to-end per riunioni sicure

Configurazione dell'applicazione telefonica che richiede molto tempo

Velocità di integrazione più lente durante la sincronizzazione con Salesforce

RingCX : 69 dollari al mese per agente

RingCentral Contact Center Enterprise: Prezzi personalizzati

G2 : 4. 0/5 (140+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (oltre 200 recensioni)

🧠 Curiosità: gli operatori dei call center possono impiegare in media più di 6 minuti per ogni chiamata, compreso il tempo impiegato per cercare i dati del cliente. Con un sistema CRM integrato, questo tempo potrebbe essere ridotto drasticamente, portando a risoluzioni più rapide e clienti più soddisfatti!

tramite Freshdesk Contact Center

Aiutando i call center a fornire un servizio personalizzato e senza soluzione di continuità, Freshdesk Contact Center dà priorità al supporto clienti e al ticketing con funzionalità/funzioni robuste. La sua knowledge base consente ai team di archiviare, accedere e condividere informazioni in modo efficiente, semplificando la risoluzione delle query dei clienti.

Gli articoli sono raggruppati in cartelle per una facile organizzazione e un rapido accesso. La visibilità delle cartelle può essere personalizzata per piattaforme come widget web o app mobili, assicurando che gli utenti giusti vedano i contenuti pertinenti.

Inoltre, le meta descrizioni per le cartelle esterne migliorano le prestazioni dei motori di ricerca, rendendo i contenuti più accessibili.

Creare basi di conoscenza multilingue per servire diversi gruppi di clienti

Esportare gli articoli delle soluzioni in blocco e aggiornarli utilizzando l'API di Freshdesk

Connettiti con i clienti tramite email, telefono, chat dal vivo e social media da un'unica piattaforma

Automazione delle attività di routine e gestione delle domande frequenti con strumenti di IA integrati

Affrontare i limiti di raffinatezza nell'analisi, rendendo più difficile monitorare il feedback delle soluzioni

Gestire prestazioni più lente quando si gestiscono più ticket o modifiche di documenti di grandi dimensioni

Free

Crescita : 18 dollari/utente al mese

Pro : 59 $/utente al mese

Enterprise: 95 dollari/utente al mese

G2 : 4. 1/5 (140+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 3.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Freshdesk

"È semplice e facile da usare. Puoi usarlo su qualsiasi PC o dispositivo mobile. È più economico di altri provider e non ci sono praticamente tempi di inattività. La qualità delle chiamate è eccezionale."

"È semplice e facile da usare. Puoi usarlo su qualsiasi PC o dispositivo mobile. È più economico di altri provider e non ci sono praticamente tempi di inattività. La qualità delle chiamate è eccezionale."

5. Aircall (migliore piattaforma di comunicazione e coinvolgimento dei clienti)

tramite Aircall

Aircall è un sistema telefonico basato su cloud progettato per le piccole e medie imprese. Offre una solida piattaforma di comunicazione ed è una scelta eccellente per il servizio clienti, il commerciale e i team IT che necessitano di un CRM affidabile e di facile utilizzo. La piattaforma si integra perfettamente con i più diffusi strumenti di helpdesk e produttività e supporta sia le chiamate in entrata che in uscita.

La piattaforma è interessante per i call center grazie alla sua interfaccia semplice e alle funzionalità avanzate di gestione delle chiamate. Nonostante le critiche sui prezzi, le sue ottime prestazioni e funzionalità spesso superano queste preoccupazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Aircall

Organizza conferenze telefoniche in diretta con un massimo di cinque partecipanti

Indirizza le chiamate direttamente ad agenti o team specifici per una risoluzione più rapida dei problemi

Invia e ricevi SMS e MMS per soddisfare i clienti che preferiscono la comunicazione testuale

Offrire opzioni di accodamento delle chiamate e richiamata per ridurre i tempi di attesa e migliorare la soddisfazione del cliente

Passare da una chiamata all'altra o gestire più chiamate contemporaneamente

Limiti di Aircall

Problemi occasionali di qualità delle chiamate, come chiamate interrotte e latenza, in particolare nelle app mobili

Interruzioni dovute a notifiche pop-up durante le chiamate

Prezzi Aircall

Essentials : 40 $/licenza

Professionale : 70 $/licenza

Personalizzato : chiamare per i prezzi

Componente aggiuntivo Aircall : 9 $/licenza

Aircall Analytics + componente aggiuntivo: 15 $/licenza

Valutazioni e recensioni di Aircall

G2 : 4. 3/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (oltre 400 recensioni)

tramite Five9

Offri esperienze eccezionali ai clienti con Five9, una piattaforma CCaaS basata su cloud che supporta la comunicazione omnicanale tramite voce, SMS, email, chat e messaggistica social.

Five9 offre strumenti avanzati di Workforce Engagement Management (WEM) per un'efficiente gestione del personale, monitoraggio in tempo reale e programmazione accurata. Le sue funzionalità/funzioni basate sull'IA, tra cui agenti virtuali, trascrizione in tempo reale e riepilogo delle chiamate, aumentano la produttività e accelerano le risoluzioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Five9

Gestisci chiamate vocali, SMS, email, chat e messaggistica social in un'unica piattaforma

Sfruttare la gestione del coinvolgimento della forza lavoro (WEM) per previsioni, programmazione e monitoraggio in tempo reale

Ottimizza il personale con la gestione infragiornaliera e l'abbinamento delle attività in base alle competenze

Utilizza funzionalità/funzioni di IA come agenti virtuali, trascrizione in tempo reale e riepiloghi/riassunti delle chiamate

Limiti di Five9

Ritardi di caricamento occasionali e problemi di blocco

Problemi con chiamate interrotte, errori di accesso e disconnessioni impreviste

Prezzi Five9

Digitale : 119 $/mese (contratto di 36 mesi con pagamenti mensili agevolati)

Core : 119 $/mese (contratto di 36 mesi con pagamenti mensili agevolati)

Premium, Optimum e Ultimate: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Five9

G2 : 4. 0/5 (450+ recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (465+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Five9

"Nel complesso mi piace molto usare Five9, è efficace per la maggior parte e la navigazione è abbastanza facile una volta che ci si abitua al sistema, a volte ha dei problemi di tanto in tanto con i problemi di accesso, ma consiglierei comunque il software a chiunque sia curioso di acquistarlo."

"Nel complesso mi piace molto usare Five9, è efficace per la maggior parte e la navigazione è abbastanza facile una volta che ci si abitua al sistema, a volte ha dei problemi di tanto in tanto con i problemi di accesso, ma consiglierei comunque il software a chiunque sia curioso di acquistarlo."

7. Dialpad (migliore piattaforma di comunicazione con i clienti basata su IA)

tramite tastiera

Realizzato per i call center moderni, Dialpad è un robusto software CRM per call center che combina funzionalità avanzate di IA con una piattaforma di comunicazione unificata per migliorare le vendite, l'assistenza e la collaborazione tra i team.

Le sue funzionalità/funzioni basate sull'IA, come la trascrizione in tempo reale, il coaching dal vivo e la presa automatica di note, eliminano le attività ripetitive e ottimizzano i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dialpad

Genera trascrizioni in tempo reale con IA per note e follow-up istantanei delle chiamate

Si integrano perfettamente con i CRM e gli strumenti di produttività per semplificare i flussi di lavoro

Creare playbook personalizzati per migliorare le prestazioni del team e i risultati delle chiamate

Limiti del tastierino

Errori di trascrizione occasionali con terminologie complesse

La qualità audio può dipendere dalla stabilità della rete

Prezzi di Dialpad

Essentials : 95 $/utente al mese

Avanzato : 135 $/utente al mese

Premium: 170 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Dialpad

G2 : 4. 4/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (530+ recensioni)

8. Convoso (migliore soluzione di call center outbound per incrementare le vendite e l'efficienza)

tramite Convoso

Se stai cercando di ottimizzare la generazione di lead e le conversioni, prova Convoso. Questa piattaforma di contact center basata su cloud offre strumenti come la composizione predittiva, avanzata e in anteprima, l'invio di testi in entrambe le direzioni, l'invio di email in uscita, l'invio di messaggi vocali e l'IVR dinamico per coinvolgere i lead su più canali.

Il suo dialer predittivo ottimizza la disponibilità degli agenti per il massimo volume di chiamate, mentre il sistema IVR dinamico automatizza le interazioni con i clienti, combinando risposte automatiche con il supporto umano per un'esperienza fluida ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Convoso

Garantisci un processo fluido per trasferimenti, composizione manuale e coda di richiamata in entrata

Ottieni dashboard personalizzabili per una reportistica dettagliata e personalizzata

Aumenta i tassi di contatto e l'efficienza con il dialer predittivo

Abilita l'invio di testi in entrambe le direzioni, l'invio di email in uscita e l'invio di messaggi vocali per una portata più ampia

Limiti di Convoso

Gli aggiornamenti possono causare anomalie che influiscono sulle prestazioni del sistema

Le configurazioni complesse sono limitate o impossibili

Prezzi Convoso

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Convoso

G2 : 4. 5/5 (più di 200 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Convoso

"Mi piace la sua interfaccia intuitiva, convoso era semplice e facile da navigare. Mi piace anche il modo in cui mostrava vari dati, come il mio tasso di conversione, che mi aiutava nel monitoraggio."

"Mi piace la sua interfaccia intuitiva, convoso era semplice e facile da navigare. Mi piace anche il modo in cui mostrava vari dati come il mio tasso di conversione, che mi ha aiutato nel monitoraggio."

9. Bitrix24 (il migliore per ottimizzare le interazioni con i clienti basate sul cloud)

tramite Bitrix24

Cerchi una soluzione all-in-one? Bitrix24 combina strumenti CRM e di gestione aziendale con funzionalità/funzioni basate sull'IA per semplificare le operazioni. Con oltre 35 strumenti personalizzabili, gestisce la comunicazione, la collaborazione, le vendite e il project management, eliminando la necessità di più sistemi.

La piattaforma semplifica la migrazione dei dati, si integra con le app esistenti e include CoPilot, un assistente IA gratis che automatizza le attività di routine e aumenta la produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bitrix24

Imposta un ufficio virtuale per una collaborazione remota senza soluzione di continuità

Sfruttare un solido CRM con automazione del marketing e supporto clienti

Utilizzare la telefonia e la chat dal vivo per interagire in modo efficiente con i clienti

Creare siti web e negozi online utilizzando un generatore intuitivo con modelli

Integrazione con strumenti come Zoom, Dropbox e QuickBooks per un flusso di lavoro connesso

Automazione delle attività di routine e aumento della produttività con CoPilot

Limiti di Bitrix24

L'interfaccia disordinata e poco intuitiva rende difficile la navigazione ai nuovi utenti

Strumenti di reportistica complessi complicano l'analisi dei dati e il processo decisionale

Le funzioni limitate dell'app mobile riducono l'usabilità

Prezzi di Bitrix24

Base : 23,20 $/mese per 5 utenti

Standard : 58 $. 18 €/mese per 50 utenti

Professionale : 116,48 $/mese per 100 utenti

Enterprise: 233 $ al mese per 250 utenti

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2 : 4. 1/5 (540+ recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (920+ recensioni)

10. HubSpot CRM (il migliore per le funzioni CRM di base gratis)

tramite HubSpot CRM

HubSpot fornisce una piattaforma all-in-one con strumenti per CRM, commerciale, automazione del marketing e servizio clienti. La sua suite CRM aiuta le aziende a gestire in modo efficiente le relazioni con i clienti grazie a funzionalità/funzioni come dati organizzati sui clienti, tracciamento delle comunicazioni e migliore collaborazione tra i team.

HubSpot CRM offre il monitoraggio delle vendite, la gestione del supporto clienti e flussi di lavoro automatizzati in un sistema di facile utilizzo. Integrando le interazioni tra i canali, consente un supporto tempestivo e personalizzato. Le dashboard personalizzabili visualizzano i dati in tempo reale, mantenendo il team allineato e informato.

Le migliori funzionalità/funzioni del CRM HubSpot

Gestisci le attività commerciali e di marketing con strumenti integrati per la generazione di lead

Migliora il servizio clienti utilizzando sistemi di ticketing, chat dal vivo e strumenti di feedback

Monitoraggio di interazioni, attività commerciali e campagne con analisi avanzate

Automazione delle attività per semplificare i processi e risparmiare tempo

Limiti del CRM HubSpot

I costi elevati dei componenti aggiuntivi di marketing possono rappresentare un ostacolo per le piccole imprese

L'interfaccia utente è poco accattivante, il che influisce sul coinvolgimento dell'utente

Copertura API e funzioni per le integrazioni limitate

Prezzi CRM HubSpot

Free

Piattaforma clienti Starter: 20 $/mese per utente

Piattaforma clienti professionale : 1.170 $/mese per 5 utenti

Enterprise Customer Platform: 4.300 $ al mese per 7 utenti

Valutazioni e recensioni del CRM HubSpot

G2 : 4. 4/5 (oltre 12.200 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 4.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot

"Abbiamo implementato HubSpot nella nostra azienda circa 6 mesi fa. È stato fantastico per i nostri team commerciali, di marketing e di assistenza avere un unico punto in cui centralizzare i dati. Prima, tutti i nostri contatti erano sparsi tra Gmail, il nostro sito web, fogli di calcolo casuali e note post-it... sì, ne avevamo bisogno. "

"Abbiamo implementato HubSpot nella nostra azienda circa 6 mesi fa. È stato fantastico per i nostri team commerciali, di marketing e di assistenza avere un unico punto in cui centralizzare i dati. Prima, tutti i nostri contatti erano sparsi tra Gmail, il nostro sito web, fogli di calcolo casuali e note post-it... sì, ne avevamo bisogno. "

💡 Suggerimento: iniziare con le basi quando si imposta un CRM. Concentrarsi sulle funzionalità/funzioni chiave che supportano gli obiettivi aziendali e implementarle gradualmente. Offrire una formazione completa per aiutare il team ad abbracciare e utilizzare appieno il sistema.

Iniziare con un software CRM per call center

In un call center è raro che ci si concentri ininterrottamente sulle attività di gestione dei clienti. I sistemi CRM tradizionali spesso richiedono passaggi che richiedono molto tempo per accedere ai dati essenziali.

Con il call center e l'integrazione CRM giusti, tutto, dalle richieste dei clienti alla collaborazione tra team, è in un unico posto. In questo modo è facile trovare informazioni importanti ed evitare di ripetere le attività.

Il CRM di ClickUp offre potenti strumenti e integrazioni per aiutarti a impostare processi efficienti. È una piattaforma per tutto ciò di cui hai bisogno, dalle attività di routine alle complesse interazioni con i clienti.

Registrati oggi stesso per un account gratis e inizia a organizzare i dati dei tuoi clienti!