Come aggiungere una voce fuori campo a Google Slides

La tua presentazione Google Slides è pronta: ogni diapositiva è perfetta, il contenuto è accurato e le immagini sono accattivanti. Ma manca qualcosa.

Mentre provi la tua presentazione, ti sembra piatta.

La narrazione dal vivo spesso porta a pause imbarazzanti, sincronizzazioni errate e allo stress di presentare in tempo reale. Anche i rumori di fondo o i pensieri persi possono rapidamente compromettere il tuo messaggio.

La soluzione? Una voce fuori campo preregistrata. È coinvolgente, ti consente di mettere a punto ogni dettaglio, evita un audio scadente o distrazioni e ti aiuta a offrire una performance raffinata che scorre insieme alle tue diapositive. Inoltre, aggiunge un tocco personale e professionale che il testo statico semplicemente non può eguagliare. Continua a leggere per scoprire come aggiungere una voce fuori campo su Google Slides e coinvolgere il tuo pubblico dall'inizio alla fine! Come bonus, ti presenteremo anche ClickUp per ottimizzare i flussi di lavoro delle tue presentazioni.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Pre-registrare la tua voce fuori campo ti garantisce un miglior controllo dei tempi, evita distrazioni e dona un tocco professionale e raffinato alle tue presentazioni Google Slides

Per aggiungere una voce fuori campo professionale alla tua presentazione, pianifica il tuo copione in modo che sia conciso e pertinente e utilizza uno strumento di registrazione vocale

Carica i tuoi file audio su Google Drive, quindi inseriscili facilmente nelle tue diapositive

Personalizza le impostazioni audio in Google Slides per sincronizzare la voce fuori campo con le transizioni, regolare i livelli di volume e scegliere se riprodurla automaticamente o su clic

Usa un software di registrazione dello schermo per combinare la tua narrazione con immagini, quindi inserisci i video nelle diapositive per una presentazione più dinamica

Google Slides ha alcune limitazioni, come l'assenza di una funzione di registrazione audio integrata e opzioni di modifica audio limitate

Usa un'app completa come ClickUp per organizzare il tuo copione, gestire le immagini e raccogliere i feedback del team con una collaborazione perfetta durante tutto il processo di presentazione

Come aggiungere una voce fuori campo alle presentazioni di Google?

Il testo e le immagini sono ottimi, ma non bastano per coinvolgere il pubblico. Google Slides offre infatti un'ampia gamma di modelli gratuiti per aiutarti a creare presentazioni raffinate. Ma una voce fuori campo aggiunge un tocco umano, spiegando le tue idee in modo più intimo. Aggiunge personalità, rende le idee complesse più facili da seguire e conferisce alla tua presentazione un tocco professionale.

Aggiungere una voce fuori campo a Google Slide aiuta a:

🎙️ Chiarisci concetti complessi con spiegazioni verbali

⏳ Risparmia tempo evitando narrazioni dal vivo ripetitive

🔊 Migliora l'accessibilità per gli spettatori che preferiscono una guida audio

💡 Suggerimento: quando progetti una presentazione con voce fuori campo professionale, concentrati su tre elementi essenziali: design chiaro delle diapositive, contenuti concisi e qualità audio eccellente. Puoi anche utilizzare strumenti di IA per presentazioni per raccogliere idee o creare una bozza della presentazione. Ti consentono di risparmiare tempo e ti aiutano a perfezionare i contenuti prima di aggiungere una voce fuori campo su Google Slides.

A seconda del tuo stile e delle tue esigenze, puoi pre-registrare la tua narrazione audio o combinarla con un video. Vediamo due semplici metodi!

Metodo 1: aggiungi un file audio preregistrato

Registra la tua voce fuori campo separatamente e aggiungila a una presentazione esistente con i seguenti passaggi:

Passaggio 1: prepara il copione

Prima di premere il pulsante di registrazione, prenditi un po' di tempo per pianificare ciò che dirai.

Scrivi una sceneggiatura concisa o una bozza per rimanere concentrato e coprire tutti i punti chiave

Evita il gergo. Usa un linguaggio semplice e diretto per rendere accessibile il tuo messaggio

Aggiungi una storia personale o un aneddoto con cui il pubblico può identificarsi per entrare in connessione con i tuoi spettatori

Passaggio 2: registra la tua voce fuori campo

Google Slides richiede file audio separati per ogni diapositiva, quindi pianifica le registrazioni di conseguenza.

Usa app di registrazione dello schermo, software di modifica audio (come Audacity o GarageBand) o anche il registratore vocale del tuo telefono

Non puntare subito alla perfezione! Fai qualche prova per perfezionare il tono, il ritmo e la chiarezza prima della registrazione finale

💡 Suggerimento: registra in uno spazio silenzioso per ridurre al minimo i rumori di fondo e le interruzioni.

Passaggio 3: salva la registrazione

Dopo la registrazione, prenditi un momento per organizzare i tuoi file. Assegna a ciascun file un nome basato sulla diapositiva a cui corrisponde, ad esempio Diapositiva 1 Introduzione o Diapositiva 3 Punti chiave. Questo semplice passaggio ti farà risparmiare molto tempo quando inserirai l'audio nella tua presentazione.

Salva i file in un formato supportato da Google Slides, come MP3 o WAV. Se il tuo strumento non supporta questi formati, utilizza un convertitore di file online gratuito per convertirli.

Passaggio 4: carica il file su Google Drive

Apri Google Drive e clicca sul pulsante Nuovo nell'angolo in alto a sinistra

Seleziona Carica file per caricare singoli file audio, oppure scegli Carica cartella se hai raggruppato tutti i tuoi file in un'unica cartella

Una volta caricati, i file saranno archiviati nel tuo Drive e pronti per essere utilizzati in Google Slides

💡 Suggerimento: trascina e rilascia i tuoi file audio direttamente su Google Drive. Google li caricherà e salverà automaticamente nella posizione scelta.

Passaggio 5: inserisci i file audio nella diapositiva

Apri la tua presentazione Google Slides e vai alla diapositiva in cui desideri aggiungere la voce fuori campo

Clicca su Inserisci nel menu in alto, quindi seleziona Audio

Verrà visualizzato un elenco di file audio dal tuo Google Drive. Scegli il file corretto per la diapositiva e clicca su Inserisci

Passaggio 6: personalizza le impostazioni di riproduzione

Sulla diapositiva compare l'icona di un altoparlante, insieme a un mini lettore per ascoltare l'audio in anteprima. Puoi spostare l'icona per assicurarti che non distragga dall'attenzione sul contenuto.

Dopo aver inserito l'audio, puoi regolare le impostazioni di riproduzione in base alla tua presentazione:

Sincronizzazione dell'audio: assicurati che la voce fuori campo corrisponda alle transizioni delle diapositive impostando i tempi di inizio e fine in modo appropriato

Opzioni di riproduzione: scegli se l'audio deve essere riprodotto automaticamente quando viene visualizzata la diapositiva o se è necessario un clic per avviare la riproduzione

Regolazione del volume: imposta il volume in modo che sia chiaro senza sovrastare il resto della presentazione

Abilita riproduzione in loop (facoltativo): utile per la musica di sottofondo o per ripetere l'audio

Nascondere l'icona dell'altoparlante: se desideri un aspetto più pulito durante la presentazione, puoi nascondere l'icona dell'altoparlante selezionando l'opzione "Nascondi icona durante la presentazione" nelle impostazioni

💡 Suggerimento: utilizza l'anteprima di riproduzione per testare le impostazioni e apportare le modifiche finali prima della presentazione.

Metodo 2: registrazione dello schermo con audio

Vuoi trasformare le tue diapositive in una presentazione video perfetta? Questo metodo è perfetto per creare un file video raffinato che combina immagini straordinarie e una narrazione audio persuasiva, che può essere condiviso con un pubblico più ampio o caricato online.

Passaggio 1: registra la tua presentazione

Usa il tuo computer o uno strumento di registrazione dello schermo di terze parti per iniziare a registrare la presentazione mentre narri. Avvia la presentazione in modalità a schermo intero, quindi premi "Registra". Mentre passi da una diapositiva all'altra, spiega chiaramente i tuoi punti, mantenendo un ritmo costante.

Passaggio 2: aggiungi video alle diapositive

Inserisci ogni video registrato nella diapositiva corrispondente della tua presentazione.

Assicurati che i video siano di alta qualità e correttamente sincronizzati con il contenuto delle diapositive per un risultato professionale

Usa le impostazioni di riproduzione per controllare come e quando i video appaiono durante la presentazione

Se preferisci aggiungere singoli clip video a diapositive specifiche, suddividi la registrazione in clip più piccole per ogni sezione della presentazione

📖 Per saperne di più: Come registrare un video di te stesso mentre presenti un PowerPoint

Limiti dell'aggiunta di una voce fuori campo alle presentazioni di Google

La sincronizzazione della voce fuori campo con le diapositive non è sempre facile. Se hai una voce fuori campo lunga o più clip audio, dovrai regolare manualmente la temporizzazione, il che può richiedere tempo e pazienza.

E questa è solo una delle sfide. Ci sono alcune altre limitazioni da considerare per pianificare al meglio il processo di registrazione della voce fuori campo.

Nessuna registrazione audio diretta

Immagina di preparare una presentazione per un webinar. Registri la tua voce utilizzando uno strumento esterno, ma poi ti rendi conto che devi registrare nuovamente una piccola sezione. Poiché Google Slides non dispone di una funzione integrata per la modifica, dovrai utilizzare uno strumento di registrazione esterno, apportare la modifica e ricaricare il file.

Limite delle dimensioni dei file

Google Slides limita i file audio a 100 MB. L'audio di alta qualità o le narrazioni lunghe possono facilmente superare questo limite. Dovrai comprimere l'audio, ma una compressione eccessiva potrebbe influire sulla qualità del suono.

Supponiamo che tu voglia creare moduli formativi informativi con oltre 20 diapositive e una voce fuori campo dettagliata. Se ogni diapositiva contiene una spiegazione lunga, la compressione dell'audio potrebbe renderlo confuso o distorto.

Opzioni di modifica audio limitate

Una volta caricato l'audio su Google Slides, puoi modificarlo solo in modo minimale. Google Slides consente solo la formattazione audio di base, come la riproduzione automatica o il volume. Se devi tagliare, mettere a punto o apportare altre modifiche all'audio, dovrai utilizzare uno strumento separato prima di caricare il file.

I sottotitoli non sono sempre perfetti

Google Slides offre didascalie per la tua voce fuori campo, ma potrebbero non essere sempre completamente accurate. Fattori come l'accento, il tono e la chiarezza possono influire sulla corrispondenza delle didascalie con ciò che dici. Se stai presentando a un team internazionale, le didascalie potrebbero interpretare erroneamente le tue parole causando confusione. Ciò è particolarmente problematico per i termini tecnici o specifici del settore.

Nessuna registrazione dello schermo integrata

Google Slides non offre una funzionalità/funzione che consente di registrare la voce e le diapositive in tempo reale. È invece necessario utilizzare un registratore dello schermo di terze parti per catturare la presentazione e quindi caricare il video su Google Slides separatamente. È fattibile, ma leggermente più complesso.

Crea presentazioni coinvolgenti con la voce fuori campo utilizzando ClickUp

Siamo onesti: iniziare una presentazione da zero, specialmente una con una voce fuori campo, può essere un'attività scoraggiante.

Trasformare le tue idee in una presentazione raffinata e coerente può sembrare un compito arduo, ma con gli strumenti giusti diventa molto più semplice.

È qui che entra in gioco ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro. Riunisce attività, idee, documenti e persino chat in un'unica potente piattaforma abilitata all'IA.

Invece di fissare una diapositiva vuota, puoi iniziare a raccogliere idee con le lavagne online di ClickUp, trasformando pensieri sparsi in una storia strutturata. Usa i documenti di ClickUp per redigere la tua sceneggiatura insieme alle diapositive, mantenendo tutto organizzato in un'unica area di lavoro.

Hai bisogno di collaborare? Assegna attività, lascia commenti e monitora lo stato in tempo reale, così nulla sfuggirà. E se la tua presentazione ha una voce fuori campo, gli strumenti di registrazione integrati di ClickUp possono aiutarti.

Vediamo come scrivere il copione, registrare e collaborare con il tuo team alla presentazione utilizzando ClickUp.

1. Scrivi il tuo copione in ClickUp Docs

Ogni presentazione di successo inizia con una storia avvincente.

Immagina di preparare una presentazione commerciale per un nuovo prodotto.

L'utilizzo di ClickUp Docs ti consente di redigere facilmente la bozza del tuo copione e collaborare con i tuoi team di marketing e commerciali. Puoi anche collegare le tue attività ai documenti e assegnare elementi di azione come "Trova statistiche di supporto per la diapositiva 4" o "Semplifica questo termine tecnico per la diapositiva 2" ai membri del team interessati.

Tutti possono partecipare, lasciare commenti e apportare modifiche in tempo reale, così nessuno rimane all'oscuro di ciò che sta succedendo.

Tagga il tuo team con commenti e assegna loro elementi di azione in ClickUp Docs

Hai bisogno di aiuto per dare forma alle tue idee? Usa ClickUp Brain per generare contenuti, perfezionare il tono o persino riformulare sezioni del tuo script per renderlo più accattivante.

Prova ClickUp Brain gratis ClickUp Brain ti consente di creare e modificare presentazioni e script per le tue presentazioni

📌 Bonus: Guarda questo video per ulteriori informazioni su come ClickUp Brain può potenziare il tuo flusso di lavoro e aiutarti a generare idee senza sforzo!

2. Pianifica le immagini

Una volta perfezionato il copione, il passaggio successivo consiste nel collegare le idee con immagini. Puoi collegare i tuoi documenti con le lavagne online ClickUp per abbozzare le tue idee per le diapositive e abbinarle alla tua narrazione.

Supponiamo che tu voglia creare una presentazione della roadmap di un progetto per gli stakeholder. Usa una lavagna online per mappare ogni diapositiva con immagini chiare come sequenze temporali, flussi di lavoro e attività cardine.

Abbozza le tue idee con note adesive, collegale con connettori, crea immagini personalizzate con l'IA e struttura visivamente le diapositive per maggiore chiarezza. Lascia che il tuo team dia il proprio contributo con suggerimenti. Ad esempio, il marketing può migliorare la messaggistica, mentre il reparto commerciale può aggiungere soluzioni per i punti deboli dei client.

Visualizza e dai forma alle tue diapositive con le lavagne online ClickUp

ClickUp è sempre un'ottima scelta quando è necessario condividere informazioni tra più persone contemporaneamente e quando diversi team lavorano sullo stesso argomento da punti di vista diversi.

ClickUp è sempre un'ottima scelta quando è necessario condividere informazioni tra più persone contemporaneamente e quando diversi team lavorano sullo stesso argomento da punti di vista diversi.

Preferisci una struttura un po' più articolata?

I modelli di lavagna online di ClickUp sono un ottimo punto di partenza. Sono dotati di layout predefiniti per diversi tipi di presentazioni, pitch, roadmap o deck di formazione. Modificali in base alle tue esigenze, così non dovrai perdere tempo a impostare tutto da zero.

Se hai un'idea specifica che desideri collegare a un'attività, incorpora schede live da ClickUp Docs o attività direttamente sulla tua lavagna online.

📮ClickUp Insight: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi di azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione perfetta delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.

📖 Per saperne di più: Come creare video animati con lavagna online

3. Organizza le tue diapositive

Supponiamo che tu stia preparando una presentazione di formazione per i nuovi assunti. Dovresti mettere le diapositive nell'ordine corretto per ridurre al minimo la confusione.

Organizzare le tue diapositive diventa un gioco da ragazzi con il modello di presentazione ClickUp.

Scarica questo modello Organizza ogni diapositiva della tua presentazione in modo efficiente utilizzando il modello di presentazione ClickUp

Usa questo modello per:

Assegna temi alle diapositive: suddividi la presentazione in diapositive come "Panoramica dell'azienda", "Panoramica degli strumenti" e "Politiche di conformità"

Disponi visivamente le diapositive: riorganizza le diapositive trascinandole e rilasciandole per ottenere un flusso migliore con pochi clic

Monitoraggio dello stato: con stati personalizzati come "In corso", "Pronto per la revisione" e "Approvato", saprai sempre in quale fase si trova la tua presentazione

Collabora in tempo reale: assegna ai membri del team il compito di finalizzare le immagini, aggiungere voci fuori campo o raccogliere feedback su diapositive specifiche. Puoi aggiungere note a ciascuna diapositiva per ricordare i punti chiave e utilizzare gli stati personalizzati per monitorare lo stato di avanzamento. La funzionalità/funzione commenti ti consente di raccogliere feedback all'interno dello stesso spazio.

🧠 Lo sapevi? Aggiungere video alle presentazioni aumenta il tempo medio di lettura del 37%.

4. Migliora il coinvolgimento con ClickUp Clips

Sebbene ClickUp non registri direttamente le voci fuori campo, ti consente di registrare, inviare e trascrivere clip vocali, che vengono archiviate nella tua area di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non vengano eliminate manualmente.

Per registrare clip vocali nei commenti delle attività, vai all'attività in cui desideri lasciare una nota vocale e fai clic sull'icona del microfono nella sezione dei commenti per avviare la registrazione. Nell'app mobile, puoi accedere alla scheda Attività nell'angolo in alto a destra di un'attività, toccare "Pubblica un aggiornamento", quindi toccare l'icona del microfono nell'editor dei commenti per avviare la registrazione.

Una volta registrato e inviato un messaggio vocale, ClickUp offre anche un'opzione per visualizzare la trascrizione del messaggio vocale.

📖 Per saperne di più: Le migliori soluzioni software per la trascrizione

Ottieni trascrizioni automatiche per tutti i tuoi Clip in ClickUp

Puoi anche registrare direttamente te stesso mentre fai una presentazione con voce fuori campo utilizzando ClickUp Clips. Clips ti consente di catturare lo schermo in tempo reale, con o senza webcam e audio. ClickUp Clips trascrive le registrazioni dello schermo, in modo che i tuoi colleghi possano facilmente cercare e rivedere parti specifiche della tua presentazione.

💡Suggerimento: un altro modo per utilizzare Clips per migliorare la tua presentazione? Supponiamo che tu stia creando un video dimostrativo o un tutorial su un prodotto. Registra una cattura dello schermo che spiega come funziona ogni funzionalità/funzione. Condividila con il tuo team per ricevere feedback e consenti loro di commentare direttamente su specifici timestamp. In questo modo, la voce fuori campo finale corrisponderà perfettamente al tuo copione.

Rendi le tue presentazioni accattivanti con ClickUp

Registrare voci fuori campo di alta qualità per le tue presentazioni Google Slides non deve essere complicato o costoso. Sei pronto! Inizia con le basi. Trova il processo che funziona meglio per te, raccogli gli strumenti giusti e acquisisci familiarità con ogni passaggio.

Se vuoi che tutto nella tua presentazione sia perfetto (script, diapositive, voci fuori campo e presentazione), prova ClickUp. Dai documenti e dalle lavagne online che ti consentono di creare la presentazione migliore ai Clip per registrare schermate e voce senza interruzioni, con ClickUp puoi fare tutto. Dimentica il fastidio dei flussi di lavoro frammentati. Registrati su ClickUp e scopri come aumentare la tua produttività!