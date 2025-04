I 25 migliori strumenti di gestione dei dati per le aziende moderne

I dati sono ovunque, ma dar loro un senso? Questa è la vera sfida.

Con sistemi che non comunicano tra loro e processi che richiedono molto tempo, gli analisti aziendali e i responsabili IT spesso si trovano a dover spegnere incendi invece di innovare.

Entra nel mondo degli strumenti di gestione dei dati. 📊

In questa guida mettiamo in evidenza 25 di queste moderne soluzioni software in grado di semplificare il flusso di lavoro e tenere sotto controllo i dati.

Iniziamo con come scegliere lo strumento perfetto per le tue esigenze.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco la nostra selezione dei 25 migliori strumenti di gestione dei dati disponibili oggi: 1. ClickUp: il migliore per la gestione dei dati basata sull'IA e incentrata sul team 2. Informatica: ideale per l'integrazione e la governance dei dati scalabili 3. Talend: il migliore per l'integrazione versatile dei dati basata su cloud 4. IBM Cloud Pak for Data: ideale per soluzioni dati native per il cloud basate sull'IA 5. Amazon Web Services: ideale per l'archiviazione e l'analisi dei dati cloud scalabili 6. Google Cloud: ideale per pipeline di dati in tempo reale e analisi IA 7. Oracle Autonomous Database: ideale per la gestione automatizzata dei dati master 8. Snowflake: ideale per il data warehousing multi-cloud e la condivisione dei dati 9. Denodo Platform 9. 1: Ideale per la virtualizzazione dei dati e l'accesso unificato 10. SAP Data Intelligence: ideale per l'orchestrazione di dati complessi 11. Microsoft Purview: ideale per la governance dei dati ibridi 12. Collibra Data Intelligence Cloud: ideale per la catalogazione dei dati e il monitoraggio della provenienza 13. Veritone Data Refinery: ideale per l'analisi dei dati non strutturati basata sull'IA 14. Microsoft Azure AI Foundry: ideale per l'integrazione di modelli IA nelle pipeline di dati 15. Tableau: ideale per la visualizzazione intuitiva dei dati e la BI self-service 16. Qlik Sense: ideale per l'esplorazione associativa dei dati e l'analisi avanzata 17. Alteryx: il migliore per automatizzare la preparazione dei dati e l'analisi avanzata 18. KNIME: ideale per lo sviluppo di pipeline di data science e modelli di ML 19. Looker di Google: il migliore per l'esplorazione illimitata dei dati e la BI cloud 20. Polymer: ideale per trasformare i dati grezzi in dashboard utilizzabili 21: ASK BOSCO©: Ideale per l'analisi conversazionale e assistita da voce 22. DataRobot: il migliore per automatizzare lo sviluppo di modelli IA 23. H2O. ai: il migliore per framework IA open source e ML scalabile 24. Akkio: il migliore per previsioni IA senza codice e analisi in tempo reale 25. MonkeyLearn: ideale per l'analisi dei dati testuali tramite NLP

Cosa cercare in uno strumento di gestione dei dati?

Un ottimo strumento per i dati non solo organizza le informazioni, ma consente anche di prendere decisioni più rapide. Le funzionalità/funzioni chiave da ricercare sono:

Funzionalità di automazione : seleziona uno strumento che gestisca attività ripetitive come la pulizia dei dati o la reportistica

Informazioni in tempo reale : cercate uno strumento che fornisca analisi dei dati aggiornate al minuto per garantire la pertinenza delle vostre decisioni

Interfaccia intuitiva : scegli uno strumento intuitivo per gli utenti non esperti ma sufficientemente robusto per i professionisti IT

Elevata sicurezza: trova uno strumento che adotti : trova uno strumento che adotti le misure di sicurezza necessarie per proteggere le tue informazioni sensibili

Esplora questi strumenti di gestione dei dati master per ottenere di più dai tuoi dati.

Per prima cosa, diamo un'occhiata a un elenco di strumenti completi per l'integrazione e la gestione dei dati:

1. ClickUp (ideale per la gestione dei dati basata sull'IA e incentrata sul team)

Personalizza la modalità di visualizzazione dei flussi di lavoro dei dati con oltre 15 opzioni di visualizzazione di ClickUp

ClickUp, l'app per tutto il lavoro, riunisce sotto lo stesso tetto la strategia di gestione dei dati e la collaborazione in team. La sua rete neurale basata sull'IA, ClickUp Brain , automatizza le attività ripetitive come l'inserimento dei dati e la creazione di report in tempo reale, analizzando al contempo i dati storici dei progetti per prevedere le sequenze temporali future.

Puoi anche porre domande a Brain sui progetti esistenti e lui estrarrà i dati dalle attività, dai documenti e dalle chat pertinenti per fornirti le informazioni più recenti e rilevanti.

Ricevi aggiornamenti su attività, attività cardine, carichi di lavoro del team e altro ancora con ClickUp Brain

Le viste personalizzate e le dashboard di ClickUp semplificano l'organizzazione e la visualizzazione delle metriche chiave, dall'allocazione del carico di lavoro alla gestione del budget. Si integra perfettamente con altri strumenti, come Tableau e Salesforce, riunendo diversi set di dati.

Inoltre, le politiche di sicurezza di ClickUp garantiscono una solida governance dei dati e la conformità alle normative grazie al controllo degli accessi basato sui ruoli e ai registri di audit.

I dati dei clienti sono ospitati da Amazon Web Services (AWS), che è certificato SOC 2 Tipo 2 e aderisce agli standard di sicurezza specifici del settore per mantenere la sicurezza e la conformità del cloud. Inoltre, i team di sicurezza di ClickUp eseguono regolarmente test di applicazione, prestazioni e penetrazione per mitigare i rischi e il furto di dati.

Funzionalità/funzioni principali di ClickUp

oltre 50 attributi personalizzati Traccia i dati dei progetti tramite le dashboard ClickUp utilizzando

Offre un solido monitoraggio dei KPI tramite i modelli ClickUp per la gestione delle prestazioni dei dati

Consente una collaborazione fluida tra i team tramite ClickUp Chat senza dover cambiare app

Limiti di ClickUp

Offre una vasta matrice di funzionalità/funzioni, che possono risultare leggermente eccessive

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattare per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Informatica (ideale per l'integrazione e la governance dei dati scalabili)

tramite Informatica

Informatica è uno dei più popolari strumenti di gestione dei dati scalabili che aiutano le aziende a trasformare origini dati disperse in informazioni chiare e utilizzabili. Grazie al suo design nativo per il cloud e alle funzioni low-code/no-code, è sufficientemente flessibile da funzionare per tutti, dalle piccole startup alle grandi aziende.

La piattaforma semplifica la combinazione di risorse locali e cloud grazie alle opzioni di implementazione ibrida. Inoltre, funzionalità/funzioni quali l'acquisizione dei dati modificati (CDC) e l'architettura basata sugli eventi garantiscono una connettività multi-origine fluida

Funzionalità/funzioni principali di Informatica

*gli strumenti di integrazione dati unificata ti aiutano a connettere dati provenienti da varie origini, inclusi database tradizionali come Oracle, piattaforme cloud come Salesforce e sistemi di big data come Hadoop, il tutto in tempo reale

Gestione avanzata della qualità dei dati identifica le incongruenze nei set di dati utilizzando la profilazione dei dati , supportata dalla pulizia automatizzata dei dati e da regole di qualità personalizzate

Regole chiare per l'accesso ai dati garantiscono l'utilizzo con il monitoraggio della provenienza dei dati, la conformità a normative quali GDPR e HIPAA e il controllo degli accessi basato sui ruoli

Limiti di Informatica

Non funziona bene con set di dati dinamici

Prezzi Informatica

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Informatica

G2: 4,3/5 (oltre 100 recensioni)

3. Talend (ideale per l'integrazione versatile dei dati basata su cloud)

tramite Talend

Talend è una piattaforma di integrazione dati basata su cloud per aziende di medie dimensioni che consente di connettere e gestire dati provenienti da diverse origini in un formato unificato e utilizzabile, semplificando la creazione di pipeline di dati.

La sua base open source consente la personalizzazione dei dati e la collaborazione attraverso repository condivisi e controllo delle versioni.

Funzionalità/funzioni principali di Talend

Ampie funzionalità di integrazione dei dati con oltre 1.000 connettori predefiniti per database, servizi cloud e applicazioni, che supportano sia i processi ETL che ELT

Gestione completa della qualità dei dati con controlli di qualità integrati che consentono di definire regole personalizzate per pulire e convalidare i dati durante l'integrazione

Soluzione di gestione dei dati master (MDM) che consente di governare i dati critici, fornendo una visualizzazione unica e affidabile per migliorare la qualità dei dati

Limiti di Talend

Curva di apprendimento ripida dell'interfaccia grafica

Prezzi Talend

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Talend

G2 : 4/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

4. IBM Cloud Pak for Data (ideale per soluzioni dati native cloud basate sull'IA)

tramite IBM Cloud Pak for Data

IBM Cloud Pak for Data è progettato per facilitare soluzioni di analisi e dati basate sull'IA in ambienti cloud ibridi. È ideale per i settori che richiedono una forte conformità nei database di project management.

Questa piattaforma modulare ti aiuta a creare un data fabric che connette i dati isolati durante l'intero ciclo di vita dei dati, dalla raccolta e organizzazione all'analisi e implementazione dei modelli.

La piattaforma è basata su Red Hat OpenShift, garantendo la possibilità di funzionare in vari ambienti, inclusi quelli on-premise, cloud privati e cloud pubblici come AWS, Azure e Google Cloud.

Funzionalità/funzioni principali di IBM Cloud Pak for Data

Struttura dati integrata che offre virtualizzazione avanzata dei dati, aiutando il team ad accedere e eseguire query sui dati da più origini senza spostarli

Analisi basate sull'IA che integrano IBM Watson AI per ML e NLP avanzati e valutazione automatizzata dei modelli utilizzando strumenti come Watson OpenScale

Governance dei dati supportata da IBM Knowledge Catalog, che consente di creare un repository centralizzato di metadati per classificare, catalogare e gestire l'accesso ai dati

Limiti di IBM Cloud Pak for Data

La configurazione iniziale può essere complessa

Prezzi di IBM Cloud Pak for Data

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di IBM Cloud Pak for Data

G2: 4,3/5 (90 recensioni)

5. Amazon Web Services (ideale per l'archiviazione e l'analisi dei dati cloud scalabili)

tramite Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) è una piattaforma di cloud computing su misura per organizzazioni di tutte le dimensioni.

L'architettura di AWS è progettata per garantire flessibilità, consentendoti di scegliere tra una varietà di opzioni di spazio di archiviazione, tra cui archiviazione di oggetti con Amazon S3, database relazionali con Amazon RDS e soluzioni NoSQL con Amazon DynamoDB.

Inoltre, fornisce strumenti come il serverless computing con AWS Lambda e il ridimensionamento automatico con EC2 per supportare un ampio intervallo di esigenze operative.

Funzionalità/funzioni migliori di AWS

Spazio di archiviazione scalabile con Amazon S3, comprese diverse classi come Standard e Glacier, funzionalità avanzate come il controllo delle versioni e le politiche sul ciclo di vita , e S3 Storage Lens per approfondimenti

Servizi di analisi dei dati, tra cui Amazon Athena per query interattive, Amazon Redshift per il data warehousing e Amazon Kinesis per l'elaborazione dei dati in tempo reale

Crittografia dei dati sia inattivi che in transito, gestione sicura delle chiavi tramite AWS KMS e monitoraggio delle attività con AWS CloudTrail

Limiti di AWS

Una struttura dei prezzi complessa può comportare costi imprevisti

Prezzi AWS

Livelli gratuiti

Pay-as-you-go: I prezzi variano in base all'utilizzo e al tipo di istanza

Valutazioni e recensioni AWS

G2: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

6. Google Cloud (ideale per pipeline di dati in tempo reale e analisi IA)

tramite Google Cloud

Google Cloud è ideale per i settori che necessitano di elaborazione dei dati ad alta velocità e bassa latenza per analisi su larga scala.

La piattaforma integra strumenti avanzati di IA, come AutoML e TensorFlow, che consentono di utilizzare i dati per analisi predittive e applicazioni intelligenti. Inoltre, l'architettura serverless di Google Cloud semplifica l'implementazione di applicazioni e flussi di lavoro.

Un'altra offerta di Google Cloud è l'integrazione delle funzionalità IA generativa e dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), che consentono ai team di interagire con i dati utilizzando il linguaggio naturale. Gli LLM aumentano anche la produttività fornendo raccomandazioni sul codice.

Funzionalità/funzioni principali di Google Cloud

Funzionalità Pub/Sub per la comunicazione asincrona tra componenti applicativi indipendenti, progettate per garantire elevata produttività e bassa latenza

Analisi avanzate con BigQuery che offre un data warehouse completamente gestito per query SQL veloci su grandi set di dati, elaborando petabyte con funzionalità di machine learning (ML) integrate

Gestione delle identità e degli accessi (IAM) che garantisce un controllo granulare dell'accesso alle risorse, mentre la prevenzione della perdita di dati (DLP) ti aiuta a individuare, classificare e proteggere le informazioni sensibili

Limiti di Google Cloud

L'impostazione delle autorizzazioni può diventare complicata quando si gestisce l'accesso per un team

Prezzi di Google Cloud

Piano Free

Pay-as-you-go: I prezzi variano in base all'utilizzo e al tipo di istanza

Valutazioni e recensioni di Google Cloud

G2: 4,5/5 (oltre 51.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

7. Oracle Autonomous Database (ideale per la gestione automatizzata dei dati master)

tramite Oracle Autonomous Database

Oracle Autonomous Database automatizza molte delle attività tradizionali di gestione dei database, rendendolo ideale per le organizzazioni che desiderano semplificare i propri processi MDM.

Progettata sia per carichi di lavoro transazionali (OLTP) che analitici (OLAP), questa piattaforma unificata supporta un'ampia gamma di tipi di dati. Questa funzionalità consente di eseguire una vasta gamma di applicazioni, dai sistemi di elaborazione delle transazioni online alle query analitiche complesse, senza bisogno di ambienti di database separati.

Funzionalità/funzioni principali di Oracle Autonomous Database

MDM automatizzato con funzionalità di auto-guida che automatizza attività come backup e scalabilità, integra dati da più origini e mantiene la qualità dei dati con strumenti di profilazione e pulizia integrati

Funzionalità ML integrate che consentono l'analisi delle tendenze su testi , grafici e dati spaziali utilizzando query basate su SQL

Un'architettura autosecure con protezione continua tramite aggiornamenti automatici, crittografia robusta e controlli di accesso granulari

Limiti di Oracle Autonomous Database

In genere utilizza molta memoria

Prezzi di Oracle Autonomous Database

Livello gratuito

Pay-as-you-go: I prezzi variano in base al prodotto e all'utilizzo

Valutazioni e recensioni di Oracle Autonomous Database

G2: 4,3/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

8. Snowflake (ideale per il data warehousing multi-cloud e la condivisione dei dati)

tramite Snowflake

Snowflake è una piattaforma cloud-native che consente l'accesso in tempo reale e l'archiviazione di dati tabulari in un data warehouse unificato.

Progettata per gestire grandi volumi di dati strutturati e semi-strutturati, l'architettura di Snowflake supporta il ridimensionamento indipendente per soddisfare le diverse esigenze di carico di lavoro.

La piattaforma è inoltre conforme a standard quali HIPAA, PCI DSS e GDPR, garantendo alle organizzazioni il rispetto dei requisiti normativi per il trasferimento dei dati nel cloud.

Funzionalità/funzioni principali di Snowflake

L'assistenza cross-cloud ti aiuta a operare su più ambienti cloud, offrendoti la flessibilità di selezionare il provider

La separazione dello spazio di archiviazione e dell'elaborazione consente di scalare lo spazio di archiviazione e l'elaborazione in modo indipendente in base alle esigenze del carico di lavoro

Le funzionalità di condivisione dei dati integrate consentono la condivisione sicura dei dati in tempo reale con altri account Snowflake senza complessi processi ETL, insieme all'integrazione con il marketplace dei dati per la condivisione di set di dati con partner esterni

Limiti di Snowflake

Mancanza di supporto nativo per i dati non strutturati

Prezzi Snowflake

Standard, Enterprise, Business Critical: a partire da 2 $/credito; il prezzo varia in base alla regione e alla piattaforma

Spazio di archiviazione su richiesta: A partire da 20 $/TB al mese; il prezzo varia in base alla regione

Virtual Private Snowflake: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Snowflake

G2: 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 80 recensioni)

9. Denodo Platform 9. 1 (Ideale per la virtualizzazione dei dati e l'accesso unificato)

tramite Denodo

Denodo Platform 9. 1 è una soluzione di virtualizzazione dei dati in tempo reale per le organizzazioni che hanno bisogno di lavorare con una varietà di set di dati, come JSON, XML e database relazionali tradizionali, all'interno di un unico framework.

La piattaforma utilizza un livello semantico per aiutarti a interagire con i dati senza la necessità di complessi processi ETL.

Denodo garantisce inoltre la sicurezza dei dati con funzionalità/funzioni robuste come mascheramento dei dati e crittografia. Inoltre, include audit trail completi con funzionalità di registrazione per monitorare l'attività degli utenti e aumentare la responsabilità.

Denodo Platform 9. 1 migliori funzionalità/funzioni

L'accesso unificato ai dati ti aiuta a connetterti a un ampio intervallo di origini dati, inclusi database, archiviazione cloud e API, senza dover replicare o spostare i dati

Denodo Assistant, basato su IA e dotato di funzionalità NLP, consente di eseguire query sui dati utilizzando il linguaggio naturale e fornisce consigli intelligenti

L'integrazione con l'SDK IA per lo sviluppo di applicazioni semplifica l'inclusione di dati strutturati e non strutturati nei modelli di dati IA generativi, fornendo al contempo supporto per la generazione potenziata dal recupero (RAG)

Limiti di Denodo Platform 9. 1

Mancanza di una coda per le transazioni nel caso in cui si desideri salvarle perché la fonte è inattiva

Prezzi di Denodo Platform 9. 1

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Denodo

G2: 4,1/5 (oltre 30 recensioni)

10. SAP Data Intelligence (ideale per l'orchestrazione di dati complessi)

tramite SAP Data Intelligence

SAP Data Intelligence è un software di governance dei dati su misura per le organizzazioni che utilizzano ecosistemi SAP, che offre l'orchestrazione dei dati su diversi sistemi.

Uno dei suoi punti di forza chiave è la capacità di gestire l'intero ciclo di vita dei dati, dall'acquisizione e dall'elaborazione all'analisi e alla governance.

È possibile automatizzare i flussi di lavoro e garantire che i dati vengano elaborati in modo efficiente su diversi sistemi. La piattaforma pone inoltre l'accento sulla sicurezza e la conformità, offrendo funzionalità di governance come il monitoraggio della provenienza dei dati.

Funzionalità/funzioni principali di SAP Data Intelligence

Modellazione della pipeline che collega sistemi di origine SAP e non SAP, consentendo l' estrazione , la trasformazione e l' arricchimento dei dati in tempo reale

Rilevamento e catalogazione automatizzati delle risorse di dati strutturati e semi-strutturati, insieme a una connettività fluida a un ampio intervallo di origini dati (comprese le piattaforme di streaming)

Gestione integrata del flusso di lavoro ML in un'unica interfaccia, insieme alla funzionalità AutoML che automatizza la selezione di algoritmi e iperparametri

Limiti di SAP Data Intelligence

L'integrazione con applicazioni non SAP è difficile

Prezzi di SAP Data Intelligence

Prezzi personalizzati

11. Microsoft Purview (ideale per la governance dei dati ibridi)

tramite Microsoft Purview

Microsoft Purview supporta i modelli di governance dei dati di progetto e la conformità per i settori regolamentati, aiutando a gestire i dati master in ambienti ibridi e multi-cloud.

La piattaforma offre una piattaforma unificata per la scoperta dei dati, la classificazione e l'applicazione delle politiche, offrendo alle aziende visibilità sui propri patrimoni di dati.

Inoltre, l'integrazione con l'ecosistema Microsoft, inclusi Azure Services, Microsoft 365 e Power BI, crea un ambiente coeso per le iniziative di governance dei dati.

Funzionalità/funzioni principali di Microsoft Purview

Framework di governance dei dati unificato che include un catalogo dei dati con metadati provenienti da varie origini, rilevamento automatico dei dati in ambienti locali e cloud e visualizzazione della provenienza dei dati

Classificazione automatizzata dei dati tramite algoritmi ML, etichette di sensibilità personalizzate e integrazioni con funzioni DLP per impedire l'accesso non autorizzato

Funzionalità eDiscovery come l'indicizzazione avanzata per i contenuti ricercabili, il threading delle conversazioni per organizzare i messaggi da Microsoft Teams e la codifica predittiva basata su decisioni di codifica precedenti

Limiti di Microsoft Purview

L'API potrebbe essere migliorata per una migliore connettività con fonti API non Microsoft

Prezzi di Microsoft Purview

Free

Valutazioni e recensioni di Microsoft Purview

G2: 4,6/5 (20 recensioni)

12. Collibra Data Intelligence Cloud (ideale per la catalogazione dei dati e il monitoraggio della provenienza)

tramite Collibra Data Intelligence Cloud

Collibra Data Intelligence Cloud si concentra sulla privacy dei dati e sulla gestione della provenienza, ed è ideale per le aziende che gestiscono set di dati complessi.

La piattaforma semplifica la creazione di una visione completa dei dati, garantendo la possibilità di trovare, comprendere e fidarsi rapidamente delle informazioni necessarie. Inoltre, include strumenti di collaborazione come commenti e condivisione, in modo che i team possano lavorare insieme in modo più efficace.

Il Workflow Designer aggiornato potenzia ulteriormente l'automazione dei processi aziendali, rendendo ancora più semplice il consolidamento della gestione dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Collibra Data Intelligence Cloud

Catalogazione dei dati su un'interfaccia intuitiva per accedere facilmente ai set di dati, acquisire automaticamente i metadati e arricchire il catalogo con informazioni contestuali sulla titolarità e l'utilizzo

Visualizzazione end-to-end della provenienza monitoraggio dei dati dall'origine alla destinazione, con indicazione delle trasformazioni e dei processi subiti, insieme all' analisi dell'impatto

Integrazione di modelli di IA con set di dati affidabili, insieme a strumenti come Power BI e Tableau per analisi avanzate e accesso a un marketplace di dati per set di dati curati

Limiti di Collibra Data Intelligence Cloud

L'implementazione in un'intera organizzazione può essere complessa

Prezzi di Collibra Data Intelligence Cloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Collibra Data Intelligence Cloud

G2: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

13. Veritone Data Refinery (ideale per l'analisi dei dati non strutturati basata sull'IA)

tramite Veritone Data Refinery

Veritone Data Refinery è progettato per trasformare grandi volumi di dati grezzi e non strutturati, come video, audio e testo, in set di dati strutturati ideali per l'addestramento di modelli IA avanzati come LMM e LLM.

Applicando tag di metadati specifici per dominio, la piattaforma migliora la ricercabilità e fornisce un contesto aggiuntivo, rendendo più facile per gli utenti trovare e utilizzare i set di dati giusti per le loro esigenze specifiche.

Funzionalità/funzioni principali di Veritone Data Refinery

Consolidamento dei silos di dati in un unico repository utilizzabile, garantendo la conformità agli standard GDPR e SOC2 e l' ottimizzazione della proprietà intellettuale

Opportunità di monetizzazione potenziate grazie alla licenza di dati di terze parti per set di dati raffinati, soluzioni IA personalizzate e una suite di oltre 20 app in vari settori

Integrazione con la piattaforma aiWARE™ per un ecosistema IA completo che aiuta a implementare soluzioni IA su diverse app con analisi in tempo reale

Limiti di Veritone Data Refinery

Trattandosi di una nuova piattaforma, il suo esito positivo dipende dalla rapidità con cui le aziende la adotteranno

Prezzi di Veritone Data Refinery

Prezzi personalizzati

14. Microsoft Azure AI Foundry (ideale per l'integrazione di modelli IA nelle pipeline di dati)

tramite Microsoft Azure IA Foundry

Microsoft Azure AI Foundry aiuta a semplificare l'integrazione dei modelli di IA in una pipeline di dati completamente gestita, perfetta per le organizzazioni che desiderano sfruttare l'IA in modo efficace.

La piattaforma supporta l'intero ciclo di vita dello sviluppo delle applicazioni IA creando collaborazione tra data scientist, sviluppatori e professionisti IT.

Incorpora inoltre linee guida etiche per mitigare i rischi legati alla parzialità e all'ingiustizia nelle soluzioni IA e include filtri di sicurezza che valutano l'accuratezza dei risultati dei modelli.

Funzionalità/funzioni principali di Microsoft Azure AI Foundry

Ambiente di sviluppo unificato con una catena di strumenti integrata che combina servizi Azure, modelli di app predefiniti e funzionalità/funzioni di collaborazione

Gestione avanzata dei modelli con un catalogo di modelli per esplorare modelli pre-addestrati, completo di strumenti di valutazione e controllo delle versioni

Connessione ai servizi Azure come Azure OpenAI, Azure Machine Learning e Azure Data Factory, integrando pipeline di dati nei flussi di lavoro IA

Limiti di Microsoft Azure AI Foundry

Le valutazioni di sicurezza attualmente non consentono plug-in o estensibilità

Prezzi di Microsoft Azure AI Foundry

Prezzi personalizzati

15. Tableau (ideale per la visualizzazione intuitiva dei dati e la BI self-service)

tramite Tableau

Tableau è uno dei migliori strumenti di visualizzazione dei dati per l'analisi self-service, che offre informazioni rapide e utilizzabili.

La piattaforma supporta la business intelligence (BI) self-service, senza richiedere alcuna codifica: è possibile creare facilmente visualizzazioni complesse trascinando i campi sulla tela.

Con le integrazioni Tableau Server e Tableau Cloud, è possibile pubblicare dashboard in modo sicuro, fornendo un accesso coerente ai dati ai membri del team in tutta l'organizzazione.

Inoltre, funzionalità/funzioni come commenti e annotazioni aiutano i team a fornire feedback diretti sulle visualizzazioni, mentre l'app mobile garantisce l'accessibilità dei dashboard.

Funzionalità/funzioni principali di Tableau

Visualizzazioni interattive con funzionalità/funzioni quali il filtraggio e il drill-down di punti dati specifici e dashboard personalizzabili per una vista completa dei dati

Ampia connettività dei dati che supporta servizi cloud, database, fogli di calcolo e piattaforme di big data, con accesso in tempo reale alle origini dati live

Funzionalità/funzioni analitiche avanzate, tra cui analisi predittiva per previsioni e analisi delle tendenze, analisi geospaziale e funzioni statistiche come regressione o clustering all'interno delle visualizzazioni

Limiti di Tableau

Opzioni di collaborazione limitate al di fuori di Tableau Server o Tableau Online

Prezzi di Tableau

Tableau Creator: 75 $ al mese per utente

Tableau Explorer: 42 $ al mese per utente

Tableau Viewer: 15 $ al mese per utente

Enterprise: a partire da 35 $ al mese per utente

Tableau+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tableau

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

16. Qlik Sense (ideale per l'esplorazione associativa dei dati e l'analisi avanzata)

tramite Qlik Sense

Qlik Sense offre esplorazione e analisi associativa dei dati, ideale per le aziende che desiderano navigare nei dati senza i limiti dei tradizionali strumenti basati su query.

Garantiscono che nessun dato venga trascurato, conservando tutti i valori nell'analisi per scoprire opportunità nascoste.

La piattaforma offre agli utenti con diversi ruoli funzionalità self-service, democratizzando l'accesso a informazioni preziose.

Inoltre, la sua integrazione avanzata con R e Python consente l'uso di modelli ML e analisi predittiva direttamente all'interno di Qlik, mentre le informazioni basate sull'IA aiutano ulteriormente il processo decisionale.

Funzionalità/funzioni principali di Qlik Sense

Relazioni dinamiche tra i dati che evidenziano i dati correlati e rendono grigie le informazioni non correlate, abbinate all' analisi esplorativa

Dashboard e visualizzazioni interattive con interfaccia drag-and-drop, aggiornamenti dei dati in tempo reale e funzionalità di storytelling

Connettività dati fluida con ampio supporto per vari database, servizi cloud e piattaforme di big data, potenziata dalla integrazione dei dati e dalla preparazione automatizzata dei dati

Limiti di Qlik Sense

Richiede il ricaricamento o l'aggiornamento manuale dei dati

Prezzi di Qlik Sense

Servizi gestiti dal client: Prezzi personalizzati

Qlik Cloud Analytics: Standard: a partire da 825 $/mese con 25 GB per 20 utenti Premium: a partire da 2500 $/mese con 50 GB per 20 utenti Enterprise: prezzi personalizzati

Standard: a partire da 825 $/mese per 25 GB per 20 utenti

Premium: A partire da 2500 $/mese per 50 GB per 20 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Standard: a partire da 825 $/mese per 25 GB per 20 utenti

Premium: A partire da 2500 $/mese per 50 GB per 20 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Qlik Sense

G2: 4,4/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

17. Alteryx (Ideale per l'automazione della preparazione dei dati e l'analisi avanzata)

tramite Alteryx

Alteryx è progettato per automatizzare la preparazione dei dati e l'analisi avanzata, aiutando le organizzazioni a preparare, integrare e analizzare in modo efficiente i dati provenienti da più origini.

La piattaforma aiuta gli utenti, dagli analisti di dati ai dirigenti aziendali, a semplificare i flussi di lavoro e le informazioni senza bisogno di competenze di programmazione approfondite.

Inoltre, l'integrazione con strumenti di visualizzazione diffusi come Tableau e Power BI consente di pubblicare approfondimenti direttamente nelle dashboard per una condivisione più ampia all'interno dell'organizzazione.

Funzionalità/funzioni principali di Alteryx

Preparazione automatizzata dei dati con un' interfaccia visiva senza codice , strumenti completi per la pulizia dei dati e automazione del flusso di lavoro per le attività ripetitive

Strumenti di analisi avanzata per la modellazione predittiva utilizzando tecniche di regressione e classificazione, analisi spaziale e integrazione con R e Python per funzionalità estese

Preparazione unificata dei dati per unire, unire o aggiungere set di dati provenienti da varie origini e strumenti di corrispondenza approssimativa e unione basati su attributi simili

Limiti di Alteryx

Mancanza di funzionalità/funzioni di collaborazione multiutente in tempo reale

Prezzi di Alteryx

Designer Cloud Professional: 4950 $/anno per utente Enterprise: Prezzi personalizzati

Professional: 4950 $/anno per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Designer Desktop: Prezzi personalizzati

Professional: 4950 $/anno per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Alteryx

G2: 4,6/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 90 recensioni)

18. KNIME (Ideale per lo sviluppo di pipeline di data science e modelli ML)

tramite KNIME

KNIME è una piattaforma open source per lo sviluppo di pipeline di data science e modelli ML, particolarmente adatta alla gestione dei dati in tutti i settori industriali.

Offre un'interfaccia visiva intuitiva, che consente a data scientist e analisti di creare flussi di lavoro complessi senza richiedere conoscenze approfondite di codifica.

La piattaforma garantisce la tracciabilità e la riproducibilità dei flussi di lavoro dei dati, facilitando il monitoraggio e la replica delle analisi.

Inoltre, KNIME fornisce supporto ML avanzato, comprese funzionalità AutoML per automatizzare la formazione e la valutazione dei modelli.

Funzionalità/funzioni principali di KNIME

Progettazione visiva del flusso di lavoro che collega vari nodi che rappresentano diverse operazioni sui dati per una panoramica chiara dell'intero processo

Ampia integrazione con diverse origini dati , inclusi framework per big data come Apache Spark

Le funzionalità/funzioni di produzione e implementazione, disponibili tramite KNIME Business Hub, consentono di trasferire i flussi di lavoro con strumenti per la pianificazione, il monitoraggio e l'automazione dei processi

Limiti di KNIME

Richiede una configurazione approfondita per attività Excel semplici

Prezzi KNIME

KNIME Community Hub Piano personale: Free Piano Teams: 99 $/mese

Piano Personal: Free

Piano Team: 99 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Piano personale: Free

Piano Teams: 99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di KNIME

G2: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

19. Looker di Google (ideale per l'esplorazione illimitata dei dati e la BI cloud)

tramite Looker by Google

Looker di Google è una piattaforma di BI basata su cloud con un'interfaccia intuitiva. Acquisita da Google nel 2019, si integra nella Google Cloud Platform, fornendo un hub centralizzato e interattivo per l'analisi dei dati e la reportistica.

Le solide funzionalità/funzioni della piattaforma soddisfano le esigenze aziendali di qualsiasi dimensione, aiutandole a sfruttare appieno il potenziale dei dati.

Looker di Google: migliori funzionalità/funzioni

La modellazione avanzata dei dati con LookML , l'esclusivo linguaggio di modellazione di Looker, aiuta a definire le relazioni all'interno dei dati e a creare metriche personalizzate

L'integrazione con Google Cloud Services offre scalabilità, funzionalità di sicurezza e accesso agli strumenti di IA e ML di Google per la mappatura dei dati e configurazioni personalizzate

Connessione nativa con Google BigQuery per analisi in tempo reale, che consente di eseguire analisi in tempo reale direttamente sul proprio data warehouse

Limiti di Looker by Google

Prezzi di Looker by Google

Edizione piattaforma: Prezzi personalizzati

Licenza utente: Prezzi personalizzati

Looker di Google: valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

20. Polymer (ideale per trasformare i dati grezzi in dashboard utilizzabili)

tramite Polymer

Polymer è una piattaforma di visualizzazione dei dati in tempo reale progettata per aziende di vari settori, tra cui e-commerce, marketing e enterprise

Aiuta a integrare diverse origini dati con l'analisi del project management. Inoltre, la sua interfaccia intuitiva consente a chiunque di esplorare i dati, creare report e generare visualizzazioni senza una curva di apprendimento ripida.

La piattaforma offre anche una funzionalità di policy engine dinamico che consente di personalizzare la sicurezza, inclusa l'identificazione e la correzione dei dati esposti, fornendo avvisi per le attività di condivisione dei dati a rischio.

Funzionalità/funzioni principali di Polymer

La generazione di dashboard basata su IA crea automaticamente dashboard approfonditi, consentendoti di visualizzare rapidamente i dati e prevedere i risultati sulla base dei dati storici e in tempo reale

L'integrazione con origini dati popolari come Google Analytics, Shopify e Facebook Ads ti aiuta a raccogliere e sincronizzare i dati da più piattaforme

Robuste funzionalità/funzioni di sicurezza che proteggono i dati sensibili come le informazioni di identificazione personale (PII) e le informazioni sanitarie protette (PHI) su tutte le piattaforme SaaS

Limiti dei polimeri

Mancanza di connettori dati essenziali

Prezzi dei polimeri

Starter: 50 $ al mese per utente

Pro: 100 $ al mese per utente

Teams: 250 $/mese per 3 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

21. ASK BOSCO® (Ideale per l'analisi conversazionale e assistita da voce)

ASK BOSCO® è una piattaforma di analisi basata sull'IA progettata per potenziare la reportistica conversazionale e assistita dalla voce per i professionisti del marketing e le agenzie, offrendo un'interfaccia intuitiva e funzionalità ML avanzate.

Le funzionalità di analisi predittiva della piattaforma aiutano a prevedere le prestazioni future e ad allocare la spesa media, aiutando le aziende a prendere decisioni basate sui dati in merito al proprio budget di marketing.

Le migliori funzionalità/funzioni di ASK BOSCO

La suite di reportistica IA automatizza la generazione dei report, aiutandoti a porre domande sui dati e a ricevere approfondimenti, tendenze e raccomandazioni basati su modelli algoritmici

Il monitoraggio delle conversioni, come il monitoraggio basato sui pixel e l'integrazione da server a server, aiuta a monitorare le prestazioni in modo dettagliato

La segmentazione del pubblico e l'analisi del traffico aiutano a raggiungere traguardi demografici specifici in base al comportamento o alle preferenze e a valutare le fonti di traffico per valutare le prestazioni su tutti i canali

Limiti di ASK BOSCO®

Non sempre acquisisce i dati correttamente

Prezzi ASK BOSCO®

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ASK BOSCO®

G2: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Hai bisogno di aiuto con l'analisi predittiva e l'apprendimento automatico? Questi strumenti possono aiutarti:

22. DataRobot (ideale per automatizzare lo sviluppo di modelli IA)

tramite DataRobot

DataRobot è una piattaforma ML automatizzata che semplifica lo sviluppo e l'implementazione di modelli predittivi. La sua interfaccia intuitiva consente di integrare i modelli nei sistemi esistenti tramite API REST.

La piattaforma supporta sia previsioni in batch che in tempo reale, offrendo la flessibilità necessaria per soddisfare diverse esigenze applicative. È particolarmente vantaggiosa per le organizzazioni che desiderano sfruttare l'IA senza richiedere una vasta esperienza nel campo della scienza dei dati.

Funzionalità/funzioni principali di DataRobot

Selezione e formazione automatizzata dei modelli che valuta centinaia di algoritmi in parallelo al momento del caricamento di un set di dati

L'ingegneria avanzata delle funzionalità genera nuove funzionalità dai dati esistenti per migliorare le prestazioni dei modelli

Ottimizzazione continua tramite il monitoraggio di metriche quali l'accuratezza delle previsioni e la deriva dei dati, garantendo che i modelli si adattino alle condizioni mutevoli e rimangano affidabili in ambienti dinamici

Limiti di DataRobot

Mancanza di funzionalità ETL (Extract, Transform, Load)

Prezzi di DataRobot

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di DataRobot

G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

23. H2O. ai (Ideale per framework IA open source e ML scalabile)

H2O. ai è una piattaforma open source progettata per lo sviluppo di modelli IA e ML, utile per i settori in cui è necessaria un'IA rapida e spiegabile per la personalizzazione e la valutazione dei rischi.

Si integra con i linguaggi di programmazione più diffusi come Python e R e offre una GUI web intuitiva chiamata Flow, che lo rende accessibile a data scientist e sviluppatori di tutti i livelli.

H2O Wave migliora ulteriormente la piattaforma aiutando lo sviluppo di applicazioni IA interattive e semplificando la creazione e l'implementazione in tempo reale dei modelli.

H2O. ai migliori funzionalità/funzioni

Funzionalità AutoML avanzata che automatizza la selezione degli algoritmi, la messa a punto degli iperparametri e la valutazione dei modelli, generando una classifica che consente di identificare rapidamente il modello migliore

Flessibilità nel supporto di ambienti di elaborazione distribuiti come Hadoop e Spark, con un' architettura in memoria scalabile in modo lineare per applicazioni di livello aziendale

Assistenza completa per un ampio intervallo di algoritmi ML, tra cui gradient boosting machines, modelli lineari generalizzati e framework di deep learning

Limiti di H2O.ai

Il ridimensionamento di grandi set di dati introduce complessità operative

Prezzi di H2O.ai

Prezzi personalizzati

H2O. ai valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

24. Akkio (ideale per previsioni IA senza codice e analisi in tempo reale)

via Akkio

Akkio è una piattaforma IA senza codice progettata per democratizzare l'accesso al ML e all'analisi predittiva per aziende di tutte le dimensioni.

Semplifica il processo di creazione dei modelli con un'interfaccia intuitiva drag-and-drop, che ti aiuta a caricare facilmente i set di dati e generare previsioni.

Inoltre, Akkio include funzionalità di monitoraggio continuo e riqualificazione automatica per mantenere l'accuratezza del modello nel tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Akkio

La tecnologia AutoML automatizza il flusso di lavoro ML, aiutandoti a generare rapidamente modelli accurati su misura per le tue esigenze specifiche

Le opzioni di implementazione flessibili aiutano a integrare i modelli IA nei sistemi esistenti tramite API o integrazione diretta con app aziendali popolari come CRM e piattaforme di e-commerce

Lo strumento Chat Data Prep utilizza l'IA generativa per automatizzare le attività di preparazione dei dati, agendo come un'interfaccia di chat intuitiva che ti aiuta a interagire con i tuoi dati in modo conversazionale

Limiti di Akkio

È necessaria la possibilità di conservare la formazione, evitando la necessità di riavviare il sistema ad ogni sessione di conversazione

Prezzi di Akkio

Piani a livello utente Visualizza: Gratis Base: 49 $/mese per utente Professionale: 99 $/mese per utente

Visualizza: Gratis

Base: 49 $ al mese per utente

Professional: 99 $ al mese per utente

Piani per l'intera organizzazione Pacchetto aggiuntivo: A partire da 999 $/mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Pacchetto aggiuntivo: A partire da 999 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Visualizza: Gratis

Base: 49 $ al mese per utente

Professional: 99 $ al mese per utente

Pacchetto aggiuntivo: A partire da 999 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

25. MonkeyLearn (ideale per l'analisi di testi tramite NLP)

tramite MonkeyLearn

MonkeyLearn è specializzata nell'analisi testuale tramite NLP, aiutando le aziende a estrarre informazioni preziose da dati testuali non strutturati come recensioni dei clienti, post sui social media ed email.

L'interfaccia grafica intuitiva della piattaforma semplifica il processo di creazione dei modelli, offrendo tutorial e un design semplice che garantisce agli utenti una navigazione agevole all'interno della piattaforma.

Funzionalità/funzioni principali di MonkeyLearn

Analisi avanzata del sentiment per valutare le emozioni e le opinioni dei clienti espresse nel testo, aiutandoti a comprendere il sentiment del pubblico sui tuoi prodotti o servizi

La formazione su modelli personalizzati ti aiuta a utilizzare i tuoi set di dati unici per creare modelli pertinenti, mentre i modelli pre-addestrati per attività quali l'estrazione di parole chiave e la classificazione degli argomenti consentono di iniziare in modo rapido ed efficiente

L'integrazione con strumenti come Fogli Google, Excel e Zapier semplifica l'incorporazione dell'analisi del testo nei flussi di lavoro esistenti

Limiti di MonkeyLearn

Limita il numero di query in base al piano di sottoscrizione

Prezzi di MonkeyLearn

A partire da 299 $ al mese per funzionalità/funzione

