Come creare una bacheca Kanban in OneNote per una migliore gestione delle attività

Hai mai la sensazione che le tue attività siano sparse su post-it, email e quella lista di controllo mentale che speri di non dimenticare?

È ora di domare il caos con lo stile Kanban! 🎯

E no, non servono competenze particolari nello sviluppo di software per iniziare. Microsoft OneNote, l'eroe sottovalutato degli strumenti di produttività, può fungere anche da bacheca Kanban, conservando tutte le attività, i progetti e le note in un unico posto.

Che tu stia lavorando da solo o collaborando con un team, in questa guida ti mostreremo come creare una bacheca Kanban in OneNote.

Inoltre, resta con noi: condivideremo uno strumento bonus multifunzionale, esperto di project management e progettato per crescere con te.

Scegli l'opzione che preferisci: consigliamo OneNote per configurazioni semplici e ClickUp per team più grandi e progetti complessi

Flussi di lavoro Kanban di ClickUp: Scopri le integrazioni esterne e le funzionalità/funzioni come i limiti del lavoro in corso (WIP) e la modifica multitasking

Prova le bacheche Kanban di ClickUp per collaborazione in tempo reale, automazioni e corsie

Gestione delle attività Kanban in OneNote: aggiungi attività, codici colore e tag per una maggiore visibilità e connettiti a Outlook per ricevere promemoria

Configurazione di OneNote: Scopri come creare rapidamente una bacheca Kanban in OneNote con sezioni, tabelle e colonne

Le app di software per bacheche Kanban sono tele digitali drag-and-drop che aiutano a mantenere fluido il flusso di lavoro e chiaro lo stato di avanzamento.

Ecco come garantiscono che i tuoi standup rapidi rimangano davvero rapidi:

Organizzazione visiva: raggruppa le attività per assegnatario, canale o etichetta personalizzata e monitora lo stato di avanzamento attraverso fasi quali "Da fare", "In corso" e "In revisione"

Le bacheche Kanban prosperano grazie alla collaborazione. Mentre le bacheche Kanban fisiche, realizzate su pareti o lavagne con colonne e note adesive, sono state per anni un elemento fondamentale negli ambienti di lavoro di team, gli strumenti digitali come OneNote offrono ora modi più accessibili per gestire le attività rispetto alle bacheche fisiche.

💡 Suggerimento per esperti: scopri come utilizzare l'IA per automatizzare le tue attività! 👇🏼

È più veloce di quanto pensi. Gratuito e personalizzato, Microsoft OneNote ti consente di aggiungere, monitorare e collaborare facilmente alle attività all'interno di un'interfaccia familiare.

Sebbene i modelli predefiniti di OneNote possano semplificare i flussi di lavoro, creare una bacheca Kanban da zero è l'approccio migliore per esigenze uniche o specializzate.

In alternativa, puoi fare clic sul pulsante + Nuova sezione nella parte superiore dell'elenco delle sezioni per creare una nuova sezione

Trascina il mouse sulla griglia per selezionare tre colonne e tutte le righe necessarie (puoi sempre aggiungere altre righe e colonne in un secondo momento)

Puoi anche aggiungere una colonna aggiuntiva denominata "Attività" all'estrema sinistra della tabella per suddividere le attività più grandi in attività secondarie più piccole

Per ogni attività, puoi aggiungere dettagli come date di scadenza o descrizioni facendo clic sulla cella e digitando

In ogni colonna, aggiungi le attività come righe singole nella tabella (ogni attività può essere trattata come una scheda)

Et voilà: hai una bacheca Kanban pronta e funzionante in OneNote.

Le scorciatoie e gli strumenti della barra delle applicazioni in OneNote possono semplificare la gestione delle attività, rendendo più veloce la manutenzione della bacheca Kanban. Scopri questi pratici suggerimenti.

Utilizzo delle scorciatoie da tastiera per gestire le attività

Usa Ctrl + Tab per passare rapidamente da una sezione all'altra, gestendo in modo efficiente le diverse parti della tua bacheca Kanban

(In questo modo è facile accedere a OneNote mentre si lavora su altre applicazioni)

L'uso delle scorciatoie di OneNote velocizza le operazioni, ma se desideri accedere ai tuoi blocchi app da qualsiasi luogo, valuta la possibilità di connetterti a OneDrive.

Esportare le note da OneNote ad altre app come OneDrive consente un facile accesso da qualsiasi dispositivo con una connessione Internet. Ecco i metodi migliori per una transizione fluida:

OneNote utilizza un meccanismo di sincronizzazione unico, diverso dai tipici sistemi di archiviazione dei file. Le modifiche apportate in OneNote vengono salvate in una cache e sincronizzate con il cloud, migliorando la collaborazione senza problemi di blocco dei file.

La chiave per creare una bacheca OneNote di successo è sapere come utilizzare Microsoft OneNote in modo efficace. Ecco alcuni suggerimenti:

Assegna colori diversi alle attività in base alla priorità o alla categoria. Ad esempio: Rosso per attività urgenti/importanti Giallo per attività con priorità media Verde per attività con priorità bassa

Usa la funzionalità/funzione di tagging di OneNote ( Menu > Home > Tag ) per aggiungere contesto alle attività . Ad esempio, puoi creare tag per: Attività urgenti Attività che richiedono revisione Attività completate

Aggiungi simboli o immagini per differenziare ulteriormente le attività o indicarne lo stato (ad esempio, segni di spunta per le attività completate)

OneNote non dispone di una funzione di promemoria integrata, ma è possibile integrarlo con Outlook per impostare promemoria per le attività. Ecco come fare:

Seleziona l'opzione appropriata dall'elenco a discesa (ad esempio, Oggi, Domani) per contrassegnare l'attività per Outlook

Copia l'attività in Outlook facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'attività e selezionando l'opzione per creare un'attività di Outlook (in alternativa, puoi utilizzare la funzionalità Attività di Outlook disponibile nella scheda Home nel gruppo Tag)

Una volta creata l'attività in Outlook, questa rimarrà collegata alla nota originale in OneNote. Se la contrassegni come completata in Outlook, lo stato verrà aggiornato anche in OneNote.

Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene perso passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app che fa tutto per il lavoro come ClickUp , il project management, la messaggistica, le email e le chat convergono tutte in un unico posto! È ora di centralizzare e dare energia!

Usi OneNote per le tue bacheche Kanban? Ecco cosa potresti incontrare:

Mancanza di funzionalità/funzioni Kanban native: OneNote non è stato progettato specificatamente per le bacheche Kanban, quindi non dispone di funzionalità integrate come il trascinamento della selezione o i flussi di lavoro automatizzati

Per esigenze più dinamiche, esplora queste alternative a OneNote.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è progettata per soddisfare le tue esigenze di project management e una delle sue offerte chiave è la bacheca Kanban nativa.

Le bacheche Kanban di ClickUp non si limitano ad aiutarti a spostare le attività: fanno parte di un ecosistema più ampio che gestisce ogni aspetto del tuo flusso di lavoro

La piattaforma ti aiuta anche a tenere sotto controllo il carico di lavoro integrando corsie orizzontali nelle bacheche Kanban. Le attività possono essere classificate visivamente in tempo reale, in modo che quelle "indispensabili" rimangano sempre in cima.

Inoltre, puoi personalizzare le schede delle attività per:

E poi passa a ClickUp Brain , lo strumento di rete neurale basato sull'IA che apprende attivamente il tuo flusso di lavoro e suggerisce azioni per rendere tutto più fluido.

Lo strumento può automatizzare gli aggiornamenti, come l'invio di un messaggio di chat ClickUp al team o la registrazione del tempo quando un'attività viene contrassegnata come "Terminata"

ClickUp Brain è in grado di identificare le dipendenze delle attività trascurate e suggerire lo spostamento delle attività in base allo stato delle attività correlate

Ora che abbiamo esplorato le soluzioni Kanban di ClickUp, vediamo come si confronta con OneNote.

Sia ClickUp che OneNote offrono funzionalità/funzioni esclusive, ma quando si gestiscono le attività con un approccio Kanban, ciascuno offre punti di forza diversi. Ecco un rapido confronto:

In breve, ClickUp va oltre la semplice gestione delle attività. Le sue bacheche Kanban sono una rappresentazione visiva su una sola pagina dell'intero flusso di lavoro.

⚡️ Archivio modelli: scarica il modello Kanban ClickUp intermedio per organizzare facilmente le attività in colonne personalizzate, che ti consentono di raggrupparle in base a opzioni quali Assegnatari o Data di scadenza.

Assegna rapidamente i dettagli passando il mouse sulle schede e utilizza la barra delle azioni in blocco per apportare modifiche in blocco, come l'aggiornamento degli stati o l'archiviazione delle attività, tutto in una volta sola.