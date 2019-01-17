5 consigli per migliorare la salute dei liberi professionisti e dei lavoratori remoti

Ho lavorato in ufficio per un paio d'anni all'inizio della mia carriera e non c'è stato un solo giorno in cui non avrei voluto lavorare da remoto. Vivo in una grande città, quindi andare al lavoro significava sempre metropolitane affollate o ore trascorse nel traffico.

L'ufficio in sé non mi ha quasi mai aiutato in alcun modo nel lavoro che svolgevo. Al contrario, il più delle volte era fonte di distrazione, stancante e, tutto sommato, poco produttivo. Ho sempre pensato che avrei potuto farlo da remoto, comodamente da casa mia o da una terrazza soleggiata vicino a casa. Inoltre, gli orari di lavoro mi sembravano disumani.

I miei pasti non erano quasi mai cucinati in casa, né salutari. Non avevo mai abbastanza tempo per andare in palestra. Ero sempre stanco.

Ora che lavoro come freelance da oltre dieci anni e da tre anni lavoro da remoto a tempo pieno, non passa giorno senza che io sia felice della scelta che ho fatto. La qualità della mia vita è migliorata notevolmente. Posso organizzare il mio tempo come preferisco e mi sento sempre come se lavorassi perché voglio, perché mi piace e non perché devo.

Tuttavia, i primi anni sono stati piuttosto difficili. Avere tutta la libertà del mondo a volte significava lavorare troppo e dimenticare tutte le cose belle della vita che ero così consapevole di non avere quando ero bloccato in ufficio. Mi ci è voluto un po' per capire che se voglio vivere una vita bella, la disciplina è tutto. Ma una volta imparato a gestire la disciplina, non sono mai tornato a un ritmo frenetico.

Ecco quindi 5 consigli per vivere una vita più sana, più felice, piena di energia e vibrazioni positive mentre lavori da remoto.

1. I cronometri sono fondamentali se vuoi lavorare senza stress

Che tu scelga la tecnica Pomodoro o qualsiasi altro timer online, credimi quando ti dico che il tuo corpo e la tua mente te ne saranno grati. Lavorare senza distrazioni per soli 25 minuti con una breve pausa di 5 minuti farà miracoli per la tua produttività e i tuoi livelli di stress.

Imparerai a rilassarti (e quei 5 minuti potrebbero sembrare nulla, ma ti sembreranno molto più lunghi!). Perché quando è ora di fare una pausa, ti alzi dal computer e ti prendi davvero quella pausa. Puoi sdraiarti, ascoltare una canzone rilassante, fare stretching, ballare o fare qualsiasi cosa che distolga la tua mente da tutto il duro lavoro produttivo che hai svolto negli ultimi 25 minuti.

Inoltre, ti sentirai meno stressato dall'abbondanza di attività su cui lavori abitualmente, semplicemente perché ne affronterai una alla volta. Dividere il tuo tempo in sessioni di lavoro di 25 minuti ti costringerà a smettere di destreggiarti tra le attività e a concentrarti su una sola, una sessione alla volta.

2. Premiati con delle fughe

Non potrei sottolineare abbastanza l'importanza di staccarsi dal lavoro. Se la tua casa è il tuo ufficio, sappiamo tutti quanto sia facile cadere nell'abitudine di lavorare più che se andassi effettivamente in un luogo di lavoro.

Andare fuori città tre volte all'anno non è troppo. Anzi, è proprio il caso di dirlo. Che tu decida di concederti una vacanza più lunga, magari un ritiro yoga sulla spiaggia per ricaricare le batterie, e poi due weekend fuori porta senza spendere troppo, le tre vacanze con cui ti ricompenserai faranno tutta la differenza del mondo.

3. I pasti sono importanti almeno quanto le scadenze

La prima cosa da fare è riservare del tempo per i pasti. Prenditi un'ora se vuoi cucinare qualcosa, ma qualunque cosa tu faccia, non fare spuntini davanti al computer, preso tra un'attività e l'altra.

Mangia a tavola o fuori con un amico. In questo modo avrai un maggiore controllo sull'assunzione di cibo e diventerai più consapevole di ciò che mangi. I pranzi saranno una vera delizia. Per cambiare aria, di solito programma almeno due pranzi fuori ogni settimana, se possibile in posti dove non sei mai stato prima.

Ho anche preso l'abitudine di non portare alcun tipo di cibo alla mia scrivania. Ma ho sempre a disposizione acqua aromatizzata fatta in casa, caffè o tè. Questo mi aiuta anche a non dovermi preoccupare se il mio corpo è abbastanza idratato durante la giornata.

4. Stabilisci un orario quotidiano per fare esercizio fisico e rispettalo come se fosse una scadenza importantissima

Se sei una persona mattiniera, fai esercizio fisico al mattino. Fallo prima di iniziare la giornata, anche solo per 20 minuti. Non crederai alla differenza che questi 20 minuti faranno. Ti sentirai più energico, più forte e più soddisfatto dei tuoi contenuti.

Se sei più un nottambulo come me, allora il pomeriggio o la sera sono il momento giusto per l'attività fisica. Puoi andare in palestra, ma puoi anche allenarti comodamente dal tuo salotto, seguendo qualsiasi video YouTube che meglio si adatta al tuo umore quel giorno. Se pianifichi il tuo allenamento quotidiano e lo segui a tutti i costi, scommetto che non solo ti sentirai benissimo, ma il tuo corpo apparirà anche più snello e forte.

Non è che sei troppo occupato. Mi sono dato questa scusa abbastanza a lungo da rendermi conto che non è che non riesco a ritagliarmi nemmeno 20 minuti per una rilassante sessione di yoga o una lezione di pilates energizzante. Non era quello. Quando si trattava di allenarmi ogni giorno, ho cercato la "motivazione" per molti anni prima di capire che è semplice come concentrarsi e farlo anche se non ne hai voglia. L'importante è iniziare, perché dopo tre minuti di allenamento capirai di aver fatto la cosa giusta.

5. Nutri la tua mente con la meditazione, lo yoga o qualsiasi pratica spirituale adatta a te

Una volta capito che posso andare contro il mio umore e avere successo in qualsiasi cosa pianifico per me stesso, ho preso l'abitudine di dedicarmi costantemente ad attività che non ho voglia di iniziare. Ed è allora che ho capito quanto siano davvero importanti la meditazione e lo yoga.

Se non sei sicuro dello stile di meditazione o yoga più adatto alla tua personalità e alle tue esigenze, ecco un elenco di ritiri spirituali di yoga e meditazione a cui puoi partecipare. Ci sono così tanti benefici inaspettati derivanti dalla pratica quotidiana dello yoga o della meditazione che non so da dove cominciare. Ma prova solo a immaginare di cambiare scenario anche solo per un fine settimana e di prenderti un po' di tempo solo per te stesso. Trascorrerai del tempo immerso nella natura, ti dedicherai a qualche semplice esercizio di stretching, coordinerai ogni tuo movimento con il respiro e, cosa più importante, imparerai a meditare e a fare yoga da solo.

Conclusione

Avere il lusso di lavorare dove vuoi può comportare orari di lavoro più lunghi e una minore attenzione al proprio benessere e alla qualità della vita in generale. Ma una volta che ti rendi conto che la tua salute e il tuo benessere sono più importanti di qualsiasi scadenza e, soprattutto, che devi seguire una routine sana indipendentemente dalle distrazioni lavorative, sei sulla strada giusta per vivere al meglio la tua vita.

—

L'AUTORE

Irina Gabriela Pele

Irina è una scrittrice che collabora con BookYogaRetreats.com. È una yogini e meditatrice alle prime armi, alla continua ricerca della verità e di avventure spirituali.