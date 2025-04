Come ritagliare una registrazione dello schermo per una migliore qualità video?

Hai appena finito di registrare un tutorial e ti accorgi che barre degli strumenti inutili, sfondi disordinati e bordi scomodi occupano spazio prezioso sullo schermo.

È frustrante, vero?

Queste distrazioni distolgono l'attenzione dai contenuti e rendono anche i video migliori poco professionali. La buona notizia è che sono facili da correggere.

Con le giuste tecniche di ritaglio, puoi ripulire il tuo video e dargli un tocco finale raffinato e professionale. In questo post ti spiegheremo come ritagliare una registrazione dello schermo per ottenere un risultato più nitido e privo di distrazioni. 🎯

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Il ritaglio delle registrazioni dello schermo elimina le distrazioni e concentra l'attenzione dello spettatore. I video puliti e ritagliati migliorano la professionalità e la qualità della presentazione

VLC Media Player offre opzioni di ritaglio gratuite e dettagliate per gli utenti di PC Windows

Strumenti dedicati come OBS Studio e Camtasia semplificano il ritaglio dei video con controlli visivi

gli utenti macOS possono ritagliare le registrazioni con iMovie o integrarle con QuickTime per il taglio

gli iPhone consentono un ritaglio intuitivo utilizzando l'app Foto con proporzioni predefinite

Gli utenti Android possono ritagliare i video tramite Google Foto o app di terze parti come CapCut

Un'app completa per il lavoro come ClickUp può aiutarti a creare, archiviare e gestire le registrazioni dello schermo in un unico posto per un facile accesso

Perché dovresti ritagliare le tue registrazioni dello schermo?

Le registrazioni dello schermo sono ricche di contenuti preziosi, ma distrazioni come notifiche o spazi vuoti possono distogliere l'attenzione dal messaggio. Il ritaglio aiuta a concentrare l'attenzione dello spettatore su ciò che conta davvero. Ecco perché è indispensabile per le tue registrazioni. 📃

Mantieni viva l'attenzione degli spettatori: Eliminando gli elementi superflui, gli spettatori possono concentrarsi su ciò che conta, rendendo più facile seguire e comprendere il tuo messaggio

Migliora la presentazione dei video: i video puliti e ben ritagliati hanno un aspetto curato e professionale, rendendo più coinvolgenti tutorial, demo di prodotti e i video puliti e ben ritagliati hanno un aspetto curato e professionale, rendendo più coinvolgenti tutorial, demo di prodotti e presentazioni registrate

Più facile da condividere e guardare: Il ritaglio riduce le dimensioni dei file, rendendo i video più veloci da caricare, più facili da condividere e più fluidi da guardare sui dispositivi mobili

Come ritagliare una registrazione dello schermo su Windows

Ritagliare le registrazioni dello schermo su Windows è semplice: che utilizzi strumenti integrati o software di terze parti, ecco come rendere i tuoi video nitidi e professionali. 💁

Metodo 1: utilizzando VLC Media Player

VLC Media Player non è solo un lettore multimediale: è uno strumento gratuito e leggero con utili funzionalità di modifica come il ritaglio. Ecco come ritagliare le registrazioni dello schermo:

Passaggio 1: avvia VLC Media Player

Inizia aprendo VLC sul tuo computer. Assicurati che l'applicazione sia aggiornata all'ultima versione per accedere a tutte le funzionalità/funzioni necessarie.

Passaggio 2: Carica la tua registrazione dello schermo

Fai clic sul menu Media nella barra di navigazione superiore e seleziona Apri file. Cerca nel tuo sistema per individuare e aprire la registrazione dello schermo che desideri ritagliare.

Passaggio 3: accedi agli effetti e ai filtri

Accedi al menu Strumenti e seleziona Effetti e filtri. Questo menu contiene opzioni per modificare l'aspetto del tuo video.

Passaggio 4: vai alla scheda Effetti video

Nella finestra Effetti e filtri, passa alla scheda Effetti video e fai clic sulla sottoscheda Ritaglia. Questa sezione ti consente di inserire valori specifici per il ritaglio.

Passaggio 5: inserisci i valori di ritaglio

Inserisci i valori in pixel delle aree che desideri ritagliare da Superiore, Inferiore, Sinistra e Destra.

⚠️ Avviso: VLC non mostra un'anteprima in tempo reale per il ritaglio, quindi regola i valori dei pixel lentamente. Per un aspetto equilibrato, usa lo stesso valore per i lati opposti: superiore e inferiore o sinistro e destro.

Passaggio 6: salva il video ritagliato

Sei soddisfatto del ritaglio? Vai su Media > Converti/Salva, aggiungi il tuo video, scegli MP4, clicca sulla chiave inglese per le impostazioni, abilita il ritaglio, seleziona una cartella e clicca su Avvia per salvare.

Metodo 2: utilizzo di un software dedicato alla registrazione dello schermo

I software dedicati alla registrazione dello schermo per Windows sono spesso dotati di funzionalità di modifica integrate che semplificano il ritaglio. Applicazioni come OBS Studio, Camtasia o Bandicam offrono flessibilità e controlli visivi.

Vediamo insieme come utilizzarli:

Passaggio n. 1: seleziona il software giusto

Scegli uno strumento di registrazione dello schermo e della webcam con funzionalità di ritaglio. OBS Studio e Camtasia sono ottime opzioni per gli utenti avanzati, mentre Bandicam offre un'interfaccia intuitiva per i principianti.

Apri uno strumento di modifica come OBS nel punto in cui desideri ritagliare il video

Passaggio 2: apri il software e importa la tua registrazione

Avvia il software scelto e carica la registrazione dello schermo. Questa opzione si trova in genere in un menu come File > Apri o Importa file multimediali.

Apri la fonte multimediale su OBS

Passaggio 3: individuare lo strumento di ritaglio

Esplora le opzioni di modifica dello strumento di registrazione dello schermo per trovare lo strumento di ritaglio. Cerca le schede o i menu con l'etichetta Modifica, Taglia o Ritaglia. La maggior parte degli strumenti fornisce un'icona o un pulsante di ritaglio facile da identificare.

Individua lo strumento di ritaglio

Passaggio 4: definire l'area

Utilizza lo strumento di selezione per evidenziare l'area specifica del video che desideri conservare. A seconda delle funzionalità dello strumento, puoi trascinare i bordi o inserire le dimensioni esatte per regolare il riquadro di ritaglio.

Aggiungi le dimensioni esatte per il ritaglio

Passaggio 5: applica e visualizza in anteprima le modifiche

Conferma il ritaglio e visualizza in anteprima il video modificato per assicurarti che soddisfi le tue aspettative. Alcuni strumenti offrono una visualizzazione a schermo diviso per confrontare la versione ritagliata con l'originale.

Applica e visualizza in anteprima le modifiche

Passaggio 6: esporta il video ritagliato

Una volta ritagliato, salva il video con Esporta o Salva con nome. Scegli un formato file e una qualità, come MP4, che offre una buona qualità e dimensioni dei file più piccole.

📖Leggi anche: Quali sono i migliori registratori di schermo gratuiti senza filigrana?

Come ritagliare una registrazione dello schermo su macOS

macOS offre strumenti intuitivi per la modifica dei video, che semplificano il ritaglio delle registrazioni dello schermo. Che tu utilizzi iMovie, editor online o estensioni Chrome per la registrazione dello schermo, puoi creare facilmente un prodotto finale raffinato.

Ecco una guida passo passo per ritagliare un video su macOS. 💫

Metodo 1: Utilizzo di iMovie

iMovie è un ottimo strumento di modifica video preinstallato su macOS. Offre solide funzionalità di ritaglio, che lo rendono un editor video ideale per registrazioni dello schermo mirate.

Vediamo i passaggi:

Passaggio n. 1: crea un nuovo progetto

Avvia iMovie dalla cartella Applicazioni o dalla ricerca Spotlight. Fai clic su Crea nuovo e seleziona Filmato *per iniziare un nuovo progetto. Si aprirà un'area di lavoro vuota per la modifica.

Passaggio 2: importa la registrazione dello schermo

Fai clic sul pulsante Importa media . Passa al file della registrazione dello schermo, selezionalo e fai clic su Importa selezionati. *Trascina il video importato dalla libreria multimediale nella sequenza nella parte inferiore dello schermo.

Passaggio 3: seleziona il clip da modificare e accedi agli strumenti di ritaglio

Fai clic sul clip video nella sequenza per attivare gli strumenti di modifica e attorno ad esso apparirà un bordo. Nel pannello di anteprima, fai clic sul pulsante Ritaglia per riempire e apparirà una cornice regolabile sul clip video completo.

Passaggio 4: regola il riquadro di ritaglio e visualizza l'anteprima

Trascina i bordi della cornice per concentrarti sull'area desiderata, mantenendo le proporzioni per un aspetto equilibrato. Visualizza l'anteprima del ritaglio utilizzando la riproduzione e, una volta soddisfatto, fai clic su Applica per finalizzare.

Passaggio 5: esporta il video ritagliato

Fai clic sul pulsante Condividi nell'angolo in alto a destra di iMovie. Scegli File o un'altra opzione di esportazione come YouTube, regola la risoluzione e la qualità, quindi salva e carica il file nella posizione desiderata.

💡Informazioni utili: se il tuo video ha dimensioni standard, utilizza le proporzioni predefinite per una modifica più rapida.

Metodo 2: utilizzo di QuickTime per il ritaglio

QuickTime è un semplice lettore multimediale con funzioni di modifica di base come il taglio. Sebbene non disponga di strumenti di ritaglio, funziona bene insieme ad altri registratori di schermo per Mac per un flusso di lavoro fluido.

Vediamo come puoi utilizzarlo:

Passaggio 1: carica la registrazione dello schermo

Puoi trovare QuickTime Player nella cartella Applicazioni o cercarlo con Spotlight Search. Fai clic su File > Apri file… e seleziona Nuova registrazione schermo.

Passaggio 2: registra il video

Per rimuovere sezioni indesiderate dall'inizio o dalla fine del video, clicca su Modifica > Ritaglia. Regola le maniglie di ritaglio gialle nella barra di riproduzione per isolare la parte desiderata. Premi Ritaglia per applicare le modifiche.

Puoi persino regolare la velocità di riproduzione della registrazione.

Passaggio 3: salva il video modificato

Clicca su File > Esporta come per esportare il video ritagliato e scegli una risoluzione come 1080p o 720p. Poiché QuickTime non ritaglia i video, apri il file esportato in iMovie o in un software di terze parti per ritagliarlo ulteriormente secondo necessità.

🔍Lo sapevi? QuickTime è stato originariamente sviluppato da Apple nel 1991 ed è stato uno dei primi lettori multimediali a supportare lo streaming video su Internet. Ha aperto la strada ai moderni lettori video e strumenti di modifica!

Come ritagliare le registrazioni dello schermo sui dispositivi mobili

Quando modificare su un laptop non è pratico, ad esempio quando sei in viaggio, hai poco tempo o non hai accesso al tuo computer, il tuo telefono diventa l'editor video online alternativo perfetto.

i dispositivi iPhone e Android offrono strumenti integrati per ritagliare le registrazioni dello schermo o rimuovere gli elementi di distrazione. Scopriamo come! 💪

Ritagliare registrazioni dello schermo su iPhone (iOS)

gli iPhone dispongono di strumenti di modifica standard che ti aiutano a perfezionare un tutorial o migliorare una presentazione. L'app Foto integrata offre un modo intuitivo per regolare le registrazioni. Scopriamo come utilizzarla:

Passaggio 1: vai alla cartella Recenti

Avvia l'app Foto dalla schermata Home e naviga tra gli album o nella cartella Recenti . Qui troverai la registrazione dello schermo che desideri ritagliare.

tramite Descript

Passaggio 2: seleziona il video e accedi agli strumenti di modifica

Tocca la miniatura del video per aprirlo a schermo intero, quindi fai clic sul pulsante Modifica nell'angolo in alto a destra per accedere agli strumenti di modifica, incluso lo strumento di ritaglio.

Passaggio 3: utilizza lo strumento Ritaglia

Tocca l'icona Ritaglia, che assomiglia a un quadrato con linee sovrapposte, nella parte inferiore dello schermo. Sul video apparirà una griglia sovrapposta.

Trascina gli angoli o i bordi della griglia per concentrarti sull'area che desideri mantenere. Tocca il pulsante Proporzioni nell'angolo destro per selezionare proporzioni predefinite come 16:9 o quadrato.

💡Suggerimento: zooma avanti e indietro con due dita per un ritaglio preciso. Per i social media, mantieni proporzioni coerenti per un aspetto curato.

Passaggio 4: salva le modifiche

Una volta soddisfatto, tocca Terminato per salvare le modifiche. La versione ritagliata sostituirà l'originale, ma puoi selezionare Ripristina originale nel menu di modifica per ripristinare la versione precedente.

💡Suggerimento: salva una copia del video originale prima di modificarlo, in modo da conservarne una versione intatta per un uso futuro.

Come ritagliare le registrazioni dello schermo su dispositivi Android

I dispositivi Android utilizzano comunemente l'app Google Foto per modificare le registrazioni dello schermo. Scopriamo come utilizzarla:

Passaggio 1: entra in modalità Modifica

Una volta aperta l'app Google Foto dal cassetto delle app, sfoglia la galleria per individuare la registrazione dello schermo. Tocca la miniatura del video e seleziona l'icona Modifica nella parte inferiore dello schermo. Verrai reindirizzato all'interfaccia di modifica dell'app.

📌 Suggerimento rapido: scarica i video da Google Drive sul tuo dispositivo prima di modificarli e mantieni aggiornata l'app per accedere a tutte le funzionalità/funzioni di modifica più recenti.

Passaggio 2: apri lo strumento di ritaglio

Tocca l'opzione Ritaglia. Apparirà una griglia sovrapposta che ti consentirà di ritagliare il video. Se lo strumento di ritaglio non appare, controlla le autorizzazioni dell'app o prova un'app di terze parti come KineMaster o CapCut.

Passaggio 3: ritaglia il video

Trascina i cerchi bianchi o le linee ai bordi della griglia per regolare il fotogramma del video. Per mantenere un rapporto di aspetto specifico, tocca l'icona del rapporto di aspetto, che assomiglia a un rettangolo con delle frecce, e scegli il rapporto desiderato.

⚡Suggerimento rapido: mantieni le proporzioni 16:9 per YouTube e 1:1 per Instagram per garantire che i tuoi video siano perfetti su entrambe le piattaforme.

Passaggio 4: visualizza in anteprima le modifiche e salva il video

Tocca il pulsante Riproduci nell'editor per visualizzare il video ritagliato. Verifica che non ci siano tagli involontari o aree che hai tralasciato. Un ottimo consiglio è quello di guardare il video in modalità a schermo intero per assicurarti che la sezione ritagliata sia allineata con il punto che desideri mettere in evidenza.

Tocca Salva copia nella parte inferiore dello schermo. In questo modo viene creato un nuovo file con le modifiche ritagliate, conservando la versione originale. Rinomina il file ritagliato per distinguerlo dall'originale, soprattutto se gestisci più versioni della stessa registrazione.

📖Per saperne di più: Project management per la produzione video

Tecniche e suggerimenti avanzati per il ritaglio

Per un aspetto più raffinato e una migliore adattabilità alla piattaforma, prova queste tecniche di ritaglio avanzate:

Modalità di riempimento : ridimensiona il video per adattarlo a dimensioni specifiche senza distorsioni, ma potrebbe ritagliare alcune parti. Regola l'area utilizzando impostazioni come "centro" o "nord-est"

Modalità Ritaglia : estrae una regione precisa senza ridimensionarla, offrendoti il controllo completo con coordinate o percentuali esatte

Gravità automatica (g_auto): ritaglio basato sull'IA che si concentra sulle aree più coinvolgenti, come i volti o gli oggetti chiave

Altri suggerimenti per un ritaglio creativo⚒️: Mantieni la qualità: evita la pixelizzazione mantenendo la risoluzione originale e utilizzando griglie sovrapposte per l'allineamento

Regola dei terzi: prima di iniziare la registrazione, posiziona gli elementi importanti lungo le linee della griglia per ottenere un aspetto equilibrato

Branding coerente: mantieni gli stili di ritaglio in linea con l'identità visiva del tuo marchio

Evidenzia gli elementi essenziali: Concentrati sui contenuti chiave, come demo o interfacce utente

Sei stanco del caos che comporta la gestione delle registrazioni dello schermo? Ci siamo passati tutti: scorrere innumerevoli file cercando di capire dove si trova tutto. È un incubo per la produttività.

È qui che entra in gioco ClickUp. Come app completa per il lavoro, riunisce attività, documenti, conversazioni e, come avrai intuito, registrazioni dello schermo in un'unica piattaforma basata sull'IA. Organizza, gestisci e semplifica il flusso di lavoro delle registrazioni dello schermo senza alcuna difficoltà aggiuntiva. Che tu stia realizzando tutorial, documentando processi o raccogliendo feedback, ClickUp ti aiuta a tenere tutto in un unico posto.

Ecco come ClickUp può semplificarti la vita. 👇

Niente più problemi di pianificazione con ClickUp Clips

Registra e condividi registrazioni dello schermo con ClickUp Clips per una collaborazione visiva

Il continuo avanti e indietro e la programmazione complicata delle videochiamate live possono essere frustranti. ClickUp Clips elimina questo fastidio con una comunicazione video asincrona senza interruzioni.

Invece di aspettare che tutti siano liberi o di scrivere lunghe spiegazioni, basta premere il pulsante Registra clip e inviare il messaggio quando si ha tempo. Che si tratti di condivisione di aggiornamenti, istruzioni o feedback, Clip consente di comunicare in modo chiaro senza bisogno di conversazioni in tempo reale.

E la parte migliore? Clip è completamente integrato in ClickUp, quindi i tuoi video vengono allegati ad attività, commenti o documenti, rendendo facile mantenere tutto nel contesto. Puoi registrare narrazioni audio e contemporaneamente la tua webcam e lo schermo.

Inoltre, l'Hub clip raccoglie tutte le tue registrazioni in un unico posto, così puoi trovare quella giusta in pochi secondi.

📖Leggi anche: Annuncio di Clip 3.0: il modo più semplice per comunicare

Trova facilmente i momenti chiave dei video e i messaggi più importanti utilizzando ClickUp Brain

Ottieni risposte immediate a qualsiasi domanda sulle tue riunioni con ClickUp Brain

Se ti è mai capitato di riavvolgere un video più volte solo per cogliere quel dettaglio chiave, ClickUp Brain è qui per semplificarti la vita.

Integrato direttamente in ClickUp, questo assistente basato sull'IA trascrive automaticamente i tuoi Clip, creando una versione di testo ricercabile con indicatori temporali. Non dovrai più affannarti per trovare quel momento specifico in un video, poiché ogni parola pronunciata viene indicizzata per facilitarne la consultazione.

Puoi anche porre domande a Brain sulle trascrizioni, come se avessi un assistente personale che ti aiuta a prendere note da un video.

Tieni traccia dei feedback utilizzando la chat di ClickUp

Condividi registrazioni video e semplifica la comunicazione con ClickUp Chat

Tenere traccia dei feedback e degli aggiornamenti su più piattaforme può essere un incubo, soprattutto per i progetti di registrazione dello schermo in cui la comunicazione e le attività devono rimanere sincronizzate. È qui che entra in gioco ClickUp Chat per salvarti la giornata.

📮ClickUp Insight: Circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione all'interno del team. Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso distribuiti su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento. Con una soluzione integrata come ClickUp Chat, i thread delle chat vengono mappati su progetti e attività specifici, mantenendo le conversazioni nel contesto e la collaborazione sul posto di lavoro sempre in carreggiata.

Esempio➡️ In un progetto di registrazione dello schermo, un membro del team potrebbe condividere un feedback su un Clip nella chat. Il messaggio viene trasformato in un'attività, in modo che la persona responsabile dell'aggiornamento del video possa facilmente intervenire, il tutto senza uscire dalla chat.

Condividi gli aggiornamenti e gli annunci del team con ClickUp Chat

Inoltre, gli annunci facilitano la condivisione degli aggiornamenti, come la finalizzazione di nuove pianificazioni di registrazione o l'introduzione di nuove linee guida per la modifica, mantenendo tutti informati.

La creazione di attività IA nella chat trasforma automaticamente le conversazioni in attività concrete, semplificando il processo di acquisizione dei passaggi successivi durante le modifiche alla registrazione dello schermo o le discussioni sull'allineamento dei contenuti.

Inoltre, con IA CatchUp, i membri del team possono ottenere riepiloghi/riassunti rapidi e concisi delle chat in corso senza dover scorrere lunghe cronologie per mettersi al passo.

📖Leggi anche: I migliori registratori di schermo IA in: Guida professionale

Elimina il caos con ClickUp

Modificare una registrazione dello schermo è facile con gli strumenti giusti. Con iMovie e QuickTime, puoi facilmente ritagliare, tagliare e perfezionare i tuoi video per assicurarti che si concentrino su ciò che conta di più. Dai tutorial alle presentazioni, fino ai contenuti creativi, i tuoi video raffinati lasceranno un'impressione duratura.

Oltre alle funzioni di modifica di base, strumenti come ClickUp Clips rendono il tuo flusso di lavoro ancora più efficiente. Dalla trascrizione con ClickUp Brain alla collaborazione con il tuo team tramite Chat, l'app "tutto per il lavoro" garantisce che ogni parte del tuo progetto rimanga connessa e ottimizzata.

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso!