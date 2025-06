i 10 migliori strumenti di IA per accorciare i testi per il 2025

Ricordo la prima volta che ho provato a condensare un documento di ricerca di 20 pagine in un riepilogo/riassunto di una pagina. Diciamo solo che ci sono voluti troppo caffè e un rifiuto ostinato ad ammettere che era un compito troppo difficile per me.

Dopo ore passate a cercare di "riepilogare/riassumere" rispettando il limite di parole, ho capito che doveva esserci un modo migliore.

Entra nel mondo degli abbreviatori di testo IA, i moderni salvagente per studenti sommersi dalle scadenze, professionisti che devono snellire i report e autori di contenuti che desiderano creare sintesi incisive.

🔍 Lo sapevi? Si prevede che l'IA nel settore aziendale crescerà del 36,6% all'anno fino al 2030.

Questi strumenti non servono solo a ridurre il numero di parole, ma sono progettati per preservare i punti chiave e farti risparmiare tempo. Dopo aver testato alcuni dei migliori strumenti di riepilogo basati sull'IA disponibili oggi, ecco cosa ho imparato.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Gli strumenti di accorciamento del testo basati sull'IA sono la soluzione ideale per condensare contenuti lunghi in riepiloghi/riassunti chiari e concisi senza perdere l'essenza. ClickUp: Il migliore per la gestione della documentazione IA Il migliore per la gestione della documentazione IA

QuillBot: Il migliore per un'assistenza alla scrittura versatile basata sull'IA

TLDR Questo: Il migliore per riepilogare/riassumere contenuti online senza pubblicità

Scribbr: Il migliore per l'abbreviazione di testi accademici e l'assistenza nella citazione

Notta: Ideale per la trascrizione di riunioni e la sintesi in tempo reale

Paraphraser. io: Il migliore per l'abbreviazione e la riscrittura versatile di testi

ChatGPT: Ideale per la sintesi di testi conversazionali basata sull'IA

Editpad: Il migliore per la sintesi e la modifica versatile di testi

Generatore di riepiloghi/riassunti: Il migliore per riepiloghi di testo rapidi basati sull'IA

Jasper IA: Il migliore per la sintesi di testi multilingue e il riutilizzo dei contenuti

Cosa cercare in uno strumento di accorciamento del testo?

Riepilogare/riassumere i contenuti per la condivisione online è più facile con gli strumenti di accorciamento del testo, ma la loro efficacia varia notevolmente. Lo strumento giusto può migliorare l'esperienza e il coinvolgimento degli utenti e fornire analisi preziose.

In questa guida, metterò in evidenza gli aspetti da considerare per scegliere il miglior accorciatore di testo per le tue esigenze.

Lunghezza del riepilogo/riassunto personalizzabile: Consente di impostare un numero specifico di parole o una percentuale di riduzione

Supporto per più formati: accetta input come testo normale, PDF, documenti Word o URL web

Precisione basata sull'IA: Utilizza algoritmi avanzati per conservare i punti chiave ed evitare la perdita di dettagli essenziali

Casella di immissione per l'inserimento diretto del testo: un modo semplice per incollare o digitare il testo senza caricare file

Riepilogo/riassunto specifico per argomento: È possibile adattare lo stile a documenti di ricerca, articoli o contenuti di marketing e generare un riepilogo/riassunto accurato per ciascuno di essi

Assistenza linguistica: Funziona con più lingue per contenuti non in inglese

Visualizzazione del numero di parole e caratteri: tiene traccia della lunghezza del testo originale e di quello riepilogato/riassunto

Integrazione con altri strumenti: Sincronizzazione con app come Documenti Google o software per prendere appunti per flussi di lavoro senza interruzioni

Riepilogo in batch: gestisce più parti di testo contemporaneamente, perfetto per attività di ricerca o attività in blocco

Opzioni di esportazione: Salva facilmente i riepiloghi/riassunti come file o condividili direttamente

🧠 Curiosità: gli abbreviatori di testo utilizzano meccanismi di attenzione per concentrarsi sulle parti più importanti di una frase. È come avere un evidenziatore super intelligente!

I 10 migliori strumenti di accorciamento del testo

Trovare il giusto strumento per accorciare i testi può sembrare difficile, vista la vasta gamma di opzioni disponibili. Ho testato i migliori strumenti e questi sono quelli che consiglio per condensare contenuti lunghi mantenendo i punti chiave.

Vediamo questi strumenti nel dettaglio:

1. ClickUp (il migliore per la gestione della documentazione IA)

Prova ClickUp Brain gratis Trasforma le informazioni in azioni su misura per le tue esigenze con ClickUp Brain

Sto usando ClickUp Brain ed è senza dubbio uno degli strumenti di IA più intelligenti che abbia mai provato per abbreviare i testi. Consente agli utenti di condensare le attività, i thread di commenti, gli aggiornamenti dei progetti e gli elenchi in riepiloghi/riassunti concisi.

Che tu abbia bisogno di una panoramica rapida dello stato di avanzamento delle attività, di un riepilogo di una lunga discussione o di un aggiornamento sulle tappe fondamentali di un progetto, ClickUp AI fa tutto con pochi clic.

Posso generare riepiloghi personalizzati per periodi di tempo specifici o filtrare le attività in base alle configurazioni utilizzando funzionalità/funzioni quali Riepiloga, Aggiornamento stato e Elenco riepiloghi.

Ciò che lo rende ancora migliore è ClickUp Docs. Non devo destreggiarmi tra più app perché tutto avviene in un'unica interfaccia integrata. Posso redigere bozze, riassumere e modificare contenuti IA nell'area di lavoro in cui si trovano i miei progetti e le mie attività.

🔮 Suggerimento bonus: con ClickUp Brain, puoi generare aggiornamenti di alto livello sui progetti in intervalli di tempo specifici, come gli ultimi 7 o 30 giorni, e filtrare in base alle configurazioni delle attività per ottenere informazioni personalizzate. Scopri tutti i modi in cui ClickUp AI può ottimizzare il tuo flusso di lavoro!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Condensa automaticamente documenti, commenti e attività in riepiloghi di facile comprensione

Ottieni risposte immediate alle domande sulla tua area di lavoro, con riepiloghi/riassunti personalizzati in base alle tue esigenze

Crea, modifica e riepiloga/riassumi documenti direttamente nella tua area di lavoro

Tieni traccia delle modifiche senza interruzioni con il controllo delle versioni dei documenti integrato per una migliore collaborazione e trasparenza

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento più ripida per i nuovi membri del team che non hanno familiarità con l'ecosistema di ClickUp

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Azienda: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Un utente ha condiviso la propria esperienza con ClickUp, sottolineando come semplifica il project management e la documentazione:

Le funzionalità di base di ClickUp per la gestione dei progetti sono più che sufficienti per le nostre esigenze. Le funzionalità extra come le viste multiple (Kanban, calendario, grafico Gantt) sono estremamente utili e rendono molto più facile organizzare e monitorare il lavoro. Anche la funzionalità Documento è molto utile; la usiamo molto per tenere tutto documentato in un unico posto. Sembra che ClickUp offra un po' di tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Le funzionalità di base di ClickUp per la gestione dei progetti sono più che sufficienti per le nostre esigenze. Le funzionalità extra come le viste multiple (Kanban, calendario, grafico Gantt) sono estremamente utili e rendono molto più facile organizzare e monitorare il lavoro. Anche la funzionalità Documento è molto utile; la usiamo molto per tenere tutto documentato in un unico posto. Sembra che ClickUp offra un po' di tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

2. QuillBot (il migliore per un'assistenza alla scrittura versatile basata sull'IA)

tramite QuillBot

QuillBot è uno strumento di IA che combina parafrasi, controllo grammaticale e riepilogo/riassunto di testi. Il suo strumento di riepilogo dei paragrafi supporta la creazione di riepiloghi personalizzati e la condensazione dei contenuti, rendendolo ideale per uso accademico e professionale.

Funziona perfettamente su tutte le piattaforme con estensioni per browser, app mobili e integrazioni come Documenti Google. Il parafrasatore offre nove modalità uniche, consentendo una riscrittura flessibile su misura per le tue esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuillBot

Genera riepiloghi/riassunti lunghi fino a 6.000 parole

Crea riepiloghi/riassunti personalizzati per esigenze di contenuto specifiche

Parafrasi illimitata di testi con diverse modalità di riscrittura

Rileva i contenuti generati dall'IA per verificare l'originalità

Limiti di QuillBot

Il correttore grammaticale potrebbe fornire suggerimenti più avanzati

L'interfaccia dello schermo risulta congestionata in caso di uso prolungato

Prezzi di QuillBot

Free

Premium: 9,95 $ al mese

Valutazioni e recensioni di QuillBot

G2: 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 140 recensioni)

Un utente sottolinea come QuillBot renda il suo processo di scrittura più veloce e senza stress:

Mi aiuta a velocizzare il mio lavoro senza compromettere la qualità dei miei scritti. Con l'aiuto di Quillbot posso lavorare senza preoccupazioni e stress grazie alla sua capacità di parafrasare le mie frasi, correggere la mia grammatica e riassumere/riepilogare i miei contenuti!

Mi aiuta a velocizzare il mio lavoro senza compromettere la qualità dei miei scritti. Con l'aiuto di Quillbot posso lavorare senza preoccupazioni e stress grazie alla sua capacità di parafrasare le mie frasi, correggere la mia grammatica e riassumere/riepilogare i miei contenuti!

3. TLDR This (il migliore per riepilogare contenuti online senza pubblicità)

tramite TLDR This

TLDR Questo strumento semplifica il sovraccarico di informazioni riepilogando/riassumendo articoli, pagine web e documenti con la precisione dell'IA. Puoi utilizzarlo per estrarre metadati, eliminare distrazioni e presentare approfondimenti concisi.

Supporta anche file PDF e Word fino a 25 MB. L'estensione per browser rende il riepilogo di una pagina web un gioco da ragazzi. Evidenziare gli argomenti chiave e saltare le parti superflue garantisce chiarezza senza dettagli inutili.

TLDR Le migliori funzionalità/funzioni

Riepiloga/riassumi automaticamente articoli e documenti

Estrai metadati come autore, data e tempo di lettura

Elimina pubblicità e distrazioni per un'esperienza di lettura pulita

Utilizza le estensioni del browser per ottenere riepiloghi/riassunti istantanei delle pagine web

Limiti TLDR

Raramente semplifica eccessivamente le informazioni complesse

TLDR Questo prezzo

Free

Pro: 9,99 $ al mese

TLDR Queste valutazioni e recensioni

Recensioni insufficienti

​​4. Scribbr (Il migliore per l'abbreviazione di testi accademici e l'assistenza per le citazioni)

tramite Scribbr

Gli strumenti di Scribbr sono pensati su misura per studenti e accademici e includono un riassuntore di testi gratuito che semplifica i testi accademici lunghi. Il suo strumento di riepilogo/riassunto è efficace per condensare saggi, articoli di ricerca o tesi in contenuti gestibili.

Insieme al suo controllo antiplagio e al generatore di contenuti IA, è una risorsa eccellente per la scrittura accademica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scribbr

Riepiloga/riassumi rapidamente testi accademici con il riassuntore di testo gratuito

Genera citazioni accurate in diversi stili, come APA e MLA

Rileva il plagio e i contenuti IA nei tuoi scritti

Utilizza strumenti gratuiti come i correttori grammaticali e gli strumenti di parafrasi

Accedi a modelli che ti consentono di risparmiare tempo per i documenti accademici

Limiti di Scribbr

Focalizzati principalmente sull'uso accademico, con applicazioni più ampie limitate

Prezzi Scribbr

Free

Valutazioni e recensioni di Scribbr

Recensioni insufficienti

5. Notta (ideale per la trascrizione di riunioni e il riepilogo in tempo reale)

tramite Notta

Notta è uno strumento basato sull'IA per trascrivere, riepilogare/riassumere e condividere i riassunti delle riunioni. La sua capacità di creare trascrizioni accurate e riepiloghi/riassunti concisi da riunioni dal vivo o registrazioni consente di risparmiare tempo e aumentare la produttività.

Con il supporto di 58 lingue, Notta garantisce che le riunioni bilingui vengano trascritte e tradotte senza sforzo. Grazie alla perfetta integrazione con piattaforme come Notion, Slack e Salesforce, la gestione del flusso di lavoro è semplificata.

Non sono le migliori funzionalità/funzioni

Trascrivi riunioni e registrazioni in oltre 58 lingue

Genera riepiloghi/riassunti utilizzabili con decisioni e approfondimenti evidenziati

Condividi note e riepiloghi/riassunti istantaneamente con i membri del team

Esporta le note in diversi formati, come TXT, Word, PDF e SRT

Limiti di Notta

Occasionalmente presenta difficoltà con l'accuratezza della trascrizione in ambienti rumorosi

Prezzi Notta

Free

Pro: 14,99 $ al mese

Business: 27,99 $/mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notta

G2: 4,4/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Il cofondatore di una start-up ha condiviso come Notta ha semplificato le riunioni del suo team:

Airgram funziona come un assistente, non solo registrando e trascrivendo le riunioni, ma anche prendendo appunti, inclusi un riepilogo/riassunto, elenchi di azioni, capitoli per la navigazione, ecc. Sono co-fondatore di una start-up e questo strumento è ottimo per le riunioni del nostro team: ci fa risparmiare molto tempo ed evita di ripetere cose già dette nelle riunioni precedenti.

Airgram funziona come un assistente, non solo registrando e trascrivendo le riunioni, ma anche prendendo appunti, inclusi un riepilogo/riassunto, elenchi di azioni, capitoli per la navigazione, ecc. Sono co-fondatore di una start-up e questo strumento è ottimo per le riunioni del nostro team: ci fa risparmiare molto tempo e ci evita di ripeterci cose già dette nelle riunioni precedenti.

6. Paraphraser. io (il migliore per l'abbreviazione e la riscrittura versatile di testi)

Paraphraser. io fornisce strumenti basati sull'IA per parafrasare, riscrivere e riassumere il testo in modo efficiente. Diverse modalità come Fluency, Creative e Shorten consentono agli utenti di generare contenuti unici e concisi, preservando il significato originale.

Con il supporto di oltre 20 lingue, è adatto a un pubblico globale. La sua funzionalità di riepilogo/riassunto è particolarmente utile per studenti, insegnanti e professionisti che desiderano semplificare contenuti lunghi per una migliore leggibilità e produttività.

Migliori funzionalità/funzioni di Paraphraser. io

Riepiloga/riassumi il testo utilizzando modalità IA avanzate

Mantieni il significato originale semplificando la struttura

Genera testi privi di plagio con modalità di riformulazione personalizzabili

Limiti di Paraphraser. io

Attualmente supporta solo le lingue standard; opzioni linguistiche più ampie migliorerebbero l'usabilità

Prezzi di Paraphraser. io

Silver: 23 $ al mese

Gold: 40 $ al mese

Diamante: 499 $/mese

Valutazioni e recensioni di Paraphraser. io

Recensioni insufficienti

7. ChatGPT (il migliore per il riepilogo di testi conversazionali basato sull'IA)

tramite OpenAI

ChatGPT, sviluppato da OpenAI, è uno strumento versatile di generazione di riepiloghi basato sull'IA in grado di generare riepiloghi, rispondere a query e creare contenuti personalizzati in vari ambiti.

È particolarmente efficace per semplificare contenuti lunghi in riepiloghi concisi o per estrarre punti chiave. La sua naturale capacità di conversazione lo rende adatto a varie attività di accorciamento del testo, dai contenuti accademici alla collaborazione su documenti aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT

Genera riepiloghi/riassunti dettagliati o concisi in base alle indicazioni dell'utente

Personalizza le risposte in base a toni, formati o requisiti specifici

Estrai i punti chiave da documenti o discussioni lunghi

Funziona perfettamente su tutti i dispositivi tramite l'app web e l'API di OpenAI

Limiti di ChatGPT

Difficoltà con l'accuratezza in argomenti altamente tecnici o di nicchia

Prezzi ChatGPT

Free

In più: 20 $ al mese

Pro: 200 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5,0 (oltre 650 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (oltre 70 recensioni)

Un utente ha condiviso come ChatGPT si distingua come strumento potente e versatile:

ChatGPT, a differenza di altri motori di ricerca, ha una memoria e comprende anche il contesto utilizzando i prompt precedenti, il che lo rende un potente sistema di risposta alle domande. Le versioni aggiornate consentono anche di allegare immagini e video oltre ai semplici prompt di testo, il che è molto utile. Un buon compagno di codifica. Rende le attività quotidiane più veloci e facili.

ChatGPT, a differenza di altri motori di ricerca, ha una memoria e comprende anche il contesto utilizzando i prompt precedenti, il che lo rende un potente sistema di risposta alle domande. Le versioni aggiornate consentono anche di allegare immagini e video oltre ai semplici prompt di testo, il che è molto utile. Un buon compagno di codifica. Rende le attività quotidiane più veloci e facili.

🧠 Curiosità: ChatGPT ha raggiunto 1 milione di utenti in soli 5 giorni, più velocemente di qualsiasi app di social media nella storia.

8. Editpad (il migliore per la sintesi e la modifica versatile di testi)

tramite EditPad

Editpad è uno strumento di riepilogo di testi che combina la sintesi di note, la riscrittura e la modifica di testi. Il suo strumento di riepilogo di testi condensa in modo efficiente contenuti di lunga durata come articoli, documenti di ricerca e relazioni in riepiloghi/riassunti facilmente comprensibili senza perdere i punti chiave.

Questo strumento di riepilogo/riassunto IA offre parafrasi, rilevamento di plagio e controllo grammaticale, rendendolo una soluzione all-in-one per studenti, scrittori e professionisti. Estrae anche il testo dalle immagini e genera saggi o storie, il tutto a prezzi accessibili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Editpad

Riepiloga/riassumi documenti lunghi in report concisi e accurati

Riscrivi e parafrasi contenuti con strumenti basati sull'IA

Estrai testo da PDF e immagini per l'analisi o la sintesi

Genera saggi, storie e testi riscritti in modo semplice e veloce

Include strumenti aggiuntivi come il rilevamento del plagio e il controllo grammaticale

Limiti di Editpad

La parafrasi può occasionalmente alterare il significato delle frasi chiave, richiedendo una revisione manuale

Prezzi di Editpad

Studenti base: 5,99 $ (7 giorni)

Abbonamento mensile base: 12,99 $/mese

Pro Student: 9 $ (7 giorni)

Pro Monthly: 19 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Editpad

Recensioni insufficienti

9. Summary Generator (il migliore per riassunti rapidi di testi basati sull'IA)

tramite Summary Generator

Questo strumento basato sull'IA trasforma contenuti lunghi in riepiloghi/riassunti concisi ed essenziali. Perfetto per studenti, ricercatori e professionisti, estrae i punti chiave tralasciando i dettagli superflui. Questo strumento è ideale per gestire articoli di ricerca, relazioni o articoli lunghi quando il tempo a disposizione è limitato.

I suoi algoritmi avanzati di IA garantiscono precisione, conservando le informazioni critiche senza alterare il contesto. Con un'interfaccia intuitiva, fornisce riepiloghi accurati e di facile lettura in pochi secondi, semplificando la fruizione dei contenuti per chi ha poco tempo a disposizione.

Funzionalità/funzioni migliori del generatore di riepiloghi

Genera riepiloghi/riassunti concisi di documenti lunghi all'istante

Estrai i dettagli critici evitando i contenuti irrilevanti

Mantieni il significato originale con la precisione garantita dall'IA

Interfaccia semplice che consente agli utenti di incollare il testo e riepilogare/riassumere con un solo clic

Limiti del generatore di riepiloghi/riassunti

Limitato al riepilogo/riassunto di testo incollato e privo di integrazioni con piattaforme esterne

Prezzi del generatore di riepiloghi/riassunti

Free

Valutazioni e recensioni del generatore di riepiloghi/riassunti

Recensioni insufficienti

10. Jasper IA (ideale per la sintesi di testi multilingue e il riutilizzo dei contenuti)

tramite Jasper IA

Il riassuntore di testo basato sull'IA di Jasper offre funzionalità/funzioni avanzate per condensare documenti, articoli o relazioni lunghi in riepiloghi/riassunti chiari e concisi. Con il supporto di oltre 25 lingue, Jasper garantisce agli utenti la possibilità di generare riepiloghi/riassunti su misura per il proprio pubblico, mantenendo il significato originale.

Con funzionalità aggiuntive come Brand Voice e la possibilità di riutilizzare i contenuti per varie piattaforme, è uno strumento versatile per professionisti, esperti di marketing e autori di contenuti. I suoi modelli avanzati e le opzioni di personalizzazione lo rendono particolarmente potente per scalare in modo efficiente la creazione di contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper IA

Riepiloga/riassumi testi fino a 5.000 caratteri in oltre 25 lingue

Personalizza i riepiloghi con regolazioni di formalità e impostazioni relative al pubblico di destinazione

Riutilizza i riepiloghi/riassunti nei post sui social media o nei contenuti delle email con facilità

Utilizza modelli IA avanzati per semplificare i flussi di lavoro e personalizzare i risultati

Limiti di Jasper IA

Curva di apprendimento ripida per padroneggiare la progettazione dei prompt e ottenere risultati ottimali

Prezzi di Jasper IA

Autore: 49 $ al mese per postazione

Pro: 69 $/mese per postazione

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.800 recensioni)

Un utente di lunga data ha elogiato Jasper per la sua velocità, efficienza e capacità di soddisfare le aspettative:

Jasper è un'IA eccellente che produce testi informativi. Dopo aver utilizzato questa IA per molti anni, Jasper soddisfa tutte le mie aspettative. La velocità con cui è possibile completare le attività è semplicemente eccezionale una volta imparato ad allineare Jasper ai propri obiettivi. Man mano che acquisisco maggiore dimestichezza con la piattaforma, utilizzo il livello più alto, che mi fa risparmiare tempo e denaro.

Jasper è un'IA eccellente che produce testi informativi. Dopo aver utilizzato questa IA per molti anni, Jasper soddisfa tutte le mie aspettative. La velocità con cui è possibile completare le attività è semplicemente eccezionale una volta imparato ad allineare Jasper ai propri obiettivi. Man mano che acquisisco maggiore familiarità con la piattaforma, utilizzo il livello più alto, che mi fa risparmiare tempo e denaro.

Pensa oltre i riepiloghi/riassunti: migliora il tuo flusso di lavoro con ClickUp

Quando scelgo uno strumento di accorciamento del testo basato sull'IA, non mi concentro solo sulle sue funzionalità principali, ma voglio anche assicurarmi che si integri perfettamente nel mio flusso di lavoro.

Cerco funzionalità/funzioni come la collaborazione in tempo reale, il supporto multipiattaforma e la possibilità di personalizzare i risultati in base alle diverse esigenze. La capacità di uno strumento di adattarsi a progetti, team e piattaforme di comunicazione diversi può determinarne il valore.

È qui che ClickUp eccelle davvero. Non è solo un riassuntore di testi online, ma una soluzione di produttività all-in-one che collega attività, documenti e team.

Che io stia lavorando agli aggiornamenti di un progetto, redigendo articoli di cronaca o semplificando i report, ClickUp garantisce che tutto funzioni in modo fluido ed efficiente.

Sei pronto a migliorare il tuo flusso di lavoro?