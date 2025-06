i 10 migliori CRM per consulenti finanziari

Gestire le chiamate dei clienti, amministrare i portfolio e garantire la conformità: il tuo carico di lavoro sembra non finire mai. Aggiungi la pressione di costruire relazioni più solide con i clienti e la tua lista di cose da fare diventa rapidamente opprimente.

È qui che un potente CRM fa la differenza.

In questo post del blog, esamineremo i migliori CRM per consulenti finanziari per aiutarti a migliorare la tua attività e costruire relazioni più solide e durature con i clienti. 🤝

Che cos'è un CRM per consulenti finanziari?

Il CRM per consulenti finanziari è un software specializzato progettato per aiutare a gestire e migliorare le interazioni con i clienti. Queste piattaforme centralizzano i dati dei clienti, inclusi i dettagli personali, gli obiettivi finanziari e la cronologia delle comunicazioni, fornendo un profilo completo di ciascun cliente.

Ti aiutano a monitorare facilmente le revisioni del portfolio, le scadenze fiscali e gli anniversari degli investimenti.

Con l'automazione CRM, i follow-up, la pianificazione e la reportistica avvengono senza sforzo, offrendoti più tempo per rafforzare le relazioni con i clienti.

🧠 Curiosità: Il primo strumento CRM tangibile è stato Rolodex (progettato nel 1956), un dispositivo utilizzato per archiviare schede fisiche con le informazioni dei clienti sul retro.

Cosa cercare in un CRM per consulenti finanziari?

Quando selezioni un CRM per consulenti finanziari, cerca queste funzionalità/funzioni chiave:

Integrazione perfetta: cerca una soluzione CRM completa che si integri perfettamente con i tuoi strumenti esistenti, come i sistemi di pianificazione finanziaria e di gestione del portfolio, per mantenere l'accuratezza dei dati

Flessibilità di personalizzazione: Assicurati che il CRM ti consenta di aggiungere e personalizzare dashboard, campi e flussi di lavoro in base alle tue esigenze aziendali specifiche

Sicurezza dei dati e conformità: Dai priorità ai sistemi CRM con funzionalità/funzioni di sicurezza avanzate, tra cui crittografia e backup dei dati, garantendo al contempo la conformità alle normative di settore quali GDPR e HIPAA

Accesso mobile: Scegli un CRM che offra funzionalità mobili, consentendoti di gestire le informazioni e le attività dei client da qualsiasi luogo

Scalabilità ed economicità: scegli un sistema CRM in grado di crescere con la tua azienda, che offra funzionalità/funzioni scalabili e piani tariffari flessibili

🧠 Curiosità: Il CRM ha avuto origine negli anni '80, quando le aziende hanno iniziato a sfruttare i database per registrare e gestire le interazioni con i clienti.

I 10 migliori CRM per consulenti finanziari

Il CRM giusto trasforma la gestione dei clienti, semplifica le operazioni e alimenta la crescita dei consulenti finanziari. Ecco un elenco dei 10 migliori CRM per consulenti finanziari. 👇

1. ClickUp (Il migliore per il project management finanziario e le relazioni con i clienti)

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro ed è utile tanto per i consulenti finanziari quanto per i team di qualsiasi settore.

ClickUp per i team finanziari combina perfettamente il project management con le funzionalità CRM, organizzando i dati dei clienti, monitorando le comunicazioni e automatizzando i follow-up.

ClickUp CRM

Prova ClickUp per i team CRM! Comunicazione veloce con un unico hub email utilizzando ClickUp CRM

Il CRM di ClickUp ti assicura di avere tutto sotto controllo, dall'impostazione degli obiettivi finanziari al monitoraggio degli account e al calcolo dei profitti.

Dashboard ClickUp

I dashboard ClickUp offrono una transizione senza soluzione di continuità dalla pianificazione finanziaria generale ai dettagli più granulari. Ti consentono di monitorare l'allocazione del budget, le spese e i profitti in tempo reale utilizzando oltre 50 schede personalizzabili.

Utilizza i dashboard di ClickUp per analizzare il valore del ciclo di vita dei clienti, le prestazioni del portfolio e le dimensioni delle transazioni

Documenti ClickUp

Inoltre, ClickUp Docs semplifica l'organizzazione dei dati dei clienti con una struttura scalabile per portfolio e documenti chiave. È anche comodo per condividere attività con le parti interessate, impostare autorizzazioni utente per un controllo migliore e utilizzare commenti con modifica in tempo reale per semplificare la comunicazione e le approvazioni.

Ogni volta che lanciamo un nuovo prodotto o una promozione, il nostro team di grafici invia il materiale creativo tramite ClickUp e, invece di fare avanti e indietro tra email e riunioni, posso semplicemente commentare direttamente sul documento, il che rende l'intero processo più efficiente ed efficace. Direi che la funzionalità/funzione dei commenti e ClickUp mi fanno risparmiare facilmente circa il 50% del mio tempo.

Ogni volta che lanciamo un nuovo prodotto o una promozione, il nostro team di grafici invia il materiale creativo tramite ClickUp e, invece di fare avanti e indietro tra email e riunioni, posso semplicemente commentare direttamente sul documento, il che rende l'intero processo più efficiente ed efficace. Direi che la funzionalità/funzione dei commenti e ClickUp mi fanno risparmiare facilmente circa il 50% del mio tempo.

Collabora con il tuo team utilizzando la modifica in tempo reale nei documenti ClickUp

Inoltre, ClickUp offre vari modelli per aiutarti a iniziare.

Ad esempio, il modello CRM ClickUp aiuta a gestire le relazioni con i clienti e a monitorare le interazioni, mentre il modello di gestione finanziaria ClickUp semplifica la definizione del budget, il monitoraggio degli obiettivi e il controllo dei profitti.

Migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Sfrutta le integrazioni di ClickUp: collega app come Outlook e Google Drive a ClickUp e ad altri strumenti che già utilizzi collega app come Outlook e Google Drive a ClickUp e ad altri strumenti che già utilizzi

Centralizza la comunicazione con i clienti: integra le tue email direttamente in ClickUp in modo da poter semplificare il contatto con i clienti, inviare aggiornamenti, monitorare le risposte e acquisire nuovi clienti

Limiti di ClickUp

Le funzionalità estese della piattaforma possono essere travolgenti per i nuovi utenti

L'app mobile di ClickUp potrebbe non offrire le stesse funzionalità dell'app desktop

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7 / 5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

🤝 Promemoria: mantieni accurati i dati del tuo CRM rivedendo e rimuovendo regolarmente i dettagli obsoleti.

2. Wealthbox CRM (ideale per flussi di lavoro intuitivi e facili da usare)

via Wealthbox

Wealthbox è un CRM collaborativo progettato per i consulenti finanziari che desiderano una piattaforma facile da usare con un feed social per la comunicazione in tempo reale tra i membri del team.

Questo software ti consente di dare un tocco personale al flusso di lavoro CRM dell', aggiungendo emoji ai commenti e ai flussi di attività per una dinamica di team più coinvolgente e vivace.

Migliori funzionalità/funzioni di Wealthbox CRM

Aggiungi note ai record dei contatti direttamente dalla dashboard digitando il loro nome

Interagisci con i clienti e i membri del team tramite un feed di notizie in tempo reale

Chiama i client istantaneamente cliccando sul loro numero di telefono, risparmiando tempo e semplificando la comunicazione

Invia, inoltra o invia email in Bcc al tuo indirizzo email privato Wealthbox per collegarle automaticamente al contatto pertinente

Personalizza i campi dati con testo, date o caselle di controllo e organizzali senza sforzo con un'interfaccia drag-and-drop

Limiti di Wealthbox CRM

La complessità del sistema rende la configurazione dispendiosa in termini di tempo

La navigazione tra i client richiede troppi clic, rallentando il flusso di lavoro

Prezzi Wealthbox CRM

Base: 59 $/mese per utente

Pro: 75 $ al mese per utente

Premier: 99 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wealthbox CRM

G2: 4,5 / 5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 140 recensioni)

🔍 Lo sapevate? Si prevede che il mercato del software CRM crescerà annualmente del 10,34% dal 2024 al 2029, raggiungendo i 145,60 miliardi di dollari entro il 2029. Questa crescita costante riflette la crescente domanda globale di queste soluzioni.

3. Redtail CRM (Ideale per promuovere la collaborazione e la comunicazione all'interno del team)

tramite Redtail CRM

Redtail CRM è una soluzione di gestione della comunicazione con i clienti per grandi società finanziarie. Offre strumenti per gestire le attività, monitorare le vendite e migliorare il coinvolgimento dei clienti, il tutto integrandosi perfettamente con gli strumenti standard del settore.

L'interfaccia intuitiva e l'assistenza affidabile del software garantiscono ai professionisti del settore finanziario un'adozione e un utilizzo semplici.

Migliori funzionalità/funzioni di Redtail CRM

Utilizza Seminar per cercare potenziali clienti, gestire campagne e monitorare il coinvolgimento dei client

Audit trail integrati per la conformità SEC e FINRA

Gestisci i programmi del tuo team con un calendario personalizzabile che si sincronizza con Office 365 e Google Calendar

Cattura e monitora le interazioni con i clienti tramite le note, assicurandoti che tutta la cronologia rilevante sia accessibile

Supporta la gestione della pipeline commerciale con Opportunity Tracker, assicurandoti che nessun potenziale cliente venga trascurato

Limiti di Redtail CRM

Gli utenti segnalano tempi di risposta lunghi da parte del supporto clienti

Aggiungere e organizzare le attività è complicato

Prezzi Redtail CRM

Lancio: 45 $/mese per utente

Crescita: 65 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Redtail CRM

G2: 4,3/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 80 recensioni)

🧠 Curiosità: il termine "IA CRM" ha registrato un aumento di 4 volte nel volume di ricerca su Google dal 2022! Questa crescita può essere attribuita all'IA generativa, ai robo-advisor, all'analisi del sentiment e altro ancora.

4. Creatio (Ideale per soluzioni altamente flessibili e personalizzate)

via Creatio

Creatio CRM è una piattaforma di gestione commerciale end-to-end completamente personalizzabile per consulenti finanziari. Ciò che distingue Creatio è la sua attenzione alle applicazioni commerciali componibili, che consentono ai team finanziari di adattare il CRM alle loro esigenze specifiche senza bisogno di competenze di sviluppo specializzate.

Basato su una piattaforma di livello aziendale senza codice, Creatio consente ai consulenti di organizzare le finanze, gestire i lead, prevedere le vendite e monitorare le interazioni con i clienti, integrandosi perfettamente con altri strumenti.

Migliori funzionalità/funzioni di Creatio

Coordina le attività del team, sincronizza calendari ed email e utilizza strumenti di comunicazione integrati per notifiche intelligenti

Gestisci proposte di budget , contratti ed elaborazione degli ordini attraverso canali di assistenza omnicanale

Automatizza e monitora i flussi di lavoro commerciali dal lead alla chiusura, riducendo le attività manuali e garantendo la coerenza

Approfitta dei consigli intelligenti NBA (Next Best Action) e NBO (Next Best Offer), dei playbook commerciali e dei percorsi decisionali per guidare il tuo team commerciale

Limiti di Creatio

I prezzi di Creatio possono essere elevati per le piccole e medie imprese con budget limitati

Gli utenti hanno segnalato problemi di funzionalità con l'app mobile

Prezzi Creatio

Crescita: 25 $ al mese per utente

Enterprise: 55 $ al mese per utente

Unlimited: 85 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Creatio

G2: 4,7 / 5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 120 recensioni)

💡 Suggerimento: imposta avvisi per eventi chiave dei client, come anniversari di investimento o attività cardine. In questo modo la comunicazione sarà sempre tempestiva e dimostrerai ai client che hai sempre a cuore i loro interessi.

5. Salesforce Financial Cloud (ideale per grandi aziende finanziarie)

tramite Salesforce Financial Cloud

Grazie all'IA e alle funzionalità/funzioni specifiche del settore, Salesforce Financial Services Cloud offre una visione unificata delle relazioni con i clienti per prendere decisioni più intelligenti.

Questo software CRM è in grado di connettere varie origini dati, inclusi sistemi bancari core, piattaforme patrimoniali e piattaforme assicurative.

Migliori funzionalità/funzioni di Salesforce Financial Cloud

Utilizza Einstein Relationship Insights per scoprire opportunità, prevedere le esigenze dei clienti e personalizzare i consigli finanziari

Visualizza più livelli di relazioni con i clienti e intraprendi azioni contestualizzate per rafforzare le connessioni con i tuoi clienti

Integra Salesforce Scheduler nel tuo flusso di lavoro per prenotare appuntamenti senza intoppi, aumentando l'efficienza nelle interazioni con i clienti e nei follow-up

Limiti di Salesforce Financial Cloud

Le licenze Salesforce sono costose rispetto alle funzionalità/funzioni offerte

Sono necessarie ulteriori integrazioni per espandere le funzionalità, in particolare per la gestione patrimoniale

Prezzi di Salesforce Financial Cloud

Enterprise: 300 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Unlimited: 475 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Einstein 1 commerciale: 700 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Salesforce Financial Cloud

G2: 4,2 / 5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevate? Michael McCafferty è conosciuto come il "padre del CRM" per aver inventato TeleMagic, il primo software CRM, nel 1985.

6. Zoho CRM (Il migliore per funzionalità/funzioni avanzate e rapporto qualità-prezzo)

tramite Zoho CRM

Zoho CRM offre alle istituzioni finanziarie uno strumento altamente adattabile per costruire una solida strategia CRM e fornire servizi di prim'ordine. Centralizza tutti i dati cruciali dei clienti, aiutandoti a rimanere organizzato, offrire un supporto personalizzato e aumentare la crescita aziendale.

Con la sua combinazione unica di funzionalità IA e integrazioni di terze parti, Zoho CRM rende il tuo team più efficiente, trasparente e incentrato sul cliente. Inoltre, come software di monitoraggio dei clienti, ti consente di monitorare e gestire tutti i tuoi account finanziari in un'unica vista.

Migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Utilizza Zia, l'assistente IA di Zoho, per previsioni intelligenti, promemoria e consigli sulle migliori azioni da intraprendere

Crea previsioni IA personalizzate per qualsiasi modulo, inclusi quelli standard e personalizzati, con Prediction Builder

Connetti Zoho CRM a oltre 100 applicazioni aziendali popolari, tra cui Zoho Finance Plus, Zoho Survey e Zoho Sign

Assegna priorità ai lead pronti per la vendita valutando i loro dati demografici e comportamentali con la funzionalità Lead Scoring

Limiti di Zoho CRM

Curva di apprendimento ripida per l'impostazione delle opzioni di personalizzazione senza una formazione adeguata

I tempi di risposta del servizio clienti potrebbero essere migliorati

Prezzi di Zoho CRM

Standard: 30 $ al mese per utente

Professional: 35 $ al mese per utente

Enterprise: 50 $ al mese per utente

Ultimate: 65 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2: 4,1 / 5 (oltre 2.700 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 6.800 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Il 94% dei consulenti finanziari utilizza i social media per trovare e condurre affari.

7. Oracle NetSuite (Il migliore per la gestione aziendale integrata)

tramite NetSuite

Per i consulenti finanziari che devono destreggiarsi tra metriche dei clienti, transazioni e KPI finanziari complessi, Oracle NetSuite offre una piattaforma adattabile per perfezionare i processi CRM.

Si distingue per la sua capacità di andare oltre le tradizionali funzioni CRM. Dalla gestione dei budget dei clienti al monitoraggio delle commissioni e alla garanzia della conformità, NetSuite combina efficienza e precisione. La sua integrazione con l'ERP (enterprise resource planning) garantisce il completo allineamento tra le interazioni con i clienti del front office e i dati finanziari del back office.

Migliori funzionalità/funzioni di Oracle NetSuite

Semplifica la gestione delle relazioni con i partner gestendo campagne di marketing congiunte, previsioni commerciali e commissioni con strumenti di collaborazione in tempo reale

Utilizza la versione mobile per visualizzare calendari, aggiornare le informazioni sui clienti o registrare le interazioni mentre sei in movimento

Semplifica l'automazione del marketing gestendo le campagne, monitorando le prestazioni e allineando i lead con il funnel di vendita

Migliora la gestione del servizio clienti con la gestione automatizzata dei casi, i portali online per i clienti e gli strumenti di knowledge base per il self-service

Limiti di Oracle NetSuite

Il processo di implementazione è complesso e spesso richiede assistenza IT

I costi elevati di licenza e manutenzione lo rendono inadatto alle aziende di piccole dimensioni

Prezzi Oracle NetSuite

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Oracle NetSuite

G2: 4,0/5 (oltre 3.500 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 1.600 recensioni)

8. AdvisorEngine (Il migliore per una gestione patrimoniale senza soluzione di continuità)

via AdvisorEngine

AdvisorEngine CRM fornisce strumenti per personalizzare le interazioni con i clienti, organizzare i flussi di lavoro e gestire le operazioni quotidiane in modo più efficiente. Le sue funzionalità/funzioni semplificano le attività complesse, migliorano le relazioni con i clienti e potenziano la comunicazione. Questa soluzione ti aiuta a rimanere organizzato offrendo al contempo un'esperienza affidabile ai tuoi clienti.

Funzionalità/funzioni migliori di AdvisorEngine

Interagisci con potenziali clienti e clienti esistenti utilizzando integrazioni senza codice per una maggiore efficienza

Applica una gestione dei contatti basata sui dati per migliorare le interazioni con i clienti, consentendo un servizio personalizzato in ogni punto di contatto

Migliora la gestione del portfolio automatizzando il ribilanciamento e personalizzando le impostazioni fiscali per garantire la conformità

Limiti di AdvisorEngine

La gestione dei documenti non è efficiente rispetto al precedente sistema basato su server

Gli aggiornamenti del software sono limitati da una piattaforma sottostante obsoleta, con risultati in termini di prestazioni scadenti e obsolete

Prezzi AdvisorEngine

AdvisorEngine CRM: 65 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di AdvisorEngine

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

🧠 Curiosità: i consulenti finanziari possono talvolta fungere da consulenti matrimoniali informali, aiutando le coppie a superare i disaccordi finanziari e suggerendo soluzioni.

9. Microsoft Dynamics 365 (Ideale per le organizzazioni finanziarie orientate alla crescita)

tramite Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 è una soluzione versatile su misura per il CRM e il project management. La sua chiave di differenziazione risiede nell'integrazione della gestione finanziaria con l'IA avanzata, facilitando la previsione in tempo reale del flusso di cassa, la gestione fiscale e l'analisi delle prestazioni aziendali.

Grazie alla scalabilità integrata e alla perfetta integrazione nell'ecosistema Microsoft, Dynamics 365 ti consente di rimanere agile e prosperare in un settore in continua evoluzione.

Migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Dynamics 365

Gestisci giurisdizioni fiscali complesse, aliquote e deducibilità con un modello di dati fiscali unificato

Connettiti senza sforzo con le app Microsoft 365 e altri strumenti aziendali per un flusso di lavoro unificato

Accelerate il processo di chiusura finanziaria con automazioni e analisi self-service, risparmiando tempo e riducendo gli errori

Limiti di Microsoft Dynamics 365

L'interfaccia può essere percepita come meno intuitiva rispetto ad altre soluzioni CRM

Gli utenti hanno segnalato occasionali rallentamenti del sistema, in particolare durante la gestione di grandi set di dati

Prezzi Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Finance: 210 $ al mese per utente

Dynamics 365 Finance Premium: 300 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Dynamics 365

G2: 4,0 / 5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 5.780 recensioni)

💡 Suggerimento: segmenta i tuoi clienti in base ai loro obiettivi e alle loro esigenze finanziarie. Personalizza la tua comunicazione in base ai diversi gruppi per offrire servizi più mirati e pertinenti, rendendo le tue interazioni più efficaci.

10. UGRU (Ideale per piccole società finanziarie)

via UGRU

UGRU integra CRM, software di pianificazione finanziaria, automazione del marketing e contabilità di progetto. Aiuta a gestire le interazioni con i clienti e i portafogli finanziari fianco a fianco, facilitando il monitoraggio di entrambi gli aspetti del lavoro.

Oltre agli strumenti CRM e di pianificazione, UGRU include funzionalità/funzioni di contabilità come la fatturazione e i dashboard finanziari. Queste funzionalità semplificano le operazioni quotidiane e forniscono una visione chiara della salute finanziaria della tua azienda.

Migliori funzionalità/funzioni UGRU

Archivia documenti dei clienti, script delle chiamate, modelli di email e altre risorse in un'unica libreria

Visualizza e monitora le opportunità commerciali e prevedi i flussi di cassa con i report sulla pipeline, ottenendo un quadro chiaro del potenziale della tua azienda

Rimani in contatto con i clienti e i potenziali clienti grazie a strumenti di email di massa, automazione delle email e analisi delle campagne

Limiti UGRU

Alcuni utenti ritengono che il prezzo non sia in linea con il valore fornito

L'interfaccia è meno intuitiva rispetto ad altre piattaforme CRM

Prezzi UGRU

CRM Plus: 59 $/mese per tre utenti

Prestazioni: 139 $/mese per tre utenti

Professional: 179 $/mese per tre utenti

Advisor Pro: 324 $/mese per tre utenti

Valutazioni e recensioni UGRU

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

ClickUp per migliori connessioni con i client

Trovare il CRM giusto è fondamentale per mantenere solide le relazioni con i clienti e garantire il buon funzionamento della tua azienda.

ClickUp si distingue perché combina strumenti CRM e di gestione dei progetti, offrendoti una visione chiara dei dati dei clienti, delle comunicazioni e dei portafogli finanziari, tutto in un unico posto. Le sue dashboard, i documenti e i modelli personalizzabili rendono l'organizzazione, il monitoraggio e la collaborazione più facili che mai. È una soluzione affidabile per i team finanziari che desiderano rimanere al passo con gli obiettivi generali e le attività quotidiane.

