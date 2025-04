Principali KPI e metriche della catena di fornitura da monitorare

Cosa succede quando si perde traccia dei piccoli dettagli nella catena di fornitura?

📦 Una spedizione in ritardo qui, un errore di calcolo dell'inventario là: prima che te ne accorga, i reclami dei clienti si accumulano, i costi aumentano e la produttività ne risente. La gestione della catena di fornitura è complessa, ma la vera sfida sta nel sapere cosa misurare e come ottimizzare le prestazioni.

Ecco come ti aiutano i KPI della catena di fornitura:

✅ Identifica le inefficienze prima che si trasformino in problemi più gravi✅ Ottimizza i processi per ridurre i costi e migliorare i tempi di evasione degli ordini✅ Migliora la soddisfazione dei clienti garantendo consegne senza intoppi

In questo articolo esploreremo i KPI più critici della catena di fornitura, perché sono importanti e come il loro monitoraggio può aiutarti a ottenere risultati migliori, in modo più rapido e intelligente.

I KPI della catena di fornitura sono metriche misurabili che misurano l'efficienza e le prestazioni della catena di fornitura

I KPI possono essere classificati in metriche operative, finanziarie e relative al servizio clienti

Le metriche chiave della supply chain includono l'accuratezza degli ordini, la puntualità delle consegne, la rotazione delle scorte, il tasso di evasione degli ordini e la durata del ciclo cash-to-cash. Questi KPI aiutano le aziende a identificare i colli di bottiglia, ridurre i ritardi e migliorare le prestazioni della supply chain

La scelta dei KPI giusti richiede il loro allineamento agli obiettivi aziendali, concentrandosi su metriche utilizzabili e utilizzando benchmark di settore

Per implementare efficacemente i KPI, le aziende dovrebbero fissare traguardi chiari, monitorare le metriche utilizzando dati in tempo reale e analizzare continuamente le prestazioni

Utilizza un software per l'impostazione e il monitoraggio dei KPI come ClickUp per definire obiettivi intelligenti, ottenere informazioni in tempo reale sulla catena di fornitura e automatizzare i processi per raggiungere i KPI della catena di fornitura

Comprendere i KPI della catena di fornitura

Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) della catena di fornitura sono metriche misurabili che misurano l'efficienza, l'affidabilità e l'allineamento della catena di fornitura con gli obiettivi aziendali.

📌 Ad esempio: Tasso di puntualità delle consegne dei fornitori : misura l'affidabilità dei fornitori nel rispetto delle scadenze

Tempi di evasione degli ordini: monitora la rapidità con cui gli ordini vengono elaborati, dall'invio alla consegna

Accuratezza dell'inventario: garantisce che i livelli delle scorte siano allineati con l'inventario effettivo, riducendo gli sprechi o le carenze

Categorie di KPI della catena di fornitura

I KPI della catena di fornitura si dividono in tre categorie:

📦 Operativi : metriche quali la durata del ciclo di evasione degli ordini e il rapporto di rotazione delle scorte monitorano l'efficienza e l'efficacia dei processi della catena di fornitura

💵 Finanziari : indicatori quali il costo del venduto (COGS) e i costi di trasporto si concentrano sulla gestione dei costi e sulla redditività

🚚 Orientamento al cliente: metriche quali il tasso di consegna puntuale e il tasso di ordini perfetti misurano la soddisfazione dei clienti e le prestazioni di consegna

Queste categorie lavorano insieme per garantire una visualizzazione completa dello stato della catena di fornitura.

Come i KPI della catena di fornitura sono correlati alla pianificazione delle risorse aziendali (ERP)

I KPI lavorano in sinergia con i sistemi ERP. Pensate alle piattaforme ERP come a un hub centrale che collega i dati tra i vari reparti, consentendovi di misurare le prestazioni della catena di fornitura in tempo reale e trasformare tali informazioni in azioni significative.

KPI essenziali della catena di fornitura

Abbiamo selezionato i principali KPI della catena di fornitura che puoi monitorare; eccoli qui:

Tasso di ordini perfetti

Il tasso di ordini perfetti (POR) misura la percentuale di ordini privi di errori consegnati dall'inizio alla fine. Ciò significa che ogni passaggio del processo, dall'invio dell'ordine al prelievo, all'imballaggio, alla spedizione e alla consegna, è completato in modo impeccabile. Nessun ritardo, nessun danno, nessun elemento errato e nessuna documentazione mancante. È uno standard di riferimento per la soddisfazione dei clienti, la pianificazione dell'inventario e l'efficienza della catena di fornitura.

Tasso di ordini perfetti (%) = (Numero di ordini perfetti / Numero totale di ordini) × 100

Il raggiungimento di un elevato tasso di ordini perfetti riflette direttamente l'efficienza delle operazioni di magazzino. Quando tutto nel magazzino funziona senza intoppi (gestione accurata dell'inventario, preparazione precisa degli ordini e processi di imballaggio efficienti), si riducono gli errori e si garantisce che gli ordini soddisfino la domanda dei clienti.

🚀 Come migliorare il POR:

Utilizza sistemi automatizzati di gestione dell'inventario e degli ordini

Implementa la scansione dei codici a barre per ridurre gli errori di prelievo e imballaggio

Controlla e ottimizza regolarmente i flussi di lavoro del magazzino

💡Suggerimento: anche un calo dell'1% del POR può comportare la perdita di clienti. Dai priorità alla riduzione degli errori in ogni fase dell'evasione degli ordini.

Durata ciclo cash-to-cash

La durata del ciclo di cassa (C2C) misura il tempo necessario per trasformare il denaro speso per l'inventario in ricavi derivanti dalle vendite. Tiene traccia del tempo che intercorre tra il pagamento dei fornitori e la ricezione dei pagamenti dai clienti. Un C2C più breve significa maggiore efficienza e liquidità.

Ottimizzando il C2C, è possibile migliorare la liquidità e il capitale circolante, garantendo operazioni finanziarie fluide e relazioni più solide con i fornitori.

C2C (giorni) = DIO + DSO − DPO

Dove:

DIO : Giorni di giacenza delle scorte

DSO : giorni di credito commerciale

DPO: Giorni di pagamento in sospeso

I conti fornitori (AP) svolgono un ruolo importante nel tempo impiegato da un'azienda per pagare le proprie fatture. Se gestiti bene, consentono alle aziende di estendere i termini di pagamento senza incorrere in more. Inoltre, il software di logistica può aiutare a liberare liquidità, migliorare il flusso di cassa e facilitare la negoziazione di accordi migliori con i fornitori. Si tratta di mantenere flessibili le vostre finanze e solide le vostre relazioni!

🚀 Come migliorare il C2C:

Durata ciclo ordine cliente

La durata del ciclo dell'ordine del cliente (COCT) misura il tempo totale necessario per evadere un ordine del cliente, dal momento in cui viene effettuato fino alla consegna. Evidenzia l'efficienza dei processi di gestione e evasione degli ordini e influisce direttamente sulla soddisfazione del cliente.

Una durata ciclo della catena di fornitura più breve spesso porta a una maggiore soddisfazione dei clienti e a un aumento del volume d'affari.

Durata ciclo ordine cliente (giorni) = Data di consegna dell'ordine - Data di effettuazione dell'ordine

🚀 Come migliorare il COCT:

Utilizza sistemi automatizzati di gestione degli ordini

Ottimizza i processi di prelievo, imballaggio e spedizione

Monitorare e risolvere i colli di bottiglia nelle consegne

💡Suggerimento: La durata del ciclo degli ordini dei clienti (COCT) svolge un ruolo importante nel rispetto degli accordi sul livello di servizio (SLA) ed è un KPI chiave per l'approvvigionamento. Indica se stai mantenendo le promesse di consegna.

Tasso di evasione

Il tasso di evasione degli ordini mostra in che misura riesci a evadere gli ordini dei clienti dal tuo stock attuale. Si tratta di una metrica semplice ma potente che riflette l'efficacia con cui il tuo inventario soddisfa la domanda.

Il tasso di riempimento è strettamente legato alle rotture di stock e alla gestione dell'inventario. Un tasso di riempimento basso spesso indica rotture di stock, con conseguente perdita di vendite e insoddisfazione dei clienti. Una buona gestione dell'inventario, come previsioni accurate e rifornimenti tempestivi, è fondamentale per mantenere alti i tassi di riempimento.

Tasso di evasione degli ordini (%) = (elementi consegnati in tempo / totale degli elementi ordinati) × 100

🚀 Come migliorare il tasso di evasione degli ordini:

Utilizza previsioni accurate della domanda

Implementa processi di rifornimento tempestivi

Ottimizza i sistemi di gestione dell'inventario

🧠 Lo sapevi? Mantenendo i livelli di scorte corretti, riduci le rotture di stock e mantieni i clienti soddisfatti e fedeli. Un tasso di evasione degli ordini elevato dimostra che sei efficiente e impegnato a soddisfare le aspettative e le esigenze dei clienti.

Giorni di fornitura dell'inventario

L'Inventory Days of Supply (IDS) misura per quanti giorni è possibile utilizzare le scorte attuali in base al consumo medio giornaliero o alle vendite. Si tratta di una metrica fondamentale per bilanciare i livelli delle scorte con la domanda, garantendo che non vi siano né eccedenze né esaurimenti dei prodotti chiave.

Per ottimizzare l'IDS, è necessario utilizzare i dati storici per individuare le tendenze e tenere conto della stagionalità. Inoltre, le analisi in tempo reale, come gli ordini correnti e i cambiamenti del mercato, aiutano a perfezionare le previsioni. Il lavoro di squadra tra commerciale, marketing e supply chain garantisce che tutti siano sulla stessa pagina.

IDS (giorni) = inventario attuale / utilizzo medio giornaliero

🚀 Come migliorare l'IDS:

Utilizza i dati storici per migliorare le previsioni della domanda

Monitorate le analisi in tempo reale per individuare i cambiamenti del mercato

Allinea la pianificazione dell'inventario con i team commerciali e di marketing

💡Suggerimento per i professionisti: monitorate regolarmente l'accuratezza delle vostre previsioni e adeguatele in base ai modelli di domanda effettivi per migliorare continuamente l'efficienza della gestione dell'inventario.

Accuratezza delle fatture di trasporto

L'accuratezza delle fatture di trasporto garantisce che le fatture di trasporto corrispondano alle tariffe, ai servizi e ai dettagli di spedizione concordati. Quando le fatture sono accurate, si evitano pagamenti in eccesso, controversie e inutili grattacapi nel processo logistico.

Fatture di trasporto corrette garantiscono il corretto funzionamento della logistica della catena di fornitura. Gli errori possono comportare costi più elevati, ritardi nei pagamenti e relazioni danneggiate con i corrieri. Nel trasporto LTL, dove le spedizioni condividono lo spazio e i costi dipendono dal peso, dalle dimensioni e dai servizi extra, gli errori di fatturazione possono accumularsi rapidamente.

Accuratezza delle fatture di trasporto (%) = (numero totale delle fatture di trasporto / numero delle fatture di trasporto accurate) × 100

🚀 Come migliorare l'accuratezza delle fatture di trasporto:

Utilizza sistemi automatizzati di controllo delle spese di trasporto

Convalida i dettagli della spedizione prima della fatturazione

Rivedi e riconcilia regolarmente i contratti con i corrieri

Giorni di crediti commerciali

Il Days Sales Outstanding (DSO) misura il numero medio di giorni necessari a un'azienda per riscuotere i pagamenti dopo una vendita. È un indicatore chiave dell'efficienza con cui un'azienda gestisce i propri account.

Un DSO più basso significa incassi più rapidi e un flusso di cassa più sano, che consente alle aziende di reinvestire nelle operazioni e ridurre la dipendenza dai finanziamenti esterni. Al contrario, un DSO elevato indica ritardi nei pagamenti, immobilizzo di liquidità e aumento del rischio di crediti inesigibili.

DSO (giorni) = (credito commerciale totale / crediti) × numero di giorni

🚀 Come migliorare il DSO:

Imposta termini e politiche di pagamento chiari

Utilizza sistemi automatizzati di fatturazione e pagamento

Implementa processi di recupero crediti proattivi

📖 Per saperne di più: Come calcolare la formula del Lead time

Rotazione delle scorte

Il turnover dell'inventario tiene traccia della frequenza con cui un'azienda vende e rifornisce il proprio inventario nel tempo, riflettendo l'efficienza della gestione delle scorte.

Un elevato tasso di rotazione delle scorte indica una gestione efficiente dell'inventario e un'attività commerciale forte, ma potrebbe comportare il rischio di esaurimento delle scorte. Una rotazione bassa suggerisce un eccesso di scorte o un rallentamento delle vendite, con un conseguente aumento dei costi di magazzino.

Giro di magazzino = Costo delle merci vendute (COGS) / Magazzino medio

🚀 Come migliorare la rotazione delle scorte:

Migliora l'accuratezza delle previsioni della domanda

Semplifica i processi di riordino e rifornimento

Ottimizza i livelli delle scorte per soddisfare la domanda

📖 Per saperne di più: Il miglior software per la gestione dell'inventario nell'e-commerce

Margine lordo Ritorno sull'investimento

Il GMROI (Gross Margin Return on Investment) misura la redditività dell'inventario valutando il margine di profitto lordo di un'azienda per ogni dollaro investito nell'inventario. Evidenzia l'efficienza finanziaria della gestione dell'inventario.

GMROI ti aiuta anche a individuare gli elementi più redditizi e a ottimizzare l'inventario per ottenere risultati migliori. Il monitoraggio regolare ti consente di mettere a punto i prezzi, gestire le scorte in modo più intelligente e concentrarti sui prodotti ad alto margine, garantendo una redditività sostenibile.

GMROI = Margine lordo / Costo medio dell'inventario

Dove il margine lordo è la differenza tra il ricavo commerciale e il costo del venduto (COGS). Un GMROI elevato significa che il tuo inventario genera forti rendimenti, mentre un GMROI basso segnala inefficienze come l'eccesso di scorte o prodotti a basso margine.

🚀 Come migliorare il GMROI:

Concentrati sui prodotti ad alto margine

Ottimizza i livelli delle scorte per ridurre i costi di magazzino

Rivedi e modifica regolarmente le strategie di prezzo

Velocità di rotazione delle scorte

La velocità di inventario tiene traccia della rapidità con cui le scorte si muovono lungo la catena di fornitura, dall'acquisto alla vendita. Mostra l'efficienza con cui gestisci le scorte e soddisfi la domanda. Una maggiore velocità di inventario riduce i costi di magazzino e migliora il flusso di cassa, con un impatto diretto sui costi operativi. Un rapido turnover significa meno denaro investito in spazio di archiviazione e un rischio ridotto di prodotti obsoleti.

La velocità di rotazione delle scorte contribuisce anche a dare forma alle strategie di determinazione dei prezzi. Gli elementi ad alta velocità possono sopportare margini inferiori grazie al volume commerciale più elevato, mentre quelli a bassa rotazione potrebbero richiedere sconti o promozioni per svuotare le scorte.

Velocità di rotazione delle scorte = Costo delle merci vendute (COGS) / Costo medio delle scorte

🚀 Come migliorare la velocità di rotazione delle scorte:

Migliora le previsioni della domanda per allineare le scorte alle esigenze commerciali

Semplifica i processi di approvvigionamento e rifornimento

Utilizza promozioni o sconti per cancellare le scorte a bassa rotazione

📖 Per saperne di più: Il miglior software per l'ottimizzazione dell'inventario

Best practice per la selezione dei KPI giusti

Scegliere i KPI giusti per la tua catena di fornitura può sembrare un compito arduo, ma non deve necessariamente esserlo. Ecco alcuni consigli pratici per semplificare il processo:

Allinea i KPI agli obiettivi aziendali

Chiediti: "Cosa stiamo realmente cercando di ottenere?" Ogni KPI della catena di fornitura che scegli deve essere collegato ai tuoi obiettivi strategici principali, che si tratti di ridurre i costi operativi, velocizzare le consegne o migliorare la soddisfazione dei clienti.

🌻 Esempio: Se il tuo obiettivo aziendale è migliorare il flusso di cassa, concentrati su metriche quali la durata del ciclo cash-to-sash e i giorni di vendita in sospeso. Se la priorità è l'esperienza del cliente, pon l'accento sul tasso di ordini perfetti e sulla durata del ciclo degli ordini.

Mantieni i KPI misurabili e attuabili

Obiettivi vaghi come "migliori prestazioni" non ti porteranno lontano. Concentrati su metriche specifiche e misurabili su cui il tuo team può influire.

🌻 Esempio: invece di puntare a "migliorare la gestione dell'inventario", stabilisci un obiettivo chiaro come "ridurre i giorni di fornitura dell'inventario da 45 a 30 entro il prossimo trimestre". Sostituisci "Consegne più rapide" con "ridurre la durata del ciclo degli ordini del 10% in sei mesi".

In questo modo è facile monitorare lo stato di avanzamento e il tuo team ha un traguardo chiaro verso cui lavorare.

Scegli ciò che è rilevante

Non tutte le metriche sono importanti per tutti. Adatta i tuoi KPI al tuo pubblico.

🌻 Esempio:

Team di magazzino: monitora il turnover delle scorte e il tasso di riempimento per misurare l'efficienza delle scorte

Team di approvvigionamento: concentratevi sul Lead time dei fornitori e sul Costo per ordine per ottimizzare le prestazioni dei fornitori

Team del servizio clienti: dai priorità all'accuratezza degli ordini e alla durata del ciclo degli ordini dei clienti per garantire la loro soddisfazione

💡Suggerimento: Coinvolgi ogni team nella selezione dei propri KPI. Quando i team hanno voce in capitolo su ciò che monitorano, le metriche diventano i loro obiettivi, non solo i mandati aziendali.

Hai bisogno di ulteriori indicazioni sull'impostazione dei KPI? Guarda questo video. 👇

Meno è meglio

Non sovraccaricare te stesso o il tuo team con il monitoraggio di troppi KPI. È allettante monitorare tutto, ma spesso questo crea confusione e diluisce l'attenzione. Scegli invece alcune metriche chiave della supply chain che sono davvero importanti.

Inizia con 3-5 KPI chiave per ogni area della tua catena di fornitura

Per l'inventario, invece di monitorare 15 metriche, concentrati su rotazione dell'inventario, giorni di fornitura e tasso di riempimento

📖 Per saperne di più: Software gratuito per il monitoraggio dei KPI

Rivedi regolarmente i KPI

I KPI non sono fissi, ma devono evolversi con il cambiare delle condizioni aziendali e di mercato. Revisioni regolari aiutano a mantenerli allineati con i tuoi obiettivi attuali.

Effettua controlli trimestrali. Valuta se i tuoi attuali KPI stanno portando ai risultati desiderati. Sono ancora in linea con i tuoi obiettivi?

🌻 Esempio: durante il lancio di un prodotto, potresti concentrarti sulla puntualità delle consegne e sull'accuratezza degli ordini, ma in seguito passare alla soddisfazione dei clienti e all'efficienza dei costi.

Implementazione e monitoraggio dei KPI della catena di fornitura

Tenere traccia dei KPI della catena di fornitura può sembrare un compito arduo. Con così tanti processi di monitoraggio, è facile perdere di vista il quadro generale. Per questo motivo, è necessario un software che aiuti a implementare e monitorare i KPI della catena di fornitura.

Gli strumenti giusti semplificano la raccolta, l'organizzazione e l'analisi dei dati in tempo reale. Ecco alcuni strumenti essenziali da prendere in considerazione:

Software di business intelligence (BI): fornisce dashboard e visualizzazioni in tempo reale per monitorare le prestazioni e individuare rapidamente le tendenze

Piattaforme di analisi dei dati: aiutano ad analizzare i dati storici e in tempo reale per scoprire informazioni approfondite e identificare le aree di miglioramento

Sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP): integrano i dati tra i vari reparti, garantendo un monitoraggio accurato e coerente dei KPI

Software di gestione della catena di fornitura: monitora la logistica, l'inventario e le prestazioni dei fornitori, offrendo una visibilità dettagliata dei KPI della catena di fornitura

Un ottimo strumento non si limita a mostrare i numeri, ma collega i punti tra le metriche della catena di fornitura e gli obiettivi aziendali, aiutandoti a prendere decisioni più intelligenti e rapide.

ClickUp fa esattamente questo. È una piattaforma completa che semplifica il monitoraggio, l'analisi e l'azione dei KPI per monitorare le metriche della catena di fornitura in un unico posto con un dashboard dei KPI della catena di fornitura. Ecco come ClickUp può aiutarti a tenere sotto controllo i tuoi KPI:

Obiettivi ClickUp per semplificare il monitoraggio dei KPI

ClickUp Obiettivi semplifica l'impostazione, il monitoraggio e la misurazione dello stato di avanzamento dei tuoi KPI chiave. Puoi definire e suddividere traguardi specifici in passaggi concreti collegati al monitoraggio in tempo reale dello stato di avanzamento.

Ad esempio, la cattiva gestione dell'inventario fa aumentare i costi totali della catena di fornitura e immobilizza il capitale circolante. Ecco come gli Obiettivi di ClickUp possono affrontare il problema: Fissate l'obiettivo di ridurre le eccedenze di magazzino del 25% entro il prossimo trimestre. Suddividete questo obiettivo in passaggi concreti, ad esempio: Implementazione di strategie di liquidazione delle scorte a bassa rotazione attraverso sconti o pacchetti

Affinare le previsioni della domanda per allineare i livelli di inventario alle tendenze commerciali effettive

Negoziare con i fornitori per ottenere quantità minime d'ordine più flessibili

Man mano che le attività vengono completate, ClickUp aggiorna automaticamente lo stato di avanzamento, così saprai sempre quanto ti manca per raggiungere il tuo obiettivo.

Imposta, monitora e misura lo stato di avanzamento dei tuoi KPI chiave con ClickUp Obiettivi

Dashboard ClickUp per informazioni in tempo reale

Le dashboard di ClickUp ti offrono una visualizzazione personalizzabile in tempo reale dei KPI della tua catena di fornitura per prendere decisioni più rapide e informate.

Ad esempio, i ritardi nelle consegne possono influire negativamente sulla soddisfazione dei clienti e danneggiare la tua reputazione. Con ClickUp, puoi impostare un dashboard delle metriche della catena di fornitura in tempo reale per monitorare i tassi di consegna puntuale utilizzando grafici e barre di stato. I dati vengono aggiornati automaticamente, rendendo facile individuare i colli di bottiglia, come i ritardi causati da personale insufficiente in magazzino.

Che si tratti di inventario, tempi di consegna o costi, le dashboard KPI di ClickUp mantengono tutto chiaro e centralizzato. Ti aiutano a identificare i problemi in anticipo, semplificare le operazioni aziendali e rendere il monitoraggio delle prestazioni semplice e attuabile.

Monitora le prestazioni dei KPI in tempo reale con le dashboard ClickUp

📮ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e monitorare le decisioni, le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp , non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività dalla chat, dai commenti alle attività, dai documenti e dalle email con un solo clic!

Integrazione con i sistemi ERP

Gestire la puntualità delle consegne può essere difficile, soprattutto quando si ha a che fare con più fornitori e scadenze strette. Ritardi negli aggiornamenti manuali o comunicazioni errate tra i team spesso si traducono in spedizioni in ritardo, clienti insoddisfatti e aumento dei costi.

Le integrazioni ClickUp funzionano perfettamente con i sistemi ERP (Enterprise Resource Planning), estraendo dati in tempo reale direttamente dalle operazioni della catena di fornitura. Gli aggiornamenti sullo stato delle spedizioni vengono automaticamente inseriti in campi personalizzati come la data di consegna prevista, lo stato attuale e i dettagli del corriere. Il tuo team ottiene una visibilità immediata sulle spedizioni in ritardo o in ritardo.

Puoi anche utilizzare le automazioni di ClickUp per attivare notifiche quando una spedizione è in ritardo o rischia di non rispettare la data di consegna effettiva. Ad esempio, se l'ETA di una spedizione slitta di oltre 24 ore, il team logistico viene avvisato per agire immediatamente. Gli addetti agli acquisti, alla logistica e al servizio clienti possono collaborare in tempo reale per aggiornare i clienti o modificare le sequenze.

Il risultato?

Le spedizioni in ritardo diminuiscono grazie agli avvisi automatici e ai dati in tempo reale che consentono al tuo team di essere proattivo, aumentando l'affidabilità delle consegne e la fiducia dei clienti.

Automatizza i processi della catena di fornitura con le automazioni ClickUp

Gestisci i KPI con i modelli

La gestione dei KPI nella catena di fornitura spesso sembra un gioco di destrezza tra accuratezza degli ordini, tempistiche di consegna, rotazione delle scorte ed efficienza dei fornitori, il tutto garantendo l'allineamento tra i team. Senza gli strumenti giusti, ciò può portare a compartimentazioni, aggiornamenti ritardati e opportunità perse. Il modello KPI di ClickUp semplifica il monitoraggio dello stato e l'organizzazione.

Immagina di ridurre i giorni di fornitura dell'inventario (IDS) da 45 a 30, migliorando al contempo l'accuratezza degli ordini e la puntualità delle consegne. Con campi personalizzati come valore target, valore effettivo e stato di avanzamento, puoi assegnare metriche specifiche della catena di fornitura a ciascun team, monitorarle in tempo reale e intraprendere azioni correttive immediate in caso di calo delle prestazioni.

Scarica questo modello Inizia subito il monitoraggio dei KPI con il modello KPI di ClickUp

Avvisi in tempo reale per deviazioni dai KPI

Aspettare fino alla fine del mese per identificare i problemi di performance può essere costoso. ClickUp consente di inviare avvisi in tempo reale per notificare immediatamente ai team eventuali deviazioni dai KPI, in modo che possano agire in modo proattivo.

Esempi di casi d'uso:

⚠️ Avviso di basso tasso di riempimento: se il tasso di riempimento scende al di sotto del 90%, ClickUp invia un avviso al team addetto all'inventario

⏳ Notifica di ordine in ritardo: se un ordine supera la durata del ciclo prevista, il team logistico viene avvisato

🔄 Avviso di durata ciclo C2C elevata: se la durata del ciclo cash-to-cash supera una soglia, i team finanziari ricevono un avviso

Come impostare avvisi KPI in ClickUp?

Utilizza i dashboard di ClickUp per visualizzare le prestazioni dei KPI in tempo reale Imposta le automazioni per triggerare notifiche basate sulle soglie dei KPI Utilizza gli Obiettivi di ClickUp per monitorare lo stato di avanzamento e aggiornare automaticamente le parti interessate Integrazione con i sistemi ERP per la sincronizzazione dei dati della catena di fornitura e l'automazione degli avvisi

ClickUp si integra perfettamente con email, Slack e Microsoft Teams, garantendo che gli avvisi raggiungano immediatamente le persone giuste, in modo che le deviazioni dai KPI vengano affrontate prima che si aggravino.

Prendi il controllo della tua catena di fornitura con ClickUp

La gestione dei KPI della catena di fornitura non deve essere complicata. Con i potenti strumenti di ClickUp, come Obiettivi e Dashboard, puoi facilmente monitorare, analizzare e agire sulle metriche chiave in tempo reale per una gestione efficace della catena di fornitura. Dall'impostazione di obiettivi chiari all'automazione dei report e all'integrazione con i sistemi ERP, ClickUp semplifica ogni fase del processo.

Combina monitoraggio in tempo reale, reportistica automatizzata e integrazioni perfette per fornire la chiarezza e il controllo necessari per migliorare l'efficienza, ridurre i costi della catena di fornitura e ottenere risultati.

Che si tratti di ottimizzare il rapporto tra inventario e vendite, ridurre la durata dei cicli o migliorare l'accuratezza degli ordini, ClickUp trasforma i dati in azioni concrete in un'unica piattaforma facile da usare.

Assumi oggi stesso il controllo delle prestazioni dell'intera catena di fornitura. Registrati su ClickUp e ottieni risultati misurabili più rapidamente.