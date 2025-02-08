I 10 migliori strumenti di IA per la gestione dell'inventario

"Ehi, Siri, puoi gestire il mio inventario?"

Utilizzare i tuoi assistenti IA quotidiani per gestire l'inventario aziendale potrebbe sembrare fantascienza oggi. Tuttavia, la tecnologia ha già fatto progressi sufficienti per ottimizzare la gestione dell'inventario utilizzando strumenti basati sull'IA.

Con strumenti migliori per l'ottimizzazione dell'inventario, più dati e informazioni più aggiornate, le aziende possono anticipare le situazioni di carenza o eccesso di scorte.

Infatti, l'implementazione di successo dell'IA nei processi di gestione dell'inventario ha aiutato le aziende a migliorare i costi logistici del 15% e i livelli di inventario e di servizio rispettivamente del 35% e del 65%.

Quindi, se non puoi fare affidamento sul tuo fidato assistente telefonico IA, come scegliere lo strumento migliore per gestire il tuo inventario? È semplice: consulta questa guida ai 10 potenti strumenti di IA per tutte le tue esigenze di gestione dell'inventario.

Quando si valutano gli strumenti di IA per la gestione dell'inventario, è essenziale concentrarsi sulle funzionalità/funzioni che soddisfano le esigenze aziendali.

Ecco gli aspetti chiave da considerare:

Funzionalità di previsione della domanda: cercate strumenti di IA in grado di analizzare i dati commerciali storici, le tendenze di mercato e la stagionalità per prevedere con precisione la domanda futura

Ottimizzazione dell'inventario: ottieni informazioni dettagliate sui livelli delle scorte, assicurandoti di avere i prodotti giusti nelle quantità giuste

Integrazione con i sistemi esistenti: Assicurati che lo strumento si integri perfettamente con i tuoi sistemi ERP, POS, Assicurati che lo strumento si integri perfettamente con i tuoi sistemi ERP, POS, software di logistica e gestione del magazzino esistenti

Funzionalità di automazione: trova strumenti che automatizzano le attività di routine relative all'inventario, come la generazione degli ordini, il rifornimento delle scorte e le notifiche di livelli di scorte bassi

Scalabilità e personalizzazione: scegli strumenti in grado di crescere con la tua azienda e adattarsi a requisiti specifici grazie a funzionalità/funzioni quali scegli strumenti in grado di crescere con la tua azienda e adattarsi a requisiti specifici grazie a funzionalità/funzioni quali modelli di inventario

Assistenza per la gestione di più posizioni: Scegli uno strumento che consolida il monitoraggio e la gestione dell'inventario in tutti i tuoi siti

Approfondimenti basati sull'IA: Ottieni approfondimenti sul comportamento dei clienti, sulle prestazioni dei fornitori e sulle opportunità di risparmio grazie all'analisi dei dati basata sull'IA

Che tu sia il titolare di una piccola impresa o il responsabile di una grande azienda, puoi sfruttare le tecnologie IA per migliorare l'efficienza, la precisione e la soddisfazione dei clienti nei tuoi processi di inventario. Tutto ciò che ti serve è la soluzione giusta. Esploriamole insieme.

Leggi anche: Come creare un sistema di inventario

Sei pronto a trovare il sistema di supporto IA che renderà la gestione dell'inventario un gioco da ragazzi? Iniziamo!

1. ClickUp (Ideale per la gestione collaborativa dell'inventario basata sull'IA)

Archivia tutti i dettagli del tuo inventario in un'unica posizione con il software Inventory di ClickUp

Se stai cercando un potente strumento di IA per ottimizzare la pianificazione e la gestione dell'inventario, ClickUp potrebbe essere la soluzione che fa per te.

È progettato per aiutare le aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole startup alle grandi imprese, con tutte le loro esigenze, dalla gestione dell'inventario IT allo stoccaggio dei beni di consumo.

Con ClickUp, puoi monitorare i livelli delle scorte, gestire le date degli ordini in arrivo e molto altro, tutto da un'unica piattaforma. Non dovrai più affidarti a fogli di calcolo o strumenti sparsi: ClickUp ti aiuta a ottimizzare le operazioni di inventario e del team in un unico posto. Puoi automatizzare i processi, impostare promemoria e persino pianificare gli ordini quando le scorte raggiungono una soglia specifica.

Ciò significa meno tempo dedicato alla gestione delle attività manuali e maggiore attenzione alla crescita della tua azienda.

🚀 ClickUp Brain

Collabora con ClickUp Brain per semplificare la gestione dell'inventario

Una delle funzionalità/funzioni distintive di ClickUp è il suo assistente IA, ClickUp Brain. Questo strumento aumenta la produttività e la comunicazione analizzando i flussi di lavoro per identificare le aree di miglioramento.

ClickUp Brain è anche in grado di identificare tendenze, modelli e valori anomali, offrendo approfondimenti che guidano decisioni più intelligenti. Ciò consente di agire rapidamente, affrontando i problemi e migliorando i processi per la massima efficienza.

🚀 Automazioni ClickUp

Con ClickUp Automazioni, puoi impostare regole basate su trigger specifici.

Ad esempio, quando viene effettuato un ordine in un negozio di e-commerce, l'automazione può assegnarlo al membro del team meno occupato. È quindi possibile creare attività secondarie come il prelievo, l'imballaggio e la spedizione, aggiornando automaticamente i clienti sullo stato dell'ordine. Ciò riduce al minimo gli errori, fa risparmiare tempo e aumenta l'efficienza complessiva.

Scegli tra oltre 100 opzioni per le automazioni ClickUp o creane una personalizzata con semplici prompt linguistici con ClickUp Brain

La piattaforma fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle attività automatizzate, offrendoti una visibilità completa delle tue operazioni.

🚀 ClickUp AI Project Manager

AI Project Manager™ (powered by Brain) genera automaticamente report di riepilogo/riassunto e aggiornamenti regolari sullo stato dei progetti. Evidenzia potenziali ostacoli, garantendo che i responsabili delle operazioni rimangano informati sullo stato di avanzamento dei progetti.

Ricevi aggiornamenti rapidi e precisi generati dall'IA e report sullo stato delle attività, dei documenti e dei membri del team con AI Project Manager™ di ClickUp Brain

Analizzando i dati storici, ClickUp Brain & AI Project Manager consiglia la migliore allocazione delle risorse. Questo aiuta ad assegnare le attività giuste alle persone giuste, riducendo gli sprechi e prevenendo il sovraccarico.

🚀 Dashboard ClickUp

Inoltre, le dashboard di ClickUp offrono una visualizzazione a 360° dei dati dei tuoi prodotti. Personalizza l'interfaccia in base alle tue esigenze con opzioni per stati, tabelle e reportistica dettagliata.

Con i widget Dashboard, è possibile accedere facilmente a dati vitali, come il tempo monitorato e i grafici, per una gestione efficace dell'inventario.

Visualizza i tuoi prodotti, i livelli delle scorte e l'inventario in tempo reale utilizzando i dashboard di ClickUp

Se hai bisogno di monitorare i movimenti e la disponibilità delle tue scorte, i modelli predefiniti di ClickUp ti semplificano il lavoro.

🚀 Modello di gestione dell'inventario ClickUp

Il modello di gestione dell'inventario ClickUp, ad esempio, semplifica la gestione di inventari sia piccoli che grandi. Consente di monitorare i livelli delle scorte, controllare le variazioni dell'inventario e organizzare i dettagli dei prodotti in modo semplice da gestire.

Scarica questo modello Tieni traccia dei tuoi elementi di inventario facilmente con il modello di gestione dell'inventario ClickUp

Con questo modello puoi:

Tieni sotto controllo i livelli delle scorte, la disponibilità e le fluttuazioni dei costi

Organizza i dettagli dei prodotti, come prezzi e immagini, in un unico posto

Individua le tendenze dell'inventario per aiutarti a prendere decisioni intelligenti sul rifornimento

🚀 ClickUp Vista Tabella

ClickUp ti consente anche di visualizzare i tuoi dati nel modo che preferisci. La vista Tabella di ClickUp offre un layout simile a un foglio di calcolo, così puoi visualizzare facilmente i dati in righe e colonne. È eccellente per monitorare lo stato delle attività, gli allegati e le valutazioni.

Utilizza la vista Tabella di ClickUp per gestire il tuo inventario IT, impostare le dipendenze delle attività e automatizzare le attività manuali

Puoi anche collegare le attività per automatizzare ordini, promemoria o aggiornamenti. Inoltre, ClickUp ti consente di ordinare, filtrare e raggruppare i dati come preferisci, offrendoti il controllo totale su come organizzare tutto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Gestisci il rifornimento dei prodotti e le consegne con la visualizzazione Calendario di ClickUp

Monitora in tempo reale gli ordini e le attività attraverso sequenze collaborative e calendari delle risorse

Imposta promemoria per il rifornimento utilizzando le attività ricorrenti di ClickUp

Integrazione con piattaforme di e-commerce per una sincronizzazione accurata dei dati di inventario

Utilizza strumenti di pianificazione pratici, come modelli già pronti ed elenchi di fornitori, per monitorare le vendite e gestire la capacità

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento a causa delle numerose opzioni di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

💡 Suggerimento: trasforma le idee del tuo team in piani d'azione chiari con le lavagne online di ClickUp. Ti consentono di collaborare in tempo reale, visualizzare le attività e assegnare facilmente le responsabilità, semplificando il monitoraggio dello stato di avanzamento e garantendo l'allineamento di tutti.

2. Zoho Inventory (Ideale per le piccole e medie imprese)

tramite Zoho Inventory

Zoho offre una suite software completa con vari strumenti, tra cui Zoho CRM, un sistema di helpdesk e Zoho Inventory, progettato per gestire varie funzioni aziendali.

Come app per l'inventario, Zoho Inventory è perfetta per le piccole e medie imprese. Fornisce strumenti per il monitoraggio dell'inventario, la gestione degli ordini e la supervisione del magazzino.

Si integra con le piattaforme di e-commerce più diffuse come Shopify, Amazon, Etsy, eBay e ZohoCommerce. Sebbene le opzioni di integrazione siano limitate, Zoho rimane una soluzione conveniente rispetto ad altri sistemi di gestione dell'inventario per l'e-commerce.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Inventory

Gestisci l'inventario in modo efficiente utilizzando la tecnologia dei codici a barre e dell'identificazione a radiofrequenza (RFID)

Garantite la rotazione tempestiva dei prodotti deperibili per mantenere la qualità dei prodotti

Ottieni tariffe di spedizione in tempo reale dai principali corrieri globali

Limiti di Zoho Inventory

Struttura dei prezzi complicata e costosa rispetto ad altre alternative Zoho , soprattutto con la crescita dell'azienda

Prezzi di Zoho Inventory

Gratis (solo 50 ordini e un utente)

Standard : 39 $ al mese per organizzazione (con 500 ordini mensili e due utenti)

Professional : 99 $ al mese per organizzazione (con 3.000 ordini mensili e due utenti)

Premium : 159 $/mese per organizzazione (con 7.500 ordini mensili e due utenti)

Enterprise: 299 $/mese per organizzazione (con 15.000 ordini mensili e sette utenti)

Valutazioni e recensioni di Zoho Inventory

G2: 4,3/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 390 recensioni)

👀 Lo sapevate? Aziende come Amazon e Alibaba utilizzano l'IA per gestire magazzini con un intervallo che va dai 10.000 ai 100.000 metri quadrati! Si tratta dell'equivalente di diversi campi da calcio, brulicanti di attività e alimentati da una tecnologia IA all'avanguardia.

3. Freshworks (Ideale per soluzioni di inventario incentrate sul cliente)

via Freshworks

Freshworks è uno strumento moderno, basato su cloud e alimentato dall'IA, progettato per migliorare la gestione dell'inventario. Offre un'unica posizione per tutte le risorse, aiutando le aziende a prendere decisioni intelligenti in merito all'acquisizione, all'utilizzo e alla gestione delle risorse.

L'app mobile dello strumento semplifica la gestione delle risorse non IT direttamente dall'offerta Freshservice, mantenendo il tuo inventario aggiornato e organizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshworks

Semplifica le procedure di inventario con la gestione dei contratti, i processi di approvvigionamento e il rifornimento con un solo clic

Automatizza la gestione dell'infrastruttura con Freshservice, che fornisce un'unica fonte di verità per le risorse

Scopri hardware, software, risorse non IT e servizi cloud con soluzioni integrate

Utilizza l'app mobile di Freshservice per scansionare e gestire facilmente le risorse non pingabili mentre sei in movimento

Limiti di Freshworks

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per imparare a utilizzare il software a causa della sua complessità

I processi di integrazione dei dati e dei sistemi possono presentare sfide che potrebbero causare problemi

Prezzi di Freshworks

Starter: 19 $ al mese per utente

Crescita: 49 $ al mese per utente

Pro: 95 $ al mese per utente

Enterprise: 119 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshworks

G2: 4,5/5 (oltre 7.700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 590 recensioni)

🧠 Curiosità: Nel settore farmaceutico, l'IA è in grado di monitorare la temperatura delle scorte durante il trasporto per garantire l'efficacia dei medicinali, evitando perdite per milioni di euro all'anno.

4. Llamasoft Supply Chain Guru X (Il migliore per l'analisi avanzata della catena di fornitura)

tramite Llamasoft Supply Chain Guru X

Se spedisci merci in grandi quantità, hai bisogno delle analisi avanzate fornite da Llamasoft Supply Chain Guru X. Questa piattaforma ti aiuta a ottimizzare, analizzare e simulare la tua catena di fornitura.

Combinando IA e tecnologia digital twin, ti consentono di esplorare in modo approfondito la pianificazione degli scenari e l'ottimizzazione della catena di fornitura. Ciò porta a una migliore gestione dei costi, un servizio migliore, una maggiore sostenibilità e un'efficace mitigazione dei rischi.

La piattaforma semplifica l'analisi dei dati relativi ai costi di servizio, l'ottimizzazione della logistica e il miglioramento dei trasporti. Contribuisce inoltre a una gestione più intelligente dell'inventario, rendendo la tua catena di fornitura più resiliente ed efficiente.

Llamasoft Supply Chain Guru X migliori funzionalità/funzioni

Analizza i modelli di spesa con approfondimenti basati sull'IA e analisi predittive per prendere decisioni più intelligenti

Accedete a informazioni finanziarie e sul flusso di cassa in tempo reale attraverso dashboard intuitive e personalizzabili

Automatizza il rilevamento dei rischi di terze parti e monitora lo stato di salute dei fornitori per proteggere la tua catena di fornitura

Ottimizza il trasporto, la logistica e la gestione dell'inventario per aumentare l'efficienza e ridurre i costi

Limiti di Llamasoft Supply Chain Guru

Assistenza limitata per i cataloghi e la fatturazione cXML, che richiede maggiore trasparenza sulle offerte dei fornitori

Alcuni utenti trovano l'applicazione difficile da usare a causa della sua curva di apprendimento ripida, soprattutto per i principianti

Prezzi di Llamasoft Supply Chain Guru

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Llamasoft Supply Chain Guru

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

5. IBM Supply Chain (Ideale per soluzioni di supply chain di livello aziendale)

tramite IBM Supply Chain

IBM Supply Chain riunisce tutti i team commerciali, di marketing e della catena di fornitura su un'unica piattaforma unificata. Allinea la logistica e la pianificazione dell'inventario per aiutarti a comprendere cosa determina i costi e i ricavi.

L'IA e l'analisi avanzata consentono di prevedere la domanda con incredibile precisione. Ciò consente di massimizzare la redditività e garantire il corretto svolgimento delle operazioni. La piattaforma offre una visione completa dei processi di pianificazione, consentendo di monitorare in tempo reale l'inventario e la domanda.

Funzionalità/funzioni principali di IBM Supply Chain

Crea, modifica e monitora i piani in tempo reale per una visualizzazione completa della tua catena di fornitura

Automatizza la pianificazione commerciale e operativa per risparmiare tempo e migliorare l'efficienza del processo di gestione dell'inventario

Sfrutta l'IA per analizzare tendenze, modelli e dati esterni per previsioni accurate della domanda

Utilizza analisi statistiche e predittive per migliorare l'accuratezza delle previsioni e la gestione dell'inventario

Limiti della catena di fornitura IBM

Richiede una certa formazione affinché Watson possa fornire risposte accurate

Prezzi IBM Supply Chain

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni sulla catena di fornitura IBM

G2: 4,4/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

👀 Lo sapevi? L'IA aiuta i rivenditori globali a ottimizzare le scorte in base alle usanze locali e alle tendenze festive. Ad esempio, durante il Capodanno cinese, le aziende utilizzano l'IA per fare scorta di abiti rossi, simbolo di fortuna e prosperità nella cultura cinese.

6. project44 (Il migliore per la visibilità in tempo reale nella logistica e nella catena di fornitura)

tramite project44

Una delle piattaforme di visibilità end-to-end più affidabili per le catene di fornitura, project44 gestisce oltre 1 miliardo di spedizioni uniche ogni anno, rendendola leader mondiale nella tecnologia logistica.

Puoi gestire il tuo inventario durante il trasporto, ottimizzando l'intera catena di fornitura. Project44 contribuisce a migliorare l'esperienza dei clienti ottimizzando le operazioni a tutti i livelli, dalla pianificazione pre-trasporto alla consegna dell'ultimo miglio.

Con il monitoraggio in tempo reale, puoi evitare rischi come esaurimento delle scorte o ritardi nella produzione, liberando al contempo il capitale circolante.

le migliori funzionalità/funzioni di project44

Connetti tutti gli attori della catena di fornitura ed elimina gli attriti causati dai dati isolati

Sfrutta le informazioni basate sull'IA e l'automazione del flusso di lavoro per ottimizzare la gestione dell'inventario e delle strutture

Ottieni visibilità completa dell'inventario dalla fonte alla porta del cliente in tempo reale

limiti di project44

Ha una curva di apprendimento per i nuovi utenti

prezzi di project44

Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di project44

G2: 4,7/5 (oltre 630 recensioni)

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Leggi anche: I migliori strumenti di IA per team e progetti di produzione

7. FourKites (Il migliore per la visibilità della catena di fornitura)

via FourKites

FourKites è una piattaforma leader per la visibilità della catena di fornitura che va ben oltre il trasporto. Con essa è possibile migliorare la pianificazione degli appuntamenti, l'assegnazione del personale e la pianificazione grazie a una maggiore visibilità.

La piattaforma ti consente di utilizzare dati più performanti per negoziare contratti, cambiare rotta e velocizzare i processi, riducendo al contempo le scorte di sicurezza, aumentando l'OTIF (On-Time In-Full) e ottimizzando l'inventario.

FourKites ti aiuta a ridurre i ritardi nelle consegne, le spese di fermo e il lavoro richiesto dal monitoraggio manuale grazie alle sue soluzioni complete basate sull'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di FourKites

Utilizza l'apprendimento automatico per migliorare la digitalizzazione della catena di fornitura e ottimizzare l'efficienza

Traccia e monitora facilmente l'inventario dalla fonte alla destinazione

Aiuta i clienti a ottenere un ROI migliore grazie a tempi di consegna e produttività ottimizzati

Migliora l'agilità della catena di fornitura, la soddisfazione dei clienti e la sostenibilità

Limiti di FourKites

Limitato in termini di blocchi colorati e stili di interfaccia alternati

Prezzi di FourKites

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FourKites

G2: 4,5/5 (oltre 260 recensioni)

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

8. Kinaxis Maestro (Ideale per l'orchestrazione end-to-end della catena di fornitura)

tramite Kinaxis Maestro

Cerchi una piattaforma end-to-end basata sull'IA per potenziare le tue catene di fornitura di nuova generazione? Kinaxis Maestro è la soluzione che fa per te. È progettato per le aziende che desiderano operazioni agili ed efficienti in un ambiente in continua evoluzione.

Le funzionalità IA di Maestro ti aiutano a ottimizzare la progettazione della rete, simulare diversi scenari e prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati. Queste funzionalità consentono alle aziende di bilanciare costi, velocità, sostenibilità e resilienza lungo tutta la catena di fornitura.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kinaxis Maestro

Ottieni catene di fornitura iper-agili ed efficienti con l'orchestrazione basata sull'IA

Integra la progettazione della rete della catena di fornitura e il processo decisionale intelligente per ottimizzare le prestazioni

Limiti di Kinaxis Maestro

A volte, i report non vengono generati automaticamente, compromettendo l'affidabilità

Richiede una curva di apprendimento, rendendo difficile per alcuni utenti usufruire appieno del suo potenziale

Prezzi di Kinaxis Maestro

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kinaxis Maestro

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

9. C3 AI Inventory Optimization (Ideale per l'ottimizzazione personalizzata dell'inventario basata sull'IA)

C3 AI Inventory Optimization aiuta le aziende a ridurre i livelli di inventario soddisfacendo al contempo le aspettative del servizio clienti. Bilancia la riduzione al minimo dell'inventario con la garanzia di avere sempre scorte sufficienti per soddisfare la domanda.

Ottieni informazioni chiare e utilizzabili grazie a raccomandazioni basate sull'IA e un'analisi dell'impatto sull'inventario. Il modello fornisce un punteggio di affidabilità, garantendo che le decisioni siano basate su dati affidabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di C3 AI Inventory Optimization

Ottimizza i livelli di inventario per parti, materie prime e prodotti finiti, rispettando i livelli di servizio

Utilizza ML avanzato e ottimizzazione per ridurre le scorte senza compromettere la disponibilità

Ricevi in tempo reale raccomandazioni basate sull'IA sui parametri di riordino per parti, lavori in corso (WIP) e prodotti finiti

Limiti dell'ottimizzazione dell'inventario C3 IA

Per i nuovi utenti è prevista una curva di apprendimento

Prezzi di C3 AI Inventory Optimization

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su C3 AI Inventory Optimization

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

10. Peak's Inventory AI (il miglior software di ottimizzazione IA per la pianificazione dinamica dell'inventario)

Il software dinamico di pianificazione dell'inventario di Peak sfrutta l'IA per ottimizzare l'inventario, gli ordini, i prodotti, le posizioni e i dati storici commerciali.

Inoltre, Inventory AI di Peak è dotato di una libreria di applicazioni IA predefinite. Queste applicazioni coprono una vasta gamma di casi d'uso in settori quali la vendita al dettaglio, la produzione e i beni di consumo.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA per l'inventario di Peak

Ottimizza la gestione dell'inventario, i prezzi e la personalizzazione dei clienti

Consenti ai team tecnici e commerciali di implementare soluzioni IA su larga scala

Aiuta le aziende ad applicare l'IA per raggiungere gli obiettivi commerciali e ampliarne l'uso nel tempo

Limiti dell'IA per l'inventario di Peak

Ha una capacità limitata di gestire eventi imprevisti

Richiede l'interpretazione di un esperto delle raccomandazioni generate dall'IA

Prezzi dell'IA per l'inventario di Peak

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Peak's Inventory IA

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Un potente software di IA per la gestione dell'inventario ti aiuta a integrare in modo sicuro i nuovi dispositivi, a monitorare quelli obsoleti e a garantire la conformità alle politiche di sicurezza fornendo un registro centralizzato delle risorse. ClickUp fa tutto questo e molto altro ancora.

Con i suoi modelli personalizzati per la gestione dell'inventario e le funzionalità di assegnazione delle attività, ClickUp semplifica la gestione dell'inventario. Potenti strumenti di reportistica forniscono dati approfonditi, mentre ClickUp Brain, basato sull'IA, aiuta ad automatizzare le attività ripetitive e offre consigli intelligenti.

Inoltre, le diverse opzioni di visualizzazione della piattaforma, come la vista Elenco, Bacheca e Calendario, consentono di visualizzare facilmente l'inventario in base alle proprie esigenze.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e fai il punto della situazione del tuo inventario con la potenza dell'IA.