I 10 migliori software di gestione dell'inventario basati sull'IA da tenere d'occhio nel 2025

Considera la tua situazione attuale in termini di inventario: quanti potenziali affari commerciali hai perso a causa di elementi esauriti? O peggio ancora, quanto denaro hai sprecato immagazzinando prodotti che difficilmente vengono venduti?

È frustrante, vero?

Ma ecco la buona notizia: il software di gestione dell'inventario basato sull'IA ti solleva da questo peso. Grazie ad algoritmi più intelligenti, analisi predittive e monitoraggio dell'inventario in tempo reale, questi strumenti possono migliorare il lavoro richiesto per la gestione dell'inventario.

In questo post del blog esploreremo i 10 migliori sistemi di gestione dell'inventario per aiutarti a riprendere il controllo. Cominciamo! 🤸🏽‍♀️

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco la nostra selezione dei migliori software di gestione dell'inventario basati sull'IA: ClickUp (Il migliore per la gestione dell'inventario basata sull'IA e l'automazione delle attività) (Il migliore per la gestione dell'inventario basata sull'IA e l'automazione delle attività) Zoho Inventory (Ideale per le aziende in crescita che necessitano di strumenti intuitivi e automazione) Cin7 (Ideale per integrare la gestione dell'inventario con le piattaforme POS ed e-commerce) DEAR Inventory (Ideale per la gestione dell'inventario e degli ordini con produzione) Fishbowl Inventory (Ideale per gli utenti QuickBooks alla ricerca di soluzioni avanzate per l'inventario e la produzione) Unleashed Software (Ideale per gestire insieme acquisti, magazzino, commerciale e produzione) Peak IA (Ideale per ottenere informazioni basate sull'IA per bilanciare i livelli di inventario e la domanda) ThroughPut IA (Migliore efficienza della catena di fornitura e previsione della domanda con IA) Inventory Planner di Sage (Ideale per previsioni e pianificazione precise dell'inventario) Katana MRP (Ideale per la pianificazione in tempo reale dell'inventario e della produzione per i produttori)

Cosa cercare in un software di gestione dell'inventario IA?

Quando si seleziona un software di gestione dell'inventario basato sull'IA, è essenziale dare priorità alle funzionalità che ottimizzano la gestione delle scorte, riducono i costi e migliorano l'efficienza operativa.

Cerca le seguenti caratteristiche nella tua app di inventario per l':

Previsioni accurate della domanda: l'IA dovrebbe analizzare i dati commerciali storici, le tendenze di mercato e altri fattori per prevedere con precisione la domanda futura, evitando così esaurimenti delle scorte e eccedenze

Monitoraggio dell'inventario in tempo reale: il monitoraggio delle scorte tramite scansione di codici a barre o dispositivi Internet of Things (IoT) garantisce la visibilità immediata dello stato dell'inventario in tutte le posizioni

Riordino automatico: Il sistema dovrebbe generare automaticamente ordini di acquisto in base alla domanda prevista e ai livelli delle scorte disponibili, riducendo l'intervento manuale

Ottimizzazione dell'inventario: gli adeguamenti dinamici basati su dati in tempo reale aiutano a mantenere livelli di scorte ottimali e a ridurre al minimo i costi di trasporto

Analisi predittiva: l'analisi basata sull'IA è in grado di identificare tendenze e potenziali interruzioni, come guasti alle apparecchiature, per un'azione proattiva

Scalabilità: il software deve crescere insieme alla tua azienda, adattandosi all'aumento dei dati e alle esigenze di inventario più complesse

Reportistica e analisi: solide funzionalità di reportistica consentono di analizzare le tendenze, monitorare le prestazioni dell'inventario e individuare le aree di miglioramento

🧠 Curiosità: Il primo sistema di gestione dell'inventario conosciuto risale all'antico Egitto, dove gli scribi monitoravano il grano e altre merci per garantire che ci fossero scorte sufficienti per la popolazione.

I 10 migliori software di gestione dell'inventario IA

Una gestione efficiente dell'inventario significa lavorare in modo più intelligente, non più duro. Gli strumenti basati sull'IA lo rendono più facile che mai.

Ecco 10 ottime opzioni che vale la pena esplorare. 🧐

1. ClickUp (Il migliore per la gestione dell'inventario basata sull'IA e l'automazione delle attività)

Se stai cercando un modo per tenere sotto controllo il tuo inventario senza tutto il lavoro richiesto, ClickUp potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno.

Come app completa per il lavoro, ClickUp semplifica la creazione di un sistema di inventario . Vediamo come.

ClickUp Brain

Tieni sotto controllo il tuo inventario con ClickUp Brain

Inizia con ClickUp Brain, uno strumento di IA intelligente che trasforma le attività di inventario di routine. Analizza i dati nell'area di lavoro per evidenziare le carenze di magazzino, gli articoli a bassa rotazione e i tempi di riordino ottimali.

Suggerisce anche i passaggi successivi, come la creazione di ordini di acquisto o l'invio di avvisi al team quando le scorte sono in esaurimento, fungendo da assistente virtuale per il tuo inventario.

Automazioni ClickUp

Assegna automaticamente le attività per riordinare le scorte con le automazioni di ClickUp

Passiamo ora alle automazioni di ClickUp, un . Queste possono aiutarti nella gestione dell'inventario gestendo attività ripetitive, come l'aggiornamento dei livelli delle scorte o l'invio di promemoria quando è il momento di rifornire le scorte.

Ad esempio, se un membro del team registra un problema di magazzino, l'automazione può avvisare immediatamente il responsabile del magazzino.

Obiettivi ClickUp

Vuoi allineare la gestione dell'inventario ai tuoi obiettivi più grandi? ClickUp Obiettivi lo rende possibile.

Consente di impostare obiettivi numerici per l'inventario e di monitorare ogni attività cardine man mano che gli elementi vengono elaborati. Ad esempio, è possibile impostare obiettivi come "Rifornire 200 elementi questo mese" o "Ridurre le discrepanze di magazzino al di sotto del 5%"

Puoi anche condividere gli obiettivi di inventario con il personale di magazzino o i responsabili della catena di fornitura, assicurando che tutti siano allineati.

Chat ClickUp

Allega report di inventario, documenti relativi agli ordini o accordi con i fornitori direttamente alla chat di ClickUp per una rapida consultazione

E quando si tratta di comunicazione, ClickUp Chat collega tutto insieme. Puoi mantenere tutte le conversazioni legate ad attività specifiche.

Consente di convertire direttamente le conversazioni relative all'inventario in attività concrete nella chat, assicurando che nessun aggiornamento critico venga trascurato. Con tutti sulla stessa pagina, il coordinamento è più rapido e gli errori sono ridotti.

Modello di gestione dell'inventario ClickUp

Scarica questo modello Il modello di gestione dell'inventario di ClickUp è progettato per aiutarti a tenere traccia degli elementi nel tuo inventario.

Aggiungi il modello di gestione dell'inventario ClickUp dell', e organizzare le tue scorte diventerà semplicissimo. Questo modello conserva tutti i dettagli del tuo inventario in un unico posto, aiutandoti a evitare errori come ordini doppi o la perdita di traccia delle forniture.

Inoltre, questo modello di inventario dell' e ti aiuta a:

Monitora i livelli delle scorte, i movimenti e le variazioni dei costi

Organizza i dettagli dei prodotti, come prezzi e immagini, in un semplice database

Analizza le tendenze per prendere decisioni intelligenti su quando rifornire le scorte

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Integrazioni perfette: collega ClickUp con strumenti come Google Calendar e Zapier per flussi di lavoro fluidi ed elimina la necessità di passare da un'app all'altra

Limiti di ClickUp

A causa dell'ampio intervallo di funzionalità/funzioni e delle opzioni di personalizzazione, i nuovi utenti potrebbero riscontrare una curva di apprendimento

Alcuni utenti segnalano che la versione mobile di ClickUp manca di alcune funzionalità/funzioni

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

🔍 Lo sapevate? La moderna tecnologia dei codici a barre, che ha trasformato la gestione dell'inventario, è stata inventata nel 1952 da Norman Joseph Woodland e Bernard Silver. Ha rivoluzionato il modo in cui i prodotti vengono monitorati e gestiti.

tramite Zoho Inventory

Zoho Inventory è un software flessibile per la gestione dell'inventario progettato per aiutare le aziende a gestire con precisione le scorte, gli ordini e le vendite.

Dalla vendita su più canali alla gestione dell'inventario nei magazzini, Zoho Inventory fornisce strumenti per monitorare le scorte, automatizzare le operazioni e soddisfare efficacemente le richieste dei clienti.

Le sue capacità di integrazione e le opzioni di personalizzazione lo rendono adattabile ad aziende di qualsiasi dimensione. Inoltre, gestisce più valute e imposte, rendendolo adatto alle operazioni internazionali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Inventory

Utilizza sistemi di codici a barre e RFID per monitorare gli elementi e tracciare accuratamente l'inventario per lotto o numero di serie

Ricevi avvisi di scorte in esaurimento impostando i punti di riordino, che ti aiutano a rimanere informato e a prevenire le rotture di stock

Gestisci i picchi commerciali con strumenti per evadere gli ordini in arretrato o soddisfare la domanda tramite il dropshipping

Genera tariffe dei corrieri, etichette di spedizione e aggiornamenti sul monitoraggio direttamente dalla piattaforma

Limiti di Zoho Inventory

Le funzionalità di reportistica, come il report "Stock Count", sono considerate inadeguate da alcuni utenti

Il sistema non supporta l'assegnazione di pesi alle varianti di prodotto, richiedendo l'inserimento manuale dei pesi per i pacchi contenenti più elementi

Prezzi di Zoho Inventory

Standard: 39 $ al mese per utente

Professionale: 99 $ al mese per utente

Premium: 159 $ al mese per utente

Azienda: 299 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Inventory

G2: 4,3/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 390 recensioni)

3. Cin7 (Ideale per integrare la gestione dell'inventario con i POS e le piattaforme di e-commerce)

via CIN7

CIN7 è una piattaforma di gestione dell'inventario connessa, creata per supportare la tua azienda in ogni fase. Combina la visibilità dell'inventario in tempo reale con l'automazione per offrirti una visualizzazione completa delle tue scorte su tutti i sistemi, i canali commerciali e le regioni.

Questo strumento ti aiuta a monitorare la scadenza dei lotti/batch e a creare SKU su misura per le varianti dei tuoi prodotti. Inoltre, grazie alle previsioni avanzate sull'inventario e a oltre 700 integrazioni predefinite, puoi semplificare operazioni complesse come l'inventario multi-posizione, l'e-commerce B2B e l'evasione degli ordini.

Le migliori funzionalità/funzioni di CIN7

Effettua previsioni di inventario con ForesightAI e prevedi la domanda con fino a 24 mesi di anticipo

Accedete in tempo reale ai livelli delle scorte, al COGS effettivo e alla reportistica sui costi di trasporto per prendere decisioni aziendali migliori

Traccia le scorte in più posizioni con funzionalità quali la gestione dei contenitori e la pianificazione multi-posizione

Utilizza EDI e 3PL integrati per integrarti in modo nativo con software logistici di terze parti e grandi rivenditori

Limiti di CIN7

Alcuni utenti ritengono che i prezzi di Cin7 siano piuttosto elevati

Cin7 è considerato meno personalizzabile rispetto ad altre soluzioni di gestione dell'inventario

Prezzi CIN7

Standard: 349 $/mese per 5 utenti

Pro: 599 $/mese per 10 utenti

Avanzato: 999 $/mese per 15 utenti

Omni: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CIN7

G2: 4,2/5 (oltre 270 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 700 recensioni)

🧠 Curiosità: il termine "gestione dell'inventario just-in-time" è stato coniato per la prima volta da Toyota negli anni '70. Questo approccio mira a ridurre i livelli di inventario ricevendo le merci solo quando sono necessarie nel processo di produzione.

4. DEAR Inventory (ideale per la gestione dell'inventario e degli ordini con produzione)

tramite DEAR Inventory

Progettato per le aziende nel settore della vendita al dettaglio, all'ingrosso e manifatturiero, DEAR Inventory offre strumenti per l'automazione, il monitoraggio in tempo reale e la perfetta integrazione con altri sistemi come Xero, QuickBooks e le principali piattaforme di e-commerce.

DEAR è noto per il suo modulo di automazione e il portale B2B, che consente di eliminare le attività ripetitive e fornire ai clienti un accesso diretto per gestire i propri ordini.

Le migliori funzionalità/funzioni di DEAR Inventory

Sincronizzazione automatica di fatture, bollette e pagamenti con Xero o QuickBooks, riducendo l'inserimento manuale dei dati

Offri una piattaforma self-service per gestire gli ordini, sfogliare i cataloghi e accedere alle opzioni di riordino per migliorare la soddisfazione dei clienti

Esegui DEAR POS su diversi dispositivi per transazioni online e offline, programmi fedeltà e rimborsi

Utilizza il modulo di automazione di DEAR per impostare condizioni, pianificare report e assegnare notifiche relative alle attività tra reparti diversi, come magazzino, commerciale e contabilità

Limiti di DEAR Inventory

Impone limiti al numero di richieste API al minuto e al giorno, il che può rallentare la sincronizzazione dei dati

Non è disponibile alcuna app mobile per l'utilizzo in mobilità

Prezzi DEAR Inventory

Prezzo: 249 $/mese per 5 utenti

Valutazioni e recensioni di DEAR Inventory

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Il concetto di RFID (Radio Frequency Identification) per la gestione dell'inventario è stato introdotto all'inizio degli anni 2000 e consente il monitoraggio in tempo reale delle merci, migliorando la precisione e riducendo gli errori umani nei processi di inventario.

5. Fishbowl Inventory (ideale per gli utenti QuickBooks alla ricerca di soluzioni avanzate per l'inventario e la produzione)

tramite Fishbowl Inventory

Fishbowl Inventory ti garantisce il controllo totale delle tue scorte. Si tratta di un software intuitivo per la gestione dell'inventario basato sull'IA, progettato su misura per le aziende manifatturiere, di magazzinaggio e spedizione. La sua funzionalità/funzione distintiva è la visibilità in tempo reale, che fornisce aggiornamenti costanti sui livelli delle scorte per aiutare le aziende a evitare eccedenze o esaurimenti delle scorte.

Questo software di ottimizzazione dell'inventario eccelle nei flussi di lavoro personalizzabili e nell'automazione, offrendoti la flessibilità di impostare punti di riordino automatici, creare pacchetti di prodotti e offrire prodotti sostitutivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fishbowl Inventory

Sincronizza i dati con i sistemi contabili per collegare senza sforzo i movimenti di magazzino con il flusso di cassa

Definisci le soglie di stock e lascia che Fishbowl generi automaticamente gli ordini di acquisto, evitando carenze o eccedenze di inventario

Fornisci elementi alternativi quando i prodotti principali sono esauriti per soddisfare i clienti e mantenere le vendite

Utilizza i codici a barre per monitorare i movimenti dell'inventario in più posizioni con precisione e rapidità

Limiti di Fishbowl Inventory

Sebbene ricco di funzionalità, Fishbowl può presentare alcuni limiti in termini di personalizzazione

Le prestazioni di Fishbowl possono diminuire con database molto grandi, compromettendo l'efficienza

Prezzi di Fishbowl Inventory

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Fishbowl Inventory

G2: 4,0/5 (oltre 260 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 980 recensioni)

6. Unleashed Software (ideale per gestire insieme acquisti, magazzino, commerciale e produzione)

tramite Unleashed Software

Unleashed Software offre un vantaggio competitivo nella gestione delle scorte e delle operazioni. Fornisce informazioni utili con un controllo completo dell'inventario dei prodotti, sia che si tratti di monitoraggio dei materiali, dei prodotti finiti o delle forniture.

La sua scalabilità è ideale per le aziende in crescita e si collega perfettamente con varie piattaforme di contabilità ed e-commerce. Il software è progettato per i settori che richiedono un monitoraggio preciso, come la produzione e la distribuzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Unleashed Software

Aggiorna automaticamente i livelli di inventario man mano che avvengono le transazioni, fornendo visibilità aggiornata al minuto sui livelli e sui movimenti delle scorte

Imposta notifiche per livelli di scorte bassi, scadenze imminenti o altri trigger chiave dell'inventario per anticipare potenziali problemi

Crea trigger di riordino personalizzati per rifornire automaticamente le scorte in base a criteri predefiniti, risparmiando tempo ed evitando esaurimenti delle scorte

Utilizza l'IA per prevedere la domanda e adeguare i livelli delle scorte di conseguenza, assicurandoti di avere sempre le scorte necessarie per soddisfare le esigenze dei clienti

Limiti del software Unleashed

Gli utenti hanno segnalato difficoltà nell'integrazione di Unleashed con altri sistemi, come Xero

Le numerose funzionalità/funzioni della piattaforma potrebbero richiedere molto tempo per essere padroneggiate

Prezzi del software Unleashed

Medio: 380 $/mese per 3 utenti

Grande: 710 $/mese per 8 utenti

Grande vantaggio: 1.080 $/mese per 20 utenti

Valutazioni e recensioni di Unleashed Software

G2: 3,9/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 280 recensioni)

🔍 Lo sapevate? La previsione della domanda basata sull'IA può aiutare le aziende a prepararsi ai cambiamenti stagionali, alle promozioni e persino alle interruzioni della catena di fornitura globale, garantendo loro di avere i prodotti giusti al momento giusto.

7. Peak IA (ideale per ottenere informazioni basate sull'IA per bilanciare i livelli di inventario e la domanda)

tramite Peak IA

Peak AI ottimizza i processi aziendali fondamentali come la gestione dell'inventario e i prezzi. Crea uno strumento di IA personalizzato per ogni azienda, su misura per le sue esigenze, i suoi prodotti e i suoi dati. Che tu gestisca milioni o miliardi di entrate, Peak AI lavora in tutta la tua organizzazione per migliorare le prestazioni, ridurre i costi e aumentare i profitti.

Ti aiuta a evitare esaurimenti delle scorte, migliorare il flusso di cassa e garantire che i prodotti giusti siano sempre disponibili al momento giusto.

Migliori funzionalità/funzioni di Peak IA

Rispettate gli accordi sul livello di servizio (SLA) e i traguardi OTIF (On-Time-In-Full) disponendo delle giuste scorte nel posto giusto al momento giusto

Riduci al minimo gli sprechi e massimizza la redditività ottimizzando i livelli delle scorte di sicurezza e riducendo i costi di spedizione in tutta la tua rete di distribuzione

Libera capitale circolante, riduci le scorte inutili e concentra le risorse sugli elementi più richiesti per ottimizzare la catena di fornitura

Limiti dell'IA

L'integrazione di Peak IA nei processi aziendali esistenti può essere complessa

L'impostazione e la personalizzazione delle automazioni possono essere complicate

Prezzo di picco IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni IA di Peak

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡Suggerimento: utilizza un software di gestione degli ordini per conservare tutti i tuoi ordini in un unico posto. Automatizza il monitoraggio, gli aggiornamenti dell'inventario e la fatturazione, facendoti risparmiare tempo e riducendo gli errori.

8. ThroughPut IA (Il migliore per l'efficienza della catena di fornitura e la previsione della domanda con IA)

tramite ThroughPut IA

ThroughPut integra i dati critici di tutte le tue operazioni per identificare le sfide e le inefficienze nella gestione dell'inventario, consentendo un processo decisionale più intelligente.

Grazie alle sue avanzate capacità di IA, ThroughPut ottimizza la gestione delle capacità, la pianificazione dell'inventario" " e la logistica per ottenere miglioramenti significativi sia nelle prestazioni operative che finanziarie.

Migliori funzionalità/funzioni di ThroughPut IA

Effettua previsioni a breve termine sulla domanda, consentendoti di adeguare di conseguenza il mix di prodotti e i livelli di inventario

Ribilancia automaticamente gli elementi in eccesso e quelli in carenza per migliorare la disponibilità, ridurre il capitale circolante e aumentare la redditività

Utilizza dimensioni corrette dei buffer per ridurre al minimo gli sprechi di magazzino, monitorando al contempo il consumo dei buffer per allinearti ai livelli di magazzino consigliati per le esigenze a breve e lungo termine

Limiti di ThroughPut IA

Le previsioni possono essere inaffidabili se i dati storici utilizzati per l'addestramento sono incompleti, imprecisi o distorti

L'IA può avere difficoltà a reagire rapidamente a interruzioni impreviste, come picchi di domanda o problemi nella catena di fornitura

Prezzi ThroughPut IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ThroughPut IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevate? L'analisi predittiva potenziata dall'IA è in grado di anticipare i cambiamenti del mercato, come le variazioni delle preferenze dei consumatori o delle condizioni economiche, aiutando le aziende ad adattare le loro strategie di inventario in tempo reale.

9. Inventory Planner di Sage (ideale per previsioni e pianificazione precise dell'inventario)

via Lightspeed

Inventory Planner di Sage offre un approccio preciso e affidabile alla gestione dell'inventario, consentendoti di prendere decisioni basate sui dati. Previsioni avanzate della domanda, generazione automatizzata degli ordini di acquisto e una solida gestione multi-posizione garantiscono l'accuratezza dell'inventario.

Progettato per adattarsi alle fluttuazioni delle tendenze commerciali e alle dinamiche di mercato, Inventory Planner aiuta le aziende a massimizzare la redditività riducendo al minimo gli sprechi.

Migliori funzionalità/funzioni di Inventory Planner

Applica algoritmi avanzati per analizzare i dati storici di inventario, la stagionalità e le tendenze di mercato per previsioni commerciali accurate e una gestione ottimale della catena di fornitura

Gestisci i tuoi budget di acquisto con strumenti open-to-buy su misura per le aziende con fluttuazioni stagionali o esigenze di inventario variabili

Identifica le eccedenze di magazzino utilizzando metriche quali la data dell'ultima vendita, i costi di eccedenza e le unità per recuperare il flusso di cassa e migliorare lo stato delle scorte

Connettiti a piattaforme come Shopify per estrarre dati commerciali in tempo reale e ottenere previsioni accurate e decisioni di inventario ottimizzate

Limiti di Inventory Planner

Alcuni utenti segnalano che la funzionalità di previsione potrebbe non visualizzare sempre i dati necessari

Sono state notate istanze di assistenza clienti non reattiva o indifferente

Prezzi di Inventory Planner

Essenziale: 119 $ al mese per utente

Team: 249,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Inventory Planner

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

📖 Leggi anche: 10 strumenti di IA per team e progetti di produzione

10. Katana (Ideale per la gestione dell'inventario in tempo reale e la pianificazione della produzione per i produttori)

via Katana

Katana mette a fuoco le tue operazioni di produzione con la sua piattaforma cloud basata sull'IA. Su misura per i venditori multicanale, colma il divario tra il monitoraggio dell'inventario e la pianificazione della produzione, offrendoti una visione completa delle tue operazioni in tempo reale.

Dal monitoraggio delle materie prime e dello stato di avanzamento della produzione alla garanzia della puntualità degli ordini, Katana fornisce informazioni efficienti e utilizzabili. In quanto software di gestione dell'inventario e-commerce " " con pianificazione visiva della produzione, è progettato per soddisfare le esigenze dei produttori di piccole e medie dimensioni.

Migliori funzionalità/funzioni di Katana

Ricevi aggiornamenti in tempo reale su materie prime, lavori in corso (WIP) e prodotti finiti in più posizioni

Trascina e rilascia le attività su un dashboard intuitivo per pianificare la produzione, assegnare priorità agli ordini e allocare le risorse in modo efficiente

Gestisci distinte base (BOM) dettagliate per ogni prodotto, garantendo calcoli accurati dei costi e approvvigionamento delle materie prime

Sincronizza i dati di inventario e commerciali con piattaforme popolari come Shopify, WooCommerce e BigCommerce per aggiornamenti in tempo reale

Limiti di Katana

Alcuni utenti hanno notato l'impossibilità di monitorare le forniture di spedizione all'interno del sistema

Sono state riscontrate istanze di malfunzionamenti del software e velocità di caricamento lente

Prezzi Katana

Starter: 199 $/mese per utente (fatturato trimestralmente)

Standard: 399 $/mese per utente (fatturato trimestralmente)

Professionale: 899 $ al mese per utente (fatturato trimestralmente)

Valutazioni e recensioni Katana

G2: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 160 recensioni)

Lascia che ClickUp gestisca il tuo inventario senza intoppi

L'IA nei software di gestione dell'inventario trasforma il modo in cui le aziende monitorano, ottimizzano e prevedono l'inventario. Grazie all'automazione e alle informazioni in tempo reale, è possibile risparmiare tempo, ridurre i costi e ottimizzare le operazioni di magazzino.

Tra le 10 opzioni esaminate sopra, ClickUp si distingue per la sua flessibilità e l'ampio intervallo di funzionalità/funzioni.

ClickUp Brain conserva tutte le tue conoscenze in un unico posto, rendendo tutto facilmente accessibile. Le automazioni si occupano delle attività ripetitive come l'aggiornamento dei livelli delle scorte o l'invio di promemoria di rifornimento, dandoti più tempo per concentrarti su ciò che conta.

Inoltre, ClickUp Obiettivi ti consente di monitorare lo stato di avanzamento e garantire che tutto sia in linea con i tuoi obiettivi aziendali.

Insieme, queste funzionalità rendono ClickUp una soluzione potente per le aziende che desiderano semplificare le proprie operazioni e rimanere all'avanguardia. Registrati gratuitamente a ClickUp e supera con facilità le sfide della gestione dell'inventario!