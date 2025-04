11 modelli gratuiti di moduli di valutazione tra pari

A volte, i nostri colleghi, più dei nostri capi, possono fungere da potenti barometri delle nostre prestazioni.

Pensaci. I nostri colleghi, o le persone che ricoprono ruoli simili ai nostri, lavorano nelle stesse circostanze e di solito hanno una percezione più chiara degli stili e delle abitudini di lavoro degli altri, che si tratti di progetti di gruppo a scuola o di attività di team sul posto di lavoro.

Ecco perché è importante includere un modulo di valutazione tra pari nel tradizionale ciclo di gestione delle prestazioni. I colleghi si trovano in una posizione privilegiata per comprendere in modo più approfondito e personale i criteri e gli obiettivi di una valutazione.

E i vantaggi sono per entrambe le parti! È come un boomerang di feedback costruttivo: fornendo feedback ai colleghi, sviluppi una visione più chiara dei tuoi punti di forza e delle aree di miglioramento.

Quindi, che si tratti di un'attività in classe, della valutazione delle prestazioni dei dipendenti o della valutazione tra pari di un progetto di gruppo, ecco un elenco dei migliori moduli gratuiti per la valutazione tra pari per trasformare tutti in valutatori migliori.

Cosa sono i modelli di modulo di valutazione tra pari?

Un modello di modulo di valutazione tra pari è un documento predefinito che consente ai colleghi di fornire feedback sulle prestazioni, sulla qualità del lavoro o sui contributi di un individuo all'interno di un team.

Che si tratti di un'aula scolastica o di un luogo di lavoro, questi modelli sono lo strumento ideale per valutazioni strutturate, aiutando a identificare i punti di forza e le aree di miglioramento.

✨ Ecco come funzionano: Scopo : facilitare il feedback tra colleghi e fornire un quadro più chiaro dei punti di forza e di debolezza di un individuo attraverso gli occhi dei suoi colleghi

Struttura : in genere include una serie di domande o criteri, come il lavoro di squadra, la comunicazione o il completamento delle attività, con una scala di valutazione per una valutazione equa

Vantaggi: incoraggia la comunicazione aperta, promuove la collaborazione e aggiunge profondità al processo di valutazione oltre le revisioni dei soli manager

📌 Esempio: immagina un team di progetto in cui il manager utilizza un modulo di valutazione tra pari per valutare il contributo di ciascuno a una presentazione importante. Mark potrebbe sottolineare l'abilità organizzativa di Rachel, mentre Rachel potrebbe suggerire a Mark di migliorare la sua comunicazione durante le sessioni di brainstorming. Il risultato? Feedback approfonditi per un miglioramento continuo e un team più forte e collaborativo.

🧾 Leggi anche: 15 modelli gratuiti per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti (più consigli)

Cosa rende un modello di modulo di valutazione tra pari efficace?

Un buon modello di valutazione tra pari è uno strumento essenziale che garantisce il perfetto equilibrio tra struttura e flessibilità, assicurando che le valutazioni siano pertinenti, approfondite e facili da completare.

Ecco gli aspetti che dovrebbe idealmente coprire:

Obiettivi chiari : definisci lo scopo della valutazione e allinealo agli obiettivi dell'organizzazione o del team

Criteri specifici : utilizza fattori di rendimento misurabili e osservabili, come "qualità del lavoro", "capacità comunicative" o "collaborazione nel team"

Scala di valutazione : una scala coerente (ad esempio, da 1 a 5 o da "fortemente d'accordo" a "fortemente in disaccordo") aiuta a standardizzare le risposte per facilitarne il confronto

Commenti a risposta aperta : aggiungi spazio per feedback qualitativi in cui i valutatori possono condividere esempi specifici e suggerimenti pratici

Approccio equilibrato : concentrati sia sui punti di forza che sulle aree di miglioramento per incoraggiare valutazioni costruttive e complete

Opzione di anonimato : offri feedback anonimi per garantire la massima sincerità, soprattutto in situazioni delicate

Pertinenza : personalizza il modulo in modo che rifletta le responsabilità e le competenze specifiche del ruolo

Facilità d'uso: mantieni il layout del modulo semplice e le istruzioni chiare per semplificare il processo di valutazione

💡Suggerimento professionale: quando crei un modulo di valutazione tra pari, porre le domande giuste garantisce un feedback approfondito e utilizzabile. Puoi prendere in considerazione l'idea di includere alcune di queste: Quanto è efficace la comunicazione di questo collega con i membri del team durante il lavoro di gruppo?

Con quale regolarità questo collega rispetta le scadenze e completa le attività assegnate?

Puoi fornire un esempio di una volta in cui questo collega ha superato le aspettative nel suo ruolo?

In che misura questo collega contribuisce in modo efficace alle discussioni del team e alla risoluzione dei problemi?

Quanto bene collabora questo collega con gli altri per raggiungere gli obiettivi di gruppo?

Quali sono i punti di forza chiave di questo collega che hanno un impatto positivo sul team?

Su quali aree potrebbero concentrarsi i colleghi per migliorare le loro prestazioni?

11 modelli di moduli di valutazione tra pari

I modelli semplificano la vita.

Tuttavia, quando si tratta di valutazione tra pari, questi moduli sono più importanti che mai perché è fondamentale che la raccolta dei feedback tra colleghi sia semplice.

Ecco quindi 11 modelli di moduli di valutazione tra pari che fanno proprio questo (inclusi alcuni dei nostri modelli ClickUp preferiti!).

1. Modello di modulo di valutazione tra pari ClickUp

Scarica questo modello Semplifica il processo di valutazione aiutando i team a raccogliere feedback utilizzabili con questo modello

Purtroppo, a volte quando si conclude un progetto di team, si sente dire "Aspetta, ma Jake cosa ha fatto?" O peggio ancora, un membro del team ha portato avanti il lavoro da solo mentre gli altri se la prendevano comoda.

Per garantire responsabilità e correttezza, il modello di modulo di valutazione tra pari di ClickUp interviene come un supereroe.

Semplifica il processo di valutazione tra pari aiutando i team a raccogliere feedback onesti e costruttivi sui contributi individuali.

Con questo modello, puoi evidenziare i punti di forza, identificare le aree di miglioramento e assicurarti che il duro lavoro di tutti venga riconosciuto.

✨ Ideale per: Team che desiderano promuovere la responsabilità, riconoscere equamente i contributi e migliorare la collaborazione dopo i progetti di gruppo.

Leggi anche: 11 modelli gratuiti di moduli di feedback

2. Modello di modulo di valutazione ClickUp

Scarica questo modello Crea coerenza tra le valutazioni con criteri oggettivi utilizzando il modello di modulo di valutazione ClickUp

Immagina questo: è il momento della revisione annuale e stai fissando uno schermo vuoto, temendo l'idea di dover monitorare le prestazioni dei dipendenti senza un sistema adeguato.

Ecco cosa ti serve per rendere fluide le valutazioni delle prestazioni: Modello di modulo di valutazione ClickUp.

Con questo modello, raccogliere feedback e monitorare le prestazioni dei dipendenti diventa veloce, coerente e oggettivo.

Niente più giudizi soggettivi o commenti vaghi come "Stai andando bene... credo". Al contrario, ti aiuta a identificare chiaramente le aree di miglioramento, a riconoscere le attività cardine e a monitorare lo stato di avanzamento nel tempo.

Inoltre, la flessibilità di personalizzazione in base ai diversi ruoli e progetti garantisce che si adatti perfettamente a qualsiasi situazione.

✨ Ideale per: manager e team delle risorse umane che desiderano un modo semplice e strutturato per valutare le prestazioni, monitorare lo stato di avanzamento e migliorare il successo del team.

Leggi anche: Che cos'è il feedback a 360 gradi? Con esempi di sondaggi

3. Modello di attività Modulo di valutazione ClickUp

Scarica questo modello Il modello di attività Modulo di valutazione di ClickUp rende le revisioni a 360° un gioco da ragazzi

È emerso che il 62% dei dipendenti desidera ricevere più feedback dai propri colleghi.

Se il tuo team ha bisogno di una revisione tra pari, il modello di attività Modulo di valutazione di ClickUp è quello che fa per te.

Questo modello offre un modo strutturato ma intuitivo per raccogliere informazioni, riconoscere i risultati raggiunti e identificare le aree di miglioramento, il tutto in un'unica attività ben organizzata.

Il vantaggio principale: mantenendo tutto centralizzato, questo modello garantisce valutazioni eque, approfondite e attuabili. Niente più momenti di imbarazzo del tipo "Ehi, cosa hanno fatto?" Solo feedback chiari che aiutano i dipendenti a crescere.

✨ Ideale per: manager alla ricerca di un modo strutturato ma intuitivo per condurre revisioni a 360 gradi e fornire feedback utili ai colleghi.

Leggi anche: Le 20 domande più frequenti da porre in un colloquio tra pari

4. Modello di report di valutazione ClickUp

Scarica questo modello Assicurati che i tuoi report siano coerenti e concisi con il modello di report di valutazione ClickUp

Che si tratti di valutare le prestazioni di un progetto o di concludere un sondaggio sul successo dei clienti, il modello di rapporto di valutazione ClickUp è la soluzione ideale per una reportistica organizzata e trasparente.

Ecco cosa ti aspetta: processo di valutazione semplificato che ti consente di raccogliere, analizzare e visualizzare rapidamente i dati.

Con elementi personalizzabili come i campi personalizzati e le viste ClickUp, puoi adattare il report a qualsiasi team o organizzazione.

✨ Ideale per: team e manager che desiderano fornire report di valutazione accurati e di facile comprensione per migliorare i processi, misurare l'esito positivo e identificare le aree di crescita.

Leggi anche: 360 domande di valutazione ed esempi per manager

5. Modello di valutazione delle prestazioni ClickUp

Scarica questo modello Festeggia i successi e monitora lo stato di avanzamento con il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp

Oltre l'80% dei dipendenti non si sente motivato dalle valutazioni ricevute e il 95% dei manager è insoddisfatto del sistema di valutazione delle prestazioni della propria azienda.

È chiaro che le valutazioni delle prestazioni sono temute o dimenticate, almeno fino ad ora.

Il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp ribalta la situazione trasformando recensioni poco stimolanti in opportunità di crescita.

Con strumenti per l'autovalutazione, feedback strutturato dei manager e conversazioni collaborative sulla carriera, questo modello rende le revisioni meno un obbligo e più un momento significativo di verifica.

Il modello include viste personalizzabili come Bacheca ClickUp ed Elenco ClickUp per adattarsi alle tue preferenze di flusso di lavoro, oltre a campi utili come Trimestre, Reparto e Regione per una migliore organizzazione e reportistica.

Inoltre, stati semplici come Aperto e Completato rendono facile monitorare lo stato di avanzamento di ogni revisione senza complicare le cose.

✨ Ideale per: team e manager delle risorse umane che desiderano creare valutazioni delle prestazioni strutturate e incentrate sulla crescita, in grado di motivare i dipendenti e migliorare l'esito positivo del team.

Leggi anche: Come implementare un mentoring tra pari efficace sul lavoro

6. Modello di modulo di feedback ClickUp

Scarica questo modello Utilizza il feedback per migliorare i tuoi processi raccogliendo informazioni con questo modello ClickUp

Raccogliere feedback non dovrebbe essere un'impresa impossibile, eppure molte aziende faticano a raccogliere informazioni significative.

Passa invece al modello di modulo di feedback ClickUp, una soluzione semplice ma potente per progettare moduli di feedback che funzionano davvero.

Con sondaggi personalizzabili e adattati al tuo pubblico, puoi semplificare il processo di raccolta dei feedback e trasformare le risposte in note per il futuro.

Bonus: centralizzando il feedback in un unico posto, puoi analizzare rapidamente le tendenze, identificare le aree di miglioramento e prendere decisioni più intelligenti senza perdere tempo.

✨ Ideale per: aziende che desiderano aumentare il coinvolgimento dei clienti, raccogliere informazioni significative e utilizzare il feedback per creare prodotti e servizi migliori.

Leggi anche: I 10 migliori strumenti di valutazione aziendale per valutare i progetti

7. Modello di valutazione del feedback dei dipendenti ClickUp

Scarica questo modello Fai sentire i dipendenti ascoltati con il modello di valutazione del feedback dei dipendenti di ClickUp

Ti sei mai chiesto cosa pensano davvero i tuoi dipendenti della gestione aziendale? Spoiler: hanno delle opinioni.

Il modello di valutazione del feedback dei dipendenti di ClickUp ti offre un modo strutturato per raccogliere tali opinioni e utilizzare il feedback per creare team più forti e affidabili.

Questo modello semplifica la raccolta dei feedback dei dipendenti su tutto, dalla cultura aziendale all'ambiente di lavoro e oltre. Monitorando il sentiment dei dipendenti nel tempo, ottieni un quadro chiaro di ciò che funziona e dove sono necessari miglioramenti.

I manager possono utilizzare questo modello per facilitare conversazioni coerenti e strutturate. Niente più feedback disconnessi, solo conversazioni aperte e oneste che aiutano i team a crescere.

✨ Ideale per: organizzazioni che mirano a creare una cultura della fiducia, raccogliere le opinioni dei dipendenti e rafforzare le relazioni tra dipendenti e management.

8. Modello di modulo di valutazione tra pari di Template.net

Cerchi un modulo pulito e professionale per valutare i tuoi colleghi, sia in contesti accademici che in progetti sul posto di lavoro?

Il modello di modulo di valutazione tra pari di Template.net ti aiuta a raccogliere feedback strutturati dai colleghi in modo rapido ed efficiente senza partire da zero.

Grazie al design personalizzabile, puoi modificarlo facilmente utilizzando MS Word o Documenti Google per adattarlo alle tue esigenze di valutazione.

Inoltre, il layout predefinito consente di risparmiare tempo, è conforme agli standard professionali e può essere modificato per adattarsi allo stile della tua organizzazione.

✨ Ideale per: Educatori e team leader che necessitano di un modulo di valutazione tra pari pronto all'uso e personalizzabile per semplificare il processo di valutazione e raccogliere feedback affidabili in modo efficiente.

Leggi anche: 11 modelli gratuiti di moduli di feedback

9. Modello di modulo di valutazione tra pari di Forms. app

Quando si tratta di raccogliere in modo efficiente il feedback dei colleghi, il modello di modulo di valutazione tra pari dell'app Moduli rende il processo personalizzabile.

Ed è proprio quello che ti serve per modificare le domande, riordinarle con un semplice drag-and-drop o impostare condizioni per personalizzare il processo di valutazione in base alle tue esigenze.

Desideri approfondimenti più dettagliati? Aggiungi scale di opinione o matrici di selezione per rendere il feedback misurabile e facilmente analizzabile ai fini statistici.

In pochi minuti puoi trasformare questo modello in base ai tuoi obiettivi, modificando font e colori e sperimentando bordi e sfondi.

✨ Ideale per: educatori e manager che necessitano di un modello di modulo di valutazione tra pari flessibile e personalizzabile per raccogliere feedback e analizzare le prestazioni del team o del gruppo senza sforzo.

Leggi anche: Come dare e accettare critiche costruttive

10. Modello di modulo di valutazione tra pari di Typeform

tramite Typeform

Se stai cercando un modo elegante e interattivo per raccogliere feedback dai colleghi, il modello di modulo di valutazione tra pari di Typeform può essere uno strumento utile per te.

Noto per il suo design intuitivo e l'interfaccia raffinata, Typeform rende il dare e ricevere feedback meno un lavoro di routine e più una conversazione.

Questo modello semplifica il processo di valutazione tra pari combinando semplicità e un'esperienza professionale e personalizzata. Puoi personalizzarlo facilmente con i loghi, i colori e i font della tua azienda per garantire la coerenza del marchio, mantenendo un flusso pulito e intuitivo.

✨ Ideale per: Teams ed educatori alla ricerca di un modo moderno e interattivo per raccogliere feedback strutturati sulle valutazioni tra pari, risparmiando tempo e garantendo un'esperienza utente senza interruzioni.

Leggi anche: Esempi di feedback tra colleghi per prestazioni efficaci

11. Modello di modulo di valutazione tra pari di Paperform

tramite Paperform

Una cosa è raccogliere i dati sulle prestazioni dei dipendenti, un'altra è migliorare il coinvolgimento del tuo team.

Tuttavia, il modello di modulo di valutazione tra pari Paperform semplifica la sfida.

Progettato per garantire flessibilità, questo modulo può essere personalizzato per adattarsi alle valutazioni tra pari in contesti aziendali o adattato alle aule scolastiche con poche semplici modifiche.

Inoltre, puoi aggiungere il logo della tua azienda, modificare i colori o includere immagini che riflettono la personalità della tua organizzazione.

Con oltre 27 tipi di domande, inclusi campi di testo, menu a tendina e domande a scelta multipla, raccogliere il feedback dei colleghi diventa un processo semplice e strutturato. Hai bisogno delle firme per una maggiore responsabilità? Basta aggiungere un campo Firma e il gioco è fatto.

✨ Ideale per: manager ed educatori che desiderano un modulo personalizzabile e facile da usare per una valutazione strutturata tra pari che fornisca un feedback prezioso.

Leggi anche: I 10 migliori strumenti software per il feedback dei dipendenti

ClickUp per un'esperienza di valutazione tra pari perfetta

Le revisioni tra pari spesso determinano l'esito positivo dei progetti. Dopo tutto, aiutano la collaborazione, la responsabilità e il miglioramento continuo all'interno dei team.

Con ClickUp, la condivisione dei feedback tra colleghi e il monitoraggio dello stato di avanzamento diventano più facili che mai.

Dagli aggiornamenti in tempo reale ai modelli personalizzabili di moduli di valutazione tra pari, ClickUp semplifica l'intero processo di valutazione.

E l'effetto si riflette nell'esperienza degli utenti.

Come afferma Martha Kumi, Technical Writer di Akkadian Labs

La condivisione delle informazioni e la collaborazione sono diventate un gioco da ragazzi ora che tutti i team lavorano da remoto. È facile condividere gli aggiornamenti dei progetti e fornire feedback ai membri del team. Siamo in grado di monitorare le attività e i progetti tra i team e fornire aggiornamenti in tempo reale.

La condivisione delle informazioni e la collaborazione sono diventate un gioco da ragazzi ora che tutti i team lavorano da remoto. È facile condividere gli aggiornamenti dei progetti e fornire feedback ai membri del team. Siamo in grado di monitorare le attività e i progetti tra i team e fornire aggiornamenti in tempo reale.

La condivisione delle informazioni e la collaborazione sono diventate un gioco da ragazzi ora che tutti i team lavorano da remoto. È facile condividere gli aggiornamenti dei progetti e fornire feedback ai membri del team. Siamo in grado di monitorare le attività e i progetti tra i team e fornire aggiornamenti in tempo reale.

Allora, cosa aspetti? Rendi le valutazioni dei tuoi colleghi più intelligenti e fluide creando subito un account su ClickUp.