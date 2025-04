ClickUp vs. Craft: Quale strumento di produttività è migliore?

Se siete un project manager, conoscete la procedura: una lista di controllo infinita che non sembra mai ridursi.

È qui che vi occorrono strumenti che riordinino il vostro modo di lavorare. Strumenti di produttività come ClickUp e Craft vi tengono in carreggiata, vi aiutano a lavorare in modo efficiente, a organizzare le attività del team e a gestire i progetti.

ma la domanda è: qual è il migliore e perché?

In questo post confronteremo ClickUp e Craft per aiutarvi a scegliere quello più adatto al vostro team.

Che cos'è ClickUp?

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Elenco-View-2.png Gestite tutti i vostri documenti, progetti, conversazioni e altro ancora su un'unica piattaforma completa con ClickUp https://clickup.com/signup?utm\_source=organic&utm\_medium=owned&utm\_campaign=org\_owned\_ar\_aau\_acq\blog_all-devices\_x\_lp\x\_all-departments\x\_growth\_play&utm\_term=2022-01-01&utm\_content=us\_interest\_x Prova l'app Tutto per il mio lavoro /$$$cta/ ClickUp è l'app per il lavoro che porta con sé gestione delle attività , monitoraggio dei progetti e collaborazione tra team in un unico luogo.

La sua suite di strumenti progettati per ogni tipo di progetto gli conferisce un vantaggio ancora più netto. Dall'IA all'automazione, fino alla chat integrata, il sistema affronta senza problemi anche le sfide più piccole della collaborazione.

Funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp è stato progettato per rimodellare il modello di gestione delle attività e trasformare il caos in chiarezza. Esploriamo le sue funzionalità/funzione e scopriamo come queste portano maggiore concentrazione, efficienza e facilità alle vostre operazioni quotidiane. 👇

Funzionalità/funzione #1: funzionalità di project management e di attività Utilizzo di ClickUp significa Da fare a modo vostro. È stato costruito per organizzare in modo efficace i progetti e gestire il flusso di lavoro. È possibile suddividere i progetti in attività, attività secondarie e persino liste di controllo , rendendo estremamente facile tenere d'occhio il quadro generale senza perdere il monitoraggio dei dettagli più fini.

Ottenete una panoramica di alto livello dell'intero progetto con la piattaforma ClickUp Project Management

In effetti, La soluzione ClickUp per il project management è l'aggiornamento definitivo per i team.

Ecco come potete utilizzare la sua funzionalità/funzione del project management 👇

Pianifica le tue attività con Priorità delle attività di ClickUp e lasciate che dia la priorità a tutte le attività, da quelle più grandi a quelle secondarie, in modo che il vostro team sappia cosa affrontare dopo

Priorità delle attività di ClickUp e lasciate che dia la priorità a tutte le attività, da quelle più grandi a quelle secondarie, in modo che il vostro team sappia cosa affrontare dopo Collabora perfettamente con Documenti ClickUp . Costruire e condividere basi di conoscenza, wiki o documentazione dettagliata del progetto, tutto in un unico luogo

Documenti ClickUp . Costruire e condividere basi di conoscenza, wiki o documentazione dettagliata del progetto, tutto in un unico luogo Risparmia tempo con Automazioni di ClickUp . Lasciate che si occupi delle cose ripetitive, così il vostro team potrà concentrarsi sulle aree creative

Automazioni di ClickUp . Lasciate che si occupi delle cose ripetitive, così il vostro team potrà concentrarsi sulle aree creative Vedere il quadro generale conClickUp Dashboard . Monitoraggio dello stato, misurazione della produttività del team, individuazione dei colli di bottiglia e informazioni in tempo reale: tutto in un'unica visualizzazione dinamica

Suggerimento professionale: Utilizzate ClickUp Brain per generare automaticamente attività secondarie correlate a partire dalle descrizioni delle attività principali, per individuare componenti del progetto trascurati che potrebbero essere sfuggiti alla pianificazione manuale. Per ottenere risultati ottimali, scrivete descrizioni dettagliate delle attività principali per aiutare Brain a suddividere accuratamente il lavoro.

Abbinate la piattaforma a Attività di ClickUp e sarete inarrestabili.

Suddividete flussi di lavoro complessi in attività cardine raggiungibili con ClickUp Tasks

Ecco cosa potete aspettarvi ↓

Rimanete in carreggiata, a modo vostro: Con gli stati delle attività personalizzabili, potete creare fasi che corrispondono al vostro processo, sia che si tratti di "Avanzamento" o "In attesa di approvazione"

Concentratevi su ciò che conta: Utilizzate i livelli di priorità (da "Basso" a "Urgente") e concentratevi su ciò che è più importante

Tutti i dettagli in un unico punto: Niente più ricerca di file o collegamenti. Campi personalizzati di ClickUp consentono di aggiungere qualsiasi cosa a un'attività: note, file, scadenze, ecc

Prevenire i colli di bottiglia: Dipendenze delle attività di ClickUp aiutano a visualizzare ciò che deve accadere per primo: un'attività completata apre la strada a quella successiva

Funzionalità/funzione #2: ClickUp Chattare

La maggior parte delle applicazioni per la produttività vi lascia a fare i salti mortali per mantenere la conversazione. ClickUp Chattare risolve questo problema: nessun salto di app, nessun ritardo.

Comunicate con il vostro team in tempo reale con ClickUp Chat

Consente di discutere idee, gestire attività e monitorare progetti sotto lo stesso tetto.

In poche parole, ogni Elenco, Cartella o Spazio di ClickUp è dotato di una chat dedicata. Ciò significa che le discussioni sono sempre collegate alle attività o ai progetti pertinenti e che qualsiasi aggiornamento nel canale si sincronizza istantaneamente con il campo associato.

E non preoccupatevi della privacy: la chat consente di personalizzare le autorizzazioni, in modo da poter scegliere tra conversazioni pubbliche e private in base a ciò che funziona meglio per il vostro team.

Inoltre, l'opzione "FollowUps" di Chat trasforma istantaneamente i messaggi di chattare in elementi d'azione, rendendo così il vostro lavoro più semplice collaborazione in tempo reale e di tenere tutti sotto controllo.

Assicurare l'account tra i membri del team con i FollowUp su ClickUp Chattare

Ancora meglio, utilizzate Brain all'interno della chat per ottenere riepiloghi/riassunti. ClickUp Brain riepiloga istantaneamente la cronologia delle chat, le sequenze dei progetti e i thread per darvi la risposta che cercate.

🔍Da fare? 90% dei dipendenti che hanno adottato l'IA sul lavoro ha registrato un significativo aumento della produttività. Questo dato evidenzia l'importanza che le piattaforme di produttività abbiano un assistente IA integrato.

Funzionalità/funzione #3: visualizzazioni personalizzate Vista Gantt di ClickUp mette in prospettiva l'intero progetto con attività, sequenze temporali e dipendenze, il tutto disposto per voi (è sufficiente un tocco di

capacità di gestione delle attività di fare da guida).

Utilizzate la Vista Gantt di ClickUp per valutare la produttività del vostro team e creare relazioni tra le attività

Ecco cosa si può fare con la Vista Gantt 👇

Riunite spazi, cartelle, elenchi e attività secondarie in un elegante grafico Gantt. Finalmente un modo per vedere il sito in modo corretto e tenere tutto in ordine

Aggiornamenti in tempo reale e monitoraggio dello stato, per essere sempre un passo avanti e completare le attività in tempo

Create collegamenti tra le attività, modificate le pianificazioni al volo e mantenete i progetti senza intoppi

Con la funzionalità di percorso critico, sapete esattamente quali attività incidono sulla vostra scadenza. Dite addio alle perdite di tempo e date il benvenuto a un piano più intelligente

da fare? Oltre la metà (54%) dei professionisti del project management non dispone di strumenti di collaborazione efficaci .

E c'è di peggio: il 36% spende da 4 ore a un giorno intero ogni mese per raccogliere manualmente gli aggiornamenti sui progetti. si tratta di 100 ore all'anno per persona, sprecate in attività ripetitive

Prezzi ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

➡️ **Leggi di più Come i team incanalano la loro produttività con ClickUp?

Che cos'è l'artigianato?

via Craft.io Craft.io è una piattaforma di project management che semplifica il ciclo di vita del prodotto, dall'ideazione all'esecuzione.

Consente di gestire roadmap, dare priorità alle attività e raccogliere feedback in un ambiente integrato. Questa piattaforma è particolarmente utile per i product manager, i chief product officer e i team di varie dimensioni organizzative.

Funzionalità/funzione Craft

Craft.io si concentra sull'aiutare i team a organizzare le loro idee e i loro piani in modo chiaro e collaborativo. Vediamo alcune delle sue funzionalità/funzione. ⚒️

Funzionalità/funzione #1: portale di feedback

Craft.io semplifica la raccolta di feedback attraverso un portale personalizzabile per raccogliere input dai clienti o dai team interni. È possibile organizzare i feedback in categorie come "richieste di funzionalità/funzione" o "bug" e personalizzare il portale con loghi e descrizioni per renderlo più chiaro.

La gestione dei feedback è altrettanto snella. La vista Tabella vi aiuta a gestire rapidamente grandi volumi, con azioni in blocco e una migliore visibilità degli elementi in arrivo. Per mantenere l'efficienza, è possibile collegare i feedback alle produttività pertinenti e gestire le risposte direttamente all'interno della piattaforma.

Funzionalità/funzione #2: Pianificazione e visualizzazione della capacità

Craft.io fornisce strumenti per la creazione di roadmap visive che comunicano in modo costruttivo le sequenze temporali e le priorità dei progetti. È possibile modificarle per i diversi stakeholder per migliorare la chiarezza.

Il software consente di visualizzare la capacità del team per allocare le risorse in base al carico di lavoro e alle richieste del progetto. Questa integrazione garantisce che il team non sia sovraccaricato dalle scadenze dei progetti.

**Applicate la Matrice di Eisenhower e suddividete le vostre attività in quattro quadranti:

Urgenti e Importanti (ad esempio, le scadenze) Non urgenti ma importanti (ad esempio, sviluppo delle competenze) Urgente ma non importante (ad esempio, riunioni a bassa priorità) Nessuna delle due (ad esempio, scorrere senza pensieri)

#

Funzionalità/funzione n. 3: funzionalità di reportistica

Craft.io dispone di funzioni di reportistica per tracciare, analizzare e comunicare lo stato di avanzamento del progetto. Inoltre, è disponibile un "Progress Dashboard" per visualizzare in modo centralizzato lo sviluppo graduale del prodotto.

Inoltre, è possibile monitorare lo stato di avanzamento in diversi intervalli di tempo, come trimestri, rilasci, iniziative o oggetti, per visualizzare meglio la situazione.

Prezzi di Craft

**Gratis

Starter: $24/mese per utente

$24/mese per utente Pro: $99/mese per utente

$99/mese per utente Azienda: Struttura dei prezzi personalizzata

ClickUp Vs. Craft: Funzionalità/funzione a confronto

Ora che abbiamo esaminato alcune funzionalità/funzione di ClickUp e Craft, confrontiamo le loro capacità per trovare la scelta migliore. 📃

Aspect | ClickUp | Craft |

| --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |

| Interfaccia utente | Interfaccia flessibile e personalizzabile |Interfaccia utente generalmente semplice

| Struttura gerarchica | Una robusta struttura gerarchica con spazi, cartelle, elenchi e attività per il project management complesso e i team agili | Mancante di organizzazione gerarchica, che lo rende meno ideale per i progetti complessi |

| Personalizzazione | Altamente personalizzabile con stati delle attività e flussi di lavoro personalizzati | Personalizzazione limitata |

| Visualizzazione dei progetti | Supporta multiple viste come grafici Gantt, tavole Kanban, vista Sequenza e mappe mentali per il monitoraggio dei progetti | Offre strumenti di visualizzazione di base ma manca di varietà |

| Strumenti di collaborazione | Funzionalità di ClickUp Docs, Tasks, Chattare e molte altre per la collaborazione e la condivisione in tempo reale | Funzionalità di collaborazione di base

| Integrazioni | Supporta oltre 1.000 integrazioni con molti strumenti, compresi quelli per il project management e lo sviluppo di software | Capacità di integrazione limitate

| Funzionalità di IA | Offre ClickUp Brain e ClickUp Automazioni per automatizzare le attività e generare insight basati sull'IA | Mancano funzioni di IA |

Ora che abbiamo esplorato il confronto fianco a fianco, approfondiamo i dettagli per vedere come Craft.io e ClickUp si posizionano in aree specifiche. 🤝

Interfaccia utente

Un'area che rende ClickUp unico nel suo genere è il design moderno e visivamente accattivante dell'interfaccia utente, che può essere personalizzato in base alle proprie esigenze. Dispone inoltre di una Vista Tutto che offre una panoramica completa di tutte le attività ai vari livelli dell'organizzazione. In questo modo è facile ordinare e filtrare le informazioni.

l'interfaccia di Craft, invece, è semplice e chiara. Il suo layout privilegia le funzioni essenziali per i gestori del prodotto, rendendo facile l'adozione da parte dei team senza una curva di apprendimento. Questo strumento è utile per un rapido onboarding.

🏆 Vincitore: È un _tie_a! Entrambi gli strumenti hanno un'interfaccia semplice ma rispondono a diverse preferenze degli utenti

Opzioni di personalizzazione

Per quanto riguarda la personalizzazione, ClickUp offre opzioni illimitate per la progettazione di flussi di lavoro, visualizzazioni e processi che si adattano perfettamente al vostro team.

Dagli stati personalizzati ai campi personalizzati, fino alla possibilità di passare da una vista all'altra (come Kanban, Gantt o Elenco), ClickUp garantisce che non ci siano due configurazioni uguali. Inoltre, il suo sistema pre-costruito modelli di project management predefiniti sono di grande aiuto quando non si vuole creare un flusso di lavoro da zero.

D'altra parte, Craft.io, pur essendo potente, ha ancora dei limiti in termini di personalizzazione. La piattaforma offre flessibilità ai team di prodotto, come flussi di lavoro e modelli personalizzabili, ma non offre la stessa libertà di ClickUp.

🏆 Vincitore: clickUp_ si aggiudica la torta! Grazie al suo ampio set di funzionalità/funzione personalizzabili, potete organizzare il vostro spazio di lavoro nel modo che preferite

Opzioni di collaborazione

ClickUp dispone di solidi strumenti di collaborazione con funzionalità/funzione di ClickUp Documenti, Lavagne online di ClickUp e ClickUp Chattare, oltre a molti altri. In questo modo si crea una linea di comunicazione indistruttibile tra i team (perfetta per team ibridi e remoti con fuso orario diverso).

Inoltre, è possibile integrare la propria area di lavoro con oltre 1000 Integrazioni ClickUp tra cui Dropbox, GitHub e Figma.

Craft.io, invece, brilla per la collaborazione guidata dal feedback. La sua funzionalità/funzione "Talk", i pannelli di attività e le chat di gruppo sono ottimi per mantenere le discussioni organizzate. Inoltre, il suo sistema di gestione dei feedback, completato da sondaggi e inchieste, incoraggia i contributi delle varie parti interessate, rendendolo adatto ai team incentrati sui prodotti.

🏆 Vincitore: Dipende dalle vostre esigenze.

ClickUp per la collaborazione e le integrazioni senza soluzione di continuità, ideale per qualsiasi modello aziendale e dimensione Craft.io per gli strumenti basati sul feedback, perfetti per i team incentrati sui prodotti

ClickUp Vs. Craft su Reddit

Per concludere il dibattito, abbiamo portato la questione a Reddit . Anche se non ci sono thread specifici, ecco alcune opinioni degli utenti su entrambi gli strumenti.

Uno utente elogiato ClickUp:

Usiamo ClickUp da almeno 4 anni e, onestamente, è di gran lunga uno dei migliori strumenti di project management. Abbiamo provato Asana, Monday.com e Trello prima di decidere di scegliere Clickup. _La scelta migliore in assoluto! Non ho mai avuto problemi e il servizio clienti è stato molto disponibile. Ho sottoscritto una sottoscrizione a pagamento e la nuova versione continua a migliorare. Nel complesso, per il prezzo e la grande quantità di strumenti, ClickUp ha decisamente superato tutte le mie aspettative. Dopo aver imparato a usare ClickUp in modo efficace, ho acquisito nuove prospettive sui nostri processi di flusso di lavoro"

D'altra parte, per Craft, un altro utente ha commentato:

_Craft è in gran parte buono rispetto a tutto il resto, ma è così anemico e terribile dove conta davvero: fornendo effettivamente strumenti per organizzare la conoscenza. E lì sembra quasi intenzionalmente anemico - non sono sicuro di dove stiano andando in termini di strategia.{\i}

Alcuni utenti hanno persino detto:

Craft Contro: un po' opprimente all'inizio, UI affollata (gli sfondi possono distrarre, ma si possono disattivare) e sensazione di disgiunzione.

Meglio ancora, sentite il parere di chi ha usato ClickUp da vicino per mettere in contatto l'intero studio con gli altri.

ClickUp è stata la soluzione migliore per noi perché combina diversi strumenti di project management in uno solo. Dalla Mappa Mentale, alle Mappe Mentali, agli Sprint, ClickUp è uno strumento dinamico per organizzare le attività di qualsiasi reparto e dare visibilità all'intera azienda._

Andrea Park, Coordinatore delle operazioni aziendali, Spekit

Quale strumento di produttività regna sovrano?

Il verdetto è arrivato e abbiamo un vincitore! È ClickUp! 👑

Sebbene Craft.io disponga di ottime funzionalità/funzione per l'organizzazione delle idee e la creazione di roadmap, è stato creato per team incentrati sui prodotti piuttosto che su progetti di tipo diverso. Pur essendo utile, la sua semplicità e l'approccio centralizzato non soddisfano la necessità di funzionalità avanzate.

ClickUp è invece una piattaforma di produttività all-in-one che offre funzionalità/funzioni solide come l'automazione dei flussi di lavoro, le funzionalità di IA, i modelli precostituiti, la reportistica dettagliata e oltre 1.000 integrazioni che soddisfano tutte le moderne esigenze di project management.

È anche versatile e scalabile, il che la rende ideale per team di qualsiasi dimensione. Quindi, cosa state aspettando?

