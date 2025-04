Notebook LM vs. Obsidian: Quale app per prendere appunti è migliore?

Vi sentite mai affogare in un mare di note? Note di riunioni sparse in un'app, elenchi di attività del team scarabocchiati in un'agenda e grandi idee che vi sfuggono prima di prendere forma.

Può sembrare opprimente.

È qui che la giusta app per prendere appunti può cambiare tutto. Strumenti come NotebookLM e Obsidian ottimizzano i flussi di lavoro, mettono in connessione i pensieri e portano ordine nel caos.

In questo post, metteremo a confronto questi due strumenti ed esploreremo le loro funzionalità/funzioni, i loro punti di forza e le loro differenze per aiutarvi a decidere quale sia il vostro stile. E se nessuno dei due vi sembra "quello giusto", restate in zona: abbiamo un'opzione jolly che potrebbe rubarvi la scena.

Entriamo nel dibattito Notebook LM vs. Obsidian e troviamo l'abbinamento perfetto per le vostre esigenze di annotazione.

Che cos'è NotebookLM?

via Quaderno LM Sviluppato dai laboratori di Google, QuadernoLM è uno strumento innovativo di IA per prendere appunti che rappresenta il passaggio da repository statici di note a sistemi di conoscenza dinamici e interattivi.

Si trasforma in un esperto caricando PDF, video, documenti e siti web. Riepiloga i file caricati e genera output creativi basati sui materiali dell'utente, completati da fonti pertinenti.

Inoltre, trattandosi del vostro Notebook, i vostri dati non vengono mai utilizzati per addestrare l'algoritmo di NotebookLM.

Le migliori funzionalità/funzione di NotebookLM

NotebookLM offre diverse funzionalità/funzione che aiutano studenti, ricercatori, liberi professionisti e aziende a incrementare la produttività.

Vediamo come si può usare NotebookLM per migliorare il flusso di lavoro:

Funzionalità/funzione #1: panoramiche audio

Immaginate di trasformare i vostri documenti in conversazioni in stile podcast tra due voci dell'IA. È possibile ascoltare queste discussioni "Deep Dive" con un solo clic, assorbendo le informazioni caricate in movimento.

NotebookLM analizza le conversazioni trascritte per individuare informazioni specifiche, risparmiandovi la fatica di spulciare lunghi file audio alla ricerca di dettagli chiave. Inoltre, consente di generare un collegato audio pubblico e di condividerlo con il team.

Funzionalità/funzione n. 2: ricerca di citazioni

NotebookLM recupera le risposte alle vostre domande con citazioni che collegano direttamente alle fonti originali. Ciò significa che saprete sempre da dove provengono le informazioni, senza dover perdere tempo a controllare manualmente i fatti sui motori di ricerca.

La sua funzionalità/funzione chiave è che le risposte della chat si basano solo sulle fonti fornite dall'utente, a meno che non gli si chieda di fare qualcosa di creativo, come riscrivere una storia.

Nota: NotebookLM supporta attualmente vari tipi di fonti, tra cui Google Documenti, Google Slides, file PDF, file Markdown, URL web, URL YouTube di video pubblici e file audio.

Funzionalità/funzione #3: analisi multi-documento

Notebook LM è in grado di analizzare simultaneamente diversi articoli e documenti, aiutandovi a trovare temi comuni, opinioni diverse e nuove tendenze tra le varie fonti.

È come avere un assistente di ricerca con superpoteri, in grado di comprendere rapidamente molte informazioni, risparmiando tempo e lavoro richiesto.

Funzionalità/funzione #4: Formati strutturati per progetti di scrittura

NotebookLM trasforma le note disordinate in documenti organizzati. Scegliete una serie di note e chiedete allo strumento di creare qualcosa di nuovo. In base alla richiesta, lo strumento suggerisce formati come una scaletta tematica o una guida di studio.

È possibile digitare istruzioni personalizzate per dare forma alle note in una newsletter email, in una bozza di sceneggiatura, in un piano di marketing e altro ancora. Una volta completata la bozza, è possibile esportarla in Google Documenti per le modifiche finali.

Prezzi di NotebookLM

Utilizzo gratuito (attualmente in fase beta)

Cos'è Obsidian?

via OssidianaOssidiana è un'app per prendere appunti flessibile e incentrata sulla privacy, con molteplici plugin e temi che si adattano al vostro modo di pensare e di lavorare. Memorizza le note localmente sul dispositivo, consentendo di accedervi rapidamente, anche offline.

Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Diverse funzionalità/funzione di Obsidian permettono di prendere note senza problemi. Esploriamole insieme:

Funzionalità/funzione #1: Elenchi da fare

Obsidian permette di creare un formato standardizzato per l'elenco delle cose da fare e di dividere le attività in sezioni, come le riunioni con i client, i piani di allenamento o i progetti creativi.

Consente inoltre di monitorare e gestire le attività nell'intero vault di Obsidian. È possibile interrogare le attività, contrassegnarle come terminate da qualsiasi luogo e utilizzare funzionalità come date di scadenza, attività ricorrenti, date di completamento, sottoinsiemi di liste di controllo e filtri avanzati.

Funzionalità/funzione #2: visualizzazione del grafico

La vista grafica di Obsidian permette di visualizzare l'intero vault, mostrando come tutte le note siano interconnesse.

Ogni nota appare come un nodo e le linee rappresentano i collegamenti tra di esse. È possibile zoomare su cluster specifici, filtrare per tag o collegamenti e personalizzare l'aspetto per facilitare l'esplorazione visiva di idee complesse.

Funzionalità/funzione #3: visualizzazione su tela

Obsidian ha uno strumento integrato chiamato "Canvas" che permette di mappare le idee come schede su un tabellone. Le schede possono essere spostate, raggruppate e collegate a piacimento, creando una rappresentazione non lineare dei propri pensieri.

È possibile incorporare note adesive online immagini, PDF, video, audio e articoli. Inoltre, i file di Canva sono memorizzati localmente in un formato JSON aperto, che ne facilita l'integrazione con altri strumenti, app, script e file di testo Modelli Obsidian .

Funzionalità/funzione #4: diverse opzioni di pubblicazione

Ora potete trasformare le vostre note di testo normale e le vostre immagini in un sito web condivisibile. Obsidian Publish vi permette di creare un wiki pubblico, una base di conoscenza o un giardino digitale, rendendo accessibili online i vostri pensieri e le vostre informazioni.

È possibile personalizzare completamente l'aspetto del sito Obsidian Publish con CSS e Javascript. Altre funzionalità/funzione includono anteprime hover per un rapido popover delle pagine collegate e una rapida modifica del testo, il tutto alimentato dalla semplicità di Markdown.

È inoltre possibile utilizzare le pagine impilate per sfogliare i collegamenti in riquadri orizzontali, come se si sfogliassero i giornali, e i backlink che elencano automaticamente le pagine che fanno riferimento a quella che si sta visualizzando.

Prezzi di Obsidian

Uso personale: Free Forever per sempre

Uso commerciale: $50/anno per utente

Sincronizzazione (componente aggiuntivo): $5/mese per utente con fatturazione mensile

Pubblicazione (componente aggiuntivo): $10/mese per utente con fatturazione mensile

NotebookLM vs Obsidian: Funzionalità/funzione a confronto

A prima vista, può essere difficile distinguere tra NotebookLM e Obsidian solo in base alle loro funzionalità/funzione. La tabella seguente fornisce una panoramica delle loro differenze chiave.

Funzione | NotebookLM | Obsidian |

| ---------------------------- | -------------- | ------------ |

| Assistente IA | ✅ | ❌ |

| Collaborazione in tempo reale | ✅ | ✅ |

| Grafo della conoscenza | ❌ | ✅ |

| Backlinking | ❌ | ✅ |

| App mobile | ✅ | ✅ |

| Sincronizzazione tra i vari dispositivi | ✅ | ❌ |

| Funzione offline | ❌ | ✅ |

| Supporto per Markdown | ❌ | ✅ |

| Controllo ortografico | ✅ | ✅ |

| Assistenza API | ❌ | ✅ |

| Incorporare da siti di terze parti | ✅ | ✅ |

Ora, analizziamo i dettagli più precisi.

Funzionalità/funzione #1: interfaccia utente e organizzazione della ricerca

NotebookLM semplifica il flusso di lavoro aiutandovi a combinare i documenti e a estrarre chiavi di lettura, rendendolo perfetto per attività come lo studio o il brainstorming. Ad esempio, è in grado di riepilogare i capitoli, rispondere alle domande e creare aiuti allo studio per aiutarvi a concentrarvi sull'apprendimento

Obsidian, invece, offre un sistema di caveau personalizzabile con funzionalità/funzione come le visualizzazioni a riquadri separati. Questo permette di lavorare su più note affiancate, il che è eccellente per il multitasking e per esplorare le connessioni tra le idee.

Vincitore 🏆

Entrambi gli strumenti di IA sono ottimi, quindi scegliete quello che si adatta meglio al vostro flusso di lavoro!

Se avete valore per i riepiloghi/riassunti e le automazioni basate sull'IA, NotebookLM è il migliore

è il migliore Ma se la personalizzazione e il controllo sono obbligatori per voi, Obsidian è in testa

Funzionalità/funzione #2: Backlinking e gestione della conoscenza

NotebookLM sistema di gestione della conoscenza è incentrato sul collegamento delle fonti. Quando si riepilogano/riassumono le domande, si collegano le risposte alle loro fonti originali dopo aver navigato in Internet. Questa trasparenza lo rende molto utile per i ricercatori o per chiunque abbia bisogno di monitorare la provenienza delle informazioni.

Obsidian ha invece un approccio grafico. Permette di creare una "ragnatela" di pensieri e idee interconnessi, perfetta per costruire wiki personali o sistemi di conoscenza a lungo termine. Con la sua funzionalità/funzione Canvas, si può vedere come tutto si collega da una visualizzazione di primo livello.

Vincitore 🏆

Ancora una volta, è un pareggio!

NotebookLM è ottimo per il monitoraggio delle fonti, perfetto per accademici e ricercatori

è ottimo per il monitoraggio delle fonti, perfetto per accademici e ricercatori Obsidian brilla per i suoi strumenti visivi, ideali per la costruzione di sistemi di conoscenza interconnessi

Funzionalità/funzione #3: collaborazione in team

Se il vostro team utilizza l'area di lavoro di Google, NotebookLM si integrerà perfettamente nei vostri flussi di lavoro. Questo strumento di IA consente di caricare una presentazione di marketing, generare riepiloghi/riassunti e condividerli direttamente con i colleghi, usufruendo della sua capacità di aumentare l'allineamento e la produttività.

Obsidian, invece, è più adatto all'uso individuale. Sebbene sia possibile condividere i vault con plugin o strumenti di terze parti, non è così semplice come le funzionalità di collaborazione di NotebookLM.

Tuttavia, Obsidian offre un'intera cronologia delle versioni per ogni nota, rendendo facile il monitoraggio delle modifiche, particolarmente utile quando sono coinvolti più utenti.

Vincitore 🏆

NotebookLM è in testa! Per i team, la perfetta integrazione di NotebookLM con l'area di lavoro di Google e le funzionalità/funzione dello strumento IA consentono di usufruire di tutta la produttività condivisa. Obsidian brilla per i flussi di lavoro individuali, ma non è all'altezza della collaborazione nativa tra team.

Funzionalità/funzione #4: funzionalità offline e spazio di archiviazione dei dati

NotebookLM opera quasi interamente nel cloud, affidandosi ai server di Google per analizzare e organizzare i documenti. Ciò significa che è necessaria una connessione a Internet per sfruttare le sue funzionalità/funzione.

Sebbene sia vantaggioso per l'accessibilità e la collaborazione, NotebookLM potrebbe non soddisfare gli utenti che hanno bisogno di forti capacità offline o che sono preoccupati per la privacy dei dati.

Al contrario, Obsidian è propriamente offline. Utilizza file aperti e non proprietari che impediscono il lock-in e preservano i dati caricati. Questo approccio consente di stare tranquilli per quanto riguarda la privacy e garantisce la possibilità di continuare a lavorare senza connessione a Internet.

Vincitore 🏆

Obsidian vince in quest'area. Il suo design offline-first e l'uso di formati di file non proprietari garantiscono agli utenti la piena titolarità dei propri dati mentre lavorano senza connessione.

NotebookLM vs. Obsidian su Reddit

Quando abbiamo fatto una ricerca su NotebookLM e Obsidian, abbiamo utilizzato Reddit per determinare l'opinione degli utenti.

Come un utente lo mette:

Tutto ciò che inserisco in Obsidian è mio, per sempre, e se lo scelgo, completamente privato e locale. Tutto ciò che si inserisce in NotebookLM non è mio per tutto il tempo che Google decide e non è affatto privato, indipendentemente da ciò che voglio. Il fattore "cool" è irrilevante per me se non posso essere sicuro che i miei dati siano al sicuro, protetti e per sempre miei.

Il rovescio della medaglia, un altro Redditor elogia l'utilità di NotebookLM per gli studenti a corto di tempo:

In questo momento sto digerendo come un matto i white paper sulla sicurezza. Spesso ho più fonti e di solito sono confuse. Gli fornisco tutte le informazioni che ho, ascolto la panoramica e poi faccio domande a raffica. Chiedo esempi in campi affini che capisco meglio, chiedo FAQ e poi chiedo backtesting.

Da quando sono uno studente a tempo pieno con due lavori, finisco per fare molte di queste cose sugli autobus, tra le lezioni, i turni, ecc. È come avere un amministratore di ricerca a tempo pieno per un argomento molto specifico.

Sebbene NotebookLM e Obsidian abbiano molte recensioni di utenti su Reddit, entrambi gli strumenti hanno la loro parte di critici. Da fare, quindi, in questa battaglia di

Strumenti di IA per la presa di note

?

Non pensateci, perché vogliamo farvi conoscere una piattaforma di produttività all-in-one.

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a NotebookLM vs. Obsidian

Sia NotebookLM che Obsidian sono eccellenti a modo loro. Ma se avete bisogno di qualcosa di più del semplice prendere appunti? E se voleste combinare le vostre note con la gestione delle attività, la collaborazione del team e il monitoraggio dei progetti, tutto in un unico posto?

Entrate in

ClickUp

, un robusto NotebookLM vs.

Alternativa Obsidian

. È una completa centrale di produttività che eleva la vostra vita e il vostro lavoro.

Esploriamo insieme le sue funzionalità/funzione. 👇

ClickUp's One Up #1: ClickUp Documenti

ClickUp Documenti

consente di creare wiki, basi di conoscenza, liste di controllo o note dettagliate in base alle proprie preferenze. È inoltre possibile utilizzare opzioni di stile intuitive come banner, tabelle e modifica di testi ricchi.

Inoltre, le pagine annidate e i backlink aiutano a creare un'interconnessione tra le pagine

sistema di gestione dei documenti

con il vantaggio di collegarli alle attività e ai progetti per mantenere il flusso di lavoro in movimento.

Create, collaborate e organizzate le vostre idee senza problemi con ClickUp Documenti

Ed ecco la novità: potete trasformare qualsiasi nota in un'attività, assegnarla a voi stessi o a un membro del team e monitorare lo stato senza lasciare il documento. È perfetto per chi vuole che le proprie idee e i propri impegni vivano nello stesso spazio

**La condivisione dei documenti all'interno della piattaforma è altrettanto semplice. Generate un URL condivisibile e controllate le autorizzazioni per decidere chi può modificare: il vostro team, gli stakeholder esterni o il pubblico.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Blocco Note

Immaginate di catturare senza sforzo pensieri fugaci, collegamenti e impegni senza interrompere il vostro flusso di lavoro. ClickUp Blocco note rende tutto questo realtà grazie alla sua soluzione integrata per prendere rapidamente nota all'interno del flusso di lavoro esistente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Notepad-feature-to-Capture-Ideas.gif Funzionalità di blocco note ClickUp per catturare le idee: Notebook LM vs Obsidian /$$$img/

Catturate e organizzate le idee all'istante con il blocco note di ClickUp, mantenendo le note accessibili e sincronizzate su tutti i dispositivi

Le note vivono nella stessa piattaforma di attività, calendari e obiettivi, rendendo più facile allineare i lavori richiesti dal team senza doversi destreggiare tra più app.

Inoltre, le note sono private per impostazione predefinita, in modo che nessun altro nella vostra area di lavoro possa vederle. In questo modo è possibile annotare pensieri personali senza preoccuparsi di condividere informazioni sensibili.

💡Pro Tip: Utilizza Estensione di ClickUp per Chrome per acquisire note da qualsiasi punto del Web. È possibile salvare solo le informazioni necessarie, come collegamenti importanti o frammenti, con un semplice clic, senza interrompere il flusso di lavoro.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain

Combinando la presa di note con l'intelligenza artificiale, si crea un sistema in cui tutto è contestualmente rilevante. Questo è ciò che ClickUp Brain porta in tabella.

Questo assistente IA vi aiuta a lavorare in modo più intelligente e veloce, dal brainstorming di nuove idee alla rifinitura dei lavori esistenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-3.0-AI-view.png Scatenate la creatività, create modelli o generate copie alla velocità della luce con il miglior partner al mondo per il brainstorming /$$$img/

Accesso a tutte le conoscenze della vostra azienda con ClickUp Brain

Una delle funzionalità/funzione di ClickUp Brain è la possibilità di collegare le note alle attività e ai progetti. In questo modo le note non sono più idee isolate nel vuoto. Al contrario, è possibile annotare un'idea durante una riunione e trasformarla in un'attività per un membro del team dedicato.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-143.png ClickUp Brain: Riunione in municipio /$$$img/

Accedere più rapidamente alle informazioni e alle azioni contenute nelle note delle riunioni con ClickUp Brain

Ciò che lo rende particolarmente potente per la presa di note è la facilità con cui è possibile affinare i propri pensieri.

Invece di setacciare note disordinate o idee non strutturate, lasciate che ClickUp Brain faccia il lavoro pesante. Immaginate di scarabocchiare le chiavi di lettura durante una riunione e di avere in pochi secondi un'email professionale o una bozza di contenuto pronta da condividere. Questa è la potenza di ClickUp Brain. 💪

Consiglio per i professionisti: Utilizzate prompt dettagliati per ottenere risultati migliori da ClickUp Brain. Ad esempio: "Trasforma le note su $$$a in una traccia per il blog" o "Scrivi un'email su $$$a" Siate specifici con le attività e guardate come trasforma le vostre idee in contenuti organizzati senza sforzo!

ClickUp's One Up #4: Ricerca connessa La ricerca in connessione di ClickUp unifica i file, i documenti e gli strumenti in un unico luogo, consentendo di trovare facilmente ciò che serve, indipendentemente dal luogo in cui sono archiviati.

Inoltre, l'integrazione delle vostre app preferite, come Google Drive, Slack e Figma, vi permette di avere a portata di mano l'intero stack tecnologico, tutto da un'unica barra di ricerca in ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Universal-Search-Feature-simplified.png ClickUp 3.0 Ricerca universale semplificata: Notebook LM vs Obsidian /$$$img/

Ricerca di file e informazioni in ClickUp e nelle app in connessione grazie alla Ricerca in connessione

E con il tempo diventa sempre più potente. Man mano che la utilizzate, si adatta alle vostre esigenze e fornisce risultati personalizzati e più pertinenti.

Per istanza, è possibile aggiungere comandi di ricerca personalizzati, come scorciatoie per i collegamenti, e memorizzare testi da utilizzare in seguito per un'esperienza di ricerca intuitiva.

La mia azienda utilizza ClickUp come programma principale per la gestione delle attività. Tutti i membri del team, compresa la direzione, usano ClickUp quotidianamente per diversi reparti: operazioni, risorse umane, commerciale e marketing. I documenti di ClickUp contengono tutte le politiche e le procedure aziendali. La dashboard supervisiona le attività e i progetti dei clienti e dell'azienda. Le sue Automazioni aiutano a non raddoppiare i lavori richiesti. La funzione di ricerca universale, che consente di ricercare i programmi integrati, fa risparmiare tempo. Il mio team ha beneficiato delle nuove funzioni IA per la creazione di manuali di procedura e per il riepilogo del carico di lavoro, delle attività quotidiane e di altri dettagli"

Cathy Baillargeon, Fondatore/CEO, Virtual Cathy

ClickUp's One Up #5: Modelli precostituiti

Perché reinventare la ruota quando ClickUp offre più di 1000 modelli pronti all'uso per creare il vostro sito web strategie di presa di nota strutturate e professionali?

Prendete il Modello di note per le riunioni ClickUp per istanza.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-60.png Modello di note per le riunioni ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6438620 Scaricare questo modello /$$$cta/

È ricco di funzionalità/funzione per aiutarvi a consegnare il vostro lavoro migliore in meno tempo:

Collegare i documenti e le attività in modo da poter facilmente fare riferimento alle informazioni collegate durante il lavoro

Importazione di contenuti precedenti da altre app per una formattazione ricca e una modifica collaborativa

Modello di base di conoscenza ClickUp è un'altra fantastica risorsa per passare dalle note delle riunioni alla condivisione delle conoscenze a livello di team. Con sezioni per articoli di conoscenza, FAQ e risorse, è perfetto per organizzare e condividere le conoscenze all'interno del team.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Knowledge-Base-Template-2.png Software di gestione della conoscenza personale - Modello di base di conoscenza ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6449400 Scaricare questo modello /$$$cta/

Per darvi di più, si integra con IA connessa che rende più facile che mai collegare le conoscenze ai flussi di lavoro.

Prendere note in modo intelligente con ClickUp

Sia NotebookLM che Obsidian sono strumenti solidi. Potete raccogliere tutte le vostre note e i vostri pensieri e visualizzarli nel modo che ritenete più opportuno.

Ma cosa succede quando le esigenze si evolvono, i team crescono e passare da uno strumento all'altro diventa una seccatura?

È allora che avete bisogno di una soluzione che si adatti alle vostre esigenze. ClickUp è lo strumento di produttività perfetto per prendere appunti, gestire attività ed eseguire progetti.

Ecco perché siamo l'app di tutto, per il lavoro! Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp oggi stesso e verificate voi stessi.