I 10 migliori riepilogatori/riassumitori di trascrizioni IA per trasformare il caos in chiarezza nel 2025

Gli strumenti di trascrizione, pur essendo utili per catturare le note delle riunioni, vi lasciano a spulciare testi lunghi per ore.

Il riepilogatore/riassumere le trascrizioni IA ha cambiato le carte in tavola. Questo strumento non si limita a trascrivere, ma fornisce riepiloghi/riassunti concisi, trasformando ore di chiacchiere in minuti di informazioni utili.

Ma il punto è questo: Non tutti gli strumenti sono uguali La scelta di quello giusto è il punto in cui avviene la vera magia. Vediamo i principali riepilogatori/riassumitori di trascrizioni IA che dovete conoscere.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Scoprite i migliori riassuntori di trascrizioni IA che semplificano discussioni complesse in riepiloghi/riassunti chiari.

✅ Recast Studio: Il migliore per riproporre i contenuti dei podcast in oro per il marketing

Il migliore per riproporre i contenuti dei podcast in oro per il marketing ClickUp: Il migliore per i riepiloghi/riassunti di trascrizioni alimentati dall'IA

Il migliore per i riepiloghi/riassunti di trascrizioni alimentati dall'IA ✅ Fireflies.ai: Migliore per l'automazione delle note delle riunioni e dei riepiloghi/riassunti dell'IA

Migliore per l'automazione delle note delle riunioni e dei riepiloghi/riassunti dell'IA ✅ AssemblyAI: Migliore per gli sviluppatori che costruiscono con Speech IA all'avanguardia

Migliore per gli sviluppatori che costruiscono con Speech IA all'avanguardia ✅ Sembly IA: Migliore per la generazione di approfondimenti sulle riunioni

Migliore per la generazione di approfondimenti sulle riunioni ✅ Grain: Migliore per le note e i flussi di lavoro personalizzati dell'IA per le riunioni

Migliore per le note e i flussi di lavoro personalizzati dell'IA per le riunioni ✅ Otter.ai: Migliore per la trascrizione in tempo reale delle riunioni e degli elementi d'azione

Migliore per la trascrizione in tempo reale delle riunioni e degli elementi d'azione ✅ Notta: Migliore per la trascrizione bilingue e la collaborazione continua

Migliore per la trascrizione bilingue e la collaborazione continua ✅ Transcribe: Migliore per la trascrizione multilingue e le riepilogo/riassunti automatizzati

Migliore per la trascrizione multilingue e le riepilogo/riassunti automatizzati ✅ Sonix: La migliore per la trascrizione e la traduzione automatizzata in oltre 50 lingue

**Cosa bisogna cercare in un riepilogatore/riassunto di trascrizione?

Quando scegliete un riepilogatore/riassunto di trascrizioni, concentratevi sugli strumenti che migliorano la produttività. Ecco le funzionalità/funzione a cui dare priorità:

Lunghezza del riepilogo/riassunto personalizzabile: Regolazione del livello di dettaglio in base alle proprie esigenze, sia che si tratti di una rapida panoramica o di un riepilogo dettagliato

Regolazione del livello di dettaglio in base alle proprie esigenze, sia che si tratti di una rapida panoramica o di un riepilogo dettagliato Assistenza per più formati: Utilizza trascrizioni di riunioni, trascrizioni di YouTube e altri tipi di file per garantire la flessibilità

Utilizza trascrizioni di riunioni, trascrizioni di YouTube e altri tipi di file per garantire la flessibilità Generatore di riepiloghi IA con precisione: Genera riepiloghi che catturano il contesto originale senza perdere le chiavi di lettura

Genera riepiloghi che catturano il contesto originale senza perdere le chiavi di lettura Integrazione con piattaforme come Google Meet e Microsoft Teams: Riepilogare automaticamente le riunioni direttamente all'interno del flusso di lavoro

Riepilogare automaticamente le riunioni direttamente all'interno del flusso di lavoro Trascrizione e riepilogazione in tempo reale: Creazione di riepiloghi/riassunti utilizzabili mentre la riunione è ancora in corso

Creazione di riepiloghi/riassunti utilizzabili mentre la riunione è ancora in corso Possibilità di riepilogare/riassumere in più lingue: Espandere l'usabilità in team globali

Espandere l'usabilità in team globali Opzioni di esportazione in strumenti popolari come Documenti Google: Condivisione dei riepiloghi delle riunioni senza soluzione di continuità

I 10 migliori strumenti di IA per riepilogare/riassumere le trascrizioni

Trovare il giusto riepilogatore/riassumere l'IA può migliorare drasticamente l'efficienza, facendo risparmiare tempo e fornendo al contempo informazioni utili. Esploriamo i migliori strumenti di trascrizione disponibili oggi.

1. ClickUp (migliore per i riepiloghi/riassunti IA) ClickUp è l'app per il lavoro che integra l'IA per automatizzare i riepiloghi/riassunti delle riunioni, gli aggiornamenti dei progetti e altro ancora.

ClickUp Brain semplifica la riepilogazione delle trascrizioni offrendo un intervallo di potenti funzionalità IA. Con Brain è possibile riepilogare facilmente trascrizioni di riunioni, aggiornamenti di progetti, video di YouTube e contenuti multilingue.

Permette di creare riepiloghi personalizzati, generare elenchi di attività direttamente dalle informazioni estratte e automatizzare gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento, il tutto senza passare da uno strumento all'altro.

Ulteriori informazioni

Documenti di ClickUp

Documenti ClickUp che si integra perfettamente con Brain, lo rende ancora migliore. È possibile caricare i documenti, le note delle riunioni o le trascrizioni in ClickUp Docs e ottenere riepiloghi, elenchi di attività o aggiornamenti in un'unica posizione.

La piattaforma unificata elimina la necessità di destreggiarsi tra più app, rendendo l'intero processo più veloce e intuitivo rispetto ad altri strumenti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Riepilogare/riassumere rapidamente i punti chiave delle trascrizioni delle riunioni e degli aggiornamenti dei progetti

Trasformare le informazioni estratte in elenchi di attività direttamente all'interno di ClickUp Documenti

Automazioni per gli standup del team e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento per ridurre il monitoraggio manuale

Utilizzate ClickUp Docs per centralizzare i riepiloghi, le attività e gli aggiornamenti in un'unica area di lavoro

Riepilogare/riassumere i collegamenti ai video di YouTube e generare contenuti multilingue per una comunicazione senza soluzione di continuità

Acquisizione di trascrizioni e riepiloghi in tempo reale durante le riunioni in corso

Limiti di ClickUp

Alcune funzionalità avanzate di IA sono disponibili solo con piani a pagamento

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

ClickUp è fondamentale per il mio flusso di lavoro quotidiano, per il piano dei progetti e per la mia base di conoscenze. Ha risolto tutti i problemi legati alla dispersione delle informazioni e alle attività dimenticate, riunendo tutto in un unico posto. Ho usato ClickUp per gestire progetti, verbali di riunioni, ristrutturazioni e persino investimenti immobiliari. I modelli sono una salvezza, soprattutto per le attività ricorrenti, e il nuovo IA Brain facilita la ricerca in tutti i documenti. Per qualsiasi azienda, piccola o grande che sia, questo strumento è indispensabile.

Lourens S, fondatore e investitore

💡 Pro Tip: Evitate di passare da un'app all'altra scegliendo strumenti che si integrano con le piattaforme esistenti. Questo vi farà risparmiare ore e manterrà le vostre note centralizzate e facili da condividere. Ed è proprio per questo che ClickUp si distingue: è un'app tuttofare per il lavoro_ che vi consentirà di riepilogare le trascrizioni, di generare attività e di gestire progetti all'interno di una piattaforma unificata.

2. Fireflies.ai (migliore per l'automazione delle note delle riunioni e per i riepiloghi/riassunti dell'IA)

via Fireflies.ai Automatizzando il processo, Fireflies.ai elimina il fastidio di creare note e riepiloghi delle riunioni. L'IA Notetaker registra, trascrive e riepiloga le conversazioni da piattaforme come Google Meet, Zoom e Microsoft Teams.

È anche possibile caricare file audio o video e generare riepiloghi direttamente. Gli esclusivi Filtri IA fanno emergere elementi d'azione, domande e altri punti chiave in un clic, rendendo più rapide ed efficienti le revisioni post riunione.

Le migliori funzionalità/funzione di Fireflies.ai

Genera riepiloghi/riassunti basati sull'IA per i file audio o video caricati in pochi secondi

Identificazione ed estrazione di elementi d'azione, attività e punti chiave della discussione con un solo clic grazie ai filtri IA

Condivisioneriepilogo della riunione e riepiloghi direttamente con il team tramite Slack, Notion e Asana per mantenere tutti allineati

Limiti di Fireflies.aiA

Non è possibile registrare le discussioni dal vivo direttamente su un computer, il che limita la flessibilità

Prezzi di Fireflies.ai

**Free Forever

Pro: $18/mese per postazione

$18/mese per postazione Business: $29/mese per postazione

$29/mese per postazione Azienda: $39/mese per postazione

Valutazioni e recensioni su Fireflies.ai

G2: 4.8/5 (500+ recensioni)

4.8/5 (500+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

_Fireflies.ai ha trasformato la mia esperienza di riunione da un male necessario a una centrale di produttività. L'accuratezza della trascrizione è incredibile, come avere uno stenografo con un udito sovrumano. I riepiloghi/riassunti dell'IA e l'estrazione degli elementi d'azione cambiano le carte in tavola, fornendo un'esperienza da assistente personale che garantisce che nulla di importante sfugga ai controlli

George V, Direttore medico

➡️ Leggi di più: State lottando per condensare i lunghi paragrafi in approfondimenti concisi senza perdere il significato? Lasciate che l'IA faccia il lavoro pesante per voi. Scoprite questa guida alla i migliori riepilogatori/riassunti di paragrafi dell'IA che possono trasformare la vostra scrittura!

3. AssemblyAI (il migliore per gli sviluppatori che costruiscono con l'IA vocale all'avanguardia)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/3.-AssemblyAI-Best-for-developers-building-with-cutting-edge-speech-AI-1400x837.png /IA riepilogare/riassumere aiA: AssemblyAI /$$$img/

via Assemblea AI Assembly /IA offre una delle API speech-to-text più avanzate sul mercato, perfetta per gli sviluppatori e le aziende che utilizzano i dati vocali per prodotti innovativi basati sull'IA.

La sua trascrizione ad alta precisione ha funzionalità/funzione avanzate come la diarizzazione del parlante, l'analisi del sentiment, il rilevamento di frasi chiave e la redenzione delle informazioni personali.

Gli sviluppatori possono utilizzare l'API per riepilogare, analizzare e migliorare i dati vocali, abilitando funzionalità/funzione come i capitoli automatici e la moderazione dei contenuti per una perfetta integrazione in flussi di lavoro nuovi o esistenti.

Le migliori funzionalità/funzione di AssemblyAI

Trascrizione di file audio e video con elevata accuratezza, supportando una precisione di trascrizione superiore al 93%

Estrazione di informazioni grazie all'analisi del sentiment, alla diarizzazione degli altoparlanti e al rilevamento degli argomenti per ottenere dati significativi

Integrazione perfetta con API per capitoli automatici, redazione di PII e comprensione avanzata del parlato

Limiti di AssemblyAI

Può richiedere lievi aggiustamenti del prompt per casi d'uso specifici per migliorare l'accuratezza della trascrizione

Prezzi di AssemblyAI

**Gratis

Pay-as-you-go: A partire da $$$a/ora

A partire da $$$a/ora Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AssemblyAI

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (80+ recensioni)

➡️ Leggi di più: Rivedere lunghi video per estrarne le chiavi di lettura può prosciugare tempo ed energie. Semplificate il processo con gli strumenti di IA progettati per riepilogare i video senza sforzo. Esplorate il i migliori riepilogatori/riassunti di video IA qui e recupera il tuo tempo!

4. Sembly IA (la migliore per generare approfondimenti pratici sulle riunioni)

via {\an8}All'interno di un gruppo di lavoro Sembly IA porta la produttività delle riunioni a un nuovo livello, generando automaticamente note, attività e approfondimenti di IA. La piattaforma registra e trascrive le riunioni da Zoom, Google Meet e Microsoft Teams e organizza la discussione in riepiloghi/riassunti utilizzabili.

Questo strumento gratuito utilizza l'IA per identificare le attività e rilevare i rischi, garantendo che le riunioni portino a risultati concreti. Le sue funzionalità avanzate, come le chat di assistenza multi-meeting e i piani di progetto generati dall'IA, aiutano i team a trasformare senza sforzo le discussioni in risultati.

Le migliori funzionalità di IA per le riunioni

Trascrivere/riassumere automaticamente le riunioni in approfondimenti praticabili in oltre 48 lingue

Identificazione e organizzazione di attività, rischi e punti chiave della discussione per un follower immediato

Esperienza di chattare con l'IA in più riunioni per rivedere o analizzare le conversazioni in più riunioni

Limiti dell'IA di riunione

Al momento non acquisisce segmenti video per una facile consultazione quando vengono condivisi i contenuti dello schermo

Prezzi dell'IA di assemblaggio

Personale: Free

Free Professionale: $15/mese

$15/mese Team: $29/mese per postazione

$29/mese per postazione Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su IA Sembly IA

G2: 4.6/5 (30+ recensioni)

4.6/5 (30+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Sembly IA è diventato una parte essenziale del mio flusso di lavoro quotidiano. Le note delle riunioni sono così precise da sostituire la necessità di verbali separati e i riepiloghi/riassunti delle cose da fare mi permettono di essere pienamente presente durante le riunioni. È incredibilmente facile da integrare con Google e, la maggior parte delle volte, si unisce alle riunioni in tempo senza alcun intervento manuale.

Jackie A., Stratega dei processi aziendali in consulenza gestionale

🧠 Fatto divertente: DPG Media ha ottimizzato il suo enorme processo di metadati video utilizzando Amazon Transcribe e modelli basati sull'IA in un solo colpo 4 settimane . Questa innovazione ha permesso di risparmiare giorni di lavoro manuale e di migliorare le raccomandazioni dei contenuti per gli utenti. È un esempio perfetto di come gli strumenti di IA possano trasformare i flussi di lavoro!

5. Grain (migliore per le note di riunione e i flussi di lavoro personalizzati con l'IA)

via Grain Otter.ai automatizza la trascrizione delle riunioni, i riepiloghi/riassunti e gli elementi di azione, consentendo ai team di concentrarsi sulle discussioni piuttosto che sulla presa di note. La sua funzionalità/funzione OtterPilot IA si unisce automaticamente alle riunioni su Zoom, Google Meet e Microsoft Teams per fornire trascrizioni e riepiloghi in tempo reale.

Otter.ai si distingue per i riepiloghi/riassunti delle riunioni della durata di 30 secondi, le didascalie dal vivo, la riproduzione e la chattare con l'IA per ottenere approfondimenti. Il supporto multipiattaforma e gli strumenti di collaborazione mantengono i team allineati e produttivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Otter.ai

Partecipa automaticamente alle riunioni virtuali per trascrivere, riepilogare/riassumere e assegnare elementi d'azione in tempo reale

Riduzione di riunioni di un'ora in riepiloghi/riassunti di 30 secondi per una rapida panoramica

Chattare con l'IA per le query delle riunioni e generare email di follow-up o aggiornamenti

Limiti di Otter.ai

L'accuratezza dell'identificazione dell'oratore potrebbe essere migliorata

Il salvataggio automatico integrato impedisce di annullare le modifiche una volta salvate, il che può interrompere i flussi di lavoro

Prezzi di Otter.ai

Basic: Gratis

Gratis Pro: $16,99/mese per utente

$16,99/mese per utente Business: $30/mese per utente

$30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4.4/5.0 (280+ recensioni)

Capterra: 4.4/5.0 (80+ recensioni)

_Otter.ai è incredibilmente facile da usare, grazie alla perfetta integrazione con Zoom e Google Calendar. Si unisce e trascrive automaticamente le chiamate e la funzionalità di trascrizione dal vivo è una caratteristica fantastica. Una funzionalità/funzione di spicco è la capacità di catturare automaticamente le immagini quando le schermate vengono condivise o cambiate durante una chiamata, aggiungendo un contesto prezioso alle trascrizioni. L'IA è eccellente e l'impostazione è semplice come l'attivazione di un'integrazione"

Arjun K., co-fondatore di una piccola azienda

🧠 Fatto divertente: Hollywood punta sull'IA per trasformare il settore degli effetti visivi. Grazie a strumenti come lo storyboarding IA e gli effetti speciali automatizzati, studi come Lionsgate prevedono di risparmiare milioni e milioni di euro di dollari .'

7. Notta (il migliore per la trascrizione bilingue e la collaborazione senza soluzione di continuità)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/7.-Notta-Best-for-bilingual-transcription-and-seamless-collaboration-1400x819.png riepilogare/riassumere le trascrizioni aiA: Notta /$$$img/

via Notta Notta è una strumento per riepilogare/riassumere le note che converte automaticamente in testo modificabile riunioni, interviste o registrazioni dal vivo. Supportando fino a 58 lingue e offrendo trascrizione e traduzione bilingue in tempo reale, Notta si rivolge a team globali.

Va oltre la trascrizione, fornendo riepiloghi/riassunto basati sull'IA, approfondimenti sugli oratori e strumenti di collaborazione per garantire l'allineamento di tutte le parti interessate. Notta consente inoltre di esportare trascrizioni e riepiloghi in vari formati, rendendolo ideale per diversi flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Notta

Trascrive e traduce riunioni bilingue in tempo reale, supportando oltre 58 lingue

Generazione di riepiloghi/riassunti IA concisi con elementi chiave e azioni da intraprendere con un solo clic

Esportazione di note e trascrizioni in diversi formati, tra cui PDF, documenti Word e SRT

Nessun limite

Le versioni di prova gratuite non sono trasparenti per quanto riguarda l'esatta tempistica di scadenza, con conseguenti addebiti imprevisti

Prezzi di Notta

**Free

Pro: $14,99/mese per utente

$14,99/mese per utente Business: $27.99/mese per utente

$27.99/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Notta valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (130+ recensioni)

4.4/5 (130+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

➡️ Leggi di più: Vuoi rendere le tue riunioni più produttive senza affogare nella presa di note? Scoprite come l'IA può rivoluzionare le note delle riunioni con questa guida rivoluzionaria.

8. Sonix (il migliore per la trascrizione e la traduzione automatizzata in oltre 50 lingue)

via Sonix Sonix è un potente programma di strumento di trascrizione che offre servizi di trascrizione e traduzione rapidi, accurati e convenienti. Supportando oltre 50 lingue, è ideale per i professionisti che desiderano trascrivere, sottotitolare o tradurre contenuti audio e video senza alcuno sforzo.

Sonix offre funzionalità/funzione come i riepiloghi/riassunti con tecnologia IA, la creazione di capitoli, l'analisi del sentiment e i sottotitoli automatizzati. Il suo intuitivo editor nel browser consente agli utenti di modificare, cercare e organizzare facilmente le trascrizioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Sonix

Trascrive automaticamente contenuti audio e video in oltre 50 lingue

Fornisce strumenti avanzati di IA come l'analisi del sentimento, il rilevamento degli argomenti e i riepiloghi/riassunti dell'IA

Creazione e personalizzazione dei sottotitoli con font, colori e timecode regolabili

Limiti di Sonix

Gli strumenti di collaborazione nei piani di livello inferiore potrebbero non soddisfare tutti i requisiti del team

Prezzi Sonix

Standard: $10/ora

$10/ora Premium: $5/ora e $22/mese per utente

$5/ora e $22/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sonix

G2: 4.7/5 (20+ recensioni)

4.7/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.8/5.0 (130+ recensioni)

Sonix IA è incredibilmente vicino alla perfezione. La qualità della trascrizione è eccezionale e sono molto soddisfatto del servizio. In particolare, adoro la possibilità di esportare i sottotitoli in diversi formati di file, che è un enorme vantaggio per i progetti legati ai media.

Dieter K., editor inglese

💡 Pro Tip: Perfezionate i vostri riepiloghi/riassunti dell'IA per ottenere la massima chiarezza. Molti riepilogatori/riassunti consentono di personalizzare la lunghezza e la focalizzazione del riepilogo. Prima di immergervi in uno strumento, definite il vostro scopo. Regolate le impostazioni in base ai vostri obiettivi per ottenere approfondimenti più nitidi e fruibili.

9. Transcribe (il migliore per la trascrizione multilingue e per i riepiloghi/riassunti automatizzati)

via trascrivere Transcribe semplifica la trasformazione di audio e video in testi fruibili e riepiloghi/riassunti. Supporta oltre 120 lingue e offre la trascrizione e il riepilogare/riassumere con l'IA che aiuta gli utenti a identificare rapidamente i punti chiave e gli approfondimenti.

Grazie alla perfetta integrazione con strumenti come Zoom e Google Drive, Transcribe semplifica la condivisione dei riepiloghi/riassunti e la collaborazione. La compatibilità versatile con i file e l'editor incorporato rendono Transcribe unico, consentendo agli utenti di importare file da vari formati e di personalizzare i riepiloghi senza sforzo.

Le migliori funzionalità/funzione di Transcribe

Trascrivere e riepilogare contenuti audio o video in oltre 120 lingue per una fruibilità globale

Generazione di riepiloghi/riassunti IA concisi che evidenziano i punti chiave e le informazioni utili all'azione

Integrazione con Zoom, Gmail e Google Drive per un flusso di lavoro senza interruzioni su tutte le piattaforme

Limiti di trascrizione

Potrebbe trarre vantaggio dall'offerta di maggiori funzionalità/funzione per progetti basati su team

Prezzi di Transcribe

**Free

Full: $14,99/mese per utente

$14,99/mese per utente Advanced: $59,99/mese per utente

$59,99/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

➡️ Leggi di più: Riepilogare/riassumere manualmente le riunioni fa perdere ore preziose. Lasciate che se ne occupi l'IA mentre voi vi concentrate su ciò che conta. Scoprite il i 10 migliori riepilogatori/riassunti di riunioni dell'IA e rivoluziona il tuo flusso di lavoro oggi stesso!

10. Recast Studio (il migliore per riproporre i contenuti dei podcast in oro per il marketing)

via Recast Studio Recast Studio consente ai team di marketing di trasformare facilmente i contenuti dei podcast in video, blog, email e post sui social media utilizzando l'IA. Modulo pensato per i team con un'esperienza minima di modifica dei video, questa piattaforma genera automaticamente punti salienti e brevi clip condivisibili da contenuti di lunga durata.

Inoltre, fornisce note di trasmissione generate dall'IA, post di blog SEO-friendly, riepiloghi/riassunti di email e post sui social, rendendola un kit completo per la creazione di contenuti per podcaster e marketer.

Le migliori funzionalità/funzione di Recast Studio

Genera automaticamente brevi Clip condivisibili dall'audio o dal video del podcast in pochi minuti

Creazione automatica di note, post sul blog, email e contenuti per i social media a partire dagli episodi del podcast

Ottenere audiogrammi, testi animati e barre di stato per aumentare il coinvolgimento sui social media

Limiti di Recast Studio

Varietà limitata di modelli precostituiti, anche se quelli attuali hanno una funzione

Prezzi di Recast Studio:

Starter: $17/mese

$17/mese Premium: $57/mese

$57/mese Professionale: $37/mese

Valutazioni e recensioni di Recast Studio

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

➡️ Leggi di più: Dovete cercare approfondimenti in lunghi articoli e documenti? Saltate la seccatura. Scoprite come l'IA può riepilogare i contenuti in pochi secondi. Ecco la guida definitiva alla i migliori articoli e documenti riepilogati/riassunti dell'IA .

Trasformare il riepilogare/riassumere con ClickUp: Il tuo cambio di produttività

Quando si esplorano i riepilogatori/riassunti di trascrizioni, è essenziale guardare oltre le funzionalità/funzioni e i prezzi. Considerate il valore a lungo termine che questi strumenti apportano al vostro flusso di lavoro: scalabilità, integrazioni con le piattaforme esistenti e capacità di supportare il team in crescita.

È fondamentale che uno strumento sia in grado di adattarsi alle vostre esigenze, grazie al supporto multilingue, alle funzionalità avanzate di IA o alle opzioni di esportazione senza soluzione di continuità.

È qui che ClickUp brilla. Non si limita a riepilogare le trascrizioni, ma integra in un'unica piattaforma la gestione delle attività, la collaborazione e gli approfondimenti sui progetti guidati dall'IA. Con ClickUp non vi limitate ad automatizzare le attività, ma ottimizzate il vostro intero flusso di lavoro.

pronti a semplificare e potenziare la vostra produttività? Iscriviti a ClickUp oggi stesso!