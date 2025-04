I 12 migliori software e piattaforme SaaS in White label

Siete stanchi della routine tecnologica? Volete offrire soluzioni software senza il caos del codice? White label SaaS è la vostra risposta!

Immaginate di lanciare il vostro software con marchio proprio senza il mal di testa dello sviluppo. Questo è il potere delle piattaforme SaaS white label. Queste piattaforme vi permettono di ribrandizzare e rivendere software già pronti, facendovi risparmiare tempo, denaro e innumerevoli notti insonni

Tutti si stanno buttando sul carrozzone dei SaaS white-label, dai professionisti dell'email marketing ai professionisti del marketing social media e professionisti del project management ai costruttori di siti web.

Abbiamo stilato un elenco delle 12 migliori piattaforme SaaS a marchio bianco per aiutarvi a trovare il vostro partner ideale. Iniziamo!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

il termine White label SaaS si riferisce a un prodotto o servizio software sviluppato e di proprietà di un'azienda, ma ribrandizzato e rivenduto da un'altra azienda con la propria etichetta.

il White label SaaS offre un intervallo di vantaggi, tra cui la riduzione dei tempi e dei costi di sviluppo, la scalabilità, un più rapido time to market e la concentrazione sulle competenze principali.

ecco una carrellata dei 12 migliori strumenti SaaS in etichetta:

ClickUp: Migliore per il project management personalizzabile con etichetta bianca ActiveCampaign: Il migliore per l'automazione del marketing e la gestione delle relazioni con i clienti AgencyAnalytics: Ideale per le agenzie di marketing digitale che desiderano una reportistica e un'analisi semplificate Simvoly: Migliore per la costruzione di siti web e imbuti commerciali personalizzabili SocialPilot: Ideale per gestire in modo efficiente più account sui social media Weblium: Ideale per creare siti web in etichetta in modo semplice e veloce Akkio: Il migliore per l'analisi predittiva guidata dall'IA in etichetta Clinked: Migliore per la collaborazione sicura con i client e la condivisione di documenti PandaHR: Migliore per la semplificazione dei processi HR con personalizzazione in etichetta Mautic: Migliore per l'automazione del marketing open-source con funzionalità di etichetta Invoice Ninja: La migliore per soluzioni di fatturazione semplici e personalizzabili Landingi: Migliore per un costruttore di pagine di atterraggio in etichetta con funzionalità/funzione personalizzate

Cos'è il software SaaS in etichetta?

Il software SaaS white label è un prodotto software pre-costruito sviluppato da un'azienda e rimarchiato da un'altra per venderlo come proprio. È per le aziende che cercano di fornire soluzioni software con la propria etichetta senza investire pesantemente nello sviluppo.

Questi strumenti di solito consentono modifiche al marchio, come loghi, colori e domini personalizzati, consentendo alle aziende di mantenere la propria identità unica pur scalando rapidamente.

Optando per le soluzioni SaaS white label, le aziende possono affrontare punti critici come la riduzione del time-to-market, la minimizzazione dei costi di sviluppo e la riunione della domanda dei clienti con soluzioni personalizzate e pronte per il mercato.

Benefici chiave delle piattaforme SaaS White label

Alcuni dei vantaggi del software White label includono:

Riduzione dei costi di sviluppo : Risparmio di risorse sfruttando soluzioni pre-costruite in White label invece di costruire il software da zero

: Risparmio di risorse sfruttando soluzioni pre-costruite in White label invece di costruire il software da zero Time-to-market più rapido : Lancio rapido di prodotti SaaS white label per soddisfare le richieste dei client

: Lancio rapido di prodotti SaaS white label per soddisfare le richieste dei client Marchio personalizzabile : Personalizzazione con loghi, domini personalizzati e temi unici per riflettere l'identità del vostro marchio

: Personalizzazione con loghi, domini personalizzati e temi unici per riflettere l'identità del vostro marchio Accesso a funzionalità/funzione avanzate : Offrire strumenti all'avanguardia come funzionalità di analisi, email marketing e collaborazione

: Offrire strumenti all'avanguardia come funzionalità di analisi, email marketing e collaborazione Soluzioni scalabili : Soddisfare le crescenti esigenze aziendali senza preoccuparsi di infrastrutture o capacità

: Soddisfare le crescenti esigenze aziendali senza preoccuparsi di infrastrutture o capacità Concentrarsi sulle competenze principali : Delegate la gestione della tecnologia ai provider e date la priorità ai vostri clienti e servizi

: Delegate la gestione della tecnologia ai provider e date la priorità ai vostri clienti e servizi Aumento del potenziale di guadagno: Introdurre nuovi servizi in etichetta o espandere le offerte attuali per incrementare i guadagni

Questi vantaggi permettono alle agenzie di marketing digitale, ai provider SaaS e agli imprenditori di stabilire posizioni di mercato forti con un rischio operativo minimo.

Come funziona il White label SaaS

Il White label SaaS dà alle aziende l'accesso a soluzioni software completamente sviluppate che possono essere riproposte e offerte come proprie. **Il provider crea il software e voi vi concentrate sul personalizzarlo per adattarlo all'identità del vostro marchio, dai loghi ai temi, facendolo sentire completamente vostro

Ad esempio, un'agenzia di marketing digitale potrebbe sfruttare uno strumento di gestione dei social media in etichetta. Invece di sviluppare il software, lo ribrandizza, lo offre ai client e gestisce i loro account sui social media con il logo dell'agenzia.

In questo modo l'agenzia può concentrarsi sulla creazione di strategie e contenuti, lasciando al provider la gestione del software.

**Il SaaS white label consente alle aziende di scalare rapidamente, di fornire soluzioni di alta qualità e di migliorare le relazioni con i clienti senza dover reinventare la ruota

Cosa cercare in un software SaaS White label?

Quando cercate il software SaaS white label perfetto, concentratevi su alcune funzionalità/funzioni chiave che si adattino alle vostre esigenze aziendali e che rendano facile la scalabilità e il rebranding per i vostri clienti.

Ecco quali sono le priorità:

Personalizzazione : Assicuratevi che la piattaforma vi permetta di personalizzare completamente il software - logo, colori e layout - in modo da farlo sembrare vostro. Cercate interfacce drag-and-drop per personalizzare facilmente l'esperienza

: Assicuratevi che la piattaforma vi permetta di personalizzare completamente il software - logo, colori e layout - in modo da farlo sembrare vostro. Cercate interfacce drag-and-drop per personalizzare facilmente l'esperienza Scalabilità : Una soluzione White label deve crescere con voi. Scegliete piattaforme che supportino un maggior numero di utenti e funzionalità, man mano che la vostra base di clienti si espande

: Una soluzione White label deve crescere con voi. Scegliete piattaforme che supportino un maggior numero di utenti e funzionalità, man mano che la vostra base di clienti si espande Sicurezza : Con i dati sensibili dei client in gioco, la sicurezza non è negoziabile. Optate per soluzioni con crittografia di alto livello e robuste funzionalità/funzione di autenticazione

: Con i dati sensibili dei client in gioco, la sicurezza non è negoziabile. Optate per soluzioni con crittografia di alto livello e robuste funzionalità/funzione di autenticazione Capacità di integrazione : Assicuratevi che il software si integri bene con i vostri strumenti attuali, come CRM, marketing e piattaforme di project management

: Assicuratevi che il software si integri bene con i vostri strumenti attuali, come CRM, marketing e piattaforme di project management Supporto clienti: Cercate team del supporto reattivi che vi aiutino a risolvere rapidamente qualsiasi problema, soprattutto se gestite più account white label

Concentrandosi su questi fattori, è possibile scegliere una piattaforma SaaS white-label che supporti la vostra azienda e i vostri clienti.

Le 12 migliori piattaforme White label da utilizzare

Ecco le migliori opzioni da considerare per la vostra azienda:

1. ClickUp (il migliore per il project management personalizzabile con etichetta White label) ClickUp è rapidamente emerso come una scelta popolare per le aziende di tutte le dimensioni, grazie alla sua robusta funzionalità/funzione e alle impareggiabili opzioni di personalizzazione.

Questo strumento versatile è davvero l'app ideale per il lavoro e offre una soluzione completa per la gestione delle attività, la collaborazione sui documenti, il monitoraggio del tempo e altro ancora.

ClickUp Project Management

Velocizzate i piani e l'esecuzione dei progetti di etichetta con ClickUp Project Management Il Project Management di ClickUp è ideale per i team che lavorano a progetti SaaS a marchio bianco, consentendo alle aziende di fornire in modo efficiente soluzioni a marchio.

Le sue funzionalità/funzione personalizzabili vi permettono di adattare la piattaforma alle vostre specifiche esigenze di branding e flusso di lavoro, garantendo un'esperienza senza soluzione di continuità per i vostri client.

Con ClickUp è possibile creare aree di lavoro dedicate per ogni progetto, assegnare attività ai membri del team, monitorare lo stato di avanzamento e gestire efficacemente le scadenze.

ClickUp White label

Etichettate lo strumento in base alle linee guida del vostro marchio utilizzando il White-Labeling di ClickUp White label di ClickUp consentono alle aree di lavoro delle aziende di creare un'esperienza completamente personalizzata per i team interni e per i client esterni.

Questa funzionalità consente di personalizzare elementi chiave del branding, come i loghi, i colori e gli URL delle aree di lavoro.

Che si tratti di dashboard rivolte ai client o di progetti interni, la White Label si allinea perfettamente all'identità del vostro marchio, offrendo un aspetto lucido e professionale che risuona con gli utenti.

ClickUp offre una soluzione scalabile per aziende di tutte le dimensioni. Man mano che il team e la complessità del progetto crescono, ClickUp può facilmente adattarsi all'aumento del carico di lavoro. La sua infrastruttura flessibile permette di scalare senza problemi, assicurando che la vostra organizzazione possa gestire carichi di utenti e volumi di dati maggiori senza compromettere le prestazioni.

ClickUp Sicurezza

Massima sicurezza dei dati con ClickUp Security

Inoltre, la sicurezza è una delle priorità di ClickUp. Con ClickUp Sicurezza i dati sensibili vengono crittografati a riposo e in transito, salvaguardandoli da accessi non autorizzati. La piattaforma aderisce agli standard e ai regolamenti del settore per garantire la privacy e la sicurezza dei dati, come il GDPR e il SOC 2 Type II.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Organizzare e dare priorità al carico di lavoro in modo efficace con Le attività di ClickUp . Funzionalità come attività secondarie, dipendenze e date di scadenza consentono di suddividere progetti complessi in parti gestibili

Sfruttate un'efficiente collaborazione documentale in una piattaforma centralizzata per l'archiviazione e la condivisione dei file con ClickUp Documenti Monitorare con precisione il tempo dedicato alle attività di ClickUp con la funzione integrata di Funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo . Questi dati possono essere utilizzati per generare reportistica dettagliata sulle ore, fornendo preziose informazioni sulla produttività del team e sull'allocazione delle risorse

Visualizzare le metriche chiave e lo stato del progetto con la funzionalità ClickUp dashboard . Selezionando widget e grafici pertinenti, i team possono monitorare il completamento delle attività, il tempo impiegato e altri dati vitali in tempo reale

Integrazione perfetta con un ampio intervallo di strumenti popolari, tra cui Google Calendar, Slack, Zoom e altri, grazie alle integrazioni ClickUp

Limiti di ClickUp

A causa dell'estensione delle funzionalità/funzione e della personalizzazione, per i nuovi utenti l'onboarding e la configurazione potrebbero richiedere un po' di tempo

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per area di lavoro per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.500+ recensioni)

4,7/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

ClickUp ci aiuta a completare e consegnare i progetti in tempo con grande precisione. Ora siamo più organizzati e pronti ad aggiungere altri progetti alla nostra Sequenza, dato che il project management è ora un processo senza intoppi.

Sarah Mckinney, ingegnere capo presso SkylineWeb Solutions

2. ActiveCampaign (migliore per l'automazione del marketing e la gestione delle relazioni con i clienti)

via Campagna attiva ActiveCampaign migliora il coinvolgimento dei clienti nelle aziende attraverso strategie basate sui dati. Si integra perfettamente nei flussi di lavoro esistenti e rappresenta una buona scelta per le agenzie e gli imprenditori che necessitano di soluzioni scalabili e di marca.

La sua flessibilità permette alle organizzazioni di adattarsi rapidamente alle mutevoli tendenze del marketing, concentrandosi al contempo sulle relazioni con i client. ActiveCampaign semplifica la comunicazione coerente e on-brand attraverso tutti i punti di contatto, aiutando le aziende a creare una comunicazione d'impatto esperienze personalizzate .

Le migliori funzionalità/funzione di ActiveCampaign

Automazioni dei flussi di lavoro con trigger, azioni e condizioni per facilitare i lavori richiesti dal marketing e garantire interazioni tempestive con i clienti

Progettare email reattive con modelli e costruttori drag-and-drop, offrendo opzioni di personalizzazione e contenuto dinamico

Creare percorsi personalizzati per i clienti, utilizzando il monitoraggio dettagliato dei comportamenti e i dati di coinvolgimento

Sincronizzazione di ActiveCampaign con i sistemi CRM per gestire i lead, monitorare le interazioni e migliorare i processi commerciali in modo efficace

Limiti di ActiveCampaign

L'abbondanza di funzionalità/funzione può sopraffare i principianti o le aziende con competenze tecniche limitate

Gli utenti spesso riferiscono di avere difficoltà a padroneggiare strumenti avanzati di automazione o segmentazione

Prezzi di ActiveCampaign

**A partire da $15/mese per un massimo di 1.000 contatti

Plus: A partire da $49/mese per un massimo di 1.000 contatti

A partire da $49/mese per un massimo di 1.000 contatti Pro: A partire da $79/mese per un massimo di 1.000 contatti

A partire da $79/mese per un massimo di 1.000 contatti Azienda: A partire da $145

Valutazioni e recensioni su ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (13.000+ recensioni)

4,5/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 2.400 recensioni)

3. AgencyAnalytics (Ideale per le agenzie di marketing digitale che cercano reportistica e analisi semplificate)

via AgenziaAnalitica Pensato per le agenzie di marketing digitale, AgencyAnalytics è uno strumento di reportistica che fornisce ai client informazioni precise e in tempo reale.

Si integra perfettamente con diverse piattaforme di marketing, fornendo un accesso centralizzato ai dati essenziali delle campagne. Sia che si tratti di monitorare Le metriche SEO agencyAnalytics semplifica la visualizzazione dei dati con dashboard intuitive, consentendo ai team di concentrarsi maggiormente sulla strategia e meno sulla reportistica manuale.

Le migliori funzionalità di AgencyAnalytics

Creazione di reportistica professionale con branding personalizzato per un tocco di classe e di agenzia

Connessione con oltre 60 piattaforme, tra cui Google Analytics, Facebook Ads e Mailchimp, per raccogliere tutti i dati in un unico posto

Pianificazione di report ricorrenti per risparmiare tempo e garantire che i client ricevano aggiornamenti tempestivi

Limiti di AgencyAnalytics

Limitate capacità di manipolazione avanzata dei dati rispetto agli strumenti analitici più pesanti

Capacità di personalizzazione dei report limitata, in particolare per quanto riguarda elementi come il design della pagina di copertina

Prezzi di AgencyAnalytics

Lancio : $79/mese

: $79/mese Crescita : $239/mese

: $239/mese Performare: $479/mese

Valutazioni e recensioni di AgencyAnalytics

G2 : 4.7/5 (300+ recensioni)

: 4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

4. Simvoly (il migliore per la costruzione di siti web e imbuti commerciali personalizzabili)

via Simvoly Simvoly consente alle aziende e alle agenzie di offrire una piattaforma di costruzione di siti web e funnel commerciali completamente brandizzata. La sua interfaccia intuitiva permette a chiunque, dai principianti agli sviluppatori esperti, di costruire siti web reattivi e funnel commerciali efficaci con costi di sviluppo web minimi.

La piattaforma consente inoltre alle aziende di rivendere queste soluzioni con il proprio marchio, completate da domini personalizzati e opzioni di branding, rendendola un forte concorrente nel mercato SaaS a marchio bianco.

Le migliori funzionalità/funzioni di Simvoly

Creazione, test e ottimizzazione di funnel con funzionalità di upselling e downselling

Vendita di prodotti digitali e fisici senza costi di transazione aggiuntivi

Creazione di siti web e funnel con elementi e modelli predefiniti

Limiti di Simvoly

Limitato supporto per app di terze parti rispetto ai concorrenti più grandi

Forum e risorse di supporto meno estese

Prezzi di Simvoly

Personale : $18/mese

: $18/mese Aziendale : $36/mese

: $36/mese Crescita : $69/mese

: $69/mese Pro: $179/mese

Simvoly valutazioni e recensioni

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.8/5 (70+ recensioni)

5. SocialPilot (il migliore per gestire in modo efficiente più account sui social media)

via SocialPilot Se siete un'agenzia digitale, un marketer o una piccola azienda che desidera centralizzare i propri lavori richiesti sui social media sotto un unico tetto, potete provare SocialPilot. Progettato per affrontare le sfide della gestione di più account client, semplifica il coordinamento delle campagne e aiuta il vostro branding su tutte le piattaforme.

Grazie alle sue soluzioni scalabili, SocialPilot consente ai team di gestire progetti complessi senza compromettere la velocità o la qualità, diventando così una scelta affidabile per le agenzie in crescita.

Le migliori funzionalità/funzione di SocialPilot

Offrite un'esperienza personalizzata personalizzando la dashboard del client con il vostro logo e il vostro design

Ottenere informazioni utili per misurare e migliorare le prestazioni su varie piattaforme

Assegnazione di ruoli, monitoraggio delle attività e mantenimento dell'efficienza del flusso di lavoro all'interno del team

Limiti di SocialPilot

Le analisi avanzate mancano di profondità rispetto a strumenti più costosi

L'interfaccia risulta leggermente obsoleta per alcuni utenti

Prezzi di SocialPilot

Essenziale : $30/mese

: $30/mese Standard : $50/mese

: $50/mese Premium : $100/mese

: $100/mese Ultimate : $200/mese

: $200/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di SocialPilot

G2 : 4.5/5 (800+ recensioni)

: 4.5/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (300+ recensioni)

6. Weblium (il migliore per creare siti web in etichetta in modo semplice e veloce)

via Weblium Costruttore di siti web all'avanguardia, Weblium è stato progettato per creare siti web professionali, con etichetta bianca e con spese di sviluppo web minime. Offre un'interfaccia veloce e user-friendly per semplificare il processo di creazione di siti web.

Grazie agli strumenti di IA e ai modelli personalizzabili, Weblium consente ai suoi client di creare etichette private mantenendo il proprio marchio. È una buona scelta per chi ha bisogno di soluzioni di web design efficienti e scalabili.

Le migliori funzionalità/funzione di Weblium

Fornisce ai client siti web straordinari e di marca senza mostrare il nome di Weblium

Semplifica e automatizza la creazione di siti web e le decisioni di progettazione in base alle preferenze dell'utente

Creare indirizzi web personalizzati per migliorare l'identità del marchio

Creare siti web reattivi senza richiedere competenze tecniche avanzate

Limiti di Weblium

Mancano opzioni di personalizzazione SEO avanzate rispetto agli strumenti SEO dedicati

La libreria di modelli, pur essendo elegante, potrebbe non essere abbastanza estesa per le aziende di nicchia

Prezzi di Weblium

Piano Free : Piano Pro : Piano gratuito

: : Piano Pro: $15/mese

Valutazioni e recensioni su Weblium

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

7. Akkio (migliore per l'analisi predittiva white label guidata dall'IA)

via Akkio Piattaforma IA intuitiva, Akkio semplifica l'analisi predittiva per le aziende senza richiedere competenze tecniche avanzate.

Perfetta per le agenzie di marketing, i provider SaaS e i titolari di aziende, Akkio si integra perfettamente con vari set di dati per fornire informazioni utili. Le sue funzionalità white label consentono alle organizzazioni di offrire analisi basate sull'IA con la propria etichetta.

Le migliori funzionalità/funzione di Akkio

Creazione e distribuzione di modelli di IA senza competenze di programmazione grazie a una piattaforma senza codice

Connessione con strumenti popolari come Salesforce, HubSpot e Fogli Google

Utilizzare l'IA per prevedere le tendenze, il comportamento dei clienti e i risultati aziendali

Limiti di Akkio

Limitate funzionalità/funzione per la scienza dei dati avanzata rispetto alle piattaforme di analisi tradizionali

Potrebbe non essere adatto alle aziende che necessitano di una personalizzazione approfondita dei dati

Prezzi di Akkio

Visualizzare: Free

Free Basic : $49 al mese

: $49 al mese Professionale : $99 al mese

: $99 al mese Costruito su pacchetto : $999/mese

: $999/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Akkio valutazioni e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza valutazioni

: Non ci sono abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

8. Clinked (migliore per la collaborazione sicura con i client e la condivisione di documenti)

via Collegato Clinked è una piattaforma di collaborazione pensata per le aziende che necessitano di portali client sicuri e soluzioni white label. Può essere utile ad agenzie, studi legali e provider di servizi finanziari che danno priorità alla riservatezza e al branding incentrato sul cliente.

Clinked consente alle organizzazioni di creare portali personalizzati con un marchio personalizzato, migliorando la comunicazione con i client e la gestione dei documenti in un ambiente sicuro.

Le migliori funzionalità di Clinked

Condivisione, archiviazione e gestione dei file in sicurezza con crittografia

Facilitare discussioni, chattare in gruppo e assegnare attività direttamente all'interno della piattaforma

Utilizzare le app mobili di Clinked per comunicazioni e aggiornamenti in movimento

Limiti di Clinked

Opzioni di personalizzazione dell'interfaccia limitate rispetto ai concorrenti

Le integrazioni avanzate con strumenti di terze parti sono relativamente poche

Prezzi di Clinked

Lite : $119/mese

: $119/mese Standard : $299/mese

: $299/mese Premium : $599/mese

: $599/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clinked

G2 : 4.8/5 (100+ recensioni)

: 4.8/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (90+ recensioni)

9. PandaHR (migliore per snellire i processi HR con personalizzazioni in etichetta)

via PandaHR PandaHR è una piattaforma di gestione delle risorse umane progettata per semplificare le operazioni HR per le aziende di tutte le dimensioni.

Pensata per i consulenti HR, i provider SaaS e le agenzie di reclutamento, le funzionalità di White label di PandaHR consentono alle aziende di rietichettare la piattaforma e offrire soluzioni HR con il proprio nome.

Le migliori funzionalità/funzione di PandaHR

Monitoraggio di onboarding, performance e offboarding con facilità

Semplificare la pubblicazione di offerte di lavoro, lo screening dei candidati e la comunicazione

Monitoraggio di PTO, assenze e tempi registrati con il monitoraggio integrato del tempo

Limiti di PandaHR

Le funzionalità di reportistica sono basilari e possono richiedere un lavoro manuale per analisi complesse

Base di conoscenze ridotta per la formazione degli utenti e la risoluzione dei problemi

Prezzi di PandaHR

$$$a: 1,03 per dipendente al mese

Valutazioni e recensioni di PandaHR

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

10. Mautic (il migliore per l'automazione di marketing open-source con funzionalità di etichetta)

via Mautico Come robusto software open-source automazione di marketing mautic è una piattaforma adatta alle aziende e alle agenzie che cercano una soluzione scalabile e personalizzabile. Le sue funzionalità white label consentono alle aziende di offrire servizi di automazione del marketing su misura con il proprio marchio.

Con Mautic, gli utenti possono creare percorsi personalizzati per i clienti, automatizzare le campagne email e analizzare le prestazioni di marketing, beneficiando di un controllo completo sul branding e sulla distribuzione.

Le migliori funzionalità di Mautic

Rebranding con logo, colori e domini personalizzati per offrire soluzioni con il proprio marchio

Utilizzare strumenti basati sui dati per raggruppare i clienti per campagne personalizzate

Eseguire test A/B sulle campagne per ottimizzare le prestazioni in base ai dati in tempo reale

Limiti di Mautic

Richiede competenze tecniche per la configurazione iniziale e la manutenzione

Assistenza limitata rispetto alle piattaforme proprietarie, a meno che non si tratti di una terza parte

Prezzi di Mautic

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Mautic

G2 : 4.6/5 (20+ recensioni)

: 4.6/5 (20+ recensioni) Capterra: Non abbastanza valutazioni

11. Invoice Ninja (Il migliore per soluzioni di fatturazione semplici e personalizzabili)

via Fattura Ninja Se siete un'azienda o un libero professionista che ha bisogno di un software di fatturazione versatile e facile da usare, Invoice Ninja è un'ottima scelta. Offre modelli di fatturazione personalizzabili, elaborazione dei pagamenti integrata e un flusso di lavoro semplificato per il monitoraggio del tempo, il project management e le spese.

La piattaforma multifunzionale di Invoice Ninja semplifica la fatturazione per le piccole aziende e le grandi imprese, facilitando il monitoraggio dei pagamenti e migliorando il flusso di cassa.

Le migliori funzionalità di Invoice Ninja

Crea fatture in oltre 100 valute, facilitando le transazioni aziendali internazionali

Supporto per diverse opzioni di pagamento, tra cui PayPal, ACH e carta di credito

Integrazione con oltre 40 app, tra cui Zapier e strumenti di account

Limiti di Invoice Ninja

Limitate funzionalità di reportistica sui piani di livello inferiore

Occasionali bug o malfunzionamenti notati da alcuni utenti

Prezzi di Invoice Ninja

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Ninja Pro : $12/mese

: $12/mese Azienda: $16/mese in poi

Invoice Ninja valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (20+ recensioni)

: 4.3/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

12. Landingi (il migliore per il costruttore di pagine di atterraggio in etichetta con funzionalità/funzione personalizzate)

via Landingi Che si tratti di pagine per la generazione di lead o di funnel di marketing, Landingi consente di completare il controllo su design, branding e funzioni. È una piattaforma potente per la creazione di pagine di pagine di destinazione .

Grazie a facili funzionalità di drag-and-drop e a un'ampia selezione di modelli, le aziende possono creare pagine di destinazione ad alte prestazioni che riflettono i marchi dei loro clienti senza dover sviluppare la tecnologia da zero.

funzionalità/funzione migliori di #### Landingi

Progettare e personalizzare le pagine di destinazione senza alcuna conoscenza del codice

Eseguire esperimenti sulle prestazioni delle pagine di destinazione per ottimizzare i tassi di conversione

Connessione conSistemi CRM e strumenti di email marketinge altre app per migliorare i flussi di lavoro

Limiti di Landingi

Opzioni di personalizzazione avanzate limitate rispetto ad altre piattaforme per utenti esperti

Alcune integrazioni sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Prezzi di Landingi

free : Lite

Lite Lite : $29/mese

: $29/mese Professionale : $69/mese

: $69/mese Unlimited: $990/mese

Valutazioni e recensioni di Landingi

G2 : 4.5/5 (300+ recensioni)

: 4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

Scegliere la soluzione SaaS White label giusta per le vostre esigenze

Le piattaforme SaaS in White label sono un vero e proprio cambiamento per le aziende che desiderano migliorare l'offerta di servizi preservando l'identità del proprio marchio.

Tra queste, ClickUp è la scelta migliore per le organizzazioni che cercano una soluzione versatile e personalizzabile.

Con la sua robusta strumenti di project management clickUp consente alle aziende di fornire soluzioni in etichetta efficienti e d'impatto.

Usare ClickUp significa saltare il lungo processo di sviluppo del software e godere dei vantaggi di uno strumento altamente scalabile e incentrato sul client. Iscriversi a ClickUp e sfrutta tutto il potenziale delle soluzioni white label che porteranno il tuo marchio a nuovi livelli!