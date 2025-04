Come fare un rientro pendente su Google Documenti

Avete passato ore a perfezionare il vostro documento di ricerca, ma tutto sembra caotico quando si tratta di citazioni. Le linee si confondono e non si riesce a distinguere facilmente dove finisce una citazione e dove inizia quella successiva.

È qui che entrano in gioco i rientri sospesi. Formattando ogni citazione in modo che tutte le righe, eccetto la prima, siano rientrate, i trattini sospesi permettono ai lettori di individuare rapidamente le singole citazioni. Da fare per dare al documento un aspetto più organizzato, ma anche per migliorare la leggibilità.

Documenti Google, un popolare programma di software di modifica dei documenti consente di applicare in modo semplice i rientri sospesi ai documenti. Se state lavorando a una ricerca, a un saggio o a un documento professionale, questo strumento vi aiuterà a creare citazioni pulite e curate in pochi passaggi.

In questo post spiegheremo come applicare un trattino sospeso su Google Documenti.

Che cos'è un rientro sospeso?

Il rientro sospeso è una tecnica di formattazione in cui la prima riga di un paragrafo è allineata al margine sinistro mentre le righe successive sono rientrate. Questo formattare facilita la distinzione delle singole voci o delle fonti in un elenco, ad esempio in una citazione multipla o in un elenco di riferimenti.

I rientri sono comunemente usati in:

Bibliografie: per distinguere chiaramente le diverse citazioni, rendendo più facile per i lettori trovare fonti specifiche

per distinguere chiaramente le diverse citazioni, rendendo più facile per i lettori trovare fonti specifiche **Citazioni a blocco: per separare visivamente il testo citato dal corpo principale del documento

Elenchi numerati o puntati: Per creare un aspetto pulito e strutturato, soprattutto quando si tratta di elenchi complessi

**Fatto curioso: i rientri appesi precedono di secoli i moderni word processor come i documenti Google! Venivano utilizzati in qualsiasi cosa, dai manoscritti alle macchine da scrivere, molto prima che gli strumenti digitali facilitassero la formattazione.

Esempi nella scrittura accademica e nei documenti professionali

I rientri sono ampiamente utilizzati per i documenti accademici, compresi i dottorati. L'APA (raccomandato dall'Associazione Americana di Psicologia) è il più diffuso tra gli stili di citazione.

Le statistiche sull'uso dello stile di citazione APA - che richiede i trattini sospesi - indicano che per i dottorati rilasciati negli Stati Uniti, 85.il 9% era in campi che richiedono lo stile APA (53,6%) o che consentono lo stile APA come opzione (32,3%).

Complessivamente, la comunità accademica dell'istruzione superiore ha convergenza su questo stile come stile di scrittura dominante, con 70% di tutti i diplomi universitari richiedono lo stile APA o lo consentono come opzione per la stesura dei compiti accademici.

I rientri appesi creano una struttura pulita e organizzata, rendendo più facile per i lettori seguire e digerire le informazioni, come mostrato di seguito.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-453.png Esempio di rientro sospeso: Rientro appeso Documenti Google /$$$img/

tramite bibme.org Quando si creano rientri pendenti per una citazione in blocco, si tenga presente quanto segue:

Fornire un'introduzione alla citazione

Iniziare la citazione su una nuova riga. Non sono necessarie virgolette

Indentare ogni riga della citazione di mezzo pollice

Non è necessario alcun periodo dopo la parentesi alla fine della citazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-454.png Rientri appesi per le citazioni in blocco: Rientro a capo per i documenti Google Documenti /$$$img/

tramite Documenti Google Regole da tenere a mente quando si applica un ritorno pendente a un elenco numerato:

Assicurare una numerazione coerente Assicurare un rientro corretto del testo, in genere mezzo centimetro o più Evitare il sovraffollamento dell'elenco. Spezzare gli elenchi di grandi dimensioni in sezioni più piccole per una migliore leggibilità Assicurarsi che gli spazi tra gli elementi dell'elenco siano coerenti

Nelle impostazioni professionali, i rientri sospesi sono utilizzati nei documenti legali, nelle relazioni e nelle proposte per distinguere le diverse sezioni o clausole di un documento.

Come fare un rientro sospeso su Google Documenti

I rientri sono uno strumento potente per migliorare la leggibilità di lunghi elenchi nelle relazioni accademiche e aziendali. Vediamo ora come applicarli nei Documenti Google.

Guida passo-passo all'applicazione di un trattino sospeso in Google Documenti (versione desktop o online)

L'impostazione di un rientro sospeso in Google Documenti è un processo semplice. Seguite questi passaggi per dare un tocco professionale al vostro lavoro:

Passo 1: Nel menu in alto, fare clic su Formato, quindi scendere su Allineamento e rientro e fare clic su Opzioni di rientro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-456-1400x706.png Allineamento e rientro: Rientro sospeso Documenti Google /$$$img/

tramite Documenti Google

Passaggio 2: Nel riquadro a comparsa, selezionare Appeso dal menu a discesa sotto Rientro speciale. Immettere 0,5 nel campo accanto all'elenco a discesa e fare clic su Applica

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-457-1400x686.png Rientro speciale /$$$img/

via Documenti Google Nel testo selezionato si dovrebbe avere l'indentazione richiesta, come mostrato di seguito

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-458-1400x686.png Indentazione nel testo: Rientri appesi Documenti Google /$$$img/

tramite Documenti Google Suggerimento: È possibile copiare i rientri sospesi tra i documenti:

Evidenziare il testo rientrato e premere Ctrl + C (Windows) o Cmd + C (Mac)

(Windows) o (Mac) Incollare il testo in un altro documento per mantenere la formattazione dei rientri sospesi

Modificare il contenuto del testo ma mantenerne la struttura

Guida passo-passo all'applicazione di un rientro sospeso in Documenti Google (versione mobile)

Non è possibile creare un rientro sospeso nella versione mobile di Google Documenti. Tuttavia, è possibile utilizzare una soluzione per far sembrare che il paragrafo o la citazione abbiano un rientro sospeso:

Passaggio 1: Premete return all'inizio della prima riga e posizionate il cursore all'inizio della seconda riga

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-18.jpeg Rientro sospeso nei documenti Google (versione mobile) /$$$img/

via Android

Passo 2: Utilizzare l'opzione Aumenta rientro nella barra degli strumenti di Documenti Google. (A seconda delle dimensioni del dispositivo, potrebbe essere necessario tenerlo in modalità orizzontale per visualizzare l'opzione di rientro).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-19.jpeg Utilizzate l'opzione di rientro nella barra degli strumenti di Documenti Google /$$$img/

tramite Android Se utilizzate iOS, non preoccupatevi: potete seguire gli stessi passaggi, poiché l'interfaccia è identica a quella di Android.

Risoluzione dei problemi comuni con i rientri sospesi nei Documenti Google

Sebbene i rientri sospesi possano aumentare significativamente la leggibilità dei documenti, a volte possono essere difficili da implementare in Google Documenti. Ecco alcuni problemi comuni e le soluzioni per ottenere un'indentazione perfetta:

Problema 1: Rientrare l'intero paragrafo anziché solo le righe successive

Questo problema si verifica di solito quando gli utenti applicano erroneamente l'opzione Rientro della prima riga o Allinea a sinistra, invece di regolare le impostazioni del rientro sospeso.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-459.png Rientro dell'intero paragrafo invece delle sole righe successive /$$$img/

tramite Documenti Google Può portare a una formattazione involontaria in cui l'intero paragrafo si sposta, rendendo difficile distinguere la prima riga dal resto. Ciò si verifica spesso in documenti con più voci di citazione o con contorni che richiedono una formattazione coerente.

Soluzione:

Selezionare il paragrafo desiderato Andare al menu Formato Scegliere Allinea e indentazione, quindi fare clic su Opzioni indentazione Immettere l'ampiezza del rientro nella casella a comparsa e fare clic su Applica

Problema 2: rientro incoerente in più paragrafi

Questo problema si verifica quando le impostazioni di rientro sono applicate in modo non uniforme, spesso a causa di regolazioni manuali o di stili diversi all'interno di un documento, il che compromette l'uniformità e la leggibilità.

Soluzione:

Selezionare tutti i paragrafi da formattare Applicare il rientro sospeso utilizzando i passaggi precedenti

Problema 3: Difficoltà con il rientro di elenchi puntati o numerati

I rientri sospesi negli elenchi puntati o numerati spesso interagiscono con la formattazione predefinita dell'elenco. Ciò causa un disallineamento o l'impossibilità di regolare il rientro per le righe successive in modo indipendente.

Soluzione:

Selezione dell'intero elenco Andare al menu Formato Scegliere Allineamento e rientro Immettere l'ampiezza del rientro nel riquadro a comparsa e fare clic su Applica

Problema 4: i rientri appesi scompaiono dopo la modifica

I rientri sospesi possono ripristinarsi quando si apportano ulteriori modifiche o cambiamenti alla formattazione, soprattutto se gli stili o i modelli predefiniti sovrascrivono le impostazioni manuali.

Soluzione:

Ricontrollare la formattazione Assicurarsi di aver applicato il rientro sospeso ai paragrafi corretti Se lo stile del documento è stato modificato di recente, provare a ripristinare lo stile o a crearne uno nuovo

💡Pro Tip: Se si riscontrano problemi persistenti, provare a cercare Trucchi per i documenti Google online, cercando consigli nei forum di supporto online o utilizzando le risorse di assistenza integrate.

Aiuto visivo per la creazione di rientri sospesi

Documenti Google fornisce una guida visiva sul righello nella parte superiore del documento, uno strumento prezioso per formattare con precisione, compresi i rientri.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-460.png Aiuto visivo per la creazione di rientri sospesi /$$$img/

via Documenti Google Analizziamo gli elementi chiave:

Margine sinistro: Il bordo più a sinistra del righello rappresenta il margine sinistro del documento

Il bordo più a sinistra del righello rappresenta il margine sinistro del documento **Questo marcatore, in genere un rettangolo blu, controlla l'indentazione della prima riga di un paragrafo

**Questo marcatore, solitamente un triangolo blu, controlla l'indentazione di tutte le righe tranne la prima di un paragrafo

Passaggi per creare un rientro sospeso utilizzando un aiuto visivo

Seguite questi semplici passaggi per assicurarvi che il vostro documento sia formattato correttamente:

Selezionare il paragrafo: Evidenziare il paragrafo che si desidera formattare con un rientro sospeso **Trascinare il marcatore del rientro della prima riga, il rettangolo blu, verso sinistra, tirandolo verso il margine sinistro. In questo modo la prima riga del paragrafo verrà rientrata Regolare l'indicatore di rientro a sinistra: trascinare l'indicatore di rientro a sinistra, il triangolo blu, verso destra, creando un rientro per tutte le righe eccetto la prima

Come si può vedere nell'immagine, il marcatore di rientro della prima riga (il rettangolo blu) è posizionato più vicino al margine sinistro, mentre il marcatore di rientro sinistro (il triangolo blu) è posizionato più a destra. In questo modo si ottiene l'effetto di rientro sospeso desiderato.

Limiti dell'uso di Documenti Google per la modifica e la formattazione dei documenti

Sebbene Google Documenti offra una comoda area di lavoro online, i suoi limiti possono ostacolare la produttività, soprattutto per progetti complessi e per la collaborazione in team.

1. Dipendenza dalla connessione a Internet

La funzione principale di Google Documenti si basa su una connessione Internet stabile. Questo può essere un ostacolo se si deve lavorare offline o in aree con scarsa connessione. Sebbene offra alcune funzionalità offline, queste sono limitate alla modifica di base e alla manipolazione del testo.

2. Problemi di prestazioni con documenti di grandi dimensioni

Quando si tratta di file di grandi dimensioni, soprattutto se superiori a 1,5 GB, Google Documenti può diventare lento e poco reattivo. Ciò rende più difficile la modifica e la navigazione del documento, soprattutto se contiene molte immagini, tabelle e formattazioni complesse.

3. Integrazioni limitate con altri software

Mentre Google Documenti si integra bene con gli altri strumenti dell'area di lavoro, la sua compatibilità con applicazioni e software di terze parti è più limitata. Questo può essere uno svantaggio se ci si affida a strumenti specializzati come GitHub che non si integrano direttamente con Google Documenti, ostacolando potenzialmente i flussi di lavoro.

4. Restrizioni alla modifica offline e alla formattazione avanzata

Il rich text editor di Google Documenti manca delle funzionalità di formattazione avanzate delle applicazioni desktop. Questo può limitare la possibilità di creare documenti complessi con opzioni di paragrafo dettagliate ed effetti di testo specifici.

La soluzione? Provare Alternative a Google Documenti come ClickUp, che offrono funzionalità/funzione più avanzate e una migliore integrazione e consentono di indentare automaticamente i documenti.

Migliorare la modifica dei documenti con ClickUp ClickUp è l'app per il lavoro progettata per migliorare i flussi di lavoro, aumentare la collaborazione tra team e incrementare la produttività. Dalla gestione dei progetti alla gestione delle conoscenze, ClickUp fa tutto con potenti funzionalità che vengono ulteriormente migliorate grazie alle funzionalità AI integrate.

Documenti ClickUp affronta i limiti di Documenti Google, fornendo una piattaforma robusta e di facile utilizzo per la creazione, la modifica e la collaborazione su documenti, il tutto all'interno del solido ecosistema ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-461-1400x710.png ClickUp Documenti /$$$img/

Accedete a tutto in un unico posto, visualizzate i flussi di lavoro aggiornati, modificate lo stato dei progetti, assegnate attività e altro ancora collegando i vostri ClickUp Docs ai vostri Attività di ClickUp

1. Modifica offline

A differenza di Google Documenti e Microsoft Word, che hanno funzionalità offline limitate, ClickUp Documenti consente di lavorare senza problemi anche senza connessione a Internet. Tutte le modifiche vengono salvate localmente e sincronizzate automaticamente sul cloud una volta tornati online. Questo garantisce un lavoro ininterrotto, rendendo la produttività anche durante un volo.

2. Modifica collaborativa

Con Rilevamento della collaborazione in ClickUp clickUp consente di ricevere notifiche istantanee su chi sta visualizzando un'attività o aggiungendo un commento a un documento su cui si sta lavorando. In questo modo si usufruisce di un feedback istantaneo sui cambiamenti di stato e sulle aggiunte di nuovo testo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-33.gif ClickUp Documenti /$$$img/

Permettete a più membri del team di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento grazie alla modifica in tempo reale di ClickUp Docs

Monitorate le modifiche, lasciate commenti e assegnate attività direttamente all'interno del documento, eliminando la necessità di canali di comunicazione separati e di lotte per il controllo della versione. Condividete il documento in sicurezza utilizzando un link pubblico o privato.

ClickUp offre anche un'opzione di condivisione dei documenti che Google può indicizzare. In Google Documenti, invece, nessuna impostazione esplicita che i motori di ricerca indicizzino i documenti.

Da quando abbiamo adottato ClickUp, i nostri team hanno lentamente abbandonato i documenti di Google e la documentazione è migliorata in modo significativo Mitch Stephens , responsabile del programma tecnico di Shipt

3. Formattazione e layout avanzati

ClickUp Docs consente di creare documenti visivamente accattivanti e ben strutturati. La sua ricca barra degli strumenti di formattazione offre un intervallo di opzioni più ampio rispetto a Google Documenti.

Dalle funzionalità di base come titoli, stili di testo ed elenchi puntati alle opzioni avanzate come tabelle, liste di controllo e inclusione di contenuti multimediali, avete a disposizione tutto ciò che vi serve per migliorare la creazione e l'organizzazione dei documenti.

E con oltre 15 Visualizzazioni ClickUp o layout per i vostri progetti, sarete in grado di condividere presentazioni professionali, documenti legali e materiali di marketing senza sforzo con il vostro team, i vostri client e altri.

4. Una potenza di integrazione per un flusso di lavoro connesso

ClickUp si integra perfettamente con software di collaborazione documentale e piattaforme come Slack, Google Drive, Documenti Google, OneDrive, Zapier e Dropbox, portando tutti i documenti in un hub centralizzato e riducendo il cambio di piattaforma.

5. Assistente di scrittura dotato di IA ClickUp Brain è una funzionalità di IA all'avanguardia integrata in ClickUp, che funge da sparring partner intelligente e da

strumento di scrittura che trasforma il modo di creare documenti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-464.png ClickUp Brain https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Prova ClickUp Brain /$$$cta/

Ecco un'istantanea dei numerosi vantaggi di ClickUp Brain per la creazione di contenuti:

Suggerimenti in tempo reale: Offre suggerimenti per la modifica in tempo reale, compreso il controllo grammaticale e ortografico, per migliorare la leggibilità e l'accuratezza dei contenuti

Offre suggerimenti per la modifica in tempo reale, compreso il controllo grammaticale e ortografico, per migliorare la leggibilità e l'accuratezza dei contenuti Riassunto dei contenuti: Riepiloga rapidamente sezioni lunghe per creare panoramiche concise, utili per le vostre relazioni di ricerca

Riepiloga rapidamente sezioni lunghe per creare panoramiche concise, utili per le vostre relazioni di ricerca Generazione di contenuti: Genera idee o bozze in base ai vostri input, risparmiando tempo durante il brainstorming e la scrittura

Genera idee o bozze in base ai vostri input, risparmiando tempo durante il brainstorming e la scrittura Maggiore chiarezza: Assicura che i documenti non siano solo chiari, ma anche adatti al pubblico con approfondimenti contestuali

Semplificare la gestione e la modifica dei documenti con ClickUp

Con un po' di esperienza, è possibile padroneggiare l'arte di appendere i rientri nei Documenti Google. Sia che stiate scrivendo una ricerca o una relazione aziendale, questa semplice tecnica di formattare può migliorare significativamente la leggibilità e la professionalità del vostro documento.

Ma perché fermarsi ai documenti Google? I documenti ClickUp sono più versatili, estetici e meglio integrati nel flusso di lavoro. Grazie alle opzioni di formattazione avanzate, è possibile non solo applicare un rientro sospeso ai documenti di ricerca, ma anche creare memo, presentazioni, proposte e altro ancora.

E con ClickUp Brain non avrete mai più il blocco dello scrittore. Iniziare a lavorare con ClickUp oggi stesso!