Come condurre un'analisi STEEPLE per ottenere informazioni strategiche

Immaginate questo: State ultimando una nuova strategia per un progetto e siete sicuri che sia solida, quando un improvviso cambiamento di politica viene reso noto. I piani che sembravano affidabili ora sono traballanti.

Molti leader si trovano ad affrontare questi momenti, in cui le forze esterne mettono in discussione anche le strategie meglio pianificate. L'analisi STEEPLE aiuta a evitare queste sorprese.

Grazie alla sua attenzione ai fattori sociali, tecnologici, economici, ambientali, politici, legali ed etici, STEEPLE consente di anticipare i cambiamenti e di creare una strategia aziendale resiliente.

Vediamo come questo quadro può aggiungere intuizioni e adattabilità al vostro processo di piano. 📑

**Che cos'è l'analisi STEEPLE?

**L'analisi STEEPLE è uno strumento strategico che consente alle organizzazioni di valutare i fattori esterni che influiscono sulle loro attività

Si basa sull'analisi PESTLE, che esamina i fattori politici, economici, sociali, tecnologici e ambientali. STEEPLE aggiunge due elementi importanti: i fattori etici e legali, che permettono di visualizzare in modo più completo l'ambiente aziendale.

L'utilizzo dell'analisi STEEPLE aiuta le organizzazioni a identificare le potenziali opportunità e minacce. Questo approccio consente ai team di valutare le implicazioni etiche delle loro decisioni e di garantire la conformità agli standard legali.

Inoltre, l'integrazione di queste dimensioni aggiuntive aiuta le aziende a gestire le complessità e ad allineare le loro strategie alle aspettative della società.

Le componenti dell'analisi STEEPLE

L'analisi STEEPLE è costituita da sette componenti chiave, ognuna delle quali rappresenta un aspetto cruciale dell'ambiente esterno.

Vediamo di suddividerli. ⚒️

1. Fattori sociali

**I fattori sociali si riferiscono alle influenze culturali e demografiche che formano il comportamento dei consumatori e le tendenze della società

Gli aspetti chiave da considerare includono:

Demografia: Analizzare l'età, il sesso, i livelli di reddito e l'istruzione della popolazione, in quanto possono avere un impatto sulla domanda del mercato

Analizzare l'età, il sesso, i livelli di reddito e l'istruzione della popolazione, in quanto possono avere un impatto sulla domanda del mercato Cambiamenti nello stile di vita: Monitorare i cambiamenti nelle preferenze dello stile di vita, come la crescente consapevolezza della salute o l'interesse per la sostenibilità

Monitorare i cambiamenti nelle preferenze dello stile di vita, come la crescente consapevolezza della salute o l'interesse per la sostenibilità **Valori sociali: comprendere gli atteggiamenti e le convinzioni prevalenti che guidano le decisioni dei consumatori

Ad istanza dei consumatori più attenti all'ambiente, le aziende che danno priorità alla sostenibilità nei loro prodotti e nelle loro pratiche ottengono un vantaggio competitivo. Riconoscere queste tendenze consente alle organizzazioni di adattare efficacemente le proprie strategie di marketing e le proprie offerte.

2. Fattori tecnologici

**I fattori tecnologici comprendono l'influenza delle tecnologie emergenti sui settori e sulle attività aziendali

Le considerazioni chiave includono:

Innovazione: Tenere il passo con i progressi nell'automazione, nell'intelligenza artificiale e nella tecnologia dell'informazione

Tenere il passo con i progressi nell'automazione, nell'intelligenza artificiale e nella tecnologia dell'informazione Trasformazione digitale: Abbracciare gli strumenti digitali che migliorano l'efficienza operativa e il coinvolgimento dei clienti

Abbracciare gli strumenti digitali che migliorano l'efficienza operativa e il coinvolgimento dei clienti Ricerca e sviluppo: Investire in ricerca e sviluppo per essere al passo con le tendenze tecnologiche

Le organizzazioni che sfruttano le nuove tecnologie migliorano i loro processi e formano le aspettative dei clienti. Ad esempio, l'adozione dell'IA per l'analisi dei dati può portare a un processo decisionale più informato e a una migliore esperienza dei clienti.

3. Fattori economici

I fattori economici hanno un impatto significativo sulle prestazioni organizzative e comprendono:

Inflazione e tassi di interesse: Capire come le fluttuazioni di questi tassi influenzino la spesa dei consumatori e i costi di finanziamento

Capire come le fluttuazioni di questi tassi influenzino la spesa dei consumatori e i costi di finanziamento **Crescita economica: monitorare la crescita del PIL per valutare le condizioni generali del mercato

Tassi di disoccupazione: Analizzare l'andamento dell'occupazione, poiché un'elevata disoccupazione può ridurre il potere d'acquisto dei consumatori

Durante le fasi di recessione economica, i consumatori spesso riducono i budget, prompt le aziende a modificare le strategie di prezzo e l'offerta di prodotti stare informati sull'ambiente economico aiuta le organizzazioni a rispondere in modo proattivo ai cambiamenti del mercato.

4. Fattori ambientali

Gli aspetti ambientali riguardano i fattori ecologici che influenzano le attività aziendali, quali:

Cambiamento climatico: Riconoscere i rischi e le opportunità posti dalle mutevoli condizioni climatiche e dai disastri naturali

Riconoscere i rischi e le opportunità posti dalle mutevoli condizioni climatiche e dai disastri naturali Pratiche di sostenibilità: Attuare pratiche ecologiche nell'approvvigionamento, nella produzione e nella distribuzione

Attuare pratiche ecologiche nell'approvvigionamento, nella produzione e nella distribuzione Conformità normativa: Rimanere aggiornati su leggi e regolamenti ambientali

Le aziende che danno priorità alla sostenibilità migliorano l'immagine del proprio marchio e rispettano le normative. Investire in pratiche ecologiche può portare all'innovazione e a nuove opportunità di mercato, a beneficio sia dell'ambiente che dell'azienda.

5. Fattori politici

**I fattori politici esaminano il modo in cui le politiche governative e la stabilità politica influenzano le operazioni aziendali

Gli elementi chiave includono:

Regolamenti: Rimanete informati sui regolamenti che riguardano il vostro settore, comprese le leggi sul lavoro e gli standard ambientali

Rimanete informati sui regolamenti che riguardano il vostro settore, comprese le leggi sul lavoro e gli standard ambientali Politiche fiscali: Analizzare l'impatto dei cambiamenti fiscali sulla redditività e sui costi operativi

Analizzare l'impatto dei cambiamenti fiscali sulla redditività e sui costi operativi Stabilità politica: Monitorare il clima politico nelle regioni in cui si opera per valutare i rischi potenziali

I cambiamenti politici possono creare nuove opportunità o porre sfide alle aziende. La comprensione del panorama politico consente alle organizzazioni di anticipare i cambiamenti e di adattare le proprie strategie di conseguenza.

6. Fattori legali

**I fattori legali riguardano il quadro delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le pratiche aziendali

Importanti considerazioni includono:

Conformità: Garantire il rispetto delle leggi relative all'occupazione, alla protezione dei consumatori, alla salute e alla sicurezza

Garantire il rispetto delle leggi relative all'occupazione, alla protezione dei consumatori, alla salute e alla sicurezza Responsabilità: Comprendere i potenziali rischi legali e i problemi di responsabilità

Comprendere i potenziali rischi legali e i problemi di responsabilità Proprietà intellettuale: Proteggere le innovazioni e le informazioni proprietarie attraverso brevetti e marchi di fabbrica

Le organizzazioni che danno priorità alla conformità legale evitano sanzioni e possono promuovere una cultura positiva sul posto di lavoro. Rimanere informati sugli sviluppi legali supporta anche operazioni etiche e migliora la reputazione.

Da fare? La legge sulla proprietà intellettuale scala di inferenza spiega come passiamo rapidamente dai fatti alle decisioni, spesso basate su ipotesi e convinzioni piuttosto che su fatti puri. Questo modello mentale, sviluppato dallo psicologo Chris Argyris, ci aiuta a capire come la nostra mente possa trasformare le osservazioni in conclusioni.

7. Fattori etici

I fattori etici si concentrano sui principi morali che guidano le pratiche aziendali.

Gli aspetti chiave includono:

Responsabilità sociale d'impresa (CSR): Attuare iniziative a beneficio della società e dell'ambiente

Attuare iniziative a beneficio della società e dell'ambiente **Pratiche di lavoro eque: garantire un trattamento equo dei dipendenti e supportare i loro diritti

Trasparenza: Mantenere una comunicazione aperta con gli stakeholder sulle pratiche e le decisioni aziendali

Le organizzazioni che danno priorità alle considerazioni etiche creano fiducia, aumentano la fedeltà al marchio e si posizionano per un esito positivo a lungo termine.

**Nel quadro STEEPLE, i fattori etici e legali possono talvolta contraddirsi. Qualcosa potrebbe essere legale ma considerato non etico dall'opinione pubblica.

Benefici dell'analisi STEEPLE

L'analisi STEEPLE è uno strumento strategico che aiuta le aziende a comprendere i fattori esterni chiave che formano il loro ambiente. La conduzione di questa analisi fornisce diversi vantaggi, elencati di seguito. 📝

Migliore valutazione del rischio

L'analisi STEEPLE consente alle aziende di identificare e valutare i rischi sociali, tecnologici, economici, ambientali, politici, legali ed etici. Questa prospettiva più ampia sui rischi consente alle aziende di prendere decisioni proattive che riducono la vulnerabilità ai cambiamenti improvvisi.

Esempio: Un produttore di elettronica che nota l'emergere di normative ambientali sui rifiuti elettronici può implementare iniziative di riciclaggio per ridurre i futuri rischi di conformità.

Piano strategico informato

L'analisi STEEPLE per il piano strategico assicura che la direzione di un'azienda sia in linea con le tendenze esterne e le richieste del mercato. La valutazione di ogni componente di STEEPLE permette alle aziende di identificare le opportunità di innovazione, crescita e ottimizzazione delle operazioni sulla base di informazioni reali.

Esempio: Una startup tecnologica che vede un rapido spostamento verso le energie rinnovabili può concentrarsi sullo sviluppo di prodotti ecologici per soddisfare la domanda dei consumatori.

Adattabilità ai fattori esterni

L'analisi STEEPLE favorisce l'adattabilità, aiutando le aziende a rispondere efficacemente ai cambiamenti dell'ambiente aziendale esterno.

Le aziende che valutano regolarmente questi fattori sono meglio preparate ad adeguare le proprie strategie, produttività o servizi per rimanere rilevanti e competitive.

Esempio: Un'azienda produttrice di bevande che individua il crescente interesse dei consumatori per la riduzione dei rifiuti di plastica può implementare soluzioni di packaging innovative.

Maggiore consapevolezza del mercato

L'analisi STEEPLE aiuta le aziende a rimanere in sintonia con le dinamiche di mercato in evoluzione. La comprensione delle tendenze sociali, economiche e tecnologiche offre loro un vantaggio competitivo e le mantiene in sincronizzazione con le aspettative dei consumatori e gli sviluppi del settore.

Esempio: Un'azienda di vendita al dettaglio nota il crescente interesse dei consumatori per i prodotti sostenibili e può espandere la propria linea di prodotti ecologici per soddisfare questa domanda.

Allineamento agli standard etici

Le aziende possono utilizzare l'analisi STEEPLE per sostenere gli standard etici e soddisfare i requisiti legali. Questo allineamento rafforza la reputazione del marchio e costruisce la fiducia dei consumatori, soprattutto nei settori in cui le pratiche etiche sono importanti per gli stakeholder.

Esempio: Un'azienda di cosmetici, consapevole delle crescenti normative sui test sugli animali, può passare ad alternative cruelty-free, guadagnando il favore dei consumatori eticamente consapevoli.

Come condurre un'analisi PEST: Una guida passo a passo

Da fare un'analisi STEEPLE? Non c'è da preoccuparsi ClickUp vi guarda le spalle. ClickUp è un'app per il lavoro che vi aiuta a rimanere organizzati, a monitorare ogni fattore e a collaborare senza problemi con il vostro team.

Ecco come iniziare a lavorare e come farlo. 🙌🏼

Passo #1: Impostare oggetti chiari

Iniziate definendo ciò che volete ottenere con questa analisi.

Considerate i vostri oggetti principali: Volete scoprire i rischi del mercato, individuare le opportunità di crescita o costruire una strategia aziendale competitiva? Avere uno scopo chiaro aiuterà il vostro team a guidare il processo.

Per semplificare questo passaggio, è possibile utilizzare Obiettivi di ClickUp per impostare e monitorare gli oggetti di analisi. Con Teams, ogni obiettivo diventa un'attività cardine misurabile visibile da tutto il team.

Impostazione di obiettivi misurabili per la vostra analisi STEEPLE con ClickUp Obiettivi

È anche possibile collegare attività e elementi d'azione direttamente a questi obiettivi, rendendo più facile il monitoraggio e la gestione dello stato di avanzamento dell'analisi.

Passaggio #2: Raccogliere informazioni rilevanti

Il passaggio successivo consiste nel raccogliere dati per ogni categoria dell'analisi. Raccogliete informazioni da fonti rilevanti, come reportistica di mercato, dati della concorrenza e opinioni di esperti, per visualizzare un quadro completo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Forms-4-1400x935.png Utilizzate i moduli ClickUp per raccogliere dati e input in modo strutturato /$$$img/

Utilizzare i moduli ClickUp per raccogliere dati e input in modo strutturato Moduli ClickUp può aiutare a semplificare il processo di raccolta delle informazioni, consentendo di impostare un modo strutturato per raccogliere i dati.

Ad esempio, è possibile creare un modulo che richiede ai membri del team di inviare intuizioni, risultati di ricerche o qualsiasi altra informazione rilevante per ogni categoria. In questo modo si può centralizzare l'input, assicurando che non si perda nulla.

Passaggio #3: Documentare i risultati in un unico posto

Una volta raccolti i dati, organizzarli è essenziale per rendere efficace l'analisi. Creare un documento dedicato Documenti ClickUp per archiviare i risultati, classificarli per categoria STEEPLE e facilitare la collaborazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Docs-8-1400x935.png Organizzate e documentate le vostre scoperte con ClickUp Docs : analisi steeple /$$$img/

Organizzare e documentare i risultati con ClickUp Docs

Con i documenti è possibile mantenere i dati ben strutturati, in modo da facilitarne la consultazione o la condivisione con gli stakeholder. Inoltre, supporta la modifica e i commenti in tempo reale, il che significa che i membri del team possono discutere e perfezionare i risultati in modo collaborativo senza dover cambiare piattaforma.

Passo #4: mantenere il team in connessione

Quando si lavora all'analisi STEEPLE, è essenziale mantenere il team allineato.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Chat-9-1400x932.png Mantenete le conversazioni in sincronizzazione con le attività e i progetti utilizzando ClickUp Chat : analisi steeple /$$$img/

Mantenere le conversazioni in sincronizzazione con le attività e i progetti utilizzando ClickUp Chattare ClickUp Chattare offre uno spazio dedicato alle conversazioni in cui i membri del team possono discutere di approfondimenti e condividere feedback in tempo reale. Tutto, dai flussi di lavoro ai feedback, rimane organizzato in un unico luogo, in modo da poter facilmente fare riferimento alle discussioni chiave nel loro contesto.

È inoltre possibile collegare le attività ai chat thread, in modo da mantenere le conversazioni pertinenti al lavoro da fare. Questa integrazione consente di monitorare lo stato di avanzamento e le discussioni senza dover passare da un'app all'altra o da uno strumento all'altro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Assign-Comments-5.png ClickUp Assegnazione di commenti: analisi di steeple /$$$img/

Assegnate attività direttamente dal vostro feedback con ClickUp Assign Comments

Per gestire i feedback e assegnare punti d'azione, ClickUp Assegna commenti consente di assicurarsi che tutti sappiano di cosa sono responsabili.

È possibile taggare specifici membri del team nei commenti alle attività, chiarendo chi deve seguire cosa. In questo modo si elimina ogni confusione sulle responsabilità, aiutandovi a rimanere in carreggiata durante lo stato dell'analisi.

Passaggio #5: analizzare i concorrenti

Quando si analizzano i concorrenti, è importante esaminare come il loro approccio a fattori chiave come la tecnologia, le normative legali o l'impatto ambientale differisca dal vostro.

Questo approfondimento può rivelare aree in cui potreste ottenere un vantaggio o identificare lacune da colmare nella vostra strategia. Il monitoraggio dei loro punti di forza e di debolezza vi aiuterà a posizionare la vostra azienda in modo più efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/using-ClickUp-Tasks.png Semplificate la sintesi e la condivisione di informazioni critiche con le attività di ClickUp /$$$img/

Semplificare la sintesi e la condivisione delle intuizioni critiche utilizzando le attività di ClickUp Attività di ClickUp può essere fondamentale per organizzare e monitorare l'analisi dei concorrenti.

È possibile creare attività per ogni concorrente per catturare osservazioni specifiche sulle sue strategie, punti di forza e debolezze. In questo modo il team potrà facilmente collaborare, aggiungere note e rimanere allineato su ciò che è importante.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Custom-Fields-3.png Organizzate gli approfondimenti sui concorrenti nelle attività con i campi personalizzati di ClickUp /$$$img/

Organizzare gli approfondimenti dei concorrenti in attività con i campi personalizzati di ClickUp

Inoltre, Campi personalizzati di ClickUp possono aiutare a raccogliere dati più granulari all'interno di ogni attività.

Ad esempio, è possibile aggiungere campi personalizzati per monitorare specifiche categorie di analisi, come la tecnologia, i fattori legali e l'impatto ambientale. In questo modo il team può strutturare i dati in modo da poterli confrontare facilmente con quelli dei concorrenti, identificando così modelli, opportunità e aree di miglioramento.

Passaggio #6: identificare le opportunità e le minacce

Con tutti i dati a disposizione, iniziate a identificare le opportunità e le minacce in ogni categoria STEEPLE.

Cercate tendenze o modelli che suggeriscano potenziali aree di crescita o segnali di avviso di rischi. L'analisi di questi fattori aiuta a individuare le opportunità che si allineano agli obiettivi e a identificare tempestivamente le potenziali minacce.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Mind-Maps-1.png Identificare e visualizzare opportunità e minacce con le mappe mentali di ClickUp /$$$img/

Identificare e visualizzare opportunità e minacce con le mappe mentali di ClickUp ClickUp Mappe mentali sono un ottimo strumento di visualizzazione.

**Le mappe mentali consentono di vedere il quadro generale e di monitorare come i diversi elementi si influenzano a vicenda, aiutandovi a individuare le opportunità che si allineano ai vostri obiettivi o a riconoscere tempestivamente le minacce

La capacità di ristrutturare rapidamente la mappa e di aggiungere nuovi rami vi garantisce di rimanere agili nel momento in cui la vostra azienda si trova in una situazione di crisi progetto si evolve.

Passo #7: Sviluppare il piano strategico

Dopo aver analizzato i risultati, siete pronti per creare un vero e proprio piano strategico .

Concentratevi sui punti d'azione per ogni categoria e mappate le attività specifiche e le attività cardine per affrontare i fattori identificati. Assicuratevi che ogni azione sia in linea con gli oggetti iniziali e che sia realistica e misurabile.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Multiple-Assignees-2.png Coordinare le attività di tutto il team con ClickUp Multiple Assignees /$$$img/

Coordinare le attività di tutto il team con ClickUp Assegnatari multipli

È possibile utilizzare ClickUp Assegnatari multipli per assegnare le attività ai vari membri del team per ogni categoria STEEPLE.

Ad esempio, è possibile assegnare le attività relative ai progressi tecnologici, all'analisi legale e alle considerazioni ambientali a diversi specialisti del team. Ciascun membro può quindi lavorare alla propria parte della strategia, ma poiché tutte le attività sono connesse all'interno di ClickUp, la collaborazione è facile e lo stato di avanzamento è visibile in tempo reale.

Esempi di analisi e modelli

Sia l'analisi STEEPLE che quella PESTLE forniscono un quadro di riferimento per comprendere le influenze esterne su un'azienda. Ecco alcuni esempi reali di come le aziende utilizzano l'analisi STEEPLE. ✅

1. Sociale

Tesla ha sfruttato la crescente coscienza ambientale, concentrandosi sui veicoli elettrici, mentre i consumatori si preoccupavano sempre più dei cambiamenti climatici e della sostenibilità.

2. Tecnologico

L'ascesa dell'IA ha sconvolto settori come la sanità e la vendita al dettaglio. Ad esempio, Amazon utilizza l'IA per migliorare l'esperienza dei clienti attraverso raccomandazioni personalizzate.

3. Economico

La pandemia COVID-19 del 2020 ha causato un rallentamento dell'economia globale, costringendo le aziende di tutti i settori ad adattarsi alla diminuzione dei consumi e all'incertezza economica.

4. Ambientale

Patagonia, un marchio di abbigliamento, ha costruito la sua reputazione sulla responsabilità ambientale, incorporando la sostenibilità nei suoi prodotti e nelle sue produttività in risposta alla crescente coscienza ecologica.

5. Politica

La Brexit è un esempio di come i cambiamenti politici abbiano costretto le aziende del Regno Unito a rivalutare gli accordi commerciali, le tasse e le normative, con un impatto su settori come quello finanziario e manifatturiero.

6. Legale

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) in Europa ha costretto aziende come Facebook ad adeguare le proprie pratiche di protezione dei dati per conformarsi a leggi più severe sulla privacy.

7. Etica

Con la maggiore necessità di inclusione e diversità, Mastercard dà il buon esempio. A partire dal 2021, le donne guadagnano 1 dollaro per ogni 1 dollaro guadagnato dagli uomini e lo stesso vale per le persone di colore.

Anche se non si tratta di un modello STEEPLE, questo Modello di analisi PESTLE di ClickUp vi aiuta a valutare sistematicamente i fattori esterni che influenzano la vostra azienda.

Ogni sezione è dedicata alla raccolta di informazioni e all'identificazione di tendenze o rischi legati a quel fattore.

Ulteriori vantaggi di questo modello sono:

Aiuta a individuare i rischi e le opportunità più importanti

Offre un modo semplice per raccogliere e comprendere i dati

Rende più semplice basare le decisioni su prove solide

Supporta la costruzione di strategie che si adattano alla vostra situazione unica

Errori comuni nell'analisi STEEPLE

Quando si conduce un'analisi STEEPLE, alcuni errori possono ostacolare il processo e portare a intuizioni imprecise.

Ecco alcuni errori comuni da evitare. ❌

1. Generalizzare eccessivamente i dati

Un errore comune è quello di fare ampie ipotesi sulla base di informazioni al limite.

Assicuratevi di analizzare i dati da più fonti per evitare di visualizzare un'unica dimensione. Non saltate alle conclusioni senza prove sufficienti

2. Concentrarsi troppo su un solo fattore

Un altro problema è dare un peso eccessivo a un elemento dell'analisi, ad esempio concentrandosi troppo sui fattori economici e trascurando quelli sociali o politici.

Ogni fattore in STEEPLE ha un ruolo importante, quindi è bene bilanciare l'attenzione su tutte le aree.

3. Ignorare la natura iterativa dell'analisi

L'analisi STEEPLE non è un'attività da svolgere una volta sola. Molti trascurano l'importanza di rivedere e aggiornare le loro scoperte quando emergono nuove informazioni. La revisione regolare dell'analisi consente di rimanere allineati ai cambiamenti dell'ambiente

4. Mancata collaborazione

Non basatevi solo sul vostro punto di vista. Collaborate con altri membri del team o dell'organizzazione per raccogliere punti di vista diversi. Questo lavoro richiesto porta a un'analisi più completa e completa.

Ora che abbiamo compreso a fondo l'analisi STEEPLE, confrontiamola con altri quadri di analisi di mercato più diffusi, in modo da sapere qual è quello che fa per voi.

Analisi STEEPLE vs altri strumenti analitici

L'analisi STEEPLE, l'analisi PESTLE e l'analisi SWOT offrono ciascuna una prospettiva unica in project management strategico che si concentrano su dimensioni diverse delle intuizioni aziendali. Ecco un confronto tra i tre:

Aspetto | Analisi STEEPLE | Analisi PESTLE | Analisi SWOT |

| ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |

| Valuta i fattori esterni che influenzano la strategia a lungo termine, concentrandosi sull'etica. Esamina i fattori esterni che influenzano l'ambiente aziendale, compresi quelli economici e legali. Analizza i punti di forza e di debolezza interni, le opportunità e le minacce esterne

| Sociale, Tecnologico, Economico, Ambientale, Politico, Legale, Etico | Politico, Economico, Sociale, Tecnologico, Legale, Ambientale | Punti di forza, Punti di debolezza, Opportunità, Minacce |

| Offre un'ampia visualizzazione dei fattori esterni con una dimensione etica. Si concentra esclusivamente sui fattori macroambientali esterni

| Caso d'uso_ | Piano strategico a lungo termine con enfasi sull'etica | Comprensione degli impatti macroambientali su mercati e industrie | Audit interni, valutazione delle risorse e posizione di mercato |

| Industry Application | Rilevante per le organizzazioni che pongono l'accento sull'etica e sull'impatto sociale | Comune nelle analisi di mercato, nelle previsioni economiche e nella pianificazione strategica | Utile nel project management, nell'analisi della concorrenza e nello sviluppo aziendale

| Fornisce una visualizzazione dettagliata delle influenze esterne con considerazioni di carattere etico. Identifica le forze ambientali chiave che hanno un impatto su un'azienda. Offre spunti praticabili per sfruttare i punti di forza e affrontare le debolezze

| Adatto per le aziende che danno priorità alla responsabilità sociale d'impresa. Spesso utilizzato dalle aziende che entrano in nuovi mercati per comprendere i rischi. Ideale per valutare la capacità e la strategia organizzativa attuale

**A differenza dell'analisi SWOT tradizionale, che si concentra su punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce, l'analisi SWOT è un'analisi di tipo "atipico", che si concentra sui punti di forza, sui punti di debolezza, sulle opportunità e sulle minacce, Analisi SOAR ha un approccio più positivo. Enfatizza i punti di forza, le opportunità, le aspirazioni e i risultati, aiutando le aziende a concentrarsi su ciò che fanno bene e a prevedere la crescita futura.

Trasforma la strategia in azione con ClickUp

Con l'analisi SWOT nel vostro kit di strumenti, siete pronti ad affrontare le sfide esterne a titolo personale e a fare mosse strategiche che mantengono la vostra azienda resistente.

Questo approccio completo vi fornisce le conoscenze necessarie per anticipare i cambiamenti, mantenere la capacità di adattamento e trasformare i potenziali rischi in opportunità.

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one progettata per aiutare i team e gli individui a semplificare le attività, gestire i progetti e collaborare senza sforzo.

Dalla gestione delle attività alle mappe mentali, ClickUp centralizza il vostro lavoro, in modo che possiate accedere a tutto in un unico posto senza dovervi destreggiare tra più app. Iscrivetevi gratuitamente oggi stesso e potenzia la tua strategia aziendale con ClickUp!