Modello gratuito di Todoist per la gestione delle attività

Grazie a una serie di potenti funzionalità e a un'interfaccia user-friendly, Todoist vi aiuta a tenere sotto controllo le vostre attività e i vostri progetti.

Lo strumento offre anche modelli che consentono di creare liste di controllo e semplificare i flussi di lavoro. Se volete garantire una collaborazione fluida e una gestione efficiente delle attività all'interno dei team, questi strumenti possono essere utili.

Esploriamo alcuni dei migliori strumenti gratuiti di Todoist modelli di elenchi di cose da fare per aiutarvi a gestire meglio le vostre attività. Che vi stiate concentrando su un lavoro profondo o semplicemente stiate monitorando le attività per la vostra piccola azienda, abbiamo il modello che fa per voi!

Ma prima di tutto, cerchiamo di capire cosa si deve cercare in un buon modello di Todoist.

Cosa rende un buon modello Todoist?

Un buon modello di Todoist dovrebbe essere:

Chiaro e conciso: Ogni attività deve essere facile da capire a colpo d'occhio

Ben organizzato: Le attività devono essere raggruppate in modo logico, spesso per progetto o categoria

Visuale: Dovrebbe avere colori, tag o livelli di priorità per far risaltare le attività importanti

Flessibile: Facilmente personalizzabile per adattarsi alle vostre esigenze specifiche e ai flussi di lavoro

Azionabile: Le attività devono essere specifiche, con elementi di azione e scadenze chiare

Comprensivo: Copre tutti gli aspetti necessari del progetto o della routine

I 5 migliori modelli Free di Todoist

Vediamo alcuni esempi di modelli di Todoist che potete utilizzare per la vostra vita personale e professionale.

1. Il modello per le riunioni 1 a 1 di Todoist

via Todoist Le riunioni individuali aiutano i manager a garantire che i membri del team siano felici e produttivi. Invece di partecipare a queste riunioni in modo impreparato, potete utilizzare la funzione Modello per le riunioni 1 contro 1 di Todoist . Questo modello aiuta a strutturare le conversazioni, assicurando che gli argomenti importanti siano trattati.

Inoltre, è possibile integrarlo con un'app per il monitoraggio del tempo per monitorare la durata di ogni riunione, aiutandovi a rimanere efficienti.

Ideale per: manager e dipendenti che vogliono facilitare una comunicazione e una collaborazione efficaci durante le loro riunioni individuali.

2. Il modello per le attività di accounting di Todoist

via Todoist La gestione delle finanze della vostra azienda è fondamentale per gestire un esito positivo. Un pagamento eccessivo o il mancato rispetto delle scadenze possono avere un impatto significativo sulla redditività. Con il Modello per le attività di accounting di Todoist , avete tutto ciò che vi serve per tenere sotto controllo le vostre attività finanziarie.

Dal monitoraggio delle spese alla gestione delle attività fiscali, questo modello aiuta a garantire che il processo di contabilità sia organizzato ed efficiente, in modo da potersi concentrare sulla crescita della propria azienda.

Ideale per: Chiunque voglia snellire il proprio flusso di lavoro contabile e assicurarsi che i propri obblighi finanziari siano soddisfatti in modo organizzato.

💡Pro Tip: Utilizzate questo modello per monitorare le attività ricorrenti, come ad esempio la "revisione trimestrale", e impostate una promemoria almeno qualche settimana prima della data di scadenza, in modo da poter completare le attività in tempo.

3. Il modello di Calendario dei contenuti di Todoist

via Todoist Anche se i post spontanei funzionano, avere un programma chiaro di ciò che viene pubblicato vi dà maggiori possibilità di massimizzare il ROI dei vostri contenuti. Con il Modello di Calendario dei contenuti di Todoist è possibile pianificare i contenuti in anticipo.

Questo modello presenta due visualizzazioni: scheda e calendario. Con la vista Bacheca, è possibile spostare senza sforzo i contenuti in un flusso di lavoro in stile Kanban attraverso le schede di Todoist, migliorando la visibilità. Il layout calendario offre una panoramica chiara del programma di pubblicazione, consentendo di pianificare e modificare facilmente i contenuti grazie alla funzione drag-and-drop

È possibile attivare/disattivare rapidamente le due modalità tramite il menu "Visualizza" in alto a destra. Risparmiate tempo duplicando le attività del modello e monitorando il loro stato durante il processo di creazione.

Ulteriori istruzioni sono disponibili nel pannello "Senza data" o nella vista Bacheca.

Ideale per: I team che desiderano migliorare il processo di pianificazione dei contenuti attraverso una gestione organizzata delle attività, una migliore collaborazione e una chiara visibilità dei progetti imminenti.

4. Il modello di revisione settimanale di Todoist

via Todoist Il Modello di revisione settimanale di Todoist si basa sul famoso metodo "Getting Things Terminato" (GTD). Questo modello aiuta a rivedere la settimana riflettendo su ciò che è stato fatto, su ciò che è mancato e su ciò che potrebbe essere migliorato.

Il modello è ideale per il monitoraggio di attività generali, come rispondere a tutte le email essenziali e chiudere le questioni in sospeso prima del fine settimana.

Ideale per: persone che desiderano migliorare la propria produttività attraverso una riflessione e un piano strutturati.

5. Il modello di revisione annuale di Todoist

via Todoist Il Modello di revisione annuale di Todoist questo modello di Todoist è ideale per chi vuole riflettere sull'anno appena trascorso che sia di lavoro, personale o un mix di entrambi, permette di esplorare gli ultimi 365 giorni e di valutare come si è svolto l'anno.

Dai risultati di carriera alla crescita personale, vi aiuta a cogliere il quadro generale e a fissare obiettivi chiari per l'anno successivo. È lo strumento perfetto per chiudere l'anno con una nota di riflessione.

Ideale per: Persone che desiderano coltivare l'abitudine alla riflessione e al piano strategico annuale, per migliorare la produttività e la soddisfazione personale.

💡Pro Tip: Inserite i prompt di riflessione e le risposte alle domande di revisione direttamente nei commenti dell'attività per facilitarne l'accesso e l'organizzazione.

Limiti dell'utilizzo di Todoist

Sebbene Todoist offra una serie di funzionalità/funzione, è importante riconoscere alcuni limiti:

Visibilità delle attività secondarie: Le attività secondarie possono a volte perdersi nella confusione e potrebbe essere necessario fare clic per trovarle

Le attività secondarie possono a volte perdersi nella confusione e potrebbe essere necessario fare clic per trovarle Progetti complessi: Per progetti davvero intricati con più livelli, Todoist potrebbe risultare un po' troppo semplicistico

Per progetti davvero intricati con più livelli, Todoist potrebbe risultare un po' troppo semplicistico Limitata personalizzazione: Sebbene siano presenti temi ed etichette, le opzioni di personalizzazione complessive sono piuttosto limitate

Sebbene siano presenti temi ed etichette, le opzioni di personalizzazione complessive sono piuttosto limitate Limiti all'integrazione: Sebbene si integri con molte app, alcuni utenti sentono la necessità di un'integrazione ancora più perfetta con i loro strumenti di lavoro

Sebbene si integri con molte app, alcuni utenti sentono la necessità di un'integrazione ancora più perfetta con i loro strumenti di lavoro Limiti della versione Free: La versione gratuita ha funzionalità/funzione limitate rispetto alla versione Premium, il che potrebbe essere uno svantaggio per coloro che non vogliono pagare

Alternative Modelli Todoist

Sebbene Todoist abbia adattato le sue funzionalità/funzione agli ambienti di lavoro moderni, non è ancora all'altezza di strumenti di gestione delle attività più dinamici.

Mancano le funzionalità/funzione avanzate per il project management complesso, quindi potrebbe essere necessario rivolgersi a Alternative a Todoist che offrono funzionalità/funzione più robuste per la gestione delle attività.

Ecco dove ClickUp si distingue come un'opzione superiore.

ClickUp è un'opzione modelli di elenchi di attività offrono una maggiore personalizzazione, consentendo di adattare i flussi di lavoro alle proprie esigenze e di mantenere il team organizzato. Offre un'ampia varietà di modelli per ogni possibile utilizzo: modelli per progetti, modelli per il marketing, modelli per il product management e persino modelli personali.

ClickUp offre anche diverse funzionalità, come campi personalizzati e stati, integrazioni e collaborazione in tempo reale, e può supportare progetti di tutte le dimensioni.

E la parte migliore? Molte di queste funzionalità avanzate sono disponibili nella versione gratuita di ClickUp , il che lo rende una scelta perfetta per gli utenti che cercano soluzioni robuste e facili da usare senza costi aggiuntivi.

Vediamo ora alcuni modelli dinamici che possono abbellire i vostri elenchi da fare:

1. Il modello ClickUp per il lavoro da fare

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-230.png Il modello di lavoro da fare di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201658&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Un modello di lavoro da fare è indispensabile per chiunque voglia aumentare la produttività e tenere traccia delle proprie attività. Ad esempio, se il vostro team sta per intraprendere un nuovo progetto, potete usare questo modello per assegnare i compiti a ciascun membro del team, stabilire le priorità e visualizzare lo stato delle attività.

Con Il modello di ClickUp per il lavoro da fare è possibile mappare facilmente le attività quotidiane e assegnare loro una priorità in base all'urgenza e all'importanza. È stato progettato per aiutarvi a rimanere organizzati e a terminare le cose in modo efficiente.

Ecco come questo modello può aiutarvi:

Suddividere attività complesse in parti più piccole e gestibili

Dare priorità alle attività in base alla loro importanza e urgenza

Tenere sotto controllo lo stato di avanzamento con strumenti di monitoraggio visivi come le tavole Kanban o i grafici di Gantt

Ridurre lo stress avendo una panoramica chiara di ciò che deve essere completato

Ideale per: Persone che desiderano snellire le proprie attività quotidiane e migliorare la produttività personale o team che hanno bisogno di coordinare le attività e garantire che tutti siano sulla stessa pagina per quanto riguarda le priorità quotidiane.

2. Il modello ClickUp Cose quotidiane da fare

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-231.png Modello ClickUp per le cose da fare https://app.clickup.com/signup?modello=t-2wgvu6u&dipartimento=personale-{\_gl=1\*762ljo\*\_gclcl_aw\*R0NMLjE3MjgzMTg2NDkuQ2owS0NRanc2b2k0QmhEMUFSSXNBTDZwb3gwNHZlSThLNFpULWI4THdPYkpmbkdnRZWElONmpvWWVSeEJWdHF6TW5WOElWTVU1VTFaQWFBZ0RiRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTY1OTU5NDUyNS4xNzI3MDI3Mjc4 Scaricare questo modello /$$$cta/ Modello di cose quotidiane da fare di ClickUp vi aiuta a tenere traccia di tutte le vostre attività quotidiane con facilità. Perfetto per i principianti, questo modello è personalizzabile e pronto all'uso, consentendovi di tenere conto di tutto ciò che dovete realizzare durante la giornata.

Grazie alle pratiche liste di controllo e ai campi personalizzati, rimanere organizzati è sempre stato più complesso.

Questo modello può aiutarvi:

Tenere un elenco organizzato dei vostri impegni quotidiani

Spuntare rapidamente le attività completate

Impostare le attività in modo semplice e veloce, indipendentemente dal vostro livello di esperienza

Ideale per: Persone che desiderano organizzare le attività quotidiane, membri del team o gestori del team che devono coordinare le attività e monitorare lo stato di avanzamento in un ambiente di lavoro.

3. Il modello di calendario ClickUp per gli elenchi da fare

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-232.png Modello di Calendario Da Fare di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200573617&dipartimento=personale-{\_gl=1\*37b3qo\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjgzMTg2NDkuQ2owS0NRanc2b2k0QmhEMUFSSXNBTDZwb3gwNHZlSThLNFpULWI4THdPYkpmbkdnR1RZWElONmpvWWVSeEJWdHF6TW5WOElWTVU1VTFaQWFBZ0RiRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTY1OTU5NDUyNS4xNzI3MDI3Mjc4 Scarica questo modello /$$$cta/

Sappiamo tutti che essere organizzati è la chiave per raggiungere i nostri obiettivi e terminare le cose, ma gestire più attività a volte può essere un po' difficile.

Il Modello di Calendario ClickUp per l'Elenco dei Da fare può aiutarvi a gestire le ore di lavoro, le scadenze e gli obiettivi.

Questo modello offre una visualizzazione unificata di tutte le attività, rendendo più facile il piano della giornata, della settimana e del futuro.

Con questo modello è possibile:

Programmare facilmente le attività e non perdere mai una scadenza

Organizzare le attività in categorie distinte per una maggiore chiarezza

Scoprire i dettagli di ogni attività e verificare rapidamente lo stato di avanzamento

Ideale per: Chiunque cerchi un modello personale per gestire in modo efficiente attività e scadenze multiple.

4. Il modello di lista di controllo del progetto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-233.png Lista di controllo del progetto ClickUp modello https://app.clickup.com/signup?modello=t-2x1w5kn&department=pmo&\_gl=1\*37b3qo\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjgzMTg2NDkuQ2owS0NRanc2b2k0QmhEMUFSSXNBTDZwb3gwNHZlSThLNFpULWI4THdPYkmbkdnR1RZWElONmpvWWVSeJWdHF6TW5WOElWTVU1VTFaQWFBZ0RiRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTY1OTU5NDUyNS4xNzI3MDI3Mjc4 Scarica questo modello /$$$cta/

Pianificare un progetto può essere travolgente, ma la Modello di lista di controllo del progetto di ClickUp rende tutto più semplice, fornendo una chiara tabella di marcia.

Questo modello include attività secondarie generali che delineano i requisiti fondamentali di qualsiasi progetto, aiutando voi e il vostro team a iniziare senza intoppi. Monitorate lo stato di avanzamento, assegnate attività, gestite le scadenze e molto altro ancora con questo strumento completo di project management.

Ideale per: I project manager e i team che desiderano migliorare l'efficienza, la responsabilità e l'organizzazione dei loro flussi di lavoro.

5. Il modello di lista di controllo settimanale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-234.png Il modello di lista di controllo settimanale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-182147994&dipartimento=personale-{\_gl=1\*1mvxqrw\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjgzMTg2NDkuQ2owS0NRanc2b2k0QmhEMUFSSXNBTDZwb3gwNHZlSThLNFpULWI4THdPYkpmbkdnR1RZWElONmpvWWVSeEJWdHF6TW5WOElWTVU1VTFaQWFBZ0RiRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTY1OTU5NDUyNS4xNzI3MDI3Mjc4 Scarica questo modello /$$$cta/

Tenete sotto controllo tutte le attività e fate un piano per il futuro con Il modello di lista di controllo settimanale di ClickUp . Questo modello vi aiuta a organizzare i vostri impegni per l'intera settimana, assicurandovi di non perdere nulla di importante. Grazie alle categorie personalizzabili e alle chiavi di promemoria, sarà facile tenere sotto controllo le proprie responsabilità.

Ecco come utilizzare questo modello:

Determinare le attività: Iniziate a decidere quali attività devono essere completate ogni settimana. Si può spaziare dal fare l'elenco della spesa, al fare il check-in con un client o al programmare una riunione

Iniziate a decidere quali attività devono essere completate ogni settimana. Si può spaziare dal fare l'elenco della spesa, al fare il check-in con un client o al programmare una riunione Privilegiare le attività : Dopo aver identificato tutte le attività settimanali, stabilitene la priorità assegnando un livello di priorità (alto, medio, basso) e organizzandole di conseguenza

: Dopo aver identificato tutte le attività settimanali, stabilitene la priorità assegnando un livello di priorità (alto, medio, basso) e organizzandole di conseguenza Creare liste di controllo : con l'elenco delle attività e le priorità stabilite, progettare la lista di controllo usando La vista Tabella di ClickUp. Inserite le attività con il loro livello di priorità e includete tutti i dettagli rilevanti, come le scadenze o i membri del team assegnati

: con l'elenco delle attività e le priorità stabilite, progettare la lista di controllo usando La vista Tabella di ClickUp. Inserite le attività con il loro livello di priorità e includete tutti i dettagli rilevanti, come le scadenze o i membri del team assegnati **Una volta che la vostra lista di controllo è pronta, seguite i vostri progressi monitorando le attività completate o in corso. Utilizzate il campo Visualizzazione del calendario in ClickUp per tenere sotto controllo le scadenze

Ideale per: Chiunque voglia semplificare la pianificazione settimanale e la gestione delle attività utilizzando un potente strumento organizzativo.

Organizza i tuoi elenchi Da fare con i modelli ClickUp

Sebbene Todoist offra una solida base per la gestione delle attività, i suoi modelli possono non riuscire a soddisfare le diverse esigenze dei professionisti. I limiti di personalizzazione, le funzionalità/funzione di collaborazione e le funzioni avanzate possono ostacolare la produttività e l'efficienza.

ClickUp offre un intervallo più ampio di modelli personalizzabili adatti a vari settori e flussi di lavoro, fornendo una soluzione più completa per la gestione delle attività professionali. E naturalmente è sempre possibile creare modelli personalizzati!

Grazie alle sue funzionalità/funzione avanzate, ai solidi strumenti di collaborazione e all'interfaccia intuitiva, ClickUp consente di semplificare i processi e di ottenere una maggiore produttività. Iscrivetevi a ClickUp e scoprite come questi modelli possono trasformare il vostro modo di lavorare.