Programmazione sincrona e asincrona: Differenze chiave

Quando si clicca su un collegato, il caricamento avviene istantaneamente o si deve aspettare?

La differenza tra risposte immediate e ritardate è il cuore del modo in cui il software gestisce le attività ed è qui che entra in gioco la programmazione sincrona e asincrona.

Mentre la programmazione sincrona lavora su un'attività alla volta, la programmazione asincrona permette ai codici di lavorare in multitasking.

Nello sviluppo del software moderno, dove il tempo è tutto, capire quando utilizzare ciascun metodo è fondamentale. Questo blog esplora in dettaglio questi approcci di programmazione e spiega come utilizzarli. 🧑‍💻

Comprendere la programmazione sincrona

La programmazione sincrona, nota anche come codice a blocco, è un modello di programmazione in cui gli utenti eseguono le operazioni in modo sequenziale. Mentre un'attività è in corso, le altre sono in pausa, in attesa del loro turno.

Segue un modello a thread singolo, quindi le attività si muovono in un ordine rigoroso, una dopo l'altra. Da fare una volta terminata l'attività corrente, può iniziare quella successiva.

Le attività sincrone operano su un'architettura bloccante, che le rende ideali per i sistemi reattivi. Il flusso è lineare, prevedibile e facile da capire. Una struttura di codice sincrona può funzionare bene in alcuni casi, ma potrebbe rallentare le cose e causare ritardi quando si gestiscono attività più pesanti.

💡 Esempio: La codifica sincrona è ideale per strumenti semplici a riga di comando, come la manipolazione di file o le operazioni aritmetiche di base in un'applicazione di calcolo.

Vediamo alcuni scenari in cui la programmazione sincrona può essere utile. 👇

Elaborazione e analisi dei dati: È ottima per le analisi che comportano calcoli pesanti e richiedono un controllo preciso sull'esecuzione, come il calcolo scientifico o l'analisi statistica

È ottima per le analisi che comportano calcoli pesanti e richiedono un controllo preciso sull'esecuzione, come il calcolo scientifico o l'analisi statistica Query su database locali: Le operazioni sincrone aiutano a creare applicazioni in cui le interazioni con il database sono minime e non devono gestire più richieste simultanee, come le richieste di configurazione, il recupero dei profili degli utenti o le ricerche nell'inventario

Le operazioni sincrone aiutano a creare applicazioni in cui le interazioni con il database sono minime e non devono gestire più richieste simultanee, come le richieste di configurazione, il recupero dei profili degli utenti o le ricerche nell'inventario Applicazione desktop per un solo utente: Lavora in applicazioni per ambienti per un solo utente, come software di finanza personale e app di modifica delle foto

Lavora in applicazioni per ambienti per un solo utente, come software di finanza personale e app di modifica delle foto Elaborazione in batch: È adatta per attività di elaborazione in batch in cui le operazioni richiedono un ordine di esecuzione specifico, come l'elaborazione delle buste paga, la generazione di report e il backup dei dati

È adatta per attività di elaborazione in batch in cui le operazioni richiedono un ordine di esecuzione specifico, come l'elaborazione delle buste paga, la generazione di report e il backup dei dati Programmazione guidata dagli eventi: In alcune applicazioni in tempo reale, come i giochi o i sistemi embedded, la programmazione sincrona mantiene la tempistica e la reattività

Comprendere la programmazione asincrona

La programmazione asincrona, nota anche come codice non bloccante, è un modello di programmazione che consente di eseguire più operazioni contemporaneamente senza bloccare l'esecuzione di altre attività.

Aiuta a mantenere le cose in ordine, permettendo ai processi di essere eseguiti in background e riducendo i tempi di attesa.

La programmazione asincrona è ideale per gestire operazioni che richiedono molto tempo, come l'elaborazione simultanea di più documenti. Le piattaforme JavaScript, tra cui i browser e Nodo.js, si basano su questo approccio.

💡 Esempio: Invece di aspettare, si può continuare a lavorare in un'applicazione mentre si carica un cursore. Questo rende l'applicazione più reattiva, consentendo agli utenti di fluire attraverso le attività senza interruzioni.

Ecco alcuni scenari in cui la programmazione asincrona è utile. 👇

Sviluppo web: Si usa nello sviluppo web per gestire le richieste API senza bloccare l'interfaccia utente

Si usa nello sviluppo web per gestire le richieste API senza bloccare l'interfaccia utente Caricamento e scaricamento di file: Nelle applicazioni che prevedono il trasferimento di file di grandi dimensioni, evita che l'app diventi poco reattiva

Nelle applicazioni che prevedono il trasferimento di file di grandi dimensioni, evita che l'app diventi poco reattiva Applicazioni in tempo reale: È ideale per i servizi di chattare, consentendo agli utenti di inviare e ricevere messaggi senza bloccare l'interfaccia, anche quando interagiscono con più utenti contemporaneamente

È ideale per i servizi di chattare, consentendo agli utenti di inviare e ricevere messaggi senza bloccare l'interfaccia, anche quando interagiscono con più utenti contemporaneamente Scraping del web: La programmazione asincrona esegue lo scraping di dati da molti siti web allo stesso tempo per elaborare più richieste contemporaneamente

La programmazione asincrona esegue lo scraping di dati da molti siti web allo stesso tempo per elaborare più richieste contemporaneamente Responsività dell'interfaccia utente: Permette all'interfaccia utente di rimanere reattiva anche quando attività come la generazione di risposte richiedono molto tempo

Suggerimento: Sfrutta le potenzialità della programmazione moduli per i team di software per supportare la programmazione asincrona e consentire ai membri del team di inviare feedback o richieste senza interrompere il loro flusso di lavoro. È possibile impostare notifiche in tempo reale per gli invii dei moduli, per facilitare le discussioni sincrone e garantire che tutti siano aggiornati.

Differenze chiave tra programmazione sincrona e asincrona

La comprensione della programmazione asincrona e sincrona aiuta a chiarire come ogni approccio gestisce le attività e il tempo. È importante valutare le differenze tra i due modelli:

Creare interfacce di programmazione delle applicazioni (API)

Creare architetture basate sugli eventi

Decidere come gestire le attività di lunga durata

Vediamo come si differenziano e dove si adattano meglio. 📄

| Criteri | Programmazione sincrona | Programmazione asincrona |

Esegue un'attività dopo l'altra in una sequenza lineare, e molte attività in modo simultaneo senza attendere che una finisca prima di iniziarne un'altra

| | Comportamento di blocco | Utilizza un approccio bloccante | Utilizza un approccio non bloccante |

|| Impatto sulle prestazioni | Porta a inefficienze in scenari che prevedono attese, poiché il sistema rimane inattivo durante l'esecuzione delle attività | Migliora l'efficienza e la reattività, in particolare per le operazioni vincolate di input-output |

|| Esperienza utente e reattività | Risulta un'esperienza utente meno reattiva se un'attività richiede troppo tempo, bloccando potenzialmente il software | Fornisce un'esperienza utente più reattiva, consentendo agli utenti di interagire con l'applicazione |

| Scalabilità_ | Bassa scalabilità a causa dell'elaborazione sequenziale; l'aggiunta di nuove attività richiede spesso modifiche significative alla base di codice

|| Complessità | Struttura più semplice; è più facile da capire e da implementare per attività semplici | Più complessa; richiede la comprensione di callback, promesse o pattern async/await, che possono introdurre bug se non sono gestiti correttamente |

|| Overhead | Generalmente minore overhead | Maggiore overhead a causa della necessità di gestire le operazioni asincrone e il potenziale cambio di contesto |

|| Facilità di debug | Più facile il debug grazie alla prevedibilità del flusso di esecuzione; gli errori possono essere tracciati in modo lineare | Più impegnativo il debug a causa delle potenziali condizioni di gara |

|Ideale per applicazioni, script o attività semplici e attività legate all'I/O come richieste web, query di database o applicazioni che richiedono interazioni con l'utente in tempo reale

|| Utilizzo delle risorse | Utilizzo meno efficiente delle risorse | Utilizzo più efficiente delle risorse |

Leggi anche: Obiettivi per la carriera e la crescita professionale degli ingegneri del software

Casi d'uso e applicazioni nel mondo reale

La programmazione asincrona è come un multitasker, che salta da un'attività all'altra e notifica il sistema una volta terminata. D'altro canto, la programmazione sincrona adotta un approccio unico, completando ogni attività in una sequenza rigorosa e ordinata.

La scelta tra i due approcci dipende dal tipo di applicazione e dalle esigenze del progetto. Ogni approccio presenta funzionalità/funzione uniche e vantaggi che lo rendono utile in situazioni diverse.

Vediamo alcuni fattori da considerare prima di scegliere tra i due. 💁

**La programmazione asincrona è più adatta alle applicazioni che si basano su attività di input/output, come le app web che recuperano dati. D'altra parte, per le attività pesanti per la CPU, in cui l'ordine è importante, la programmazione sincrona può essere la più adatta

**La programmazione asincrona può aumentare le prestazioni e mantenere la reattività, ma aggiunge complessità nella gestione degli errori e nel debug. Il codice sincrono è più semplice da gestire, ma può essere meno efficiente se non viene gestito con attenzione

Dimensioni del progetto: I progetti più piccoli possono trovare la programmazione sincrona più semplice e facile da lavorare, mentre le applicazioni più grandi e scalabili che necessitano di risposte rapide spesso beneficiano di un approccio asincrono

Ecco alcuni esempi di programmazione sincrona nel settore:

Operazioni ad alta intensità di CPU: È efficace per le attività che richiedono un'elaborazione significativa da parte della CPU senza lunghi tempi di attesa di I/O, come i calcoli matematici

È efficace per le attività che richiedono un'elaborazione significativa da parte della CPU senza lunghi tempi di attesa di I/O, come i calcoli matematici Applicazioni semplici: Progetti di piccole dimensioni come problemi aritmetici, giochi semplici e manipolazione di file

D'altra parte, la programmazione asincrona è utilizzata per:

Sviluppo mobile: Aiuta a gestire le operazioni in background e l'interfaccia utente ed effettua chiamate API per recuperare i dati

Aiuta a gestire le operazioni in background e l'interfaccia utente ed effettua chiamate API per recuperare i dati Applicazioni di streaming di dati: Elabora elevati volumi di dati in tempo reale, come ad esempio un'app di stock ticker, che riceve e visualizza continuamente i prezzi delle azioni in diretta

Leggi anche: 25 KPI per lo sviluppo del software con esempi

Strumenti e tecniche per implementare la programmazione asincrona

La programmazione sincrona lavora bene per attività semplici e lineari ma quando le app devono essere reattive o gestire più attività contemporaneamente, la programmazione asincrona fa il suo passaggio.

Da qui in poi, ci concentreremo maggiormente sulle tecniche asincrone, che sono essenziali per costruire applicazioni efficienti e scalabili in grado di gestire le esigenze odierne.

Per implementare efficacemente la programmazione asincrona, gli sviluppatori hanno accesso a diversi strumenti e tecniche che semplificano la gestione delle attività in esecuzione simultanea.

L'apprendimento di queste tecniche aiuta a

diventare un programmatore migliore

. Imparerete a snellire flussi di lavoro complessi, a garantire una gestione efficiente degli errori e a fornire un maggiore controllo sull'esecuzione delle attività, rendendo più facile la creazione di applicazioni scalabili e di facile utilizzo.

Vediamoli insieme. 👀

JavaScript

JavaScript asincrono si distingue per lo sviluppo web grazie a queste tecniche chiave:

Callback: Funzioni che gestiscono eventi asincroni eseguendoli una volta completata l'attività. Sono semplici, ma possono portare all'"inferno dei callback", una struttura profondamente annidata che rende il codice più difficile da seguire e mantenere

Funzioni che gestiscono eventi asincroni eseguendoli una volta completata l'attività. Sono semplici, ma possono portare all'"inferno dei callback", una struttura profondamente annidata che rende il codice più difficile da seguire e mantenere Promesse: Un miglioramento significativo rispetto alle callback, le promesse rappresentano un risultato futuro di un'operazione asincrona, sia esso risolto o rifiutato. Mantengono il codice più leggibile impedendo callback profondamente annidati e consentono una gestione più strutturata dei flussi di lavoro asincroni

Un miglioramento significativo rispetto alle callback, le promesse rappresentano un risultato futuro di un'operazione asincrona, sia esso risolto o rifiutato. Mantengono il codice più leggibile impedendo callback profondamente annidati e consentono una gestione più strutturata dei flussi di lavoro asincroni Async/await: Aggiunto in ES2017, questa sintassi aiutagli sviluppatori di software scrivere codice asincrono che si legge quasi come codice sincrono. L'uso di async e await rende più facile la gestione degli errori e semplifica i flussi asincroni complessi, eliminando le catene di promesse e l'annidamento dei callback

Ogni tecnica aiuta JavaScript a gestire efficacemente le attività asincrone, mantenendo il codice manutenibile e leggibile.

**Da fare?

James Gosling, l'autore di Java, fu ispirato dal suo amore per il caffè e scelse il nome sorseggiando la bevanda! In origine il nome era "Oak", ma fu poi cambiato in "Java", evocando la ricca cultura del caffè in Indonesia, dove si coltivano i migliori chicchi di caffè.

Python

Python consente la programmazione asincrona attraverso la sua libreria asyncio, che include:

Coroutines: Definite con 'async def', le coroutines sono funzioni che possono mettere in pausa l'esecuzione con await, lasciando che altre attività vengano eseguite contemporaneamente. Questo rende più facile gestire attività che altrimenti bloccherebbero l'esecuzione, come le richieste di rete

Definite con 'async def', le coroutines sono funzioni che possono mettere in pausa l'esecuzione con await, lasciando che altre attività vengano eseguite contemporaneamente. Questo rende più facile gestire attività che altrimenti bloccherebbero l'esecuzione, come le richieste di rete **Il cuore di asyncio è il ciclo degli eventi, che gestisce l'esecuzione delle coroutine e l'I/O non bloccato. È essenziale per costruire applicazioni che gestiscono più attività contemporaneamente, come i server web in grado di gestire migliaia di richieste simultanee con un ritardo minimo

**Guido van Rossum, uno dei programmatori di computer più famosi al mondo, creò Python per hobby durante le vacanze di Natale del 1989. Basò il nome sul suo programma preferito, Monty Python's Flying Circus, un programma televisivo comico della BBC!

C#

In C#, il pattern asincrono delle attività (TAP) supporta fortemente la gestione della programmazione asincrona con funzionalità/funzione come "async e await".

Questo approccio consente agli sviluppatori di scrivere codice che legge in modo sequenziale ma esegue attività in modo concorrente, il che lo rende ideale per le applicazioni che eseguono molte operazioni di I/O. Migliora la reattività e le prestazioni. Migliora la reattività e le prestazioni.

L'integrazione di tecniche di programmazione asincrona con strumenti di gestione delle attività come ClickUp Software Software di gestione del team migliora significativamente l'efficienza del flusso di lavoro. Riduce al minimo i colli di bottiglia, in quanto i membri del team possono svolgere le attività in parallelo, facilitando il rispetto delle scadenze dei progetti e l'allocazione efficace delle risorse.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-with-PractiTest.gif ClickUp: strumento perfetto per la programmazione asincrona e sincrona /$$$img/

Integrazione di ClickUp con PractiTest per migliorare il flusso di lavoro dei test e snellire il project management

ClickUp offre anche una serie di integrazioni, come la Integrazione PractiTest per aiutare i team di software a migliorare la qualità e a gestire le attività in modo asincrono. Queste integrazioni consentono di automatizzare gli aggiornamenti, la sincronizzazione e l'aggiornamento strumenti di sviluppo software e semplificare i passaggi di consegne, in modo che il lavoro si svolga senza intoppi.

Sfide e soluzioni

La programmazione asincrona è caratterizzata da sfide per lo sviluppo del software che possono avere un impatto sulle prestazioni, sull'affidabilità e sull'esperienza dell'utente di un'applicazione.

Di seguito sono stati evidenziati alcuni problemi comuni e le relative soluzioni pratiche.

1. Sfida: Il codice asincrono può creare strutture complesse, rendendo più difficile seguirlo e mantenerlo, soprattutto per chi non ha familiarità con flussi di codice non lineari.

Soluzione: Usare le promesse o la sintassi 'async/await' per strutturare il codice asincrono in modo più facile da leggere, assomigliando molto al codice sincrono pur mantenendolo non bloccante.

2. Gli errori nella programmazione asincrona possono sorgere inaspettatamente, rendendo difficile la tracciabilità e il debug

Soluzione: Impostazione di funzioni o middleware centralizzati per la gestione degli errori, per catturarli e registrarli in modo coerente e facilitare il debug.

3. **Le attività asincrone possono innescare condizioni di gara, in cui l'ordine di completamento delle attività influisce sui risultati in modo indesiderato.

Soluzione: Usate strumenti di sincronizzazione, come mutex o semafori, per controllare l'accesso alle risorse condivise, assicurando che solo un processo alla volta interagisca con la risorsa.

Con ClickUp, affrontare le sfide della programmazione asincrona diventa molto più semplice.

Dal monitoraggio delle attività alla collaborazione tra team, ClickUp mantiene tutto organizzato e tutti sulla stessa pagina, in modo che possiate concentrarvi sulla creazione di app efficienti e affidabili senza i soliti grattacapi. Supporta inoltre lo sviluppo collaborativo del software e la comunicazione continua tra i team.

Gestione attività di ClickUp

Gli strumenti di gestione delle attività di ClickUp semplificano l'organizzazione dei progetti a un livello completamente nuovo. Vediamo insieme le sue funzionalità/funzione.

Attività di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Tasks-1.png Creare tutti i tipi di attività per la programmazione asincrona o sincrona con ClickUp /$$$img/

Garantire la visibilità e l'organizzazione del progetto di sviluppo con le attività di ClickUp Attività di ClickUp rendono facile l'organizzazione e la gestione del lavoro, soprattutto con la flessibilità necessaria per la programmazione asincrona. È possibile suddividere progetti complessi in attività più piccole, assegnarle ai membri del team e fissare scadenze chiare, consentendo a tutti di lavorare in modo indipendente senza perdere gli aggiornamenti.

Ogni attività asincrona include sezioni per descrizioni, allegati e commenti, per tenere tutto ciò che serve ai membri del team in un unico posto.

Attività di ClickUp Priorità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Task-Priorities.png Semplificare le funzioni asincrone con le attività di ClickUp Priorità /$$$img/

Creare un piano d'azione e stabilire le priorità delle attività con ClickUp Task Priorities

Nei programmi asincroni, le attività operano in modo indipendente e spesso richiedono una chiara direzione per la definizione delle priorità, soprattutto quando i processi sono complessi o coinvolgono più collaboratori che lavorano in tempi diversi. Priorità delle attività di ClickUp aiuta gli sviluppatori e i team a gestire questi flussi di lavoro indipendenti, grazie alla capacità di identificare le attività essenziali e di assegnare loro livelli di priorità adeguati.

Ad esempio, un membro del team è responsabile del codice di gestione degli errori in un'app asincrona. Accedono a ClickUp, filtrano le attività "urgenti" e sanno immediatamente quali devono essere affrontate per prime, evitando la comunicazione diretta o l'attesa dei compagni di squadra.

Attività di ClickUp personalizzate

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Custom-Task-Statuses-1400x874.gif Semplificare le funzioni asincrone con ClickUp /$$img/

Visualizzare lo stato di avanzamento delle attività con gli stati personalizzati delle attività di ClickUp Stati personalizzati di ClickUp aiutano a progettare fasi del flusso di lavoro che si adattano al ritmo unico del lavoro asincrono. Migliorano la trasparenza e mantengono i collaboratori allineati senza bisogno di aggiornamenti costanti in tempo reale.

ClickUp consente di creare stati dettagliati, come "In attesa di revisione", "Codice in corso" o "Necessità di follow-up", per comunicare la fase attuale di ogni attività.

Dipendenze delle attività di ClickUp

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Task-Dependencies.png Aggiungere le dipendenze delle attività di ClickUp per garantire che certe attività vengano avviate solo quando i prerequisiti sono completati /$$img/

Aggiungere le attività di ClickUp Task Dependencies per garantire che determinate attività vengano avviate solo quando i prerequisiti sono completati Dipendenze delle attività di ClickUp consente di organizzare operazioni asincrone, soprattutto in progetti complessi in cui determinate attività devono essere completate prima di poter iniziare altre.

La programmazione asincrona prospera con le dipendenze dai task, consentendo ai team di impostare flussi di lavoro in cui, ad esempio, il recupero dei dati si completa prima dell'inizio dell'elaborazione.

Per istanza, diciamo che stiamo sviluppando un'applicazione che recupera dati da un'API prima di visualizzarli nell'interfaccia utente. È possibile impostare una dipendenza in ClickUp, in modo che l'attività di rendering dell'interfaccia utente dipenda dall'attività di recupero dei dati. In questo modo, l'attività di front-end non viene avviata finché non sono disponibili i dati immessi dall'utente, evitando errori nel tentativo di visualizzare i dati prima che siano stati recuperati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Task-Comments.png Eseguire più operazioni asincrone senza intoppi con ClickUp /$$$img/

Aggiungere emoji nei commenti delle attività di ClickUp per aggiungere personalità, enfatizzare le chiavi o fornire un feedback rapido

Con le menzioni @ è possibile indirizzare un commento a specifici membri del team, che riceveranno una notifica quando sarà il loro turno di intervenire o rivedere un'attività. Questo approccio mirato mantiene la comunicazione snella e focalizzata, riducendo le email e i messaggi di chat.

Per esempio, se uno sviluppatore completa un passaggio critico in un processo asincrono, può fare una menzione al membro del team successivo, che riceve una notifica immediata per procedere con l'attività.

Automazioni ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Automations.gif Creare promemoria e avvisi personalizzati con ClickUp Automazioni /$$$img/

Creare promemoria e avvisi personalizzati con ClickUp Automazioni ClickUp Automazioni aiuta a mantenere fluidi i flussi di lavoro asincroni, assumendo attività ripetitive e permettendo di concentrarsi su attività più strategiche. Consente di creare automazioni a vari livelli di progetto, compreso uno spazio, una cartella o un elenco specifici, in modo da allinearsi al flusso di lavoro del team.

È possibile impostare trigger e azioni per creare flussi di lavoro che aggiornano automaticamente lo stato delle attività, spostano le attività da una fase all'altra o inviano avvisi quando avvengono cambiamenti chiave.

Questa configurazione facilita le notifiche istantanee e genera attività di follow-up quando le condizioni cambiano, riducendo la necessità di aggiornamenti manuali.

Leggi anche: ClickUp cambia le carte in tavola per i team di software

Abbracciare il giusto flusso di sviluppo con ClickUp

La scelta tra programmazione sincrona e asincrona può avere un impatto significativo sulle prestazioni del progetto.

La programmazione sincrona è semplice e ideale per le attività che devono essere eseguite in ordine, mentre la programmazione asincrona eccelle nella gestione di più operazioni contemporaneamente.

Per gestire efficacemente questi flussi di lavoro, ClickUp offre solide funzionalità di gestione del team, aiutandolo a collaborare senza problemi. È possibile ottimizzare i progetti (quasi magicamente), sia che si tratti di programmazione sincrona che asincrona. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!