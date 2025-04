Come ottimizzare la produttività utilizzando la produzione a contratto

Alcune delle aziende manifatturiere più grandi, potenti e iconiche del mondo non gestiscono tutta la loro produzione internamente.

Un'automobile media ha migliaia di pezzi. Una casa automobilistica media ha circa 18.000 fornitori lungo l'intera catena del valore, mcKinsey . Per il settore aerospaziale il numero è 12.000, mentre per la tecnologia è 7000.

Per una serie di ragioni, i produttori si rivolgono a fornitori più piccoli o specializzati per produrre i pezzi di cui hanno bisogno, un processo noto come produzione industriale a contratto.

In questo post del blog analizziamo che cos'è e come si può ottimizzare nella propria organizzazione.

**Che cos'è la produzione a contratto?

**La produzione a contratto è il processo di esternalizzazione della produzione di beni a un produttore terzo

In questo caso, di solito ci si concentra sulla ricerca, sulla conoscenza del cliente, sul design e sul marketing, mentre la produzione effettiva del prodotto viene affidata a un fornitore. Se avete visto la scritta "Designed in California. Assemblato in Cina" su uno qualsiasi dei vostri prodotti tecnologici, significa proprio questo.

Ruolo dei produttori a contratto

Il ruolo principale di un produttore a contratto è quello di produrre beni in linea con le specifiche del contratto. Può trattarsi dell'intero prodotto o solo di una parte di esso. Tuttavia, nella pratica, i servizi di produzione a contratto includono molto di più.

Servizi specializzati: I produttori a contratto supportano l'intero processo di produzione con servizi specializzati, come l'approvvigionamento di materie prime, la formazione dei dipendenti della catena di montaggio, l'imballaggio, ecc.

Standard di qualità: Garantiscono la conformità agli SLA, agli standard industriali e ai requisiti normativi.

Scalabilità: I produttori a contratto hanno spesso a disposizione una capacità produttiva aggiuntiva, che offre la possibilità di scalare senza investimenti significativi in termini di tempo e attrezzature.

Distribuzione: Alcuni produttori a contratto si occupano anche della distribuzione dei prodotti direttamente dai loro magazzini. Per istanza, se siete un'azienda con sede negli Stati Uniti che vende a livello globale, potete fare in modo che il vostro produttore d'oltreoceano spedisca direttamente in altri mercati.

Questo significa che i produttori a contratto Da sempre fanno tutta la produzione? No, non è così. Esistono vari tipi di produzione a contratto, che analizziamo di seguito.

Tipi di produzione a contratto

Esistono vari tipi di contratti all'interno dell'industria manifatturiera e definiscono il funzionamento della relazione.

Da un lato, un produttore di matite potrebbe farsi produrre le sole parti in legno da un fornitore esterno e gestire internamente la mina di grafite e l'assemblaggio. Dall'altro, il vostro computer portatile potrebbe essere completato e assemblato da un fornitore. E nel mezzo c'è molto altro.

1. Produzione end-to-end

Come suggerisce il nome, la produzione end-to-end prevede che il produttore a contratto gestisca l'intero processo produttivo, dall'approvvigionamento delle materie prime alla consegna dei prodotti finiti.

In genere, l'azienda appaltatrice crea il design del prodotto e fornisce specifiche chiare. Il produttore a contratto gestisce tutto il resto, compreso l'approvvigionamento dei materiali, la produttività, il controllo qualità, l'imballaggio e la logistica.

L'industria farmaceutica preferisce questo modello a causa delle esigenze di conformità e qualità.

Ad esempio, un'azienda farmaceutica può esternalizzare la produzione di un nuovo farmaco a un produttore a contratto che supervisiona l'intero processo, dalla sintesi al confezionamento.

2. Produzione a etichetta privata

L'etichetta privata è quando un marchio appone il proprio nome su prodotti creati da un altro. Tuttavia, non è così losco come sembra. In genere, un produttore di etichette private è una piccola azienda con competenze specializzate nella creazione di prodotti specifici.

Un produttore più grande sceglie da un catalogo di prodotti esistenti del produttore di etichette private e paga una buona somma per vedere il prodotto finale con il proprio marchio.

Questo tipo di produzione a contratto è comune nei prodotti di largo consumo (FMCG) e nei prodotti alimentari e delle bevande.

Ad esempio, molte catene di supermercati applicano il marchio e vendono con il proprio nome prodotti a etichetta privata fabbricati da fornitori terzi.

3. Produzione di componenti

In questo caso, un fornitore produce parti o componenti specifici utilizzati in un prodotto più grande. Questo tipo di produzione è comune nell'industria elettronica, automobilistica e aerospaziale, dove i prodotti complessi comprendono numerosi componenti provenienti da diversi fornitori.

Nella produzione di componenti, l'azienda appaltatrice ha in genere fornitori per varie parti, spesso multipli per ogni componente. In alcuni casi, l'azienda seleziona tutti i componenti e li assembla autonomamente. In molti casi, anche questa parte del processo viene affidata a un altro appaltatore, in un processo noto come assemblaggio in outsourcing. ..

4. Assemblaggio in outsourcing

L'assemblaggio in outsourcing avviene quando il produttore a contratto assembla i componenti in un prodotto finito per conto del cliente. Il cliente può fornire i componenti o affidarsi al produttore per la loro fornitura.

Questa modalità è comune in settori come l'elettronica e i beni di consumo.

Ad esempio, le aziende tecnologiche spesso esternalizzano l'assemblaggio di smartphone o altri gadget a produttori a contratto che dispongono delle attrezzature e delle competenze necessarie.

5. Subappalto

Si parla di subappalto quando un produttore affida parte del processo produttivo a un altro produttore. Questo fenomeno si verifica spesso in settori su larga scala come quello edile e aerospaziale, dove più subappaltatori sono responsabili di diversi componenti di un progetto più ampio.

Ad esempio, un'azienda aerospaziale potrebbe subappaltare la produzione di componenti del motore a un produttore specializzato, mentre si concentra sull'assemblaggio complessivo dell'aereo.

Esempi di produzione a contratto

Ogni industria si avvale di appaltatori esterni per varie parti del suo processo. Ciò è particolarmente vero nel settore manifatturiero, a causa dell'innumerevole quantità di parti, anche nel prodotto più semplice.

Prendiamo, ad esempio, un cupcake. Per produrre cupcake e venderli in un supermercato, è necessario:

Procurarsi farina, zucchero, lievito, burro, latte, ecc.

Possedere/affittare una cucina con un forno abbastanza grande

Assumere persone per preparare l'impasto e cuocerlo

Gestire l'assemblaggio con glassa, gocce di cioccolato, ecc.

Confezionare i cupcake in singoli, mezze dozzine o dozzine, adatti alla vendita nei supermercati

Gestire la logistica e il trasporto con la necessaria refrigerazione

Facciamo un passaggio indietro. Partiamo dal presupposto che il burro e il latte saranno acquistati a scaffale. Se la vostra attività è abbastanza grande, potreste far produrre farina, zucchero o burro personalizzati da un produttore a contratto secondo le specifiche.

In questo modo, con la produzione a contratto, è possibile esternalizzare l'approvvigionamento, la lavorazione o una parte della produzione stessa. Ecco come lo fanno alcune delle più grandi aziende del mondo.

I chicchi di caffè di Starbucks: Starbucks acquista il 3% della fornitura mondiale di caffè da produttori a contratto in oltre 30 paesi in America Latina, Africa e Asia/Pacifico, molti dei quali lo coltivano secondo le loro specifiche. I chicchi di caffè vengono poi sottoposti ad intervalli di tostatura, confezionamento, stoccaggio e trasporto, il tutto tramite fornitori, prima di arrivare in un negozio vicino a voi.

Magna Steyr e la produzione di automobili: L'azienda austriaca Magna Steyr è la più grande azienda di produzione a contratto dell'industria automobilistica al mondo. Oltre a produrre modelli con esito positivo per BMW, Toyota, Jaguar, Volkswagen e altri ancora, Magna aiuta i marchi a sviluppare/ingegnerizzare nuovi veicoli.

Seed Beauty e Kylie Cosmetics: Forbes riporta che i cosmetici Kylie affidano la produzione e il confezionamento "a Seed Beauty, un produttore di etichette private nella vicina Oxnard, California" In questo settore è abbastanza comune. Anche Estee Lauder, la società che possiede marchi di cosmetici come Clinique, Mac, Bobbi Brown, Tom Ford Beauty, ecc. esternalizza regolarmente.

Produttori di apparecchiature originali (OEM): Quando un prodotto utilizza il prodotto di un'altra azienda (non solo un componente, ma un assemblaggio in sé), si parla di OEM. Ad esempio, l'altoparlante di un computer portatile può essere prodotto da un OEM.

piramide della catena di fornitura

Gli esempi sopra riportati sono solo una sezione trasversale degli esempi di produzione a contratto più diffusi al mondo. Quasi tutti i produttori, in tutti i settori, le dimensioni aziendali, i processi produttivi, ecc. utilizzano i terzisti. Perché? Perché i vantaggi superano di gran lunga i rischi.

Benefici della produzione a contratto

In qualità di produttori di un prodotto, desiderate avere visibilità e controllo completi. Senza di ciò, potreste andare incontro a rischi di costo, qualità e sostenibilità. Eppure, anche le aziende più importanti del mondo ricorrono alla produzione a contratto, spesso all'estero. Ecco perché.

Risparmio sui costi

La produzione per conto terzi è più economica perché non è necessario costruire e mantenere impianti di produzione, acquistare attrezzature e sostenere costi di manodopera. I produttori a contratto dispongono già di queste risorse, consentendovi di produrre beni a costi inferiori.

Accesso a competenze e tecnologie

I produttori a contratto hanno una specializzazione limitata. Molti di loro si limitano a produrre torte alle mandorle o schermi per iPhone. Anche quelli che fanno più di un prodotto lo mantengono nella loro area di competenza.

Ciò significa che hanno accesso alle tecnologie e alle tecniche di produttività più recenti, che potrebbero essere proibitive per voi.

Scalabilità

La produzione a contratto vi offre la flessibilità di scalare la produttività in base alla domanda. Potete aumentare o diminuire i volumi di produttività senza investire in infrastrutture aggiuntive.

Questo è particolarmente utile per i settori con una domanda fluttuante, come gli alberi di Natale o i petardi. Un produttore a contratto sarà in grado di riorganizzare la propria linea di assemblaggio per aumentare o diminuire la produzione nel corso dell'anno.

Riduzione dei rischi

Sebbene i rischi menzionati in precedenza esistano ancora in qualche misura, la produzione per conto terzi è maturata abbastanza da poterli mitigare efficacemente. Indicando chiaramente le specifiche e firmando contratti a prova di bomba, è possibile ridurre i rischi associati alla produzione, al controllo della qualità, ai guasti delle attrezzature, alla conformità alle normative, ecc.

In questo modo, il produttore a contratto si assume la responsabilità di garantire che i prodotti soddisfino gli standard e le normative richieste. Inoltre, sarete meno esposti a potenziali interruzioni della produttività, poiché il produttore a contratto è in grado di gestire questi rischi grazie alla sua esperienza e alla sua infrastruttura.

Free to focus

L'esternalizzazione della produttività vi permette di concentrarvi sulle competenze chiave come la ricerca, il design, lo sviluppo del prodotto, il marketing, ecc. La produzione in conto terzi libera risorse preziose e consente di operare in modo più strategico in mercati competitivi.

Se questa vi sembra una buona proposta aziendale, ecco come implementare efficacemente la produzione a contratto.

Strategie per ottimizzare la produttività con la produzione a contratto

Che si tratti di cupcake o di auto sportive, la produzione è un insieme di diverse parti in movimento.

Ciò significa che queste parti devono essere di grande qualità e lavorare bene con le altre parti del sistema.

Per istanza, non è sufficiente avere il miglior pedale del freno del mondo. Deve anche essere adatto all'auto e lavorare con l'impianto elettrico dell'auto.

Per garantire ciò e ottimizzare la produttività utilizzando la produzione per conto terzi, è necessario disporre dei processi e degli strumenti giusti. Vediamo come crearli con l'aiuto di uno strumento di project management completo, come ad esempio ClickUp .

1. Selezione del partner giusto

La produzione moderna è molto impegnativa. Da fare in modo efficace, occorre il fornitore giusto. Quindi, date priorità alla selezione dei fornitori. Utilizzate una software di gestione dei contratti se si stanno elaborando troppi requisiti alla volta.

Richiesta di offerta (RFP): Quando avete deciso cosa vi serve per la produzione, create una RFP dettagliata. Cancellate le vostre aspettative nei confronti del fornitore. Documenti ClickUp è un ottimo modo per fare questo. Utilizzate ClickUp Docs per scrivere i vostri requisiti, evidenziare elementi, aggiungere immagini/processi e condividere la vostra RFP in sicurezza con chiunque.

rFP, SLA, discussioni e molto altro ancora su ClickUp Docs

Valutazione: Una volta ottenute le proposte dei vari fornitori, valutatele in base alla loro competenza, esperienza nel settore e capacità di soddisfare le richieste di produttività. In questa fase, selezionate 3-5 fornitori da prendere in considerazione.

Stima: Consolidate i preventivi ricevuti da vari fornitori per confrontarli. Per semplificare questa operazione, si può utilizzare modelli di preventivo dell'appaltatore in modo che ogni proposta abbia la stessa scala.

Negoziazione: Portate in tabella il vostro fornitore preferito e discutete della sua capacità di consegna, dei precedenti, delle referenze, dei monitoraggi, dei prezzi, ecc.

2. Ottimizzare la comunicazione

Quando si lavora con produttori a contratto, l'esito positivo è definito da una comunicazione chiara, aperta ed efficace. Potrebbe trattarsi di:

Fondamentale : Contratti, SLA, requisiti e specifiche

: Contratti, SLA, requisiti e specifiche Aggiornamenti : Riunioni regolari sullo stato del processo di produttività e su eventuali ritardi o problemi

: Riunioni regolari sullo stato del processo di produttività e su eventuali ritardi o problemi Crisi : Eventi imprevisti, come incendi/alluvioni, o semplici ritardi e problemi di qualità

: Eventi imprevisti, come incendi/alluvioni, o semplici ritardi e problemi di qualità Verifiche: Rivisitazioni di periodo su prestazioni, piani futuri, ecc.

Mentre alcuni di questi aspetti potrebbero richiedere riunioni di persona o online, la maggior parte degli altri può essere gestita con un solido strumento di collaborazione. L'ultima funzionalità/funzione di ClickUp, ClickUp Chattare è stato progettato per essere esattamente questo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-462.png La visualizzazione della chat di ClickUp: come evitare il pensiero di gruppo /$$$img/

Integrando il project management con la comunicazione, ClickUp Chat permette di condividere messaggi, collegare attività/documenti, pubblicare post più lunghi, organizzare cartelle di informazioni sulle chat e così via.

Ma non è tutto. È possibile convertire qualsiasi messaggio di chattare in un'attività e mettersi al lavoro in un batter d'occhio! Potete chiedere a ClickUp Brain di riepilogare i messaggi e di fornirvi un report. Ed effettuare chiamate con un solo clic grazie alle integrazioni direttamente in ClickUp!

3. Migliorare il controllo qualità

Per ottimizzare gli accordi di produzione a contratto, è necessario adottare misure di controllo della qualità solide. Ecco alcuni modi per farlo.

Impostazione delle aspettative: Definite con chiarezza cosa intendete per qualità nel contratto stesso. Mantenetelo granulare e completo. Se possibile, create un prototipo del prodotto e dimostratelo al contraente.

Se non siete sicuri, consultate alcune modelli di contratto per trovare ispirazione su come impostare le aspettative.

Collaborare: Non firmare e dimenticare. Lavorate con il vostro produttore di contratti in ogni passaggio per assicurarvi che siano impostati per un esito positivo.

Monitoraggio e monitoraggio: Anche quando vi sembra che tutto stia andando come previsto, monitorate attentamente i processi di produzione a contratto. Monitorate in quale fase si trova ciascun processo, quando è prevista la consegna, quali controlli devono essere terminati, chi è responsabile della produzione, ecc.

Scarica questo modello

Per rendere questa operazione efficiente e ripetibile, utilizzate un framework. Il Modello di monitoraggio della produttività di ClickUp è un buon punto di partenza. Questo modello di livello intermedio vi aiuta a passare dalla pre-produzione alla consegna con produttività.

Se pagate l'appaltatore in base al tempo e al materiale (T&M), come nel settore delle costruzioni, impostate un software per il monitoraggio del tempo di costruzione per semplificare il processo di reportistica.

Ispezione: Passate di tanto in tanto a controllare come stanno andando le cose. Non solo il risultato finale, ma anche le materie prime e il monitoraggio dei processi di lavoro. Portate con voi qualcosa come Modello di lista di controllo della qualità di ClickUp per guidare la vostra ispezione.

Audit: Effettuate controlli regolari. Esaminate in dettaglio ogni passaggio del processo. Chiedete i registri finanziari ed esaminateli.

4. Sfruttare la tecnologia

Non sentite la pressione di dover fare tutto da soli manualmente. Integrate e automatizzate ciò che potete.

Integrare: Il vostro produttore a contratto utilizza un ERP diverso? Potete anche creare integrazioni personalizzate per i vostri flussi di lavoro o strumenti unici con ClickUp API pubbliche di ClickUp .

Gestire: Consolidare i contratti e impostare notifiche per quelli che richiedono la vostra attenzione. Prova Il modello di gestione dei contratti di ClickUp per creare un solido repository di tutti i vostri contratti, archiviati, gestiti e monitorati da un unico luogo.

Reportistica: Creazione di reportistica in tempo reale basata su KPI con ClickUp dashboard . Personalizzate i widget in base alle vostre esigenze. Quindi, inviate automaticamente notifiche a tutti gli stakeholder interessati con un collegato al dashboard di cui hanno bisogno.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Client-portal-1400x842.png Portali client su dashboard ClickUp /$$$img/

Automazioni: Per le attività ripetitive e le attività basate su trigger, provare Automazioni di ClickUp . Ad esempio, se dovete informare l'ispettore di qualità quando una fase della produzione è completata, impostate un'automazione che assegni l'attività all'utente giusto quando lo stato cambia. Scegliete tra più di 100 flussi di lavoro di automazione pre-progettati per eliminare il lavoro impegnativo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-918.png Automazioni di ClickUp /$$$img/

Con le basi di queste strategie, siete pronti per avviare la vostra produzione su commessa. Non siete ancora sicuri? Vi copriamo le spalle.

Best Practices per un esito positivo della produzione a contratto

Le strategie sopra descritte offrono una solida base. Nonostante la sua forza, è solo un inizio. In ogni fase della produzione a contratto, diverse cose possono andare storte. Ecco alcune delle best practice che le organizzazioni seguono per evitare le insidie successive.

🎯 Identificare i colli di bottiglia

La maggior parte dei produttori a contratto presenta colli di bottiglia nel proprio processo. Per istanza, uno potrebbe avere la capacità di cuocere 100 cupcake al minuto, ma se può confezionarne solo 3 al minuto, la produzione totale è solo di tre: un collo di bottiglia.

Durante la valutazione dei fornitori, ispezionate l'intero processo e cercate di capire i potenziali colli di bottiglia. Discutete i loro piani per eliminarli.

🎯 Proteggere la proprietà intellettuale

Nella produzione a contratto, condividerete le vostre conoscenze proprietarie sotto forma di requisiti e specifiche. Per cominciare, condividete solo ciò che è necessario per il produttore a contratto.

Tuttavia, se scegliete un fornitore per la produzione end-to-end, il produttore conosce gli ingredienti, la ricetta e la strategia di distribuzione. Per evitare un uso improprio di queste conoscenze, redigete una bozza ermetica di contratti di approvvigionamento con sanzioni severe in caso di non conformità.

🎯 Creare un backup

Ricordate quando gli hub produttivi di tutto il mondo sono stati costretti a chiudere le operazioni quasi da un giorno all'altro? Le catene di approvvigionamento globali ne sono risultate devastate. Una delle ragioni chiave è che le organizzazioni non avevano produttori di backup altrove.

Per evitare rischi di interruzione su larga scala nella gestione della supply chain, è prudente avere una serie diversificata di produttori a contratto, anche se si tratta di un sovraccarico logistico.

🎯 Pensare in anticipo

Ogni contratto ha una data di scadenza, a quel punto dovrete rinnovarlo. Questa è una grande opportunità per rivedere le prestazioni, rinegoziare i termini, risolvere le controversie, ecc. Quindi, pensate in anticipo ai rinnovi dei contratti.

Impostazione del contratto software di gestione degli appaltatori per avvisarvi quando è il momento di rinnovare il contratto. Se utilizzate ClickUp per la gestione dei contraenti, potete impostare un'automazione che vi avvisi 30/60/90 giorni prima della scadenza del contratto. Quando è il momento, utilizzate modelli di rinnovo del contratto per monitorare il contratto in scadenza. Prendetevi il tempo necessario per valutare e rinnovare la relazione in modo proattivo.

🎯 Migliorare frequentemente il processo

La vita media di uno strumento tecnologico è di appena tre anni. Oggi i miglioramenti tecnologici sono rapidi ed esponenziali. Per soddisfare le esigenze di questo mercato, è necessario migliorare anche i processi di produttività.

Collaborare con il fornitore per incoraggiare il miglioramento continuo

Investite nell'apprendimento e nello sviluppo di tutti i lavoratori dello stabilimento del produttore a contratto

Impostazione del tempo e del budget per la sperimentazione

Imparare dagli esperti del settore o lasciarsi ispirare da altri settori

Streamline la vostra produzione a contratto con ClickUp

Sia che stiate costruendo un aereo di carta con una sola materia prima o un aereo vero e proprio con un milione di parti, i produttori industriali a contratto possono rendere il vostro processo efficiente, economico e sostenibile.

Nonostante i vantaggi, la produzione per conto terzi può anche essere rischiosa. Cosa succede se l'appaltatore non capisce i vostri requisiti? E se non rispettasse le scadenze? E se la produzione non si integra con il resto del prodotto?

Per prevenire questi rischi è necessario un solido strumento di project management e di automazione. È qui che entra in gioco ClickUp.

ClickUp è una soluzione all-in-one per semplificare la produzione a contratto, con funzionalità/funzione per il piano di produzione, il monitoraggio, la gestione dei fornitori e altro ancora. Provate ClickUp. Provate gratis ClickUp oggi stesso!