10 modelli di preventivo essenziali per gli appaltatori nel 2024

Avete difficoltà a generare preventivi accurati per gli appaltatori?

La stima del progetto è un'operazione complessa che coinvolge innumerevoli variabili e dipendenze; è anche una delle parti più cruciali. In poche parole, vince l'appaltatore che azzecca le stime.

Tuttavia, un modulo di preventivo non è solo numeri: è l'essenza di tutte le spese. Queste spese comprendono spese effettive, previste e contingenti che costituiscono la base per una stima abbastanza accurata e un preventivo ragionevole.

Un preventivo ben strutturato e pianificato getta le basi per un'operazione senza intoppi, letteralmente. La standardizzazione dei processi e la creazione di modelli di documentazione consentono di ridurre in modo significativo lo stress associato alla stima dei costi.

Ad esempio, avere a disposizione i giusti modelli di preventivo può aiutare notevolmente i project manager che desiderano stimare accuratamente i costi e mantenere sempre organizzato il proprio budget. Questi modelli consentono ai team di creare flussi di lavoro personalizzati per la costruzione velocizzare il lavoro di squadra, tracciare i progressi in tempo reale e molto altro ancora.

Questo articolo esplora i principali modelli di preventivo gratuiti che aiutano gli appaltatori a gestire il complesso processo di stima dei costi di un progetto. Facciamo un po' di conti!

**Che cos'è un modello di stima dell'appaltatore?

Un modello di preventivo per appaltatori è un documento preformattato utilizzato per stimare i costi di un progetto di costruzione. Questi modelli contengono dettagli cruciali sulle spese di costruzione, come i costi della manodopera, i costi dei materiali, i costi delle voci e delle tariffe, i costi delle attrezzature e dei macchinari, ecc.

Gli appaltatori utilizzano questi modelli di preventivo dettagliati per compilare i dettagli critici relativi alle spese, evitando errori e contabilizzando rapidamente tutte le possibili spese del progetto. I modelli di preventivo dell'appaltatore forniscono un'interfaccia strutturata che aiuta gli appaltatori a tenere traccia di tutte le spese che devono essere contabilizzate in un progetto di costruzione.

Essi fungono da punto di riferimento per la generazione di stime e preventivi realistici e accurati, che tengono conto di tutti i costi legati al progetto in tutti i settori verticali e orizzontali, compresi gli imprevisti e il margine di inflazione.

Con i modelli di preventivo per appaltatori indipendenti, non è necessario partire da zero per creare un preventivo ragionevole per un progetto di costruzione. I modelli sono localizzati per rispondere alle considerazioni regionali sul progetto e sulle spese, consentendo agli appaltatori di superare il processo di stima senza soffermarsi troppo sui dettagli.

**Cosa rende un buon modello di preventivo per appaltatori?

Un buon modello di preventivo per appaltatori presenta una stima dettagliata di tutti i costi e le spese che si incontreranno durante la costruzione, aiutando gli appaltatori a ottenere un preventivo che si avvicini al costo effettivo del progetto.

Dettagli del progetto: Il modello deve delineare chiaramente l'ambito dell'appaltatore attraverso il progetto di costruzione. Dovrebbe anche includere altri dettagli chiave come le aspettative del cliente e la tempistica approssimativa del progetto per aiutare a pianificare le spese Costi: Oltre ai dettagli del progetto, un modello di preventivo affidabile elenca i costi dettagliati dei materiali da costruzione utilizzati, le spese di manodopera, le spese dei subappaltatori, le spese aziendali, le imposte, le tasse, le penali, i profitti e le spese generali previste Informazioni varie: Il modello contiene anche altre informazioni chiave sull'appaltatore e sul cliente, come i loghi aziendali, le informazioni di contatto, le date di scadenza o i periodi di validità per il preventivo corrente

Il miglior modello di preventivo per appaltatori suddivide i costi complessivi del progetto in categorie e voci che rendono più facile per i responsabili di progetto e gli appaltatori navigare e individuare le spese specifiche. Aiuta gli appaltatori a migliorare l'efficienza dei loro flussi di lavoro back-end.

Come piattaforma di gestione dei progetti all-in-one, ClickUp Construction può aiutarvi a semplificare i vostri progetti di costruzione grazie alle sue funzioni complete di stima e di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori.

Ad esempio, è possibile utilizzare la funzione Stime del tempo di ClickUp per stimare con precisione il tempo necessario per ogni attività del progetto. Questa funzione può essere personalizzata per mostrare il tempo in ore, giorni, settimane o mesi, garantendo una rappresentazione accurata delle stime di tempo per i vostri contratti. Attività di ClickUp , Obiettivi ClickUp e Pietre miliari di ClickUp sono altre utili funzioni che consentono di tenere sotto controllo i progetti, fornendo una visibilità in tempo reale e end-to-end.

Scoprite cosa distingue ClickUp dal normale piattaforme di gestione delle costruzioni .

10 Modelli di stima dell'appaltatore gratuiti per il 2024

Ora sappiamo che cosa costituisce un modello di preventivo per appaltatori solido e affidabile. Diamo un'occhiata ai 10 migliori modelli che superano il test.

Sono facili da usare e aiutano a ridurre i tempi di creazione di un modello di preventivo per lavori edili accurato.

1. Modello di fattura per appaltatore ClickUp

Producete rapidamente fatture accurate con il modello di fattura per appaltatori di ClickUp

Il Modello di fattura per appaltatori ClickUp è un modello completamente personalizzabile che gli appaltatori utilizzano per creare rapidamente le fatture. Fornisce una visualizzazione tabellare delle spese del progetto, come i costi della manodopera e di tutti i materiali, e altri aspetti relativi alle quantità e al prezzo unitario.

Caratteristiche principali

Utilizzate questo modello per creare fatture pulite e dall'aspetto professionale

Semplificare l'organizzazione, la tracciabilità e il monitoraggio dei pagamenti

Esaminare i dettagli dello stato dei pagamenti: se sono in scadenza o in che data sono stati ricevuti

Caso d'uso ideale

Questo modello è migliore per gli appaltatori che sono alle prime armi con il concetto di utilizzo dei modelli. Sfruttate questo modello per creare attività con stati personalizzati, tenere traccia dell'avanzamento delle fatture, categorizzare le fatture, utilizzare visualizzazioni personalizzate e impostare promemoria, automazione e modifica collaborativa.

Il modello di fattura per appaltatori aiuta a semplificare il processo di fatturazione e a comunicare chiaramente le aspettative di pagamento del cliente. Scarica questo modello

2. Modello di contratto di appalto Clickup

Mobilitate gli accordi all'istante con questo modello di contratto di appalto completamente personalizzabile e facile da usare di ClickUp

Il Modello di contratto contrattuale ClickUp fornisce un documento strutturato e personalizzabile per i contraenti indipendenti che desiderano stipulare rapidamente un accordo con un cliente.

Caratteristiche principali

Questo modello consente di delegare e delimitare le responsabilità del lavoro agli appaltatori o ai subappaltatori

Fornisce una visione chiara delle aspettative di pagamento, delle tempistiche ragionevoli per i pagamenti e delle consegne

Sfrutta le clausole del contratto che proteggono l'azienda da controversie legali

Caso d'uso ideale

Questo modello è ideale per mobilitare rapidamente un accordo tra due parti. Consente di sfruttare la funzione di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori per seguire l'avanzamento di ciascun accordo tra i contraenti attraverso le fasi di costruzione. ClickUp offre anche strumenti di collaborazione, automazione e funzioni di intelligenza artificiale per migliorare l'accordo.

L'utilizzo del modello di contratto di appalto è un passo fondamentale per stabilire i diritti, i ruoli e le responsabilità di tutte le parti interessate. Definisce chiaramente l'ambito del progetto e stabilisce tempi precisi per l'esecuzione del progetto stesso, indicando in modo trasparente i costi totali e i termini di pagamento. Scarica questo modello

3. Modello di fattura Clickup

Generare fatture con grande attenzione ai dettagli utilizzando il modello di fattura di ClickUp

Per gli appaltatori che desiderano fornire ai propri clienti una versione più dettagliata delle fatture, il modello Modello di fattura ClickUp è un modello che soddisfa tutte le esigenze. Questo modello, facile da usare, consente di includere informazioni dettagliate sulla fatturazione, compresa la suddivisione dei servizi forniti su più progetti e le modifiche agli ordini.

Caratteristiche principali

Memorizza i dettagli delle spese e i dati associati in un unico luogo per facilitarne l'accesso e il recupero

Crea fatture personalizzate in pochi passaggi e le invia facilmente per posta

Riconcilia i conti e tieni traccia dei pagamenti utilizzando questo modello con facilità

Caso d'uso ideale

Il modello di fattura Clickup è migliore per creare un formato di fattura standardizzato per il vostro marchio. Consente di creare progetti per ogni obiettivo della fattura, di organizzare le attività in categorie personalizzate, di monitorare e analizzare le attività per valutare la produttività e di collaborare con gli stakeholder per la revisione della fattura.

Questo modello di fattura standardizza il formato, aiutandovi a risparmiare tempo e a ridurre gli errori. Scarica questo modello

4. Modello di gestione del contratto Clickup

Tracciate l'avanzamento di importanti tappe del contratto utilizzando il modello di gestione del contratto di ClickUp

Il Modello di gestione dei contratti ClickUp è un modello ricco di funzionalità per la gestione di tutti i documenti e le tappe relative al contratto da un unico punto. La sua struttura pronta all'uso e la completa personalizzazione consentono agli appaltatori di iniziare rapidamente.

Caratteristiche principali

Tiene traccia di tutti i contratti, dall'inizio alla fine, in ogni fase: sviluppo, approvazioni, presentazione e altro ancora

Fornisce informazioni a colpo d'occhio sugli aspetti cruciali di un contratto, come i documenti da consegnare prima della chiusura, i documenti di due diligence, i documenti della transazione e altro ancora

Osservate lo stato di ogni fase del contratto rispetto a incarichi, priorità, data di inizio, data di scadenza, tempo stimato, progressi e altro ancora utilizzando questo modello

Caso d'uso ideale

Questo modello è ideale per visualizzare e gestire rapidamente gli stati di tutti i contratti attivi di un'azienda. È particolarmente utile per il settore edile, dove più contratti funzionano in parallelo.

Sfruttare il gestione del contratto per riunire tutti i vostri contratti in un unico hub. Scarica questo modello

5. Modello di revisione del contratto Clickup

Unificate tutti i processi di redazione dei contratti e semplificate la collaborazione con il modello di revisione dei contratti ClickUp

Il Modello di revisione del contratto ClickUp offre agli appaltatori funzioni di collaborazione per garantire che i loro team ricevano un feedback e una revisione tempestivi sulle bozze del contratto. È uno strumento eccellente per accelerare il processo di redazione del contratto.

Caratteristiche principali

Supervisionate, archiviate e rivedete i contratti online utilizzando questo modello pratico e ben strutturato

Confronto delle clausole chiave tra le versioni e gli altri contratti grazie a panoramiche visive

Sfruttare gli strumenti incorporati per monitorare lo stato di ogni contratto in bozza

Programmare le attività di follow-up per creare la versione migliore di un contratto

Caso d'uso ideale

Questo modello è ideale per gli appaltatori che gestiscono quotidianamente un elevato volume di contratti. Fornisce otto stati personalizzati per classificare i contratti in bozze e 16 attributi personalizzati unici per migliorare la visibilità del processo per il team e gli stakeholder.

Migliorate la gestione del progetto con le funzioni di monitoraggio delle revisioni del modello, tra cui commenti, reazioni, avvisi di dipendenza, automazione e altro ancora. Scarica questo modello

6. Modello di fattura per contraente indipendente Clickup

Create fatture dall'aspetto professionale e pulito con il modello di fattura per appaltatori indipendenti di ClickUp

Progettato specificamente per i contraenti indipendenti, il modello Modello di fattura per contraenti indipendenti ClickUp funge da registro formale del lavoro e richiede ai clienti il pagamento. Questo modello è pronto all'uso e vi aiuta a iniziare in pochi secondi.

Caratteristiche principali

Crea fatture dall'aspetto assolutamente professionale

Tiene traccia di tutti i pagamenti dovuti per assicurarne la ricezione tempestiva

Organizza e archivia tutte le fatture in un'unica destinazione per facilitarne l'accesso e il recupero quando necessario

Caso d'uso ideale

Questo modello è la scelta ideale per gli imprenditori indipendenti che hanno bisogno di essere in cima a ogni fattura che emettono. Sfruttate la funzione di stato personalizzato per seguire facilmente l'avanzamento della fattura durante il suo ciclo di vita. Il modello consente inoltre di utilizzare reazioni ai commenti, tag, intelligenza artificiale e automazione per migliorare la tracciabilità delle fatture.

Utilizzatelo per risparmiare tempo e creare fatture professionali che siano accurate e coerenti nel formato, indipendentemente dal numero di volte che le emettete. Scarica questo modello

7. Modello di gestione del contratto Clickup

Iniziate a redigere facilmente i nuovi contratti con il modello di gestione dei contratti di ClickUp

Uno degli aspetti più importanti per semplificare la gestione dei contratti è iniziare con il modello giusto. Il Modello di gestione dei contratti ClickUp consente agli utenti di compilare i moduli di richiesta di contratto per lanciare nuove bozze di contratto in linea con gli obiettivi finali.

Caratteristiche principali

Sfruttate i moduli di richiesta di contratto per determinare il tipo di contratto da creare. Compilare dettagli come lo scopo del contratto, le informazioni o i termini essenziali del contratto, il vostro dipartimento, ecc

Organizzare l'elenco e i dettagli di contatto di tutte le parti interessate in modo ordinato

Programmare facilmente le scadenze e non perdere mai un altro rinnovo

Caso d'uso ideale

Questo modello è ideale nelle situazioni in cui il tracciamento accurato dei costi del progetto è assolutamente fondamentale per un lavoro di qualità. Fornisce agli appaltatori una migliore visibilità sullo stato dei contratti, riducendo al contempo il tempo e le risorse necessarie per crearli e gestirli.

Utilizzatelo per essere conformi ai requisiti legali e di conformità. Scarica questo modello

8. Modello di gestione della costruzione Clickup

Consolidate tutti i dettagli della gestione del progetto in un'unica schermata con il modello di gestione delle costruzioni di ClickUp

Con il Modello di gestione della costruzione ClickUp i team di appaltatori hanno la possibilità di pianificare i loro progetti in modo più dettagliato, dalla concettualizzazione alla costruzione e alla consegna. È possibile suddividere facilmente il progetto di costruzione in attività e lavorare con una visione completa e olistica dell'intero progetto.

Caratteristiche principali

Pianificate e visualizzate l'intero ciclo di vita del progetto, dall'ideazione alla consegna,

Sincronizzare e allineare i team e le risorse per migliorare la collaborazione e l'assegnazione dei compiti

Sfruttate le funzioni di monitoraggio degli obiettivi e dei progressi per garantire che i vostri prodotti siano consegnati in tempo, evitando di sforare i costi

Caso d'uso ideale

Questo modello di gestione della costruzione è ideale per gli appaltatori che hanno più progetti di costruzione in corso e hanno bisogno di uno strumento efficace per ottimizzare l'allocazione delle risorse con un'elevata visibilità grazie a quattro viste chiave.

Gli appaltatori gestiscono le loro tempistiche di costruzione utilizzando le visualizzazioni del calendario, organizzano il processo di costruzione utilizzando le visualizzazioni degli elenchi, visualizzano il progetto di costruzione utilizzando le visualizzazioni delle schede e sfruttano le visualizzazioni delle tempistiche per pianificare i lavori date e tappe fondamentali del progetto. Scarica questo modello

9. Modello di contratto d'appalto Clickup

Semplificate il processo di gara con il modello di contratto d'appalto di ClickUp

Il Modello di contratto d'appalto ClickUp è uno strumento potente che consente agli appaltatori di avviare rapidamente le loro offerte. L'offerta è un aspetto cruciale dei contratti e questo modello presenta caratteristiche essenziali per snellire il processo con particolare attenzione ai dettagli del progetto.

Caratteristiche primarie

Sfruttate i moduli facili da riempire, dotati di campi personalizzabili, per determinare le informazioni sul contratto

Memorizzare tutte le informazioni sulle offerte in una posizione centralizzata

Regolate le offerte e agite tempestivamente con notifiche e avvisi in tempo reale utilizzando questo modello

Caso d'uso ideale

Questo modello è il più adatto per gli appaltatori che desiderano semplificare il processo di presentazione delle offerte e tenere traccia dei dettagli del contratto in modo accurato. Fornisce gli strumenti essenziali per tenere traccia delle tappe del progetto e delle risorse in modo semplice. Inoltre, questo modello assicura che tutte le parti interessate siano pienamente consapevoli dei loro ruoli e delle loro responsabilità nel contratto.

Il Modello di contratto d'appalto ClickUp è estremamente utile per delineare l'ambito di lavoro, le consegne e le tempistiche del progetto. Scarica questo modello

10. Modello di progetto di servizio Clickup

Migliorate l'esperienza dei vostri clienti comprendendo le loro esigenze attraverso i dati evidenziati dal modello Service Blueprint di ClickUp

Il Modello di Blueprint del servizio ClickUp è uno strumento essenziale per pianificare e identificare i metodi chiave per migliorare l'esperienza dei vostri clienti. Questo modello vi aiuta a capire come i clienti interagiscono con i vostri servizi, mappando i percorsi dei clienti.

Caratteristiche principali

Identificare e definire i processi chiave che hanno un impatto sull'esperienza del cliente

Memorizzare e organizzare i dati dei clienti in un database interattivo

Sfruttare l'analisi del feedback degli utenti per informare il processo decisionale

Caso d'uso ideale

Questo modello è uno strumento eccellente per gli appaltatori che desiderano acquisire il feedback dei clienti sui loro servizi e lavorare per migliorare l'esperienza complessiva. Grazie a funzioni come il tracciamento delle notifiche, i commenti, le etichette, gli stati personalizzati delle attività e altro ancora, gli appaltatori possono facilmente analizzare i dati dei clienti per ottenere informazioni preziose.

In sostanza, questo modello è fondamentale per comprendere le esigenze dei clienti in modo più dettagliato. Inoltre, gli approfondimenti aiutano a progettare processi più efficienti e d'impatto. Scarica questo modello

Modifica il tuo modulo di preventivo con ClickUp

La vostra produttività dipende dai vostri processi e può essere facilmente attivata con gli strumenti e i modelli giusti. ClickUp, uno degli strumenti leader nella nicchia della gestione dei progetti, consente agli appaltatori di tutti i settori di lavorare con i suoi moduli e modelli di preventivo completamente personalizzabili e facili da usare.

I modelli di preventivo di ClickUp sono progettati per aiutare gli appaltatori a snellire i processi cartacei e a consolidarli in un'unica interfaccia per eliminare le pieghe. Questi documenti versatili sono strutturati per adattarsi perfettamente a ogni tipo di progetto edile.

Provate oggi stesso il potere trasformativo dei modelli di preventivo edile di ClickUp - iscriviti gratuitamente !