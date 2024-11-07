Come utilizzare l'IA nel marketing digitale (casi d'uso e strumenti)

I team che si occupano di marketing digitale si sentono spesso sopraffatti, dovendo costantemente destreggiarsi tra dati, contenuti e richieste dei clienti in continua evoluzione. Se vi trovate impantanati in attività ripetitive come l'analisi manuale dei dati dei clienti o la creazione di post sui social media, l'intelligenza artificiale può cambiare le cose.

Strumenti di IA come ChatGPT generano istantaneamente testi coinvolgenti per la vostra ultima campagna e analizzano il feedback dei clienti con l'analisi del sentiment guidata dall'IA per aiutarvi a perfezionare la vostra strategia.

Un recente sondaggio di PwC ha rivelato che l'81% dei CMO prevede di integrare l'IA nei propri modelli aziendali nei prossimi 12-18 mesi.

Tuttavia, l'esplorazione di questi strumenti può richiedere molto tempo! Da dove fare per iniziare? Da fare per valutare cosa automatizzare? Da dove si valuta uno strumento di IA?

Vi forniamo alcuni suggerimenti e trucchi da insider! Continuate a leggere per sapere come usare l'IA nel marketing digitale e far crescere la vostra azienda di marketing digitale .

Capire l'IA per il marketing digitale

L'IA è diventata uno strumento prezioso per le aziende, compresi i team di marketing, per migliorare l'efficienza e l'efficacia. È in grado di automatizzare attività quotidiane come la gestione delle campagne, la programmazione dei post, l'invio di newsletter e persino la gestione dell'intera azienda marketing dei contenuti motore.

Sebbene l'IA abbia recentemente guadagnato maggiore attenzione grazie a piattaforme accessibili come ChatGPT, è importante notare che il ruolo dell'IA nel marketing digitale si sta evolvendo da diversi anni.

Agli inizi, il marketing digitale basato sull'IA si concentrava sull'automazione di attività semplici e sull'uso di chatbot di base per interagire con i clienti attraverso risposte pre-programmate. Questi Strumenti di IA per la lead generation sono stati utilizzati su siti web o per la distribuzione di contenuti su app di social media marketing come WhatsApp e Facebook Messenger.

Con lo sviluppo della tecnologia IA, il suo impatto sul mondo del marketing digitale è diventato più significativo. Ad esempio, l'apprendimento automatico (ML) ha permesso ai marketer di analizzare rapidamente i dati dei clienti provenienti da fonti come i social media, le analisi dei siti web e i feedback. Questa analisi ha permesso di segmentare meglio il pubblico e di personalizzare i lavori richiesti dal marketing, portando a tassi di conversione più elevati.

Le reportistiche mostrano che il 72% degli utenti che utilizzano strumenti di IA per il marketing migliorano l'esperienza del cliente risparmiando 2,5 ore al giorno o 3 ore in media per ogni contenuto.

Nel corso del tempo, le applicazioni dell'IA nel marketing digitale si sono ulteriormente ampliate, introducendo strumenti avanzati come l'analisi del sentiment e le raccomandazioni personalizzate.

La recente popolarità del modello GPT-4 di OpenAI e di ChatGPT ha scatenato un'ondata di IA. Questi strumenti consentono ai marketer di creare chatbot più avanzati, accelerare la creazione di contenuti, riepilogare grandi quantità di informazioni ed eseguire analisi dettagliate dei dati, usufruendo di un potenziale ancora maggiore per strategie di marketing creative e basate sui dati.

Come utilizzare l'IA per il marketing digitale

Secondo un'indagine di Sondaggio HubSpot il 64% dei professionisti del marketing utilizza già strumenti di IA in qualche capacità. Tuttavia, la profondità dell'integrazione dell'IA varia: solo il 21% degli addetti al marketing ha riferito che l'IA ha un ruolo significativo nelle loro attività quotidiane.

Ma come viene utilizzata esattamente l'IA nel marketing digitale?

L'uso più comune, segnalato dal 40% degli addetti al marketing, è l'analisi dei dati e la reportistica

Subito dopo, il 39% utilizza l'IA per le ricerche, sia che si tratti di condurrericerche di mercato o per riepilogare/riassumere articoli

Infine, il 38% utilizza l'IA per assistere nella creazione di contenuti, aiutandoli a generare materiale che risuoni con il loro pubblico di riferimento

E la parte migliore? Alcuni strumenti non fanno solo uno o due di questi lavori, ma tutti contemporaneamente! Sì, avete letto bene. ClickUp è uno di questi Soluzione di marketing basata sull'IA .

Vediamo come l'IA semplifica il flusso di lavoro del marketing digitale e dove ClickUp può aiutarvi.

1. Analisi dei dati

Mentre la maggior parte app di marketing digitale gli esperti di marketing si trovano spesso a gestire le esportazioni e a mettere insieme i dati come un puzzle per ottenere un quadro completo.

L'IA semplifica il processo, raccogliendo e analizzando i dati provenienti da più canali di marketing e riepilogandoli in un unico luogo. Ciò consente di risparmiare tempo e di sviluppare strategie di marketing e risorse per le campagne più efficaci.

Con Modello di reportistica di marketing di ClickUp , ad esempio, vi consente di monitorare e rendicontare facilmente i vostri lavori richiesti dal marketing digitale in un'unica schermata.

Modello di reportistica di marketing di ClickUp

L'assistente IA integrato di ClickUp, ClickUp Brain può aiutarvi a velocizzare questa analisi recuperando i dati dalla vostra area di lavoro e riepilogando l'impatto delle vostre iniziative di marketing.

In questo modo, avrete una chiara visualizzazione degli indicatori di performance chiave (KPI) e delle metriche delle campagne, fornendovi le informazioni necessarie per prendere decisioni strategiche con sicurezza.

Oltre all'analisi post-campagna, l'IA può migliorare l'analisi predittiva che consente di prendere decisioni di marketing migliori.

📌 Volkswagen utilizza l'IA per l'analisi predittiva nelle sue decisioni di acquisto pubblicitario, consentendo all'azienda di tagliare i costi nascosti associati alle agenzie media. Questa strategia è risultata in un aumento del 20% delle vendite commerciali, affidandosi a intuizioni basate sui dati piuttosto che all'interpretazione soggettiva delle agenzie su quali canali restituiscano il massimo ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS).

2. Creazione di contenuti

I marketer digitali utilizzano sempre più spesso strumenti di IA generativa per la creazione di contenuti, dalle didascalie dei video ai post sui social media, fino alla creazione di contenuti per i clienti copia di email . L'IA può anche aiutare a generare, elaborare e migliorare contenuti multimediali come immagini, audio e video.

Anche se i contenuti generati dall'IA possono essere utili, di solito non sono subito pronti per la pubblicazione.

Solo circa 6% degli addetti al marketing che utilizzano l'IA pubblica il contenuto senza modifiche.

La maggior parte dei marketer oggi vede l'IA come un punto di partenza: un modo per fare brainstorming di idee, creare schemi, scrivere testi pubblicitari o redigere paragrafi iniziali per stimolare e completare la propria creatività.

un'eccezione è rappresentata da JPMorgan Chase. L'azienda ha collaborato con Persado IA per creare testi pubblicitari accattivanti e, in alcuni casi, ottenere una valutazione doppia rispetto ai contenuti scritti dall'uomo. Anche se le opinioni sono ancora discordanti, questa istanza dimostra che l'IA può essere in grado di superare i metodi tradizionali nel marketing.

Sappiamo tutti che i contenuti richiedono test estesi durante la pubblicazione. Non sarebbe fantastico poter gestire i contenuti e i test in un unico luogo?

Con l'AI Modello di gestione e test dei contenuti ClickUp A/B da fare!

Modello per la gestione e il test dei contenuti di ClickUp A/B

Questo modello migliora Modello per i test A/B di ClickUp aggiungendo potenti funzionalità/funzione di gestione dei contenuti. Vi aiuta a gestire le campagne di test A/B con strumenti e funzionalità che rendono facile (e divertente!) la creazione, l'esecuzione e l'analisi dei test A/B, tra cui:

Una vista Elenco per tenere traccia di tutti i test effettuati

Una visualizzazione a tabellone per visualizzare i flussi di lavoro e le priorità

Una visualizzazione a calendario per programmare le attività

Una visualizzazione della sequenza temporale per monitorare la durata dei test automatizzati

Inoltre, è possibile utilizzare campi personalizzati per tenere traccia di dettagli importanti come gli obiettivi dei test, i target e le metriche chiave delle campagne.

3. Personalizzazione del contenuto

Di tutte le aziende che utilizzano l'IA, l'82% ha effettuato una reportistica aiuta a personalizzare l'esperienza del cliente e produce un ritorno sull'investimento pari a da 5 a 8 volte la spesa .

Un ottimo esempio di personalizzazione è rappresentato dai contenuti dinamici, che si adattano in base a fattori quali il nome, la professione o l'attività di navigazione dell'utente. Pensate alle raccomandazioni personalizzate che vedete su Netflix quando vi loggate o a come Spotify cura le playlist in base alle vostre abitudini di ascolto: queste esperienze sono alimentate dall'IA. Analizzando il comportamento degli utenti, l'IA offre un'esperienza più personalizzata attraverso i vari canali di marketing, siano essi pagine web, email o post sui social media.

📌 Sephora implementa un'app "Virtual Artist" alimentata dall'IA che consente agli utenti di provare virtualmente i prodotti per il trucco utilizzando la realtà aumentata (AR). Questo non solo personalizza l'esperienza di acquisto, ma aumenta anche il coinvolgimento dei clienti e le conversioni commerciali grazie a consigli personalizzati sui prodotti in base alle preferenze degli utenti.

4. Campagne di email marketing automatizzate

L'automazione delle campagne di email marketing esiste già da un po', ma l'IA sta facendo passi da gigante. Grazie agli strumenti di IA, è possibile creare contenuti più coinvolgenti per le email, imparando al contempo come il pubblico interagisce con le email. L'idea è quella di ridurre il tempo dedicato al brainstorming e alla ricerca, in modo che il team possa concentrarsi maggiormente sull'esecuzione di campagne dall'esito positivo.

Con la continua evoluzione dell'IA, l'integrazione di software di email marketing automatizzato nella vostra strategia diventa più importante che mai. Modello di campagna email di ClickUp offre un'ottima struttura per la connessione con i nuovi clienti, per mantenere il supporto a quelli esistenti, per migliorare la visibilità del marchio, per coltivare i contatti e per chiudere le transazioni in modo efficace.

Modello di campagna email di ClickUp

Questo modello consente di progettare e gestire campagne email di successo, monitorando il coinvolgimento e lo stato. Salvando i modelli per le diverse campagne, si risparmia tempo e lavoro richiesto per le future iniziative di marketing, garantendo la coerenza delle comunicazioni.

I campi personalizzati del modello consentono inoltre di classificare e monitorare dettagli come i collegamenti alla copia dell'email, i tassi di completamento, i tipi di email, i settori di destinazione e i temi.

Grazie alla sua reportistica dettagliata, è possibile analizzare le prestazioni delle email precedenti e ottimizzare le campagne future per ottenere il massimo impatto.

5. Prevedere il comportamento dei clienti

L'IA è incredibilmente utile anche per prevedere il comportamento dei clienti e le tendenze commerciali. Analizza i dati storici, come l'impegno dei consumatori, gli acquisti, il tempo trascorso su una pagina e i tassi di apertura delle email, per prevedere l'andamento di una campagna di marketing.

Questa capacità di prevedere i risultati permette agli addetti al marketing di capire meglio cosa aspettarsi dai loro lavori richiesti, aiutandoli a creare campagne più dinamiche e d'impatto, in grado di stimolare le vendite e migliorare il ROI.

📌 Caso di studio: ClickUp 🤝 Pharmacy Mentor

Pharmacy Mentor, una comunità di professionisti della farmacia, ha riscontrato un'esigenza simile di gestione più efficiente dei dati. Inizialmente ha utilizzato l'area di lavoro di Google per gestire le informazioni sui clienti, ma con la crescita delle attività la configurazione è diventata ingombrante, rendendo difficile il recupero dei dati e il monitoraggio dello stato dei progetti.

Per superare questi ostacoli, Pharmacy Mentor è passato a ClickUp . Questa transizione ha migliorato il CRM, il project management e la gestione generale dei dati. Ha permesso di centralizzare la gestione dei client e di automatizzare i trigger delle attività, rendendo molto più semplice la gestione degli aggiornamenti dei clienti.

_ClickUp ha aiutato la nostra azienda a diventare molto più produttiva, risparmiando tempo, riducendo la necessità di riunioni inutili e aumentando notevolmente la soddisfazione dei dipendenti e dei client

Lewis Norwood, titolo delle relazioni con i clienti, Pharmacy Mentor

Utilizzo del software IA per il marketing digitale

ClickUp vi permette di integrare l'IA nel vostro flusso di lavoro automatizzando le attività di marketing, monitorando lo stato delle campagne e analizzando i dati sulle prestazioni, il tutto in un'unica piattaforma.

Ecco una carrellata di funzionalità/funzione specifiche di ClickUp AI che potete utilizzare per la vostra strategia di marketing digitale.

Automazioni di attività ripetitive

Automatizzare facilmente i flussi di lavoro del marketing con ClickUp Brain e ClickUp Automazioni

Il marketing digitale spesso comporta molte attività noiose e ripetitive che possono prosciugare tempo ed energie. Automazioni di ClickUp può aiutarvi a impostare dei flussi di lavoro (per affrontare queste faccende banali) che attivano azioni basate su condizioni specifiche. Ad esempio, quando lo stato di un post sui social media diventa pronto, ClickUp può cambiare l'assegnatario dell'attività dallo scrittore che ha redatto il post al social media manager che deve pubblicarlo.

Utilizzate il costruttore di automazione NLP di ClickUp Brain per ridurre il tempo dedicato al lavoro manuale

Con ClickUp Brain è possibile impostare queste automazioni utilizzando anche istruzioni in linguaggio naturale. In questo modo potrete dedicare meno tempo al lavoro amministrativo e più tempo alla creazione di campagne innovative.

Tuttavia, è fondamentale assicurarsi che i processi di automazione siano conformi alle normative sulla privacy e rispettino il consenso degli utenti.

Ottenere approfondimenti basati sui dati

ClickUp Brain migliora le vostre capacità di analisi dei dati, fornendo approfondimenti praticabili esattamente quando necessario.

Grazie alle analisi guidate dall'IA, è possibile individuare facilmente le tendenze, valutare l'efficacia delle campagne e prendere decisioni informate in tempo reale. Utilizzo ClickUp Dashboard per visualizzare a colpo d'occhio questi indicatori e metriche chiave delle prestazioni.

Ottenere una panoramica completa con le dashboard ClickUp completamente personalizzabili

Ad esempio, se una particolare campagna email mostra un aumento del coinvolgimento, è possibile modificare rapidamente la strategia per replicare l'esito positivo su altre piattaforme.

Generare contenuti creativi più velocemente

Generare contenuti di alta qualità con ClickUp Brain, l'assistente di scrittura e modifica guidato dall'AI

ClickUp Brain vi aiuta a generare argomenti, a redigere bozze e persino a creare contenuti completi. Che si tratti di creare post per il blog, email o contenuti per i social media, lo strumento di IA automatizza i passaggi iniziali, aiutandovi a risparmiare tempo e a mantenere la qualità. In questo modo potrete concentrarvi maggiormente sul perfezionamento del messaggio e meno sul tentativo di trovare la prossima grande idea.

via Reddit È l'ideale per i marketer che hanno bisogno di contenuti rapidi e di alta qualità senza dover partire da zero.

È possibile salvare tutti i contenuti di marketing in Documenti di ClickUp che forniscono un hub centrale per la stesura, la modifica e la rifinitura dei contenuti in modo collaborativo. I commenti in tempo reale e la condivisione dei documenti migliorano il lavoro di squadra, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina.

Assicuratevi che i contenuti generati siano in linea con le linee guida del marchio e con gli standard etici, e correggete gli errori di battitura (anche se il correttore grammaticale e ortografico incorporato li eviterà!).

Migliorare la collaborazione del team

Eliminate il fastidio di destreggiarvi tra più strumenti e conversazioni sparse utilizzando ClickUp Chattare per condividere aggiornamenti, collegare risorse e collaborare senza sforzo all'interno di ClickUp

Il marketing di successo si basa molto sulla collaborazione, che richiede una comunicazione e un coordinamento fluidi tra i membri del team. ClickUp Chattare migliora il lavoro di squadra grazie alle funzionalità integrate di chat, gestione delle attività e condivisione dei documenti. Consente di discutere facilmente le idee, condividere le risorse e fornire feedback in tempo reale.

Ogni thread di chat è collegato alle attività, ai documenti e ai progetti pertinenti, fornendo una visualizzazione olistica delle discussioni in corso. In questo modo si garantisce che tutte le comunicazioni rimangano pertinenti e fruibili, sia che si tratti di un brainstorming per una nuova campagna che di una revisione delle bozze.

Non perdete mai elementi importanti nei vostri thread di chat con i FollowUp di ClickUp Chat

Con FollowUps in chat, potete facilmente assegnare i messaggi importanti come elementi d'azione e, con SyncUps, potete partecipare alle videochiamate e alle audiochiamate per avere chiarezza sul contesto, semplificando il project management.

Infine, all'interno di ClickUp Chat è possibile utilizzare l'IA per riepilogare le conversazioni, identificare gli elementi chiave e convertire i messaggi di chat in attività. In questo modo si riduce il rumore e ci si può concentrare su ciò che conta davvero.

La comodità di ClickUp per i team di marketing si spinge oltre. Fornisce una serie di modelli per risparmiare tempo durante la pianificazione, l'esecuzione e l'analisi delle campagne.

Il modello di piano di marketing di ClickUp Modello di piano di marketing di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a impostare e raggiungere i vostri oggetti di marketing, dalla generazione di lead al potenziamento della vostra presenza sui social media.

Modello di piano di marketing di ClickUp

Questo modello consente di pianificare, monitorare e ottimizzare le campagne in un'unica comoda posizione. Utilizzandolo, potete:

Suddividere le attività in passaggi praticabili per raggiungere gli obiettivi di marketing

Monitorare lo stato delle campagne grazie alle metriche e alle analisi integrate

Allocare il tempo e le risorse in modo più efficiente

Valutare l'esito positivo della campagna e perfezionare le strategie, se necessario

Il modello di reportistica sul marketing digitale di ClickUp

Il monitoraggio e la reportistica delle campagne di marketing digitale sono fondamentali per valutare il ROI dei lavori richiesti.

Tuttavia, la raccolta di dati da varie origini e la creazione di reportistica possono richiedere molto tempo. Con Il modello di reportistica per il marketing digitale di ClickUp vi consentirà di gestire e rendicontare senza sforzo tutte le vostre campagne in un'unica posizione centralizzata!

Modello di reportistica per il marketing digitale di ClickUp

Il modello include visualizzazioni per valutare le prestazioni complessive e analisi dettagliate che aiutano a individuare esiti positivi e opportunità. Presenta inoltre funzionalità/funzione:

La possibilità di monitorare le metriche su più piattaforme

Aggiornamenti in tempo reale sugli indicatori di performance chiave

Database senza codice per l'archiviazione e l'organizzazione di tutti i dati

Modello di Brief per campagna di marketing ClickUp

Il modello Modello di Brief della campagna di marketing di ClickUp è una risorsa fondamentale per definire chiaramente gli obiettivi e le finalità della campagna.

Modello di Brief della campagna di marketing di ClickUp

La perfetta integrazione con ClickUp Brain contraddistingue questo modello, consentendo un flusso di lavoro fluido dall'ideazione all'esecuzione. Potete usarlo per creare un documento in ClickUp per fare brainstorming e delineare i vostri oggetti, mentre ClickUp Brain vi aiuta a redigere un brief di marketing di alta qualità.

Con questo modello è possibile:

Organizzare le consegne in ogni fase del marketing funnel

Fare un brainstorming di idee e strategie creative

Assicurarsi che tutti gli elementi essenziali del piano di marketing siano presi in considerazione

Questo è solo l'inizio di ciò che ClickUp è in grado di fare. ClickUp offre anche modelli di roadmap di marketing che vi permettono di concentrarvi sull'esecuzione delle vostre strategie piuttosto che impantanarvi nei dettagli.

Usare ClickUp e l'IA per ottimizzare le strategie di marketing digitale

Sapere come utilizzare l'IA per il marketing digitale è fondamentale per rimanere all'avanguardia in un settore in rapida evoluzione. Che si tratti di implementare l'IA per creare chatbot per la generazione di lead, ridurre il churn dei clienti o migliorare il processo di creazione dei contenuti, i vantaggi sono innegabili.

Con uno strumento all-in-one come ClickUp, non è necessario sperimentare più applicazioni. ClickUp combina pianificazione, monitoraggio, ottimizzazione e reportistica per le vostre iniziative di marketing digitale. La suite di strumenti di IA e i modelli pronti per l'uso ottimizzano i vostri lavori richiesti, mantenendo tutto organizzato ed efficiente. Iscriversi a ClickUp oggi stesso!