I 10 migliori riepilogatori/riassunti di paragrafi dell'IA per migliorare la scrittura

Vi è mai capitato di fissare un documento enorme e di chiedervi come farete a superarlo? Ci sono passato e, credetemi, non è divertente. Ecco perché sono un grande fan dei riepilogatori/riassumere paragrafi dell'IA. Questi strumenti prendono contenuti complessi e li riducono in riepiloghi veloci e facili da digerire, facendo risparmiare a me (e a voi) un sacco di tempo.

Che siate studenti sommersi da documenti di ricerca o professionisti che affogano nelle relazioni, uno strumento di riepilogare/riassumere testi con l'IA è un vero e proprio gioco! In questo articolo vi parlerò di dieci dei migliori riepilogatori/riassunti IA che potete utilizzare.

Cosa cercare in un riepilogatore/riassunto di paragrafi IA?

Quando scelgo un riepilogatore/riassunto IA, cerco strumenti che siano accurati, veloci e facili da usare. Lo strumento giusto cattura le idee principali, offre flessibilità e si integra perfettamente nel mio flusso di lavoro.

Cerchiamo di capire alcuni solidi parametri di riferimento che possono aiutarvi a trovare il miglior strumento di riepilogazione.

Accuratezza : Assicurarsi che lo strumento catturi i punti principali e non tralasci le informazioni cruciali

: Assicurarsi che lo strumento catturi i punti principali e non tralasci le informazioni cruciali Personalizzazione : Cercare opzioni per regolare la lunghezza del riepilogo/riassunto o per concentrarsi su aree specifiche

: Cercare opzioni per regolare la lunghezza del riepilogo/riassunto o per concentrarsi su aree specifiche Velocità : Il riepilogatore/riassunto per paragrafi dell'IA deve generare riepiloghi rapidamente per risparmiare tempo

: Il riepilogatore/riassunto per paragrafi dell'IA deve generare riepiloghi rapidamente per risparmiare tempo Interfaccia di facile utilizzo : Uno strumento semplice e facile da usare è ideale per studenti, ricercatori e professionisti impegnati

: Uno strumento semplice e facile da usare è ideale per studenti, ricercatori e professionisti impegnati Compatibilità : Assicurarsi che il generatore di riepilogo/riassunto IA sia in grado di gestire diversi formati di file e si integri con gli altri strumenti utilizzati

: Assicurarsi che il generatore di riepilogo/riassunto IA sia in grado di gestire diversi formati di file e si integri con gli altri strumenti utilizzati Privacy e sicurezza: Assicurarsi che lo strumento di riepilogazione mantenga i dati al sicuro, soprattutto quando si riepilogano contenuti sensibili

I 10 migliori riepilogatori/riassumitori di paragrafi IA

Ora che conoscete i parametri, ecco un elenco dettagliato delle migliori soluzioni disponibili sul mercato.

1. ClickUp (il migliore per la gestione della documentazione IA) ClickUp è uno strumento versatile, ideale per

Documentazione IA gestione, grazie a funzionalità/funzione quali Documenti di ClickUp e ClickUp Brain (l'assistente AI integrato che include AI Writer for Work).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Brain-23.png ClickUp Brain /$$$img/

Generare qualsiasi documentazione senza sforzo con ClickUp Brain

Con ClickUp Docs, gli utenti possono creare, modificare e collaborare ai documenti in tempo reale, il che lo rende perfetto per la gestione di lunghe relazioni o documenti di ricerca.

Il Cervello alimentato dall'IA fa un ulteriore passaggio per riepilogare paragrafi lunghi, aiutandovi a cogliere rapidamente le chiavi e le intuizioni di documenti di grandi dimensioni.

Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per studenti, ricercatori e professionisti che hanno bisogno di condensare informazioni complesse in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Creare e modificare documenti in modo collaborativo con ClickUp Teams, facilitando la strutturazione e la gestione del contenuto in un ambiente di team

Integrazione dei documenti direttamente con Attività di ClickUp per una gestione del flusso di lavoro senza soluzione di continuità e condocumentazione efficiente dei processi. Inoltre, assicura che la documentazione e il monitoraggio dei progetti siano allineati in un unico luogo

Riepilogare/riassumere contenuti e gestire vaste informazioni con facilità grazie a ClickUp Brain, perfetto per chi lavora con testi complessi o lunghi e ha bisogno di accedere rapidamente ai punti chiave

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-86.png riepilogare/riassumere contenuti con ClickUp Brain /$$$img/

Riepilogate le vostre attività con ClickUp Brain

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti riferiscono che l'ampio intervallo di funzionalità/funzione può risultare eccessivo all'inizio, specialmente per i nuovi utenti

Flessibilità limitata per alcune funzionalità/funzione del documento, che può influire su chi cerca elementi di design specifici

Prezzi di ClickUp

Free Forever: Perfetto per i singoli o i piccoli team che iniziano a lavorare, offre funzionalità/funzione fondamentali come attività, documenti e strumenti di collaborazione

Perfetto per i singoli o i piccoli team che iniziano a lavorare, offre funzionalità/funzione fondamentali come attività, documenti e strumenti di collaborazione Unlimitato : $7/mese per utente: ideale per i team in crescita, questo piano include integrazioni illimitate, dashboard e altri spazi di archiviazione

: $7/mese per utente: ideale per i team in crescita, questo piano include integrazioni illimitate, dashboard e altri spazi di archiviazione Business : $12/mese per utente - adatto a team più grandi, offre funzionalità avanzate come sequenze temporali, gestione del carico di lavoro e supporto per le priorità

: $12/mese per utente - adatto a team più grandi, offre funzionalità avanzate come sequenze temporali, gestione del carico di lavoro e supporto per le priorità Azienda : Contattare per i prezzi: il migliore per le aziende che hanno bisogno di sicurezza a livello aziendale, autorizzazioni personalizzate e reportistica avanzata

: Contattare per i prezzi: il migliore per le aziende che hanno bisogno di sicurezza a livello aziendale, autorizzazioni personalizzate e reportistica avanzata ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per membro: include funzionalità/funzione di IA come la riepilogazione dei documenti per migliorare la produttività

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Notta (il migliore per la trascrizione e la presa d'appunti con l'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-819.png Riepilogare/riassumere paragrafi con l'IA - Notta /$$$img/

Via Notta Notta è un potente strumento progettato per trascrivere l'audio in testo e riepilogare/riassumere in modo efficiente lunghe registrazioni. È ideale per studenti, ricercatori e professionisti che devono estrarre chiavi di lettura da interviste, riunioni o conferenze.

Con Notta è possibile trasformare ore di discorso in riepiloghi concisi e facili da digerire, risparmiando tempo e migliorando la produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notta

Converte l'audio in testo in tempo reale con una precisione impressionante, trasformando riunioni, conferenze o interviste in documenti ricercabili.

Riepilogare/riassumere automaticamente le trascrizioni lunghe, consentendo agli utenti di accedere rapidamente ai punti chiave senza dover spulciare ore di testo.

Trascrivete e riepilogate/riassumete i contenuti in più lingue, rendendoli versatili per gli utenti di tutto il mondo.

Condividere facilmente trascrizioni e riepiloghi con i membri del team, promuovendo la collaborazione e migliorando l'efficienza del flusso di lavoro.

Limiti di Notta

Il piano Free offre un numero limitato di minuti di trascrizione, che potrebbe non essere sufficiente per gli utenti più assidui

Alcuni utenti riferiscono che l'accuratezza della trascrizione può diminuire quando si ha a che fare con accenti spessi o con registrazioni audio meno chiare

Le opzioni per formattare le trascrizioni sono limitate, il che potrebbe essere un problema per coloro che hanno bisogno di un output finale curato

Prezzi di Notta

Piano Free : Piano Pro : Piano gratuito

: : Piano Pro : $9 al mese

: $9 al mese Piano Business : $16,67 al mese

: $16,67 al mese Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Notta valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

: 4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: Non disponibile

3. TLDR (Il migliore per riepilogare/riassumere in modo rapido e semplificato)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-817.png Riepilogare/riassumere paragrafi in IA - TLDR /$$$img/

Via TLDR TLDR è stato progettato per coloro che hanno bisogno di riepiloghi veloci e diretti senza ulteriori complessità. È ideale per chi vuole distillare rapidamente i punti chiave di un lungo contenuto, offrendo un'esperienza semplificata che fa risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di TLDR

Afferra rapidamente le informazioni essenziali con i suoi riepiloghi/riassunti concisi.

Genera riepiloghi con pochi clic grazie a un'interfaccia semplice e senza fronzoli

Riepilogare/riassumere pagine web con facilità grazie alla sua estensione per il browser

Limiti di TLDR

Lo strumento non offre molta flessibilità nella regolazione della lunghezza del riepilogo/riassunto o dei dettagli.

Si concentra esclusivamente sul riepilogare/riassumere testi senza funzionalità avanzate come gli approfondimenti basati sull'IA.

Prezzi di TLDR

**Gratis

Bronzo : $5 al mese

: $5 al mese Oro : $10 al mese

: $10 al mese Platino: $20 al mese

Valutazioni e recensioni di TLDR

G2 : Non abbastanza recensioni

: Non abbastanza recensioni Capterra: Non disponibile

4. SummarizeBot (il migliore per riepilogare/riassumere in più lingue con l'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-816.png Riepilogare/riassumere paragrafi con IA - SummarizeBot /$$$img/

Via RiassumereBot SummarizeBot è stato creato per estrarre chiavi di lettura da vari formati di contenuto. Sia che si lavori con testi, audio o video, questo generatore di riepilogo/riassunto IA utilizza tecnologia avanzata IA e blockchain per riepilogare i contenuti in modo rapido e accurato.

Questo strumento di riepilogo/riassunto IA è particolarmente utile per i professionisti che hanno bisogno di un riassunto rapido e conciso di un lungo documento, di una lezione o di un video.

Funzionalità/funzione migliori di SummarizeBot

Riepilogare/riassumere testi, audio, immagini o video con questo versatile strumento

Elaborazione dei documenti in sicurezza grazie alla tecnologia blockchain

Regolazione della lunghezza del riepilogo/riassunto per soddisfare le diverse esigenze, da panoramiche veloci a paragrafi dettagliati

Risparmia tempo estraendo le informazioni chiave da documenti e pagine web, migliorando la comprensione

Limiti di SummarizeBot

Gli utenti segnalano che i riepiloghi/riassunti generati dall'IA possono talvolta non cogliere dettagli importanti, soprattutto in caso di contenuti molto complessi

La versione gratuita ha limiti severi sulle dimensioni dei file e sul numero di riepiloghi, il che può risultare limitante per gli utenti più assidui

Alcuni utenti trovano l'interfaccia meno intuitiva rispetto ad altri strumenti di riepilogazione/riassumere

Prezzi di SummarizeBot

**Gratuito

Standard : $179 al mese

: $179 al mese Personalizzato: Pagamenti a consumo

Valutazioni e recensioni di SummarizeBot

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non disponibile

5. Resoomer (migliore per riepilogare/riassumere rapidamente un testo)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-816.png Riepilogare/riassumere rapidamente il testo su Resoomer /$$$img/

Via Resoomer Resoomer è stato progettato per aiutare studenti, ricercatori e professionisti a riepilogare/riassumere lunghi articoli, reportistica e documenti. È perfetto per condensare grandi volumi di testo in riepiloghi/riassunti rapidamente digeribili.

Concentrandosi sull'identificazione dei punti chiave, Resoomer semplifica il processo di ricerca, permettendo agli utenti di estrarre le informazioni essenziali senza sforzo.

Le migliori funzionalità di Resoomer

Condensare rapidamente lunghi articoli, documenti di ricerca o reportistica in riepiloghi concisi, perfetti per l'uso accademico o professionale

Generare riepiloghi in modo efficiente grazie a una piattaforma facile da usare che consente agli utenti di incollare direttamente il testo o di caricare i file da riassumere

Riepilogare/riassumere contenuti in più lingue, ideale per gli utenti che vivono all'estero

Accedere facilmente alle informazioni chiave dei contenuti web con un solo clic, grazie all'estensione per il browser di Resoomer

Limiti di Resoomer

Supporta principalmente l'input di testo, quindi è meno versatile per riepilogare/riassumere altri formati come audio o video

I riepiloghi/riassunti possono occasionalmente perdere il contesto o le sfumature, soprattutto con testi molto complessi

Richiede una connessione a Internet per essere utilizzato, il che può essere uno svantaggio per gli utenti che necessitano di un accesso offline

Prezzi di Resoomer

Versione PRO: A partire da 9,90 euro al mese

Valutazioni e recensioni di Resoomer

G2 : Non disponibile

: Non disponibile Capterra: Non disponibile

6. Scholarcy (il migliore per i riepiloghi/riassunti delle ricerche accademiche e per la gestione delle referenze)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-711.png Schede di riepilogo/riassunto su Scholarcy /$$$img/

Via Studioso Scholarcy è utilizzato per semplificare la ricerca accademica generando rapidamente e in modo dettagliato riepiloghi/riassunti di documenti di ricerca, articoli e reportistica .

Le flashcard di riepilogo/riassunto alimentate dall'IA e le funzionalità/funzione di citazione automatica di questo strumento rendono più facile digerire contenuti complessi e rimanere organizzati durante il processo di ricerca.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scholarcy

Genera flashcard di riepilogo/riassunto per articoli e documenti di ricerca, aiutandovi a capire rapidamente gli argomenti e i risultati principali

Estrazione e organizzazione automatica di riferimenti e citazioni per la creazione di bibliografie

Concentrarsi su ciò che conta di più senza sfogliare l'intero testo, poiché evidenzia le frasi più importanti di un documento

Limiti di Scholarcy

Scholarcy funziona meglio con i documenti di ricerca e gli articoli accademici, ma potrebbe non gestire in modo altrettanto efficace altri tipi di documenti

Sebbene sia disponibile una versione di prova gratuita, la maggior parte delle funzionalità avanzate sono disponibili solo nelle versioni a pagamento, il che potrebbe rappresentare uno svantaggio per alcuni utenti

Alcuni utenti segnalano occasionali difetti di formattazione nei riferimenti estratti

Prezzi di Scholarcy

**Gratuito

Scholarcy plus: $4.99 al mese

Valutazioni e recensioni di Scholarcy

G2 : Non disponibile

: Non disponibile Capterra: Non disponibile

7. Genei (il migliore per la ricerca e il riepilogare/riassumere contenuti con l'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-819.png Strumento per riepilogare/riassumere i contenuti - Genei /$$$img/

Via Genei Genei è un altro buon riepilogatore/riassunto IA da provare. Utilizza l'apprendimento automatico per estrarre chiavi di lettura da documenti di ricerca, articoli e altri moduli lunghi, facendo risparmiare agli utenti tempo e lavoro richiesto.

Con Genei è possibile evidenziare i punti chiave, condensare vaste informazioni in riepiloghi/riassunti e persino generare citazioni automaticamente, rendendolo un ottimo strumento per le attività di ricerca.

Le migliori funzionalità di Genei

Estrarre i punti chiave e le idee dai documenti accademici senza perdere i dettagli più importanti

Personalizza la lunghezza e l'attenzione dei riepiloghi/riassunti in base alle vostre specifiche esigenze

Genera automaticamente citazioni accurate per i documenti di ricerca, semplificando il processo di referenziazione

Riepilogare/riassumere più documenti contemporaneamente per fare riferimenti incrociati e confrontare le fonti

Organizzate la vostra ricerca con le funzionalità integrate di annotazione e di funzione di evidenziazione

Limiti di Genei

Alcuni utenti segnalano che la funzione di riepilogare/riassumere di Genei funziona meglio con i PDF, limitando la flessibilità con altri formati come i documenti Word

Mentre la versione di prova gratuita offre funzionalità/funzione di base, l'accesso a tutta la potenza di Genei richiede una sottoscrizione a pagamento

A differenza di alcuni concorrenti, Genei non dispone di strumenti di collaborazione integrati per progetti di team

Prezzi di Genei

Piano base : A partire da 4,99 € al mese

: A partire da 4,99 € al mese Piano Pro: A partire da £19,99 al mese

Valutazioni e recensioni di Genei

G2 : Non disponibile

: Non disponibile Capterra: Non disponibile

8. QuillBot (migliore per riepilogare/riassumere contenuti con l'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-816.png Riepilogare/riassumere paragrafi con l'IA - QuillBot /$$$img/

Via QuillBot L'IA di QuillBot aiuta a condensare il testo e a migliorarne la leggibilità. Questo riepilogare/riassumere e Strumento di IA per la scrittura estrae in modo efficiente i dettagli più importanti, mentre il suo strumento di parafrasi aiuta a riscrivere i contenuti per mantenere originalità e chiarezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuillBot

Riscrive e riformula i contenuti senza perdere il significato, migliorando la chiarezza ed evitando il plagio

Estrazione di informazioni essenziali per condensare rapidamente documenti o articoli lunghi in punti chiave

Rileva e corregge gli errori grammaticali per garantire una scrittura raffinata e professionale

Creare automaticamente citazioni accurate per le vostre ricerche in vari formati, risparmiando tempo

Limiti di QuillBot

La versione gratuita di questo riepilogatore/riassunto IA ha un limite massimo di parole, che potrebbe non essere sufficiente per i documenti più voluminosi

Alcuni utenti riferiscono che i riepiloghi/riassunti generati dall'IA possono occasionalmente non cogliere le chiavi di lettura

A differenza di altri strumenti, QuillBot non si integra con i sistemi di gestione delle attività, limitando la collaborazione nel flusso di lavoro

Prezzi di QuillBot

gratuito : Premium

Premium Premium: $9,95 al mese

Valutazioni e recensioni di QuillBot

G2 : 4.4/5 (30+ recensioni)

: 4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

9. Paperpile (il migliore per la gestione delle referenze basata sull'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-712-1400x854.png Strumento di IA per scrivere e riepilogare/riassumere - Paperpile /$$$img/

Via Raccolta di carta Paperpile è un gestore di referenze basato su cloud progettato per semplificare l'organizzazione dei documenti e la gestione delle citazioni. È uno strumento ideale per chi gestisce una quantità estesa di letteratura. Lo strumento si integra perfettamente con Documenti Google, fornendo un facile accesso alla generazione di citazioni e alla collaborazione.

Funzionalità/funzione migliori di Paperpile

Memorizza e organizza migliaia di riferimenti con una semplice interfaccia drag-and-drop, facilitando la gestione di grandi librerie di documenti accademici

Generazione automatica di citazioni e bibliografie nei documenti Google, in modo da potersi concentrare sulla scrittura e sulla collaborazione

Monitoraggio efficiente dei documenti di ricerca tramite l'importazione, l'annotazione e l'organizzazione dei PDF all'interno della libreria di Paperpile

Sincronizzazione della libreria su tutti i dispositivi tramite Google Drive, per garantire che i riferimenti siano sempre accessibili

Limiti di Paperpile

Gli utenti riferiscono che lo strumento è meno funzionale quando è offline, il che può essere uno svantaggio per chi lavora spesso senza accesso a Internet

I nuovi utenti potrebbero trovare il processo di configurazione e l'integrazione con i database esterni un po' impegnativi

Al momento Paperpile non supporta Microsoft Word, limitandosi agli utenti di Documenti Google

Prezzi di Paperpile

Versione di prova gratuita : Una versione di prova gratuita di 30 giorni

: Una versione di prova gratuita di 30 giorni Piano accademico : $2,99 al mese (fatturati annualmente)

: $2,99 al mese (fatturati annualmente) Piano Business: $9,99 al mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Paperpile

G2 : 4.5/5 (20+ recensioni)

: 4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (120+ recensioni)

10. Box di riepilogo (il migliore per riepilogare/riassumere in modo rapido e accurato il testo)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-818.png Riepilogare/riassumere paragrafi in IA - Summary Box /$$$img/

Via Box di riepilogo/riassunto Summary Box è un ottimo riepilogatore/riassunto di paragrafi /IA per chi ha bisogno di un approfondimento rapido di contenuti lunghi. La sua semplicità e velocità si distinguono, offrendo riepiloghi/riassunti che aiutano gli utenti a risparmiare tempo e a cogliere i punti chiave del testo originale senza sforzo.

È possibile chattare e porre domande direttamente su qualsiasi pagina web utilizzando il suo browser Chrome e persino riepilogare/riassumere i video di YouTube.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Summary Box

Ottenere rapidamente una panoramica dei punti principali con accurati riepiloghi/riassunti dei paragrafi

Riepilogare/riassumere contenuti con pochi clic utilizzando un'interfaccia semplice e intuitiva

Lavorare efficacemente con testi in lingue diverse grazie alle sue capacità multilingue

Creazione di riepiloghi/riassunti di testo senza abbandonare il flusso di lavoro grazie all'integrazione dello strumento di riepilogazione dell'IA con varie piattaforme e app

Limiti del Box di riepilogo/riassunto

Gli utenti potrebbero ritenere che manchi la possibilità di regolare la lunghezza del riepilogo/riassunto o di concentrarsi su sezioni specifiche

Alcuni utenti segnalano che supporta un numero inferiore di formati di file rispetto alla concorrenza

Non esiste un piano Free

Prezzi del riepilogo/riassunto di Box

Piano iniziale : $4 al mese

: $4 al mese Piano premium: $7 al mese

Riepilogo/riassunto Box valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (10+ recensioni)

: 4.5/5 (10+ recensioni) Capterra: Non disponibile

Padroneggia il tuo tempo con il perfetto riepilogatore/riassumere IA

In un mondo in cui il tempo è prezioso, trovare il giusto riepilogatore/riassunto di paragrafi IA può cambiare le carte in tavola. Questi strumenti permettono di risparmiare ore estraendo chiavi di lettura da testi lunghi, rendendo più facile concentrarsi su ciò che conta davvero.

Che siate studenti, ricercatori o professionisti, un buon riepilogatore/riassunto IA aumenterà la vostra produttività e vi consentirà di tenere sotto controllo il carico di lavoro. Personalmente, trovo che ClickUp sia uno dei migliori. Grazie a funzionalità come ClickUp Docs e ClickUp Brain, la gestione dei documenti diventa un gioco da ragazzi.

Siete pronti a ottimizzare il vostro lavoro? Iscriviti a ClickUp oggi stesso e sperimentate la differenza in prima persona!