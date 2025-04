Come scrivere una lettera di preavviso di due settimane [Modelli all'interno]

Avete deciso di lasciare il vostro attuale lavoro? È un momento di sentimenti contrastanti, non è vero? Potreste essere felici di passare a pascoli più verdi, ma temete di dover inviare l'email di dimissioni. Assicurarsi che la partenza avvenga senza intoppi e in modo professionale è una vera sfida.

Dovete dirlo al vostro capo e Da fare in modo da lasciare un'impressione positiva duratura. Perché? Perché preservare le relazioni con l'azienda è fondamentale quando si passa a un nuovo lavoro, sia per le opportunità future, sia per le referenze o semplicemente per un buon karma.

Ma Da fare per dare un preavviso formale che garantisca una transizione senza problemi per voi e per l'azienda? Ne parliamo in questo post.

Condivideremo con voi come scrivere una lettera di preavviso di due settimane, insieme ad alcuni consigli pratici e a modelli e strumenti pronti all'uso per aiutarvi a gestire il processo di dimissioni senza problemi.

Quindi, assicuratevi di rimanere con noi fino alla fine!

Capire il preavviso di due settimane

Il preavviso di due settimane è un modo formale per comunicare al vostro datore di lavoro le vostre dimissioni dalla posizione attuale, dandogli due settimane per trovare un sostituto e consentendovi di concludere le vostre responsabilità e di pianificare il colloquio di uscita. Consideratelo come un passaggio di testimone in una gara di staffetta: non vi state dimettendo all'istante, ma state assicurando un passaggio di attività senza intoppi alla persona successiva.

Anche se non è obbligatorio per legge, si tratta di una pratica standard e di una cortesia professionale che aiuta l'azienda a prepararsi per la vostra uscita e a mantenere le cose positive durante la vostra separazione.

Ma come scrivere un preavviso di 2 settimane? Ne parliamo nella prossima sezione.

Come scrivere una lettera di preavviso di due settimane

A sondaggio 2022 suggerisce che solo il 55% degli adulti invia ai propri datori di lavoro una lettera di preavviso di due settimane.

Ciò significa I responsabili delle risorse umane passano giorni a gestire le conseguenze delle dimissioni immediate.

Le dimissioni senza preavviso possono creare un notevole caos all'interno dell'azienda e rovinare le relazioni. Per evitare queste situazioni e andarsene senza bruciare i ponti, annunciate formalmente le vostre dimissioni. Ecco i passaggi per redigere una comunicazione di dimissioni professionale di due settimane.

1. **Rivolgersi personalmente al proprio manager

Iniziate l'avviso di dimissioni con il nome del destinatario, che di solito è il vostro manager o supervisore.

💡 Un consiglio rapido: Menzionare "Caro [nome del destinatario]" invece di "Caro signore/signora".

Questo dimostra che riconoscete e valorizzate la relazione che avete avuto con loro, invece di adottare un approccio generico, e vi assicura di lasciare l'azienda con una nota positiva.

2. Dichiarare chiaramente le proprie dimissioni

Poi, entrate direttamente nell'argomento principale: le dimissioni. Assicuratevi di non menare il can per l'aia nel dare il preavviso e di mantenere un tono professionale. Dichiarate brevemente che intendete dimettervi dalla vostra posizione entro due settimane e menzionate la data del vostro ultimo giorno di lavoro.

**Esempio

vi scrivo per informarvi delle mie dimissioni dalla mia posizione di Marketing Manager presso XYZ Ltd. Il mio ultimo giorno di lavoro sarà [data delle dimissioni]"

3. Esprimere gratitudine in modo significativo

Nel paragrafo successivo, esprimete la vostra gratitudine per l'azienda, menzionando le opportunità, i team con cui avete lavorato e le esperienze che vi hanno aiutato a crescere. In questo paragrafo potete anche inserire il motivo delle vostre dimissioni, ma la scelta è vostra.

**Esempio

apprezzo molto le opportunità che mi sono state offerte da XYZ Ltd. Mi sono divertito a lavorare con team di talento. Tuttavia, ho accettato una nuova opportunità di lavoro per fare carriera come Marketing Manager"

4. Offrire aiuto durante la transizione

Il passaggio successivo consiste nell'offrire aiuto per una transizione senza problemi. Comunicate al vostro manager che intendete svolgere le vostre mansioni fino al vostro ultimo giorno di lavoro.

**Esempio

mi impegno ad assisterla nella transizione. Lavorerò per le prossime due settimane per completare il progetto. Mi faccia sapere se ha bisogno di ulteriore supporto durante il periodo di transizione"

5. Definire l'ultima data

Per stabilire il vostro ultimo giorno di lavoro per un preavviso di due settimane, iniziate a contare 14 giorni di calendario dal momento in cui consegnate le dimissioni. Assicuratevi che il giorno di scadenza coincida con un normale giorno lavorativo e non con un fine settimana o una festività.

Se siete nel bel mezzo di un progetto importante, prendete in considerazione la tempistica della vostra partenza per evitare intoppi.

6. Creare una chiusura professionale

Infine, chiudete la lettera di preavviso di due settimane in modo formale. In una o due frasi potete ringraziare ancora una volta l'azienda per le opportunità e il supporto, fare i migliori auguri al team e promettere di aiutare durante il periodo di transizione.

**Esempio

per favore, fatemi sapere come posso aiutarvi durante la transizione. Vi ringrazio ancora una volta per le opportunità. Auguro all'azienda un esito positivo nelle sue iniziative future"

💡Pro Tip: Per facilitare la stesura di una lettera di preavviso di due settimane, potete utilizzare ClickUp Docs e ClickUp Brain.

ClickUp Docs

Sfruttare Documenti di ClickUp per redigere e modificare la lettera in un documento attivo. Questa funzionalità/funzione di gestione dei documenti in ClickUp la suite di project management di ClickUp offre un luogo centralizzato per organizzare il lavoro e consente di tenere al sicuro i documenti con controlli di privacy e di accesso.

I modelli integrati e le ricche opzioni di formattazione di Documenti vi aiuteranno a creare una lettera di dimissioni pulita e professionale. Inoltre, poiché ClickUp integra l'attività di project management con la creazione di documenti, è possibile tenere traccia di tutte le attività correlate, come la conclusione dei progetti in corso, le sessioni di monitoraggio o le notifiche alle risorse umane, tutto dalla stessa piattaforma.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-85.gif Imparare a scrivere un preavviso di 2 settimane in ClickUp Docs /$$$img/

redigere una lettera di preavviso di due settimane con ClickUp Docs

ClickUp Brain ClickUp Brain può invece aiutarvi a redigere l'avviso di dimissioni con un semplice prompt che utilizza l'IA. È sufficiente fare clic sul pop-up IA dall'area di lavoro di ClickUp o digitare /IA all'interno di un documento ClickUp e fornire un prompt in linguaggio naturale (vedere l'esempio seguente).

Assicuratevi di specificare nel prompt dettagli quali il nome del vostro manager, l'ultimo giorno di lavoro e così via, per ottenere una risposta personalizzata. In questo modo verrà generata una lettera di dimissioni, che potrete modificare ulteriormente in base alle vostre esigenze.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image2-17.png Come scrivere un preavviso di 2 settimane: Bozza con ClickUp Brain /$$$img/

generare un avviso formale di due settimane con ClickUp Brain

Suggerimenti per scrivere un avviso efficace di due settimane

Una partenza cortese può rendere più facile la connessione con i colleghi e i supervisori, favorendo la buona volontà anche dopo il periodo trascorso in azienda.

Ecco alcuni consigli per aiutarvi a lasciare il lavoro in buone condizioni.

Siate diretti, non scortesi

Quando inviate la lettera di preavviso di due settimane, siate brevi e diretti. Tuttavia, assicuratevi di usare un tono formale ed evitate di parlare con disinvoltura, indipendentemente dalla cordialità del vostro manager. Siate rispettosi ed educati. L'uso di un tono formale riflette la professionalità e dimostra che rispettate il posto di lavoro, indipendentemente dai vostri sentimenti personali.

Essere diretti non significa essere scortesi. È fondamentale esprimere la propria decisione in modo chiaro, senza includere dettagli inutili che potrebbero generare malintesi o sentimenti negativi.

Mantenere le posizioni positive

Sia che scriviate un'email di preavviso di due settimane o che abbiate una conversazione di persona, la maturità e la positività sono fondamentali. Evitate di lamentarvi di persone specifiche e di entrare in argomento. Ringraziate invece il vostro manager per il supporto, la guida e le opportunità di apprendimento che vi aiuteranno ad andare avanti.

Fornire una spiegazione

Quando scrivete la lettera di preavviso di due settimane, va benissimo saltare la spiegazione dettagliata della vostra partenza. Tuttavia, durante la conversazione con il vostro manager potrebbe esservi chiesto il motivo. Fornire un breve contesto è importante, senza cadere nella negatività o rivelare informazioni sensibili.

Ad esempio, si può menzionare il fatto che si stanno perseguendo nuove opportunità o che si sta cercando un cambiamento per proseguire la propria carriera. In questo modo si mantiene l'attenzione sulla propria crescita professionale piuttosto che sull'insoddisfazione per il ruolo attuale.

Campioni di lettere di preavviso di due settimane modelli

Quando scrivete la lettera di preavviso di due settimane, è normale provare emozioni contrastanti. Siete nervosi, impacciati e confusi. In questo momento, potrebbe essere necessario un lavoro richiesto per mettere nero su bianco i propri pensieri.

L'uso di modelli di lettera di preavviso può essere d'aiuto. Non dovrete affrontare una pagina bianca e scrivere la vostra lettera di dimissioni da zero. Inoltre, non dovrete preoccuparvi di commettere errori costosi.

Ecco alcuni modelli che potete utilizzare:

Lettera di dimissioni semplice di Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image5-20.png Usa Simple Resignation Letter di Canva per redigere la tua lettera di dimissioni /$$$img/

via Canva Il Lettera di dimissioni semplice è un modello di lettera di dimissioni formale personalizzabile, a tema grigio-marrone, che inizia con l'indirizzo del mittente seguito dal corpo della lettera, comprese le date e il nome e i recapiti del destinatario.

Questo modello di lettera di preavviso di due settimane la lettera si concentra principalmente sull'espressione di gratitudine per le opportunità e l'esperienza. Si chiude formalmente offrendo aiuto durante il periodo di transizione.

Moderno campione di lettera di dimissioni di Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image9-14.png Usa il campione di lettera di dimissioni Modern di Canva per il tuo preavviso di 2 settimane /$$$img/

via Canva Il Moderno campione di lettera di dimissioni è un modello di lettera di preavviso di due settimane semplice ma professionale, con una combinazione di colori turchese e verde scuro. Questo modello personalizzabile è simile al precedente modello di Canva nei contenuti, ma il layout e gli schemi di colore sono diversi. Chiunque voglia dare le dimissioni con garbo può usare questo modello, modificare le date, i nomi e i contatti e inviarlo al proprio manager.

Modello di avviso di due settimane di marketing by Templates.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image3-14.png Utilizzate il modello di avviso di due settimane per il marketing di Templates.net per scrivere un avviso di due settimane /$$$img/

via Modello.net Il Modello di preavviso di due settimane per il marketing è un modello pronto all'uso per tutte le posizioni di marketing. Che siate coordinatori o manager di marketing, potete personalizzare facilmente questo modello per redigere la perfetta lettera di preavviso di due settimane.

La cosa migliore è che potete scaricare questo modello di lettera di preavviso modello di lettera di dimissioni in Google Documenti word, PDF e Apple Pages.

Lettera di preavviso di separazione by modelli.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image8-19.png Utilizzate la lettera di preavviso di separazione di Templates.net per scrivere un preavviso di 2 settimane /$$$img/

via Modello.net Il Modello di lettera di preavviso di separazione è una dettagliata lettera di preavviso di due settimane per porre fine alle relazioni di lavoro. Questo modello personalizzabile inizia con i dati relativi all'indirizzo del mittente e del destinatario e poi continua con le informazioni sulle dimissioni. Da fare è scaricare il modello in formato Word o PDF e iniziare a personalizzarlo con il proprio nome, l'ultima data di lavoro e altri dettagli.

Leggi tutto: Se siete pronti a dare le dimissioni ma state ancora facendo domanda per altri lavori, esplorate questi dieci modelli di curriculum gratis per Microsoft Word.

Consegnare il preavviso di due settimane

Alcune persone preferiscono consegnare la lettera di preavviso di due settimane alla fine della giornata lavorativa, mentre altre preferiscono la mattina. Esiste quindi un momento giusto per inviare la lettera di preavviso? Discutiamone.

Scegliere il momento giusto

Annunciare le dimissioni durante una riunione del team in cui il vostro manager potrebbe discutere di una battuta d'arresto del progetto non è l'ideale. Non va bene nemmeno spiattellarlo casualmente durante una chat, anche se siete in buoni rapporti con il vostro manager.

**Ecco alcuni esempi del "momento giusto" per consegnare la lettera di licenziamento di due settimane

All'inizio della settimana : Consegnare la lettera di preavviso ufficiale il Monday permette al vostro manager di avere una settimana di tempo per pianificare la vostra uscita, pensare ad accordi alternativi, discutere del vostro colloquio di uscita con le Risorse Umane e così via

: Consegnare la lettera di preavviso ufficiale il Monday permette al vostro manager di avere una settimana di tempo per pianificare la vostra uscita, pensare ad accordi alternativi, discutere del vostro colloquio di uscita con le Risorse Umane e così via Dopo aver chiuso un progetto critico : La notizia della vostra uscita durante un progetto potrebbe influenzare i membri del team o i colleghi. Pertanto, se possibile, consegnate l'avviso dopo aver completato le responsabilità del progetto

: La notizia della vostra uscita durante un progetto potrebbe influenzare i membri del team o i colleghi. Pertanto, se possibile, consegnate l'avviso dopo aver completato le responsabilità del progetto Durante un periodo di calma : Evitate di dare la notizia delle vostre dimissioni durante le stagioni di punta o nei periodi di maggiore affluenza, come l'approssimarsi delle scadenze dei progetti. In questo modo si eviteranno le interruzioni e le cose potranno fluire senza intoppi

: Evitate di dare la notizia delle vostre dimissioni durante le stagioni di punta o nei periodi di maggiore affluenza, come l'approssimarsi delle scadenze dei progetti. In questo modo si eviteranno le interruzioni e le cose potranno fluire senza intoppi In una conversazione privata: Se avete un buon rapporto con il vostro manager o se ci sono frequenti sessioni di feedback 1:1, informate il vostro manager delle dimissioni durante queste discussioni. In questo modo la notizia rimarrà riservata e il vostro manager avrà il tempo di pianificare le cose

Se invece il vostro manager non organizza riunioni frequenti, dovete chiedere la sua disponibilità e organizzare una riunione per discutere delle vostre dimissioni.

Discutere di persona

Una conversazione faccia a faccia è il modo migliore per annunciare le proprie dimissioni. Quindi, riunitevi di persona con il vostro manager o mettetevi in contatto con lui tramite un breve messaggio videoconferenza o telefonata. Siate pronti a rispondere alle domande sulla vostra partenza e a fornire suggerimenti su soluzioni alternative.

💡A Nota rapida: Prima di firmare il nuovo contratto di lavoro, consultate il vostro manager. Questo vi aiuterà a valutare le soluzioni alternative e a fare la scelta migliore. Inoltre, vi aiuterà a evitare situazioni quali rifiutare un'offerta di lavoro accettata .

Gestire le attività durante il periodo di preavviso

Dopo l'invio della lettera di preavviso di due settimane, è come se si camminasse sul filo del rasoio: bisogna trovare un equilibrio tra completare le attività e prepararsi all'uscita. Un passo falso, come la mancata comunicazione degli aggiornamenti al team, può interrompere l'intero flusso di lavoro.

È qui che ClickUp può aiutarvi.

Lo strumento di produttività all-in-one di ClickUp vi garantisce di completare ogni attività in modo efficiente e puntuale. Per istanza, Attività di ClickUp aiuta a pianificare, organizzare e dare priorità ai lavori rimanenti. È possibile creare attività ed elenchi di cose da fare, organizzare flussi di lavoro, aggiungere stati personalizzati come "in corso" o "terminato" ed etichette, assegnare attività ai membri del team, aggiungere dettagli sulle attività, assegnare commenti con @menzioni e altro ancora, per garantire un passaggio di consegne più agevole per il team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image1-14-1400x944.png Utilizzate le attività di ClickUp per scrivere un preavviso di 2 settimane /$$$img/

gestire in modo efficiente le attività di ClickUp Tasks

Con ClickUp è possibile monitorare anche la Sequenza delle attività. Grafici Gantt di ClickUp possono aiutarvi a visualizzare le Sequenze, a stabilire le priorità delle date di scadenza e ad assicurarvi di portare a termine tutte le attività entro le ultime due settimane di lavoro in azienda. I grafici di Gantt possono anche aiutare a visualizzare lo stato di avanzamento dell'intero progetto e a monitorare le dipendenze per garantire la consegna nei tempi previsti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image7-16.png Grafici di Gantt di ClickUp per monitorare le attività e le tempistiche del progetto /$$$img/

traccia le attività e le scadenze dei progetti con i diagrammi di Gantt di ClickUp

Inoltre, potete monitorare le prestazioni del vostro progetto con ClickUp dashboard per fornire la migliore qualità di lavoro prima di partire. Questi dashboard personalizzati consentono di visualizzare i carichi di lavoro del team e di monitorare la produttività personale e le prestazioni dei progetti con l'aiuto di schede, grafici, diagrammi ed elenchi di dati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image4-15.png Come scrivere un preavviso di 2 settimane: Usare i dashboard di ClickUp per monitorare le prestazioni del progetto /$$$img/

tracciare le prestazioni di un progetto con ClickUp Dashboards

ClickUp facilita anche la collaborazione in tempo reale. È possibile utilizzare Lavagne online di ClickUp per mappare i processi che contribuiranno a velocizzare la consegna dei progetti. Allo stesso modo, utilizzando ClickUp Teams, è possibile documentare i feedback dei client, i dettagli del progetto, le best practice, i materiali di riferimento e così via, e condividerli con il team per far procedere le cose anche in vostra assenza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image6-11.png Usate le lavagne online di ClickUp per collaborare in tempo reale /$$$img/

collabora in tempo reale con le lavagne ClickUp

Non è tutto; ClickUp Chattare può aiutare a centralizzare le comunicazioni e le conversazioni del team in un unico luogo. Dopo tutto, l'ultima cosa di cui avete bisogno durante il periodo di preavviso di due settimane è sprecare tempo ed energie per cambiare contesto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-724-1400x788.png Utilizzate ClickUp Chat per trasformare i messaggi in attività di ClickUp /$$$img/

trasformare i messaggi in attività con un clic grazie a ClickUp Chat_

Utilizzate ClickUp Chat per collegare attività e messaggi in modo da non perdere nulla. Potete tenere tutti aggiornati con annunci e aggiornamenti importanti. È inoltre possibile utilizzare l'IA all'interno della chat per ottenere risposte suggerite, riepilogare thread di discussione e creare attività automaticamente dalle chat.

Con ClickUp concludete più velocemente le attività in sospeso

Scrivere una lettera di preavviso di due settimane non è obbligatorio, ma è una pratica standard. Vi aiuta a lasciare il vostro attuale datore di lavoro con una nota positiva e professionale. Informare l'azienda delle proprie dimissioni e offrire aiuto durante la transizione è uno dei modi più semplici per mantenere le relazioni con i colleghi al di là del lavoro.

Tuttavia, impegnarsi per una transizione senza soluzione di continuità, come previsto dalla politica aziendale in materia di dimissioni, richiede di completare tutte le attività in sospeso e di contribuire a progetti critici entro un periodo limite. Ed è qui che ClickUp può aiutarvi.

ClickUp ha diverse altre funzionalità/funzione che possono aiutarvi a completare i progetti in corso e in sospeso entro due settimane, rispettando i criteri di qualità. Le sue funzionalità/funzione di gestione delle attività consentono di organizzare e dare priorità alle attività, in modo da potersi concentrare sugli elementi ad alta priorità prima della partenza. I documenti collaborativi consentono di documentare lo stato di avanzamento e di creare note dettagliate per il passaggio di consegne, assicurando una transizione senza problemi a chi subentrerà nelle vostre responsabilità.

Volete saperne di più? Iscriviti gratuitamente a ClickUp !