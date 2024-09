Modelli gratuiti di lettere di preavviso di 2 settimane

Vi state preparando a passare a un nuovo ruolo? Sebbene siate entusiasti di iniziare immediatamente il vostro nuovo ruolo, aspettate! Prima di passare a un altro ruolo, dovete prima dare la notizia alla vostra attuale organizzazione.

Ma c'è un modo per chiudere le cose con garbo? Fortunatamente sì! Inviando una lettera di dimissioni formale con un preavviso di due settimane, renderete questa sorta di rottura meno dolorosa e preserverete la vostra reputazione professionale.

Informare il vostro attuale datore di lavoro e Responsabile delle risorse umane e di offrire il proprio aiuto per una transizione senza intoppi, imposta un tono professionale. Vi aiuta a lasciare l'organizzazione con una nota positiva iniziare il nuovo lavoro .

Ecco un elenco curato di modelli di lettera di preavviso di due settimane che potete personalizzare per scrivere rapidamente una lettera di preavviso di due settimane professionale e chiudere le cose con una nota positiva.

**Che cosa sono i modelli di lettera di preavviso di 2 settimane?

Un modello di lettera di preavviso di due settimane è un documento preformattato che può essere facilmente personalizzato per informare i datori di lavoro delle vostre dimissioni formali. Include tutti gli elementi essenziali per aiutarvi a a lasciare un lavoro con garbo. Include tutti i dettagli richiesti in un'email di dimissioni, come ad esempio:

Il vostro nome e la posizione attuale

La data effettiva delle dimissioni

Il motivo della transizione

La gratitudine per l'opportunità di lavorare nell'organizzazione

Disponibilità ad assistere il nuovo dipendente per facilitare la transizione

Scrivere una lettera di dimissioni utilizzando un modello di lettera di preavviso di due settimane aiuta a risparmiare tempo, ad apparire professionali e a garantire che non vengano trascurati dettagli importanti quando si mettono nero su bianco le cose.

**Cosa rende un buon modello di lettera di preavviso di 2 settimane?

Seguite questi passaggi per garantire una lettera efficace, che condivida tutte le informazioni necessarie e che sia al contempo breve:

Mantenere un linguaggio semplice e conciso : Usa un linguaggio semplice ed evita di entrare nei dettagli

: Usa un linguaggio semplice ed evita di entrare nei dettagli Rimanere professionali : Non parlate a lungo dei motivi per cui vi siete licenziati. Discutetene sempre di persona durante il vostro colloquio di uscita o in un'impostazione informale

: Non parlate a lungo dei motivi per cui vi siete licenziati. Discutetene sempre di persona durante il vostro colloquio di uscita o in un'impostazione informale **Anche se utilizzate modelli di lettera di preavviso di due settimane ben fatti, non limitatevi a copiarne il contenuto. Personalizzate sempre il modello con le vostre informazioni specifiche

Menzioni dei dettagli essenziali : Non dimenticate gli elementi cruciali delle lettere di preavviso di due settimane, tra cui il vostro nome, la posizione, le informazioni sul datore di lavoro, la data di entrata in vigore e una breve espressione di gratitudine

: Non dimenticate gli elementi cruciali delle lettere di preavviso di due settimane, tra cui il vostro nome, la posizione, le informazioni sul datore di lavoro, la data di entrata in vigore e una breve espressione di gratitudine Utilizzare un design visivamente accattivante: anche se non è strettamente necessario, una lettera visivamente accattivante fa un'impressione positiva

4 modelli di lettera di preavviso per due settimane

Una volta inviata la lettera di l'accettazione del lavoro e concordato la data di inizio, è il momento di presentare le dimissioni formali sul posto di lavoro. La prassi standard è quella di scrivere un'email di preavviso di due settimane per informare l'organizzazione attuale e le parti chiave della vostra decisione.

Da fare subito dopo aver accettato l'offerta di lavoro, in modo che il periodo di preavviso delle dimissioni inizi formalmente da subito.

Ecco alcuni esempi di lettera di preavviso di due settimane che vi aiuteranno a iniziare rapidamente senza tralasciare i dettagli più fini.

1. Modello di dimissioni di due settimane di Canva

via Canva Se volete una lettera di preavviso di due settimane elegante e ben progettata, il modello Two Week Resignation di Canva è un'ottima opzione.

È facile da usare e può essere personalizzato con nuovi elementi di design utilizzando l'interfaccia design-friendly di Canva per regolare font, colori e layout in base al proprio stile. Le funzionalità/funzione chiave di questo modello includono:

Interfaccia drag-and-drop: Aggiungi e personalizza facilmente caselle di testo, immagini e altri elementi di design

Aggiungi e personalizza facilmente caselle di testo, immagini e altri elementi di design Libreria estesa: Accesso a una vasta collezione di modelli, font e grafica pre-progettati

Accesso a una vasta collezione di modelli, font e grafica pre-progettati Funzionalità/funzione di collaborazione: Lavora alla tua lettera di dimissioni con altri in tempo reale

Lavora alla tua lettera di dimissioni con altri in tempo reale Opzioni di scaricamento: Salva il documento finale in vari formati, tra cui PDF, PNG e JPEG, in modo da poterlo allegare alla tua email di preavviso di due settimane

2. Modello di lettera di dimissioni per due settimane Word by Seek

via Cercare Se desiderate un modello di lettera di preavviso di due settimane senza fronzoli o design, il modello di lettera di dimissioni di due settimane di Seek è un'ottima opzione. Questo documento Word da scaricare è pulito e lineare, ideale per chi preferisce un look classico.

Consente di inserire rapidamente le informazioni necessarie, mantenendo le dimissioni educate e professionali. Il modello presenta ottime funzionalità/funzione, come ad esempio:

Struttura preformattata: Il modello delinea le sezioni chiave di una lettera di dimissioni, tra cui il nome, la posizione, le informazioni sul datore di lavoro, la data di entrata in vigore e una breve espressione di gratitudine

Il modello delinea le sezioni chiave di una lettera di dimissioni, tra cui il nome, la posizione, le informazioni sul datore di lavoro, la data di entrata in vigore e una breve espressione di gratitudine Campi personalizzabili: Sostituite facilmente il testo segnaposto con le vostre informazioni specifiche

Sostituite facilmente il testo segnaposto con le vostre informazioni specifiche **Formattazione professionale: il modello è stato progettato per avere un aspetto professionale e curato

Opzioni di scarico: Salvate il documento finale in vari formati di Microsoft Word da allegare facilmente a un'email o da stampare

3. Documento Google Lettera di dimissioni di due settimane modello da GDOC

via GDOC Per coloro che preferiscono i documenti Google per tutta la loro documentazione, sia essa una modello di curriculum o il modello di lettera di preavviso di due settimane, il documento Google Documenti Due settimane di dimissioni di GDOC fornisce un eccellente modello.

Questo modello consente una facile collaborazione e modifica su tutti i dispositivi, rendendolo un'opzione pratica per le modifiche rapide.

Il suo design lineare garantisce una comunicazione chiara e professionale delle dimissioni. Questo modello ci è piaciuto per le sue caratteristiche:

Struttura semplice : Il modello ha un design professionale che dettaglia le informazioni come il nome dell'azienda, l'indirizzo, il titolo del lavoro e la data di inizio del periodo di transizione [data odierna], e termina con una semplice frase di chiusura come "auguri" o "grazie"

: Il modello ha un design professionale che dettaglia le informazioni come il nome dell'azienda, l'indirizzo, il titolo del lavoro e la data di inizio del periodo di transizione [data odierna], e termina con una semplice frase di chiusura come "auguri" o "grazie" Modifica basata su cloud: Modifica la lettera di dimissioni direttamente nel vostro account Google, consentendovi di accedervi da qualsiasi dispositivo con connessione a Internet

Modifica la lettera di dimissioni direttamente nel vostro account Google, consentendovi di accedervi da qualsiasi dispositivo con connessione a Internet Funzionalità/funzione di collaborazione: Lavorate alla vostra lettera di dimissioni con altri in tempo reale

Lavorate alla vostra lettera di dimissioni con altri in tempo reale Opzioni di download: Scaricate il documento finale in vari formati di Google Documenti, tra cui PDF, DOCX e RTF

4. Documenti Google Lettera di preavviso di dimissioni di due settimane Modello di GDOC

via GDOC Un altro modello di preavviso di due settimane che ci è piaciuto è il documento Google Documenti Due settimane di preavviso di dimissioni di GDOC. È stato progettato per coloro che desiderano una lettera di dimissioni facile da modificare.

Il modello assicura che tutti i dettagli importanti siano coperti, compreso l'ultimo giorno di lavoro, mantenendo un tono professionale.

A renderlo eccezionale sono alcune funzionalità/funzione come:

Struttura dettagliata: Il modello include una sezione in cui si specificano le ragioni della partenza, che aiuta a mantenere una relazione positiva con il datore di lavoro

Il modello include una sezione in cui si specificano le ragioni della partenza, che aiuta a mantenere una relazione positiva con il datore di lavoro Guida aggiuntiva: Il modello offre suggerimenti e consigli per scrivere una lettera di dimissioni professionale e d'impatto

Il modello offre suggerimenti e consigli per scrivere una lettera di dimissioni professionale e d'impatto Facile da scaricare e stampare: Dal momento che non presenta troppi elementi di design, è possibile scaricare il documento finale in vari formati di Google Documenti, tra cui PDF, DOCX e RTF, o semplicemente fare una stampa che non richiederà troppe modifiche

Leggi anche: Come revocare l'accettazione di un lavoro

Creare lettere di dimissioni con ClickUp

Scrivere lettere di dimissioni efficaci e notificare le ultime due settimane di preavviso per chiudere le questioni in sospeso vi mostra come un professionista consumato. La maggior parte dei provider si aspetta che manteniate un atteggiamento professionale e che forniate loro tempo e supporto sufficienti per trovare un sostituto.

Per questo motivo ClickUp semplifica la stesura di una lettera professionale senza tralasciare i dettagli più importanti.

ClickUp offre funzionalità/funzione avanzate che facilitano la creazione di una lettera di dimissioni personalizzata in base alle vostre esigenze.

Crea, modifica e invia il tuo preavviso di due settimane con ClickUp Documenti

creare documentazione visivamente accattivante utilizzando i comandi slash e la formattazione ricca in ClickUp Docs_

Quando si scrive una lettera di preavviso di due settimane, la maggior parte delle persone utilizza ancora una semplice app per la documentazione. Da fare, ma mancano le funzionalità/funzione avanzate per aiutarvi a redigere una lettera di preavviso di due settimane visivamente accattivante e professionale. ClickUp Documenti trascende le semplici app di documentazione basate sul testo, fornendo tutti gli strumenti essenziali e avanzati necessari per creare e scaricare la vostra lettera di preavviso di due settimane. Queste funzionalità/funzione lo rendono lo strumento ideale per redigere la vostra lettera di preavviso di due settimane:

Formattazione del testo : Utilizza il grassetto, il corsivo, i titoli, lo stile del font, il colore e altre opzioni di formattazione per rendere la lettera visivamente accattivante e professionale

: Utilizza il grassetto, il corsivo, i titoli, lo stile del font, il colore e altre opzioni di formattazione per rendere la lettera visivamente accattivante e professionale Comandi slash : inserire rapidamente elementi come immagini, collegamenti e tabelle utilizzando semplici comandi. Ciò consente di aggiungere rapidamente punti elenco, modificare i titoli o altri tipi di formattare supportati da Markdown, il che lo rende ideale anche per coloro che non sono molto esperti di tecnologia

: inserire rapidamente elementi come immagini, collegamenti e tabelle utilizzando semplici comandi. Ciò consente di aggiungere rapidamente punti elenco, modificare i titoli o altri tipi di formattare supportati da Markdown, il che lo rende ideale anche per coloro che non sono molto esperti di tecnologia Collaborazione e commenti : Volete rivedere la vostra lettera prima di inviarla? O magari ricevere un feedback da un collega fidato? Condividete un link al documento in sola visualizzazione, consentendo loro di aggiungere commenti direttamente all'interno del documento e di collaborare in tempo reale

: Volete rivedere la vostra lettera prima di inviarla? O magari ricevere un feedback da un collega fidato? Condividete un link al documento in sola visualizzazione, consentendo loro di aggiungere commenti direttamente all'interno del documento e di collaborare in tempo reale Controllo della versione: Se avete aggiornato la lettera di dimissioni e volete controllare le opzioni precedenti, potete farlo facilmente grazie alla cronologia delle versioni. Ciò consente di confrontare più versioni e di apportare gli aggiornamenti necessari per inviare la migliore versione possibile

ClickUp Docs vi offre la versatilità necessaria per scrivere, modificare, formattare e inviare la vostra lettera di dimissioni di due settimane, assicurandovi che sia rifinita e professionale.

Utilizzate ClickUp Brain per migliorare o modificare la vostra lettera di preavviso di due settimane

scrivete, modificate e perfezionate le vostre email grazie a ClickUp Brain, l'assistente di scrittura IA integrato_

Per chi ha bisogno di un aiuto in più per esprimere i propri pensieri, ClickUp Brain può generare una lettera di dimissioni raffinata con pochi prompt.

L'assistente AI avanzato integrato in ClickUp vi aiuterà a migliorare i vostri contenuti, utilizzando le sue funzionalità/funzione avanzate di scrittura AI:

Migliorare la tonalità : Utilizzare la funzionalità/funzione di IA per perfezionare il tono della lettera, assicurando che rimanga professionale e leggermente personalizzata, riflettendo la vostra personalità unica

: Utilizzare la funzionalità/funzione di IA per perfezionare il tono della lettera, assicurando che rimanga professionale e leggermente personalizzata, riflettendo la vostra personalità unica Controllare la grammatica e l'ortografia : L'assistente IA analizza la lettera alla ricerca di errori grammaticali o refusi, garantendo un prodotto finale pulito e curato

: L'assistente IA analizza la lettera alla ricerca di errori grammaticali o refusi, garantendo un prodotto finale pulito e curato Generazione del contenuto : Volete utilizzare più versioni per finalizzare la lettera di preavviso di due settimane più adatta? Chiedete all'assistente IA di creare intere sezioni e variazioni in base ai prompt che fornirete. In questo modo si risparmia il tempo e il lavoro richiesto dalla ricerca di più versioni e si ottiene l'opzione migliore per le proprie esigenze

: Volete utilizzare più versioni per finalizzare la lettera di preavviso di due settimane più adatta? Chiedete all'assistente IA di creare intere sezioni e variazioni in base ai prompt che fornirete. In questo modo si risparmia il tempo e il lavoro richiesto dalla ricerca di più versioni e si ottiene l'opzione migliore per le proprie esigenze Suggerimenti avanzati basati sull'IA: Se si utilizza un modello di lettera di preavviso di due settimane, l'assistente IA offre suggerimenti per migliorare il flusso, accorciare frasi lunghe o persino rielaborare frasi scomode per garantire che il messaggio venga comunicato correttamente

Sia che vogliate essere brevi, sia che vogliate includere informazioni più dettagliate, potrete recuperare facilmente i dettagli giusti e scrivere una lettera di dimissioni con preavviso di due settimane professionale senza perdere un colpo.

Potete anche chiedere a ClickUp Brain di creare da zero una lettera di dimissioni di due settimane in base al prompt che avete condiviso.

generare un'email personalizzata di preavviso di due settimane con ClickUp Brain

Cosa c'è di più? Utilizzatelo per formare un riepilogo/riassunto della vostra lettera di preavviso di due settimane, che potrete condividere come messaggio prima di di lasciare l'area di lavoro Slack o altre chat, salutando tutti i colleghi e i collaboratori.

Mantieni professionale la tua lettera di preavviso di 2 settimane con ClickUp

Lasciare la propria azienda per una nuova è sempre una decisione difficile per molti. Tuttavia, non è necessario Da fare bruciando i ponti con l'attuale datore di lavoro. Un modello di lettera di preavviso di due settimane assicura che le cose rimangano professionali.

Con ClickUp è possibile scrivere dimissioni professionali e facilitare la transizione. Un elenco di attività nella piattaforma vi aiuterà a gestire le vostre ultime responsabilità e a garantire che tutto sia coperto dopo la vostra partenza.

Quindi, dal momento in cui inviate la lettera di preavviso di due settimane fino all'ultimo giorno in azienda, mantenete la professionalità con ClickUp e assicuratevi di avere un'uscita senza problemi. Iscriviti oggi e scoprite le potenti funzionalità di ClickUp per la comunicazione e la gestione delle attività.