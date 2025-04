6 modelli di Sequenza Excel gratis per visualizzare le attività cardine del progetto

Quando tutti i membri del team possono vedere esattamente cosa c'è da fare e quando, le cose vengono terminate più velocemente e con meno grattacapi.

Microsoft Excel offre gratis modelli di attività cardine del progetto che aiutano a visualizzarle con indicatori di stato, stato personalizzato delle attività e altro ancora. Con una maggiore visibilità degli oggetti, delle scadenze e delle eventuali sfide, è possibile creare una tabella di marcia per guidare il team verso l'esito positivo.

In questo post del blog, parleremo di alcuni dei migliori modelli gratuiti di Sequenza in Excel e vi offriremo un bonus per la vostra attività Alternativa di Excel per creare sequenze di progetti ancora migliori.

Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo.

Cosa rende un buon modello di Sequenza di progetto in Excel?

Un buon modello di timeline Excel è uno strumento semplice ma flessibile che aiuta a mappare l'intero piano del progetto su una timeline visiva. Essi centralizzano la gestione delle attività e delle risorse per mantenere allineati gli stakeholder, identificare tempestivamente i colli di bottiglia mappando le dipendenze e mantenere il progetto in carreggiata dall'inizio alla fine.

Per garantire che un modello di timeline di progetto ottimizzi in modo efficiente i processi e i flussi di lavoro, cercate le seguenti funzionalità:

Facile da usare : Scegliete un modello Excel di timeline semplice e chiaro, in modo che voi e il vostro team possiate vedere facilmente l'intero progetto con una sola occhiata

: Scegliete un modello Excel di timeline semplice e chiaro, in modo che voi e il vostro team possiate vedere facilmente l'intero progetto con una sola occhiata Collaborazione in tempo reale : Scegliete un modello di sequenza temporale che mantenga tutti sulla stessa pagina su obiettivi e scadenze con una collaborazione in tempo reale

: Scegliete un modello di sequenza temporale che mantenga tutti sulla stessa pagina su obiettivi e scadenze con una collaborazione in tempo reale Barre di avanzamento visive : scegliete un modello di timeline del progetto con barre di avanzamento per monitorare lo stato di avanzamento di ogni attività

: scegliete un modello di timeline del progetto con barre di avanzamento per monitorare lo stato di avanzamento di ogni attività Personalizzazione: Scegliete un modello in cui sia possibile modificare il layout, i colori e i blocchi percreare una sequenza temporale del progetto che si adatta perfettamente alle esigenze del team

Scegliete un modello in cui sia possibile modificare il layout, i colori e i blocchi percreare una sequenza temporale del progetto che si adatta perfettamente alle esigenze del team Automazioni: Scegliete una Sequenza che aggiorna automaticamente i dati del progetto, in modo che il team abbia sempre le informazioni più recenti

💡Pro Tip: Utilizzate software di Sequenza del progetto per una migliore gestione di tempi, risorse, carichi di lavoro e rischi. Possono anche facilitare la reportistica in tempo reale con dashboard personalizzati.

6 Modelli di Sequenza FreeExcel

1. Modello di Sequenza di base di Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Basic-Sequenza-Template-by-Template.net\_.png Modello di Sequenza di base del progetto da Template.net /$$$img/

via Modello.net Se siete un project manager, probabilmente state cercando un modo semplice per monitorare le vostre attività. Il Modello di Sequenza di base di Template.net da fare è proprio questo: tenere le cose organizzate senza problemi.

Il suo design user-friendly consente di aggiungere attività, impostare scadenze, assegnare titolari di attività e tenere traccia delle attività cardine senza soluzione di continuità.

Le funzionalità/funzione chiave includono:

Campi personalizzabili : Sequenza dei progetti per adattarli al vostro progetto

: Sequenza dei progetti per adattarli al vostro progetto Struttura adattabile : Modificare le sezioni per soddisfare le esigenze di un progetto unico

: Modificare le sezioni per soddisfare le esigenze di un progetto unico Visualizzazione dei dati cancellata: Utilizzare grafici e diagrammi per una rapida panoramica dello stato di avanzamento

Con questo modello, tutto è disposto in modo chiaro in modo da poter vedere facilmente lo stato di avanzamento del progetto e migliorare la gestione del tempo del progetto .

Ideale per: Titolari di piccole aziende che desiderano visualizzare gli aggiornamenti dei progetti e le panoramiche finanziarie in un unico posto.

2. Modello di Sequenza trimestrale di Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Quarterly-Sequenza-Template-by-Template.net-.png Sequenza trimestrale del progetto da Template.net /$$$img/

via Modello.net In qualità di manager, la pianificazione trimestrale potrebbe essere uno degli elementi principali del vostro elenco di cose da fare. Con il Modello di Sequenza trimestrale da Template.net organizzare obiettivi, attività e progetti per ogni trimestre diventa un gioco da ragazzi

Suddividete la tempistica del progetto in quattro trimestri (Q1, Q2, Q3, Q4), aiutandovi ad assegnare le attività, a monitorare le attività cardine, gli eventi chiave e a monitorare lo stato.

In questo modo, individuerete tempestivamente eventuali ritardi e risolvere i problemi più comuni di gestione del tempo nella Sequenza del progetto.

Ideale per: Progetti in cui gli stakeholder vogliono visibilità su una ripartizione trimestrale di obiettivi, attività e attività cardine.

3. Proposta di ricerca Sequenza Gantt Chart modello da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Research-Proposal-Sequenza-Gantt-Chart-Template-by-Template.net-.png Grafico Gantt della proposta di ricerca Sequenza da Template.net /%img/

via Modello.net Se avete per le mani un progetto di ricerca, il sito web di Proposta di ricerca Sequenza Grafico di Gantt da Template.net è perfetto per tenere tutto organizzato, indipendentemente dalla complessità del progetto.

Questo semplice modello di timeline del progetto vi aiuta a gestire ogni passaggio, dall'organizzazione delle attività e l'impostazione delle sequenze temporali al monitoraggio dello stato e all'allocazione delle risorse.

Inoltre, vi fornisce la chiarezza necessaria per rimanere in carreggiata e raggiungere con sicurezza ogni attività cardine del vostro piano di progetto.

Ideale per: Progetti di ricerca in cui le attività cardine e le scadenze devono essere monitorate in ordine cronologico

4. Sequenza di attività modello di Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Task-Sequenza-Template-by-Template.net-.png Sequenza di attività da Template.net /%img/

via Modello.net Se avete un mucchio di progetti in corso e continuate a perdere il monitoraggio dello stato di avanzamento, l'opzione Sequenza di attività da Template.net può risolvere tutto organizzando le attività in ordine cronologico e tenendo sotto controllo le scadenze.

Grazie a funzionalità/funzione come la pianificazione delle attività, il monitoraggio dello stato di avanzamento e la facile collaborazione, è possibile assegnare rapidamente le attività, aggiungere note e mantenere tutti sulla stessa pagina.

Questo modello di timeline del progetto traccia i nomi delle attività, le date di inizio e fine, le attività cardine e lo stato di avanzamento. È un modo intelligente per tenere sotto controllo il programma del progetto e mantenere la produttività.

Ideale per: Gestire le attività quotidiane di piccoli team e facilitare la collaborazione tra i membri del team.

5. Modello di Sequenza del progetto di quattro settimane di Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Four-Week-Project-Sequenza-Template-by-Microsoft-.png Sequenza del progetto di quattro settimane modello Microsoft /$$$img/

via Microsoft Se si sta gestendo un progetto complesso e si ha solo un mese per completarlo, l'opzione Sequenza di progetti di quattro settimane di Microsoft è il modo perfetto per organizzare le attività nell'arco di quattro settimane.

Aggiungete attività, fissate scadenze, assegnate membri del team e seguite lo stato in un layout semplice e chiaro con questo modello di calendario del progetto. Questo modello rende super facile per tutti monitorare e gestire le scadenze settimanali.

Ideale per: Project manager che supervisionano progetti complessi con sprint mensili.

6. Modello di diagramma di Gantt del Data Tracker di Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Data-Tracker-Gantt-Chart-Template-by-Microsoft.png Modello di grafico Gantt del Data Tracker di Microsoft /$$$img/

via Microsoft Se si desidera creare rapidamente un grafico Gantt in Excel per visualizzare lo stato di avanzamento di un progetto in base alle date, è possibile trovare questo Modello di Gantt Date Tracker di Microsoft utile.

È sufficiente inserire dati come le attività, le date di inizio e fine, le attività cardine e il modello di diagramma di Sequenza del progetto aggiorna automaticamente gli stati man mano che le attività vengono completate.

Regolate il formato per personalizzare facilmente l'aspetto della vostra sequenza temporale del progetto, rendendo tutto chiaro e facile da visualizzare.

Ideale per: Teams di grandi dimensioni che cercano uno strumento semplice per mantenere tutti allineati sullo stato delle attività.

Limiti dell'uso di Excel per i modelli di Sequenza

I modelli di Microsoft Excel per le tempistiche dei progetti sembrano inizialmente molto adatti per le sequenze temporali dei progetti, ma possono rivelarsi inadeguati quando si tratta di gestire progetti complessi con team interfunzionali. Ecco perché:

Personalizzazione limitata : I modelli di Sequenza non sono molto flessibili, quindi creare qualcosa di interattivo o divertente può essere difficile

: I modelli di Sequenza non sono molto flessibili, quindi creare qualcosa di interattivo o divertente può essere difficile Nessuna automazione : Nessun aggiornamento automatico, promemoria o monitoraggio automatico dello stato. Da fare manualmente: si passerà del tempo in più

: Nessun aggiornamento automatico, promemoria o monitoraggio automatico dello stato. Da fare manualmente: si passerà del tempo in più Nessuna collaborazione in tempo reale : Poiché non è possibile collaborare con il team in tempo reale con un modello Excel, il coordinamento del team può essere difficile

: Poiché non è possibile collaborare con il team in tempo reale con un modello Excel, il coordinamento del team può essere difficile Nessuna integrazione : Excel non si integra con altri strumenti di project management, rendendo difficile l'integrità dei dati

: Excel non si integra con altri strumenti di project management, rendendo difficile l'integrità dei dati Sicurezza limitata: Funzionalità/funzioni di sicurezza avanzate come il controllo degli accessi e la crittografia non fanno parte dell'accordo, quindi i vostri dati sensibili non sono al sicuro come dovrebbero

💡Pro Tip: Non avete trovato quello che fa per voi? Scoprite come creare il vostro sequenza del progetto in Excel con la nostra guida dettagliata.

Modelli alternativi di Sequenza in Excel

I modelli di Sequenza di Excel sono gratis e facili da usare, ma mancano di forti funzionalità di collaborazione e di gestione delle attività. ClickUp è invece uno strumento di project management all-in-one che aiuta a creare sequenze temporali dettagliate per i progetti. I suoi modelli personalizzabili di cronologia dei progetti si sincronizzano con il flusso di lavoro, riducendo il lavoro manuale e consentendo un flusso di dati continuo tra i sistemi.

1. Sequenza del progetto ClickUp Modello di lavagna online

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-125.png Sequenza di lavagne online per progetti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205449952&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Con il Sequenza di progetti ClickUp per la lavagna online il modello di lavagna online di ClickUp consente di mappare l'intero progetto su una lavagna digitale. Utilizzatela per collaborare con il vostro team, fare brainstorming di idee, assegnare attività, impostare scadenze, monitorare attività cardine e altro ancora.

Il modello consente di visualizzare una grande immagine del progetto, aiutandovi a individuare i colli di bottiglia e a condividere senza sforzo gli aggiornamenti con il team.

Combinate questo modello con Documenti di ClickUp per delineare l'ambito del progetto, stabilire obiettivi chiari in termini di sequenza e documentare i punti di discussione della sessione di brainstorming. Le sue funzionalità/funzione di documentazione centralizzata consentono di collaborare alla definizione degli oggetti, delle attività e delle attività cardine da includere.

È anche possibile creare pagine nidificate per fasi specifiche del progetto, per facilitare l'organizzazione. Inoltre, è possibile contrassegnare le pagine come wiki verificate per rendere immediatamente disponibili le informazioni corrette.

Ideale per: I project manager che desiderano una sequenza temporale chiara e semplice per tenere tutti sulla stessa pagina e garantire il corretto svolgimento dei progetti.

2. Modello di Sequenza Gantt per progetti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-245.png Modello di Gantt Sequenza di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200604864&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Cercate un modello di sequenza dei progetti per tenere sotto controllo le attività aziendali quotidiane?

Salutate il modello Modello di Sequenza del progetto ClickUp Gantt ! Questo modello gestisce anche i progetti più difficili con stati personalizzati come Bloccato, Completato, In corso, In revisione e Da fare.

La parte migliore? La scheda temporale si aggiorna automaticamente man mano che si completano le attività, fornendo una visualizzazione chiara con barre cancellate a colori e tag di priorità.

Il monitoraggio delle scadenze giornaliere è facile grazie alle cinque diverse visualizzazioni: Mensile, Annuale, Riepilogo/riassunto e Guida introduttiva.

Per una maggiore organizzazione, è possibile utilizzare la funzione Vista Bacheca in ClickUp . Creare sottogruppi (o corsie) per organizzare le attività in base al responsabile, alla priorità o al tipo di lavoro. Questo aiuta a vedere tutto più chiaramente e a gestire meglio le attività.

Ideale per: I project manager che desiderano monitorare quotidianamente le attività aziendali utilizzando un grafico Gantt.

Bonus: Grafico di Gantt e Sequenza: Cosa sono e come si usano?

3. Sequenza dei progetti di marketing ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Marketing-Project-Sequenza-Template.png Sequenza del progetto di marketing di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205346470&department=marketing Scaricare questo modello /$$$cta/

Per dare vita al vostro piano di marketing avete bisogno degli strumenti e dei sistemi giusti.

Che si tratti della creazione di contenuti, del lancio di un prodotto o della gestione di campagne, gli strumenti e i sistemi giusti per dare vita al vostro piano di marketing Sequenza dei progetti di marketing ClickUp organizza le attività di marketing e consente di monitorare lo stato del team.

Inoltre, le attività possono essere classificate in stati come Interrotto, Valutazione, Esecuzione, Non iniziato, e Piano.

E non finisce qui: monitoraggio del tempo, tag e avvisi di dipendenza sono inclusi per aiutare il team a rimanere allineato e a raggiungere gli obiettivi di marketing senza problemi.

Con Obiettivi di ClickUp è possibile impostare obiettivi realistici e misurabili come:

Aumentare il coinvolgimento sui canali dei social media

Aumentare il traffico organico verso il vostro sito web

Ridurre il tasso di abbandono fornendo una migliore esperienza al cliente

Impostate la vostra sequenza temporale, monitorate lo stato di avanzamento e guardate i vostri obiettivi prendere vita man mano che raggiungete ogni attività cardine.

Ideale per: I responsabili marketing vogliono pianificare, programmare e visualizzare l'intero piano di marketing dall'inizio alla fine.

4. Modello di Sequenza compilabile di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-53.jpeg Modello di Sequenza compilabile di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211293448 Scaricare questo modello /$$$cta/

Quando avete bisogno di ordinare velocemente le Sequenze dei vostri progetti, il modello Modello di Sequenza compilabile di ClickUp è un salvavita. Viene fornito con una tempistica di progetto precostituita da compilare, in modo da poter vedere la sequenza temporale del progetto dall'inizio alla fine e pianificare facilmente eventi e scadenze importanti.

Aggiungete o rimuovete facilmente le attività, condividete le sequenze temporali per avere un feedback e tenete traccia del budget e delle attività cardine senza perdere tempo.

Ecco cosa vi permette di fare il modello:

Monitorare il costo effettivo per vedere quanto è stato speso finora

per vedere quanto è stato speso finora Tenere d'occhio il Budget allocato per non sforarlo

per non sforarlo Assegnare specifici Giorni assegnati alle attività per rimanere in linea con i tempi

alle attività per rimanere in linea con i tempi Usate la formula Giorni (suggerita) per calcolare la durata delle attività

per calcolare la durata delle attività Etichettate la fase del progetto in cui vi trovate per tenere tutti sulla stessa pagina

in cui vi trovate per tenere tutti sulla stessa pagina Contrassegnare facilmente il Completamento dell'attività in modo da sapere esattamente cosa è stato terminato e cosa è rimasto

Ideale per: I project manager che cercano modelli di timeline strutturati e vuoti per visualizzare rapidamente timeline complesse e iniziare immediatamente.

5. Modello di lavagna online ClickUp Sequenza

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-575.png Modello di lavagna online di ClickUp Sequenza https://app.clickup.com/signup?template=t-211237416&department=pmo Scaricare questo modello /$$$cta/

Chi non ama una lavagna online divertente e interattiva?

Personalizzate la lavagna Modello di lavagna online di ClickUp Sequenza con attività, durate, dipendenze e altro.

Utilizzate la Sequenza orizzontale per i passaggi o le fasi e l'asse verticale per il calendario del progetto. Cambiate i colori dei blocchi o aggiungete note adesive per evidenziare attività cardine, scadenze o attività chiave.

Inoltre, le lavagne online aiutano i team a liberarsi dai processi tradizionali basati sui documenti, visualizzando il ciclo di vita del progetto.

Potete facilmente combinare questo modello con tecniche di rappresentazione visiva come mappe mentali, brainwriting o bubble mapping, consentendo ai team di pensare fuori dagli schemi. È un modo perfetto per pianificare la sequenza temporale del progetto, promuovendo al contempo la creatività e la collaborazione.

Ideale per: I project manager che desiderano creare una sequenza temporale in modo facile, divertente e visivamente accattivante.

6. Modello di Sequenza per progetti creativi ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Creative-Project-Sequenza-Template.png Sequenza del progetto creativo di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205486194&department=creative-design Scarica questo modello /$$$cta/

Come project manager, sapete quanto possano essere difficili i progetti creativi. È qui che il Sequenza dei progetti creativi ClickUp può essere d'aiuto!

Fornisce una chiara tabella di marcia visiva di tutte le attività, rendendo l'organizzazione del progetto un gioco da ragazzi. È possibile mappare ogni fase, fissare obiettivi e creare sequenze temporali che abbiano un senso.

Aprite il modello di Sequenza del progetto in ClickUp per avere una panoramica chiara del vostro progetto e personalizzate le sottocategorie per iniziare in pochi secondi. Una volta inseriti i dati, è possibile individuare immediatamente le attività in corso o in ritardo e apportare modifiche prima che sia troppo tardi.

Ideale per: I project manager che desiderano visualizzare l'intero progetto creativo, dall'ideazione al completamento, in una sequenza temporale efficace.

7. Modello di Sequenza per l'implementazione del software ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Software-Rollout-Project-Sequenza-Template.png Modello di Sequenza del progetto di lancio del software ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182171603&department=engineering-product Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di Sequenza per l'implementazione del software ClickUp è stato progettato per mantenere la comunicazione tra tutti i team coinvolti nel progetto di rollout del software. Con sezioni chiare per ogni fase, responsabilità del team, costi stimati e sequenze, tutti sanno esattamente cosa sta succedendo e quando.

Questa rappresentazione visiva facilita il monitoraggio dello stato di avanzamento, l'individuazione degli ostacoli e l'aggiustamento della Sequenza del progetto, se necessario. Si tratta di ottimizzare il flusso di lavoro con il monitoraggio agile del tempo e mantenere i team al corrente di tutto.

Ma se vi sentite sopraffatti da tutte le attività, ClickUp Brain , l'assistente IA integrato di ClickUp, può aiutare. Basta porre domande come:

Quali sono le attività urgenti?

Cosa è in ritardo?

Quali attività sono ancora aperte e assegnate a me?

L'IA vi darà risposte rapide, consentendovi di modificare al volo il programma del progetto. Inoltre, ottimizza il flusso di lavoro, garantendo che nulla vada perso. È la combinazione perfetta di pianificazione strutturata del progetto e project management intelligente!

Ideale per: I gestori del team che desiderano coordinare diversi team e parti interessate per il lancio di un software.

**Per saperne di più Come creare una roadmap del progetto? (con esempi)

8. Modello di roadmap del progetto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-143.png Modello di roadmap del progetto ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102456720&department=engineering-product Scarica questo modello /$$$cta/

Avete una visione di prodotto a lungo termine o vi state preparando a lanciare una nuova funzionalità/funzione? Il Modello di roadmap di ClickUp è il segreto per un piano di progetto e una collaborazione di team senza intoppi.

Progettato pensando ai team che si occupano di sviluppo di prodotti, questo modello è dotato di elenchi trimestrali precostituiti, campi personalizzati e visualizzazioni per tenere le fasi di produzione e le sequenze in un unico posto.

Utilizzatelo per aggiungere facilmente dettagli chiave e personalizzare l'area di lavoro con campi come Stati di produzione, Tipo, Priorità, Avanzamento, Date di scadenza, Assegnatari e Durata stimata.

Inoltre, è possibile personalizzare e utilizzare queste cinque distinte visualizzazioni per visualizzare l'intera release del prodotto:

Vista Elenco

Vista Carico di lavoro

Visualizzazione del calendario

Vista Gantt

Vista Bacheca

Sia che abbiate un piccolo team o un progetto complesso, questo modello vi fornisce tutti gli strumenti necessari per potenziare il processo di sviluppo del prodotto!

Ideale per: Team di sviluppo prodotto che vogliono monitorare lo stato del piano di rilascio di funzionalità/funzione o prodotto.

9. Modello di roadmap aziendale di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-584.png Modello di roadmap aziendale ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205392700&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di roadmap aziendale di ClickUp presenta tutto ciò che serve per un progetto senza intoppi: obiettivi aziendali, strategie, attività, attività cardine e sequenze temporali, tutto in un unico punto.

Tenete sotto controllo i progetti con stati come Annullato, Terminato, In Corso, In Attesa e Da fare. Inoltre, è possibile tenere sotto controllo dati importanti come Quadrimestre, Durata giorni, Obiettivi strategici, Allegati e Categorie aziendali con campi personalizzati.

E la ciliegina sulla torta? Visualizzate più volte Tutte le iniziative per trimestre, la Guida introduttiva, la Gantt della Roadmap e la Sequenza per categoria di business per rimanere in carreggiata e raggiungere i vostri obiettivi aziendali!

Ideale per: I titolari di business che desiderano creare una rappresentazione visiva efficace delle loro strategie aziendali.

10. Modello di grafico Gantt semplice di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-393.png Modello di grafico ClickUp Simple Gantt Chart https://app.clickup.com/signup?template=t-180546792&department=other Scarica questo modello /$$cta/

Avete la sensazione di avere un elenco infinito di attività per il vostro team, senza sapere cosa sia stato terminato e cosa sia ancora in sospeso? Peggio ancora, l'elenco continua a crescere e il monitoraggio di tutto sembra impossibile.

È in questi casi che vi serve il Modello di grafico Gantt semplice di ClickUp . Organizza tutte le attività in un grafico Gantt chiaro e di facile lettura con viste Gantt, Elenco e Docs. È possibile vedere le attività iniziate, le date di scadenza, le priorità, i titolari delle attività, lo stato di avanzamento e persino i commenti, tutto in un unico posto.

Le attività possono essere colorate con verde, viola e cenere, rispettivamente per Completato, In Corso e Da fare. Inoltre, è possibile monitorare la fase del progetto, controllare lo stato di avanzamento del progetto e aggiungere eventuali allegati, tutto dalla stessa visualizzazione.

Ideale per: I project manager che desiderano visualizzare le dipendenze e le sfide del progetto utilizzando un semplice grafico Gantt.

Raggiungere le attività cardine del progetto con i modelli di ClickUp

I modelli di timeline di progetto consentono di visualizzare chiaramente tutto: attività, tappe, scadenze e altro ancora.

Da fare, Microsoft Excel, che però può risultare un po' elementare per la pianificazione del progetto.

È qui che ClickUp si distingue. I suoi modelli di sequenza temporale presentano funzionalità avanzate di visualizzazione, monitoraggio in tempo reale e automazione, portando il project management a un livello completamente nuovo.

Inoltre, è possibile personalizzare questi modelli per adattarli alle esigenze, alle preferenze, ai flussi di lavoro e al piano di progetto della vostra organizzazione. Provate gratuitamente ClickUp per sperimentare una collaborazione e una visualizzazione migliori.