Come guidare il cambiamento con il modello di cambiamento di Lewin’

In un mondo in cui rimanere fermi significa rimanere indietro, le organizzazioni devono accogliere il cambiamento a braccia aperte.

Sapete che se la vostra azienda non si adatta al nuovo stato, probabilmente diventerà presto obsoleta.

Quindi, come si può cavalcare l'onda tecnologica senza sconvolgere le operazioni o, peggio ancora, senza perdere opportunità di guadagno?

La risposta è il cambiamento organizzativo. Psicologi e ricercatori hanno sviluppato diverse teorie del cambiamento per aiutare le aziende a gestire le reazioni dei dipendenti ai cambiamenti organizzativi.

Il Modello di cambiamento di Lewin offre un quadro potente per rendere il processo più fluido per tutti i membri dell'organizzazione.

Continuate a leggere per saperne di più su come guidare il cambiamento con il modello di Lewin in 3 passaggi e su come implementare efficacemente ogni fase.

I fondamenti del Modello di cambiamento di Lewin

Prima di parlare di come utilizzare il Modello di cambiamento di Lewin per gestire il cambiamento organizzativo, è necessario conoscere meglio chi era Lewin e cosa comporta la sua teoria.

Chi era Kurt Lewin?

Kurt Lewin, nato il 9 settembre 1890, è stato uno psicologo tedesco-americano spesso definito il padre della psicologia sociale. È stato uno dei primi a delineare lo sviluppo organizzativo, dando forma al modo in cui oggi comprendiamo il cambiamento nelle aziende.

Lewin ha lavorato con le migliori università come l'Università di Berlino, il MIT e Stanford, lasciando un impatto duraturo con le sue intuizioni sul processo di implementazione del cambiamento. Il suo lavoro, in particolare il modello di gestione del cambiamento di Lewin, è ancora oggi un punto di riferimento per le organizzazioni che vogliono implementare con successo le iniziative di cambiamento.

Cos'è il modello di Lewin per il cambiamento?

La teoria del cambiamento di Lewin è una strategia aziendale che cambia la vita. Aiuta le aziende a gestire i cambiamenti organizzativi in modo fluido.

Grazie ad essa, le organizzazioni decodificano il motivo per cui le persone reagiscono nel modo in cui fanno e imparano come gestire il cambiamento naturalmente, in modo che non risulti caotico. Che si tratti di rifare la struttura organizzativa o di dare una nuova direzione ai flussi di lavoro esistenti, il modello di cambiamento di Lewin consiste nel semplificare le transizioni.

Il Modello di cambiamento di Kurt Lewin suddivide il cambiamento in tre fasi: congelamento, cambiamento e congelamento. Indica come gestire il cambiamento e ridurre le reazioni di tutti i soggetti coinvolti.

Esaminiamo il modello di gestione del cambiamento di Lewin in modo più dettagliato e capiamo come applicarlo alla vostra azienda.

Le tre fasi del cambiamento

Ciascuna fase del modello di Lewin per la gestione del cambiamento delinea le attività critiche che preparano i dipendenti alle transizioni imminenti e assicurano un'implementazione fluida del cambiamento.

La gestione del cambiamento non è un lavoro per una sola persona, ma anche con un team solido avrete bisogno di tutto l'aiuto possibile: strumenti software, processi semplici e sistemi affidabili. **ClickUp **Come piattaforma completa di project management, aiuta a semplificare i processi di change management end-to-end, dalla valutazione delle esigenze organizzative alla preparazione della forza lavoro per la transizione, fino alla garanzia che il cambiamento sia fluido e sostenibile.

Ecco come gestisce le diverse fasi del processo di cambiamento.

Fase 1: Scongelamento-Preparazione alla trasformazione

In questa fase, le aziende si rendono conto che è giunto il momento di promuovere il cambiamento. I soggetti chiave valutano la configurazione attuale per individuare ciò che è obsoleto e determinare ciò che deve essere migliorato. È qui che ci si scrolla di dosso le vecchie abitudini e ci si prepara al nuovo stato.

Aspetti chiave della fase Unfreeze nel modello di cambiamento di Lewin:

Riconoscere la necessità di un cambiamento: è il momento in cui si riesamina lo stato delle cose. Identificate il motivo per cui l'organizzazione ha bisogno di un cambiamento e analizzate le sfide, i processi attuali e i fattori esterni per trovare una solida giustificazione

è il momento in cui si riesamina lo stato delle cose. Identificate il motivo per cui l'organizzazione ha bisogno di un cambiamento e analizzate le sfide, i processi attuali e i fattori esterni per trovare una solida giustificazione Ottenere l'adesione dei dipendenti: È tutta una questione dicomunicazione del team. Spiegate perché il cambiamento è importante e chiarite come ne beneficeranno tutti. Questo passaggio imposta la fase per un esito positivo del cambiamento organizzativo

È tutta una questione dicomunicazione del team. Spiegate perché il cambiamento è importante e chiarite come ne beneficeranno tutti. Questo passaggio imposta la fase per un esito positivo del cambiamento organizzativo **Mostrare come questi cambiamenti possano avere un impatto positivo e perché il non fare nulla potrebbe in realtà frenare l'azienda. Mantenere alto lo spirito in modo da poter mantenere lo slancio durante l'intero processo di cambiamento

💡Pro Tip: Quando si pianifica una strategia di cambiamento, utilizzate il trendspotting per identificare le innovazioni emergenti che possono aumentare la crescita della vostra organizzazione

Ecco quattro consigli per aiutarvi a gestire la fase di Unfreeze:

1. Valutare i sistemi attuali utilizzando ClickUp Dashboard

Ottenete informazioni approfondite sui vostri processi attuali con ClickUp Dashboard. Monitorate la distribuzione del carico di lavoro, il tempo dedicato alle attività e la produttività del team per capire l'efficienza dei dipendenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Dashboard semplificato /$$$img/

Visualizzate lo stato di avanzamento del progetto con le dashboard di ClickUp

Individuate i colli di bottiglia nella distribuzione delle attività e nella capacità dei team per creare team agili e pronti a tutto. Utilizzate le dashboard per analizzare i bilanci e creare reportistica su entrate, spese e reddito netto per ridurre i costi.

Calcolate il ROI dei processi esistenti per supportare il cambiamento. ClickUp modelli di gestione del cambiamento forniscono un quadro strutturato per gestire facilmente transizioni complesse e per completare la visibilità di obiettivi, risorse, sequenze, ecc.

2. Mantenere tutti allineati sugli oggetti con ClickUp Obiettivi

Ora che sapete quali aree aziendali devono essere modificate, definite gli obiettivi per implementarli sistematicamente. Iniziate con l'impostazione di obiettivi realistici usando Obiettivi di ClickUp .

Per ogni obiettivo, definite dei traguardi numerici, monetari o di attività per rendere più facile il monitoraggio dello stato. Per evitare ritardi, stabilite una Sequenza chiara per i vostri traguardi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-610.png Utilizzate ClickUp Obiettivi per monitorare gli obiettivi quando implementate il cambiamento utilizzando il Modello di cambiamento di Lewin /$$$img/

Creare traguardi misurabili per tenere traccia del proprio stato utilizzando ClickUp Obiettivi

3. Pianificate e documentate le modifiche proposte con ClickUp Documenti

Delineate i cambiamenti imminenti e assicuratevi che le persone chiave e i dipendenti abbiano accesso a tutte le informazioni in un unico punto.

Con Documenti di ClickUp crea basi di conoscenza, wiki e guide ai prodotti per un trasferimento efficace delle conoscenze. Inoltre, potete collaborare con il vostro team in tempo reale, creare pagine annidate, utilizzare divertenti opzioni di stile e risparmiare tempo con i modelli.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Connect-ClickUp-Docs-to-Workflows.gif Connessione di ClickUp Docs ai flussi di lavoro per implementare con esito positivo il cambiamento utilizzando il Modello di cambiamento di Lewin /$$$img/

Creare una documentazione dettagliata per le vostre iniziative di cambiamento utilizzando ClickUp Docs

Facilitate il vostro lavoro con i documenti precostruiti Modello di piano di gestione del cambiamento di ClickUp per documentare la vostra strategia di cambiamento. Include tutto ciò che serve per implementare i cambiamenti proposti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Change-Management-Plan-Template.png Modello di piano di gestione del cambiamento di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-115385254&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Con questo modello:

Delinea i dettagli e la sequenza delle attività che contribuiranno all'esito positivo dell'implementazione del cambiamento

Informare gli stakeholder e i team interni sui loro ruoli e responsabilità

Stabilire canali di comunicazione per rispondere alle preoccupazioni e alle query dei dipendenti

Ottenere informazioni basate sui dati relativi alle iniziative di cambiamento per individuare tempestivamente le criticità

Mappare una sequenza temporale per l'implementazione dei cambiamenti, in modo che tutto rimanga in linea con i tempi

Il nostro più recente apprezzamento dell'impatto collaborativo di ClickUp è avvenuto durante il lavoro sul piano dei contenuti per il lancio di un prodotto. Siamo stati in grado di costruire e mantenere un repository di contenuti utilizzando lo strumento docs, che includeva una struttura gerarchica, una modifica collaborativa e potenti funzionalità/funzione di embedding._

Michael Holt, CEO, EdgeTech

4. Collaborate con il vostro team in tempo reale sulle lavagne online di ClickUp

Utilizzare Lavagne online ClickUp per spiegare visivamente le idee e chiarire a tutti il processo di cambiamento. Permettono di:

Mappare i pensieri, collegare le idee con linee e aggiungere connessioni o immagini per definire il contesto

Dopo il brainstorming, convertire le idee in attività tracciabili direttamente dalla lavagna online

Assegnate queste attività ai membri del team per dare il via alla vostra strategia di cambiamento in pochissimo tempo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Whiteboard-gif.gif Lavagne online con funzionalità/funzione di collaborazione gif /$$$img/

Brainstorming virtuale su una tela digitale con le lavagne online di ClickUp

**Per saperne di più L'importanza del change management nell'implementazione di un progetto

Fase 2: Cambiamento - Navigazione nella transizione

In questa fase inizia la vera transizione. Vengono implementati nuovi processi e sistemi e i dipendenti vengono formati per adattarsi ai cambiamenti.

Aspetti chiave della fase Cambiamento del Modello di gestione del cambiamento di Lewin:

Implementare il cambiamento : Realizzare tutte le attività pianificate nella fase 1 e rispettare le sequenze proposte

: Realizzare tutte le attività pianificate nella fase 1 e rispettare le sequenze proposte **Iniziare la formazione dei dipendenti per aiutarli ad abituarsi ai nuovi sistemi e alle nuove tecnologie

Raccogliere il feedback : Implementare un meccanismo di feedback per raccogliere l'opinione dei dipendenti sul processo di cambiamento

: Implementare un meccanismo di feedback per raccogliere l'opinione dei dipendenti sul processo di cambiamento Assistenza continua: Creare help desk per rispondere alle preoccupazioni dei dipendenti e farli familiarizzare con le nuove tecnologie

Ecco tre modi per superare senza problemi la fase di transizione con ClickUp:

1. Visualizzare le sequenze temporali con la vista Gantt di ClickUp

Monitorate lo stato delle attività di gestione del cambiamento con la vista Gantt Chart di ClickUp Vista Gantt di ClickUp . Ottenete una sequenza visiva per monitorare lo stato di tutte le attività associate al processo di cambiamento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Gantt-chart-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Grafico di Gantt semplificato /$$$img/

Monitorate le attività cardine del progetto utilizzando la vista Gantt di ClickUp

Date priorità alle attività in base al loro livello di urgenza e non perdete mai una scadenza. Le opzioni di ordinamento, come la visualizzazione a cascata, offrono una visione sequenziale delle attività interdipendenti. Vedete quali attività devono essere completate il prima possibile per creare una strategia efficace e un flusso di lavoro fluido.

**Se siete un leader del cambiamento, assicuratevi di usare le tre C - chiarezza, consenso e consultazione - per ottenere risultati efficaci guidare il vostro team attraverso il cambiamento .

2. Automazione delle attività ricorrenti con ClickUp Automazioni

Quando siete impegnati a guidare il cambiamento, non potete permettervi di essere rallentati da attività di routine come l'aggiornamento dei membri del team sullo stato delle attività o l'invio di email ricorrenti dopo il raggiungimento di ogni attività cardine.

È qui che avete bisogno di ClickUp Automazioni . Selezionate uno degli oltre 100 modelli di automazione precostituiti per assegnare automaticamente attività, aggiornare stati, pubblicare commenti e altro ancora. Oppure utilizzate il costruttore di automazioni ClickUp AI per definire trigger e azioni mirate per casi d'uso specifici.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Automazioni personalizzate in ClickUp /$$$img/

Impostare le Automazioni di ClickUp per svolgere le attività di routine

Una volta impostata l'automazione, è possibile visualizzare tutte le azioni intraprese, modificare i trigger e verificare i flussi di lavoro utilizzando i log di audit. Questo vi aiuta a tenere sotto controllo le vostre automazioni e a risolvere i problemi prima che si aggravino.

3. Aggiungete contesto e chiarezza ai flussi di lavoro con ClickUp Chat

La collaborazione senza soluzione di continuità è un fattore non negoziabile per condurre un cambiamento organizzativo di esito positivo. L'utilizzo di ClickUp Chattare i vostri team possono scambiarsi aggiornamenti, condividere informazioni e aggiornarsi in tempo reale, proprio accanto alle attività e ai progetti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-new-1-1400x932.png ClickUp Chattare /$$$img/

Utilizzate ClickUp Chat per mantenere le vostre conversazioni di lavoro in ClickUp e non perdere mai informazioni importanti passando da uno strumento all'altro

La chat si trova all'interno della piattaforma ClickUp e consente di inviare messaggi ai colleghi con estrema facilità mentre si lavora. Invitate i membri del team a una conversazione usando le @menzioni e tenete tutti informati.

Inoltre, la chat è connessa alla rete neurale di ClickUp, ClickUp Brain e offre infiniti vantaggi, come ad esempio:

Creazione di attività dettagliate a partire dai messaggi

Pianificazione di follower automatici e

Mantenere l'utente aggiornato con discussioni riepilogate/riassumere i canali e le conversazioni più importanti

Supponiamo che un collega abbia bisogno di aggiornamenti su una particolare attività. ClickUp Brain inizia a selezionare le attività, i progetti e i documenti per individuare le risposte più pertinenti alla query.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Release-2.196\\_Task-Summary\_V2.gif Riepilogare le attività di ClickUp Brain /$$$img/

Usate ClickUp Brain per generare automaticamente aggiornamenti sulle attività, riepiloghi e altro ancora, premendo un pulsante

Le risposte vengono visualizzate in privato sul vostro schermo e potete accettarle o rifiutarle. Se si accetta la risposta, questa verrà inoltrata al collega che ha fatto la richiesta.

Suggerimento: Per snellire ulteriormente il flusso di lavoro, è possibile utilizzare modelli di piano di comunicazione del progetto che delineano gli oggetti, le sequenze e i risultati chiave. In questo modo, tutti coloro che sono coinvolti nel progetto di cambiamento rimangono allineati con quanto c'è da fare.

Fase 3: Ricongelamento - Blocco del cambiamento

Questa è la fase finale del processo di implementazione del cambiamento di Lewin, in cui tutto ciò che è stato fatto nelle prime due fasi viene bloccato.

Ormai tutti i nuovi comportamenti, processi e sistemi fanno parte del flusso quotidiano dell'organizzazione. Questa fase serve a garantire che il duro lavoro sia ripagato e che il nuovo processo diventi una seconda natura per tutti.

Aspetti chiave della fase Refreeze nel modello di Lewin:

Far aderire i cambiamenti : Aiutare i dipendenti a familiarizzare con i nuovi processi rendendoli parte della routine quotidiana

: Aiutare i dipendenti a familiarizzare con i nuovi processi rendendoli parte della routine quotidiana Aggiornare il regolamento : Aggiornare le politiche e modificare quelle vecchie per allinearle ai nuovi cambiamenti

: Aggiornare le politiche e modificare quelle vecchie per allinearle ai nuovi cambiamenti Tenere d'occhio lo stato di avanzamento: Controllate costantemente i nuovi sistemi e utilizzate KPI specifici per misurare l'esito positivo del cambiamento

Grazie ai numerosi modelli di reportistica integrati, ClickUp può essere utile anche nella fase finale del processo di gestione del cambiamento.

Preparate report significativi con i modelli di ClickUp

Dopo l'implementazione dei cambiamenti, raccogliete tutti gli insegnamenti, i passi falsi e i risultati in un'accurata reportistica. È necessario anche un sistema di feedback per il team, per vedere come si sta adattando ai nuovi cambiamenti.

È qui che si inserisce il Modello di retrospettiva del progetto ClickUp può aiutare a valutare il progetto. Si tratta di un framework completamente personalizzabile che monitora tutto ciò che riguarda il processo di cambiamento, da ciò che è andato bene a ciò che necessita di lavoro.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Project-Retrospective-Template.png Modello di retrospettiva del progetto ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200564357&department=pmo Scaricare questo modello /$$$cta/

Questo modello è perfetto per definire gli obiettivi e delegare le attività, monitoraggio dello stato del progetto e identificare le aree chiave di miglioramento per i progetti futuri.

Applicazioni pratiche del modello di cambiamento di Lewin

Il Modello a tre passaggi di Lewin per la gestione del cambiamento ha diverse applicazioni in impostazione aziendale. Ecco alcuni esempi di come questo modello può essere utilizzato in diversi contesti.

Ristrutturazione organizzativa : La teoria del cambiamento di Lewin dà una scossa quando i team devono essere riorganizzati. Si inizia con l'evidenziare ciò che non funziona (fase "Unfreeze"), si implementano le nuove strutture del team (fase "Change") e si blocca il tutto con nuovi KPI (fase "Refreeze")

: La teoria del cambiamento di Lewin dà una scossa quando i team devono essere riorganizzati. Si inizia con l'evidenziare ciò che non funziona (fase "Unfreeze"), si implementano le nuove strutture del team (fase "Change") e si blocca il tutto con nuovi KPI (fase "Refreeze") Implementazione della tecnologia : Le aziende hanno spesso bisogno di aggiornare la loro tecnologia per rimanere all'avanguardia. Durante la fase di "cambiamento", le aziende implementano nuovi sistemi e forniscono formazione ai provider. In seguito, gestiscono il cambiamento con controlli regolari per assicurarsi che tutto proceda senza intoppi

: Le aziende hanno spesso bisogno di aggiornare la loro tecnologia per rimanere all'avanguardia. Durante la fase di "cambiamento", le aziende implementano nuovi sistemi e forniscono formazione ai provider. In seguito, gestiscono il cambiamento con controlli regolari per assicurarsi che tutto proceda senza intoppi Fusioni e acquisizioni: Quando due aziende diventano una, il modello di Lewin per la gestione del cambiamento può guidare il processo. I leader comunicano una visione condivisa durante la fase "Unfreeze", i team di integrazione uniscono le forze nella fase "Change" e le nuove politiche vengono bloccate durante la fase "Refreeze" per solidificare la struttura organizzativa

Superare le sfide nell'implementazione del cambiamento

Il cambiamento organizzativo può essere difficile per i team. È noioso abituarsi ai nuovi processi e integrarli nella routine quotidiana.

Ma quali sono le altre sfide nell'implementazione del cambiamento e da fare per affrontarle?

Diamo un'occhiata.

1. Resistenza al cambiamento

È la sfida più comune che le aziende devono affrontare. I dipendenti spesso temono l'ignoto e credono che il cambiamento si traduca automaticamente in una perdita di controllo.

**Soluzioni

coinvolgere i dipendenti nel processo di cambiamento fin dall'inizio. Ottenete il loro contributo e dimostrate loro che le loro opinioni contano

✅ Comunicare perché il cambiamento è necessario e aiutarli a capire il loro ruolo nel processo

✅ Fornite ai dipendenti tutte le informazioni necessarie per adattarsi ai nuovi processi implementati

2. Mancanza di coinvolgimento della leadership

Potreste scoprire che i vostri leader e dirigenti non sono completamente d'accordo con la proposta di cambiamento. Se i vostri leader non sostengono attivamente il cambiamento, è probabile che le vostre iniziative di cambiamento perdano slancio.

**Soluzioni

✅ Fornite esempi reali di cambiamenti simili implementati in altre aziende. Fornite storie di esito positivo e casi di studio per illustrare il valore del cambiamento

comprendere le preoccupazioni dei vostri leader. Dimostrate come i cambiamenti proposti si allineeranno potenzialmente con i loro interessi e le loro aspirazioni

coinvolgere i leader e ottenere il loro contributo e le loro idee fin dalle prime fasi del processo di cambiamento

3. Sequenze restrittive

A volte, agenti di cambiamento sottovalutano il tempo effettivo necessario per implementare determinati cambiamenti e osservarne i risultati. Questo può avere un impatto negativo sulla strategia di cambiamento e sui risultati.

**Soluzioni

✅ Stabilite delle Sequenze realistiche, mappando tutte le attività e i compiti legati all'implementazione. Potete anche includere dei buffer per prepararvi a ritardi imprevisti

✅ Programmare dei test per verificare l'efficacia dei cambiamenti su scala ridotta prima di passare all'implementazione su larga scala

pianificare le risorse in anticipo e assicurarsi che siano disponibili durante l'implementazione per supportare le iniziative di cambiamento

Semplificare la gestione del cambiamento con ClickUp

Sappiamo quanto sia difficile gestire il cambiamento in un intero ecosistema organizzativo. Un approccio per fasi, come il Modello di cambiamento di Lewin, è la soluzione migliore per gestire un'iniziativa di cambiamento senza perdere di vista l'obiettivo finale.

Una piattaforma di produttività all-in-one come ClickUp racchiude diverse funzionalità/funzione utili nelle diverse fasi del processo di cambiamento. Funzionalità/funzione come ClickUp Dashboards, Teams e Lavagne online facilitano il piano e la strategia con il team.

Automazioni e ClickUp Brain automatizzano le attività di routine, mentre ClickUp Chattare promuove la collaborazione in tempo reale durante ogni fase dell'iniziativa di cambiamento. Iscrivetevi gratis a ClickUp e scoprite come attrezzare la vostra organizzazione per adattarsi ai cambiamenti e ottenere esiti positivi.