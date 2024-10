I 13 principali concorrenti di Planview per aumentare le prestazioni del portfolio

Gestire i portfolio di prodotti senza gli strumenti giusti? È come destreggiarsi con spade infuocate su un monociclo.

Caotico e rischioso.

Ho visto in prima persona come gli strumenti per la gestione del portfolio prodotti possano incrementare i ricavi e la soddisfazione dei clienti. Anche se Planview è una scelta popolare, potrebbe non essere la soluzione migliore per ogni azienda.

Tuttavia, la ricerca della soluzione giusta richiede molte risorse e tempo che spesso non possiamo dedicare.

Ma non preoccupatevi! Per accelerare i tempi, il team di ClickUp e io abbiamo stilato un elenco dei 13 migliori concorrenti di Planview da prendere in considerazione. Dai pro e contro ai prezzi, vi illustrerò tutto ciò di cui avete bisogno per fare una scelta informata.

Cosa dovresti cercare nei concorrenti di Planview?

Prima di addentrarci nell'elenco dei concorrenti di Planview, fissiamo una barra. Ecco cinque funzionalità/funzione indispensabili per qualsiasi strumento in lizza:

**Ogni team di produzione preferisce un'interfaccia utente intuitiva rispetto a una troppo complicata da navigare. Cercate quindi opzioni che siano veloci da utilizzare, senza richiedere settimane di formazione

**Personalizzazione: raramente la dimensione unica funziona in un ambiente di lavoroproject management. I concorrenti di Planview devono avere un alto livello di personalizzazione. Questo include la personalizzazione dei flussi di lavoro e la messa a punto di dashboard del portfolio a qualsiasi processo unico

**Strumenti di collaborazione: i silos sono nemici dello stato. Considererei una piattaforma che offra una comunicazione e una collaborazione di team senza soluzione di continuità. Il modo migliore per farlo è chattare o utilizzare funzionalità di modifica in tempo reale

**Uno strumento di gestione strategica del portfolio è dotato di funzionalità di gestione delle risorse basate sui dati e di visualizzazioni analitiche. Questo include anche project management strategico funzionalità/funzione come la gestione del rischio

Capacità di integrazione: Il vostro stack tecnologico non andrà da nessuna parte. Lo strumento scelto deve integrarsi con strumenti esistenti come CRM, software di project management e sistemi finanziari.

Sebbene questi elementi siano fondamentali, è anche importante ricordare che lo strumento selezionato deve rientrare nel vostro budget e giustificarlo.

Le 13 migliori alternative a Planview da considerare

Se siete alla ricerca di funzionalità di project management avanzate, di strumenti di collaborazione migliori o di migliori capacità di integrazione, gli esperti di ClickUp e io abbiamo stilato un elenco delle 13 migliori alternative a Planview che renderanno i vostri flussi di lavoro più semplici e aumenteranno la produttività.

1. ClickUp (migliore per il project management e il portfolio in generale)

programmate lo sviluppo di funzionalità/funzione, monitorate le roadmap del portfolio e visualizzate i dati con il software di gestione del portfolio ClickUp Gestione del portfolio di ClickUp è la soluzione software all-in-one perfetta per tutto ciò che riguarda il PMO, in particolare i portfolio di prodotti.

Come veterano del project management, ClickUp integra perfettamente la gestione delle attività, la documentazione e la comunicazione in un'unica piattaforma. Offre inoltre un'impostazione personalizzata degli obiettivi e dashboard personalizzabili per visualizzare un portfolio prodotti olistico.

Se le aziende hanno bisogno di uno strumento che offra informazioni in tempo reale e che sia potente ma facile da usare, ClickUp è la scelta ideale.

Oltre a una soluzione dedicata al portfolio, ClickUp è anche un software completo di project management end-to-end.

dalla garanzia dell'allineamento strategico alla visualizzazione di roadmap e attività di ClickUp Project Management Software per migliorare le prestazioni del portfolio Software di project management ClickUp è una solida soluzione di project management che favorisce la produttività e l'efficienza dalla progettazione all'esecuzione.

Come la soluzione di gestione del portfolio, offre anche strumenti di automazione istantanea e di reportistica visiva. Questo è fondamentale per snellire i flussi di lavoro e prendere decisioni basate sui dati.

I team amano il pubblico API di ClickUp perfetto per mappare soluzioni personalizzate o metriche del portfolio. ClickUp dispone inoltre di oltre 30 strumenti di piattaforma e di più di 1000 integrazioni per soddisfare ogni esigenza specifica.

ClickUp offre anche numerosi strumenti di framework per la tracciabilità dei progetti e modelli di gestione del portfolio come soluzioni pronte all'uso. Ecco due framework predefiniti che fanno risparmiare tempo senza compromettere le funzionalità/funzione essenziali:Modello di portfolio per il project management di ClickUp Il prossimo elenco di concorrenti di Planview è quello di Microsoft, una potenza negli strumenti di produttività. Teams è in grado di gestire team su larga scala con visualizzazioni dinamiche e strumenti di collaborazione intuitivi.

Tuttavia, l'applicazione desktop di questo software è costruita solo per il sistema operativo Windows e le funzionalità/funzione del browser sono relativamente limitate.

Le migliori funzionalità di Microsoft Project and Portfolio Management

Utilizzate il suo sofisticato sistema di intelligence sulle minacce per mettere in sicurezza le informazioni sensibili

Utilizzare funzionalità di visualizzazione avanzate, tra cui grafici di Gantt, analisi del percorso critico e reportistica sul budget, per migliorare la comprensione del progetto

Integrazione con l'ecosistema Microsoft, compresi strumenti come Teams, SharePoint, Power BI e Azure, per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro

Limiti di Microsoft Project e Portfolio Management

Le funzionalità/funzione complete sono difficili da scoprire e imparare

Per i team più piccoli i prezzi sono più elevati rispetto aI concorrenti di Microsoft Prezzi di Microsoft Project e Portfolio Management

Sottoscrizione: $55/mese per utente (fatturati annualmente)

$55/mese per utente (fatturati annualmente) Acquisto una tantum: A partire da $679,99

valutazioni e recensioni di Microsoft Project and Portfolio Management

G2: 4/5 (1.600+ recensioni)

4/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (1.900+ recensioni)

3. Oracle (migliore per l'integrazione ERP e l'attenzione alla conformità)

via oppure*acle* Oracle è un gigante del software famoso per le sue soluzioni ERP e per il ciclo di vita dei prodotti. Se volete integrare la gestione del portfolio nei vostri sistemi di piano, questo strumento è un'ottima scelta. Permette alle aziende di praticare attivamente i protocolli di conformità e di adottare un approccio qualitativo alla pianificazione dei progetti.

Sebbene la soluzione sia completa, richiede una formazione e un'esperienza significative del personale.

Le migliori funzionalità/funzione di Oracle

Gestione efficace di portfolio di progetti complessi per consentire la pianificazione strategica e il monitoraggio delle prestazioni

Integrazione con i sistemi ERP per accedere facilmente ai dati finanziari e operativi e migliorare il project management

Garantire la conformità ai requisiti normativi e agli standard di settore grazie ai controlli integrati

Limiti di Oracle

Gli elevati costi di licenza e di implementazione sono un ostacolo per le organizzazioni più piccole

Qualsiasi personalizzazione comporta un lavoro richiesto, costi e competenze aggiuntivi

Prezzi di Oracle

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Oracle

G2: 4.2/5 (26 recensioni)

4.2/5 (26 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

4. Asana (il migliore per una gestione efficiente delle attività)

via Asana Il punto forte di Asana è la sua interfaccia accattivante, che fornisce una panoramica chiara e promuove la trasparenza. Offre inoltre visualizzazioni del portfolio per tracciare istantaneamente le risorse e l'automazione del flusso di lavoro per aiutare i project management a ottimizzare il monitoraggio e l'esecuzione.

Nonostante la sua versatilità, manca di funzionalità/funzione dedicate al project management per gestire portafogli di progetti complessi.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Utilizza un'interfaccia facile da usare e ottime funzionalità di collaborazione per migliorare il lavoro di squadra e l'esito positivo dei progetti

Si adatta a diversi stili aziendali grazie a funzionalità flessibili di project management e di gestione delle attività

Estensione della produttività e semplificazione dei processi grazie alle integrazioni con gli strumenti più diffusi

Limiti di Asana

Capacità di gestione delle risorse Jira è una soluzione di gestione del portfolio con flussi di lavoro adattabili e dashboard personalizzabili. Eccelle nelle metodologie agili per la gestione delle attività, delle dipendenze e delle risorse in tutto il portfolio.

Tuttavia, l'implementazione può diventare noiosa senza un ecosistema Atlassian esistente.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Utilizza potenti funzionalità di monitoraggio dei problemi e di agile project management per garantire uno sviluppo efficiente dei prodotti

Personalizzazione dei flussi di lavoro e sfruttamento di un ecosistema di plugin per adattarsi a qualsiasi strategia e processo di prodotto

Integrazione con più di 2000 altri strumenti per semplificare il vostro stack tecnologico

limiti di Jira

Le capacità di gestione del portfolio possono essere limitate rispetto ad altri concorrenti di Planview con strumenti di gestione del portfolio dedicati

Presenta una curva di apprendimento ripida che richiede tempi di adozione più lunghi e una formazione dedicata

Prezzi di Jira

Gratis

Standard: $7,16/mese per utente

$7,16/mese per utente Premium: $12,48/mese per utente (i prezzi variano in base al numero di utenti)

$12,48/mese per utente (i prezzi variano in base al numero di utenti) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Jira

G2: 4,3/5 (5.900+ recensioni)

4,3/5 (5.900+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (14.500+ recensioni)

6. Smartsheet (migliore per il monitoraggio dei progetti in stile foglio di calcolo)

via Foglio di testo Quando ho preso in considerazione opzioni con un'interfaccia familiare, mi è venuto subito in mente lo stile tabellare di Smartsheet. Questo concorrente di Mappa è facile da usare, offre visualizzazioni potenti e ha funzionalità/funzione personalizzabili di mappatura.

Sebbene Smartsheet sia un'opzione relativamente conveniente per i piccoli team, le funzionalità di gestione del portfolio devono essere acquistate come componenti aggiuntivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Smartsheet

Beneficiare di opzioni di prezzo accessibili rispetto a molti altri strumenti di project management

Utilizza strumenti di reportistica e visualizzazioni di progetto potenti e personalizzabili per ottenere informazioni preziose sui progetti

Limiti di Smartsheet

Non è adatto a gestire portfolio di grandi dimensioni con numerosi progetti e dipendenze intricate

Le pagine non vengono aggiornate in tempo reale

Prezzi di Smartsheet

Pro: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business: $24/mese per utente

$24/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Gestione avanzata del lavoro: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 16.900 recensioni)

4,4/5 (oltre 16.900 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 3.300 recensioni)

7. Wrike (migliore per progetti altamente interfunzionali)

via Wrike Wrike è ideale per progetti che coinvolgono più parti interessate e per il value stream management. Le sue funzionalità intuitive, come i grafici di Gantt, la gestione delle attività e la collaborazione in tempo reale, consentono ai team di pianificare, eseguire e monitorare i progetti in modo efficace.

Considerando le sue funzionalità/funzione personalizzate, Wrike è perfetto per ambienti veloci e team di piccole e medie dimensioni.

Sebbene sia potente, le funzionalità/funzione avanzate di questa soluzione richiedono spesso una formazione dedicata.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Personalizzate facilmente i flussi di lavoro e le visualizzazioni per adattarli alle esigenze e alle preferenze di progetti specifici

Sfruttare le funzionalità di comunicazione e collaborazione in tempo reale per favorire un lavoro di squadra senza interruzioni

Connessione di numerose applicazioni di terze parti per consentire la condivisione e la gestione dei dati senza soluzione di continuità

Limiti di Wrike

Le funzionalità/funzione possono diventare ridondanti e sovrabbondanti per progetti semplici

Le opzioni di prezzo non sono adatte alle organizzazioni di medie e grandi dimensioni

Prezzi di Wrike

Gratis

Team: $9,80/mese per utente

$9,80/mese per utente Business: $24,8/mese per utente

$24,8/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Pinnacle: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4.2/5 (3700+ recensioni)

4.2/5 (3700+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (2600+ recensioni)

8. LiquidPlanner (il migliore per la pianificazione predittiva dei progetti)

via LiquidPlanner LiquidPlanner, uno dei migliori concorrenti di Planview, pone l'accento sull'automazione dell'elemento di pianificazione per semplificare il project management. Questo strumento è una soluzione di project management che eccelle nella schedulazione predittiva e nella gestione delle risorse. Genera progetti realistici progetti realistici in base alla disponibilità delle risorse.

Sebbene LiquidPLanner offra grande controllo e prevedibilità, le sue capacità di gestione del portfolio sono limitate rispetto alla concorrenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di LiquidPlanner

Ottimizza la Sequenza dei progetti e l'allocazione delle risorse con la sua programmazione automatizzata e predittiva

Utilizzate l'intuitiva interfaccia drag-and-drop per un'efficace prioritizzazione e aggiornamento delle attività

Aumenta il lavoro di squadra e la visibilità dei progetti grazie alle funzionalità di collaborazione e comunicazione in tempo reale

Limiti di LiquidPlanner

L'impostazione delle dipendenze di progetti complessi e dei vincoli sulle risorse diventa noiosa

Le esclusive funzionalità di pianificazione e gestione delle risorse possono richiedere tempo per essere apprese

Prezzi di LiquidPlanner

Essentials: $15/mese per utente (con fatturazione annuale)

$15/mese per utente (con fatturazione annuale) Professionale: $28/mese per utente (fatturati annualmente)

$28/mese per utente (fatturati annualmente) Ultimate: $42/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni su LiquidPlanner

G2: 4.2/5 (250+ recensioni)

4.2/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (650+ recensioni)

9. Basecamp (migliore per la semplice collaborazione sui progetti)

via Basecamp Basecamp è uno strumento di project management e di comunicazione tra team noto per la sua semplicità e per l'attenzione all'eliminazione delle funzionalità/funzioni non necessarie. Questa soluzione infonde la collaborazione in ogni cosa, dalle discussioni centralizzate alla pianificazione, fino alla condivisione dei file.

Al di là del design minimalista e della facilità d'uso, è importante ricordare che le funzionalità di Basecamp servono principalmente alla collaborazione, non alla gestione.

Le migliori funzionalità/funzione di Basecamp

Garantisce l'accessibilità alla gestione delle attività essenziali grazie a un'interfaccia facile da usare

Favorisce la comunicazione in tempo reale tra i membri del team grazie alla chat integrata e ai check-in automatici

Gestione semplice di più progetti grazie alle visualizzazioni dei progetti in un'unica pagina

Limiti di Basecamp

AltroAlternative a Basecamp hanno strumenti di reportistica più robusti

Non è disponibile il monitoraggio del tempo

Opzioni di prezzo limitate e nessun piano gratuito per una sperimentazione approfondita

Prezzi di Basecamp

Basecamp: $15/mese per utente

$15/mese per utente Basecamp Pro Unlimited: $349/mese (utenti illimitati)

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4.1/5 (5.300+ recensioni)

4.1/5 (5.300+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (14.400+ recensioni)

10. Monday.com (Il migliore per la visualizzazione del flusso di lavoro)

via Monday.com Monday.com è uno dei più popolari concorrenti di Planview che si concentra sulla visualizzazione. Questo software è perfetto per chi ama un'interfaccia intuitiva e collaborativa.

Vanta funzionalità avanzate di automazione per facilitare la gestione di attività ripetitive e notifiche. Lo strumento dispone anche di funzionalità/funzione di gestione del portfolio, come la pianificazione delle risorse e degli scenari.

Sebbene le sue funzionalità/funzione siano estese, monday.com può diventare costoso per i team più grandi.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday.com

Accesso alle app desktop e mobile per gestire i portfolio in mobilità

Visualizza i portfolio dei progetti con i suoi dashboard intuitivi e guida il processo decisionale in modo informato

Ridurre il lavoro ripetitivo creando utili flussi di lavoro con il suo semplice costruttore di Automazioni

Limiti di Monday.com

La maggior parte delle funzionalità/funzione sono disponibili solo nei piani più costosi

I progetti complessi con numerose dipendenze e flussi di lavoro intricati non sono facili da implementare

Prezzi di Monday.com

Free: 14 giorni di versione di prova (fino a 2 postazioni)

14 giorni di versione di prova (fino a 2 postazioni) Basic: $12/mese per postazione

$12/mese per postazione Standard: $14/mese per postazione

$14/mese per postazione Pro: $24/mese per postazione

$24/mese per postazione Azienda: Prezzo personalizzato

Monday.com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (14.000+ recensioni)

4,7/5 (14.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (5.000+ recensioni)

11. Lavoro di squadra (migliore per progetti di collaborazione con i client)

via lavoro di squadra Nell'esaminare i concorrenti di Planview incentrati sulla collaborazione con i client, Teamwork si è fatto notare. Grazie alle visualizzazioni condivise dei progetti e ai dashboard specifici per i client, questa soluzione mantiene tutte le parti interessate informate e coinvolte.

Teamwork offre anche la messaggistica integrata e la condivisione dei file, rendendo la comunicazione semplice. La piattaforma centrale di questa soluzione è uno strumento eccellente per promuovere solide relazioni con i client.

Tuttavia, Teamwork non è completamente flessibile, il che può costituire un limite per i team con esigenze particolari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teamwork

Mantenere strumenti completi per il portale clienti per migliorare la comunicazione e il coinvolgimento dei clienti

Distribuzione di strumenti potentimonitoraggio dei progetti e gestione delle risorse per un'efficiente ottimizzazione delle stesse

Comunicare meglio con la messaggistica istantanea all'interno della piattaforma

Limiti del lavoro di squadra

Per ulteriori analisi, le aziende devono ricorrere a integrazioni esterne

Può diventare complesso per le grandi organizzazioni con progetti e team multipli

Prezzi di Teamwork

Deliver: $13,99/mese per utente (minimo 3 utenti)

$13,99/mese per utente (minimo 3 utenti) Crescita: $25,99/mese per utente (minimo 5 utenti)

$25,99/mese per utente (minimo 5 utenti) Scala: $69,99/mese per utente (minimo 5 utenti)

$69,99/mese per utente (minimo 5 utenti) Azienda: Prezzo personalizzato

Teamwork valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (40 recensioni)

4.1/5 (40 recensioni) Capterra: 4.5/5 (850+ recensioni)

12. Trello (il migliore per il project management basato su Kanban)

via Trello Un altro strumento presente in questo elenco di alternative a Planview è Trello di Atlassian, in stile Kanban, ideale per i team che cercano flessibilità, aggiornamenti più rapidi delle attività e collaborazione senza soluzione di continuità. È noto per il suo approccio visuale e intuitivo alla gestione di progetti, attività e flussi di lavoro.

Trello è una soluzione che utilizza principalmente tabelloni, elenchi e schede per organizzare i progetti ed eccelle nei team più piccoli e nei flussi di lavoro agili.

Tuttavia, se molte persone sono coinvolte in Trello, il volume delle schede, dei commenti e degli aggiornamenti su una singola board può rapidamente confondere.

Le migliori funzionalità di Trello

Utilizzate la lavagna Kanban di Trello, visivamente intuitiva, per migliorare la responsabilità e la tracciabilità della roadmap

Collaborare con i commenti e le menzioni integrati per promuovere il lavoro di squadra

Aggiungere ulteriori funzioni attraverso le integrazioni di strumenti chiamati Power-Up

Limiti di Trello

La semplicità è più adatta ai progetti semplici e non a quelli complessi

Da fare a meno di strumenti analitici e di reportistica completa

Prezzi di Trello

Gratuito: $0

$0 Standard: $6/mese per utente

$6/mese per utente Premium: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni su Trello

G2: 4,4/5 (13.500+ recensioni)

4,4/5 (13.500+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (23.000+ recensioni)

13. ServiceNow (il migliore per i flussi di lavoro dei servizi IT)

via ServiceNow ServiceNow è un noto strumento di gestione dei servizi IT. Grazie alla sua solida suite di gestione aziendale IT, fa parte del mio elenco di concorrenti di Planview.

Questa soluzione include anche una funzionalità/funzione dedicata al PPM (Project Portfolio Management) per pianificare, dare priorità e monitorare i portfolio di progetti. In combinazione con l'attenzione all'ITSM, l'ottimizzazione delle risorse e la gestione del carico di lavoro sono perfette.

Le migliori funzionalità/funzioni di ServiceNow

Implementazione dell'automazione e dell'integrazione dei flussi di lavoro adattivi per aumentare la produttività e ridurre al minimo il lavoro richiesto

Analizzare i dati con gli strumenti di reportistica completa di ServiceNow per migliorare i risultati dei progetti

Gestire le richieste di servizio in modo efficiente con un monitoraggio completo dei problemi

Limiti di ServiceNow

Necessita di personalizzazioni e configurazioni significative per sfruttare appieno le sue capacità di gestione del portfolio

Diventa complesso e costoso per le organizzazioni più piccole o con budget IT limitato

Prezzi di ServiceNow

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su ServiceNow

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

Trasforma le tue capacità di gestione del portfolio con ClickUp

Il giusto strumento di project management porta il necessario ordine nel caos delle attività di progetto. Sebbene Planview sia una scelta solida, è essenziale esplorare le alternative.

Abbiamo analizzato i 13 principali concorrenti di Planview per semplificare il processo di selezione. Tra queste soluzioni, uno strumento si distingue come partner: ClickUp.

Con i suoi strumenti completi di project management, la gestione delle risorse in tempo reale e l'automazione del flusso di lavoro, ClickUp mantiene le vostre strategie di prodotto in linea e senza intoppi.

Quindi non esitate! Iscriviti con ClickUp e inizia oggi stesso!