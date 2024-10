I 50 migliori scorciatoie da tastiera di Chrome

Con la sua interfaccia intuitiva e la sua vasta matrice di funzionalità, Google Chrome è diventato un punto fermo per milioni di utenti in tutto il mondo.

Ma siete stanchi di dover armeggiare con i menu e di fare clic su innumerevoli pulsanti in Google Chrome? Allora dovete provare gli scorciatoi da tastiera. Queste ingegnose combinazioni possono accelerare notevolmente la vostra esperienza di navigazione e rendervi un cittadino digitale più efficiente.

In questo articolo abbiamo raccolto le 50 migliori scorciatoie da tastiera per Chrome. Scoprite come queste scorciatoie da tastiera essenziali possono trasformare la vostra esperienza di navigazione su Chrome.

Sia che siate utenti esperti di Chrome o che abbiate appena iniziato, questi scorciatoi vi permetteranno di semplificare la navigazione sul web, aprire nuove schede e finestre, gestire i segnalibri, controllare il comportamento del browser e fare molto altro.

Cos'è uno scorciatoia da tastiera di Chrome?

Uno scorciatoio da tastiera di Chrome è una combinazione di tasti che consente di eseguire rapidamente azioni o comandi all'interno del browser Chrome invece di navigare attraverso i menu o di utilizzare il mouse, è possibile eseguire attività con la pressione di pochi tasti.

Ad esempio, invece di muovere il mouse per fare clic sul pulsante "Indietro", è sufficiente premere Alt + ← (su Windows) o Command + [ (su macOS) per tornare alla pagina precedente. Questi scorciatoi semplificano le attività più comuni, aiutandovi a concentrarvi su ciò che conta - la vostra navigazione - senza il fastidio di dover navigare nei menu.

Da fare per passare rapidamente alla barra degli indirizzi? Da fare immediatamente premendo Ctrl + L su Windows o Comando + L su macOS.

Vantaggi dell'uso degli scorciatoi di Chrome

Con una quota di mercato pari al 65,18% google Chrome non è solo popolare, ma anche incredibilmente utente.

Gli scorciatoi di Chrome migliorano questa esperienza aiutandovi:

Evitando di togliere la mano dalla tastiera per usare il mouse. Le scorciatoie eliminano la necessità di fare clic su menu e sottomenu. Con poche combinazioni di chiavi, è possibile svolgere attività in una frazione del tempo necessario con un mouse o un touchpad

per usare il mouse. Le scorciatoie eliminano la necessità di fare clic su menu e sottomenu. Con poche combinazioni di chiavi, è possibile svolgere attività in una frazione del tempo necessario con un mouse o un touchpad **Le scorciatoie consentono di passare istantaneamente da una scheda all'altra, di chiudere le finestre e di cercare le pagine, riducendo l'uso del mouse. Questomigliora il flusso di lavorosoprattutto quando si gestiscono più attività o schede

Ridurre l'affaticamento di mani e polsi. Muovere continuamente il mouse può causare affaticamento fisico, in particolare a mani e polsi, se si utilizza il computer per molto tempo. Gli scorciatoi da tastiera riducono la quantità di movimenti della mano, contribuendo a ridurre l'affaticamento

Con gli scorciatoi da tastiera, si passa meno tempo a navigare nell'interfaccia e più tempo a concentrarsi sull'attività, che si tratti di lettura, ricerca o lavoro su strumenti basati sul Web. Inoltre, offrono un modo alternativo di navigare e interagire con le pagine web agli utenti che hanno difficoltà a usare il mouse.

Come usare gli scorciatoi da tastiera di Google Chrome

L'utilizzo delle scorciatoie da tastiera di Chrome è semplice. La maggior parte delle scorciatoie consiste nel tenere premuto uno o più tasti modificatori (come Ctrl, Alt o Comando) e nel premere una lettera o un numero corrispondente per eseguire l'azione.

Vediamo alcuni passaggi di base per utilizzare questi scorciatoi su diversi sistemi operativi.

Passaggio 1: Identificare le chiavi di modifica

Su Windows e Linux, le chiavi di modifica standard sono Ctrl, Shift e Alt

Su macOS, si usano spesso i tasti Comando (⌘), Opzione e Maiusc

Passaggio 2: Tenere premuti i tasti modificatori

Ad esempio, per aprire una nuova scheda:

In Windows: Ctrl + T

Su macOS: Comando + T

Se avete chiuso per sbaglio una scheda, non preoccupatevi: potete facilmente riaprirla usando lo scorciatoio Ctrl + Shift + T per ripristinare la scheda chiusa.

Passaggio 3: Rilasciare le chiavi

Dopo aver premuto le chiavi necessarie, rilasciatele per eseguire il comando.

I 50 migliori scorciatoie da tastiera di Chrome per risparmiare tempo

La padronanza degli scorciatoi da tastiera di Chrome può migliorare notevolmente l'efficienza della navigazione. Che si tratti di gestire più schede o di navigare rapidamente tra le pagine, questi scorciatoi vi aiuteranno a ottimizzare il vostro flusso di lavoro.

Per istanza, per navigare tra le schede aperte in modo efficiente, usate Ctrl + Tab per passare alla scheda successiva o Ctrl + Shift + Tab per tornare alla scheda precedente. Volete spostarvi tra le schede senza usare il mouse? Premete Ctrl + 9 per passare all'ultima scheda della striscia di schede per una navigazione più rapida.

Mentre si naviga in una pagina web, si può anche usare la barra spaziatrice per scorrere verso il basso o premere Maiusc + Spazio per scorrere verso l'alto.

Questi sono solo alcuni dei numerosi scorciatoi che possono migliorare la vostra esperienza con Chrome. Nella tabella seguente troverete un elenco completo di 50 scorciatoie essenziali per Chrome che vi aiuteranno a risparmiare tempo:

Azione Scorciatoia da tastiera per Windows/Linux Scorciatoia da tastiera per macOS Apri una nuova scheda Ctrl + T Comando + T Chiudere la scheda corrente Ctrl + W Comando + W Riaprire la scheda chiusa Ctrl + Shift + T Comando + Shift + T Aprire una nuova finestra Ctrl + N Comando + N Chiudere la finestra corrente Ctrl + Shift + W Comando + Shift + W Aprire una finestra in incognito Ctrl + Shift + N Comando + Shift + N Passa alla scheda successiva Ctrl + Tab Comando + Opzione + → Passa alla scheda precedente Ctrl + Shift + Tab Comando + Opzione + ← Aprire l'ultima scheda Ctrl + 9 Comando + 9 Spostare la scheda a sinistra/destra Ctrl + Maiusc + PgUp/PgDn Comando + Maiusc + [/] Aprire il menu di Chrome Alt + E o F Comando + Opzione + E Aprire la scheda della cronologia Ctrl + H Comando + Y Aprire la pagina degli scarichi Ctrl + J Comando + Shift + J Aprire la scheda dei segnalibri Ctrl + Shift + B Comando + Opzione + B Aprire la barra di ricerca (pagina di ricerca) Ctrl + F Comando + F Zoom sulla pagina Ctrl + + Comando + + Zoom out sulla pagina Ctrl + - Comando + - Ripristina lo zoom della pagina al 100% Ctrl + 0 Comando + 0 Scorrere verso il basso la pagina web Spazio o PgDn Spazio o PgDn Scorrere la pagina verso l'alto Shift + Spazio o PgUp Shift + Spazio o PgUp Tornare alla pagina precedente Alt + ← Comando + [ Passa alla pagina successiva Alt + → Comando + ] Ricarica la pagina web corrente Ctrl + R Comando + R Ricarica la pagina corrente (ignora la cache) Ctrl + Shift + R Comando + Shift + R Aprire gli strumenti per gli sviluppatori Ctrl + Shift + I Comando + Opzione + I Aprire la console JavaScript Ctrl + Shift + J Comando + Opzione + J Aprire il gestore attività di Chrome Shift + Esc Comando + Esc Aprire la pagina delle impostazioni di Chrome Alt + E, poi S Comando + Opzione + E, poi S Aprire la pagina delle estensioni Ctrl + Shift + E Comando + Shift + E Aprire la finestra di dialogo di stampa Ctrl + P Comando + P Segnalibro della pagina corrente Ctrl + D Comando + D Visualizza l'origine della pagina Ctrl + U Comando + Opzione + U Salva la pagina corrente in formato PDF Ctrl + S Comando + S Trovare una parola, un termine di ricerca o una frase specifica Ctrl + F Comando + F Aprire il collegato in una nuova scheda Ctrl + Click Comando + Click Aprire il collegato in una nuova finestra Shift + Clic Shift + Clic Aprire il collegamento in una finestra in incognito Ctrl + Shift + Click Comando + Shift + Click Chiudere tutte le schede tranne quella corrente Ctrl + Alt + W Comando + Opzione + W Mute/unmute della scheda corrente Ctrl + M Comando + M Attivare/disattivare la modalità a schermo intero F11 Comando + Ctrl + F Segnalibro per tutte le schede aperte Ctrl + Shift + D Comando + Shift + D Salto alla barra degli indirizzi Ctrl + L Comando + L Attivare/disattivare la barra dei segnalibri Ctrl + Shift + B Comando + Shift + B Aprire la finestra di cancellazione dei dati di navigazione Ctrl + Shift + Canc Comando + Shift + Canc Visualizzare la cronologia di navigazione Ctrl + H Comando + Y Aprire l'Esplora file per importare/esportare Ctrl + O Comando + O Aprire la pagina iniziale Alt + Home Comando + Shift + H Mettere a fuoco l'elemento successivo nella barra degli strumenti Shift + Alt + T Comando + Opzione + T Aprire il Centro assistenza di Chrome in una nuova scheda F1 Comando + Shift + ? Attiva/disattiva il gestore dei segnalibri Ctrl + Shift + O Comando + Opzione + B

Scorciatoie di Chrome per semplificare il vostro lavoro

📌 Ricordate questi suggerimenti prima di iniziare a seguire gli scorciatoi:

Assicuratevi di essere nella finestra corretta: Alcuni scorciatoie lavorano solo in finestre specifiche, come la barra degli indirizzi o la finestra di modifica

Alcuni scorciatoie lavorano solo in finestre specifiche, come la barra degli indirizzi o la finestra di modifica Utilizzare il tasto Fn (se necessario): Su alcuni computer portatili, potrebbe essere necessario premere il tasto Fn in combinazione con altre chiavi per utilizzare le scorciatoie da tastiera

Su alcuni computer portatili, potrebbe essere necessario premere il tasto Fn in combinazione con altre chiavi per utilizzare le scorciatoie da tastiera **Premere la scheda per la freccia indietro/destra: in alcune tastiere, la scheda funziona come freccia destra/sinistra. Pertanto, per gli scorciatoi che necessitano di queste frecce, Tab dovrebbe funzionare correttamente

Migliorare il flusso di lavoro con le estensioni per Chrome

Sebbene gli scorciatoi da tastiera per Chrome siano un ottimo modo per migliorare la produttività, le estensioni per Chrome sono un altro eccellente componente aggiuntivo per migliorare il flusso di lavoro. Esistono migliaia di estensioni di Chrome per aiutarvi a risparmiare tempo ed essere più efficienti.

Un esempio di questo tipo è il programma Estensione per Chrome di ClickUp . Porta ClickUp di project management all'interno del browser, ampliando le sue funzioni e i suoi casi d'uso.

Utilizzando l'estensione, è possibile:

convertire istantaneamente qualsiasi pagina web, email o nota in un'attività di ClickUp senza lasciare il browser

Utilizzatela per ottimizzare i follower trasformando le email in attività direttamente con l'estensione ClickUp per Chrome

Traccia il tempo trascorso sulle attività e sui siti web, registrando automaticamente il tempo registrato in ClickUp. Questo aiuta a risolvere molteplici problemi di gestioneproblemi di gestione del tempo

Impostare obiettivi e confrontare il monitoraggio del tempo per ottenere stime più accurate dei progetti con ClickUp

Cattura e annota screenshot a pagina intera, perfetti per il feedback o per documentare i problemi

Annotate screenshot con istruzioni chiare per risparmiare tempo durante le revisioni in ClickUp

Visualizzare le attività in tutti gli spazi nella barra di accesso rapido

Con ClickUp è possibile organizzare e dare priorità alle attività mentre si naviga

Aumentare l'efficienza della navigazione con gli scorciatoi da tastiera

Ora che conoscete i massimi 50 scorciatoie da tastiera di Chrome, è il momento di metterli in pratica! Questi scorciatoie possono aiutarvi a navigare facilmente sul web, ad aumentare la vostra produttività e a rendere la vostra esperienza di navigazione più fluida che mai.

L'estensione per Chrome di ClickUp amplifica ulteriormente i vantaggi degli scorciatoi, fornendo una perfetta integrazione tra il browser e la piattaforma di gestione delle attività. Con l'estensione è possibile creare rapidamente attività, catturare screenshot, monitorare il tempo e accedere all'area di lavoro di ClickUp direttamente dal browser. Questo elimina la necessità di passare continuamente da un'applicazione all'altra e consente di rimanere concentrati sul proprio lavoro.

Iniziate a padroneggiare queste scorciatoie oggi stesso! Il vostro futuro (e i vostri livelli di produttività) vi ringrazieranno. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a ClickUp per aumentare ulteriormente la vostra produttività. Buona navigazione!