Perché il Process Mining è importante + i 5 migliori strumenti

Immaginate di essere a capo di un team di un'azienda in crescita che opera nel settore del consumo diretto. Improvvisamente, iniziate a notare dei colli di bottiglia nella vostra linea di produttività. Gli ordini si accumulano, le scadenze slittano e avete bisogno di aiuto per individuare le inefficienze.

È qui che il process mining diventa essenziale. Vi aiuta a visualizzare ogni passaggio del vostro flusso di lavoro, a scoprire le inefficienze nascoste e a trovare il percorso migliore da seguire.

Secondo ricerca oltre il 40% dei leader ha riferito che il process mining li ha aiutati a ridurre i costi.

Sia che si tratti di gestire una catena di fornitura o di snellire i processi aziendali, il process mining offre approfondimenti basati sui dati per lavorare in modo più intelligente, non più difficile. Questo articolo spiegherà perché il process mining è importante e metterà in evidenza i principali strumenti per portare le vostre operazioni al livello successivo. Andiamo.

Che cos'è il Process Mining?

Il process mining è un insieme di tecniche che sfruttano la scienza dei dati per analizzare il flusso dei processi aziendali e prevede l'estrazione di dati reali dai registri degli eventi all'interno dei sistemi informativi per rappresentare visivamente la funzione dei processi nella vita reale.

Questa tecnologia colma il divario tra i metodi tradizionali di analisi dei processi e le intuizioni basate sui dati, offrendo una visualizzazione più accurata e fattibile delle operazioni aziendali.

Process mining vs. data mining vs. gestione dei processi aziendali

Cerchiamo di capire la differenza tra il process mining, il data mining e la gestione dei processi aziendali (BPM): sono collegati ma non sono la stessa cosa.

Questa tabella mette a confronto i loro aspetti chiave per evidenziare le differenze e capire meglio come si completano a vicenda.

Aspetto Process mining Data mining Gestione dei processi aziendali (BPM) Analizza i processi aziendali utilizzando i log degli eventi di sistema per scoprire, monitorare e migliorare i processi del mondo reale. Analizza grandi insiemi di dati per scoprire modelli e relazioni nei dati. Una disciplina che si concentra sulla modellazione, la gestione e l'ottimizzazione dei processi aziendali. Si concentra sui processi stessi e sul loro flusso tra i sistemi. Si concentra sui dati e sulla scoperta di intuizioni o modelli. Si concentra sulla progettazione e sul miglioramento dei flussi di lavoro e dei processi. Identificare inefficienze, colli di bottiglia e opportunità di miglioramento nei flussi di lavoro. Estrarre modelli, tendenze e relazioni significative da grandi impostazioni di dati. Strutturare, automatizzare e ottimizzare i processi per migliorare l'efficienza e le prestazioni Algoritmi per la scoperta dei processi, la verifica della conformità e il miglioramento Analisi statistica, apprendimento automatico e riconoscimento di modelli Modellazione dei processi, automazione e tecniche di miglioramento continuo (ad es. Six Sigma, Lean) Risultato Maggiore trasparenza sul funzionamento dei processi e sui miglioramenti che possono essere apportati Comprensione più approfondita dei modelli di dati per supportare il processo decisionale Maggiore efficienza dei processi, riduzione dei costi e conformità agli obiettivi aziendali

Combinando il process mining con il data mining e il BPM si ottiene un kit di strumenti per comprendere e migliorare le operazioni. Inoltre, aiuta a evitare le insidie più comuni, in modo che le operazioni possano svolgersi senza intoppi.

Leggi anche: gli 8 migliori strumenti BPM nel 2024 (pro, contro, prezzi)

Tipi di Process Mining

Il process mining non è una soluzione unica, ma è disponibile in diverse versioni, ognuna delle quali è progettata per affrontare sfide specifiche nelle vostre operazioni.

1. Scoperta

La scoperta è il punto di partenza. È il momento in cui si mappa il funzionamento dei processi sulla base dei dati attuali. Scoprirete colli di bottiglia, ritardi e inefficienze nascoste, aiutandovi a costruire un quadro più chiaro del flusso di lavoro attuale.

Ad esempio, durante la fase di scoperta, potreste scoprire ritardi inaspettati nel processo di evasione degli ordini.

2. Conformità

Attenersi alle procedure stabilite in settori fortemente regolamentati come quello dei servizi finanziari non è solo una buona idea, ma è obbligatorio. Il process mining di conformità utilizza la tecnologia per garantire che i processi aziendali siano conformi ai passaggi o alle normative prescritte.

Le deviazioni possono segnalare potenziali rischi di conformità, aiutando l'organizzazione a evitare multe salate. Secondo uno studio di PwC le organizzazioni che utilizzano la tecnologia nei loro processi sono state in grado di ridurre i costi di revisione fino al 30%.

3. Miglioramento

L'Enhancement prende il modello di processo esistente e lo inietta con dati reali per ottimizzarlo. Aiuta a perfezionare i flussi di lavoro allineandoli a come dovrebbero svolgersi, con conseguente miglioramento dell'efficienza e riduzione dei tempi di inattività.

Un esempio potrebbe essere quello di perfezionare la linea di produttività per ridurre gli sprechi sulla base dei dati operativi reali.

4. Analisi delle varianti

Questo tipo di analisi mette a confronto diverse versioni dello stesso processo. È ideale per le organizzazioni con più team o sedi, in quanto consente di capire quale approccio lavora meglio e di standardizzarlo di conseguenza.

5. Estrazione predittiva dei processi

Il mining predittivo aiuta ad anticipare e prevenire problemi futuri analizzando le tendenze dei dati attuali. Vi dà un avviso su potenziali ritardi o interruzioni, consentendovi di apportare modifiche proattive.

Ad istanza, può prevedere potenziali interruzioni della catena di fornitura sulla base di modelli storici.

Perché il Process Mining è importante?

Il process mining aiuta a setacciare montagne di dati per scoprire inefficienze, opportunità mancate e aree da migliorare.

Ecco perché è fondamentale:

Individuare i colli di bottiglia nascosti : Vi siete mai sentiti come se i vostri processi aziendali fossero bloccati e non avessero una via d'uscita? Il process mining identifica i punti di stallo e aiuta a ridurre i tempi dei processi. Astudio di Deloitte ha rilevato che le aziende che hanno iniziato a utilizzare il process mining hanno registrato una riduzione del 25% delle interruzioni della supply chain

: Vi siete mai sentiti come se i vostri processi aziendali fossero bloccati e non avessero una via d'uscita? Il process mining identifica i punti di stallo e aiuta a ridurre i tempi dei processi. Astudio di Deloitte ha rilevato che le aziende che hanno iniziato a utilizzare il process mining hanno registrato una riduzione del 25% delle interruzioni della supply chain Garantire la conformità : Nei settori in cui la conformità è fondamentale, il process mining assicura che ogni passaggio del processo segua le regole, evitando multe costose e riducendo i costi di revisione

: Nei settori in cui la conformità è fondamentale, il process mining assicura che ogni passaggio del processo segua le regole, evitando multe costose e riducendo i costi di revisione Alimentare il miglioramento continuo : Il process mining non si limita a trovare i problemi, ma vi aiuta a risolverli

: Il process mining non si limita a trovare i problemi, ma vi aiuta a risolverli Miglioramento del processo decisionale : Fornendo una visualizzazione in tempo reale e basata sui dati delle prestazioni dei processi, il process mining consente ai responsabili delle decisioni di effettuare scelte informate e tempestive che hanno un impatto positivo sui risultati aziendali

: Fornendo una visualizzazione in tempo reale e basata sui dati delle prestazioni dei processi, il process mining consente ai responsabili delle decisioni di effettuare scelte informate e tempestive che hanno un impatto positivo sui risultati aziendali Riduzione dei costi operativi : Le organizzazioni che sfruttano il process mining possono ridurre i costi e aumentare la redditività

: Le organizzazioni che sfruttano il process mining possono ridurre i costi e aumentare la redditività **Identificare e dare priorità alle iniziative di automazione per snellire le operazioni e aumentare l'efficienza. Software di progettazione dei processi può aiutare a creare flussi di lavoro ottimizzati e a integrare efficacemente le soluzioni di automazione

Leggi anche: Come utilizzare l'IA per la gestione delle operazioni

Come funziona il Process Mining?

Il process mining consiste nello scavare nei dati per trovare intuizioni nascoste sul funzionamento dei processi aziendali. Ecco come funziona:

Passaggio 1: raccolta dei dati sugli eventi

Il primo passaggio consiste nel raccogliere i log degli eventi dai sistemi informativi. Questi registri tracciano ogni passaggio di un processo, dal momento in cui viene effettuato un ordine a quando viene consegnato. Questi dati includono i timestamp, le attività e le risorse coinvolte nel processo.

$$$a 2: Creare una mappa del processo

Una volta ottenuti i dati, gli strumenti di process mining li analizzano per creare una mappa visiva dei processi. Questa mappa mostra esattamente il flusso dei processi, evidenziando ogni passaggio e punto di decisione.

Passaggio 3: analisi dell'efficienza

Con la mappa dei processi in mano, si può iniziare a identificare gli stati di avanzamento e i problemi.

Questo vi permette di scavare nei vostri dati per verificare:

Ci sono colli di bottiglia o cicli che non vanno bene?

Alcuni passaggi richiedono più tempo del dovuto?

Il process mining vi aiuta a individuare queste inefficienze in modo da poter apportare miglioramenti basati sui dati.

Passaggio 4: Controllo di conformità

Infine, il process mining verifica se i processi seguono il percorso previsto (controllo di conformità). Confronta il flusso effettivo delle attività con il modello ideale, segnalando eventuali deviazioni.

Si tratta di un aspetto cruciale per i settori con normative rigorose, in quanto garantisce la conformità e riduce i rischi.

Quando utilizzare il Process Mining

Utilizzate il process mining quando avete difficoltà a comprendere e migliorare i flussi di lavoro delle vostre operazioni. Ecco alcuni scenari che vi aiuteranno a comprenderlo meglio:

Ottimizzazione della pipeline commerciale

Se il team commerciale non raggiunge i traguardi prefissati, il process mining può identificare i punti in cui i lead non riescono ad arrivare. Evidenzia i cali di engagement e le fasi con un'elevata perdita di lead, consentendo di affinare la pipeline e migliorare le strategie.

Ad esempio, il team commerciale di Teams Deutsche Telekom ha ottimizzato il processo "procure-to-pay" utilizzando il process mining, con un risparmio di oltre 66 milioni di euro grazie alla riduzione dei pagamenti doppi e alla minimizzazione degli sconti di cassa.

Efficienza delle transazioni finanziarie

Nel settore finanziario, il process mining può rivelare i ritardi nei processi di transazione. Individuando i colli di bottiglia, aiuta a semplificare l'approvazione dei pagamenti e la fatturazione. Kraft Heinz ha utilizzato il process mining per ridurre i pagamenti in ritardo del 30% e migliorare il flusso di cassa.

Miglioramento dei processi sanitari

Nel settore sanitario, il process mining può scoprire le inefficienze nell'assistenza ai pazienti. Analizzando i dati sul flusso dei pazienti, si assicura che ogni passaggio, dal check-in alla diagnosi e al trattamento, sia ottimizzato per garantire velocità e qualità delle cure. Questo approccio basato sui dati consente ai provider di fornire assistenza ai pazienti in modo più efficiente, garantendo che il flusso di cassa non venga bloccato. Sysmex, un'azienda del settore sanitario, ha utilizzato il process mining per recuperare 3,4 milioni di dollari di pagamenti scaduti in soli 30 giorni, aumentando il flusso di cassa di 10 milioni di dollari. Inoltre, ha ridotto il tasso di ritardo nei pagamenti dal 61% al 44%.

Ora analizziamo gli strumenti che facilitano il process mining per la vostra organizzazione.

Leggi anche: i 10 migliori strumenti di miglioramento dei processi per il flusso di lavoro nel 2024

I migliori strumenti per l'estrazione dei processi

L'incredibile potenziale di automazione mette in evidenza la necessità di un efficace software per la gestione dei processi aziendali che possono snellire le operazioni e scoprire le inefficienze.

Vediamo i 5 migliori strumenti per il process mining che possono aiutare le organizzazioni a realizzare questa trasformazione.

1. UiPath

via UiPath UiPath eccelle nell'estrazione dei processi, offrendo funzionalità avanzate di analisi e automazione. Mappa i processi nel dettaglio, aiutando le aziende a identificare le inefficienze e ad automatizzare le attività ripetitive. Grazie alla sua interfaccia di facile utilizzo, UiPath facilita la visualizzazione e il miglioramento dei flussi di lavoro, consentendo un significativo aumento della produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di UiPath

Analizzare l'impronta digitale dei processi su sistemi come SAP, Salesforce, ServiceNow, Oracle e piattaforme personalizzate

su sistemi come SAP, Salesforce, ServiceNow, Oracle e piattaforme personalizzate Monitorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) con dashboard che monitorano processi come purchase-to-pay, order-to-cash e gestione degli incidenti

con dashboard che monitorano processi come purchase-to-pay, order-to-cash e gestione degli incidenti Migliorare le prestazioni dei fornitori riducendo gli acquisti non conformi, la durata ciclo degli ordini di acquisto e i pagamenti doppi

riducendo gli acquisti non conformi, la durata ciclo degli ordini di acquisto e i pagamenti doppi Sfruttare Automazioni Cloud™ per accedere all'intera piattaforma UiPath, garantendo aggiornamenti rapidi, scalabilità e flessibilità

Limiti di UiPath

Può essere costoso per le aziende più piccole

Può richiedere una curva di apprendimento per le funzionalità/funzioni avanzate

Le opzioni di personalizzazione possono essere limitate rispetto ad altri strumenti

Prezzi di UiPath

Gratis : Funzionalità limitate

: Funzionalità limitate Pro: A partire da $420/mese

2. Automazioni Ovunque

via g2.com Automazioni Anywhere combina il process mining con l'automazione intelligente, fornendo approfondimenti sulle inefficienze operative. Utilizza la computer vision avanzata e l'IA per catturare dettagli intricati dell'utente in qualsiasi applicazione, comprese le finestre VDI e mainframe.

Questa tecnologia consente di visualizzare i processi aziendali a livello granulare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Automazioni Anywhere

Implementazione in pochi minuti senza interrompere i flussi di lavoro dei dipendenti. Mappatura rapida dei processi e delle varianti per l'ottimizzazione o l'automazione dei processi

Visualizzate una visione accurata e imparziale dei processi aziendali in tutta l'azienda per identificare le inefficienze, rivelare i percorsi ottimali dei processi e ridurre le sequenze di automazione

Espandere la trasformazione in tutta l'organizzazione con un'architettura cloud che raccoglie ed elabora i big data simultaneamente tra desktop e utenti, garantendo i controlli sulla privacy

Visualizzare in modo chiaro e sicuro dove dare priorità all'automazione dei processi utilizzando l'/IA e la scala cloud per fornire approfondimenti basati sui dati

**Identificare le opportunità di ottimizzazione e automazione dei processi a più alto ROI con Process Discovery

Automazioni Ovunque limiti

La complessità dello strumento può essere eccessiva per i nuovi utenti

Costo elevato per i piani con funzionalità/funzione complete

L'implementazione e la configurazione possono richiedere molto tempo

Prezzi delle Automazioni Ovunque

**Gratis: versione di prova di 30 giorni

Pro: A partire da $9000/anno

**Per saperne di più 10 Migliori software di modellazione dei processi nel 2024 (Recensioni e prezzi)

3. Celonis

via Celonis Celonis fornisce una visualizzazione digitale dinamica e in tempo reale dei processi aziendali end-to-end attraverso il process mining. La sua piattaforma è indipendente dai sistemi e offre una visualizzazione chiara del funzionamento delle operazioni.

La tecnologia di process mining di Celonis aiuta ad analizzare, ottimizzare e monitorare i processi, consentendo ai team di usufruire del valore nascosto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Celonis

Validazione e visualizzazione dei flussi di processo costruiti sul grafico dell'intelligenza di processo

costruiti sul grafico dell'intelligenza di processo Potenziamento dell'analisi mediante la popolazione di dashboard con pacchetti e grafici personalizzati grazie all'interfaccia drag-and-drop di Celonis Studio

Collaborate all'analisi dei processi e condividete le informazioni con il vostro team in pochi clic grazie a Business Miner

Trasformate le richieste in linguaggio naturale in approfondimenti sui processi con Process Copilot, uno strumento di IA alimentato dalla conoscenza dei processi e dai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di Celonis

Limiti di Celonis

Può essere costoso, soprattutto per le piccole aziende

Eccessiva dipendenza dalla qualità dei dati a causa del ruolo avanzato delle automazioni

Complessità nella personalizzazione e nelle funzionalità/funzione avanzate

Prezzi di Celonis

Gratis : Funzionalità limitate

: Funzionalità limitate Pro: A partire da $$$a per un contratto di 3 anni

4. Software AG ARIS

via g2.com ARIS guida le vostre prestazioni e vi posiziona in modo da eccellere nel vostro settore. Si tratta di un sistema completo di gestione dei processi e di estrazione. Fornisce una visione approfondita delle operazioni quotidiane, aiuta ad impostare i processi giusti e garantisce un controllo preciso dell'azienda.

Andando oltre l'analisi di base, ARIS offre un'intelligenza avanzata dei processi attraverso una suite unificata. Basato su GenAI, ARIS gestisce l'intero ciclo di vita dei processi, offrendo soluzioni per l'analisi dei processi aziendali, l'automazione, il rischio e la conformità e il process mining.

Le migliori funzionalità/funzioni di Software AG ARIS

Si integra perfettamente con i sistemi esistenti per eliminare i silos e aumentare l'efficienza generale

Consolida l'analisi aziendale, il process mining, il rischio e la compliance in un'unica suite, favorendo la collaborazione e riducendo gli errori

Combina ed estende le quattro aree di prodotto principali della suite ARIS in base alle vostre esigenze e al vostro livello di maturità

Limiti di Software AG ARIS

Costo elevato, soprattutto per le piccole aziende

Mantenere il passo con gli aggiornamenti e le nuove funzionalità/funzione può richiedere una formazione e un adattamento continui

Prezzi di Software AG ARIS

Gratis : Piano base per 3 mesi

: Piano base per 3 mesi Pro: A partire da 125 €/mese per utente

**Per saperne di più 10 strumenti Six Sigma per il miglioramento dei processi aziendali

5. Estrazione dei processi IBM

via g2.com Il Process Mining di IBM consente alle aziende di prendere decisioni più rapide e basate sui dati per migliorare i processi. Il Process Mining è uno degli strumenti di 25 prodotti IBM che hanno ottenuto la valutazione Top Rated Distinction di TrustRadius.

È possibile accedere a un modello di processo basato sui fatti, con approfondimenti da parte degli stakeholder e delle origini dati che rivelano il funzionamento della vostra azienda. Le opportunità di automazione vengono identificate attraverso lo strumento di process mining, che aiuta a definire le priorità in base all'impatto e al ROI previsto.

Le migliori funzionalità/funzione di IBM Process Mining

Consente di ottenere la trasparenza dei processi analizzando i dati dei sistemi ERP e CRM, identificando le inefficienze e stabilendo le priorità di automazione in base all'impatto e al ROI

Favorisce il miglioramento continuo con le azioni correttive e le impalcature dei bot RPA

Facilita il monitoraggio rapido con la generazione automatizzata di bot RPA

Limiti del Process Mining di IBM

Curva di apprendimento ripida per gli utenti

L'integrazione di dati provenienti da più sistemi può essere impegnativa e può richiedere un lavoro considerevole

Prezzi di IBM Process Mining

**Gratis: 30 giorni di versione di prova

Piattaforma (SaaS) : A partire da $3.200/mese

: A partire da $3.200/mese Piattaforma (on-premises): a partire da $2.885/mese

Semplificare la gestione dei processi con ClickUp

Il process mining offre una visualizzazione chiara dei flussi di lavoro. Tuttavia, per gestire e migliorare efficacemente questi processi, non bastano i dati, ma occorre un solido strumento di project management. ClickUp è uno strumento versatile di project management che può migliorare i vostri lavori richiesti di process mining. Dispone di una libreria di modelli che possono aiutarvi a semplificare il lavoro richiesto per l'estrazione dei processi. Vediamone uno insieme.

Modello di mappa dei processi di ClickUp

Per istanza, è possibile utilizzare il modello Modello di mappatura dei processi di ClickUp per visualizzare e migliorare i processi. L'intuitiva interfaccia drag-and-drop del modello consente di creare mappe dettagliate dei processi, di visualizzare ogni passaggio dei flussi di lavoro, di identificare potenziali colli di bottiglia e altro ancora.

Ecco come questo modello può migliorare i vostri lavori richiesti per la gestione dei processi:

**Organizzare tutte le mappe dei processi, i flussi di lavoro e la relativa documentazione in un unico hub centrale con il modelloDocumenti ClickUp. In questo modo è facile accedere, aggiornare e gestire in modo efficiente le informazioni sui processi

Collaborazione e feedback: Migliora la collaborazione del team grazie alla condivisione diSpazi ClickUp. I membri del team possono lasciare commenti, fornire feedback e collaborare in tempo reale, assicurando che tutti siano allineati e informati sui miglioramenti del processo

Migliora la collaborazione del team grazie alla condivisione diSpazi ClickUp. I membri del team possono lasciare commenti, fornire feedback e collaborare in tempo reale, assicurando che tutti siano allineati e informati sui miglioramenti del processo Integrazione con il project management : Integrazione perfetta delle mappe dei processi con gli strumenti di project management di ClickUp. Monitoraggio delle attività relative ai processi, automazione dei flussi di lavoro e garanzia di un'efficiente implementazione dei miglioramenti dei processi

: Integrazione perfetta delle mappe dei processi con gli strumenti di project management di ClickUp. Monitoraggio delle attività relative ai processi, automazione dei flussi di lavoro e garanzia di un'efficiente implementazione dei miglioramenti dei processi Reportistica e analisi: Utilizzo diDashboard di ClickUp per generare reportistica e visualizzare le metriche chiave dei processi. Monitorare le prestazioni dei processi, monitorare i miglioramenti e prendere decisioni basate sui dati per aumentare l'efficienza e l'efficacia

La parte migliore è che potete adattare il modello all'evoluzione dei vostri processi. Sia che stiate scalando le operazioni, sia che stiate perfezionando i flussi di lavoro esistenti, il modello di ClickUp può crescere con la vostra azienda e adattarsi ai cambiamenti delle esigenze

Prezzi ClickUp

Gratis : Free Forever

: Free Forever Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

**Leggi anche 10 strumenti di automazione dei processi aziendali da provare assolutamente nel 2024

Limiti del Process Mining

Sebbene il process mining offra numerosi vantaggi, non è privo di sfide. La comprensione di questi limiti è fondamentale per le organizzazioni che vogliono implementarlo in modo efficace.

Dipendenza dai dati: Dipende fortemente dalla disponibilità e dalla qualità dei dati. Dati incompleti o imprecisi possono portare a intuizioni fuorvianti. Per ovviare a questo problema, è necessario garantire pratiche di raccolta dati solide e valutazioni periodiche della qualità dei dati

Dipende fortemente dalla disponibilità e dalla qualità dei dati. Dati incompleti o imprecisi possono portare a intuizioni fuorvianti. Per ovviare a questo problema, è necessario garantire pratiche di raccolta dati solide e valutazioni periodiche della qualità dei dati Complessità di implementazione: L'identificazione e l'implementazione delle opportunità di automazione possono essere complesse e richiedere competenze specialistiche. Strategie efficaci di gestione del cambiamento e formazione possono aiutare a facilitare questa transizione

L'identificazione e l'implementazione delle opportunità di automazione possono essere complesse e richiedere competenze specialistiche. Strategie efficaci di gestione del cambiamento e formazione possono aiutare a facilitare questa transizione Integrazione: L'integrazione degli strumenti di process mining con i sistemi esistenti può essere impegnativa e può richiedere un lavoro significativo. L'impiego di tecniche di estrazione a più livelli e l'utilizzo di supporti per l'integrazione possono mitigare queste sfide

Ottimizzate i vostri processi aziendali con ClickUp

Il process mining aiuta a trovare e risolvere le inefficienze nei flussi di lavoro, mostrando dove le cose rallentano in modo da poter migliorare e lavorare in modo più efficiente.

ClickUp è lo strumento di project management ideale per trasformare queste informazioni in azioni. Consente di visualizzare e gestire facilmente i processi, aiutandovi ad applicare i miglioramenti senza dover ricorrere a software complicati. Iscrivetevi a ClickUp per ottimizzare la gestione dei processi e aumentare l'efficienza organizzativa.