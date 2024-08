10 migliori strumenti software per la progettazione dei processi nel 2024

I processi inefficienti sono ovunque e fanno perdere tempo ai dipendenti, incidono sui profitti delle aziende e creano clienti insoddisfatti. Le aziende hanno imparato che trovare queste inefficienze e eliminarle è molto più facile con l'uso di un software di progettazione dei processi.

Gli strumenti di progettazione dei processi consentono di creare, visualizzare e ottimizzare i processi dell'organizzazione. Il risultato è che migliorerete la soddisfazione dei clienti e dei dipendenti e proteggerete i bilanci. Ma ogni strumento ha i suoi pro e i suoi contro, ed è per questo che abbiamo creato questa guida al miglior software di progettazione dei processi nel 2024.

Che cos'è il software di progettazione dei processi?

Il software di progettazione dei processi aiuta gli utenti e i team aziendali a costruire un paradigma visivo che facilita la visualizzazione e la comprensione di processi complessi.

Oltre a poter documentare i processi e creare mappature dei processi il software è in grado di analizzare i dati per fornire indicazioni significative su dove un processo può essere inefficiente o dove una piccola modifica può portare a benefici misurabili.

Il miglior software di progettazione dei processi si integra con altri strumenti, come la piattaforma di project management, per ottenere funzioni aggiuntive e ottimizzare i processi.

Che cosa si deve cercare in un software di progettazione dei processi?

Non tutti i software di progettazione dei processi offrono gli stessi vantaggi. Anche tra i migliori prodotti sul mercato, esiste un intervallo di funzionalità/funzione per le varie esigenze. Per ottenere i migliori miglioramenti ai processi aziendali dallo strumento scelto, considerate questi fattori:

Facilità di accesso: Assicuratevi che la soluzione abbia un'interfaccia familiare e intuitiva che tutti possano utilizzare per documentare i processi e ridurre gli attriti nei flussi di lavoro

Assicuratevi che la soluzione abbia un'interfaccia familiare e intuitiva che tutti possano utilizzare per documentare i processi e ridurre gli attriti nei flussi di lavoro Flessibilità: Verificate che sia in grado di supportare vari tipi di modellazione di processi diversi, come processi aziendali, processi di onboarding degli utenti o processi software. Dovrebbe anche essere abbastanza flessibile da presentare le informazioni in vari formati, come i diagrammi di flusso

Verificate che sia in grado di supportare vari tipi di modellazione di processi diversi, come processi aziendali, processi di onboarding degli utenti o processi software. Dovrebbe anche essere abbastanza flessibile da presentare le informazioni in vari formati, come i diagrammi di flusso Efficacia dei costi: Confrontate il costo delle opzioni per ottenere il massimo dell'efficienza e dei miglioramenti dei processi in cambio del vostro denaro

Confrontate il costo delle opzioni per ottenere il massimo dell'efficienza e dei miglioramenti dei processi in cambio del vostro denaro Capacità di integrazione: Scegliete un software in grado di integrarsi con altri strumenti e sistemi che utilizzate per gestire i processi senza soluzione di continuità

Scegliete un software in grado di integrarsi con altri strumenti e sistemi che utilizzate per gestire i processi senza soluzione di continuità **Ricerca di strumenti con funzionalità di process mining per analizzare e identificare le aree di miglioramento e ottimizzazione dei processi

Funzionalità di collaborazione: Assicuratevi che i team e i dipartimenti possano comunicare e condividere le conoscenze in modo efficace, attraverso la condivisione di note, annotazioni o una funzionalità di commento integrata

Assicuratevi che i team e i dipartimenti possano comunicare e condividere le conoscenze in modo efficace, attraverso la condivisione di note, annotazioni o una funzionalità di commento integrata Esportazione e condivisibilità: Assicuratevi di poter esportaremappature dei processi in formati comuni per facilitare la condivisione delle informazioni con le parti interessate

I 10 migliori software di progettazione dei processi da utilizzare nel 2024

Per aiutarvi a trovare il miglior software di progettazione dei processi per le vostre esigenze specifiche, abbiamo compilato questo elenco di alcune delle migliori opzioni presenti sul mercato.

Con ClickUp è possibile creare processi aziendali più solidi, standardizzando le operazioni e monitorando le attività di ClickUp

ClickUp è un software tutto in uno piattaforma per il project management con un elenco impressionante di funzionalità/funzione per migliorare la produttività. Lo strumento consente di centralizzare il lavoro di tutto lo stack tecnologico in un'unica potente area di lavoro.

Per la progettazione dei processi, Lavagne online ClickUp e ClickUp Mappe mentali fornisce tutte le funzionalità/funzione necessarie per migliorare i flussi di lavoro. Le funzionalità di collaborazione assicurano il coinvolgimento di tutti coloro che devono partecipare al processo.

ClickUp offre una libreria di modelli gratis con più di 1.000 modelli, compresi strumenti per la modellazione dei processi aziendali. Ad esempio, il modello Modello per la mappatura dei processi fornisce uno schema per comprendere meglio le relazioni tra i vari passaggi dei processi.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Fornisce strumenti per il flusso di lavoro che permettono di mantenereteam inter-funzionali organizzati

Si integra con tutte le app di lavoro preferite, consentendo una gestione dei processi senza soluzione di continuità

Aiuta a migliorare il flusso dei processi grazie alla dipendenza delle attività

Automazioni delle attività ripetitive nei processi, eliminando il lavoro manuale richiesto

Consente una comunicazione efficace tra i membri del team grazie agli strumenti di collaborazione

Limiti di ClickUp

L'app mobile manca di alcune funzionalità/funzione presenti nella versione desktop

Alcuni utenti trovano l'interfaccia intimidatoria quando imparano a usare le nuove funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Aziende: Contattare il settore commerciale per i prezzi

ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

2. Lucidchart

Via Lucidchart Lucidchart è uno strumento di diagramma intelligente che permette ai team di visualizzare e comunicare senza sforzo idee e processi complessi. Gli utenti possono documentare i processi e creare modelli di processi aziendali, rendendo più facile chiarire concetti complessi e identificare aree di miglioramento. Il software dispone di funzionalità/funzione intelligenti, come IA Prompt Flow e l'integrazione con ChatGPT, per semplificare ulteriormente i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Lucidchart

Facilita la visualizzazione di idee e processi complessi con strumenti di diagramma intelligenti

Consente la collaborazione in tempo reale tra team e individui

Si integra con piattaforme come l'area di lavoro di Google e Microsoft, migliorando l'efficienza e la collaborazione

È facilmente scalabile, in modo che il software rimanga utile anche in caso di crescita dell'azienda e delle sue esigenze

Lavora in una varietà di casi d'uso per garantire la massima adattabilità alle esigenze aziendali

È disponibile in più lingue per servire i clienti di tutto il mondo

Limiti di Lucidchart

Alcuni utenti vorrebbero maggiori funzionalità offline

I nuovi utenti trovano l'interfaccia complessa quando iniziano a utilizzarlo

Alcuni recensori vorrebbero un maggior numero di modelli da cui partire

Prezzi di Lucidchart

Gratis

Individuale: $11.93/mese

Teams: 13,50 dollari/mese

Azienda: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Lucidchart

G2: 4,5/5 (oltre 4.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.900 recensioni)

3. Microsoft Visio

Via Microsoft Questo popolare strumento di Microsoft è uno strumento di creatore di diagrammi di flusso e software per la creazione di diagrammi. Può semplificare la comunicazione di informazioni complesse con l'uso di diagrammi collegati ai dati. I team possono utilizzare questi diagrammi per la collaborazione visiva.

Le sue funzioni sono migliorate dall'integrazione con Microsoft 365, che lo rende una scelta ideale per le aziende che hanno già investito nell'ecosistema Microsoft. È dotato di sicurezza e privacy di livello aziendale per proteggere i dati. Grazie alle funzionalità/funzione di accessibilità, i diagrammi sono disponibili per tutti gli utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Visio

Semplifica la documentazione dei processi grazie all'uso di modelli e semplici strumenti di disegno

Si integra con altre applicazioni di Microsoft 365 per migliorare efficienza e funzioni

Consente a più utenti di collaborare simultaneamente su un singolo diagramma

Integra i diagrammi e i grafici con i dati in tempo reale, provider di visualizzazioni dinamiche e aggiornate

Garantisce l'inclusività per le persone con disabilità grazie a funzionalità/funzione di accessibilità

Fornisce un intervallo di modelli per facilitare la creazione rapida ed efficiente di diagrammi

limiti di Microsoft Visio

Le aziende più piccole o i privati possono trovare il prezzo elevato

La curva di apprendimento iniziale è ripida e può rallentarne l'adozione

Alcuni utenti desiderano funzionalità/funzione di collaborazione migliorate

Prezzi di Microsoft Visio

Piano 1: 5 dollari al mese per utente

Piano 2: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Microsoft Visio

G2: 4,2/5 (653 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

4. Via del processo

Via Via del processo La presente lista di controllo e la software per il flusso di lavoro è una piattaforma semplice per creare, gestire e ottimizzare i processi aziendali e documentare le procedure operative standard. Process Street è molto apprezzato per la sua precisione basata sull'IA nella gestione dei processi.

Il software è facile da usare, con una piattaforma di processi senza codice che consente agli utenti di accedere all'IA di processo, anche con conoscenze tecniche limitate. L'integrazione con gli strumenti più diffusi migliora la gestione dei flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Process Street

Fornisce modelli per attività e processi comuni per migliorare l'efficienza

Consente di automatizzare le attività e di stabilire trigger per avviare azioni o follower asnellire il processo gestione

Teams consente una facile collaborazione e l'assegnazione di attività tra i membri del team per garantire l'organizzazione e la produttività di tutti

Si integra con oltre 2.000 app tramite Zapier, fornendo un facile accesso a strumenti e servizi di terze parti

Utilizza regole di logica a condizione per creare liste di controllo dinamiche che si adattano a esigenze e processi diversi

Genera reportistica per analizzare la produttività del team e l'efficienza dei processi

Limiti di Process Street

Alcuni utenti trovano limitate le funzionalità aggiuntive durante la modifica dei modelli

Gli utenti vorrebbero più suggerimenti sui modelli disponibili

Le funzionalità/funzione di reportistica sono carenti per alcune esigenze dei revisori

Prezzi di Process Street

Free Forever

Pro: $30/mese

Enterprise: Contattare il commerciale per i prezzi

Process Street valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 600 recensioni)

5. Bizagi

Via Bizagi Questo software di progettazione dei processi si concentra su una notazione intuitiva e collaborativa per la modellazione dei processi aziendali. Consente alle organizzazioni di documentare rapidamente i processi aziendali e di archiviarli in un repository cloud centrale.

L'analisi di questi modelli di processo consente una comprensione più approfondita di ogni passaggio del processo e aiuta a identificare le aree di miglioramento. Oltre a potenti strumenti di automazione e simulazione dei processi, il software offre la possibilità di creare app in codice ridotto per una maggiore utilità.

Le migliori funzionalità/funzione di Bizagi

Consente agli utenti di creare e visualizzare modelli di processi aziendali con facilità e precisione

Permette di esportare i diagrammi in formati e piattaforme comuni, tra cui PDF e Microsoft SharePoint

Consente di importare i diagrammi da piattaforme come Microsoft Visio e IBM Blueworks

Esegue una solida simulazione dei processi per l'analisi e l'ottimizzazione dei processi aziendali

Facilita la collaborazione sui modelli di processo e la facile condivisione dei risultati con le principali parti interessate

Consente la creazione di app con strumenti a basso codice che offrono flessibilità agli utenti meno esperti di tecnologia

Limiti di Bizagi

Alcuni utenti ritengono che i moduli e i modelli manchino di funzioni

Alcuni recensori hanno problemi di migrazione da una versione all'altra

Le prestazioni possono rallentare quando si tratta di processi complessi

Prezzi di Bizagi

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Bizagi

G2: 4.1/5 (49 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

6. Pipefy

Via Pipefy Questo processo aziendale senza codice software di automazione offre un modo economico per migliorare i processi aziendali di un'organizzazione. L'approccio senza codice rende l'impostazione dei processi di automazione un gioco da ragazzi.

Pipefy offre oltre 300 connettori nativi per l'integrazione con gli strumenti più utilizzati dall'azienda. Il software utilizza l'IA per ottimizzare i flussi di lavoro e aiutano a mantenere i team agili e adattabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipefy

Utilizza l'IA per ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare l'efficienza

Implementa integrazioni senza codici intricati per un accesso e un'usabilità semplici

Implementa soluzioni di processo fino a tre volte più velocemente rispetto ai comuni concorrenti

Definisce punti di partenza, fasi e integrazioni per una progettazione e gestione efficiente dei processi

Si integra con centinaia di app on-premise o in cloud negli stack tecnologici più comuni

Consente una visibilità dei dati centralizzata in tempo reale, dissolvendo i silos di dati e unificando le origini dati

Limiti di Pipefy

La curva di apprendimento può essere ripida per i nuovi utenti, anche con i tutorial forniti

Alcuni utenti desiderano maggiori opzioni di personalizzazione

La funzione di ricerca a volte restituisce risultati inaspettati

Prezzi di Pipefy

Free Forever

Business: $25/mese per utente

Aziende: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Pipefy

G2: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 300 recensioni)

7. ARIS

Via ARIS Questo completo strumento aziendale gestione dei processi la suite facilita la trasformazione aziendale attraverso la progettazione e la gestione dei processi che ne migliorano l'efficienza. Grazie alla capacità di documentare, ottimizzare e controllare i processi end-to-end, si ottiene maggiore visibilità su ogni passaggio dei flussi di lavoro.

Il process mining migliora la capacità di elaborare i dati e di trovare opportunità di miglioramento. L'integrazione con i vari sistemi IT garantisce un processo semplificato.

Le migliori funzionalità/funzioni di ARIS

Supporta le iniziative di trasformazione aziendale con una documentazione, un'analisi e un'ottimizzazione complete dei processi

Visualizza i processi aziendali a 360 gradi, consentendo una migliore comprensione dei dati e delle dipendenze

Semplifica le operazioni e riduce gli errori manuali grazie all'automazione delle attività ripetitive

Utilizza funzionalità di gestione della governance, del rischio e della conformità per migliorare i processi di conformità

Si integra con strumenti comuni di terze parti per migliorare l'efficienza

Limiti di ARIS

Alcuni utenti ritengono che il prezzo sia troppo elevato

Alcuni recensori vorrebbero migliorare l'importazione e l'esportazione con Visio

La funzionalità/funzione di layout automatizzato può talvolta essere carente

Prezzi di ARIS

Base: €116/mese

Avanzato: 233 €/mese

Valutazioni e recensioni di ARIS

G2: 4.3/5 (27 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (15 recensioni)

8. FlexSim

Via FlexSim Questo software fornisce una solida piattaforma per la modellazione, la simulazione, l'analisi e la visualizzazione dei processi in un ambiente 3D. Il suo scopo è trasformare i dati esistenti in previsioni accurate per migliorare la comprensione dei processi complessi.

FlexSim va oltre il software di progettazione dei processi, fornendo profonde capacità di analisi. I progettisti hanno creato gli strumenti per lavorare in un numero di settori diversi, tra cui quello manifatturiero e sanitario.

Le migliori funzionalità/funzione di FlexSim

Consente agli utenti di comprendere e migliorare qualsiasi sistema o processo attraverso la modellazione e l'analisi di simulazione 3D

Facilita la trasformazione dei dati esistenti in previsioni accurate, favorendo l'ottimizzazione dei processi

Garantisce la versatilità di applicazione in diversi settori, come quello manifatturiero e sanitario

Fornisce una piattaforma che consente la modellazione dinamica delle operazioni e la comprensione di sistemi complessi

Offre strumenti di modellazione 3D e di flusso dei processi per un'analisi completa e un processo decisionale informato

Limiti di FlexSim

I limiti delle licenze possono essere limitanti

Alcuni livelli hanno limiti alle dimensioni dei modelli che è possibile utilizzare

I recensori vorrebbero fare meno affidamento sui componenti aggiuntivi per alcune funzionalità/funzione

Prezzi di FlexSim

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di FlexSim

G2: 4,4/5 (54 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 100 recensioni)

9. Minitab

Via Minitab Minitab è una suite di strumenti statistici che fornisce funzioni robuste di analisi aziendale e di apprendimento automatico. Questi strumenti permettono alle aziende di prendere decisioni basate sui dati. All'interno di questi strumenti statistici sono presenti funzionalità/funzione per la visualizzazione dei dati, che consentono una comprensione più approfondita delle informazioni raccolte. Il software offre un facile accesso alle analisi attraverso comodi dashboard.

Le migliori funzionalità/funzione di Minitab

Fornisce approfondimenti profondi e significativi grazie al potente software statistico

Consente la creazione e la condivisione di iniziative di miglioramento attraverso strumenti di miglioramento continuo e innovazione

Offre strumenti di data science e machine learning per una maggiore precisione

Consente agli utenti di ottenere approfondimenti specifici sui processi aziendali attraverso funzionalità di business analytics e intelligence

Consente di massimizzare la competenza dell'utente e la conoscenza del prodotto attraverso webinar e sessioni di formazione

Limiti di Minitab

Alcuni utenti ritengono che le funzionalità/funzione dei grafici 3D debbano essere migliorate

Può essere difficile inserire matrici e gestire dati di matrici

Alcuni degli strumenti più potenti possono essere fonte di confusione per i principianti

Prezzi di Minitab

Utente singolo: 1.780 dollari/anno

Utente singolo + modulo di analisi predittiva: $3.040/anno

Utente singolo + altri moduli: $2.220/anno

Valutazioni e recensioni su Minitab

G2: 4.6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (300+ recensioni)

10. Gliffy

Via Gliffy Questo versatile strumento di diagramming ha lo scopo di facilitare la visualizzazione la collaborazione tra i Teams . Gli utenti possono iniziare rapidamente con l'interfaccia di diagramma drag-and-drop, che consente di condividere facilmente le idee. Le funzionalità/funzione di modellazione dei processi dello strumento sono adatte ad aziende di vari settori, con una flessibilità nei casi d'uso. Gliffy si integra con Jira e Confluence per migliorare il project management e la collaborazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gliffy

Offre profonde integrazioni con gli strumenti di Atlassian, rendendolo ideale per le aziende che investono in questo ecosistema

Aggiunge la collaborazione in tempo reale in Confluence Cloud, in modo che i team possano lavorare sui diagrammi simultaneamente

Consente una facile creazione di diagrammi e la condivisione di idee attraverso un'interfaccia drag-and-drop

Offre funzioni di diagramma affidabili e di livello aziendale che si adattano alle esigenze aziendali

Supporta diversi team e casi d'uso, compresi i diagrammi per team aziendali, di prodotto e IT

Fornisce un'interfaccia utente intuitiva con numerosi componenti di diagramma pronti all'uso

Limiti di Gliffy

I team più piccoli e i singoli utenti possono trovare il software un po' costoso

Il software non ha le funzionalità/funzione avanzate di alcuni concorrenti

Alcuni recensori vorrebbero maggiori opzioni di personalizzazione

Prezzi di Gliffy

Professionale: 8 dollari al mese

Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Gliffy

G2: 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (70 recensioni)

Prova la Mappa dei processi in ClickUp

Il miglior software di progettazione dei processi per il 2024 vi fornisce gli strumenti e gli approfondimenti per ottimizzare i processi, eliminare le inefficienze e garantire che i flussi di lavoro siano conformi alle best practice e agli standard di settore. Ma alcuni hanno difficoltà a trasformare queste intuizioni in azioni.

Ottenete i vantaggi della gestione dei processi e altro ancora con ClickUp, che integra la progettazione dei processi direttamente nell'area di lavoro di ClickUp. Creare un account gratuito oggi stesso !