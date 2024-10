I 50 migliori scorciatoie da tastiera di Fogli Google

Avete mai avuto l'impressione di passare più tempo a cliccare sul menu di Sheets che a terminare il vostro lavoro?

Inserite le scorciatoie da tastiera di Fogli Google.

Le scorciatoie di Fogli Google sono un risparmio di tempo e il segreto per aumentare la produttività. Vi aiutano a navigare nei vostri fogli di calcolo alla velocità della luce e a ridurre i clic inutili. Sono facili da usare, semplici da ricordare e, soprattutto, sono gratis.

Da fare: se il vostro lavoro prevede di lavorare al computer per un'intera giornata lavorativa di 8 ore, l'uso di scorciatoie da tastiera potrebbe farvi risparmiare fino a 8 giornate lavorative all'anno ? Si tratta di un aumento del 3,3% della produttività complessiva!

Sembra troppo bello per essere vero? Restate con noi e vi illustreremo i 50 migliori scorciatoie per Fogli Google che vi aiuteranno a lavorare in modo più intelligente, non più difficile.

Che cos'è uno scorciatoio da tastiera per Fogli Google?

Le scorciatoie da tastiera di Fogli Google sono una serie di combinazioni di chiavi progettate per aiutare gli utenti a eseguire le attività più velocemente evitando i clic manuali. L'idea delle scorciatoie da tastiera è nata agli albori del personal computing, con l'introduzione da parte di Apple negli anni '80 .

L'obiettivo era semplice: semplificare le attività ripetitive e migliorare l'esperienza complessiva dell'utente. Questi scorciatoi sono diventati la base della produttività, aiutando gli utenti a svolgere le attività senza affidarsi esclusivamente al mouse o alla navigazione nei menu.

Quando si tratta di Fogli Google, gli scorciatoi da tastiera servono allo stesso scopo: aumentare l'efficienza e rendere più fluida la gestione dei fogli di calcolo. Con poche combinazioni di chiavi, è possibile navigare rapidamente tra i fogli di calcolo Il database di Fogli Google spostarsi da un foglio all'altro o eseguire calcoli senza staccare le mani dalla tastiera.

Ad esempio, è possibile utilizzare 'Ctrl + Shift + V' o 'Comando + Shift + V' su Mac per incollare valori senza formattare in una cella selezionata o 'Alt + Shift + 5' per barrare il testo. Questi scorciatoi consentono di risparmiare tempo e di concentrarsi sui dati invece di fare clic sui menu.

Vantaggi dell'uso degli scorciatoi in Fogli Google

L'uso di scorciatoie in Fogli Google offre molti vantaggi che possono migliorare la produttività e l'efficienza. Integrando questi scorciatoi nella vostra routine quotidiana, potrete:

Risparmiare tempo : Le scorciatoie eliminano la necessità di fare clic ripetutamente con il mouse e di navigare nei menu, consentendo di completare le attività più rapidamente

: Le scorciatoie eliminano la necessità di fare clic ripetutamente con il mouse e di navigare nei menu, consentendo di completare le attività più rapidamente Ridurre gli errori : Applicare rapidamente la formattazione o apportare modifiche utilizzando le scorciatoie riduce al minimo le possibilità di errore che possono verificarsi con i processi manuali

: Applicare rapidamente la formattazione o apportare modifiche utilizzando le scorciatoie riduce al minimo le possibilità di errore che possono verificarsi con i processi manuali Migliorare il multitasking : Gli scorciatoi consentono di eseguire più attività contemporaneamente senza dover passare continuamente da tastiera e mouse

: Gli scorciatoi consentono di eseguire più attività contemporaneamente senza dover passare continuamente da tastiera e mouse Migliorare la concentrazione : Riducendo al minimo la necessità di fare clic con il mouse e di navigare nei menu, gli scorciatoi aiutano a rimanere concentrati sul lavoro. Questo flusso continuo riduce le distrazioni e aiuta a completare le attività in modo più efficiente

: Riducendo al minimo la necessità di fare clic con il mouse e di navigare nei menu, gli scorciatoi aiutano a rimanere concentrati sul lavoro. Questo flusso continuo riduce le distrazioni e aiuta a completare le attività in modo più efficiente Aumentare l'efficienza: Semplificare il flusso di lavoro con le scorciatoie aiuta a gestire in modo più efficace grandi insiemi di dati

Come abilitare gli scorciatoi da tastiera in Fogli Google

Prima di utilizzare gli scorciatoi da tastiera, è importante assicurarsi che siano abilitati nelle impostazioni di Fogli Google.

Ecco una semplice guida per attivarle utilizzando il menu di Fogli Google:

1. Aprire Fogli Google

Iniziate aprendo un documento Fogli Google in cui volete usare gli scorciatoi da tastiera.

via Fogli Google

2. Passare al menu di aiuto

Fare clic sul menu "Aiuto " nella barra superiore di Fogli Google.

via Fogli Google

3. Selezione di scorciatoie da tastiera

Dal menu a discesa, selezionare 'Scorciatoie da tastiera' (o premere Ctrl + / per accedervi direttamente). Verrà visualizzata una finestra di dialogo con un elenco di scorciatoie disponibili.

via Fogli Google

4. Abilitare gli scorciatoi compatibili

Nella finestra Scorciatoie da tastiera, scorrere fino in fondo e selezionare la casella 'Abilita scorciatoie compatibili per fogli di calcolo' Questa opzione consente di utilizzare scorciatoie ancora più familiari di altri software di fogli di calcolo, come Excel.

via Fogli Google

5. Chiudere il menu e iniziare a utilizzare gli scorciatoi

Una volta abilitati gli scorciatoi, chiudete la finestra di dialogo e iniziate a usarli immediatamente. Il flusso di lavoro è ora ottimizzato per gli scorciatoi da tastiera!

I 50 migliori scorciatoie da tastiera di Fogli Google per risparmiare tempo

La padronanza degli scorciatoi da tastiera per Fogli Google può ridurre significativamente il tempo dedicato alle attività ripetitive. Ecco un elenco di 50 scorciatoie essenziali per aiutarvi a ottenere il massimo da Fogli Google.

1. Scorciatoie di navigazione

Navigare in fogli di calcolo di grandi dimensioni può essere complicato. Questi scorciatoi di navigazione aiutano a spostarsi rapidamente tra i dati, a passare da un foglio all'altro e a trovare facilmente il proprio posto.

Descrizione Scorciatoia su Windows Scorciatoia su Mac Spostarsi sul bordo delle regioni di dati Ctrl + chiave a freccia Comando + tasto a freccia Spostarsi all'inizio del foglio Ctrl + Home Fn + Comando + Freccia sinistra Spostarsi all'ultima cella con i dati Ctrl + Fine Fn + Comando + Freccia destra Scorrete verso il basso di una schermata Pagina giù Fn + Freccia giù Scorrere verso l'alto di una schermata Pagina su Fn + Freccia su Espandere o chiudere righe/colonne raggruppate Alt + Shift + Chiavi a freccia Comando + Shift + K Passa al foglio successivo Ctrl + Pagina giù Fn + Comando + Freccia giù Sposta al foglio precedente Ctrl + Pagina su Fn + Comando + Freccia su Spostarsi di una cella alla volta Tasti freccia Tasti freccia Aprire la finestra di dialogo "Vai all'intervallo" Ctrl + G Comando + G

2. Scorciatoie per l'inserimento dei dati e la formattazione

Una voce e una formattazione efficienti possono far risparmiare molto tempo e lavoro richiesto. Questi scorciatoie semplificano attività come copiare, incollare e formattare per ottimizzare la gestione del foglio di calcolo.

Descrizione Scorciatoia su Windows Scorciatoia su Mac Copia le celle selezionate Ctrl + C Comando + C Taglia le celle selezionate Ctrl + X Comando + X Incolla le celle copiate o tagliate Ctrl + V Comando + V Annullamento dell'ultima azione Ctrl + Z Comando + Z Ripetere l'ultima azione annullata Ctrl + Y Comando + Maiusc + Z Incollare solo i valori Ctrl + Shift + V Comando + Shift + V Grassetto sul testo selezionato Ctrl + B Comando + B Corsivo del testo selezionato Ctrl + I Comando + I Sottolinea il testo selezionato Ctrl + U Comando + U Aprire il menu Formattare Alt + E Comando + T

3. Scorciatoie per la selezione e la modifica

La selezione e la modifica delle celle senza problemi può migliorare drasticamente la produttività. Utilizzate questi scorciatoi di base per selezionare, modificare e gestire rapidamente i dati in Fogli Google.

Descrizione Scorciatoia su Windows Scorciatoia su Mac Selezione dell'intero foglio Ctrl + A Comando + A Seleziona l'intera riga Shift + Spazio Shift + Spazio Seleziona l'intera colonna Ctrl + Spazio Comando + Spazio Inserire una nuova riga Ctrl + Maiusc + = Comando + Maiusc + = Inserire una nuova colonna Ctrl + Shift + + Comando + Shift + + Cancellare la riga selezionata Ctrl + - Comando + - Cancellare la colonna selezionata Ctrl + Shift + - Comando + Shift + - Spostarsi alla cella successiva Scheda Scheda Modifica la cella attiva Invio Return Riempire le celle selezionate con la voce precedente Ctrl + D Comando + D

4. Scorciatoie per la gestione dei dati

Gestire e analizzare i dati in modo efficiente è fondamentale in qualsiasi foglio di Google. Questi semplici scorciatoie aiutano a ordinare, filtrare ed eseguire calcoli per mantenere i dati organizzati e fruibili.

Descrizione Scorciatoia su Windows Scorciatoia su Mac Aprire la finestra di dialogo dell'intervallo di ordinamento Alt + D + S Comando + Shift + R Applicare o rimuovere un filtro Ctrl + Shift + L Comando + Shift + F Inserire un nuovo foglio Maiusc + F11 Fn + Maiusc + F11 Aprire la cronologia delle versioni Ctrl + Alt + Shift + H Comando + Opzione + Shift + H Calcolo della somma delle celle selezionate Ctrl + Shift + T Comando + Shift + T Calcolo della media delle celle selezionate Ctrl + Shift + A Comando + Shift + A Trova e sostituisci dati Ctrl + H Comando + H Formatta come valuta Ctrl + Shift + 4 Comando + Shift + 4 Formatta come percentuale Ctrl + Shift + 5 Comando + Shift + 5 Formatta come data Ctrl + Shift + # Comando + Shift + #

5. Scorciatoie varie

Questi scorciatoi aggiuntivi coprono un intervallo di funzioni che non rientrano nelle altre categorie, ma sono comunque incredibilmente utili per varie attività in Fogli Google.

Descrizione Scorciatoia su Windows Scorciatoia su Mac Aprire il menu 'Aiuto' Ctrl + / Comando + / Visualizza o nasconde la barra della formula Ctrl + Shift + U Comando + Shift + U Attivare/disattivare la modalità a schermo intero F11 Comando + Control + F Inserire la data corrente Ctrl + ; Comando + ; Inserire l'ora corrente Ctrl + Maiusc + ; Comando + Maiusc + ; Aprire il menu di formattazione a condizione Alt + O, D Comando + Opzione + O, D Congelare le righe o le colonne selezionate Alt + W, F Comando + Opzione + W, F Rimuovere i bordi dalle celle selezionate Ctrl + Shift + 7 Comando + Opzione + 0 Aggiungere o rimuovere commenti Ctrl + Alt + M Comando + Opzione + M Aprire il menu Componenti aggiuntivi Ctrl + Alt + A Comando + Opzione + A Espandere o comprimere tutte le righe Ctrl + Alt + 0 Comando + Opzione + 0 Spostarsi all'ultima cella di una riga Fine Comando + Freccia destra Mostra o nascondi la barra laterale Ctrl + Alt + Shift + H Comando + Opzione + Shift + H

Questi scorciatoi consentono di lavorare in modo più efficiente e di concentrarsi sulle cose importanti. Riducono inoltre la probabilità di errori causati da azioni manuali ripetitive, offrendo un maggiore controllo sulle attività.

Limiti dell'uso di Fogli Google

Nonostante la sua praticità, Fogli Google ha dei limiti che possono influire sul suo utilizzo per l'elaborazione di dati su larga scala o per funzioni avanzate.

La comprensione di questi limiti vi aiuterà a determinare quando Fogli Google è sufficiente e quando è necessario prendere in considerazione altri strumenti. Ecco alcuni limiti che gli utenti di Fogli Google devono affrontare:

1. Capacità di dati limitata Fogli Google può gestire fino a 10 milioni di celle per foglio elettronico che può sembrare molto, ma può diventare rapidamente restrittivo per i grandi insiemi di dati. Se si lavora con dati enormi, è possibile che le prestazioni siano più lente o che si raggiunga il limite di celle.

2. Problemi di prestazioni con formule di grandi dimensioni

Quando si lavora con formule complesse o calcoli multipli, le prestazioni di Fogli Google possono diminuire. Si possono verificare rallentamenti, tempi di caricamento più lenti o ritardi negli aggiornamenti, che possono ostacolare la produttività.

3. Mancanza di funzionalità/funzione avanzate

Fogli Google è ottimo per l'analisi di base e intermedia dei dati. Mancano però le funzionalità/funzione avanzate di altri fogli di calcolo come Microsoft Excel, come Power Query, tabelle pivot avanzate e opzioni grafiche più robuste. Inoltre, Fogli Google non consente agli utenti di creare scorciatoie da tastiera personalizzate.

4. Automazioni e scripting in numero limitato

Mentre Fogli Google offre Google Apps Script per le automazioni ma è meno potente e facile da usare rispetto a strumenti più avanzati come Python o Excel VBA. L'ambiente di scripting potrebbe non supportare efficacemente flussi di lavoro complessi o progetti di automazione su larga scala.

5. Problemi di compatibilità

Anche se Fogli Google supporta diversi formati di file (ad esempio, CSV, XLSX), alcune formattazioni e formule possono andare perse durante la conversione da una piattaforma all'altra, soprattutto quando si passa da Fogli a Excel. Questo può causare discrepanze nei dati o nella reportistica. In alcuni casi, se si lavora con un computer portatile, potrebbe essere necessaria una tastiera esterna.

6. Componenti aggiuntivi limitati

Sebbene Fogli Google offra un intervallo di componenti aggiuntivi, l'ecosistema è ancora relativamente limitato rispetto ad altre soluzioni software.

7. Perdita di dati nell'unire i fogli

Unire due Fogli Google che fanno riferimento l'uno all'altro può portare alla perdita di dati. Quando i riferimenti non vengono mantenuti correttamente durante il processo di unione, è possibile che si verifichino collegamenti interrotti e dati mancanti . Questo complica l'analisi dei dati e riduce la credibilità della reportistica finale.

Ora sapete quali sono i limiti di Fogli Google. È ancora lo strumento migliore per le vostre esigenze o avete bisogno di un'alternativa a Fogli Google che si adatti meglio al vostro flusso di lavoro? Diamo un'occhiata!

Riunione di ClickUp: La migliore alternativa a Fogli Google

Dite addio ai limiti di Fogli Google e passate a ClickUp ClickUp è una piattaforma di project management che va oltre l'organizzazione dei dati. Offre un sistema completamente integrato per gestire le attività, collaborare con i team e automatizzare i flussi di lavoro senza soluzione di continuità.

ClickUp offre, tra l'altro, funzionalità di monitoraggio del tempo, strumenti pronti per l'uso e un'ampia gamma di funzioni modelli di fogli di calcolo pronti all'uso , funzionalità collaborative in tempo reale come i commenti e la modifica in tempo reale, automazioni per il project management e integrazioni.

Come Morey Graham , direttore del progetto Alumni & Donor Services della Wake Forest, ha detto:

Ora possiamo collaborare all'interno di un unico sistema e avere visibilità sui dati critici. Questo permette ai nostri team di segnalare gli stati di avanzamento, di identificare i problemi di carico di lavoro e di capacità e di pianificare in modo più accurato"

Morey Graham, Direttore del progetto Alumni & Donor Services di Wake Forest

Ottimizzate i vostri flussi di lavoro con i tasti di scelta rapida e le scorciatoie da tastiera di ClickUp

Sebbene ClickUp non disponga di funzioni integrate per i fogli di calcolo, è in grado di gestire i dati in un foglio di ClickUp Vista Tabella formattare. Ciò consente di monitorare i dati e di collegarli direttamente alle attività, alle sottoattività e alle dipendenze.

Inoltre, la Vista Tabella offre opzioni avanzate di filtraggio, ordinamento e raggruppamento, consentendo di analizzare e visualizzare i dati nel contesto più ampio del progetto.

Modifica di dati in blocco con tabelle intuitive e reattive grazie a ClickUp Tabella View

Inoltre, Tasti di scelta rapida e scorciatoie di ClickUp consentono di navigare e gestire rapidamente le attività, risparmiando più tempo rispetto agli scorciatoi standard di Fogli Google.

Ecco come la Vista Tabella, i tasti di scelta rapida e le scorciatoie da tastiera di ClickUp possono elevare il vostro flusso di lavoro:

Viste Tabella personalizzate : Organizzate i vostri dati in un formato simile a un foglio di calcolo, ma con potenti funzionalità come campi personalizzati, filtri avanzati, ordinamento, ecc. Sia che stiate gestendo progetti, team o dati di clienti, la Vista Tabella si adatta alle vostre esigenze

: Organizzate i vostri dati in un formato simile a un foglio di calcolo, ma con potenti funzionalità come campi personalizzati, filtri avanzati, ordinamento, ecc. Sia che stiate gestendo progetti, team o dati di clienti, la Vista Tabella si adatta alle vostre esigenze Gestione delle attività : ClickUp integra la gestione delle attività direttamente nelle tabelle. Aggiornate lo stato delle attività, assegnate i compiti ai membri del team e gestite le scadenze da un'unica visualizzazione

: ClickUp integra la gestione delle attività direttamente nelle tabelle. Aggiornate lo stato delle attività, assegnate i compiti ai membri del team e gestite le scadenze da un'unica visualizzazione Scorciatoie integrate per l'efficienza : Gli scorciatoi da tastiera di ClickUp rendono il flusso di lavoro più veloce e fluido. Per esempio, è possibile impostare una promemoria semplicemente toccando la chiave 'r' sulla tastiera

: Gli scorciatoi da tastiera di ClickUp rendono il flusso di lavoro più veloce e fluido. Per esempio, è possibile impostare una promemoria semplicemente toccando la chiave 'r' sulla tastiera Spazi collaborativi : Lavorate in modo collaborativo in uno spazio dedicato ai progetti e aggiungete commenti e file direttamente alle attività. È anche possibile apportare modifiche in tempo reale nella vista Tabella, assicurando che il team sia sempre sulla stessa pagina

: Lavorate in modo collaborativo in uno spazio dedicato ai progetti e aggiungete commenti e file direttamente alle attività. È anche possibile apportare modifiche in tempo reale nella vista Tabella, assicurando che il team sia sempre sulla stessa pagina Dipendenza e automazione delle attività: A differenza dei fogli di calcolo statici, ClickUp consente di automatizzare le attività e di impostare le dipendenze, assicurando un flusso continuo dei progetti

Abilitate i tasti di scelta rapida e le scorciatoie per ottimizzare il vostro flusso di lavoro con i tasti di scelta rapida e le scorciatoie da tastiera di ClickUp

Ecco alcuni tasti di scelta rapida generali di ClickUp che possono essere utili quando si lavora con i dati:

Azione Tasto di scelta rapida per Windows Tasto di scelta rapida per Mac Aprire il Centro di comando Ctrl+K Comando + K Attività successiva Ctrl+Maiuscolo+Freccia destra Ctrl+Maiuscolo+Freccia destra Attività precedente Ctrl+Shift+Freccia sinistra Ctrl+Shift+Freccia sinistra Mostra/nascondi la barra laterale Q Q Q Crea nuova attività Ctrl+E Comando + E Crea un commento dal testo selezionato Ctrl + Shift + M Comando + Shift + M Crea un'attività dal testo selezionato Ctrl + Alt + T Cmd + Option + T Evidenziare un blocco di testo selezionato Ctrl + Shift + H Cmd + Shift + H Duplica un blocco di testo Ctrl + D Cmd + D Allineare il testo a destra o a sinistra Ctrl + Shift + R Cmd + Shift + R Allineare il testo al centro Ctrl + Shift + E Cmd + Shift + E Utilizzare il codice in linea Ctrl + Shift + C Cmd + Shift + C Ancorare un collegato Ctrl+K Comando + K

Nota: Questi sono tasti di scelta rapida generali. Gli scorciatoi specifici possono variare in dipendenza della configurazione di ClickUp e del tipo di visualizzazione in uso.

Elevate i vostri scorciatoi da tastiera con ClickUp!

Gli scorciatoi di Fogli Google possono essere i migliori amici per velocizzare le attività e tenere sotto controllo i dati. Ma se siete pronti a sostituire gli scorciatoi con un nuovo livello di efficienza, ClickUp vi aiuta.

Grazie a funzionalità/funzione come viste Tabella personalizzabili e modelli pronti all'uso, vi chiederete come avete fatto a farne a meno. Inoltre, la perfetta integrazione e gli strumenti di automazione di ClickUp renderanno il vostro flusso di lavoro più fluido che mai.

Siete pronti ad abbandonare i fogli di calcolo? Provate ClickUp e vedrete la vostra produttività salire alle stelle (il vostro futuro vi ringrazierà). Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso!